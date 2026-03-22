Os 10 melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos

Está afogado em planilhas, notificações do Slack e reuniões que poderiam ter sido resolvidas por e-mail? Já passei por isso.

Antes dos agentes de IA, metade do dia de trabalho de um gerente de projetos era dedicada à atualização de tarefas, à elaboração de relatórios de status e à corrida contra prazos que pareciam sempre passar mais rápido do que eles.

Mas acontece que o uso inteligente de ferramentas de IA pode facilitar o dia a dia de um gerente de projetos, automatizando tarefas, melhorando a alocação de recursos e aprimorando a análise preditiva, levando a um tempo de conclusão mais rápido e ao sucesso do projeto.

Depois de testar tudo, desde rastreadores de tarefas até geradores de relatórios, reunimos os 10 melhores agentes de IA para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, ter menos estresse e, finalmente, se concentrar no trabalho que importa. Vamos lá.

Os melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp • Superagentes autônomos que executam tarefas de ponta a ponta • Resumos, relatórios e priorização de tarefas com tecnologia de IA • IA sensível ao contexto (ClickUp Brain) em tarefas, documentos e chat • Construtor de agentes sem código com modelos Equipes de pequenas empresas a grandes corporações que precisam de execução de projetos totalmente autônoma e de ponta a ponta Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas Notion AI • Recuperação de conhecimento entre ferramentas (Slack, Drive, GitHub) • Resumos, análise de documentos e redação com IA • Geração automática de tarefas a partir de notas • Pesquisa com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho Equipes de pequeno a médio porte que gerenciam conhecimento e documentação em várias ferramentas Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Trello IA • Extração de itens de ação a partir de notas e discussões • Automação baseada em regras com o Butler • Geração e resumo de conteúdo por IA • Otimização de fluxos de trabalho por meio do acompanhamento de atividades em cartões De indivíduos a pequenas equipes que utilizam fluxos de trabalho Kanban leves com automação simples Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Asana IA • Atualizações de status e resumos inteligentes • Fluxos de trabalho e regras de tarefas gerados por IA • Alocação de recursos e equilíbrio da carga de trabalho • Chat com IA para insights sobre o projeto Equipes ágeis de pequeno a médio porte que precisam de coordenação e relatórios assistidos por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Monday AI • Atribuição e priorização de tarefas por IA • Detecção de riscos e sugestões de mitigação • Análise de sentimentos e extração de dados • Modelos de fluxo de trabalho e automação por IA Equipes de médio porte a grandes empresas que gerenciam operações e fluxos de trabalho com automação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Wrike IA • Previsão e mitigação de riscos com IA • Relatórios e resumos automatizados de projetos • Gerenciamento de tarefas por comando de voz • Agentes pré-configurados para recebimento, triagem e monitoramento de riscos Equipes de médio porte a grandes empresas que precisam de insights preditivos e fluxos de trabalho estruturados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês; preços personalizados para empresas Taskade IA • Orquestração de múltiplos agentes (equipes de agentes) • Geração de tarefas por IA e automação de fluxos de trabalho • Mapas mentais e planejamento visual de projetos • Colaboração por chat com IA em tempo real Pequenas equipes e startups experimentando fluxos de trabalho com múltiplos agentes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês; preços personalizados para empresas Ayanza AI • Brainstorming e geração de ideias com IA • Assistente de conhecimento para consultas da equipe • Colaboração estruturada (notas, listas, objetivos) • Atualizações em tempo real com tecnologia de IA Equipes pequenas focadas em colaboração, planejamento e produtividade da equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês; preços personalizados para empresas HiveMind AI • Planos de projeto e listas de tarefas gerados por IA • Criação de cartões de ação a partir de ideias • Resumos de reuniões e geração de conteúdo • Colaboração entre múltiplos agentes com memória compartilhada Pessoas físicas e pequenas equipes automatizando fluxos de trabalho de planejamento e documentação Código aberto SmartSuite IA • Criação e estruturação de documentos com IA • Acompanhamento e priorização automatizados de tarefas • Prompts personalizados de IA para automação de fluxos de trabalho • Extração de dados a partir de entradas não estruturadas Equipes de médio porte que gerenciam fluxos de trabalho estruturados e processos com grande volume de documentos Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20 por usuário por mês; preços personalizados para empresas

O que são agentes de IA?

Um agente de IA é um assistente digital que não se limita a seguir comandos, mas aprende, se adapta e age em seu nome, ajudando a automatizar tarefas, tomar decisões inteligentes e até mesmo aprender com experiências passadas.

via Simform

Mas como eles realmente funcionam? Vamos explicar: Perceba o mundo : os agentes de IA coletam informações de e-mails, painéis de projetos e dados em tempo real

Analise e compreenda : eles processam os dados para reconhecer padrões, identificar riscos potenciais e oportunidades

Tome decisões inteligentes : com base em suas análises, eles sugerem ou tomam medidas automaticamente

Aprenda e melhore: quanto mais eles trabalham, mais inteligentes ficam! Os agentes de IA aprimoram suas decisões com o tempo Nem todos os agentes de IA são iguais. Existem diferentes tipos de agentes de IA, cada um projetado para tarefas específicas. Alguns são ótimos para processar dados; outros se destacam na redação de atualizações ou na sincronização de tarefas.

Mas tenha em mente que esse aumento no número de agentes de IA vem acompanhado dos desafios inerentes à inteligência artificial.

Isso inclui se perder em instruções vagas, ter dificuldade para acompanhar o seu ritmo de trabalho e, ocasionalmente, agir como se tivessem tomado café demais quando se trata de precisão.

Como os agentes de IA ajudam na gestão de projetos?

Lembrete: A IA não substitui os gerentes de projeto, mas os gerentes de projeto com IA se adaptam a prazos em constante mudança, complexidades do projeto e disponibilidade da equipe para manter as tarefas em dia.

Gostaria de poder se clonar para lidar com todas as atualizações enfadonhas de projetos e a elaboração de relatórios? Veja como os agentes de IA podem ajudar a abandonar essas ferramentas e práticas tradicionais de gerenciamento de projetos:

📌 Automatize tarefas: Gerencia agendamentos, atribuições e lembretes

📌 Forneça insights: Identifica riscos e ineficiências antes que se tornem problemas

📌 Otimize fluxos de trabalho: equilibra cargas de trabalho, prioriza tarefas e otimiza a alocação de recursos

📌 Melhore a comunicação: resume reuniões, redige e-mails e mantém as equipes alinhadas

🤝 História de cliente: A Bell Direct aumentou sua eficiência operacional em 20% com os Super Agentes do ClickUp 😓 O problema: “Trabalho sobre o trabalho” estava bloqueando a produtividade real A equipe de operações da Bell Direct estava sobrecarregada. Todos os dias, eles lidavam com mais de 800 e-mails de clientes, cada um exigindo leitura manual, triagem, categorização e encaminhamento para a pessoa certa. A situação pressionava a eficiência, a visibilidade e a qualidade do serviço da equipe, mesmo que a empresa estivesse entregando resultados sólidos para os clientes. ✅ A solução: um espaço de trabalho unificado + agentes de IA que funcionam como colegas de equipe Em vez de adicionar mais uma ferramenta isolada ao conjunto, a Bell Direct escolheu o ClickUp como seu centro de comando central. Eles consolidaram tudo, desde tarefas e documentos até processos e conhecimento, em um único espaço de trabalho onde a IA tinha acesso ao contexto completo. Em vez de depender de bots ou modelos genéricos, eles implantaram um Super Agente que chamaram de “Delegator”. Trata-se de um colega de equipe autônomo treinado para classificar o trabalho recebido: Ele lê todos os e-mails que chegam à caixa de entrada compartilhada

Ele classifica a urgência, o cliente e o assunto usando campos personalizados com tecnologia de IA

Ele prioriza e encaminha cada tarefa para a pessoa certa em tempo real Automatize fluxos de trabalho de ponta a ponta com os Super Agentes de IA sem código no ClickUp Tudo isso é feito sem intervenção manual de operadores humanos. 😄 O impacto: ganhos operacionais mensuráveis Aumento de 20% na eficiência operacional , o que significa que mais trabalho é realizado mais rapidamente com os mesmos recursos

Capacidade equivalente a 2 funcionários em tempo integral liberada , agora disponível para tarefas estratégicas de alto valor

Mais de 800 e-mails de clientes por dia classificados em tempo real O Super Agent agora distribui o trabalho da mesma forma que um ser humano faria, mas com a velocidade e a escala de uma máquina. 👉🏼 Quer os mesmos resultados para sua equipe?

Leia também: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

O que procurar em agentes de IA para gerenciamento de projetos?

Escolher o agente de IA certo pode significar a diferença entre economizar horas e desperdiçá-las na configuração. Veja o que você deve levar em consideração:

Principais recursos a serem considerados nos agentes de IA

Automação de tarefas: Automatize atualizações de tarefas, acompanhamento do progresso e lembretes — para que você não fique preso a atualizações manuais

Insights preditivos: Identifique riscos antecipadamente e sugira maneiras de manter o projeto no caminho certo com insights preditivos

Processamento de linguagem natural (NLP): Dê instruções cotidianas como “mova isso para a próxima semana” — sem necessidade de comandos robóticos

Segurança de dados: Priorize a segurança de dados com protocolos padrão do setor desde o primeiro dia

Informações em tempo real: Forneça informações em tempo real com painéis que oferecem conclusões práticas, não apenas dados brutos

Interface intuitiva: Simplifique a configuração e o uso diário com uma interface intuitiva

Leia também: As melhores ferramentas de IA para gerenciamento de projetos

Os 10 melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Confira estes 10 agentes de IA para gerenciamento de projetos para aumentar a produtividade, otimizar fluxos de trabalho e eliminar tarefas repetitivas:

1. ClickUp (Ideal para execução autônoma de projetos com Super Agents)

Crie agentes sem código gratuitamente no ClickUp mais rapidamente com o ClickUp Treine Super Agentes personalizados no ClickUp para lidar com fluxos de trabalho complexos e encadeados de ponta a ponta

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo que reúne suas tarefas, projetos, documentos e chat em um único aplicativo, com IA sensível ao contexto como a camada de inteligência para conectar tudo isso. A Solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp, combinada com a IA generativa do ClickUp Brain e os recursos de IA agentiva dos Super Agents, transforma a maneira como um gerente de projetos lida com tarefas, prioriza o trabalho e automatiza processos.

Automatize com os Super Agentes do ClickUp

Com os Super Agentes do ClickUp, você pode implantar colegas de equipe de IA que monitoram, decidem e agem em todos os seus projetos — sem que você precise escrever uma única linha de código. Desde resumir obstáculos até escalar tarefas paralisadas e enviar lembretes aos responsáveis no Chat, esses agentes liberam sua equipe de tarefas administrativas repetitivas e ajudam a manter tudo em andamento.

Enquanto outras ferramentas oferecem “assistentes” de IA que aguardam comandos, os Super Agentes do ClickUp trabalham de forma independente, sem a necessidade de intervenção manual passo a passo. Eles não apenas sugerem tarefas; eles as executam.

Aqui está um pequeno vislumbre do que os Super Agents podem fazer pela gestão de projetos:

Classifique automaticamente as solicitações recebidas, atribua-as ao responsável certo com base no histórico de carga de trabalho e defina níveis de prioridade

Envie lembretes aos membros da equipe no Chat quando um prazo estiver se aproximando ou uma dependência for resolvida, garantindo que o elemento “humano” nunca atrapalhe o andamento do projeto

Apresente proativamente documentos relevantes ou retrospectivas de projetos anteriores no momento em que uma nova tarefa for criada, para evitar trabalho redundante

Você define o que deve acontecer, quando e como — com controle total sobre o conhecimento, o tom e o escopo do agente.

💡 Dica profissional: O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos pré-configurados de Super Agentes, projetados para tarefas rotineiras comuns de gerenciamento de projetos. Eles são do tipo “plug-and-play”, mas podem ser personalizados de acordo com o tom e o vocabulário específicos da sua equipe. Como funciona : você seleciona um modelo como o “Agente de Reunião Diária” ou o “Agente de Resumo do Sprint”. Em seguida, você o direciona para suas listas ou pastas específicas

O resultado: O agente inicia imediatamente sua rotina — por exemplo, todas as sextas-feiras às 16h, ele analisa de forma autônoma todo o trabalho concluído e elabora um relatório de “Conquistas da Semana” para o canal #anúncios sem que você precise levantar um dedo Encontre agentes de gerenciamento de projetos prontos para uso no Diretório de Agentes de IA do ClickUp

🎥 Aprenda a criar um Super Agente ClickUp para você em menos de 5 minutos:

Crie com o ClickUp Brain

Por trás de cada Agente está o ClickUp Brain, o mecanismo de IA que extrai o contexto relevante do seu espaço de trabalho — tarefas, documentos, comentários e muito mais — para orientar decisões e gerar respostas em linguagem natural.

Use o Brain para:

Pergunte: “O que está em risco neste sprint?” e obtenha um detalhamento gerado automaticamente

Gere descrições de tarefas, relatórios de sprint ou atualizações de status com um clique

Resuma reuniões e atribua tarefas instantaneamente

📌 O Brain torna seus Super Agentes mais inteligentes. Ele garante que os agentes obtenham os dados certos, se comuniquem com clareza e permaneçam alinhados com o contexto do seu projeto.

Faça um brainstorming sobre ideias de agentes, fluxos de trabalho e instruções com o ClickUp Brain

O Brain extrai atualizações importantes, discussões anteriores e relatórios em segundos. Ele também sugere prazos, sinaliza tarefas atrasadas e garante que ninguém fique sobrecarregado. Está ficando para trás? Basta pedir ao Brain para ajustar os cronogramas com base no progresso e nas dependências, e sua programação será reajustada automaticamente.

Execute com as soluções de gerenciamento de projetos da ClickUp

O ClickUp Brain também alimenta as soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp, para que você não precise alternar entre vários aplicativos e perder seu precioso tempo com a dispersão de tarefas.

Você tem gerenciamento de tarefas, documentação de projetos e colaboração em equipe em uma única plataforma poderosa. Ela otimiza todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento e a execução até o acompanhamento e a geração de relatórios.

Configure fluxos de trabalho com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Organize e acompanhe o desempenho do projeto sem esforço com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Para facilitar ainda mais as coisas, você pode configurar fluxos de trabalho usando modelos pré-criados, como o Modelo de Plano de Tarefas de Gerenciamento de Projetos do ClickUp, com apenas alguns cliques.

O modelo vem com tarefas e subtarefas que você pode atribuir à sua equipe, facilitando a divisão de grandes projetos em etapas mais fáceis de gerenciar.

Com gráficos de Gantt e cronogramas, você pode ver o que está dentro do prazo, o que está atrasado e reorganizar as tarefas sem comprometer todo o plano.

Reflita e melhore com o modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp

Depois que seu projeto estiver em andamento, acompanhar o desempenho é igualmente simples. O modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma estrutura simples para identificar o que está funcionando, o que está atrasando o processo e o que precisa de uma correção de rumo.

Baixe o modelo gratuito Otimize as avaliações de projetos com o modelo de revisão de projetos do ClickUp

💡 Dica profissional: Experimente combinar um Agente Autopilot personalizado com este modelo para resumir automaticamente o status do projeto todas as sextas-feiras e publicar no seu chat #status-updates.

Principais recursos do ClickUp

🚀 Fluxos de trabalho com inteligência artificial : automatize tarefas rotineiras, atualizações de status e rotinas de fluxo de trabalho para que sua equipe possa se concentrar no trabalho importante

📊 Informações inteligentes sobre dados : receba resumos, itens de ação e atualizações de progresso gerados instantaneamente pela IA para se manter a par dos projetos sem precisar vasculhar mensagens intermináveis

📝 Assistente de redação com IA: Redija resumos de reuniões, crie relatórios e elabore rascunhos de mensagens em segundos com conteúdo gerado por IA

🔍 Pesquisa instantânea e perguntas e respostas : faça qualquer pergunta relacionada ao trabalho ao ClickUp Brain e obtenha a resposta certa instantaneamente

🛠️ Integrações perfeitas : trabalhe com ferramentas como Slack, Google Drive, Zoom e mais de 600 outros aplicativos para um fluxo de trabalho conectado

📅 Agendamento e planejamento com IA : use a IA para priorizar tarefas, sugerir prazos e alocar recursos de forma eficaz

Modelos pré-criados de gerenciamento de projetos: escolha entre vários : escolha entre vários modelos de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA para planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas e automação de fluxos de trabalho para começar imediatamente

Limitações do ClickUp

Falhas ocasionais na experiência do usuário, como perda de foco durante a digitação

A grande variedade de recursos de IA pode parecer um pouco assustadora para usuários novos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

👀 Você sabia? O ClickUp também foi reconhecido entre os melhores produtos de software de IA com agentes da G2, reforçando sua liderança na verdadeira execução baseada em agentes!

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Qualquer pessoa pode começar a usar os Agentes de IA — você não precisa ter experiência em desenvolvimento. O ClickUp tornou muito fácil configurar agentes e introduzir a IA de forma gradual em nosso modelo operacional.

Qualquer pessoa pode começar a usar os Agentes de IA — você não precisa ter experiência em desenvolvimento. O ClickUp tornou muito fácil configurar agentes e introduzir a IA de forma gradual em nosso modelo operacional.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% de seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outros 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% de seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os Agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar essa rotina. Pense em criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um piscar de olhos com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

2. Notion AI (Ideal para recuperação de conhecimento por agente)

via Notion

O Notion AI torna o gerenciamento de tarefas muito mais fácil. Ele extrai informações do Notion, do Slack e do Google Drive, para que você não precise alternar entre aplicativos. O recurso de resumo é útil para documentos longos, e transformar notas de reuniões em listas de tarefas economiza tempo.

Ele pode até sugerir ações a serem tomadas automaticamente. As ferramentas de redação e edição são boas, especialmente para rascunhos rápidos ou traduções, mas o melhor é usá-lo para organizar informações dispersas em um único lugar.

Os agentes de IA do Notion agora podem navegar por todo o seu ecossistema conectado (Slack, Google Drive, GitHub) para responder a perguntas complexas. Seu mais recente recurso “Connectors” permite que a IA atue como um agente de pesquisa, sintetizando dados entre plataformas para elaborar especificações de projetos de forma autônoma.

Principais recursos do Notion AI

🔍 Pesquisa com IA : Encontre informações no Notion, Slack, Google Drive e muito mais

📊 Análise de documentos e dados: Extraia insights e resumos importantes de PDFs e imagens

📝 Assistente de redação com IA: Elabore notas de reunião, resumos de projetos e relatórios

📅 Automação de fluxos de trabalho: Crie tarefas, atualize status e resuma discussões

Limitações da IA do Notion

Curva de aprendizado íngreme para usuários iniciantes

Os Agentes do Notion estão disponíveis apenas nos planos de nível superior

Preços do Notion AI

O Notion AI está disponível como um complemento para os espaços de trabalho do Notion:

Gratuito : Versão de avaliação do Notion AI

Além disso : US$ 12 por usuário por mês (versão de teste do Notion AI)

Business : US$ 24/usuário/mês (inclui Notion AI e Agents)

Empresarial: Preço personalizado (inclui Notion AI e Agentes)

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 tem opiniões mistas sobre os Notion Agents:

A facilidade de criação de agentes é uma grande vantagem para mim… Os agentes não estão se comportando da mesma forma nas páginas, pois não captam as alterações mais recentes em tempo real. Há um atraso. Quando atualizo um agente existente, salvo-o e, em seguida, o executo em qualquer página, ele não apresenta o resultado com base nas alterações mais recentes.

A facilidade de criação de agentes é uma grande vantagem para mim… Os agentes não estão se comportando da mesma forma nas páginas, pois não captam as alterações mais recentes em tempo real. Há um atraso. Quando atualizo um agente existente, salvo-o e, em seguida, o executo em qualquer página, ele não apresenta o resultado com base nas alterações mais recentes.

📮 ClickUp Insight: 12% dos entrevistados afirmam que os agentes de IA são difíceis de configurar ou conectar às suas ferramentas, e outros 13% dizem que há etapas demais apenas para realizar tarefas simples com os agentes. Os dados precisam ser inseridos manualmente, as permissões precisam ser redefinidas e cada fluxo de trabalho depende de uma cadeia de integrações que pode falhar ou se desajustar com o tempo. A boa notícia? Você não precisa “conectar” os Super Agentes do ClickUp às suas tarefas, documentos, chats ou reuniões. Eles estão integrados nativamente ao seu Espaço de Trabalho, usando os mesmos objetos, permissões e fluxos de trabalho que qualquer outro colega humano. Como integrações, controles de acesso e contexto são herdados do espaço de trabalho por padrão, os agentes podem agir imediatamente em todas as ferramentas sem necessidade de configuração personalizada. Esqueça a configuração de agentes do zero!

Leia também: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

3. Trello AI (Ideal para automação baseada em regras)

via Trello

O Trello AI adiciona uma camada útil ao Trello sem complicar as coisas. Ele pode resumir rapidamente atualizações, organizar notas e transformar longas discussões em itens de ação — o que é ótimo para quem precisa lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. O recurso de geração de conteúdo funciona bem para redigir descrições de tarefas ou aprimorar mensagens.

O que se destaca é como ele extrai automaticamente tarefas pendentes das conversas e as organiza em listas de verificação. O comando /ai faz com que tudo pareça mais rápido, sem alterar a forma como você já usa o Trello.

O Power-Up de IA “Strategy” do Trello agora se integra profundamente ao seu sistema de automação baseado em regras integrado, o Butler. Ele funciona como um agente leve que monitora os movimentos dos cartões para prever gargalos. Se uma coluna “Revisão” ficar muito cheia, o agente de IA pode reatribuir automaticamente os cartões aos membros da equipe disponíveis com base em seus limites atuais de “trabalho em andamento”.

Principais recursos do Trello AI

📌 Extração de itens de ação : identifique tarefas importantes a partir de notas e discussões para uma melhor organização

📊 Categorização automatizada de tarefas : classifique as tarefas com base no conteúdo, na urgência e nas prioridades da equipe

💡 Brainstorming e geração de ideias : aprofunde-se nos tópicos para auxiliar no planejamento e nas discussões do projeto

📅 Otimização do fluxo de trabalho: atualize o andamento, defina prioridades e refine a atribuição de tarefas

Limitações da IA do Trello

Carece de automação avançada baseada em IA em comparação com outras ferramentas

Preços do Trello AI

O Trello AI está incluído nos planos Premium e Enterprise do Trello:

Gratuito

Padrão : US$ 6/mês/usuário

Premium: US$ 12,50/mês/usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês/usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello AI

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Aqui está uma avaliação do G2:

As automações do Butler do Trello são revolucionárias na redução do trabalho administrativo repetitivo, e os gatilhos de conclusão de listas de verificação criam uma sensação de progresso e garantem que tarefas com várias etapas sejam concluídas.

As automações do Butler do Trello são revolucionárias na redução do trabalho administrativo repetitivo, e os gatilhos de conclusão de listas de verificação criam uma sensação de progresso e garantem que tarefas com várias etapas sejam concluídas.

4. Asana AI (Ideal para colegas de equipe de IA)

via Asana

A IA no Asana chama sua atenção para o que precisa de atenção, sugere prazos e equilibra as cargas de trabalho para que você gaste menos tempo organizando e mais tempo realmente trabalhando. Seus dados permanecem seguros enquanto a IA cuida do trabalho pesado.

Seus colegas de equipe de IA atuam como membros funcionais do organograma. Esses agentes podem participar de sessões de brainstorming, dar conselhos sobre alocação de recursos e até mesmo redigir atualizações de status que o gerente de projetos precisa apenas aprovar. Eles são especializados em fluxos de trabalho inteligentes que se autoajustam quando um marco não é atingido.

Os melhores recursos da IA da Asana

📌 Status inteligente : gere atualizações do projeto em tempo real com base no andamento das tarefas e nas atividades recentes

📝 Resumos inteligentes : forneça resumos automatizados de tarefas e projetos para manter as equipes alinhadas

🚀 Regras inteligentes : automatize atribuições de tarefas, prazos e atualizações de projetos usando regras geradas por IA

🔍 Chat inteligente: obtenha respostas instantâneas para perguntas relacionadas a projetos e recupere informações essenciais

Limitações da IA do Asana

Os recursos de IA não estão incluídos no plano gratuito do Asana

Falta-lhe uma percepção profunda do contexto em projetos complexos

Preços do Asana AI

Starter : US$ 10,99/mês por usuário

Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a IA da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário da Capterra compartilha:

O Asana possui painéis de projetos, análises e recursos de relatórios que nos proporcionam uma experiência fácil de acompanhar o status atual e o andamento de nossos projetos.

O Asana possui painéis de projetos, análises e recursos de relatórios que nos proporcionam uma experiência fácil de acompanhar o status atual e o andamento de nossos projetos.

5. Monday AI (Ideal para agentes operacionais)

via Monday

O Monday AI facilita a vida dos gerentes de projeto ao automatizar fluxos de trabalho e o gerenciamento de tarefas. Ele atribui tarefas às pessoas certas, classifica os dados por urgência e identifica riscos antes que eles se agravem.

Seu gerenciamento de riscos com IA garante que possíveis problemas sejam detectados antecipadamente, evitando surpresas de última hora. Além disso, os assistentes de IA (ou “trabalhadores digitais”) cuidam das tarefas rotineiras, liberando tempo para decisões mais estratégicas.

Com o Agent Factory da Monday, você pode criar agentes de IA em linguagem natural e personalizá-los de acordo com a sua forma de trabalhar. Você também pode optar por começar com um modelo de agente para automatizar fluxos de trabalho mais rapidamente.

Principais recursos do Monday AI

📊 Extração inteligente de dados : extraia informações essenciais de arquivos, e-mails e relatórios

🔍 Análise de sentimento : Detecte sentimentos positivos, neutros ou negativos em mensagens e feedback

📅 Gerenciamento de riscos baseado em IA : identifique riscos potenciais do projeto e ofereça sugestões para mitigá-los

Modelos otimizados por IA: Oferece modelos prontos para : Oferece modelos prontos para automação de fluxos de trabalho e acompanhamento de projetos

Limitações da IA do Monday

Foca principalmente na automação e na extração de dados, em vez de análises preditivas

Os planos de preços não são adequados para equipes menores

Preços do Monday AI

Gratuito

Básico : US$ 12/mês por licença

Padrão : US$ 14/mês por licença

Pro : US$ 24/mês por licença

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Monday AI

G2: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais me ajuda no Monday.com é que tudo está em um só lugar. Consigo encontrar facilmente documentos ou informações de que preciso enquanto trabalho no setor de seguros.

O que mais me ajuda no Monday.com é que tudo está em um só lugar. Consigo encontrar facilmente documentos ou informações de que preciso enquanto trabalho no setor de seguros.

6. Wrike AI (Ideal para gestão preditiva de riscos e relatórios de IA)

via Wrike

O poder de agência do Wrike reside em seu mecanismo de Work Intelligence. Ele ajuda as equipes a realizar mais sem se preocupar com detalhes insignificantes. Ele prevê riscos, recomenda o que priorizar em seguida e automatiza tarefas rotineiras. Ele não apenas avisa você; ele sugere realocações específicas de recursos para mitigar o risco.

Precisa se atualizar sobre discussões longas? A IA do Wrike as resume. Tem notas de reunião? Ela as transforma em subtarefas automaticamente. Com comandos de voz e relatórios instantâneos, gerenciar projetos se torna menos estressante.

O Wrike oferece três agentes pré-configurados. Nas palavras deles, são os seguintes:

Agente de recebimento: verifica se as novas solicitações estão completas e solicita as informações que faltam

Agente de triagem: encaminha de forma inteligente as solicitações recebidas para a pessoa ou equipe certa

Agente de risco: monitora dados do projeto, avalia riscos e alerta automaticamente os gerentes de projeto com notificações oportunas

Principais recursos da IA do Wrike

📌 Previsão de riscos com IA : identifique riscos potenciais do projeto e sugira estratégias de mitigação

📊 Relatórios gerados por IA : resuma o andamento das tarefas, o trabalho atrasado e a distribuição da carga de trabalho

📁 Gerenciamento de tarefas ativado por voz: crie e gerencie tarefas com facilidade usando comandos de voz

Limitações da IA do Wrike

A IA é menos eficaz na gestão de projetos complexos

O aplicativo móvel carece de recursos essenciais, limitando o uso da IA em qualquer lugar

Preços do Wrike AI

Gratuito

Equipe : US$ 10/mês por usuário

Business : US$ 25/mês por usuário

Pinnacle : Preços personalizados

Apex: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike AI

G2: 4,2/5 (mais de 3.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação do G2 diz:

Uma coisa que eu realmente gosto no Wrike ultimamente é como ele se tornou mais inteligente e fácil de usar. As sugestões de inteligência artificial e os recursos de pesquisa inteligente me ajudam a encontrar rapidamente o que preciso e a me concentrar no que é mais importante.

Uma coisa que eu realmente gosto no Wrike ultimamente é como ele se tornou mais inteligente e fácil de usar. As sugestões de inteligência artificial e os recursos de pesquisa inteligente me ajudam a encontrar rapidamente o que preciso e a me concentrar no que é mais importante.

7. Taskade AI (Ideal para orquestração de múltiplos agentes)

via Taskade

O ponto forte exclusivo do Taskade reside em permitir que as equipes criem uma “equipe” de agentes. Você pode utilizar vários agentes para executar um fluxo de trabalho em cadeia, por exemplo, um Agente de SEO, um Agente de Desenvolvimento e um Agente de Gerenciamento de Projetos que se comunicam entre si para concluir uma sequência de tarefas atribuída.

Esses agentes podem pesquisar na web e nas bases de conhecimento internas do seu projeto para executar tarefas de forma contextualizada.

Principais recursos do Taskade AI

📌 Automação de tarefas por IA : crie listas de tarefas, subtarefas e fluxos de trabalho estruturados automaticamente

📊 Agentes de IA personalizados : Treine agentes de IA para gerenciar tarefas, gerar relatórios e acompanhar o andamento dos projetos

📁 Mapas mentais e fluxogramas : Obtenha ajuda para visualizar projetos e dividir tarefas complexas

💬 Integração de chat com IA: Permita a colaboração em tempo real com assistentes baseados em IA

Limitações da Taskade AI

Os usuários não podem adicionar suas próprias chaves de API

As automações não podem ser transferidas entre contas

Preços do Taskade AI

Gratuito : Recursos de IA limitados

Starter : US$ 6/mês (3 usuários)

Pro : US$ 20/mês/usuário (6 usuários)

Business : US$ 50/mês (usuários ilimitados)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Taskade AI

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

Aqui está uma análise da Capterra:

Interface fácil de usar. O gerenciamento de projetos fica mais acessível a todos os membros da equipe. É fácil criar tarefas. O criador de fluxos de trabalho com IA ajuda muito. Ao distribuir funções entre os membros da equipe, sinto-me pessoalmente bem.

Interface fácil de usar. O gerenciamento de projetos fica mais acessível a todos os membros da equipe. É fácil criar tarefas. O criador de fluxos de trabalho com IA ajuda muito. Ao distribuir funções entre os membros da equipe, sinto-me pessoalmente bem.

8. Ayanza AI (Ideal para colaboração impulsionada por IA e produtividade da equipe)

via Ayanza

O Ayanza AI ajuda a gerar ideias, organizar textos e encontrar informações rapidamente. As tarefas são organizadas de forma clara em Listas, Notas e Objetivos, facilitando o acompanhamento do progresso.

A IA pode automatizar fluxos de trabalho rotineiros e sugerir ações a serem tomadas, o que mantém as coisas em andamento. Além disso, ela está disponível em todos os dispositivos, para que você possa acompanhar os projetos onde quer que esteja.

Principais recursos do Ayanza AI

📌 Parceiro de brainstorming com IA : Gere ideias e sugestões para melhorar a criatividade da equipe

📝 Assistente de conhecimento inteligente : gere respostas rápidas e insights para as dúvidas da equipe

📅 Espaços de trabalho colaborativos : obtenha espaços estruturados para notas, listas e objetivos

📁 Feed de notícias com tecnologia de IA: Mantenha as equipes atualizadas com insights do projeto em tempo real

Limitações da Ayanza AI

A versão móvel é diferente da versão para desktop, o que dificulta a transição entre dispositivos

Os recursos avançados de IA estão restritos aos planos de nível superior

Preços do Ayanza AI

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

Premium : US$ 6/mês por usuário

Ultra : US$ 15/mês por usuário

Enterprise: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Ayanza AI

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. HiveMind AI (Ideal para agentes que trabalham com memória compartilhada)

via Hive

O Hivemind AI elimina o trabalho pesado da gestão de projetos. Ele pode traçar planos de projeto completos, criar tarefas e sugerir fluxos de trabalho com base nas prioridades da equipe — tudo com comandos simples. Os recursos de IA são úteis para elaborar agendas de reuniões, resumir discussões e até mesmo gerar respostas por e-mail.

Com o Hive Notes, as reuniões são documentadas automaticamente. Ele também pode gerar ideias, criar imagens e traduzir conteúdo, facilitando o andamento dos projetos.

Assim como o Taskade, o HiveMind também permite a orquestração de múltiplos agentes. Agentes como arquitetos, programadores e pesquisadores colaboram sob a coordenação de um agente central para resolver tarefas complexas, baseando a execução em memória compartilhada e inteligência coletiva.

Principais recursos do Hivemind AI

📌 Planejamento instantâneo de projetos : gere planos de projeto estruturados e listas de tarefas em segundos

📊 Cartões de ação com IA : transforme ideias em tarefas executáveis automaticamente

📝 Geração de conteúdo : crie agendas de reuniões, posts de blog e planos de negócios

📅 Criação automatizada de imagens: crie imagens e gráficos exclusivos a partir de prompts de texto

Limitações do Hivemind AI

Segundo relatos, a ferramenta não é muito intuitiva e apresenta uma curva de aprendizado em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Hivemind AI

Código aberto

Avaliações e comentários sobre a Hivemind AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. SmartSuite AI (Ideal para automação de documentos e otimização de fluxos de trabalho com IA)

via SmartSuite

O SmartSuite AI ajuda as equipes a reduzir o trabalho repetitivo, elaborando relatórios, classificando feedbacks e organizando informações automaticamente. É útil para criar atualizações de projetos, e-mails e resumos na hora.

Os prompts personalizados de IA são um toque interessante. Eles permitem que as equipes personalizem fluxos de trabalho e automatizem tarefas rotineiras com base em suas necessidades, para que todos gastem menos tempo com tarefas administrativas.

Os agentes de IA do SmartSuite são especializados em estruturação de dados. Se você inserir um PDF desorganizado ou uma transcrição no sistema, o agente de IA analisa os dados de forma autônoma, transformando-os em registros em grade estruturada, identifica campos ausentes e pesquisa na web para preencher lacunas, como tamanho das empresas ou perfis do LinkedIn, para projetos baseados em CRM.

Principais recursos do SmartSuite AI

📌 Gerenciamento de documentos com IA : crie, refine e categorize a documentação e os relatórios do projeto

📊 Processamento automatizado de tarefas : atribua, acompanhe e priorize tarefas com base nas necessidades do fluxo de trabalho

📝 Redação e edição com IA : Elabore rascunhos de blogs, relatórios e outros documentos de texto com eficiência, utilizando conteúdo gerado por IA

📅 Sugestões personalizadas de IA : personalize fluxos de trabalho e automatize tarefas rotineiras com sugestões personalizadas

📁 SmartDocs com IA: integre a IA ao sistema de gerenciamento de documentos do SmartSuite para uma colaboração perfeita

Limitações do SmartSuite AI

Personalização limitada da automação de fluxos de trabalho e falta de integração com outras plataformas de automação

Faltam recursos essenciais, como ocultar rastros de automação em e-mails

Preços do SmartSuite AI:

Teste gratuito

Equipe : US$ 20/mês/usuário

Profissional : US$ 36/mês/usuário

Enterprise: US$ 50/mês

Avaliações e comentários sobre o SmartSuite AI

G2 : 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SmartSuite?

Aqui está uma avaliação do G2:

O software é igualmente incrivelmente poderoso e você pode desenvolver soluções mais complexas para seus fluxos de trabalho, se desejar. Adoro como esse software se posiciona entre um banco de dados para capturar dados comerciais essenciais e uma ferramenta de gerenciamento de projetos

O software é igualmente incrivelmente poderoso e você pode desenvolver soluções mais complexas para seus fluxos de trabalho, se desejar. Adoro como esse software se posiciona entre um banco de dados para capturar dados comerciais essenciais e uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Leia também: Como criar um agente de IA para uma automação mais eficaz

Escolha o melhor agente de IA para gerenciamento de projetos

Gerenciar projetos geralmente envolve lidar com inúmeras tarefas, acompanhar atualizações e alternar entre aplicativos para ter uma visão completa. As ferramentas de IA prometem facilitar as coisas, mas nem todas realmente reduzem o caos.

O Notion AI, o Trello AI e o Asana AI oferecem automação pontual aqui e ali, mas ainda exigem que você tenha que juntar as peças em diferentes plataformas.

O ClickUp oferece agentes de IA verdadeiramente sensíveis ao contexto que funcionam exatamente como colegas de equipe humanos, graças ao seu conhecimento infinito do seu espaço de trabalho e à sua aprendizagem e memória adaptativas. Eles não se limitam apenas a oferecer sugestões ou pesquisa inteligente. Com os Super Agentes, sua equipe ganha execução de projetos sem intervenção manual, triagem de tarefas e check-ins inteligentes. Com o apoio do ClickUp Brain, cada ação é contextual e adaptada ao seu espaço de trabalho exclusivo. Assim, você gasta menos tempo organizando o trabalho e mais tempo realizando-o.

Quer ver como funciona?