5 modelos de notas Cornell no Google Docs, Word e ClickUp

Quando você precisa fazer anotações detalhadas e práticas, nada supera o método Cornell. O formato Cornell é útil para estudantes e profissionais devido à sua atenção aos detalhes e capacidade de auxiliar na memorização. Um modelo Cornell eficaz pode tornar o aprendizado e a memorização ainda mais fáceis.

Sua busca pelos melhores modelos de notas Cornell para organizar e resumir notas termina aqui. Fizemos o trabalho preliminar para você.

O que são modelos de notas Cornell?

Se você já sabe disso, vá direto para os modelos .

✨Curiosidade: O professor Walter Pauk, da Universidade Cornell, inventou o método Cornell de anotações na década de 1940. É uma maneira simples e estruturada de fazer anotações e organizá-las durante palestras ou enquanto se lê algo.

Você pode usar o sistema de anotações Cornell para resumir palestras ou notas de reuniões, acompanhar a agenda de uma reunião e até mesmo revisar o que aprendeu.

Um modelo de notas Cornell é um formato pré-criado que segue o sistema de notas Cornell. Ele tem três seções:

Coluna esquerda (Cue) : Liste aqui perguntas e palavras-chave específicas para uma reunião ou palestra

Coluna direita (Notas) : Anote aqui as notas principais, pontos de discussão e ideias-chave

A seção inferior (Resumo): É aqui que você escreverá um resumo breve e prático com base nas ideias principais da sessão em uma ou duas frases

Um exemplo típico de modelo de nota Cornell é semelhante a este.

Via SUNY Cortland

Leia também: Aplicativos para anotações para Android

5 modelos gratuitos de notas Cornell para usar

Embora existam muitos modelos gratuitos para notas Cornell, aqui estão cinco dos melhores que encontramos:

1. Modelo de nota Cornell da ClickUp

Baixe este modelo Esteja você estudando para uma prova ou se preparando para uma reunião, use o modelo de anotações Cornell do ClickUp para armazenar todas as informações importantes em um só lugar

O Modelo de Notas Cornell do ClickUp para iniciantes está no topo da nossa lista de modelos de notas Cornell.

Este modelo fácil de usar ajuda você a organizar notas de maneira estruturada. Ele permite resumir e sintetizar informações rapidamente, além de relembrar informações cruciais, como ideias principais e fatos.

Converta cada nota deste modelo do Docs em tarefas no ClickUp e acompanhe o progresso. Você também pode adicionar campos personalizados e atributos, como data, tópico etc., a cada tarefa para melhor visualização.

Crie seu fluxo de trabalho no ClickUp com este modelo e acesse visualizações personalizadas, como Gantt, calendário e lista. Abaixo da seção de resumo, adicione dicas como palavras-chave, frases ou diagramas para acessar rapidamente aspectos críticos de suas notas.

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja experimentando o sistema de anotações Cornell pela primeira vez.

💡Dica profissional: compartilhe essas notas com outras pessoas com um clique, criando um link seguro no ClickUp Docs. Elas podem até adicionar pontos e trabalhar no documento com você.

2. Modelo de notas Cornell para usuários avançados

Baixe este modelo Organize e gerencie notas com eficiência para revisão e recuperação rápidas com o modelo Cornell Notes do ClickUp

O Modelo de Notas Cornell do ClickUp para usuários avançados segue o formato de anotações Cornell da maneira mais simples possível.

Disponível para download como um documento no ClickUp Docs, este modelo inclui um formato de tabela simples para anotar diretamente palavras-chave, perguntas, notas e resumos.

Este modelo gratuito de ata de reunião é ótimo para reuniões rápidas diárias e atualizações semanais. Gerentes de projeto profissionais e líderes de equipe usam este formato de modelo de documento Cornell para planejar ações para os membros da equipe.

Para economizar tempo, liste os itens da agenda e os pontos de discussão e compartilhe-os com os participantes com antecedência. Durante a reunião, registre as ações que precisam ser abordadas. Posteriormente, adicione gravações da reunião, tarefas e quaisquer outros detalhes e acompanhe o andamento das ações.

Ideal para: Usuários avançados que desejam combinar anotações durante reuniões com gerenciamento de tarefas

💡Dica profissional: O ClickUp oferece recursos adicionais para tornar suas reuniões mais eficientes. Por exemplo, use os quadros brancos do ClickUp para debater estratégias e ideias com outros participantes durante reuniões virtuais. Em seguida, use o ClickUp Brain para resumir as notas, extrair itens de ação e atribuir tarefas aos membros da equipe.

3. Modelo de notas Cornell no Google Docs

via Google Docs

O modelo de notas Cornell do Google Docs ajuda você a manter suas tarefas em dia. Basta fazer uma cópia ou baixá-lo para começar a usar.

Este modelo simples, projetado para estudantes e profissionais, pode ser editado em tempo real e compartilhado com qualquer pessoa da sua equipe. As seções e colunas vêm com exemplos que ajudarão você a usá-lo melhor.

Separe a coluna de notas em quatro categorias: registrar, recitar, refletir e revisar

Na categoria de registros, anote os fatos essenciais e as ideias principais com suas próprias palavras, usando frases telegráficas

Na categoria recite, responda às perguntas da coluna de dicas

O objetivo da categoria "refletir" é aprofundar o significado das duas primeiras categorias

A seção de revisão serve para manter todas as suas notas organizadas e acessíveis.

Ideal para: Alunos que procuram um modelo simples do Google Docs para facilitar a tomada de notas

👀 Você sabia? Frases telegráficas são frases curtas que listam fatos sem adicionar artigos ou outras palavras extras. Elas economizam tempo e esforço na tomada de notas.

4. Modelo de nota Cornell para Microsoft Word da Template.net

Este modelo de notas Cornell do Microsoft Word está em nossa lista devido ao seu design minimalista e estrutura simples, tornando-o uma excelente opção para estudantes e profissionais que não têm familiaridade com as notas Cornell.

Este modelo do Word é personalizável e abrangente, cobrindo todos os aspectos do sistema de anotações Cornell em um formato de design moderno.

Permite capturar informações sem esforço e melhora a gestão do tempo para estudantes e acadêmicos. Você pode baixá-lo como um documento do Microsoft Word, editá-lo e enviá-lo para o Sharepoint ou seu sistema de compartilhamento de arquivos habitual para facilitar o compartilhamento com colegas de classe ou membros da equipe.

Ideal para: Estudantes e profissionais que precisam de um modelo Word para download para criar e compartilhar notas

5. Modelo de notas Cornell do Google Docs por DocHub

via DocHub

O Modelo de Notas Cornell do Google Docs da DocHub é adequado para anotações acadêmicas e profissionais.

Você pode acessá-lo online e editar o texto de acordo com suas necessidades. Além da edição de texto, este modelo do Google Docs permite que os usuários adicionem imagens, destaquem seções e adicionem comentários e sugestões para os membros da equipe.

Depois de fazer as alterações, baixe, converta para PDF e salve no Google Drive para facilitar o acesso.

Ideal para: Alunos que precisam de um modelo de anotações que possam editar online.

O que torna um modelo de notas Cornell bom?

Como escolher o modelo de notas Cornell mais adequado para você? Um bom modelo de anotações baseado no método Cornell deve ter as seguintes características:

Layout estruturado: a coluna esquerda deve acomodar no máximo 30% do modelo, enquanto a coluna direita ou a seção principal do modelo deve acomodar os 70% restantes

Personalizável: O modelo de notas Cornell deve ser personalizável de acordo com as necessidades do usuário. Deve estar pronto para revisão e colaboração.

Compartilhável: Como as notas podem ser acessadas por muitas pessoas, o modelo deve ter recursos de colaboração em tempo real, como compartilhamento com um clique, edição em grupo, histórico de versões e adição de comentários/sugestões

Fácil de usar: O modelo de anotações deve ser fácil de usar e navegar. Dessa forma, os usuários que acessarem a partir de qualquer tipo de dispositivo poderão editá-lo sem problemas

Integração com IA: uma uma ferramenta de anotações com IA integrada ao modelo facilita a extração de atas de reuniões sem precisar escrever manualmente cada palavra discutida. Considere esse recurso como seu assistente de redação com IA, que ajuda você a redigir atas estruturadas e claras para capturar a essência da reunião

Leia também: Estratégias para melhorar a tomada de notas e torná-la mais produtiva

Torne suas anotações produtivas com os modelos Cornell Notes

Tomar notas não precisa ser chato. Você não precisa anotar manualmente ou perder tempo folheando páginas para encontrar informações importantes.

Em vez disso, use um modelo da nossa lista de modelos de notas Cornell para registrar dicas e notas relevantes e acionáveis de uma sessão. Qualquer um desses modelos transformará sua tomada de notas de um processo desgastante em um processo eficiente e simplificado.

E se você está procurando um aplicativo completo para anotações que simplifique o processo e permita converter essas anotações em itens de ação, não precisa procurar mais: o ClickUp é a solução.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp.