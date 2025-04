10 melhores alternativas ao AppFlowy para gerenciamento de projetos de código aberto

O AppFlowy está entre as alternativas populares do Notion. Com recursos como IA, projetos, tarefas, modelos e sites, ele cria quase a mesma experiência de espaço de trabalho colaborativo que o Notion.

A única diferença? O AppFlowy é de código aberto. Ao contrário do Notion, ele tem recursos de auto-hospedagem que permitem aos usuários controlar seus dados.

Mas isso é uma faca de dois gumes. Sem a sincronização em nuvem integrada, fica difícil configurar o AppFlowy e colaborar com ele. Além disso, a ferramenta carece de integrações essenciais de software e não oferece uma experiência móvel tranquila.

Portanto, se você estiver procurando ferramentas que realmente ofereçam uma experiência de gerenciamento de projetos colaborativos, confira estas 10 alternativas ao AppFlowy.

Quer dar uma olhada na nossa alternativa favorita? Dê uma olhada neste vídeo! 👇🏻

Resumo de 60 segundos Aqui está uma lista das 10 melhores alternativas ao AppFlowy a serem consideradas: ClickUp : Melhor para gerenciamento de projetos colaborativos com tecnologia de IA : Melhor para gerenciamento de projetos colaborativos com tecnologia de IA

Notion : Melhor para gerenciar projetos e anotações em um espaço de trabalho personalizável

Obsidian : Melhor para organizar projetos com anotações com links profundos e localmente primeiro

Trello : Melhor para gerenciamento visual de projetos e organização simples de tarefas

Airtable : Melhor para acompanhar projetos com organização em estilo de banco de dados e campos de anotações

Segunda-feira. com : Melhor para gerenciar projetos complexos com colaboração em equipe e documentação

Asana : Melhor para gerenciar projetos com tarefas estruturadas e anotações detalhadas

Todoist : Melhor para gerenciar tarefas simples de projetos e fazer anotações leves

Coda : Melhor para combinar gerenciamento de projetos, anotações e bancos de dados em documentos interativos

Taskade: Melhor para planejar projetos de forma colaborativa com notas integradas e rastreamento de tarefas

Limitações do AppFlowy

O AppFlowy se comercializa como uma alternativa ao Notion. Em termos de funcionalidade, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que funciona também como um aplicativo de anotações.

Embora tenha seus benefícios, aqui estão alguns aspectos importantes em que ele deixa a desejar:

Configuração complexa: O AppFlowy pode ser difícil de configurar para usuários sem conhecimento técnico. Como se trata de uma ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto, é preciso criar seu próprio ambiente de servidor, o que envolve a configuração de dependências complexas

Sem sincronização integrada na nuvem: Como se trata de uma plataforma de auto-hospedagem, cada dado - seja um arquivo ou uma anotação - é armazenado localmente em um servidor. Embora isso seja ótimo para a segurança, pois evita que os usuários percam o controle de seus dados, torna complexa a colaboração com outros membros da equipe

Recursos de colaboração limitados: Embora o AppFlowy ofereça recursos de colaboração, eles não são tão avançados e intuitivos quanto os de seus concorrentes. Além disso, muitos usuários reclamam de atrasos durante a colaboração em tempo real

➡️ Leia mais: As melhores soluções de software All-in-One para empresas

Alternativas ao AppFlowy em resumo

Aqui está uma visão geral de todas as alternativas ao AppFlowy mencionadas nesta postagem do blog. Confira seus recursos de destaque e sua adequação em um piscar de olhos:

Alternativas ao AppFlowy Recurso de destaque Melhor para ClickUp Oferece uma suíte de produtividade completa com visualizações de tarefas altamente personalizáveis, documentos, metas e controle de tempo Equipes, empresas, negócios voltados para a produtividade Noção Fornece um espaço de trabalho modular onde os usuários podem criar, personalizar e interconectar bancos de dados, wikis e memorandos Startups, pequenas empresas, equipes remotas Obsidiana Oferece um sistema de gerenciamento de conhecimento baseado em markdown, com prioridade local, com backlinking avançado e visualização de gráficos Pesquisadores, escritores, profissionais do conhecimento Trello Apresenta um sistema de quadro Kanban intuitivo que simplifica o controle de tarefas Equipes pequenas, freelancers, startups Disponível Combina o poder das planilhas com a funcionalidade de banco de dados Negócios, empresas, equipes com muitos dados monday.com Oferece um amplo sistema de automação de processos com painéis, integrações e modelos personalizáveis Empresas, grandes equipes, gerentes de projeto Asana Permite o gerenciamento estruturado do trabalho com hierarquias de tarefas, balanceamento de carga de trabalho e relatórios detalhados Equipes, startups, empresas em crescimento Lista de tarefas Apresenta um gerenciador de tarefas minimalista e sem distrações, com entrada de linguagem natural e rastreamento de produtividade Indivíduos Coda Combina documentos interativos, automação sem código e bancos de dados relacionais Equipes remotas, startups, equipes multifuncionais Taskade Integra brainstorming com IA, mapas mentais e colaboração em equipe em um espaço de trabalho unificado Freelancers, trabalhadores remotos, equipes pequenas

As 10 melhores alternativas para usar o AppFlowy

Aqui estão as 10 principais alternativas ao AppFlowy se o código aberto não estiver funcionando para você:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos colaborativos com tecnologia de IA)

A maioria das ferramentas promete demais e entrega de menos quando se trata de gerenciamento colaborativo de projetos. Mas não o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho.

Experimente o ClickUp gratuitamente Crie tarefas, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar com a plataforma ClickUp Project Management

Crie tarefas, atribua responsabilidades e acompanhe o progresso para manter os projetos em andamento - tudo em um só lugar com a solução de gerenciamento de projetos do ClickUp. Ela foi projetada de forma abrangente para tornar a colaboração livre de problemas. De tarefas a documentos, você pode trabalhar com sua equipe em praticamente qualquer lugar da plataforma para concluir um projeto sem problemas.

A melhor parte? Todos os recursos do ClickUp são acelerados por recursos de IA incorporados. Portanto, eles não são apenas úteis - eles são impactantes!

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Agora, vamos discutir cada um dos recursos em detalhes:

Gerenciamento de projetos com IA

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp são abrangentes.

O ClickUp Tasks permite que você crie itens de ação a partir de seus e-mails, chats e documentos com apenas um clique. Também é possível definir a categoria, estabelecer níveis de prioridade, destacar dependências cruciais e atribuí-las a membros da equipe para garantir que nada seja esquecido.

Com mais de 15 visualizações no ClickUp e ClickUp Dashboards, acompanhe facilmente o progresso de cada tarefa em tempo real. Escolha entre Listas (para ter uma visão geral de todas as tarefas), quadros Kanban (para acompanhar os estágios das tarefas), gráficos de Gantt (para linhas de tempo e dependências) e muito mais. As métricas abrangentes dos painéis ajudam a simplificar as decisões de projeto, gerenciar cargas de trabalho, estimar prazos de entrega e controlar custos.

Mas qual é um dos recursos mais poderosos de todos? É o ClickUp Brain, a IA integrada do ClickUp!

Gere documentação de projetos como resumos de projetos com o ClickUp Brain

Use o Brain como:

Um AI Writer para gerar documentação completa do projeto com instruções simples

Um gerente de projetos de IA que escreve relatórios automáticos de standup e resume a atividade da tarefa sob comando

Um AI Knowledge Manager que obtém informações de seu espaço de trabalho ClickUp instantaneamente

Obtenha informações instantaneamente do ClickUp - e de aplicativos conectados - usando o ClickUp Brain

Colaboração perfeita

Quando as ferramentas de gerenciamento de projetos e de bate-papo são separadas, a comunicação da equipe pode rapidamente ficar confusa. Mas graças ao ClickUp Chat, você não precisa mais se preocupar com isso. Ele está integrado ao ClickUp, portanto, você nunca precisará trocar de plataforma para enviar mensagens de texto aos seus colegas ou publicar uma atualização rápida em um canal de projeto compartilhado.

Entre em contato com todos os membros da sua equipe na sua ferramenta de gerenciamento de projetos por meio do ClickUp Chat

Com o ClickUp Chat, seu contexto e suas conversas permanecem conectados. Use o Chat para:

Vincule conversas a tarefas e documentos relevantes

Crie e atribua tarefas aos membros da equipe diretamente das mensagens

Participe de chamadas de áudio e vídeo em tempo real (SyncUps) e compartilhe sua tela

Recursos eficientes de tomada de notas

As anotações são uma parte central do gerenciamento de projetos. Elas ajudam a dividir os projetos em tarefas acionáveis e a acompanhar seu progresso. Portanto, o ClickUp também vem com uma ferramenta de anotações integrada!

Use o ClickUp Notepad para fazer anotações, criar listas de tarefas e tudo o mais

Com o ClickUp Notepad, mantenha suas anotações, memorandos, brain dumps, listas de tarefas, planos de ação, etc., organizados em um só lugar. organizados em um só lugar. Você também pode converter uma anotação em uma tarefa com datas de vencimento, prioridades e responsáveis adequados.

💡 Dica profissional: Cansado de fazer anotações de reuniões manualmente? Conheça o ClickUp AI Notetaker. Ele grava, transcreve e resume suas reuniões, para que você possa se concentrar na conversa. Ele até cria itens de ação para execução e acompanhamento rápidos!

Automações

Crie automações sem código para reduzir o trabalho pesado com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, você pode acessar mais de 100 acionadores personalizáveis para simplificar tarefas repetitivas, como alterar o responsável pela tarefa quando o status da tarefa muda ou acionar uma notificação de atualização quando uma tarefa se torna urgente.

Saiba como criar automações de fluxo de trabalho neste vídeo explicativo:

Melhores recursos do ClickUp

Crie e colabore de forma eficaz em documentos com o ClickUp Docs

Faça brainstorming de ideias e converta-as em tarefas práticas com os quadros brancos ClickUp

Use o ClickUp Goals para acompanhar os objetivos da equipe e medir o progresso sem esforço

Padronize os processos com os modelos do ClickUp para garantir a eficiência em todas as tarefas

Pesquise qualquer tarefa, documento ou comentário instantaneamente com o ClickUp Connected Search

Integre-se perfeitamente ao Slack, ao Google Drive e ao Zoom para simplificar o trabalho em equipe

Aproveite a compatibilidade entre plataformas com aplicativos dedicados para desktop e dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

Os novos usuários costumam achar a ferramenta esmagadora devido à sua ampla variedade de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, foi fácil planejar o futuro.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Sem dúvida, ele facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, foi fácil planejar o futuro.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

2. Notion (melhor para gerenciar projetos e anotações em um espaço de trabalho personalizável)

via Notion

O Notion inspirou a criação do AppFlowy. Trata-se de uma plataforma de colaboração em tempo real que permite trabalhar em conjunto com a sua equipe em wikis, documentos e projetos.

Na plataforma, você pode organizar informações, criar tarefas, listas de tarefas e visualizações de trabalho para manter todos alinhados com o projeto.

O Notion também oferece integrações de terceiros, mais de 100 blocos de construção e automações para otimizar seu fluxo de trabalho. A integração de IA incorporada é outro recurso profissional que automatiza tarefas repetitivas e economiza seu tempo.

Melhores recursos do Notion

Acesse bancos de dados, quadros Kanban, calendários e tabelas para diversos processos

Simplifique a incorporação de mídia avançada (imagens, vídeos, etc.) nas páginas

Obtenha recursos avançados de pesquisa e marcação para facilitar a navegação

Limitações de movimento

Não possui auto-hospedagem, o que aumenta as chances de dependência do fornecedor

Pode ser um desafio para novos usuários devido às suas amplas opções de personalização

Preços de noções

Gratuito

Mais: $10/mês por assento

Negócios: $15/mês por assento

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 5.900 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

O Notion é superfácil de usar! Adoro sua flexibilidade para organizar tudo, sejam tarefas, anotações ou projetos. É ótimo tanto para uso pessoal quanto para colaboração em equipe.

O Notion é superfácil de usar! Adoro sua flexibilidade para organizar tudo, sejam tarefas, anotações ou projetos. É ótimo tanto para uso pessoal quanto para colaboração em equipe.

➡️ Leia mais: ClickUp vs. Notion: A melhor ferramenta de documentos para escolher

3. Obsidian (melhor para organizar projetos com anotações com vínculos profundos e localmente primeiro)

via Obsidian

Se você deseja um aplicativo dedicado a fazer anotações para centralizar os resumos de seus projetos, o Obsidian deve ser do seu interesse. Ele permite que você crie notas com links profundos e baseadas em markdown que simplificam a criação de documentação detalhada do projeto.

A Obsidian também oferece recursos avançados de edição e colaboração. Você pode colaborar com a sua equipe em arquivos compartilhados para debater ideias e sugerir edições.

Como ele usa arquivos não proprietários, cada um dos seus memorandos é armazenado como arquivos Markdown de texto simples no seu dispositivo local, em vez de ficar bloqueado em um banco de dados ou sistema de nuvem. Você pode baixá-lo em desktops Windows, Linux e Mac.

Melhores recursos do Obsidian

Obtenha armazenamento local primeiro para maior privacidade e controle sobre as informações

Colabore facilmente com plugins como o Obsidian Publish para registros compartilhados

Aproveite a poderosa funcionalidade de pesquisa para facilitar a recuperação de informações

Integre-se a plataformas como GitHub, Google Drive e Zotero para aprimorar a pesquisa

Limitações da Obsidiana

Focado principalmente em fazer anotações; não possui recursos robustos de gerenciamento de projetos

Requer conhecimento técnico para configurar recursos avançados e colaboração

Preços da Obsidian

Sincronização: US$ 5/usuário por mês

Publicar: US$ 10/site por mês

Catalisador: US$ 25 (pagamento único)

Comercial: $50/usuário por ano

Avaliações e resenhas do Obsidian

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

➡️ Leia mais: Obsidian vs. Notion: Qual é a melhor ferramenta para fazer anotações?

4. Trello (melhor para gerenciamento visual de projetos e organização simples de tarefas)

via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas baseada na nuvem com recursos básicos de colaboração. Ele ajuda você a visualizar as tarefas na forma de listas, quadros e cartões. Também é possível estabelecer prazos, definir prioridades e atribuí-las a membros da equipe.

Graças às automações sem código, o Trello facilita a automatização de tarefas repetitivas em seu fluxo de trabalho. Além disso, os modelos prontos de anotações permitem que você crie uma base sólida para seus projetos.

Melhores recursos do Trello

Use listas de verificação, datas de vencimento e prioridades para o controle de tarefas

Gerencie tarefas em qualquer lugar com um aplicativo móvel fácil de usar

Planeje, agende e ajuste tarefas com recursos de arrastar e soltar

Limitações do Trello

Recursos limitados de anotações para projetos complexos

Não é ideal para gerenciar grandes equipes ou fluxos de trabalho altamente complexos

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: $5/mês por usuário

Premium: $10/mês por usuário

Enterprise: $17. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Adorei o fato de ser tão fácil de usar, tão fácil que meus funcionários que não entendem de tecnologia conseguiram usá-lo, e eu não precisei ficar atrás deles corrigindo erros.

Adorei o fato de ser tão fácil de usar, tão fácil que meus funcionários que não entendem de tecnologia conseguiram usá-lo, e eu não precisei ficar atrás deles corrigindo erros.

Dica profissional: Mantenha sempre suas ferramentas de gerenciamento de projetos, aplicativos e integrações atualizados com os patches de segurança mais recentes para evitar a exploração de vulnerabilidades conhecidas! 🔒

5. Airtable (melhor para acompanhar projetos com organização em estilo de banco de dados e campos de anotações)

via Airtable

Embora o Airtable não seja uma ferramenta convencional de gerenciamento de projetos, ele é uma alternativa poderosa de baixo código que combina a flexibilidade das planilhas com a funcionalidade em nível de banco de dados. Ao contrário de um software de gerenciamento de projetos rígido e estruturado, o Airtable permite personalizar os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades exatas - seja para acompanhar o progresso, automatizar tarefas repetitivas ou padronizar processos entre equipes.

O Airtable também fornece insights práticos sobre o desempenho da equipe e o status do projeto para que você possa tomar decisões melhores e baseadas em dados. Apesar de tudo, a melhor parte do aplicativo é sua interface de usuário, que é muito limpa e bem estruturada.

Melhores recursos disponíveis

Acesse recursos avançados de filtragem, classificação e pesquisa para grandes conjuntos de dados

Acompanhe facilmente as relações entre os elementos do projeto com a vinculação bidirecional de dados

Integre-se a ferramentas como Google Calendar, Slack e Zapier para criar automação de fluxo de trabalho personalizada

Limitações disponíveis

Curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários não familiarizados com bancos de dados

Não é tão intuitivo para quem procura um simples gerenciador de tarefas ou uma lista de afazeres

Preços disponíveis

Gratuito

Equipe: $20/mês por assento

Negócios: $45/mês por assento

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas disponíveis

G2: 4. 6/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.100 avaliações)

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de software de automação de fluxo de trabalho

6. Monday. com (melhor para gerenciar projetos complexos com colaboração em equipe e documentação)

Se você deseja a flexibilidade do AppFlowy sem a sobrecarga de hospedar e manter seu próprio sistema, o Monday.com oferece uma alternativa estruturada, escalável e mais fácil de usar.

Essa ferramenta de gerenciamento de trabalho apresenta uma interface altamente personalizável. Você pode personalizar fluxos de trabalho, escolher sua visualização de projeto ideal e até mesmo alterar a aparência do seu painel. Além disso, sua integração com IA automatiza tarefas repetitivas, para que você gaste menos tempo gerenciando projetos de rotina.

Melhores recursos do Monday.com

Permita a colaboração em equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados, comentários de tarefas e compartilhamento de documentos

Acompanhe o progresso das tarefas em várias visualizações de projeto (Kanban, Gantt, Calendar) para atender às necessidades da equipe

Mantenha todos alinhados com a comunicação, as aprovações e o compartilhamento de arquivos integrados à equipe

Limitações do Monday. com

Falta integração nativa com determinadas ferramentas e plataformas de nicho

Pode ser complicado para novos usuários gerenciarem fluxos de tarefas complexos

Preço de segunda-feira. com

Gratuito (até 2 usuários)

Básico: $12/mês por assento

Padrão: $14/mês por assento

Pro: $24/mês por assento

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Monday.com

G2: 4. 7/5 (12.800+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday. com?

Adoro poder dividir os projetos em pequenas tarefas e poder colaborar facilmente com os colegas de trabalho.

Adoro poder dividir os projetos em pequenas tarefas e poder colaborar facilmente com os colegas de trabalho.

Você sabia? 40% do dia de trabalho médio está pronto para automação, graças à IA!

7. Asana (melhor para gerenciar projetos com tarefas estruturadas e anotações detalhadas)

via Asana

O próximo na lista de alternativas ao AppFlowy é o Asana, um software de gerenciamento de projetos básico adequado para equipes que trabalham em projetos complexos. Ele oferece fluxos de trabalho pré-construídos, dependências de tarefas, marcos e balanceamento de carga de trabalho em uma ferramenta unificada para manter os projetos no caminho certo.

Você pode escolher entre uma lista de visualizações de projetos, atribuir tarefas a membros da equipe e receber atualizações automáticas sobre o progresso. Além disso, seus recursos básicos de controle de tempo permitem estimar o tempo gasto em cada tarefa e planejar melhor a capacidade e a carga de trabalho para o futuro.

Melhores recursos do Asana

Organize projetos facilmente em seções. Use tags e campos personalizados para melhorar o rastreamento

Permita a colaboração em equipe por meio de comentários de tarefas, anexos de arquivos e notificações em tempo real

Economize tempo com automações baseadas em regras, gere relatórios detalhados e acompanhe o progresso sem atualizações manuais

Limitações do Asana

Não oferece um modo off-line eficiente no aplicativo móvel

Pode ser complexo para novos usuários sem o devido treinamento

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Inicial: $13. 49/mês por usuário

Avançado: $30. 49/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.300 avaliações)

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos: Excel, Word e ClickUp

8. Todoist (melhor para gerenciar tarefas simples de projetos e fazer anotações leves)

via Todoist

O Todoist é um gerenciador de tarefas e um aplicativo de anotações em um só. Se a sua equipe precisa de uma ferramenta que estimule a fase de brainstorming do projeto, esta pode ser a opção ideal. O Todoist permite que os usuários centralizem notas e ideias para ajudá-los a criar resumos abrangentes.

Além disso, ele é um bom rastreador de tarefas. Crie listas de tarefas rápidas e fáceis para dividir e acompanhar grandes projetos passo a passo. A interface da plataforma também é muito intuitiva e fácil de navegar.

Melhores recursos do Todoist

Permita a colaboração em tarefas com datas de vencimento, prioridades e atribuições de tarefas em um relance

Permita a organização de projetos com seções, tarefas e subtarefas

Use tarefas recorrentes e controle de metas diárias/semanais para produtividade pessoal

Limitações do Todoist

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt ou dependências de tarefas

Não é ideal para equipes grandes ou projetos complexos com muitas partes móveis

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito para sempre

Pro: $5/mês por usuário

Empresas: $8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4. 4/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Posso priorizar facilmente tarefas importantes com o Todoist. Ele tem um recurso de lembrete que garante que eu não me esqueça ou perca nenhuma tarefa ou projeto.

Posso priorizar facilmente tarefas importantes com o Todoist. Ele tem um recurso de lembrete que garante que eu não me esqueça ou perca nenhuma tarefa ou projeto.

9. Coda (melhor para combinar gerenciamento de projetos, anotações e bancos de dados em documentos interativos)

via Coda

Se você precisa de um software que funcione como um espaço de trabalho abrangente e colaborativo para a sua equipe, conheça o Coda. Ao contrário da estrutura padrão de anotações do AppFlowy, o Coda permite criar documentos interativos com tabelas, botões e integrações, tornando-o mais dinâmico para a colaboração em equipe.

Você pode automatizar fluxos de trabalho diretamente em seus documentos usando as regras e os pacotes de automação incorporados do Coda (integrações com Slack, Jira, Google Calendar etc.), reduzindo o trabalho manual.

As tabelas do Coda funcionam como bancos de dados, permitindo que você filtre, vincule e personalize exibições - excelente para gerenciamento de projetos, roteiros de produtos ou sistemas de CRM.

Melhores recursos do Coda

Obtenha recursos avançados de personalização para fluxos de trabalho, tabelas e gerenciamento de tarefas

Elimine a lacuna entre documentos tradicionais e aplicativos de negócios complexos com uma interface sem código

Ofereça suporte à colaboração em tempo real com elementos dinâmicos, como botões, caixas de seleção e tabelas editáveis

Habilite o trabalho off-line por meio do aplicativo para desktop para acesso ininterrupto

Limitações do Coda

Curva de aprendizado mais acentuada devido à sua estrutura personalizável

Requer um plano pago para acesso total aos recursos avançados

Preços da Coda

Gratuito

Pro: $12/mês por criador de documentos

Equipe: $36/mês por criador de documentos

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Coda

G2: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 90 avaliações)

10. Taskade (melhor para planejar projetos de forma colaborativa com notas integradas e rastreamento de tarefas)

via Taskade

Outra ferramenta de gerenciamento de tarefas, o Taskade permite automatizar tarefas e colaborar com sua equipe em uma plataforma unificada. No entanto, sua principal USP é a IA nativa do local de trabalho. Seus poderosos agentes de IA permitem que você realize uma série de tarefas sem esforço, incluindo a configuração de projetos, a redação de documentação do zero, a criação de fluxos de trabalho e a priorização de tarefas.

O Taskade também permite que você colabore com sua equipe com atualizações e sincronizações em tempo real. Ele está disponível para dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Melhores recursos do Taskade

Simplifique o planejamento de projetos com listas de tarefas, mapas mentais e colaboração de documentos

Use recursos como priorização de tarefas, datas de vencimento e visualizações de linha do tempo para um gerenciamento organizado

Aproveite a marca personalizada e o compartilhamento colaborativo de documentos para equipes

Limitações do Taskade

Limitado para anotações e documentação detalhadas

Falta integração com ferramentas especializadas de gerenciamento de projetos

Preços do Taskade

Gratuito

Taskade Pro: $10/mês por usuário

Taskade for Teams: $20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

O Taskade é excelente por sua interface amigável, colaboração em tempo real e opções de personalização. Ele ajuda as pessoas a trabalharem juntas sem esforço e a se manterem organizadas.

O Taskade é excelente por sua interface amigável, colaboração em tempo real e opções de personalização. Ele ajuda as pessoas a trabalharem juntas sem esforço e a se manterem organizadas.

Menções especiais Notesnook : Lida com projetos com anotações criptografadas de ponta a ponta

Microsoft OneNote : Gerencia projetos com organização e anotações de forma livre

Workflowy: Estrutura projetos com um sistema de anotações baseado em esboços

Mude o AppFlowy, o ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos colaborativos!

O AppFlowy é uma excelente opção para quem busca uma alternativa de código aberto ao Notion. Ele combina privacidade, auto-hospedagem e personalização, tornando-o ideal para indivíduos e empresas que desejam ter controle total sobre seus dados.

No entanto, seus recursos limitados de colaboração podem ser uma desvantagem para equipes que dependem de comunicação em tempo real.

É aí que entra o ClickUp - um espaço de trabalho de gerenciamento de projetos colaborativo e abrangente que oferece o melhor do Notion e do AppFlowy. Se você precisa de trabalho em equipe contínuo, gerenciamento dinâmico de tarefas ou personalização flexível, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Pronto para elevar seu fluxo de trabalho? Experimente o ClickUp hoje mesmo.