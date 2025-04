Como obter clientes comerciais: Dicas para o crescimento dos negócios

Não importa em que setor você esteja (marketing, construção, serviços de limpeza ou qualquer outro campo B2B), conseguir clientes comerciais exige esforço. É a espinha dorsal de seu negócio, mas sejamos realistas... nem sempre traz dinheiro imediatamente.

Os clientes comerciais não tomam decisões instantâneas. Eles tomam seu tempo, comparam opções e se concentram no valor de longo prazo. Isso significa que você não precisa ter o discurso mais chamativo - você precisa da abordagem certa para se apresentar aos tomadores de decisão e provar por que você é a melhor opção.

É exatamente nisso que estamos nos aprofundando aqui.

Vamos detalhar como atrair, conquistar e reter clientes comerciais de alto valor (sem perder tempo com leads sem saída).

resumo de 60 segundos Os clientes comerciais contratam outras empresas para serviços de longo prazo, pedidos em massa ou soluções especializadas. Ao contrário dos clientes individuais, eles têm vários tomadores de decisão e se concentram no ROI em vez de compras por impulso

Uma forte presença on-line ajuda a atrair clientes . Otimizar o seu site com mensagens claras e SEO, manter-se ativo nas mídias sociais e contribuir com postagens de convidados em sites do setor aumenta a visibilidade e atrai clientes em potencial

O trabalho em rede com empresas locais é essencial para se conectar com os principais tomadores de decisão. Participar de feiras comerciais, eventos do setor e grupos de redes de negócios aumenta a visibilidade e constrói relacionamentos que podem levar a contratos de longo prazo

O contato frio funciona se for personalizado . E-mails com base em pesquisas que abordam pontos problemáticos específicos podem aumentar as respostas e as reuniões agendadas

Check-ins regulares e ciclos de feedback estruturados fortalecem os relacionamentos com os clientes, ajudando a garantir contratos de longo prazo e indicações contínuas

O ClickUp simplifica todo o processo, desde o rastreamento de leads, gerenciamento de pipelines de vendas e supervisão de clientes potenciais até a automatização de acompanhamentos e otimização de relacionamentos comerciais , desde o rastreamento de leads, gerenciamento de pipelines de vendas e supervisão de clientes potenciais até a automatização de acompanhamentos e otimização de relacionamentos comerciais

Entendendo os clientes comerciais

Clientes comerciais são empresas ou organizações que contratam outras empresas para obter produtos ou serviços. Diferentemente dos clientes individuais que fazem compras rápidas e únicas, os clientes comerciais buscam parcerias de longo prazo, serviços em massa ou soluções personalizadas que agreguem valor às suas operações.

Diferença entre clientes comerciais e residenciais

Para conseguir os clientes certos, você precisa saber com quem está lidando. Os clientes comerciais e residenciais têm necessidades, orçamentos e estilos de tomada de decisão diferentes.

Aqui está uma visão geral:

Fator Clientes comerciais Clientes não comerciais Definição Empresas, corporações, empresas de administração de imóveis, organizações Pessoas físicas Processo de tomada de decisão Demora mais, envolve várias partes interessadas, concentra-se no ROI de longo prazo Decisões mais rápidas, geralmente baseadas em emoções, conveniência e preço Tamanho e escopo do contrato Contratos maiores, serviços contínuos, compras em massa, valores de transação mais altos Compras únicas ou ocasionais, projetos de menor escala, orçamentos limitados Vendas e marketing Marketing B2B, construção de relacionamentos, networking, demonstração de valor comercial Publicidade direta, referências, apelo emocional

Principais características dos clientes comerciais

Se você deseja conquistar mais clientes no setor comercial, é fundamental entender suas características.

Em poucas palavras ⬇️

Múltiplos tomadores de decisão: As compras passam por gerentes, equipes financeiras ou departamentos de compras, o que torna o processo mais estruturado Requisitos de grande escala: Pedidos, contratos e projetos tendem a ser maiores e mais complexos do que os trabalhos residenciais Processo de compra simplificado: Tudo passa por contratos de vendas, pedidos de compra e propostas formais adequados Decisões orientadas pelo ROI: Custo, valor e eficiência são mais importantes do que emoções, pois os clientes comerciais se concentram em retornos de longo prazo

Importância dos clientes comerciais para o crescimento dos negócios

Se você leva a sério o crescimento dos negócios, concentrar-se em clientes comerciais pode trazer oportunidades maiores, como:

Os contratos comerciais são maiores, recorrentes e geralmente mais lucrativos do que as vendas individuais

Trabalhar com empresas estabelecidas aumenta sua reputação e atrai mais clientes

Atender a um punhado de grandes clientes geralmente é mais fácil de gerenciar do que lidar com dezenas de pequenos clientes

Com termos de pagamento estruturados e pedidos em massa, os clientes comerciais proporcionam estabilidade financeira

➡️ Leia mais: Como encontrar clientes para sua empresa de consultoria

Estratégias para conquistar clientes comerciais

A conquista de clientes comerciais requer estratégias inteligentes que o coloquem diante das empresas certas no momento certo.

Vamos detalhar como você pode fazer isso acontecer:

1. Marketing digital e presença on-line

Se você tem seu próprio negócio, precisa de uma presença on-line. Mas estar 'on-line' não significa estar *'em todos os lugares. isso envolve aparecer onde os tomadores de decisão pesquisam empresas como a sua e criar confiança no cliente antes de entrar em contato.

Veja como você pode fazer isso:

aprimore seu website e otimize-o para SERPs

Tenha uma mensagem clara para que a primeira coisa que os visitantes vejam seja quem você ajuda e qual problema você resolve

Insira palavras-chave de alto nível para que as pessoas certas possam encontrá-lo

Integre o melhor software de agência de SEO em seus fluxos de trabalho para otimizar publicações em blogs, boletins informativos e páginas de serviços

dica profissional: Transforme suas páginas de melhor desempenho em ímãs de leads por meio de recursos específicos da página em vez de inscrições genéricas. Pense em modelos, listas de verificação ou mini-guias que aumentam as conversões 3-5X mais do que os opt-ins padrão.

seja ativo nas mídias sociais

a 6sense informa que 70% dos tomadores de decisão B2B pesquisam fornecedores on-line antes de se envolverem com eles. Não se esqueça de:

Otimize seu perfil: As páginas da sua empresa devem ser lidas como uma solução para os problemas que seus clientes potenciais estão enfrentando

Envolva-se estrategicamente: Comente as postagens de líderes do setor, proprietários de empresas, clientes e clientes potenciais por meio da página (peça aos funcionários de nível sênior que façam o mesmo em suas contas)

Compartilhe conteúdo valioso: Publique insights, histórias de sucesso e tendências do setor porque os clientes comerciais confiam em especialistas

Mas gerenciar a mídia social e administrar uma empresa não é fácil. Sem duvidar, planeje sua estratégia de mídia social com o Modelo de plano de conteúdo de mídia social da ClickUp.

Obter modelo gratuito Crie, programe e avalie as postagens de mídia social com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Defina o que é sucesso - mais engajamento, reconhecimento da marca ou cliques

Acompanhe seu progresso para saber o que está funcionando (e o que não está)

Mapeie as postagens com um calendário de conteúdo para manter a consistência

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe as aprovações para que nada passe despercebido

Use status como Em andamento , Para aprovação , e Publicado para rastrear o conteúdo sem esforço

Adicione detalhes como plataformas, redatores, designers e prazos para manter tudo em sincronia

publique postagens de convidados e conteúdo de liderança de pensamento

Fique na frente de clientes em potencial, pois nunca se sabe se eles estão lendo um blog do setor agora. Contribua com artigos para sites conhecidos onde eles buscam informações.

Veja abaixo alguns sites populares para os quais você pode apresentar e contribuir com conteúdo impactante:

Categoria Sites de postagem de convidados Negócios e marketing Entrepreneur, Business 2 Community, Blog da HubSpot, Social Media Examiner, MarketingProfs Tecnologia e startups TechCrunch (Rede de Colaboradores), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finanças e investimentos Investopedia, Forbes (Rede de Colaboradores), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Blogs em geral Medium (várias publicações), artigos do LinkedIn, blogs do Quora, YourStory, Business. com

2. Crie confiança e aproveite os clientes existentes

Você sabe qual é a melhor fonte de confiança para um novo negócio? Seus clientes atuais ou anteriores.

Eles já conhecem seu valor e seus recursos, e a rede deles provavelmente está repleta de clientes potenciais. É assim que você pode aproveitar a rede deles:

crie um programa de indicações

Pergunte a seus clientes: "Quem em seu setor poderia usar nossos serviços ou produtos? Ofereça-se para redigir um e-mail rápido de apresentação para que eles encaminhem para possíveis clientes potenciais ou peça que eles o conectem com a pessoa relevante nas mídias sociais.

Mais importante ainda, dê a eles um motivo para fazer negócios com você - por meio de descontos, testes gratuitos ou acesso exclusivo a serviços.

obtenha e promova novas avaliações

Se uma empresa estiver querendo contratar você ou usar suas ofertas, ela verificará suas avaliações on-line antes de entrar em contato.

Se suas páginas comerciais do Google e do LinkedIn estiverem vazias, isso é um sinal de alerta ⛳. Certifique-se de solicitar aos clientes existentes que deixem uma avaliação rápida e honesta. Inclua essas avaliações em seu site, propostas e mídias sociais para atrair os tomadores de decisão.

dica profissional: Reserve um "Dia da avaliação " trimestral e peça à sua equipe que passe 30 minutos contatando pessoalmente seus melhores clientes. Em vez de apenas pedir uma avaliação, peça que eles compartilhem um momento específico ou um sucesso do qual se lembrem de ter trabalhado juntos. Esse tipo de mensagem genuína e que desperta nostalgia parece significativo.

3. Amplie sua rede e sua presença no setor

Para converter mais clientes com altos salários, você não precisa conhecer mais pessoas; você só precisa conhecer as pessoas certas. É assim que 👇

participe de conferências e eventos

Vá até onde estão os tomadores de decisão e os colegas do setor. Esses podem ser os principais eventos de tecnologia, feiras comerciais, câmaras de comércio locais ou grupos BNI.

via Google

Mas aparecer não é suficiente. Você deve ter clareza sobre quem você quer conhecer e por quê. Faça sua lição de casa e entre em contato com eles antes do evento para marcar apresentações rápidas.

⏱️ Lembrete amigável: Elabore uma apresentação adequada da empresa que possa ser exibida em seu laptop ou tablet. Faça perguntas bem pensadas sobre os desafios que os colegas do setor enfrentam. Como você está se reunindo em um evento, é provável que os clientes em potencial estejam receptivos a ouvi-lo.

faça parcerias com empresas complementares

Digamos que você tenha uma empresa de limpeza de escritórios. Em vez de bater de porta em porta, faça uma parceria com uma empresa local de materiais de escritório. Eles já estão vendendo para empresas que precisam de espaços de trabalho limpos, então por que não trabalhar juntos?

Estabeleça uma parceria de indicação. Quando eles trazem um novo cliente, eles recomendam seus serviços e você faz o mesmo por eles. É uma situação em que todos ganham!

4. Concentre-se em clientes de alto valor

Não vá atrás de todas as empresas do seu setor. Concentre-se nos clientes comerciais em potencial que precisam do que você oferece.

Veja como fazer isso:

recorra ao LinkedIn e a insights de notícias para vendas

Pesquise os tomadores de decisão por setor, tamanho da empresa e função no LinkedIn Sales Navigator. Você pode criar uma lista direcionada de empresas e pessoas-chave para abordar com essa ferramenta. Além disso, navegue até o Crunchbase e o CB Insights para identificar empresas que obtiveram financiamento recentemente ou que estão se expandindo.

use quadros de empregos e plataformas de fornecimento de leads

Faça uma pesquisa em um quadro de empregos específico do setor, como Wellfound, Y Combinator e Indeed. Se uma empresa estiver contratando para uma função relacionada ao seu serviço, ela poderá estar aberta à terceirização.

Muitos setores também têm quadros de RFP (Request for Proposal) onde as empresas publicam projetos comerciais. Esses quadros incluem RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter e outros.

use relatórios e diretórios de mercado

Examine os relatórios e diretórios do setor, como IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass e Yellow Pages, para detectar empresas em crescimento que possam precisar de seus serviços.

➡️ Bônus: Como encontrar e reter clientes para o setor de construção

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais chances de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

5. Aproveite o alcance de e-mails e anúncios pagos

Às vezes, a melhor maneira de conseguir clientes ideais é ir direto a eles. Em poucas palavras,

e-mail e contato frio

E-mails genéricos que dizem: 'Ei, oferecemos serviços XYZ, vamos conversar?' são excluídos. Você deve ser claro e personalizado se quiser obter resultados reais - mais respostas, reuniões agendadas e negócios fechados. Mas, antes disso, crie uma lista de e-mails de alta qualidade:

Use o LinkedIn Sales Navigator para encontrar tomadores de decisão em seu setor-alvo (por exemplo, CEOs, diretores de marketing ou gerentes de compras em empresas de manufatura de médio porte): CEOs, diretores de marketing ou gerentes de compras em empresas de manufatura de médio porte)

Use ferramentas como Hunter. io, Snov. io ou Apollo. io para extrair e-mails verificados. Elas mantêm seus contatos precisos, atualizados e com menor probabilidade de cair em spam

Em seguida, dedique algum tempo à redação do e-mail.

Comece com uma linha de assunto personalizada (por exemplo, '[Primeiro nome], ideia rápida para ajudar a [Nome da empresa] a aumentar a receita').

Inicie com uma primeira frase apoiada em pesquisa que mostre que você entende o negócio deles (por exemplo, 'Vi que a [Nome da empresa] acabou de se expandir para o Reino Unido - muitas empresas têm dificuldades com [desafio] nesse estágio. ').

Em vez de fazer um pitch, ofereça valor imediato - compartilhe um estudo de caso, uma dica útil ou um recurso gratuito. Por fim, mantenha seu CTA simples: "*Gostaria muito de compartilhar isso em um bate-papo rápido de 15 minutos. Pode ser na próxima terça-feira?

Dica profissional: Configure um funil de e-mail por 2 a 4 semanas, dependendo do seu setor e do público-alvo. Uma sequência de quatro e-mails é um bom ponto de partida: 1️⃣ Dia 1: Contato inicial (e-mail personalizado e orientado por valor) 2️⃣ Dia 4-6: Acompanhamento 1 (Lembrete + valor extra) 3️⃣ Dia 9-12: Acompanhamento 2 (Abordar objeções, reforçar o valor) 4️⃣ Dia 15-20: Acompanhamento final (e-mail de despedida, deixando a porta aberta)

veicular anúncios pagos

A publicidade paga é uma ferramenta poderosa, mas requer um orçamento dedicado e uma abordagem estratégica (afinal, há dinheiro real em jogo).

Estes são os seguintes canais que você pode aproveitar:

Anúncios do LinkedIn: Alcance os tomadores de decisão com base no cargo, na senioridade, no setor e no tamanho da empresa

PPC no Google: Faça lances em palavras-chave de alta intenção e específicas do setor, nas quais os compradores estejam pesquisando ativamente (por exemplo, "melhor agência de geração de leads B2B" em vez de apenas "geração de leads")

Anúncios de redirecionamento: Crie públicos personalizados de visitantes que se envolveram com páginas importantes, como seus preços ou estudos de caso

A verdade é que a localização e o gerenciamento de clientes podem parecer esmagadores se você não tiver um sistema adequado. Fazer malabarismos com e-mails, follow-ups e rastreamento de leads em várias plataformas é uma receita para a frustração.

Conheça o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. 💁

Organize e otimize seus esforços de vendas, marketing e CRM

Uma ferramenta para gerenciamento de projetos de clientes, outra para rastreamento e outra ainda para colaboração. Isso não soa como um ciclo interminável de cliques entre guias e perda de controle do que realmente precisa de atenção? É nesse momento que você precisa de um aplicativo que centralize tudo isso!

Antes de mais nada, para construir esse pipeline cheio e gerar crescimento real, você precisa de um mecanismo de marketing que atraia, envolva e converta o público certo.

O ClickUp for Marketing oferece à sua equipe um hub central para criar, executar e otimizar estratégias. Essa ferramenta de marketing simplifica cada etapa, desde o planejamento da campanha e o gerenciamento de conteúdo até o acompanhamento do desempenho e a colaboração da equipe.

Mantenha todas as iniciativas de marketing em uma única visualização com a solução ClickUp Marketing Team

Com isso, você pode:

Crie roteiros de marketing, defina metas de crescimento específicas e mantenha os cronogramas das campanhas bem claros

Reúna as equipes com quadros brancos ClickUp , ferramentas de revisão e muito mais, garantindo que todos estejam alinhados desde o brainstorming até a execução

Acompanhe os KPIs, meça o sucesso da campanha e ajuste as estratégias usando painéis interativos

E mais? O ClickUp tem uma biblioteca de mais de 1.000 modelos para economizar seu tempo. Entre eles, use o Modelo de Plano de Ação de Marketing do ClickUp com rastreadores de campanha personalizáveis, calendários de conteúdo e fluxos de trabalho de geração de leads prontos para uso.

Obter modelo gratuito Concentre seus esforços de marketing da maneira certa com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Este modelo permite que você:

Defina status de tarefas como "Bloqueado", "Cancelado", "Concluído", "Em andamento" e "Planejado

Adicione atributos personalizados (por exemplo, 'Output', 'Team Assigned', 'Files', 'Goals') para acompanhar os principais detalhes e monitorar o progresso

Acompanhe os planos de ação de marketing com tags, metas, avisos de dependência e integração de e-mail

Quando seus esforços de marketing começam a gerar leads, a próxima etapa é transformá-los em clientes fiéis. E que melhor maneira de começar do que com o ClickUp for Sales? Nunca mais perca negócios de alto valor com essa solução robusta de gerenciamento de projetos.

Elimine as suposições do controle de vendas com o ClickUp Sales

por exemplo, você pode atribuir tarefas automaticamente com base em cada estágio do seu processo de vendas. Você pode acionar atualizações de status quando um lead realiza uma ação (por exemplo, responde a um e-mail ou faz o download de uma proposta). Você também pode priorizar leads de alto valor para que sua equipe saiba onde se concentrar em seguida!

Melhor ainda, construa painéis de controle sem código usando o ClickUp Dashboards para dar mais visibilidade ao seu fluxo de trabalho. Eles oferecem uma visão de alto nível das tendências de conversão com gráficos visuais avançados, incluindo taxas de fechamento de negócios, o tempo médio necessário para fechar um negócio e muito mais

Você também pode acompanhar o desempenho individual e da equipe - entenda quem está fechando e onde é necessário melhorar.

Transforme leads em clientes permanentes

Com a solução CRM Project Management do ClickUp, você não precisa de uma dúzia de ferramentas para acompanhar seu pipeline de vendas. Tudo (detalhes de contato, negócios, notas de clientes e e-mails) é organizado em um único lugar.

Torne seus relacionamentos com clientes organizados, pesquisáveis e acessíveis com o ClickUp CRM

Resumindo, consiga 👇

Delineamento visual de vendas: Acompanhe leads, negócios e interações com clientes de uma forma que faça sentido para você. Escolha entre várias visualizações (Kanban, Lista, Tabela, etc.) para ver onde tudo está em um piscar de olhos

📊 Dashboards ao vivo: Obtenha uma visão geral das principais métricas, como o valor da vida útil do cliente, o tamanho dos negócios e as tendências de vendas (tudo em tempo real)

📧 Integração de e-mail: Sincronize seus e-mails diretamente com o ClickUp para que sua equipe possa ver conversas passadas, colaborar em acompanhamentos e manter tudo onde você trabalha

📂 Gerenciamento de contas e negócios: Organize as informações dos clientes, acompanhe os pedidos e gerencie os funis de vendas com os campos personalizados e fluxos de trabalho do ClickUp

Com isso, você tem seu CRM configurado - os leads estão organizados, os negócios são rastreados e os relacionamentos com os clientes estão funcionando sem problemas.

Simplifique a aquisição de clientes com sistemas adequados

Marketing, operações e suporte ao cliente contribuem para transformar clientes potenciais em parceiros de longo prazo. No entanto, quando as equipes usam ferramentas desconectadas, as informações se perdem, os prazos caem e todo o processo fica mais lento.

Use o ClickUp Tasks para organizar cada etapa do processo de aquisição de clientes. Gerencie leads, atribua follow-ups e defina prazos em qualquer lugar. Por exemplo, designe a Equipe A para criar listas de leads enquanto a Equipe B alimenta os leads obtidos na segunda etapa do funil.

Atribua tarefas, acompanhe o progresso das vendas e muito mais com o ClickUp Tasks

Deseja aumentar a eficiência? Use o ClickUp Time Tracking para saber se as equipes estão usando o tempo de forma eficaz. Das chamadas de vendas à preparação de propostas, veja onde os esforços são gastos e otimize os processos.

Crie, edite e compartilhe apresentações para clientes sem esforço

Edite com formatação avançada, comandos rápidos de barra e adicione botões, banners, blocos de código e widgets no ClickUp Docs

É inegável que as equipes precisam de uma maneira de criar, refinar e compartilhar argumentos de venda sem a necessidade de ficar trocando ideias. E o ClickUp Docs faz exatamente isso!

Ele foi desenvolvido para equipes que precisam de uma maneira rápida e organizada de criar propostas para clientes, apresentações de vendas e materiais de apresentação. Ele pode ajudá-lo a:

Crie propostas estruturadas com modelos predefinidos

Trabalhe com sua equipe em tempo real sem conflitos de versões

Mantenha todos os documentos relacionados ao cliente, notas de reuniões e referências em um único hub

Compartilhe instantaneamente por meio de um link (chega de enviar anexos desatualizados)

Mas se começar do zero parecer difícil, o ClickUp Brain o ajudará a agir instantaneamente. Não importa se você precisa de uma proposta de projeto, discurso de vendas ou renovação de contrato, o Brain gera isso para você.

Por exemplo, você pode alimentar o Brain com um prompt do tipo: "Escreva um argumento de vendas convincente para uma agência de branding voltada para startups de comércio eletrônico. Enfatize a experiência em identidade visual, embalagem de produtos e branding de mídia social. Mantenha o tom profissional, mas envolvente. '

Em resposta, o resultado é o seguinte:

Acelere a criação de conteúdo e garanta a consistência da marca em todas as campanhas com o ClickUp Brain

Com o ClickUp Automations, o processo fica ainda mais fácil. Quando terminar de criar uma apresentação ou um contrato, configure uma automação "quando-então" no ClickUp para enviá-lo para aprovação ao cliente ou a um colega de equipe para revisão.

Superando desafios na conquista de clientes comerciais

Mesmo que você tenha todas as estratégias de aquisição de clientes em seu manual de vendas, conseguir esses negócios não é uma linha reta. O SuperOffice informa que a prospecção é a etapa mais desafiadora do processo de venda para 80% dos vendedores, seguida pela qualificação de leads (44%) e pelo fechamento de negócios (24%).

Então, quais são os maiores desafios que você provavelmente enfrentará ao tentar conquistar clientes comerciais?

1. Seus ciclos de vendas parecem intermináveis

Ao contrário dos negócios menores, os clientes comerciais passam por várias camadas de aprovação, revisões orçamentárias e, às vezes, por ciclos fiscais inteiros.

Solução: Identifique o processo de aprovação logo no início - pergunte: "Quem mais precisa assinar isso?" Além disso, crie urgência oferecendo preços por tempo limitado, integração prioritária ou complementos exclusivos para ação rápida.

2. Os fornecedores estabelecidos têm um controle sobre o mercado

Muitos clientes comerciais têm relacionamentos de longo prazo com seus atuais fornecedores de produtos ou serviços. Mesmo que estejam insatisfeitos, mudar de fornecedor parece ser um incômodo.

Solução: Posicione-se como a alternativa que eles não podem ignorar. Você pode oferecer tempos de resposta mais rápidos ou uma abordagem especializada que o fornecedor de grande porte não pode igualar? Destaque essas diferenças. Ofereça um projeto piloto ou um teste para reduzir o risco percebido.

3. Você continua travado na fase de proposta

Você teve ótimas discussões e eles solicitaram uma proposta, mas as coisas não andam quando você a envia. Talvez eles recuem no preço, atrasem a decisão ou parem de responder completamente.

Solução: Antes de enviar a proposta, confirme se eles estão prontos para seguir em frente e resolva antecipadamente quaisquer preocupações remanescentes. Faça propostas orientadas para a ação. Em vez de apenas listar os serviços, inclua estudos de caso, prova social e um prazo claro.

Criação de relacionamentos de longo prazo com clientes

Você encontrou um sistema que o ajuda a conseguir clientes comerciais com resultados positivos. Mas o que vem a seguir? O gerenciamento de clientes! Quanto melhor você fizer isso, mais indicações e crescimento sustentável você terá. Veja o que fazer:

1. Faça visitas regulares para manter os clientes engajados

Até mesmo uma experiência ruim pode abalar a confiança de um cliente, portanto, vá além do contrato. Um sistema de integração sólido ajuda a apresentar seu produto ou serviço de forma íntima e, ao mesmo tempo, a responder proativamente às dúvidas.

Para começar, use o Modelo de sucesso do cliente da ClickUp. A centralização de todos os detalhes relacionados ao cliente permite que você acompanhe o progresso, documente as principais vitórias e preocupações e facilite atualizações regulares.

Obter modelo gratuito Gerencie contas de clientes ou integre novos clientes com o Modelo de Sucesso do Cliente do ClickUp

Dica profissional: Estabeleça um ritmo de comunicação com base no seu setor e no ciclo do contrato, seja em reuniões semanais, relatórios mensais ou revisões trimestrais. Se necessário, use modelos pré-construídos de gerenciamento de clientes.

2. Crie um ciclo de feedback que funcione

Não se pode melhorar o que não se mede. Portanto, obter feedback é essencial para a comunicação com o cliente. Isso o ajuda a entender o que está funcionando e onde seu cliente precisa de mais apoio.

Para começar, use o ClickUp Forms para capturar instantaneamente as necessidades do cliente, encaminhar solicitações para resolução e garantir que o feedback se transforme em ação.

Simplifique a coleta de feedback do cliente com o ClickUp Forms

Os formulários ClickUp ajustam as perguntas com base nas respostas do cliente com lógica de condição, facilitando o preenchimento e melhorando a coleta de informações relevantes.

Depois que os formulários são enviados, eles podem ser facilmente convertidos em tarefas e atribuídos aos membros certos da equipe para execução posterior.

Costumávamos passar horas extras fazendo coisas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

Costumávamos passar horas extras fazendo coisas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

3. Use modelos para simplificar as interações com os clientes

Nem sempre é necessário reinventar a roda ou desenvolver algo excessivamente criativo para manter relacionamentos. Às vezes, simplesmente seguir estratégias e modelos de retenção de clientes testados e aprovados pode ajudar.

Veja a coleta de feedback, por exemplo. Se você não quiser configurar um processo de feedback do zero, dê uma olhada no Modelo de formulário de feedback do ClickUp. Adapte as pesquisas às necessidades específicas dos clientes com campos personalizáveis, escalas de classificação e perguntas abertas.

Bônus: Modelos e exemplos gratuitos de briefings criativos para marketing

Conquiste novos clientes comerciais com o ClickUp

É natural que você se preocupe com a conquista de novos clientes comerciais, considerando a duração dos ciclos de vendas, a concorrência acirrada e a rápida redução dos orçamentos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda a refinar seu alcance de vendas com eficiência, monitorar leads e fechar negócios mais rapidamente. Ele centraliza todas as atividades de vendas, facilitando a sua organização (e a consistência) e a de sua equipe.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo - totalmente gratuito - e experimente você mesmo os benefícios.