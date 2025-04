A IA não substitui a criatividade - ela a amplifica. Escrever com o ChatGPT não significa perder sua voz, mas refiná-la com possibilidades ilimitadas.

A IA não substitui a criatividade - ela a amplifica. Escrever com o ChatGPT não significa perder sua voz, mas refiná-la com possibilidades ilimitadas.

Era uma vez, não muito tempo atrás, você se viu olhando para a tela, lutando silenciosamente com as palavras. Seu cursor piscava de forma zombeteira, seu café esfriava e reescrever aquele parágrafo era como arrancar dentes.

"Se ao menos", você suspirou dramaticamente, "houvesse alguém que pudesse reescrever isso para mim sem revirar os olhos ou cobrar por hora. "

Conheça o ChatGPT, seu novo melhor amigo na era digital.

Imagine ter um ajudante com tecnologia de IA pronto para transformar seus pensamentos confusos, e-mails corporativos rígidos ou parágrafos excessivamente complexos em uma prosa clara, nítida e cativante - em segundos. Não é mágica, mas com certeza parece algo próximo.

Desde profissionais de marketing que precisam aumentar as conversões com textos mais rápidos até estudantes que procuram maneiras mais inteligentes de dizer, bem, qualquer coisa. O ChatGPT transforma a tediosa tarefa de reescrever textos em momentos de alegria (ou, pelo menos, de alívio!).

Até mesmo escritores profissionais às vezes gostariam que suas palavras soassem um pouco menos Shakespeare e um pouco mais Netflix. O ChatGPT torna isso possível.

bônus: também apresentaremos o ClickUp Brain. Ele é o parceiro perfeito para reescrever com IA e é totalmente integrado ao seu espaço de trabalho! Experimente o ClickUp Brain gratuitamente! ✍🏼

Este guia mostrará a você exatamente como pedir ao ChatGPT para reescrever algo, passo a passo, sem confusão ou suposições. E quem sabe? No final, você poderá se perguntar como conseguiu passar sem o seu companheiro de reescrita digital.

Como usar o ChatGPT para reescrever?

O processo de reescrita com o ChatGPT é interessante, pois parafrasear é, em grande parte, elevar seu conteúdo. Quer você esteja refinando uma postagem de blog, polindo um e-mail ou reestruturando uma mensagem de marketing, o ChatGPT pode transformar sua redação instantaneamente - se você der as instruções corretas.

🔎 Verificação de fatos: O site do ChatGPT recebe mais de 5,19 bilhões de visitas por mês, o que o coloca entre os 10 sites mais visitados do mundo

Siga estas cinco etapas práticas para dominar como pedir ao ChatGPT para reescrever um texto de forma eficaz.

Etapa 1: Saiba o que você deseja que o ChatGPT corrija

Imagine entrar em uma cafeteria e pedir "uma bebida" ao barista. "Ele provavelmente ficaria olhando para você, esperando por mais detalhes.

O ChatGPT funciona da mesma forma. Se você simplesmente disser "Reescreva isto", receberá algo, mas pode não ser o que você deseja.

Em vez disso, antes mesmo de digitar um prompt, pergunte a si mesmo

Como faço para pedir ao ChatGPT para reescrever um texto da melhor maneira possível?

O que há de errado com o texto original? (Muito formal? Muito longo? Muito chato?)

O que você deseja que o ChatGPT altere? (Tom? Clareza? Comprimento?)

Quem é o público-alvo? (Estudantes? CEOs? Usuários do Twitter?)

Digamos que você tenha escrito o seguinte:

"Estamos entrando em contato para informá-lo sobre uma mudança futura em nosso sistema de faturamento que entrará em vigor em breve. "

bocejo.

Agora, em vez de apenas dizer "Reescreva isso", diga ao ChatGPT exatamente o que está errado.

Melhor Prompt: "Faça com que esta frase soe mais amigável e envolvente. "

A reescrita da IA será:

Por que isso funciona

Você disse ao ChatGPT como reescrever o texto (mais amigável, envolvente)

A resposta corresponde ao tom que você queria

Ele ainda mantém todos os detalhes importantes

Qual é a moral da história? Se você não sabe o que quer, o ChatGPT também não saberá.

Agora que você já descobriu o que deve ser melhorado, vamos começar a escrever o prompt perfeito.

Etapa 2: Escreva um prompt inteligente e eficaz

Você já jogou charadas com alguém que dá as piores pistas? Ela agita os braços freneticamente, mas você não tem ideia se ela está representando um avião ou um cara espantando um mosquito.

Isso é exatamente o que acontece quando você dá ao ChatGPT uma solicitação vaga. Se você simplesmente digitar "Reescreva isto", obterá algo - mas provavelmente não o que esperava.

📖 Leia também: Como usar IA para copywriting (com exemplos de prompts)

A fórmula secreta para criar solicitações eficazes do ChatGPT

Aprender como pedir ao ChatGPT para reescrever um parágrafo não é uma tarefa gigantesca. Você só precisa desta fórmula simples para obter conteúdo preciso e de alta qualidade:

📝 [Ação] + [Contexto] + [Instruções específicas]

Prompts fracos e fortes

Prompt fraco: "Reescreva este parágrafo. "

Pedido forte: "Reescreva este parágrafo em um estilo mais envolvente, usando um tom de conversa e voz ativa. Mantenha-o com menos de 30 palavras. "

Vamos testá-lo na prática

Está vendo a diferença? O segundo prompt realmente diz ao ChatGPT o que fazer, como fazer e como deve ser o resultado.

Prompts poderosos para diferentes casos de uso de reescrita

quer uma reescrita mais simples?

"Reescreva este parágrafo usando uma linguagem mais simples e mantendo todos os pontos principais. "

precisa de um toque persuasivo?

"Reescreva este discurso de vendas para parecer mais convincente e orientado para a ação. "

📌 Reduzindo o número de palavras?

"Reescreva isso em menos de 20 palavras sem perder informações importantes. "

📌 Otimizando para SEO?

"Reescreva este parágrafo incluindo naturalmente a frase 'reescrever texto' sem que isso pareça forçado. "

Dica profissional: Se você estiver reescrevendo o conteúdo para obter visibilidade nos mecanismos de pesquisa, peça ao ChatGPT para manter as palavras-chave relevantes e, ao mesmo tempo, fazer com que o texto pareça natural

Se o seu prompt for muito vago, o ChatGPT fará suposições ao tentar reescrever o texto. Mas quando você dá instruções claras e específicas, ele reescreve o texto exatamente como você deseja.

Agora que você já domina a redação de solicitações, vamos falar sobre por que várias reescritas podem ajudá-lo a encontrar a versão perfeita.

Etapa 3: Gerar várias versões

Se você já pediu ao ChatGPT para reescrever algo e pensou: "Não é bem assim ", você não está sozinho. O primeiro rascunho nem sempre é o melhor - e não há problema nisso.

Pense no ChatGPT como um estilista pessoal para suas palavras. Você não entraria em uma loja, experimentaria a primeira roupa e a compraria sem verificar o espelho, certo? O mesmo se aplica aqui. A mágica acontece quando você pede várias reescritas e as compara.

Como obter várias versões de uma só vez?

Em vez de se contentar com o primeiro resultado, tente o seguinte:

"Reescreva isso em três estilos diferentes: profissional, casual e persuasivo. "

"Dê-me duas variações: uma bem-humorada e outra séria. "

"Faça isso parecer mais envolvente sem alterar o significado. "

Digamos que sua frase original seja: "Nossa empresa valoriza a inovação e a satisfação do cliente. "

você pede ao ChatGPT: "Reescreva isso em três estilos diferentes: corporativo, amigável e criativo. "

Reescritas geradas por IA:

Por que isso funciona?

Você tem opções : Não precisa mais se contentar com uma reescrita "ruim" quando uma reescrita "perfeita" está a apenas mais uma tentativa de distância

Isso economiza tempo: Em vez de ficar ajustando uma versão sem parar, compare estilos diferentes com antecedência

Ajuda na correspondência de tons: Quer esteja escrevendo uma publicação de blog, um e-mail de vendas ou uma legenda de mídia social, contextos diferentes exigem estilos diferentes

Etapa 4: Ajuste a reescrita com instruções de acompanhamento

Nem toda reescrita é perfeita na primeira tentativa. Talvez ela seja muito formal, muito prolixa ou simplesmente não esteja correta. Em vez de começar do zero, você pode refinar o resultado do ChatGPT com instruções rápidas de acompanhamento e melhorar a clareza.

A melhor parte? Você não precisa reescrever todo o seu prompt - basta dizer ao ChatGPT o que deve ser ajustado.

Como refinar as reescritas do ChatGPT com acompanhamentos simples

Em vez de digitar uma solicitação totalmente nova, use ajustes diretos como:

Quando a reescrita for muito complicada: "Simplifique isso sem perder os pontos principais. "

se o tom parecer estranho: "Torne isso mais casual e envolvente. "

o conteúdo é mais longo do que o necessário: "Encurte-o para 20 palavras, mantendo a mensagem original intacta. "

Quando estiver buscando um impacto mais forte: "Torne isso mais persuasivo e confiante. "

se a estrutura não estiver clara: "Reescreva isso para que flua melhor e seja mais fácil de entender. "

Digamos que você pediu ao ChatGPT para reescrever isto:

frase original: "Incentivamos todos os funcionários a enviar feedback sobre as políticas da empresa. "

AI Rewrite: "Nossa organização incentiva os funcionários a fornecer feedback valioso sobre as políticas da empresa para aumentar a eficiência do local de trabalho. "

Mas isso parece muito corporativo. Em vez de começar de novo, você o refina.

instruções de acompanhamento: "Faça isso parecer mais amigável e convidativo. "

Reescrita final: "Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre as políticas de nossa empresa, e seu feedback nos ajuda a tornar o local de trabalho melhor para todos!"

Por que isso funciona?

Não há necessidade de redigitar todo o prompt

O ChatGPT refina o resultado sem alterar o significado

A versão final parece mais clara, mais amigável e mais natural

A reescrita é um processo, e o ChatGPT melhora com pequenos ajustes. Em vez de se contentar com uma reescrita quase boa, use acompanhamentos rápidos e precisos para torná-la perfeita.

🙌 Leia mais: Pronto para começar a usar a IA para refinar o conteúdo? Confira as melhores ferramentas de reescrita de artigos para parafrasear

Agora, vamos falar sobre por que é fundamental verificar os fatos na sua reescrita final.

Etapa 5: Verifique os fatos e personalize a reescrita

O ChatGPT é rápido, eficiente e ótimo para reescrever textos, mas não é um jornalista, revisor ou leitor de mentes. Às vezes, o resultado parece perfeito à primeira vista, mas um olhar mais atento revela pequenos erros, frases estranhas ou até mesmo fatos completamente inventados (sim, a IA faz isso).

Antes de clicar em "publicar" ou enviar o texto reescrito para o seu chefe, certifique-se de que ele está preciso, com aparência humana e polido.

leia também: IA vs. Conteúdo gerado por humanos

Como verificar os fatos reescritos pelo ChatGPT

Verifique detalhes importantes: Verifique nomes, datas, estatísticas e referências - o ChatGPT não verifica fontes

Certifique-se de que o significado original seja mantido: Certifique-se de que a reescrita não tenha alterado acidentalmente fatos ou intenções importantes

Procure erros sutis: A gramática pode estar correta, mas será que ela soa natural?

Passe-o por um verificador de plágio: As reescritas de IA geralmente são originais, mas a verificação dupla nunca é demais

Faça com que pareça mais humano: Às vezes, o texto gerado por IA parece muito robótico - adicione um toque pessoal quando necessário

Exemplo em ação

Digamos que o ChatGPT reescreveu esta frase:

texto original: "A Terra orbita o Sol uma vez a cada 365 dias. "

reescrita do ChatGPT: "A Terra gira em torno do Sol a cada 360 dias. "

🚨 Problema? O ChatGPT mudou o fato! (Spoiler: um ano não tem 360 dias. )

✅ Versão corrigida: "A Terra leva aproximadamente 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol. "

Por que essa etapa é fundamental?

A IA pode introduzir erros factuais (mesmo quando a reescrita parece polida!)

Gramaticalmente correto ≠ preciso

A verificação de texto semelhante ao humano garante a legibilidade

O processo de reescrita pode ser rápido com o ChatGPT, mas para melhorar o conteúdo é necessário revisar o resultado e fazer edições para garantir a precisão. Uma rápida verificação de fatos, um toque humano e um polimento final garantirão que o seu texto seja preciso, natural e esteja pronto para ser usado.

📖 Leia mais: Como editar conteúdo de IA?

Limitações do uso do ChatGPT para escrever

O ChatGPT é um salva-vidas quando você precisa de uma reescrita rápida, mas vamos ser realistas - ele não é perfeito. Às vezes, ele acerta em cheio no trabalho. Outras vezes, ele produz algo que soa um pouco robótico demais, fora da marca ou simplesmente... estranho.

Se você já copiou uma reescrita do ChatGPT, olhou para ela e pensou,

"Tudo bem, mas por que isso parece tão pouco natural? " Você não está sozinho.

A IA é rápida, mas ainda tem algumas peculiaridades que tornam a reescrita um pouco mais complicada do que apenas pressionar um botão

1. Ele reescreve as palavras, não o significado

O ChatGPT é ótimo em trocar palavras, mas isso não significa que ele realmente entenda o que você está tentando dizer. Às vezes, a reescrita é tecnicamente correta, mas perde completamente o tom, o público ou a intenção.

Ele não para para perguntar: "Qual é o objetivo aqui? " Ele simplesmente lança uma versão reformulada e espera pelo melhor

O problema: Se você está procurando uma reescrita que melhore a clareza, o tom ou o envolvimento, provavelmente terá que ajustá-la você mesmo - novamente

🙌 Ler também: Melhores ferramentas e softwares de redação para escritores

2: Não há rastreamento de versão, portanto, as reescritas desaparecem quando você segue em frente

Já se viu percorrendo interminavelmente as conversas do ChatGPT tentando encontrar aquela reescrita de que você gostou? Pois é, o ChatGPT não mantém exatamente o controle das versões. Se você não copiar e colar suas reescritas em outra ferramenta, elas desaparecerão no momento em que você iniciar uma nova solicitação

O problema: Ao gerenciar várias reescritas, manter o controle de qual versão foi aprovada, qual precisa de edições e qual foi a melhor se transforma em uma dor de cabeça organizacional

3: Parece confiante, mas não verifica os fatos

O ChatGPT tem uma função: reescrever o texto.

Mas o problema é que ele não verifica se o texto é realmente preciso. Se você estiver trabalhando com estatísticas, referências ou detalhes específicos do setor, sempre há uma chance de que a IA altere o significado ou introduza fatos inventados

O problema: O fato de uma reescrita parecer refinada não significa que esteja correta do ponto de vista factual. Isso significa que toda reescrita gerada por IA precisa de um verificador de fatos humano antes de ser publicada

4: Ele foi criado para trabalho individual e não para colaboração

A escrita raramente acontece em um vácuo. Se estiver trabalhando com uma equipe, provavelmente precisará de feedback, aprovações e várias iterações antes que uma reescrita seja finalizada. O ChatGPT não suporta nada disso. Quando ele lhe dá uma reescrita, você está por conta própria

O problema: Sem uma maneira fácil de compartilhar rascunhos, rastrear aprovações ou ver feedbacks anteriores, a reescrita se torna um ciclo interminável de copiar, colar e procurar pessoas para obter informações

📖 Leia também: As melhores alternativas ao ChatGPT para experimentar

O ChatGPT é ótimo para reescrever textos, mas ele não ajuda você a gerenciar as reescritas. Não há estrutura, nem organização, nem uma maneira fácil de passar do rascunho para a versão final sem trabalho manual extra.

Então, vamos falar sobre uma ferramenta que aprimora a criação de conteúdo com IA sem essas lacunas.

Uso do ClickUp Brain para escrever e gerenciar fluxos de trabalho de conteúdo

O ChatGPT é ótimo para reescrever textos, mas não passa disso. Ele não o ajuda a rastrear edições, organizar reescritas ou gerenciar aprovações. Isso significa que, depois de gerar uma reescrita, você terá que lidar com todo o resto manualmente.

Você precisa mover o conteúdo entre as ferramentas, enviá-lo para receber feedback e garantir que ele esteja alinhado com as versões anteriores. É aqui que o ClickUp ajuda. O assistente de IA do ClickUp, ClickUp Brain, leva a escrita com IA para o próximo nível. Ele não apenas ajuda a reescrever o conteúdo, mas também gerencia todo o fluxo de trabalho - desde o primeiro rascunho até a versão final.

Veja como o ClickUp Brain preenche as lacunas que o ChatGPT não consegue preencher:

Reescrever com contexto, não apenas com padrões

O ChatGPT reescreve frases com base em padrões. Ele reescreve sem contexto e não pode colaborar.

Em vez de simplesmente descartar as reescritas, o ClickUp Brain ajuda você a escrever de forma mais inteligente, não apenas de forma diferente. Ele conecta a reescrita com tecnologia de IA a fluxos de trabalho estruturados, o que significa que você não obtém apenas uma nova versão; você obtém uma versão melhor, respaldada por colaboração, organização e clareza.

Exemplo:

No ChatGPT, você pode solicitar que ele reescreva em um determinado tom, mas ainda precisa rastrear manualmente as reescritas anteriores, o feedback e as versões aprovadas.

O ClickUp Brain tenta se manter conectado ao seu projeto, garantindo que as edições anteriores, as preferências de tom e o feedback da equipe sejam considerados para obter uma versão final bem acabada.

O ClickUp Brain não apenas gera reescritas - ele as gerencia dentro de todo o processo de conteúdo.

Uma vasta lista de recursos faz com que o ClickUp Brain pareça um Doremon para escritores. E se você quiser saber mais sobre suas incríveis ofertas, assista a este vídeo 👇

Não há mais rascunhos dispersos, pois o ClickUp Docs mantém tudo organizado

O ChatGPT gera reescritas, mas onde você as armazena? Quando você tem várias versões, ciclos de feedback e revisões, manter o controle de tudo isso pode se tornar caótico.

Gerencie toda a documentação de seu conteúdo com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, tudo fica em um só lugar, tornando as reescritas fáceis de gerenciar e refinar.

Armazene e compare várias reescritas geradas por IA lado a lado

Acompanhe as edições, aprovações e revisões sem perder o histórico de versões

Mantenha as diretrizes da marca e as referências de estilo facilmente acessíveis

Em vez de alternar entre o ChatGPT, o Google Docs e e-mails dispersos, o ClickUp garante que cada rascunho seja estruturado, revisado e pronto para uso.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital

O ClickUp facilita a colaboração no conteúdo

Uma das principais limitações do ChatGPT? Ele não oferece suporte à colaboração. Ele fornece o texto, mas, depois disso, você terá que enviar arquivos para obter feedback, aguardar aprovações e gerenciar as reescritas manualmente.

Transforme ideias de conversas do ClickUp Chat em tarefas organizadas para mantê-las no caminho certo

Com o ClickUp Chat e o ClickUp Tasks, todo o processo de feedback acontece em seu fluxo de trabalho.

Marque os membros da equipe no ClickUp Docs para obter feedback instantâneo

Discuta as reescritas diretamente no ClickUp Chat - sem necessidade de longas cadeias de e-mail

Transforme o feedback em tarefas ClickUp para que as revisões ocorram rapidamente

Use o ClickUp Ai dentro do bate-papo para resumir ou capturar você nos canais de bate-papo

O ClickUp preenche a lacuna entre as reescritas geradas por IA e a colaboração no mundo real, mantendo as equipes alinhadas do início ao fim.

Leia também: Como automatizar a criação de conteúdo?

Redação mais forte, não apenas palavras diferentes

O ChatGPT pode reescrever o texto, mas não informa se o texto está realmente bom. Ele não sinaliza problemas de clareza, problemas estruturais ou incompatibilidades de tom. Ele apenas lhe dá outra versão sem levar em conta o seu público-alvo ou como simplificar conceitos complexos para melhor legibilidade.

O ClickUp Brain é uma ferramenta poderosa que ajuda você a escrever de forma mais inteligente, oferecendo insights baseados em IA que:

Melhore a clareza e a legibilidade refinando o conteúdo com base em seu público-alvo

Garanta a consistência do tom em diferentes formatos de conteúdo

Ajude a refinar a estrutura para melhorar o fluxo e o envolvimento

Em vez de gerar reescritas às cegas, o ClickUp Brain aprimora a própria redação, garantindo que cada peça seja eficaz, envolvente e alinhada com seus objetivos. Ao ajudá-lo a criar prompts de forma eficaz, ele garante que as reescritas geradas por IA não sejam apenas diferentes, mas genuinamente melhores.

Fortaleça sua redação com o ClickUp Brain

Você sabia? Ernest Hemingway reescreveu o final de A Farewell to Arms 47 vezes antes de ficar satisfeito com o tom e a clareza Parece que reescrever o conteúdo para melhorar a clareza sempre foi uma tarefa cotidiana normal para os escritores!

Da reescrita à publicação, tenha tudo em um só lugar

O ChatGPT pára na reescrita. Depois de ter o texto, você ainda precisa acompanhar as aprovações, gerenciar os prazos e publicar. Isso significa mais trabalho manual.

O ClickUp Brain conecta perfeitamente a escrita à execução:

Bônus: Aproveite o modelo de KPI do ClickUp para monitorar o desempenho do conteúdo após a publicação

A reescrita é apenas uma peça do quebra-cabeça - o ClickUp garante que essa peça se encaixe no quadro geral da estratégia e da execução do conteúdo.

📖 Leia mais: Qual ferramenta de IA generativa é a melhor?

Diga adeus às reescritas intermináveis e olá à escrita mais inteligente

Você começou esta jornada olhando para a tela, desejando uma maneira mais fácil de reescrever o conteúdo. Agora, você está pronto para fazer as perguntas certas ao ChatGPT e evitar as armadilhas comuns de reescrita. Você pode refinar seu estilo de escrita, fazer com que o texto profissional pareça casual ou ajustar para um tom mais formal.

Mas lembre-se de que mesmo as melhores reescritas precisam de organização, colaboração e um fluxo de trabalho que mantenha seu conteúdo no caminho certo. O ClickUp Brain leva sua redação além das correções rápidas e oferece as ferramentas para gerenciar todo o processo de criação de conteúdo - tudo em um só lugar.

Se você precisa de apenas alguns exemplos para orientar sua redação criativa ou de um sistema estruturado para acompanhar várias reescritas, a ferramenta garante que cada versão permaneça polida e com propósito.

Pronto para transformar a reescrita de uma tarefa temida em sua parte favorita do dia? Inscreva-se no ClickUp e experimente você mesmo.