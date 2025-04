15 melhores ferramentas de prospecção de vendas em 2025

As vendas funcionam com base em metas - qual é o pipeline que você gerou, qual é o valor da conta, qual será a sua comissão. É por isso que a maioria dos esforços de prospecção de vendas parece um jogo de números. Apenas mais um lead. Apenas mais um e-mail.

O resultado? Muitas equipes de vendas buscam volume em vez de valor, muitas vezes ignorando o sistema necessário para capturar dados acionáveis. Isso significa tendências perdidas, desempenho não rastreado e, por fim, oportunidades perdidas para refinar estratégias e aumentar a conversão.

As ferramentas de prospecção de vendas podem ajudar nisso. Elas capturam dados precisos, rastreiam o envolvimento e identificam leads de alto valor para garantir um alcance mais inteligente e estratégico.

Nesta publicação do blog, examinaremos as 15 principais ferramentas de prospecção de vendas e seus principais recursos para ajudar os profissionais de vendas a criar um pipeline mais forte.

resumo de 60 segundos Escolha um destes 15 melhores softwares de prospecção de vendas para fazer com que cada lead conte: ClickUp : Melhor para gerenciamento de projetos de vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente Melhor para gerenciamento de projetos de vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente LinkedIn Sales Navigator: Melhor para identificar e engajar leads B2B Apollo. io: A melhor para acessar dados de leads verificados em vários canais ZoomInfo: Melhor para encontrar leads qualificados com base na intenção UpLead: Melhor para verificar os e-mails dos prospects Cognism: Melhor para pesquisar clientes potenciais por meio de IA 6Sense: Melhor para entender a intenção do comprador usando análise preditiva Ai: Melhor para descoberta de contatos em tempo real Lusha: Melhor para automatizar o alcance LeadIQ: Melhor para priorizar clientes potenciais de alto potencial SalesIntel: Melhor para obter dados verificados por humanos Leadfeeder: Melhor para converter visitantes do site em leads de vendas Kaspr: Melhor para extrair dados de contato do LinkedIn Alcance: Melhor para alcance multicanal HubSpot Sales Hub: Melhor para pontuar leads

As melhores ferramentas de prospecção funcionam como uma ponte entre as empresas e os clientes em potencial. As ferramentas de prospecção certas para vendas podem transformar leads frios em oportunidades quentes. Veja aqui o que procurar ao escolher uma:

Fluxo de trabalho de CRM sem interrupções: A ferramenta deve ter um software de CRM embutido ou uma integração de CRM para manter um banco de dados centralizado de clientes potenciais

Insights acionáveis com inteligência artificial: Ela deve analisar o comportamento e os padrões de engajamento dos clientes potenciais, sugerindo os melhores horários, canais e mensagens para divulgação. Isso permite uma prospecção hiperpersonalizada

Engajamento omnicanal: A ferramenta deve permitir que você se conecte com clientes potenciais em vários canais, inclusive e-mail, chamadas telefônicas, LinkedIn e outras plataformas sociais

Análise preditiva avançada: Uma excelente ferramenta de prospecção de vendas deve identificar padrões e tendências no desempenho da prospecção, ajudando as equipes de vendas a refinar suas estratégias

Pontuação de leads: A melhor ferramenta deve pontuar os leads com base em suas chances de conversão, sinal de intenção e engajamento para que você possa investir seus recursos com sabedoria

Enriquecimento de dados: Ao preencher os detalhes que faltam, como cargos, endereços de e-mail, números de telefone e receita da empresa, uma boa ferramenta de prospecção de vendas garante que sua lista de clientes potenciais esteja completa e atualizada

Insights firmográficos e tecnográficos: Uma ferramenta de prospecção de vendas deve fornecer insights firmográficos (tamanho da empresa, setor, localização e receita) e tecnográficos ( conjunto de tecnologias usadas por uma empresa) para ajudá-lo a segmentar os negócios ideais

Automação de vendas: A ferramenta deve automatizar o gerenciamento de projetos de vendas, como, por exemplo, garantir o envio de follow-ups em tempo hábil, para que nenhum lead seja esquecido

Com essa lista de verificação em mente, vamos avaliar algumas das melhores ferramentas de prospecção do mercado para um ciclo de vendas tranquilo.

Não importa se você está procurando gerenciamento visual de pipeline ou descoberta e alcance de contatos mais simples, cada uma das ferramentas de prospecção de vendas a seguir tem um USP feito sob medida para você. Continue lendo para encontrar a ferramenta ideal para você.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de vendas e gerenciamento de relacionamentos com clientes)

Gerencie seus projetos de vendas no ClickUp Gerencie projetos de vendas e relacionamentos com clientes em um só lugar com o ClickUp

Seus leads estão organizados em uma planilha detalhada, mas, no momento em que você começa a fazer contato, o processo se fragmenta. Quando um lead exige uma pesquisa adicional ou uma revisão de e-mail, você se vê constantemente alternando entre aplicativos.

Os detalhes de contato ficam em um lugar, as notas de pesquisa em outro e as campanhas de contato em outro lugar completamente diferente. Esse fluxo de trabalho desconectado transforma o que deveria ser simples em algo frustrante e caótico.

É exatamente nesse ponto que as ferramentas de prospecção de vendas e de gerenciamento de clientes, como o ClickUp, brilham - elas simplificam perfeitamente seus esforços de contato e proporcionam um gerenciamento coeso do seu pipeline de vendas.

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e documentação para sua equipe de vendas em uma única plataforma, acelerada pela pesquisa e automação de IA de última geração.

O ClickUp for Sales Teams ajuda a visualizar seu pipeline, gerenciar o alcance de prospectos e automatizar fluxos de trabalho repetitivos.

Visualize o pipeline de vendas e automatize os fluxos de trabalho de vendas com o ClickUp for Sales Teams

Comece coletando todos os leads potenciais e suas informações de contato em um só lugar. O ClickUp CRM torna isso possível. Ele o ajuda a reunir leads de mídias sociais, sites, formulários e outros lugares em uma única plataforma. Depois de obter os dados, você pode usar o ClickUp Tasks para atribuir diferentes leads da lista entre os membros da sua equipe para pesquisa, envolvimento e alcance. Defina status de tarefas personalizadas no ClickUp, como "Novo lead", "Pesquisando" e "Campanha enviada" para acompanhar todo o seu pipeline de vendas. Você pode até mesmo definir prioridades de tarefas para garantir que as contas de alto valor sejam contatadas primeiro.

Atribua e monitore tarefas de contato com o ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Agora é hora de definir uma estratégia de alcance personalizada. O ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, permite que você escreva mensagens personalizadas para cada cliente potencial.

você sabia que 75% dos profissionais de marketing acreditam que a personalização é essencial para impulsionar as vendas e repetir negócios?

Personalize mensagens para melhorar a prospecção de vendas com o ClickUp Brain

Quer saber como usar a IA para vendas para tornar seus processos mais eficientes? Nós ajudamos você com esta explicação rápida👇

Você também pode usar o ClickUp Automations para automatizar tarefas repetitivas e simplificar ainda mais o processo de prospecção de vendas. Ele permite que você configure acionadores para automatizar fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode definir acionadores para atribuir leads a representantes de vendas com base em regras predefinidas (setor, região etc.). Ou, se um cliente potencial não responder, defina um lembrete automático para acompanhamento após uma semana.

Automatize os fluxos de trabalho com o ClickUp Automations para garantir ações ou acompanhamentos rápidos com os prospects

O ClickUp também oferece modelos de vendas e CRM para simplificar o processo de prospecção de vendas:

O ClickUp foi a ferramenta que realmente nos ajudou a trazer inovação para esse negócio, o que nos permitiu crescer de 2% de vendas digitais para mais de 65% de vendas digitais após a pandemia.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado acentuada devido aos seus inúmeros recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Essa mudança para o uso do ClickUp em todas as equipes proporcionou um hub centralizado para que todas as nossas equipes e usuários existam e possam organizar seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, acompanhar os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é excelente para que CS, Vendas e nossa equipe de Desenvolvimento gerenciem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

2. LinkedIn Sales Navigator (melhor para identificar e engajar leads B2B)

via LinkedIn Sales Navigator

O LinkedIn Sales Navigator é uma importante ferramenta de prospecção de vendas para identificar leads e priorizar contas. Sua ferramenta Lead Spotlights facilita a localização de leads e tomadores de decisão em suas contas-alvo.

Você pode até usar a integração com o CRM para encontrar clientes antigos que mudaram para novas organizações, ajudando-o a obter leads mais relevantes. O Sales Navigator também fornece insights de dados, como o número de funcionários da empresa e as tendências de crescimento, para que você possa identificar facilmente leads B2B de alto valor.

Melhores recursos do LinkedIn Sales Navigator

Use filtros avançados, como cargos, tamanho da organização e setor, para um gerenciamento perfeito de leads

Envolva os clientes potenciais por meio de contato personalizado via e-mail do LinkedIn

Configure o perfil do cliente ideal para encontrar leads com base na senioridade ou no título da função

Descubra suas conexões potenciais em qualquer organização com o Relationship Explorer

Limitações do LinkedIn Sales Navigator

Tem recursos de exportação limitados e precisa de ferramentas adicionais para encontrar e-mails

Pode ser caro para pequenas empresas

Preços do LinkedIn Sales Navigator

teste gratuito de 30 dias

Sales Navigator Core (Professional): $99. 99/mês por usuário

Sales Navigator Advanced (Team): $179,99/mês por usuário

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): a partir de US$ 1.600/ano por usuário

Classificações do LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 6/5 (mais de 1900 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LinkedIn Sales Navigator?

Gosto do fato de o LinkedIn Sales Nav permitir que minha equipe use filtros de pesquisa avançada para restringir tipos específicos de clientes potenciais que estamos procurando. Também gosto do fato de ele se integrar ao HubSpot. É bastante caro para uma equipe pequena como a minha.

Gosto do fato de o LinkedIn Sales Nav permitir que minha equipe use filtros de pesquisa avançada para restringir tipos específicos de clientes potenciais que estamos procurando. Também gosto do fato de ele se integrar ao HubSpot. É bastante caro para uma equipe pequena como a minha.

3. Apollo. io (melhor para acessar dados de leads verificados em vários canais)

O Apollo. io é um software líder de prospecção de vendas que fornece acesso a dados de leads verificados do LinkedIn, Salesforce, Gmail ou de qualquer site da empresa. Você pode filtrar os leads por fatores como intenção do comprador, publicações de emprego e crescimento da empresa para encontrar clientes em potencial. A ferramenta de IA do Apollo também pode identificar leads de alta qualidade, adicionar pontuações e agendar reuniões.

A melhor parte dessa ferramenta é que você pode rastrear visitantes únicos em seu site e encontrar as páginas que eles visualizam. Isso o ajuda a analisar o comportamento do usuário e a criar uma estratégia de alcance mais personalizada.

Melhores recursos do Apollo. io

Obtenha um extenso banco de dados de clientes potenciais enriquecido com detalhes de contato precisos, incluindo e-mails, números de telefone e informações sobre a empresa

Integre-se perfeitamente com as ferramentas de vendas e marketing por meio do Zapier para uma automação eficiente do fluxo de trabalho

Use formulários com dados preenchidos automaticamente para uma conversão mais rápida de leads de entrada

Limitações do Apollo. io

Alguns usuários relatam que o Apollo. io oferece dados de leads imprecisos e contatos desatualizados

Preços do Apollo. io

Grátis

Plano básico: US$ 59/mês por usuário

Plano Profissional: US$ 99/mês por usuário

Plano de organização: US$ 149/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Apollo. io

G2: 4. 7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4. 6 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apollo. io?

Como representante de vendas, o Apollo é uma maneira fácil de obter informações úteis e precisas sobre as empresas e os clientes que você está prospectando. Os créditos de avaliação fornecidos são um ótimo ponto de partida para ter uma ideia de como o software funciona. As duas únicas desvantagens são o custo e as ligações do suporte de vendas. O custo é um pouco alto se você for uma empresa menor ou tiver apenas uma ou duas pessoas na equipe de vendas.

Como representante de vendas, o Apollo é uma maneira fácil de obter informações úteis e precisas sobre as empresas e os clientes que você está prospectando. Os créditos de avaliação fornecidos são um ótimo ponto de partida para ter uma ideia de como o software funciona. As duas únicas desvantagens são o custo e as ligações do suporte de vendas. O custo é um pouco alto se você for uma empresa menor ou tiver apenas uma ou duas pessoas na equipe de vendas.

4. ZoomInfo (melhor para encontrar leads qualificados com base na intenção)

via ZoomInfo

O ZoomInfo é uma ferramenta de prospecção de vendas B2B que fornece informações sobre empresas e contatos para equipes de vendas, marketing e talentos. Ela usa IA e aprendizado de máquina para compilar detalhes de negócios, como tamanho da empresa e tendências de contratação.

Com o ZoomInfo, você pode acessar organogramas de departamentos para saber mais sobre os tomadores de decisão e entrar em contato diretamente com eles. Seu recurso de Intenção Guiada analisa os dados de CRM e identifica os tópicos que seus clientes potenciais normalmente pesquisam. Isso facilita a adaptação do alcance e a oferta de soluções personalizadas para conversões mais rápidas.

Melhores recursos do ZoomInfo

Crie seu perfil de cliente ideal (ICP) para entender melhor os clientes potenciais e identificar os compradores ideais

Acesse dados da empresa, de tecnologia, financeiros e de contato para obter melhores insights sobre os prospectos

Obtenha sinais preditivos e insights de intenção para antecipar comportamentos e ações da empresa

Acompanhe os visitantes do site e obtenha mais leads

Limitações do ZoomInfo

Ele cobra uma taxa por contato, o que pode ser caro para equipes menores

Preços do ZoomInfo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (mais de 8800 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZoomInfo?

Usamos o ZoomInfo Sales para cultivar novos alvos de campanha, bem como validar clientes potenciais que visitam nosso site ou demonstram intenção de compra. Com a adição do Copilot, podemos nos aprofundar ainda mais em contas de clientes em potencial específicas e armar nossa equipe de vendas com informações básicas que podem ajudá-los a entrar em contato.

Usamos o ZoomInfo Sales para cultivar novos alvos de campanha, bem como validar clientes potenciais que visitam nosso site ou demonstram intenção de compra. Com a adição do Copilot, podemos nos aprofundar ainda mais em contas de clientes em potencial específicas e armar nossa equipe de vendas com informações básicas que podem ajudá-los a entrar em contato.

5. UpLead (melhor para verificar os e-mails dos clientes potenciais)

via UpLead

O UpLead simplifica a geração de leads, fornecendo dados de contato verificados e ferramentas de pesquisa inteligentes. Com mais de 50 filtros para verificação de e-mail em tempo real e enriquecimento de dados detalhados, ele ajuda você a alcançar os clientes potenciais certos com confiança. Você pode filtrar os contatos com base no setor, na função ou no local, tornando a segmentação mais precisa.

Deseja entrar em contato com empresas que usam as ferramentas de seus concorrentes? O UpLead oferece mais de 1.600 pontos de dados, ajudando você a identificar empresas que dependem de softwares da concorrência, para que você possa adaptar seu alcance e conquistá-las. Ele também permite excluir empresas que usam determinados softwares para que você possa filtrar contas irrelevantes.

Melhores recursos do UpLead

Verifique os e-mails em tempo real para garantir a alta precisão dos dados

Reúna informações sobre empresas com a extensão do UpLead para o Chrome

Faça upload de URLs de empresas para obter insights

Limitações do UpLead

Recursos limitados nos planos de nível inferior; requer upgrades para a funcionalidade completa

Preços do UpLead

teste gratuito de 7 dias

Essenciais : uS$ 99/mês

Mais : uS$ 199/mês

Profissional: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UpLead

G2: 4. 7/5 (mais de 780 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

🧠 Fato divertido: John H. Patterson, o fundador da National Cash Register Company (NCR), é frequentemente creditado como o pioneiro de uma versão presencial da chamada fria no final do século XIX. Seus vendedores viajavam de porta em porta convencendo as empresas de que precisavam de caixas registradoras - revolucionando as táticas de vendas.

6. Cognism (melhor para pesquisar clientes potenciais por meio de IA)

via Cognism

O Cognism é uma plataforma de inteligência de vendas que ajuda você a encontrar os clientes potenciais certos para seu pipeline de vendas usando IA. Você pode digitar ou usar a pesquisa por voz para obter leads relevantes. O Cognism utiliza uma combinação de dados firmográficos (características de negócios), tecnográficos (pilha de tecnologia da empresa) e intenção do comprador para fornecer dados valiosos.

A plataforma se integra a sistemas de CRM como Salesforce e HubSpot, facilitando o gerenciamento de leads. O Cognism também oferece enriquecimento da lista de clientes potenciais. Isso garante que você adicione apenas os dados mais recentes e atualizados dos clientes potenciais ao seu CRM.

Melhores recursos do Cognism

Crie listas de clientes potenciais com endereços de e-mail e números de telefone verificados com base em perfis de clientes ideais

Exporte contatos do LinkedIn e envie-os para o seu CRM usando a extensão do Chrome

Identifique clientes potenciais no mercado com monitoramento de dados de intenção por meio da integração com o Bombora

Acesse dados globais de B2B das regiões NAM, APAC e EMEA para atingir os tomadores de decisão de forma eficaz

Limitações do Cognism

Essa ferramenta depende das descrições de cargos do LinkedIn, o que pode afetar a precisão dos dados

Preços do Cognism

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cognism

G2: 4. 6/5 (mais de 790 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

7. 6Sense (melhor para entender a intenção do comprador usando análise preditiva)

via 6Sense

a 6sense é principalmente uma plataforma de inteligência de receita que oferece percepções detalhadas sobre toda a jornada do comprador. Ela usa dados em tempo real, como o desempenho da campanha e a intenção de compra, para criar uma lista de clientes potenciais personalizada.

A ferramenta de IA da plataforma utiliza a análise preditiva para analisar dados históricos de oportunidades, ajuste de perfil, alcance da conta e sinais de compra em tempo real. Em seguida, ela prevê os clientes potenciais com as maiores chances de conversão, permitindo que a equipe de vendas segmente contas de alto valor.

melhores recursos do 6Sense

Identifique as contas com base no comportamento do comprador para uma segmentação focada

Crie segmentos de público detalhados usando dados firmográficos e de engajamento para uma campanha de melhor desempenho

Tenha acesso aos detalhes de contato da equipe de compras e crie e-mails personalizados para interagir com os principais tomadores de decisão

limitações do 6Sense

Alguns usuários dizem que a plataforma pode ser complicada de usar inicialmente

preços do 6Sense

Preços personalizados

avaliações e resenhas do 6Sense

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

O Seamless. ai oferece mais de 100 filtros para definir a persona do seu cliente ideal e restringir sua pesquisa. Sua ferramenta de IA pesquisa dados em tempo real para ajudá-lo a obter e-mails e números de telefone de clientes potenciais, reduzindo o tempo gasto com informações desatualizadas.

Você também pode usar a ferramenta de IA para obter insights detalhados sobre seus clientes potenciais, incluindo suas publicações nas mídias sociais, avaliações de funcionários, notícias recentes, prêmios e pilha de tecnologia. Isso permite o envio de mensagens mais personalizadas e o alcance direcionado.

Por fim, o Seamless. ai também permite que você crie uma lista em massa automatizada para vendas de saída. No entanto, esse recurso está disponível somente nos planos premium.

Seamless. ai melhores recursos

Pesquise contatos e empresas B2B com descoberta de dados em tempo real com tecnologia de IA

Acesse números de discagem direta e de celular para facilitar o contato

Integre-se perfeitamente ao Salesforce, ao HubSpot e a outros CRMs populares

Identifique clientes potenciais com intenção de compra para acelerar seu processo de vendas

Seamless. ai limitações

Não oferece painéis personalizados para análises e relatórios

Seamless. ai preços

Grátis: A opção de avaliação inclui 50 créditos gratuitos

Pro: Créditos diários; preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Seamless. ai avaliações e resenhas

G2: 4. 4/5 (mais de 4900 avaliações)

Capterra: 3. 8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Seamless. ai?

A facilidade de criar listas, encontrar dados e ter 1000 créditos de leads por dia é enorme, especialmente se você observar outros planos de outros softwares de dados que custam 10 vezes mais que a Seamless. ai e isso dá a um SDR 1000 leads por dia. Uma desvantagem que eu tenho é que você não pode definir a qualidade da precisão das informações do lead antes de raspar. Portanto, você tem que gastar seus 1.000 créditos por dia para coletar leads inúteis ou bons, e só pode filtrar depois de coletar.

A facilidade de criar listas, encontrar dados e ter 1000 créditos de leads por dia é enorme, especialmente se você observar outros planos de outros softwares de dados que custam 10 vezes mais que a Seamless. ai e isso dá a um SDR 1000 leads por dia. Uma desvantagem que eu tenho é que você não pode definir a qualidade da precisão das informações do lead antes de raspar. Portanto, você tem que gastar seus 1.000 créditos por dia para coletar leads inúteis ou bons, e só pode filtrar depois de coletar.

9. Lusha (melhor para automatizar o alcance)

via Lusha

O Lusha é um software de inteligência de vendas que enriquece os dados em qualquer sistema, banco de dados ou aplicativo usando sua API, fornecendo insights valiosos sobre a intenção do comprador. Ele oferece informações de contato detalhadas, incluindo os cargos e a senioridade de seus clientes potenciais nas empresas. Além disso, o Lusha fornece sequências de e-mail geradas por IA para automatizar seu alcance e melhorar a produtividade de vendas .

A Lusha também inclui uma extensão para o Google Chrome e uma ferramenta Email Finder, que permite reunir detalhes de contato e informações da empresa diretamente do LinkedIn. A plataforma oferece uma versão gratuita com recursos básicos, mas para desbloquear ferramentas avançadas, como pesquisa de dados de financiamento, você precisará fazer upgrade para o plano premium.

Melhores recursos do Lusha

Alcance os clientes potenciais diretamente com acesso a um vasto diretório de discagens diretas

Segmente contas de alta prioridade usando filtros avançados de atributos da empresa

Obtenha clientes potenciais recomendados por IA para otimizar os esforços de vendas

Limitações da Lusha

Ele encontra clientes potenciais principalmente das regiões dos EUA e da Europa

Preços da Lusha

Grátis

Pro: $36/mês por usuário

Premium: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Lusha

G2: 4. 3/5 (mais de 1400 avaliações)

Capterra: 4/5 (370+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Lusha?

Banco de dados de contatos B2B preciso e confiável, fácil de usar tanto na plataforma Saas da Lusha quanto por meio do complemento do LinkedIn. O suporte ao cliente também é muito bom. Alguns dos detalhes registrados em cada lead estão errados e isso é um desperdício de créditos.

Banco de dados de contatos B2B preciso e confiável, fácil de usar tanto na plataforma Saas da Lusha quanto por meio do complemento do LinkedIn. O suporte ao cliente também é muito bom. Alguns dos detalhes registrados em cada lead estão errados e isso é um desperdício de créditos.

10. LeadIQ (melhor para priorizar clientes potenciais de alto potencial)

via LeadIQ

A extensão do LeadIQ para o Chrome ajuda a capturar dados precisos de leads em seu CRM, no LinkedIn Sales Navigator ou na Web. É fácil gerar e-mails personalizados para cada conta usando o Scribe, o assistente de IA do LeadIQ.

Com o datahub do LeadIQ, você pode enriquecer contatos e leads no Salesforce instantaneamente. Ele elimina dados duplicados, garantindo um pipeline de vendas claro e organizado. Além disso, a plataforma o notifica quando os tomadores de decisão ou compradores mudam de emprego. Você também recebe um sinal de "Hot Lead" para priorizar clientes potenciais de alto potencial.

Melhores recursos do LeadIQ

Extraia e-mails verificados e discagens diretas dos perfis do LinkedIn em tempo real

Rastreie e sincronize automaticamente a atividade dos prospectos em vários canais de contato

Automatize os acompanhamentos personalizados com ferramentas de engajamento orientadas por IA

Limitações do LeadIQ

Créditos gratuitos limitados restringem o acesso de equipes menores

Preços do LeadIQ

Grátis

Inicial: US$ 45/mês por usuário

Profissional: $89/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LeadIQ

G2: 4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Fato divertido: As técnicas de vendas podem ser rastreadas até os princípios de retórica de Aristóteles - ethos (credibilidade), pathos (emoção) e logos (lógica). As estratégias de vendas modernas ainda se baseiam nessas táticas de persuasão!

11. SalesIntel (melhor para obter dados verificados por humanos)

via SalesIntel

A SalesIntel combina automação de vendas com validação humana para manter uma maior precisão dos leads. Ele atualiza os detalhes de contato a cada 90 dias para garantir que você tenha uma lista atualizada de clientes potenciais. A plataforma também atualiza números de telefone e perfis do LinkedIn desatualizados, facilitando a prospecção.

Use-a para rastrear sinais de intenção de várias fontes para que você possa ver os clientes-alvo de seus concorrentes. Além disso, você obtém as últimas notícias do setor, requisitos de conformidade e tendências emergentes para melhorar seu alcance.

Melhores recursos do SalesIntel

Obtenha insights detalhados sobre os clientes potenciais com o serviço de pesquisa sob demanda

Envie anúncios direcionados a seus clientes para melhorar seu pipeline de vendas

Exporte dados limpos e atualizados para seu CRM com o recurso de enriquecimento de leads

Limitações do SalesIntel

Recursos avançados, como rastreamento de visitantes do site e anúncios de redirecionamento, exigem pagamento adicional

Preços da SalesIntel

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SalesIntel

G2: 4. 3/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a SalesIntel?

O serviço Research On Demand é muito útil. Os prazos de entrega são rápidos e a equipe da SalesIntel fornece as informações solicitadas, muitas vezes indo além, incluindo outros prospectos a serem considerados que se enquadram nos setores e títulos solicitados.

O serviço Research On Demand é muito útil. Os prazos de entrega são rápidos e a equipe da SalesIntel fornece as informações solicitadas, muitas vezes indo além, incluindo outros prospectos a serem considerados que se enquadram nos setores e títulos solicitados.

12. Leadfeeder (melhor para converter visitantes do site em leads de vendas)

via Leadfeeder

O Leadfeeder rastreia os nomes das empresas para ajudá-lo a transformar os visitantes do site em leads potenciais. Ele também destaca os principais interesses e padrões de engajamento dos visitantes. Com sua pontuação automatizada de leads e integração com o CRM, as equipes de vendas podem se concentrar rapidamente em clientes potenciais de alto valor. Você obtém alertas personalizados que o notificam quando empresas-alvo visitam seu site, para que você possa enviar acompanhamentos relevantes em tempo hábil. O Leadfeeder também ajuda a filtrar os leads com base no número de visitas e na duração da visita. Isso ajuda você a classificar os leads com base no envolvimento.

Melhores recursos do Leadfeeder

Rastreie os visitantes do site em tempo real e analise seu comportamento no local

Pontue e qualifique leads automaticamente com base em seu envolvimento e detalhes da empresa

Integre-se facilmente com CRMs e outras ferramentas, como HubSpot, Salesforce e Google Ads

Segmente os leads com base no setor, na geografia e na atividade na Web para personalizar os e-mails de contato.

Limitações do Leadfeeder

O rastreamento de leads pode, às vezes, atribuir erroneamente as visitas devido a endereços IP compartilhados

Preços do Leadfeeder

Grátis

Pago: US$ 103,69 (€ 99) /mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LeadFeeder?

É relativamente fácil de configurar e fornece informações sobre os leads que chegam ao seu site. Essas informações são muito úteis para a elaboração de estratégias para aumentar as visitas ao site e garantir que as páginas sejam otimizadas.

É relativamente fácil de configurar e fornece informações sobre os leads que chegam ao seu site. Essas informações são muito úteis para a elaboração de estratégias para aumentar as visitas ao site e garantir que as páginas sejam otimizadas.

via Kaspr

O Kaspr ajuda as equipes de vendas a alcançar os clientes potenciais certos mais rapidamente com números de telefone e e-mails verificados de mais de 150 fontes. Sua extensão para o Chrome simplifica o alcance automatizando acompanhamentos, rastreando leads e integrando-se a CRMs como Salesforce e HubSpot.

O Kaspr também o ajuda a encontrar números de telefone, IDs de e-mail e informações da empresa de clientes potenciais no LinkedIn para que você possa usar o LinkedIn Sales Navigator com mais eficiência. No entanto, o Kaspr fornece principalmente dados atualizados para empresas europeias. Se você estiver visando qualquer outra região, o Kaspr pode não funcionar bem.

Melhores recursos do Kaspr

Extraia detalhes de contato verificados em tempo real do LinkedIn, incluindo e-mails e números de telefone

Automatize a qualificação de leads com insights orientados por IA para priorizar clientes potenciais de alto valor

Sincronize instantaneamente dados enriquecidos de clientes potenciais com seu CRM para uma integração perfeita do fluxo de trabalho

Limitações do Kaspr

Funcionalidade limitada fora do LinkedIn, tornando-a menos eficaz para prospecção em várias plataformas

Preços do Kaspr

Grátis

Inicial : $47. 13 (€45)/mês por usuário

Empresarial: $82. 75 (€79)/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Kaspr

G2: 4. 4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

você sabia que o custo médio por lead varia de setor para setor? Em 2025, foi o mais alto para o ensino superior, US$ 982, e o mais baixo para o comércio eletrônico, US$ 91.

14. Divulgação (melhor para divulgação multicanal)

via Outreach

O Outreach é uma plataforma de execução de vendas que ajuda as equipes a otimizar a prospecção, o engajamento e o gerenciamento de negócios. Ela oferece ferramentas orientadas por IA para alcance multicanal, treinamento de vendas e previsão. Com fluxos de trabalho automatizados, testes A/B e insights de conversas, as equipes de vendas podem aumentar a eficiência e fechar mais negócios.

Essa plataforma é mais adequada para grandes empresas que precisam de uma solução de vendas consolidada. No entanto, equipes menores podem preferir ferramentas de automação mais simples. Sua interface amigável e a abordagem orientada por dados fazem dela uma opção poderosa para ampliar os esforços de vendas e melhorar a produtividade da equipe.

Melhores recursos do Outreach

Automatize o alcance das vendas com sequências baseadas em IA

Agilize a programação de reuniões com ferramentas de calendário integradas

Aumente o engajamento por e-mail com respostas inteligentes assistidas por IA

Limitações de alcance

Requer tempo para personalizar fluxos de trabalho para processos de vendas específicos

Preços de alcance

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Outreach

G2: 4. 3/5 (3400+ avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

15. HubSpot Sales Hub (melhor para pontuar leads)

via HubSpot Sales

O HubSpot Sales Hub ajuda você a obter clientes potenciais enviando modelos de e-mail personalizados e acompanhamentos automatizados. Ele oferece testes A/B para entender qual campanha de contato tem melhor desempenho. Você pode criar um espaço de trabalho de vendas personalizado no HubSpot para gerenciar os dados e a atividade de vendas de seus prospects. A ferramenta de IA da HubSpot oferece uma pontuação para cada cliente potencial e sua ferramenta de previsão de vendas prevê os resultados das vendas. Isso ajuda a reduzir as suposições e permite que você se concentre em leads importantes.

Melhores recursos do HubSpot Sales Hub

Acompanhe os clientes potenciais em tempo real para ver as visitas e interações no site

Automatize o contato por e-mail com geração de leads orientada por IA

Simplifique os processos de vendas com pontuação de leads e acompanhamento

Crie sites usando modelos e capture os dados dos visitantes do site para convertê-los em leads

Limitações do Hub de Vendas da HubSpot

Oferece opções limitadas de personalização do painel

Preços do HubSpot Sales Hub

Grátis

Sales Hub Starter: US$ 15/mês por assento

Plataforma para clientes iniciais: US$ 15/mês por assento

Sales Hub Professional: US$ 90/mês por assento

Avaliações e resenhas do HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Sales Hub?

O que eu mais gosto no HubSpot Sales Hub é como ele se destaca no gerenciamento de processos de vendas longos e complexos. Seu conjunto robusto de recursos é feito sob medida para lidar com as complexidades dos negócios em várias etapas, facilitando o acompanhamento de cada interação, desde o primeiro ponto de contato até o fechamento do negócio. Uma área em que o HubSpot Sales Hub poderia melhorar é a facilidade de uso, quando se trata de criar painéis. Embora a plataforma ofereça ferramentas avançadas de relatórios e análises, o processo de personalização do painel pode ser um pouco complicado e menos intuitivo do que poderia ser.

O que eu mais gosto no HubSpot Sales Hub é como ele se destaca no gerenciamento de processos de vendas longos e complexos. Seu conjunto robusto de recursos é feito sob medida para lidar com as complexidades de negócios em várias etapas, facilitando o acompanhamento de cada interação, desde o primeiro ponto de contato até o fechamento do negócio. Uma área em que o HubSpot Sales Hub poderia melhorar é a facilidade de uso, quando se trata de criar painéis. Embora a plataforma ofereça ferramentas avançadas de relatórios e análises, o processo de personalização do painel pode ser um pouco complicado e menos intuitivo do que poderia ser.

De leads a negócios: Converta prospectos de vendas mais rapidamente com o ClickUp

A seleção da ferramenta certa de prospecção de vendas pode aumentar significativamente sua capacidade de se conectar com clientes potenciais. Todas as ferramentas acima que discutimos oferecem diversas soluções para otimizar e automatizar o alcance das vendas.

O SalesIntel pode ajudá-lo a obter dados verificados por humanos para chamadas de vendas. O LinkedIn Sales Navigator funciona melhor para gerenciar leads B2B. o 6Sense é útil para análise preditiva. Mas, se você estiver procurando uma plataforma abrangente de prospecção e envolvimento de vendas, o ClickUp é o que você precisa.

O ClickUp for Sales Teams centraliza os dados dos clientes potenciais em um só lugar, gerencia o alcance e cria painéis personalizados para visualizar seu pipeline de vendas. Você também pode criar materiais de vendas personalizados e e-mails de contato com o ClickUp Brain.

Deseja reunir seu pipeline de vendas, tarefas e comunicações em um só lugar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!