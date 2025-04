As 10 principais ferramentas de CRM baseadas na Web que você precisa conhecer em 2025

🔎 Did You Know? Uma surpreendente 40% dos dados críticos para os negócios estão presos em silos de dados!

Pense nisso: quase a metade das informações que poderiam orientar decisões mais inteligentes está presa em sistemas fragmentados, inacessíveis quando você mais precisa delas.

Para os proprietários e gerentes de empresas, isso não é apenas uma estatística; é uma dor de cabeça diária.

É por isso que o software de CRM baseado na Web se tornou um divisor de águas.

Ao consolidar os dados dos clientes em uma única plataforma baseada na nuvem, esses sistemas de CRM eliminam silos e automatizam tarefas tediosas, além de fornecer insights acionáveis. ⚡

Este guia destaca as melhores opções de CRM baseado na Web para transformar a maneira como você gerencia seus relacionamentos com os clientes, quer você esteja procurando atualizar sua configuração atual ou adquirir seu primeiro software de CRM.

Resumo de 60 segundos

O software de CRM baseado na Web é um divisor de águas no gerenciamento de relacionamentos com clientes, na simplificação de fluxos de trabalho e na eliminação de silos de dados. Essas ferramentas capacitam as empresas, centralizando os dados dos clientes, automatizando tarefas repetitivas e fornecendo insights acionáveis para aumentar a produtividade.

Aqui está uma rápida olhada nas melhores opções para 2025 e no que elas fazem de melhor:

ClickUp (O melhor aplicativo diário tudo-em-um para CRM e gerenciamento de projetos)

(O melhor aplicativo diário tudo-em-um para CRM e gerenciamento de projetos) Salesforce (melhor para insights de vendas orientados por IA)

(melhor para insights de vendas orientados por IA) HubSpot (melhor para empresas em crescimento com ferramentas de CRM gratuitas)

(melhor para empresas em crescimento com ferramentas de CRM gratuitas) Zoho CRM (melhor para insights abrangentes de 360° sobre o cliente)

(melhor para insights abrangentes de 360° sobre o cliente) Pipedrive (Melhor para gerenciamento visual de pipeline de vendas)

(Melhor para gerenciamento visual de pipeline de vendas) Monday.com (Melhor para CRM personalizável com automação de fluxo de trabalho)

(Melhor para CRM personalizável com automação de fluxo de trabalho) Freshsales (Melhor para CRM alimentado por IA para vendas mais inteligentes)

(Melhor para CRM alimentado por IA para vendas mais inteligentes) Insightly (Melhor para equipes que precisam de uma solução de gerenciamento de projetos com CRM)

(Melhor para equipes que precisam de uma solução de gerenciamento de projetos com CRM) Less Annoying CRM (Melhor para simplicidade e pequenas empresas)

(Melhor para simplicidade e pequenas empresas) Copper CRM (Melhor para integração com o Google Workspace)

**O que você deve procurar em um software de gerenciamento de relacionamento com clientes baseado na Web?

**Você sabia que Mitch Muhney e Mike Sullivan desenvolveram o primeiro software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o ACT! (Activity Control Technology), em 1987!

Quando escolher um CRM baseado na Web concentre-se nos recursos que atendam às necessidades de sua empresa e eliminem as ineficiências. Essas plataformas de software como serviço (SaaS) oferecem flexibilidade e acessibilidade, permitindo que você gerencie os relacionamentos com os clientes de qualquer lugar.

Aqui estão alguns dos principais recursos a serem priorizados:

Armazenamento centralizado de dados comerciais: Simplifique o acesso às informações dos clientes aproveitando os sistemas de CRM baseados na Web ou na nuvem, substituindo planilhas dispersas por uma plataforma unificada que organiza tudo em um local seguro

Simplifique o acesso às informações dos clientes aproveitando os sistemas de CRM baseados na Web ou na nuvem, substituindo planilhas dispersas por uma plataforma unificada que organiza tudo em um local seguro Ferramentas de automação: Automatizar tarefas repetitivas-como acompanhamentos, entrada de dados e rastreamento de leads - para liberar sua equipe para se concentrar em trabalhos significativos

Automatizar tarefas repetitivas-como acompanhamentos, entrada de dados e rastreamento de leads - para liberar sua equipe para se concentrar em trabalhos significativos Acessibilidade: Garanta que sua equipe permaneça conectada, não importa onde esteja, com soluções de CRM na nuvem que funcionam em qualquer dispositivo com conexão à Internet, facilitando a colaboração remota

Garanta que sua equipe permaneça conectada, não importa onde esteja, com soluções de CRM na nuvem que funcionam em qualquer dispositivo com conexão à Internet, facilitando a colaboração remota Painéis personalizáveis: Personalize a forma como você visualiza as métricas da sua empresa - acompanhe o desempenho das vendas, monitore os leads e avalie a satisfação do cliente com painéis que se ajustam às suas necessidades

Personalize a forma como você visualiza as métricas da sua empresa - acompanhe o desempenho das vendas, monitore os leads e avalie a satisfação do cliente com painéis que se ajustam às suas necessidades Ferramentas integradas: Una seus esforços de vendas, marketing e gerenciamento de projetos sob o mesmo teto, selecionando um CRM que se sincronize perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente paracapacitação de vendas eficiente Análise em tempo real: Aproveite os relatórios detalhados e atualizados para identificar tendências, comportamentos de clientes e lacunas de desempenho, permitindo decisões orientadas por dados que geram resultados 💻

Una seus esforços de vendas, marketing e gerenciamento de projetos sob o mesmo teto, selecionando um CRM que se sincronize perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente paracapacitação de vendas eficiente Rastreamento de leads e negócios: Obtenha visibilidade completa de suas vendasProcesso de CRM com ferramentas que gerenciam leads e negócios desde o primeiro contato até o fechamento, garantindo que nenhuma oportunidade passe despercebida 📈

Os 10 melhores softwares de CRM baseados na Web

Ter o software de CRM baseado na Web correto pode economizar tempo e esforço. Vamos dar uma olhada mais de perto no melhor software de CRM baseado na Web:

1. ClickUp (o melhor aplicativo diário tudo-em-um para CRM e gerenciamento de projetos)

Comece a usar o ClickUp CRM

ClickUp CRM

ClickUp CRM

oferece uma solução abrangente para o gerenciamento de relacionamentos com clientes, combinando ferramentas personalizáveis com fluxos de trabalho avançados. Criado para atender a equipes de qualquer tamanho, ClickUp permite que você personalize seu sistema de CRM para atender às suas necessidades comerciais, garantindo uma experiência perfeita de gerenciamento de clientes.

Com Campos personalizados no ClickUp você pode criar um Banco de dados CRM que rastreia tudo, desde o status do lead e o valor do negócio até os detalhes do contato e as próximas etapas - tudo visível em um só lugar. Por exemplo, você pode gerar um novo campo para a origem do lead e adicioná-lo junto com uma "Prioridade" e uma "Data de acompanhamento" para garantir que sua equipe nunca perca uma oportunidade.

Usando Dashboards do ClickUps com o ClickUps Dashboards, você pode avaliar a integridade do seu pipeline em tempo real, bem como o desempenho da sua equipe e quaisquer números de receita pertinentes. Você pode usar gráficos e cartões para avaliar estatísticas como "Deals Closed This Month" (negócios fechados este mês) ou "Top Performing Sales Reps" (representantes de vendas com melhor desempenho) Isso permite que as equipes otimizem a priorização de tarefas e identifiquem instantaneamente os obstáculos no processo de vendas.

Visualize o pipeline de vendas, acompanhe o progresso com clareza e monitore o desempenho da equipe com o ClickUp CRM

Os fluxos de trabalho personalizados do ClickUp permitem que você gerencie visualmente seu pipeline de vendas usando quadros Kanban, listas ou gráficos de Gantt. Por exemplo, você pode criar estágios como "Novo lead", "Contatado", "Negociação" e "Fechado" em um quadro de pipeline e arrastar e soltar negócios entre os estágios para acompanhar o progresso.

Colabore e edite em tempo real com o ClickUp Docs de dentro do ClickUp CRM

As ferramentas de colaboração em tempo real do ClickUp o tornam ideal para equipes que precisam permanecer conectadas e alinhadas.

Recursos como comentários de tarefas, Bate-papo do ClickUp e colaborativo Documentos do ClickUp eliminam a necessidade de alternar entre várias ferramentas, mantendo tudo centralizado. Isso promove uma comunicação eficiente e reduz possíveis erros. ⚡

Integre e sincronize mais de 1.000 aplicativos com o ClickUp em segundos

Os recursos de integração da plataforma são outra grande vantagem, com o ClickUp suportando mais de 1.000 integrações de aplicativos. De ferramentas de e-mail e armazenamento de arquivos a software de marketing, essas integrações garantem que as empresas se conectem com todos os seus aplicativos favoritos, aprimorando a produtividade geral e o gerenciamento de dados. 🔗

Atribua tarefas automaticamente, acione atualizações de status e alterne prioridades para orientar o foco da sua equipe no ClickUp

O software de Cérebro ClickUp e Automações do ClickUp são pilares importantes da funcionalidade de CRM do ClickUp.

Trabalhando em conjunto, essas ferramentas permitem que as empresas economizem tempo automatizando tarefas repetitivas, como lembretes de acompanhamento, atribuições de tarefas e entrada de dados. Isso permite que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas, aumentando a eficiência. O Brain também fornece atualizações de progresso e respostas inteligentes, o que torna o gerenciamento de suas atividades mais eficiente Fluxos de trabalho de CRM mais rápido, mais inteligente e sem estresse.

Baixar este modelo

Além disso, Modelo de CRM do ClickUp é um divisor de águas para gerenciar pipelines de vendas, rastrear leads e organizar dados de clientes. Com status, campos e exibições personalizáveis, esse modelo permite que as equipes priorizem tarefas por estágios de vendas, eliminem ineficiências e descubram insights valiosos para aprimorar as interações com os clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize acompanhamentos de vendas, atualizações de pipeline e lembretes

Visualize os dados de vendas e o desempenho da equipe com painéis de controle

Configure integrações de e-mail para otimizar a comunicação com os clientes

Usar modelos pré-construídos para integração e personalização mais rápidas

Acompanhe a receita, o tamanho dos negócios e as percepções dos clientes com campos de fórmula

Limitações do ClickUp

Nem todas as opções de visualização estão disponíveis em dispositivos móveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI: Adicione a qualquer plano existente por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários da vida real estão dizendo sobre o ClickUp

Falando sobre os recursos de automação e gerenciamento de projetos do ClickUp a usuário diz ,

O Clickup tem sido a ferramenta de gerenciamento de projetos mais direta e fácil de configurar para nós. O controle de tarefas é muito fácil, com muitos detalhes granulares. Compartilhar com equipes e convidar novos membros para colaborar com o quadro e a tarefa é muito fácil. A integração com ferramentas de terceiros também é possível com muitos aplicativos disponíveis. As integrações do Datadog e do Clickup ajudam muito na criação de tarefas de incidentes no Clickup para os eventos que precisam ser resolvidos e a equipe pode começar a trabalhar nos incidentes.

Dica profissional: Economize horas de configuração com o modelos de plano de vendas . Esses modelos são perfeitos para começar a estruturar sua estratégia de vendas. Personalize esses planos pré-criados em vez de começar do zero para atender às suas necessidades.

2. Salesforce (melhor para insights de vendas orientados por IA)

via Salesforce Sales Cloud CRM baseado na Web da Salesforce, Nuvem de vendas o Sales Cloud, Inc., foi projetado para capacitar as equipes de vendas com insights orientados por IA, vendas guiadas e automação simplificada. Como gerente de negócios, você pode rastrear leads, gerenciar contas e otimizar pipelines de vendas em tempo real.

Esse software de CRM baseado em nuvem tem recursos que permitem prever vendas futuras com previsões detalhadas, automatizar fluxos de trabalho para economizar tempo e centralizar todos os dados do cliente em uma única fonte de verdade. O Salesforce também se integra perfeitamente a ferramentas como Slack e Tableau, permitindo a colaboração e decisões orientadas por dados em toda a sua equipe.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Automatize o rastreamento de leads, o gerenciamento de contas e as atualizações de negócios para aumentar a produtividade

Unifique e sincronize todos os seus dados com os recursos Revenue Intelligence e Data Cloud

Acesse insights de previsão e pipeline em tempo real para o gerenciamento preditivo de vendas

Limitações do Salesforce Sales Cloud

A interface do usuário pode ser difícil de navegar, especialmente para novos usuários

As ferramentas de baixo código podem não atender totalmente às necessidades comerciais avançadas sem codificação personalizada

Preços do Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Pro Suite: $100/mês por usuário

$100/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Einstein 1 Sales: $500/mês por usuário

Classificações e análises do Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 18.000 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

3. HubSpot (melhor para empresas em crescimento com ferramentas de CRM gratuitas)

via HubSpotCRM baseado na Web da HubSpot é uma solução dinâmica para empresas em crescimento. Ele combina poderosas ferramentas de marketing, vendas e serviços em uma única plataforma perfeita. Com o acompanhamento do pipeline de vendas em tempo real, notificações automatizadas por e-mail e relatórios detalhados, você obtém visibilidade total do seu estratégias de gerenciamento de clientes .

A HubSpot ajuda a gerenciar contatos, rastrear negócios e analisar o desempenho da equipe. Ela usa recursos de IA, como um redator de e-mail e bate-papo ao vivo, para aprimorar as interações com os clientes. A plataforma também suporta integrações com aplicativos de terceiros, garantindo escalabilidade e adaptabilidade para empresas em crescimento.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Obtenha insights acionáveis por meio de relatórios e análises robustos da plataforma para ajudar a tomar decisões orientadas por dados

Integre-se ao ecossistema da HubSpot para usar excelentes ferramentas de automação de marketing, capacitação de vendas e atendimento ao cliente

Receba alertas por meio de notificações quando os leads abrirem e-mails, o que permite um acompanhamento oportuno

Limitações do HubSpot CRM

Recursos avançados, como fluxos de trabalho de automação, estão disponíveis apenas em níveis pagos

Alguns usuários podem achar que as opções de personalização da plataforma são limitadas sem integrações adicionais

Preços do HubSpot CRM

CRM gratuito com Sales Hub e Marketing Hub disponíveis, entre outras ferramentas, como assinatura paga

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot

Falando sobre o CRM da Hubspot, um usuário que trabalha no setor de saúde disse,

O HubSpot Service Hub se destacou para nós por ser fácil de configurar, muito fácil de usar quando o apresentamos aos membros da equipe que o usarão todos os dias, e tem a funcionalidade que você esperaria de um CRM e muito mais. A configuração da automação para economizar o tempo dos membros da nossa equipe em seus fluxos de trabalho diários foi muito simples e todos os recursos disponíveis on-line/através do suporte ao cliente da HubSpot nos ajudaram a ter confiança no que estamos fazendo.

4. Zoho CRM (melhor para insights abrangentes de 360° sobre o cliente)

via ZohoZoho CRM é uma poderosa ferramenta baseada na Web, projetada para otimizar as vendas, o marketing e o envolvimento do cliente, oferecendo uma visão abrangente de 360° do relacionamento com o cliente. Uma interface intuitiva e uma ampla gama de recursos permitem que as organizações automatizem as tarefas diárias de vendas e convertam visitantes da Web em leads.

Essa plataforma de CRM aprimora a colaboração da equipe, as interações com os clientes e a tomada de decisões, integrando-se perfeitamente a diferentes aplicativos e oferecendo recursos avançados alimentados por IA por meio de uma abordagem baseada na Web. Além disso, ela oferece ferramentas para gerenciamento de leads, gerenciamento de contatos e rastreamento de pipeline de vendas para ajudá-lo a transformar as informações dos clientes em insights acionáveis.

Melhores recursos do Zoho CRM

Interaja com leads e clientes diretamente por meio de plataformas sociais

Obtenha acesso imediato aos dados do cliente e gerencie tarefas em qualquer lugar com aplicativos móveis

Use insights alimentados por IA do assistente de IA do Zoho, Zia, para detectar anomalias, priorizar oportunidades e criar rascunhos de e-mail mais inteligentes

Limitações do Zoho CRM

Os planos de nível básico podem restringir o número de campos personalizados, afetando a personalização dos dados

Disponibilidade limitada de algumas integrações de aplicativos de terceiros

Preços do Zoho CRM

Gratuito para sempre

Standard: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $60/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)

5. Pipedrive (melhor para gerenciamento visual de pipeline de vendas)

via PipedrivePipedrive o software de CRM baseado na Web da Pipedrive foi projetado para empresas que desejam organizar o gerenciamento do pipeline de vendas enquanto se concentram no fechamento de negócios. Ele permite que você centralize todas as informações de seus clientes, integra-se à sua pilha de tecnologia e usa IA para turbinar seu processo de vendas e aumentar a produtividade - tudo isso mantendo a segurança dos dados em uma plataforma confiável.

Essa ferramenta de CRM baseada na nuvem capacita suas equipes de vendas automatizando tarefas repetitivas e fornecendo insights de vendas instantâneos. Além disso, o Pipedrive oferece recursos como integração de e-mail, lembretes de atividades e definição de metas para manter as equipes de vendas organizadas e focadas no fechamento de negócios.

Melhores recursos do Pipedrive

Use a interface de arrastar e soltar para gerenciar pipelines de vendas e acompanhar o progresso dos negócios

Obtenha o Assistente de Vendas com IA para oferecer sugestões inteligentes para otimizar as atividades de vendas e melhorar o desempenho

Enriqueça automaticamente os perfis de clientes com informações disponíveis publicamente, economizando tempo na entrada de dados para registros de clientes

Limitações do Pipedrive

Em comparação com CRMs mais abrangentes, o Pipedrive não tem recursos avançados de automação de marketing

Limitações nas opções de personalização mais profundas sem integrações adicionais para as equipes de vendas e marketing

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14/mês por usuário

: uS$ 14/mês por usuário Avançado : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Power : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2 : 4.3/5 (mais de 2.100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4.5/5.0 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive

Falando sobre o caso de uso do Pipedrive para equipes de vendas, um representante de desenvolvimento de vendas disse ,

O Pipedrive tem sido uma ferramenta super incrível para mim, é o melhor CRM com o qual já trabalhei e tem funcionalidades que são muito úteis para mim na parte de prospecção B2B, ele é constantemente atualizado, incorpora novas funcionalidades a partir das tendências do mercado e isso contribui muito.

6. Monday.com (Melhor para CRM personalizável com automação de fluxo de trabalho)

via Monday.comSegunda-feira.com 's CRM foi criado para empresas que exigem flexibilidade e escalabilidade em suas soluções de CRM na nuvem. Ele foi desenvolvido para se adaptar aos seus processos de vendas exclusivos e permite que você otimize tudo, desde o rastreamento de leads até o gerenciamento do pipeline de vendas, com personalização intuitiva do tipo arrastar e soltar.

Esse recurso personalizável software de CRM em nuvem simplifica o gerenciamento de tarefas, permitindo que as equipes centralizem os dados, automatizem os fluxos de trabalho e se concentrem no crescimento dos relacionamentos com os clientes. Com painéis personalizáveis e várias exibições, como Kanban e gráficos de Gantt, a plataforma permite que as equipes visualizem seus pipelines de vendas, monitorem o progresso em tempo real e aprimorem a colaboração da equipe.

Melhores recursos da Monday.com

Personalize os fluxos de trabalho de acordo com seu processo de vendas e pipelines de leads para impulsionar o sucesso dos negócios

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamentos e atualizações de status, para eliminar a entrada manual de dados

Priorize leads com base em critérios personalizáveis para se concentrar em clientes potenciais de alto potencial

Limitações da Monday.com

A configuração inicial e a personalização podem ser demoradas para novos usuários

Alguns usuários podem achar confusos os níveis de preços e as alocações de recursos

Preços da Monday.com

Esses planos de nível são baseados em 10 usuários:

Básico : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Standard : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Pro : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Monday.com

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 390 avaliações)

7. Freshsales (melhor para CRM com IA para vendas mais inteligentes)

via FreshsalesVendas de produtos frescos parte do Freshworks Suite, é um CRM baseado na Web e alimentado por IA, projetado para ajudar as empresas a a melhorar a produtividade das vendas e simplificar os processos. As equipes de vendas usam esse aplicativo de CRM baseado na Web para gerenciar leads com eficiência, rastrear interações com clientes e automatizar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência e acelerando o fechamento de negócios.

O Freshsales também oferece uma visão 360° do cliente, fornecendo contexto para as interações com o cliente em vários canais. Seus painéis e relatórios personalizáveis fornecem insights acionáveis sobre o desempenho de vendas e a integridade do pipeline.

Melhores recursos do Freshsales

Identifique leads de alto valor e feche negócios mais rapidamente com o assistente Freddy, com tecnologia de IA, para pontuação, recomendações de negócios e rascunhos de e-mail automatizados

Organize e gerencie todo o seu ciclo de vendas e pipeline sem esforço usando um quadro Kanban visual com funcionalidade de arrastar e soltar

Interaja com clientes potenciais e clientes diretamente com ferramentas de comunicação integradas, incluindo e-mail, telefone e bate-papo

Limitações do Freshsales

Pode exigir ferramentas adicionais de terceiros ou APIs para se conectar a determinados aplicativos

Funções como gerenciamento de leads baseado em IA e personalização avançada estão disponíveis apenas em planos mais caros

Preços do Freshsales

Gratuito : uS$ 0 para três usuários

: uS$ 0 para três usuários Crescimento : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Pro : $47/mês por usuário

: $47/mês por usuário Empresarial: uS$ 71/mês por usuário

Classificações e avaliações da Freshsales

G2 : 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales

Falando sobre a experiência de usuário do Freshsales, um usuário no G2 disse,

Como alguém que usou o Freshworks CRM, o Freshdesk para emissão de tíquetes e o Freshteam, posso garantir a experiência do usuário e alguns dos recursos intuitivos e fáceis de usar do CRM. A rapidez com que suas equipes de atendimento ao cliente colocaram as coisas em funcionamento foi louvável.

8. Insightly (melhor para equipes que precisam de uma solução de gerenciamento de projetos com CRM)

via InsightlyInsightly combina CRM, automação de marketing e gerenciamento de projetos de vendas em uma plataforma avançada. Ela ajuda a gerenciar o pipeline de vendas e a criar um sistema unificado em que as equipes de vendas, marketing e serviços trabalham de forma harmoniosa.

O Insightly se destaca por sua capacidade de personalização. Ele permite que você personalize objetos, campos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais exatas, independentemente do seu setor. Além disso, esse provedor de CRM baseado em nuvem facilita o rastreamento de leads, o gerenciamento de oportunidades e a supervisão de projetos de pós-venda sem a necessidade de trocar de plataforma.

Melhores recursos

Garanta a integridade, a precisão e a conformidade dos dados implementando regras de validação, permissões avançadas e acesso baseado em funções

Crie jornadas personalizadas de clientes com ferramentas de automação de marketing

Gerencie projetos e tarefas diretamente no CRM para garantir um fluxo de trabalho contínuo, desde a aquisição de leads até a entrega do projeto

Limitações visíveis

A flexibilidade da plataforma é esmagadora para equipes novas em sistemas de CRM

Apesar das inúmeras integrações, alguns usuários podem encontrar limitações ao se conectar com aplicativos específicos de terceiros

Preços inadequados

Mais : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Classificações e resenhas de insight

G2 : 4.2/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4/5 (650+ avaliações)

Dica profissional: Cada interação com o cliente é uma chance de criar lealdade - ou perdê-la. Embora a adoção de um CRM seja crucial para fortalecer os relacionamentos com os clientes, é no uso adequado que a maioria das empresas tropeça. O segredo? Priorizar um estratégia de implementação de CRM bem planejada adaptada às necessidades de sua equipe, garantindo que seu CRM se torne uma ferramenta poderosa para o crescimento, e não uma oportunidade perdida. 🛠️

9. Less Annoying CRM (melhor para simplicidade e pequenas empresas)

via cRM menos irritanteCRM menos irritante (LACRM) faz jus ao seu nome. Ele é intuitivo, direto e foi criado especificamente para pequenas empresas. A ênfase da plataforma na simplicidade e no suporte dedicado ao cliente garante que os usuários se adaptem rapidamente e a integrem às suas operações diárias, minimizando a curva de aprendizado e maximizando a eficiência.

Não há uma lista enorme de recursos de que você não precisa - exatamente o que o ajuda a acompanhar os relacionamentos com os clientes, gerenciar tarefas e manter-se organizado. Com contatos, pipelines e campos personalizados ilimitados, você terá tudo o que precisa para otimizar suas operações sem a complexidade ou as taxas ocultas dos CRMs maiores.

Melhores recursos de CRM menos irritantes

Gerencie contatos e pipelines ilimitados para cultivar relacionamentos com os clientes

Fique por dentro das tarefas e dos acompanhamentos com as ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas e calendário

Receba e-mails diários resumindo as próximas tarefas e eventos, ajudando no gerenciamento eficaz do tempo

Menos limitações incômodas de CRM

As integrações limitadas de terceiros podem restringir a automação avançada para alguns usuários

Falta de algumas funcionalidades sofisticadas, como relatórios avançados e automação, encontradas em sistemas de CRM mais complexos

Preços menos irritantes do CRM

Um único nível de preço de US$ 15/mês por usuário

Classificações e análises do Less Annoying CRM

G2 : 4.9/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Less Annoying CRM

A Revisão do G2 diz:

O LACRM se destaca porque não foi projetado exclusivamente para empresas "vendedoras". Em vez disso, ele se adapta à nossa abordagem exclusiva, mantendo-se fora do nosso caminho e, ao mesmo tempo, oferecendo um desempenho confiável e consistente. Recursos como a robusta funcionalidade de exportação/importação e a capacidade de mesclar contatos e históricos quando necessário têm sido inestimáveis.

10. Copper CRM (melhor para integração com o Google Workspace)

via cRM de cobreCRM de cobre é uma plataforma baseada em nuvem projetada para se integrar perfeitamente ao Google Workspace. Ela oferece às empresas uma solução fácil de usar para gerenciar leads, contatos e processos de vendas complexos.

Sua profunda integração com o Gmail e o Google Agenda permite que os usuários acompanhem conversas por e-mail, agendem eventos e adicionem contatos diretamente da caixa de entrada, simplificando os fluxos de trabalho e aumentando a produtividade. Os recursos de automação do Copper, como criação de tarefas e acompanhamento de e-mails, economizam tempo ao eliminar tarefas repetitivas. Além disso, o aplicativo móvel garante que você possa ficar por dentro dos seus negócios mesmo em trânsito.

Melhores recursos do Copper CRM

Acompanhe negócios, gerencie projetos e monitore visualmente o progresso dos leads com pipelines personalizáveis

Permita a criação automatizada de tarefas, acompanhamentos e atualizações de status para economizar tempo e se concentrar no fechamento de negócios

Capture e organize automaticamente informações de contato de e-mails e outras interações

Limitação do CRM da Copper

O recurso de funil de leads pode parecer limitado e pode se beneficiar de exibições de lista aprimoradas e melhor usabilidade para gerenciar leads

Alguns usuários reclamaram que a equipe de suporte não é muito receptiva

Preços do Copper CRM

Inicial : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Basic : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : $69/mês por usuário

: $69/mês por usuário Business: $134/mês por usuário

Classificações e análises do Copper CRM

G2 : 4.5/5 (mais de 1100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

Comece sua jornada de CRM baseado na Web com o ClickUp

Ao escolher um CRM baseado na Web, não se concentre apenas nos recursos - pense na escalabilidade, na adoção pelo usuário e em como ele se integra aos seus fluxos de trabalho existentes. Seu CRM deve crescer com sua empresa, simplificar processos e fornecer um roteiro claro para resultados mensuráveis. 🚀

Embora muitas ferramentas desta lista ofereçam vantagens exclusivas, nem todas são desenvolvidas para lidar com o gerenciamento de clientes e a colaboração interna sem problemas.

É aí que o ClickUp se diferencia. Combinando CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, é uma plataforma única que centraliza seus fluxos de trabalho, automatiza tarefas repetitivas e capacita sua equipe a permanecer produtiva. 🏆 Registre-se no ClickUp hoje mesmo se estiver procurando uma solução flexível, escalável e intuitiva para elevar suas operações comerciais!