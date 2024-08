10 melhores softwares de CRM baseados em nuvem em 2024

Como alguém que trabalha em estreita colaboração com profissionais de marketing de crescimento, passei horas testando softwares, analisando soluções e implementando ferramentas em várias empresas.

Vi como as plataformas de CRM (Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente), especialmente o software de CRM baseado em nuvem, podem mudar o roteiro das empresas. Esses sistemas têm custos iniciais mais baixos, imensa escalabilidade e flexibilidade, além de acessibilidade em qualquer lugar. O CRM em nuvem certo é um divisor de águas.

Com um olhar voltado para a eficiência e uma paixão pela otimização dos processos voltados para o cliente, minha equipe e eu elaboramos uma lista do que acredito serem as melhores plataformas de CRM baseadas na nuvem. Então, vamos começar!

O que você deve procurar em um software de CRM baseado em nuvem?

O CRM em nuvem certo deve oferecer integração perfeita, segurança robusta e acesso fácil ao usuário para aprimorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Aqui está o que eu procuro ativamente ao avaliar minhas opções de software de CRM baseado em nuvem:

Gerenciamento robusto de contatos: Procure um software que torne eficiente o armazenamento e a organização dos dados dos clientes, fornecendo um banco de dados centralizado

Procure um software que torne eficiente o armazenamento e a organização dos dados dos clientes, fornecendo um banco de dados centralizado Gerenciamento abrangente de pipeline: Escolha um software que permita monitorar o progresso dos negócios durante todo o ciclo de vendas, avaliar a probabilidade de fechamento de negócios com base em vários fatores e delinear claramente os diferentes estágios do processo de vendas

Escolha um software que permita monitorar o progresso dos negócios durante todo o ciclo de vendas, avaliar a probabilidade de fechamento de negócios com base em vários fatores e delinear claramente os diferentes estágios do processo de vendas Gerenciamento aprofundado de leads: Escolha um software que permita capturar informações de leads, qualificar clientes em potencial e alimentá-los para conversão

Escolha um software que permita capturar informações de leads, qualificar clientes em potencial e alimentá-los para conversão Automação de vendas perfeita: Certifique-se de que o software tenha um recurso de automação de tarefas. Ao automatizar as atividades de rotina, como o envio de e-mails de acompanhamento ou o agendamento de reuniões, você pode liberar um tempo valioso para se concentrar em tarefas mais estratégicas e complexas

Certifique-se de que o software tenha um recurso de automação de tarefas. Ao automatizar as atividades de rotina, como o envio de e-mails de acompanhamento ou o agendamento de reuniões, você pode liberar um tempo valioso para se concentrar em tarefas mais estratégicas e complexas Relatórios e análises poderosos: Obtenha um software que o ajude a tomar decisões orientadas por dados que sejam informadas por análises acionáveis, para que você possa otimizar suas estratégias de vendas e impulsionar o crescimento

Os 10 melhores CRMs baseados em nuvem para usar em 2024

Aqui está um resumo de 10 dos melhores softwares de CRM baseados em nuvem da atualidade:

1. ClickUp (melhor sistema de gerenciamento de projetos de CRM tudo em um)

O ClickUp é uma potência de produtividade que funciona também como um CRM altamente versátil. ClickUp CRM injeta o gerenciamento de projetos no gerenciamento do relacionamento com o cliente, permitindo que as empresas criem estratégias para as interações com os clientes.

Esse software de CRM na nuvem oferece flexibilidade excepcional ao personalizar os fluxos de trabalho para atender às necessidades da empresa. Muitas vezes usei os campos personalizados, as exibições e os fluxos de trabalho para adaptar o ClickUp de acordo com meus processos de marketing e vendas, e não o contrário.

Além disso, há uma série de Modelos do ClickUp CRM que evitam que você precise reinventar a roda. Esses modelos são 100% configuráveis, permitindo que você comece com um Modelo simples de CRM no ClickUp e vá avançando até chegar ao nível que desejar!

O ClickUp é o centro de comando de todos os nossos esforços de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize as informações e interações dos clientes em um único local como umhierarquia de projetos de espaços de trabalho, espaços, pastas, listas, tarefas e muito mais

Organize seus dados de forma hierárquica no ClickUp

Capture ideias ou formule estratégias para o envolvimento do cliente usando blocos de notas no ClickUp

Meça o desempenho das vendas usando um bloco de notas interativo e personalizávelPainéis de controle* Crie mensagens atraentes e personalizadas para os clientes com oCérebro ClickUp

via HubSpot Entre as muitas soluções de CRM baseadas em nuvem desta lista, a HubSpot se destaca como uma plataforma de crescimento abrangente. Essa solução de ponta a ponta software de automação de marketing combina processos de negócios de vendas, marketing e atendimento ao cliente para criar uma experiência consistente e perfeita para o cliente.

O recurso de linha do tempo do contato é minha parte favorita desse software, oferecendo uma visão geral de todas as interações com o cliente.

Recursos principais do HubSpot CRM

Armazene e gerencie todos os dados dos clientes, como detalhes de contato, histórico de negócios, interações, etc., em um local centralizado

Automatize tarefas repetitivas, como pontuação de leads, acompanhamento e entrada de dados

Gerencie visualmente o pipeline de vendas e acompanhe o progresso das negociações ou possíveis gargalos

Crie e envie campanhas de e-mail personalizadas para estimular e converter leads

Acompanhe as principais métricas e gere relatórios criteriosos para medir o desempenho das vendas

Limitações do HubSpot CRM

Torna-se caro rapidamente, especialmente no caso de empresas menores e startups, à medida que o conjunto de recursos se expande

A complexidade da plataforma e a curva de aprendizado acentuada podem ser desestimulantes para os usuários

Preços do HubSpot CRM

Ferramentas gratuitas: $0

$0 Plataforma para clientes iniciantes: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Plataforma para clientes profissionais: US$ 1.300/mês por usuário

US$ 1.300/mês por usuário Plataforma para clientes corporativos: US$ 4.300/mês (7 licenças)

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5,0 (mais de 11.400 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 11.400 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 4.100 votos)

3. Pipedrive (Melhor CRM baseado em nuvem para visualização de pipeline de vendas)

via Pipedrive Se você é uma pessoa visual, o Pipedrive será um prazer para você. Esse software de CRM na nuvem apresenta seu pipeline de vendas e Fluxo de trabalho de CRM visualmente para que você possa observar até os mínimos detalhes. Além disso, ver um negócio se movendo pelo pipeline é incrivelmente motivador e aumentará o moral das equipes de vendas e marketing.

Gosto de sua simplicidade, eficácia e facilidade de uso. Entretanto, seu foco em vendas pode não ser ideal para processos de negócios relacionados a marketing e atendimento ao cliente.

Recursos principais do Pipedrive

Crie, gerencie e observe seu pipeline de vendas com uma funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Compartilhe negócios, notas e arquivos com sua equipe de vendas para colaborar sem esforço

Prever vendas e receitas usando a ferramenta integrada de previsão de vendas

Programe todas as atividades de vendas para garantir que nada passe despercebido

Automatize tarefas rotineiras e repetitivas, como atribuição de negócios, atualização de estágios de negócios e envio de e-mails de acompanhamento

Limitações do Pipedrive

Os recursos de personalização e automação são restritos quando comparados a outros softwares de CRM baseados em nuvem

A funcionalidade de relatórios é básica e não tem a granularidade exigida por equipes de vendas maiores

Não há plano gratuito

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por assento

US$ 14/mês por assento Avançado: $29/mês por assento

$29/mês por assento Profissional: $59/mês por assento

$59/mês por assento Power: $69/mês por assento

$69/mês por assento Enterprise: $99/mês por assento

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,3/5,0 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 2.900 votos)

4. Salesforce CRM (melhor CRM baseado em nuvem com todos os recursos para empresas)

via Salesforce AppExchange Nenhuma lista dos principais aplicativos baseados em nuvem Exemplos de software de CRM não estaria completo sem o Salesforce CRM. O Salesforce Cloud CRM Software é uma solução emblemática que impulsiona várias empresas em todo o mundo. E isso faz sentido porque a personalização é onde o sistema de CRM baseado em nuvem da Salesforce se destaca.

Você pode moldá-lo do seu jeito e usá-lo para diferentes casos de uso - marketing, vendas, atendimento ao cliente, análise e muito mais! Observe que essa flexibilidade tem um preço, e um preço bastante alto se você for uma startup, uma pequena empresa ou estiver operando com equipes pequenas.

Melhores recursos do Salesforce CRM

Adapte sua solução de CRM baseada na nuvem para atender às necessidades específicas da empresa

Aproveite os recursos de gerenciamento de dados do Salesforce para obter uma visão de 360 graus de seus clientes e uma grande quantidade de dados

Automatizar processos de negócios e fluxos de trabalho complexos, como roteamento de leads, aprovações de negócios, atribuições de tarefas e muito mais

Gerencie seu sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes, mesmo em trânsito, com o prático aplicativo móvel Salesforce

Obtenha insights profundos sobre o desempenho de vendas com ferramentas avançadas de análise e geração de relatórios

Limitações do Salesforce CRM

Uma curva de aprendizado acentuada, além de longos cronogramas de implementação

Em comparação com outros softwares de CRM baseados em nuvem desta lista, o Salesforce tem uma interface de usuário pouco intuitiva

Preços do Salesforce CRM

Suíte Starter: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Pro Suite: $100/mês por usuário

$100/mês por usuário Enterprise : $165/mês por usuário

: $165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Einstein 1 Sales: $500/mês por usuário

Classificações e análises do Salesforce CRM

G2: 4,4/5,0 (mais de 20.300 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 20.300 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 18.400 votos)

5. Zendesk Sell (melhor CRM baseado em nuvem para suporte ao cliente com foco em vendas)

via Zendesk Sell A Zendesk atende às solicitações da equipe de vendas com sua plataforma proprietária Zendesk Sell. Ela leva adiante o mesmo legado de IU amigável ao usuário pelo qual a Zendesk é famosa. O pipeline de oportunidades é fácil de navegar, e o gerenciamento de contatos é robusto.

Além disso, você se beneficiará de uma solução de CRM SaaS integrada ao ecossistema da Zendesk! No entanto, como o foco da Zendesk é principalmente o suporte ao cliente e não o marketing e as vendas, esse sistema de CRM na nuvem ainda é um trabalho em andamento e requer mais desenvolvimento, na minha opinião.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Integração com o ecossistema Zendesk, especialmente o Zendesk Support, para unificar as vendas e o suporte ao cliente

Simplifique seu pipeline de vendas usando uma interface intuitiva e visual que permite aos usuários rastrear negócios e identificar oportunidades

AproveiteFerramentas de IA para analisar dados de leads e atribuir pontuações para priorizar clientes potenciais de alta conversão

Comunique-se com leads, clientes potenciais e clientes por meio de um hub de e-mail integrado

Gerencie seu pipeline de vendas e acesse os dados do cliente por meio do aplicativo para dispositivos móveis do Zendesk Sell

Limitações do Zendesk Sell

Oferece apenas um conjunto básico de recursos e funcionalidades quando comparado a um software de CRM dedicado baseado em nuvem

Os recursos de automação de marketing são limitados

Preços do Zendesk Sell

Equipe de vendas: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Sell Growth: US$ 69/mês por agente

US$ 69/mês por agente Sell Professional: US$ 149/mês por agente

Classificações e avaliações do Zendesk Sell

G2: 4,2/5,0 (mais de 480 avaliações)

4,2/5,0 (mais de 480 avaliações) Capterra: 4,3/5,0 (mais de 150 votos)

6. Copper (Melhor CRM em nuvem para startups e pequenas empresas)

via cobre O cobre é um bom CRM para startups . O provedor de CRM concentrou-se na simplicidade e na utilidade, em vez de distrair os usuários com sinos e apitos. Isso permite que as empresas criem relacionamentos com os clientes em vez de apenas analisar os dados de CRM. Ele também se integra perfeitamente ao Google Workplace, o que o torna uma excelente opção se você já trabalha nesse ecossistema.

No entanto, essa simplicidade também é uma limitação do Copper CRM para empresas que buscam extrair análises de dados mais profundas, automação complexa e grandes equipes de vendas.

Melhores recursos do Copper

Gerencie o software Copper CRM diretamente dos aplicativos Gmail ou Google Calendar

Priorize a construção de relacionamentos em vez do gerenciamento de contatos com uma interface amigável que apresenta "Estágios de relacionamento" e "Eventos de vida"

Personalize o alcance de e-mails usando a mala direta para integrar com o Gmail e registrar o histórico de interações

Acompanhe o progresso das negociações e gerencie o pipeline de vendas usando ferramentas visuais

Gere relatórios para obter insights sobre os clientes e áreas de melhoria

Limitações de cobre

Sua dependência do Google Workspace pode ser uma limitação para quem não opera no ecossistema do Google

Não é uma boa opção para empresas em rápido crescimento devido ao seu conjunto limitado de recursos

Preços de cobre

Starter: US$ 12/mês por assento

US$ 12/mês por assento Basic: US$ 29/mês por estação

US$ 29/mês por estação Profissional: $69/mês por assento

$69/mês por assento Business: $134/mês por assento

Classificações e avaliações de cobre

G2: 4,5/5,0 (mais de 1.120 avaliações)

4,5/5,0 (mais de 1.120 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (580+ votos)

7. Engagebay (melhor CRM acessível baseado em nuvem para gerenciamento tudo em um)

via Engagebay O Engagebay é uma ferramenta para implementar todas as suas estratégias de gerenciamento de clientes . Esse CRM em nuvem apresenta ferramentas abrangentes para marketing, vendas e atendimento ao cliente. Ele equilibra esses recursos com a facilidade de uso, o que é um dos principais motivos de sua popularidade.

Dito isso, o preço acessível o torna um dos melhores CRMs baseados na nuvem para empresas de todos os tipos e tamanhos. Entretanto, o fato de tentar ser um pau para toda obra significa que ele não é mestre em nada. Ele não tem a profundidade de especialização que uma ferramenta dedicada à automação de marketing ou ao gerenciamento de pipeline de vendas poderia ter.

Melhores recursos do Engagebay

Crie e publique páginas de destino e formulários atraentes para capturar leads

Acompanhe as interações nas mídias sociais, a programação de postagens e as menções à marca

Centralize o suporte ao cliente por meio de um sistema de tíquetes para rastrear e resolver problemas

Automatizar fluxos de trabalho de vendas para otimizar o pipeline de vendas

Acompanhe os KPIs de marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma plataforma unificada

Limitações do Engagebay

Um número excessivo de recursos além das principais funcionalidades de CRM pode indicar inchaço da plataforma

A interface do usuário parece desordenada e difícil de navegar

Preços da Engagebay

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 12,99/mês por usuário

US$ 12,99/mês por usuário Growth : uS$ 49,99/mês por usuário

: uS$ 49,99/mês por usuário Pro: $79,99/mês por usuário

Classificações e resenhas da Engagebay

G2: 4,6/5,0 (326 avaliações)

4,6/5,0 (326 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (728 votos)

8. Less Annoying CRM (melhor software de CRM baseado em nuvem, fácil de usar e sem complicações)

via cRM menos irritante O Less Annoying CRM faz jus ao seu nome divertido. Ele é extremamente simples e ideal para pequenas empresas que precisam de um sistema básico de Banco de dados de CRM sem as complexidades. O provedor de CRM na nuvem se concentrou exclusivamente nas principais funcionalidades de CRM.

Embora você possa gerenciar os relacionamentos com os clientes com essa solução de CRM, não espere que ela automatize o processo de vendas, elimine a entrada manual de dados de ponta a ponta, execute relatórios avançados e muito mais. Em outras palavras, você terá que procurar em outro lugar um CRM ágil para empresas com necessidades de alto crescimento.

Melhores recursos de CRM menos irritantes

Simplifique o gerenciamento de contatos e leads com recursos que oferecem a capacidade de adicionar notas, rastrear interações e realizar segmentação

Personalizar os estágios do negócio dentro do pipeline de vendas, dependendo das preferências do lead

Gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos representantes de vendas, valor do pipeline, previsão de vendas e muito mais

Integrar-se a ferramentas populares como Gmail e Zapier para ampliar a funcionalidade

Menos limitações incômodas do CRM

Não oferece nenhum aplicativo móvel

Oferece recursos limitados, falta de integrações e relatórios básicos

Preços do CRM menos irritante

uS$ 15/mês por usuário

Plano empresarial também disponível mediante solicitação

Classificações e resenhas do Less Annoying CRM

G2: 4,9/5,0 (593 avaliações)

4,9/5,0 (593 avaliações) Capterra: 4,8/5,0 (595 votos)

9. Monday Sales CRM (Melhor plataforma de vendas e gerenciamento de trabalho visual)

via Monday O Monday é mais uma plataforma de CRM que combina CRM e gerenciamento de projetos . A natureza visual do CRM baseado em nuvem oferece aos usuários uma nova perspectiva e concede uma visão de alto nível de todos os processos e atividades de vendas. Você pode personalizá-lo de acordo com suas preferências e organizar os dados de forma eficaz em vários canais. Embora seja um bom CRM em nuvem, ele não está no topo da nossa lista dos melhores sistemas de CRM em nuvem, pois não tem a profundidade necessária para gerenciar processos de vendas complexos.

Melhores recursos do Monday Sales

Utilize quadros no estilo Kanban para colaborar visualmente com as equipes de vendas nos negócios

Integrar ferramentas populares como Gmail, Slack, Zoom, etc., para configurar a colaboração e a comunicação

Defina metas para seus representantes de vendas e acompanhe o progresso visualmente

Prever vendas e receitas futuras com base nos dados do pipeline

Automatize tarefas repetitivas, como atualizar o status do lead, notificar as equipes sobre prazos e enviar e-mails de acompanhamento

Limitações de vendas de segunda-feira

Falta de alguns recursos avançados que são comuns em outros sistemas avançados de CRM

Custos iniciais mais altos, especialmente se você tiver uma equipe de vendas maior

Preços do Monday Sales

CRM básico: US$ 15/mês por assento

US$ 15/mês por assento CRM Standard: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Pro CRM: $33/mês por assento

$33/mês por assento Enterprise: Cotação personalizada

Classificações e avaliações do Monday Sales

G2: 4,6/5,0 (763 avaliações)

4,6/5,0 (763 avaliações) Capterra: 4,7/5,0 (389 avaliações)

10. Apptivo (o melhor sistema de CRM baseado em nuvem para gerenciamento de negócios tudo em um)

via Apptivo O Apptivo é um aplicativo comercial versátil que pode funcionar como uma ferramenta de CRM. Na verdade, você pode ampliar seu conjunto de recursos para usá-lo como software de gerenciamento de leads , software de sucesso do cliente ou até mesmo uma plataforma de gerenciamento de projetos.

É uma opção sólida para empresas que buscam uma solução única para vários requisitos. No entanto, essa diversidade também limita os recursos do Apptivo em comparação com os sistemas de CRM baseados em nuvem projetados especificamente para essa tarefa.

Melhores recursos do Apptivo

Automatizar o processo de vendas por meio de acionadores, ações ou várias etapas

Capacitar as equipes de atendimento ao cliente ao lidar com consultas usando um sistema centralizado de emissão de tíquetes

Acesse os dados dos clientes e gerencie o CRM em qualquer lugar com aplicativos móveis

Personalize painéis para visualizar e acompanhar as principais métricas e KPIs

Obtenha insights com análises avançadas e tome decisões baseadas em dados

Limitações do aplicativo

Alguns usuários experimentam uma queda no desempenho com grandes conjuntos de dados

É necessário ter uma conexão com a Internet para executar o aplicativo

Preços do aplicativo

Lite: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Premium: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Ultimate: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Enterprise: Cotação personalizada

Classificações e avaliações do aplicativo

G2: 4,4/5,0 (199 avaliações)

4,4/5,0 (199 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (712 votos)

Relações com os clientes criadas para durar com o ClickUp

Esse é o resumo da minha lista dos melhores sistemas de CRM baseados na nuvem. Para selecionar a solução certa de CRM baseada na nuvem, procure uma que se integre perfeitamente a seus fluxos de trabalho e pilha de tecnologia existentes, ofereça recursos avançados e gere insights acionáveis. Você perceberá um aumento significativo na eficiência de suas vendas e na satisfação do cliente.

Embora todas as soluções de CRM da minha lista tenham pontos fortes e fracos distintos, o ClickUp oferece desempenho superior de forma consistente. Construindo um CRM no ClickUp oferece a você uma abordagem holística do CRM e do gerenciamento de projetos. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados, controlar o tempo, gerenciar documentos e muito mais. O mais importante é que ele libera recursos de marketing, vendas e atendimento ao cliente para que eles possam se concentrar na construção de relacionamentos.

Você está pronto para reinventar sua plataforma de CRM? Comece a usar o ClickUp para experimentar a diferença!