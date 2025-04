As 10 principais alternativas ao Krisp para 2025

Seu escritório em casa parece uma estação de trem movimentada. Crianças brincando de pega-pega ao fundo, barulho de construção na porta ao lado e a sessão de karaokê entusiasmada do vizinho - tudo isso enquanto você está tentando acertar aquela tarefa importante apresentação do cliente .

Você não é o único que se sente frustrado com os ruídos de fundo que interrompem sua apresentação reuniões virtuais ou chamadas.

O trabalho remoto tornou o software de cancelamento de ruído, como o Krisp, essencial para muitos profissionais. Ele permite que nos concentremos na conversa sem interrupções causadas por cães latindo ou cafés agitados.

Mas, embora o Krisp seja excelente, ele não é a única opção.

Ao testar várias ferramentas de cancelamento de ruído, encontrei muitas alternativas ao Krisp que podem ser igualmente eficazes - algumas até oferecem recursos exclusivos que o Krisp não oferece. Compartilharei minhas escolhas para ajudá-lo a escolher.

Fato divertido: A sala mais silenciosa do mundo fica no Orfield Laboratories em Minnesota. É tão silenciosa que as pessoas podem ouvir seus próprios batimentos cardíacos.

⏰Resumo de 60 segundos

Aqui está minha lista de alternativas recomendadas pelo Krisp para obter uma qualidade de áudio mais clara em todas as suas reuniões:

Noise Blocker (melhor para bloqueio de som em tempo real) NVIDIA RTX Voice (melhor para redução de ruído de fundo de alta definição com GPUs NVIDIA) Otter.ai (melhor para transcrições automáticas e anotações de reuniões) SoliCall (melhor para call centers de nível empresarial) WavePad (melhor para edição de áudio) Utterly (melhor para controle de ruído personalizado no plantão) Descript (melhor para podcasters e criadores de conteúdo) LALAL.AI (melhor para separação e isolamento de áudio) Cleanvoice (melhor para edição de conteúdo que precisa de remoção automática de ruídos de preenchimento)

O que você deve procurar nas alternativas ao Krisp?

Ao selecionar uma ferramenta de cancelamento de ruído, é essencial concentrar-se nos fatores que realmente afetarão sua experiência, produtividade e qualidade das chamadas.

Aqui está o que considero crucial:

Qualidade da supressão de ruído de fundo: Esse é o principal recurso. Você quer uma ferramenta que possa filtrar com precisão o ruído de fundo indesejado sem comprometer a qualidade do áudio

Esse é o principal recurso. Você quer uma ferramenta que possa filtrar com precisão o ruído de fundo indesejado sem comprometer a qualidade do áudio Compatibilidade: Nem todos os softwares de cancelamento de ruído são compatíveis com todos os sistemas operacionais, portanto, verifique se ele funciona perfeitamente com seu dispositivo e aplicativos de comunicação

Nem todos os softwares de cancelamento de ruído são compatíveis com todos os sistemas operacionais, portanto, verifique se ele funciona perfeitamente com seu dispositivo e aplicativos de comunicação Facilidade de uso: Uma interface intuitiva economiza tempo, especialmente se você estiver em reuniões consecutivas e precisar de uma configuração sem esforço

Uma interface intuitiva economiza tempo, especialmente se você estiver em reuniões consecutivas e precisar de uma configuração sem esforço Opções de preço: A ferramenta que você escolher deve ter planos flexíveis que se ajustem ao seu orçamento, quer você esteja procurando um plano gratuito ou algo mais robusto para uso profissional

Dica profissional: Antes de se comprometer com qualquer alternativa do Krisp, aproveite os testes gratuitos ou as versões gratuitas oferecidas por muitas ferramentas de cancelamento de ruído. Isso permite que você teste o software em seu próprio ambiente e veja a eficácia com que ele lida com ruídos que causam distração.

As 10 melhores alternativas para usar o Krisp

Elaboramos uma lista com dez alternativas de primeira linha para o Krisp, cada uma delas oferecendo recursos poderosos para ajudá-lo a manter o foco, bloqueando efetivamente sons indesejados.

1. Noise Blocker (melhor para bloqueio de som em tempo real)

via Bloqueador de ruído O Noise Blocker é a solução definitiva para profissionais e jogadores que buscam um ambiente focado. Seu desempenho de baixa latência o torna adequado para transmissões ao vivo ou comunicação em tempo real.

Ideal para ambientes de escritório compartilhados ou abertos, o Noise Blocker aumenta a sua produtividade e a comunicação, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades. Seja em uma chamada de vídeo, sessão de jogos ou transmissão ao vivo, ele garante clareza e tranquilidade ao bloquear de forma inteligente os sons indesejados.

Melhores recursos do Noise Blocker

Bloqueie tipos específicos de ruído de fundo, como digitação no teclado ou sons de ventiladores, com precisão exata

Personalize os níveis de redução de ruído para se adequar a diferentes tipos de conteúdo de áudio, de podcasts a chamadas profissionais

Integre-se facilmente à comunicaçãocomo o Zoom e Microsoft Teams

Limitações do bloqueador de ruído

Os atalhos de teclado suportam apenas uma combinação máxima de duas teclas

Preços do Noise Blocker

Download: Uso gratuito por 1 hora por dia

Uso gratuito por 1 hora por dia Licença para um único usuário: Taxa única de US$ 19,99

Taxa única de US$ 19,99 Licença de usuário compartilhado: Taxa única de $139,99

Noise Blocker classificações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

2. NVIDIA RTX Voice (melhor para redução de ruído de fundo de alta definição com GPUs NVIDIA)

via Voz NVIDIA RTX Essa alternativa do Krisp é ideal para quem tem placas de vídeo NVIDIA, pois o RTX Voice é um plug-in que usa a potência da GPU para oferecer uma qualidade de áudio excepcional. Ele remove o ruído de fundo com impacto mínimo no desempenho do sistema.

Melhores recursos do NVIDIA RTX Voice

Use a IA para remover o ruído de fundo em tempo real, garantindo que apenas sua voz seja transmitida

Execute a supressão de ruído com impacto mínimo em seu sistema

Beneficie-se do RTX Voice em GPUs da série GTX 10 e mais recentes, ampliando sua acessibilidade

Limitações do NVIDIA RTX Voice

Disponível apenas para usuários com placas de vídeo NVIDIA

Uso de recursos do sistema um pouco maior em comparação com outras ferramentas

Preços do NVIDIA RTX Voice

Gratuito para usuários de placas de vídeo NVIDIA RTX

Avaliações e opiniões sobre o NVIDIA RTX Voice

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

3. Otter.ai (melhor para transcrições automáticas e anotações de reuniões)

via Otter.ai A Otter.ai vai além do cancelamento de ruído, oferecendo Transcrição de IA que captura com precisão o conteúdo da reunião. Essa ferramenta é ideal para profissionais que precisam de cancelamento ilimitado de ruído, controle de ruído e anotações detalhadas da reunião especialmente em chamadas de clientes ou equipes.

Um recurso exclusivo do Otter.ai é a transcrição colaborativa ao vivo, que permite que vários participantes de uma reunião visualizem, destaquem e comentem a transcrição em tempo real.

Esse recurso aumenta o envolvimento e garante que os pontos principais sejam capturados e esclarecidos de forma colaborativa durante a discussão - algo raramente encontrado em outros aplicativos de transcrição.

Melhores recursos do Otter.ai

Gerar rótulos de alto-falante automaticamente para identificar quem disse o quê durante as conversas

Treine a IA para reconhecer vocabulários personalizados, como jargões específicos do setor ou nomes exclusivos, para aumentar a precisão

Sincronize diretamente com seu calendário e plataformas de reunião favoritas para facilitar as gravações de áudio

Exporte transcrições em vários formatos, incluindo PDF, DOCX e SRT, para uso versátil

Limitações do Otter.ai

O cancelamento de ruído é menos eficaz do que em ferramentas especializadas como o Krisp

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $16,99/usuário por mês

$16,99/usuário por mês Business: $30/usuário por mês

$30/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Otter.ai avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

4,4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4. SoliCall (melhor para call centers de nível empresarial)

via SoliCall Criado especificamente para centrais de atendimento, o SoliCall oferece redução avançada de ruídos e cancelamento de eco, adaptados para ambientes de vendas ou atendimento ao cliente de alto volume.

Seu recurso de destaque é o processamento de áudio no lado do servidor, que aprimora a qualidade do áudio entre as equipes sem exigir a instalação de dispositivos individuais. Otimizado para sistemas VoIP, o SoliCall é a solução ideal para empresas que desejam oferecer experiências de chamadas excepcionais em escala.

Melhores recursos do SoliCall

Cancele ecos para chamadas nítidas e claras em ambas as extremidades da linha

Personalize as configurações do filtro de ruído para o áudio de entrada de acordo com as necessidades da empresa

Reduzir o uso da largura de banda processando o áudio de forma eficiente sem comprometer a qualidade

Adapte-se rapidamente às mudanças nos ambientes acústicos, mantendo a qualidade superior das chamadas em ambientes ruidosos

Limitações do SoliCall

Pode exigir configuração técnica para integração total

Preços do SoliCall

Gratuito

Avaliações e resenhas do SoliCall

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

5. WavePad (melhor para edição de áudio)

via WavePad O WavePad não se destina apenas à redução de ruído, mas oferece recursos de edição de áudio de nível profissional. Ideal para podcasters e criadores de conteúdo, ele permite o controle detalhado do áudio gravado, facilitando o ajuste fino dos elementos de áudio de fundo e do ruído após a gravação.

Melhores recursos do WavePad

Edite o áudio com precisão usando ferramentas robustas de redução de ruído

Grave e gerencie várias faixas de áudio para melhorar a qualidade da produção

Exporte em uma ampla gama de formatos para acomodar requisitos de plataformas variadas

Limitações do WavePad

Não é ideal para cancelamento de ruído em tempo real durante as chamadas

Preços do WavePad

WavePad Sound Editor Standard Edition: $40

$40 Edição Master do WavePad Sound Editor: $70

$70 plano trimestral do WavePad Sound Editor Master's Edition: US$ 3,33/mês

WavePad ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

6. Utterly (melhor para controle de ruído personalizado de plantão)

via Totalmente Projetado para profissionais que navegam ambientes de trabalho diversificados o recurso diferenciado do Utterly é o perfil de ruído com reconhecimento de contexto.

Esse recurso ajusta automaticamente as configurações com base nos padrões de ruído ambiente detectados, com configurações de supressão de ruído, garantindo transições perfeitas entre ambientes.

Melhores recursos do Utterly

Crie perfis de ruído personalizados, adaptados ao seu espaço de trabalho atual

Processa entradas de áudio em tempo real, permitindo feedback e ajustes imediatos

Aprimore a clareza e a qualidade de sua voz, tornando-a mais profissional

Conecte-se facilmente comvideoconferência ferramentas parasuperar os desafios de comunicação Limitações totais

Suporte limitado em dispositivos móveis

Menor eficácia de cancelamento em ruídos extremos

Preços do Utterly

Gratuito

Elevate: US$ 5/mês

US$ 5/mês Elevate for Teams: $4/mês por pessoa

Utterly avaliações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

7. Descript (melhor para podcasters e criadores de conteúdo)

via Descrição O Descript é uma ferramenta de edição de áudio e vídeo com cancelamento de ruído como um recurso dentro de seu conjunto maior de ferramentas. É especialmente útil para criadores de conteúdo que precisam de ferramentas para editar faixas de áudio e remover sem esforço ruídos de fundo, palavras de preenchimento ou gagueiras.

melhores recursos do #### Descript

Transcreva faixas de áudio e vídeo em texto com alta precisão, permitindo fácil edição e pesquisa

Gere novo áudio em sua voz para corrigir erros ou adicionar novo conteúdo usando o recurso de clonagem de voz Overdub do Descript

Sincronize com plataformas de edição populares para simplificar os fluxos de trabalho de pós-produção de dados de vídeo e áudio

Limitações da Descript

Cancelamento de ruído em tempo real limitado para reuniões ao vivo

Preços da Descript

**Gratuito

Hobbyist: $19/pessoa por mês

$19/pessoa por mês Criador: $35/pessoa por mês

$35/pessoa por mês Empresa: $50/pessoa por mês

$50/pessoa por mês Empresa: Preços personalizados

Descript ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

4,6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (170+ avaliações)

8. LALAL.AI (melhor para separação e isolamento de áudio)

via LALAL.AI O LALAL.AI é especializado em isolamento de áudio orientado por IA, permitindo que você separe os vocais dos instrumentos ou sons ambientes. Isso é ideal para músicos ou qualquer pessoa que precise de faixas de áudio claras e livres de ruídos de fundo desnecessários.

Melhores recursos do LALAL.AI

Processe arquivos de áudio em tempo real com velocidades de processamento rápidas

Arraste e solte arquivos de áudio com facilidade para fazer uploads rápidos e processamento instantâneo

Use o processamento em lote para processar várias faixas de uma só vez, economizando tempo em grandes projetos

Limitações do LALAL.AI

Focado em edições pós-gravação, não em uso em tempo real

Preços do LALAL.AI

Individual:

Pacote leve: US$ 20 (taxa única)

US$ 20 (taxa única) Pacote Pro: US$ 70 (taxa única)

US$ 70 (taxa única) Pacote Plus: US$ 54 (taxa única)

Empresas:

Master: $50 (taxa única)

$50 (taxa única) Premium: $190 (taxa única)

$190 (taxa única) Enterprise: US$ 300 (taxa única)

LALAL.AI avaliações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

9. Cleanvoice (melhor para edição de conteúdo que precisa de remoção automática de ruídos de preenchimento)

via Voz limpa Uma ferramenta avançada de edição de áudio que utiliza IA, o foco do Cleanvoice na eliminação de sons de preenchimento e ruídos no áudio gravado o torna uma opção fantástica para podcasters, entrevistadores e qualquer pessoa que valorize uma qualidade de áudio mais limpa para a pós-produção.

Melhores recursos do Cleanvoice

Silencie pausas incômodas ou longos intervalos em conversas para proporcionar uma experiência auditiva mais envolvente

Melhore a clareza da voz com algoritmos avançados de redução de ruído que preservam a qualidade vocal

Processe vários arquivos de áudio de uma só vez para economizar tempo em grandes projetos

Limitações do Cleanvoice

Não é adequado para chamadas de áudio ao vivo ou uso em tempo real

Personalização limitada para detecção de preenchimento

Preços do Cleanvoice

Teste gratuito

**Pagamento conforme o uso

5 horas: $11/mês

$11/mês 10 horas: $20/mês

$20/mês 30 horas: $45/mês

Assinatura: US$ 1,10/hora por mês

10 horas : $11/mês

: $11/mês 30 horas: $30/mês

$30/mês 100 horas: $90/mês

Cleanvoice ratings and reviews

G2: Não há classificações suficientes

Não há classificações suficientes Capterra: Não há classificações disponíveis

10. Neutralizer (melhor para equalização de áudio personalizada)

via Google Play Store O Neutralizer é um aplicativo exclusivo para Android que oferece equalização de áudio e controle de ruído personalizados, adaptados ao seu perfil auditivo exclusivo.

Ideal para pessoas com sensibilidade auditiva ou para quem busca uma qualidade de som otimizada, o Neutralizer adapta perfeitamente a entrada de áudio a diferentes ambientes para proporcionar uma experiência auditiva aprimorada.

Melhores recursos do Neutralizer

Alterne entre perfis predefinidos para ambientes domésticos, de trabalho, de viagem ou externos com um único toque

Ajuste fino de frequências individuais para amplificar ou reduzir faixas de som específicas para uma experiência realmente personalizada

Desfrute de uma experiência de usuário visualmente atraente e confortável em ambientes com pouca luz

Limitações do Neutralizador

Disponível somente em dispositivos Android

Recursos limitados de cancelamento de ruído para chamadas em tempo real

Preços do Neutralizer

Gratuito para usuários do Android

Avaliações e resenhas do Neutralizer

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

Outras ferramentas de reunião e comunicação por vídeo

Talvez você nem sempre precise de um software especializado em bloqueio de ruído ou de ferramentas avançadas de edição de vídeo/áudio para atender às suas necessidades de comunicação e criação de conteúdo.

De fato, plataformas robustas de gerenciamento de projetos, como ClickUp pode oferecer recursos inovadores que aprimoram indiretamente seus fluxos de trabalho de reunião e comunicação por vídeo.

De acordo com pesquisa da ClickUp , apesar da intenção da maioria das pessoas de realizar reuniões de ação, elas não conseguem fazer isso. O motivo? Os itens de ação geralmente estão dispersos e não têm visibilidade devido à divisão dos canais de comunicação atuais entre e-mail (42%) e mensagens instantâneas (41%).

o ClickUp facilita a transição da discussão para a ação como o aplicativo completo para o trabalho. Ele reúne suas reuniões, anotações e tarefas em uma plataforma unificada para aumentar a produtividade das reuniões!

Embora o ClickUp não seja um substituto direto para aplicativos dedicados de cancelamento de ruído, como o Krisp, ele se destaca como uma poderosa ferramenta de produtividade para equipes remotas. O Krisp é excelente em garantir um áudio cristalino durante as chamadas, removendo o ruído de fundo, mas o ClickUp aprimora a qualidade geral do som eficiência e eficácia dessas reuniões, oferecendo recursos que elevam a comunicação e a colaboração no trabalho remoto.

Gerenciamento de reuniões sem esforço

Planeje, agende, participe e acompanhe as reuniões com o ClickUp Meetings

Com Reuniões ClickUp você pode preparar pautas detalhadas de reuniões, iniciar e participar de reuniões Zoom diretamente do ClickUp obtenha as anotações e a transcrição da reunião em seu espaço de trabalho e atribua tarefas diretamente aos responsáveis.

Os participantes sabem exatamente no que devem se concentrar, minimizando a necessidade de discussões longas e repetitivas, muitas vezes causadas por comunicação deficiente. Após a reunião, os itens de ação são claramente rastreados, garantindo um acompanhamento perfeito.

Em um único espaço de trabalho, você pode acompanhar o progresso do projeto, organizar discussões e garantir que todos estejam alinhados com as prioridades.

Gravação de tela suave

Compartilhe instantaneamente gravações de tela com o ClickUp Clips

Além disso, se você quiser evitar reuniões desnecessárias, Clipes do ClickUp permitem capturar rapidamente gravações de vídeo da sua tela, juntamente com a entrada de câmera e áudio, se necessário. Você pode compartilhar facilmente orientações visuais, fornecer feedback ou oferecer atualizações sem precisar de uma reunião completa.

É um recurso valioso ferramenta para comunicação assíncrona ajudando as equipes a se manterem conectadas e alinhadas em diferentes fusos horários, ou para pessoas que preferem explicações visuais em vez de texto.

ClickUp Brain

Assistência avançada de IA

Finalmente, Cérebro ClickUp **O assistente de IA incorporado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas para fazer anotações, brainstorming ou gerenciar insights de projetos.

Integrado diretamente no ClickUp, essa é uma das poucas ferramentas de inteligência artificial que entende instantaneamente o contexto de seus projetos e tarefas. Ela vincula suas anotações, ideias e recursos a fluxos de trabalho e objetivos relevantes sem precisar de atualizações manuais ou organização constantes. **Ele também pode transcrever e resumir mensagens de áudio e vídeo para ajudá-lo a destacar instantaneamente as principais conclusões e itens de ação

Essa conexão perfeita com o seu espaço de trabalho permite que você capture facilmente insights durante as reuniões, adicione pontos acionáveis diretamente às tarefas e recupere informações específicas do projeto em tempo real.

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite a integração do ClickUp com ferramentas como Google Calendar, Outlook e Zoom e mantenha sua agenda organizada e acessível em um único painel

Fique por dentro de reuniões, prazos e tarefas integrando várias agendas em um único painel centralizado Visualização do calendário do ClickUp Use Quadros brancos do ClickUp para criar um espaço visual onde as equipes possam fazer brainstorming de ideias, mapear fluxos de trabalho e criar estratégias visuais em conjunto

Aprimore a colaboração por meio de reuniões e vídeos com os quadros brancos prontos para usoModelo de reuniões do ClickUp. Omodelo de reuniões foi criado para facilitar todo o processo da reunião, desde o planejamento até o acompanhamento, fornecendo um layout estruturado para agendas, objetivos e itens de ação

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido ao extenso conjunto de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: Testamos os 10 melhores softwares de atas e notas de reuniões em 2024 Em última análise, enquanto o Krisp e suas alternativas aprimoram a qualidade auditiva das reuniões, o ClickUp garante que essas reuniões - e o trabalho decorrente delas - sejam produtivas, bem organizadas e alinhadas com suas metas. Juntos, eles são uma combinação poderosa para qualquer equipe remota.

Aumente a produtividade e a comunicação com o ClickUp

Depois de explorar as principais alternativas de Krisp com cancelamento de ruído, fica claro que a obtenção de comunicação e foco contínuos vai além do bloqueio de ruídos indesejados - trata-se de garantir a eficiência em cada fluxo de trabalho.

Com seu versátil ferramentas de reunião com um calendário centralizado, recurso Clips e quadros brancos para brainstorming colaborativo, o ClickUp oferece suporte a tudo, desde agendas claras até acompanhamentos pós-reunião.

Para mim, o ClickUp é indispensável. Ele aprimora a comunicação e facilita o gerenciamento de projetos de uma forma que realmente apoia o foco, a produtividade e a colaboração contínua entre as equipes. Experimente o ClickUp hoje mesmo!