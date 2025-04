Campanhas desorganizadas e multitarefas constantes estão impedindo que sua equipe de marketing atinja suas metas de receita? 55.2% dos usuários da Internet com mais de 16 anos compram algo on-line toda semana. Os modelos de calendário de marketing no Excel podem ajudá-lo a organizar seu pipeline sem esforço para garantir o máximo de tração.

Com esses modelos, você pode organizar metas, planejar campanhas e gerenciar prazos para uma semana, um mês ou até um ano.

Portanto, quer você administre uma agência de marketing ou cuide de marketing para sua pequena empresa se você tem uma empresa de pequeno porte, agora é o melhor momento para atingir suas metas de marketing com esses modelos fáceis de usar.

Prepare-se para criar conteúdo que repercuta em seu público com esses modelos de calendário de marketing gratuitos para Excel.

O que faz um bom modelo de calendário de marketing?

A chave para um calendário de marketing é sua capacidade de acompanhar suas campanhas de marketing durante o planejamento. Ao escolher o melhor modelo, veja o que você deve ter em mente:

Detalhes da campanha: Os modelos que incluem seções para metas, público-alvo, orçamento, canais e prazos ajudarão a dar a você umavisão panorâmica de seu roteiro de marketing Auxílios visuais: Os modelos com tarefas codificadas por cores podem ajudá-lo a identificar facilmente o que é de alta prioridade, o que está por vir e o que está concluído

Os modelos que incluem seções para metas, público-alvo, orçamento, canais e prazos ajudarão a dar a você umavisão panorâmica de seu roteiro de marketing Flexibilidade e colaboração: Um bom calendário deve permitir fácil colaboração e personalização, permitindo que você faça facilmente ajustes em tempo real nas tarefas da sua equipe programas de marketing Facilidade de uso: Os modelos devem simplificar o seu planejamento, não complicá-lo. Se você está tendo dificuldades com colunas intermináveis e layouts complicados, é hora de mudar

Um bom calendário deve permitir fácil colaboração e personalização, permitindo que você faça facilmente ajustes em tempo real nas tarefas da sua equipe programas de marketing

Modelos de calendário de marketing

Um bom modelo de calendário deve ser flexível, permitindo que você o personalize de acordo com seu fluxo de trabalho. Abaixo estão alguns ótimos modelos de calendário de marketing gratuitos:

1. Modelo de calendário de conteúdo em Excel da Vertex42

via Vertex42.com O Modelo de calendário de conteúdo em Excel da Vertex42 consiste em um calendário anual com 12 calendários mensais separados.

A personalização é fácil - você pode mesclar células para campanhas estendidas e ajustar os temas de acordo com sua marca.

É ideal para planejar suas iniciativas de marketing com bastante antecedência, especialmente para apoiar outras atividades promocionais, como planejamento de eventos . Você pode até mesmo adicionar um pouco de diversão e estilo com adesivos de calendário digital!

ideal para: Profissionais de marketing, coordenadores de eventos e organizações que planejam conteúdo anual

2. Modelo de calendário de marketing do Excel por ProjectManager

via Gerenciador de projetos A Modelo de calendário de marketing em Excel do ProjectManager oferece várias visualizações de projeto e um painel em tempo real, permitindo que você acompanhe facilmente o progresso das campanhas.

Esse modelo é totalmente personalizável, de modo que você pode adicionar colunas ou campos de acordo com as necessidades da sua equipe. Você pode até mesmo adicionar seu logotipo para dar aquele toque personalizado exclusivo de sua marca!

Usando o modelo de calendário de marketing do ProjectManager, você pode organizar facilmente sua campanha de marketing ao longo dos meses, com cada mês visível como uma guia individual.

ideal para: Equipes de marketing que desejam atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso de forma eficiente

3. Modelo de calendário de conteúdo de podcast por Coefficient

via Coefficient.io Se estiver trabalhando com podcasts, a opção Modelo de calendário de conteúdo de podcast da Coefficient manterá você no caminho certo com lembretes automatizados para cada etapa - gravação, edição e publicação.

Você pode personalizar biografias de convidados, títulos de episódios e notas especiais e ajustar cada campo para atender às necessidades exclusivas do seu podcast.

Esse modelo se integra perfeitamente ao Google Calendar e a ferramentas semelhantes para fluxos de trabalho unificados.

ideal para: Podcasters e agências que gerenciam o marketing de podcast de ponta a ponta

4. Modelo de calendário de conteúdo do YouTube por Coefficient

via Coeficienteent.io Esse site gratuito Modelo de calendário de conteúdo do YouTube por Coefficient ajuda a planejar e programar seu conteúdo do YouTube com facilidade, monitorando todos os detalhes, do tópico à programação de publicação.

Você pode mapear as ideias de conteúdo para cada vídeo, planejar as datas de upload para manter um cronograma de publicação consistente e até mesmo acompanhar as curtidas, os comentários e os compartilhamentos dos seus vídeos!

ideal para: YouTubers e gerentes de marca que precisam de uma estratégia de postagem consistente

**Leia também 10 modelos gratuitos de diretrizes de marca para equipes de marketing

5. Modelo de calendário de conteúdo mensal da Coefficient

via Códigoient.io Usando um modelo de plano de marketing planejar suas atividades com um mês de antecedência pode lhe dar uma vantagem crucial.

Esse Modelo de calendário de conteúdo mensal da Coefficient apresenta uma visão geral do seu plano de marketing para o mês inteiro, com tipos de conteúdo, atribuições de autor/proprietário e detalhamentos diários.

Use esse modelo para receber notificações regulares sobre as próximas peças de conteúdo. Esse modelo de calendário mensal de marketing manterá sua equipe alinhada e sua estratégia forte durante todo o mês.

ideal para: Criadores de conteúdo e profissionais de marketing que planejam estratégias mensais com várias entregas de conteúdo

Dica profissional: Analise os próximos três meses no início de cada trimestre para identificar quaisquer campanhas, feriados e tendências sazonais que se sobreponham e que você possa querer incorporar ao seu conteúdo.

6. Modelo de cronograma de marketing do Excel da Ganttpro

via Ganttpro Este Modelo de cronograma de marketing em Excel da Ganttpro é altamente personalizável e ideal para projetos complexos de planos de projetos de marketing em vários projetos.

Esse modelo detalhado permite que você comece a trabalhar em seus projetos imediatamente. Ele oferece funcionalidade fácil para personalização, colaboração e navegação.

ideal para: Gerentes de marketing, equipes de projeto e agências que desejam executar campanhas sem problemas

7. Calendário editorial da plataforma de mídia social da Microsoft365

via Microsoft.com Isso Calendário editorial da plataforma de mídia social da Microsoft365 permite planejar e gerenciar sua publicação de conteúdo de mídia social sem esforço.

Gerencie facilmente seu conteúdo de mídia social com prazos codificados por cores e adicione animações ou vídeos para tornar seu calendário visualmente atraente.

Esse é um modelo pronto para uso e de fácil acesso para mapear seus calendário de conteúdo em várias plataformas de mídia social.

ideal para: Freelancers e pequenas agências que gerenciam várias plataformas

8. Modelo de calendário de marketing simples do Excel por Template.net

via Modelo.net Planeje e programe ideias de conteúdo de campanha com este sistema simples e totalmente personalizável Modelo de calendário de marketing simples em Excel da Template.net que também pode servir como um calendário de marketing de mídia social ou e-mail.`

Ele está disponível em vários formatos, incluindo os suportados pelo Word, Google Docs, Excel, Google Sheets, Apple Pages ou Apple Numbers, ou até mesmo em PDF.

ideal para: Pequenas empresas e freelancers que desejam organizar materiais de marketing

Limitações do uso do Excel para criar calendários de marketing

O Excel é uma ferramenta muito usada, mas tem limitações:

Atualizações manuais: Erros exigem retração manual, o que pode consumir muito tempo

Erros exigem retração manual, o que pode consumir muito tempo Sem integrações: O Excel não oferece suporte à integração com ferramentas de marketing para mídia social, e-mails ou análises

O Excel não oferece suporte à integração com ferramentas de marketing para mídia social, e-mails ou análises Problemas de colaboração: A colaboração em tempo real pode ser um desafio em comparação com osoftware de calendário de marketing profissionalespecialmente se vários membros da equipe trabalharem no mesmo calendário simultaneamente

A colaboração em tempo real pode ser um desafio em comparação com osoftware de calendário de marketing profissionalespecialmente se vários membros da equipe trabalharem no mesmo calendário simultaneamente Falta de notificações: O Excel não pode enviar alertas em tempo real, o que pode levar à perda de prazos

Modelos alternativos de calendário de marketing

Se você acha o Excel complicado ou se depara com algumas das limitações mencionadas acima, ClickUp oferece ótimas alternativas. Aqui estão alguns modelos de calendário de marketing do ClickUp que você pode usar:

1. O modelo de calendário de marketing do ClickUp

Organize todos os seus projetos de marketing em um só lugar. O Modelo de calendário de marketing do ClickUp facilita o acompanhamento de lançamentos, prazos e atividades da equipe.

Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Ele tem recursos como automação, exibições personalizadas e avisos de dependência.

Veja o que torna esse modelo poderoso:

Status personalizados: Acompanhe o progresso de cada tarefa com status como "Precisa de atenção", "Em revisão" e "Concluído", garantindo que sua equipe permaneça alinhada e que as tarefas avancem sem problemas pelo pipeline

Acompanhe o progresso de cada tarefa com status como "Precisa de atenção", "Em revisão" e "Concluído", garantindo que sua equipe permaneça alinhada e que as tarefas avancem sem problemas pelo pipeline Visualizações personalizadas: Acesse seis visualizações diferentes, como a "Visualização da tabela de orçamento" para monitorar os gastos e a "Visualização da lista de processos de marketing" para dividir projetos complexos em etapas gerenciáveis

Acesse seis visualizações diferentes, como a "Visualização da tabela de orçamento" para monitorar os gastos e a "Visualização da lista de processos de marketing" para dividir projetos complexos em etapas gerenciáveis Recursos avançados: Utilize avisos de dependência para identificar relacionamentos de tarefas, integrar e-mails para uma comunicação perfeita e aplicar tags de prioridade para destacar tarefas críticas, garantindo que não haja perda de prazos

Utilize avisos de dependência para identificar relacionamentos de tarefas, integrar e-mails para uma comunicação perfeita e aplicar tags de prioridade para destacar tarefas críticas, garantindo que não haja perda de prazos Colaboração em tempo real: Deixe comentários, atribua tarefas e compartilhe atualizações sem esforço dentro da plataforma, aumentando a colaboração e a eficiência da equipe

Ideal para: Profissionais de agências e empresários individuais que gerenciam várias campanhas

2. O modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Gerencie, planeje e execute suas campanhas de marketing com o modelo de nível intermediário Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp que mantém seus projetos funcionando sem problemas.

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Quer esteja executando uma campanha de marketing de longo prazo ou um projeto de curto prazo, aqui estão alguns motivos pelos quais este modelo é ótimo para você:

Com 11 atributos personalizados, como "Conteúdo final", "Rascunho", "Referência", "Aprovação" e "Equipe atribuída", você pode garantir que todas as informações pertinentes estejam prontamente acessíveis

O modelo oferece sete visualizações distintas, incluindo "Product Launch Campaign List View", "Budget Tracker List View" e "Calendar View", para obter perspectivas abrangentes sobre suas campanhas

ideal para: Agências de criação e startups que buscam uma forma estruturada de gerenciar campanhas

3. O modelo de mídia social ClickUp

Gerencie as postagens de mídia social organizando-as por tema, canal e datas de publicação com o Modelo de mídia social do ClickUp .

Modelo de mídia social ClickUp

Veja como você pode maximizar o potencial desse modelo:

Otimize os fluxos de trabalho com IA e controle de tempo: Aproveite as ferramentas de IA e os recursos de controle de tempo do ClickUp para refinar seus processos e cumprir prazos com eficiência

Aproveite as ferramentas de IA e os recursos de controle de tempo do ClickUp para refinar seus processos e cumprir prazos com eficiência Organize o conteúdo estrategicamente: Categorize as postagens por tema, canal e hashtags e defina datas de publicação claras para acompanhar e aprimorar sua estratégia de conteúdo com eficiência

Categorize as postagens por tema, canal e hashtags e defina datas de publicação claras para acompanhar e aprimorar sua estratégia de conteúdo com eficiência Utilize várias visualizações para planejamento: Alterne entre várias visualizações, como a visualização de calendário para agendamento e a visualização de publicações em mídias sociais para acompanhamento detalhado, para planejar de forma mais inteligente

Alterne entre várias visualizações, como a visualização de calendário para agendamento e a visualização de publicações em mídias sociais para acompanhamento detalhado, para planejar de forma mais inteligente Simplifique o gerenciamento com ferramentas integradas: Empregueferramentas de fluxo de trabalho de marketing como controle de tempo, comentários e análise integrada para simplificar o gerenciamento de mídia social

Independentemente de você estar gerenciando uma única ou várias contas de mídia social, este modelo foi criado para tornar seu fluxo de trabalho de mídia social mais eficiente e organizado.

ideal para: Freelancers e agências de marketing que gerenciam várias campanhas

4. O modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Gerencie toda a sua estratégia de conteúdo com o Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp .

Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Este modelo torna o gerenciamento do marketing de conteúdo mais fácil do que nunca. Veja o que você recebe:

Adicione atributos detalhados, como redator, aprovador e designer gráfico, para capturar detalhes específicos de cada conteúdo

Acompanhe os prazos, monitore o progresso e simplifique a produção para manter sua estratégia de conteúdo no rumo certo

Acesse seu calendário editorial por meio de quatro configurações: "Guia de Introdução", "Quadro de Progresso", "Calendário de Publicação" e "Plano de Conteúdo", proporcionando flexibilidade no gerenciamento de sua estratégia de conteúdo

Utilize status, campos e visualizações personalizados projetados para a geração de conteúdo, equipando-o com as ferramentas para criar, planejar e acompanhar uma estratégia de conteúdo bem-sucedida.

ideal para: Gerentes de conteúdo e blogueiros que desejam manter seus esforços de marketing bem organizados

Leia também: 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing (MRM)

5. Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

O modelo Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp é excelente para editores que precisam gerenciar cronogramas de conteúdo para sites e blogs.

Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

Este modelo permite que você:

Alternar sem esforço entre as exibições de Lista, Calendário ou Quadro para visualizar seu plano editorial da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho

Adicionar detalhes específicos como prazos, tipo de conteúdo, público-alvo e canais promocionais para criar uma visão abrangente de cada artigo em um piscar de olhos

Atribua tarefas, defina prioridades e deixe comentários diretamente no modelo, garantindo que sua equipe permaneça alinhada e informada

Rascunhe seus blogs e revise-os antes da publicação, utilizando os status personalizados do ClickUp para acompanhar o progresso em cada estágio da criação de conteúdo

ideal para: Editores de blogs e gerentes de campanha que precisam de ferramentas de agendamento eficientes

6. O modelo de calendário de postagem do ClickUp

Acompanhe todas as suas postagens de mídia social e programações de blog com o Modelo de calendário de postagens do ClickUp .

Modelo de calendário de postagem do ClickUp

Atribua tarefas, adicione prazos e colabore perfeitamente com sua equipe.

Veja como você pode utilizar os recursos deste modelo de forma eficaz:

Acompanhe a jornada do seu conteúdo com status como "Redação de conteúdo", "Design" e "Aprovação", garantindo clareza sobre o progresso de cada tarefa

Acesse informações por meio de várias exibições, como "Content-Type" e "Calendar", para encontrar exatamente o que você precisa

Capture detalhes importantes, como datas de postagem, plataformas (por exemplo, Instagram, LinkedIn) e tipos de conteúdo (blog, postagem social, vídeo), facilitando a classificação e o filtro do seu calendário de conteúdo

Atribua tarefas, deixe comentários e marque colegas de equipe diretamente no calendário, garantindo uma comunicação tranquila e aprovações mais rápidas

ideal para: Equipes pequenas e criadores de conteúdo individuais que mantêm o cronograma de publicações em dia

7. O modelo de calendário editorial do blog ClickUp

O modelo Modelo de calendário editorial do blog ClickUp ajuda os blogueiros a se manterem consistentes com sua estratégia de conteúdo.

Modelo de calendário editorial de blog do ClickUp

Os principais benefícios desse modelo de calendário editorial de blog são os seguintes:

Status personalizados: Monitore o progresso de cada post de blog com status como "Completo", "Em andamento" e "A fazer", garantindo clareza em todas as etapas

Monitore o progresso de cada post de blog com status como "Completo", "Em andamento" e "A fazer", garantindo clareza em todas as etapas Várias visualizações: Acesse seu calendário editorial por meio de várias configurações, incluindo "Guia de Introdução", "Biblioteca do Blog", "Estágio do Blog" e "Calendário do Blog", para obter flexibilidade na visualização e no gerenciamento do cronograma de conteúdo

Acesse seu calendário editorial por meio de várias configurações, incluindo "Guia de Introdução", "Biblioteca do Blog", "Estágio do Blog" e "Calendário do Blog", para obter flexibilidade na visualização e no gerenciamento do cronograma de conteúdo Alinhamento com as metas de conteúdo: O modelo garante que as postagens sejam oportunas, relevantes e alinhadas com seus objetivos de conteúdo, facilitando uma estratégia de conteúdo coesa

ideal para: Blogueiros autônomos e proprietários de pequenas empresas que precisam de um calendário de conteúdo organizado

Dica profissional: Crie uma visualização de pipeline de conteúdo configurando status personalizados como "Ideação", "Esboço de esboço", "Esboço de conteúdo", "Edição", "Pronto para publicar" e "Publicado" para ter uma visão geral do estágio de conclusão de cada post de blog. Fique à vontade para adicionar seus status conforme necessário!

8. O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Alinhe toda a sua estratégia de marketing com o modelo de calendário de conteúdo totalmente personalizável do ClickUp Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp .

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Planeje, organize, gerencie e sincronize seu pipeline de conteúdo com precisão usando este modelo. Com ele, você pode:

Categorizar seu conteúdo por tipo, público-alvo ou estágio do ciclo de vida do comprador para garantir uma abordagem estruturada e estratégica

Utilizar recursos como atribuições de tarefas, comentários e anexos de arquivos para facilitar a comunicação e o trabalho em equipe

Capture detalhes essenciais de cada conteúdo com sete campos personalizados: semana, pilar de conteúdo, arquivos relacionados, valor, aprovação do cliente, data de publicação e notas

Adapte esse modelo totalmente personalizável em vários formatos, como um calendário de marketing por e-mail ou um calendário de marketing de mídia social, para atender às suas necessidades específicas

ideal para: Equipes de marketing digital que planejam campanhas abrangentes

Atinja suas metas de negócios rapidamente com os modelos de calendário de marketing do ClickUp

Hoje, você pode rabiscar ideias de campanha em um guardanapo ou codificar as tarefas por cores em uma planilha. Mas, à medida que suas ambições de marketing crescem, você vai querer uma maneira melhor de atingir essas metas de negócios. É aí que entram as ferramentas certas.

Os modelos de calendário de marketing podem ajudá-lo a dominar a arte da organização de campanhas. Os modelos de calendário de marketing do ClickUp fornecem a estrutura, a clareza e a adaptabilidade de que sua empresa em crescimento precisa. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode transformar seu fluxo de trabalho. Suas campanhas, sua sanidade e suas metas comerciais agradecerão!