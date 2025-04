Como criar um resumo de conteúdo (modelo + exemplos)

O segredo para que um artigo seja notado pelo Google geralmente está em resumos de conteúdo bem elaborados e detalhados.

Um resumo de conteúdo eficaz alinha-se perfeitamente com suas metas ToFu (topo do funil), MoFu (meio do funil) e BoFu (fundo do funil).

Com os algoritmos do Google em constante evolução (graças à IA!), a criação de resumos de conteúdo garante que os mecanismos de pesquisa recebam os sinais corretos e direcionem o tráfego para a sua página, ao mesmo tempo em que orientam os leitores no funil e os transformam em clientes fiéis.

Afinal, esse é o verdadeiro objetivo do conteúdo de qualidade, não é mesmo?

Neste artigo, examinaremos o que torna um resumo de conteúdo ideal e compartilharemos exemplos e dicas para você seguir.

TL; DR

Exemplos de resumos de conteúdo : Estratégias de vendas B2B, cultura inclusiva no local de trabalho e ROI de marketing por e-mail

: Estratégias de vendas B2B, cultura inclusiva no local de trabalho e ROI de marketing por e-mail Definição de resumo de conteúdo : Um guia que fornece detalhes essenciais (público, palavras-chave, estrutura) para alinhar o conteúdo às metas de marketing

: Um guia que fornece detalhes essenciais (público, palavras-chave, estrutura) para alinhar o conteúdo às metas de marketing Componentes de um resumo de conteúdo ideal :

: Público e tom: Incluir dados demográficos, pontos problemáticos e voz da marca

Incluir dados demográficos, pontos problemáticos e voz da marca Palavras-chave e estrutura: Concentre-se nas palavras-chave primárias e secundárias; sugira títulos e meta tags

Concentre-se nas palavras-chave primárias e secundárias; sugira títulos e meta tags **Análise da concorrência: use insights do conteúdo mais bem classificado

Ferramentas para criação de resumos de conteúdo : ClickUp Brain, Docs e Automations para esboços de SEO, pesquisa e automação de fluxo de trabalho

: ClickUp Brain, Docs e Automations para esboços de SEO, pesquisa e automação de fluxo de trabalho Benefícios dos resumos de conteúdo : Economizar tempo e dinheiro, melhorar as classificações de SEO e fornecer uma direção clara para aprovações mais rápidas

: Economizar tempo e dinheiro, melhorar as classificações de SEO e fornecer uma direção clara para aprovações mais rápidas Erros comuns: Pular a pesquisa, metas vagas e estilo inconsistente ou foco em SEO

O que é um resumo de conteúdo?

Um briefing de conteúdo é essencialmente um roteiro para escritores, repleto de diretrizes e informações importantes para a criação de conteúdo escrito direcionado, como artigos de blog, white papers ou publicações em mídias sociais.

O objetivo? descrever os elementos essenciais de que os redatores precisam, garantindo que cada peça trabalhe para cumprir sua estratégia geral de marketing de conteúdo.

Veja a seguir o que você normalmente encontra em um briefing de conteúdo bem elaborado:

Público-alvo: Isso inclui dados demográficos, interesses e pontos problemáticos para ajudar os redatores a entender com quem estão falando. Mas, surpreendentemente, nem todos estão fazendo isso!

📜 Nota: De acordo com a SEMrush, enquanto 67.45% dos profissionais de marketing incluem um tópico e 64,71% adicionam palavras-chave, apenas cerca de metade (50,29%) inclui informações sobre o público-alvo e apenas 49,71% especificam os objetivos do conteúdo

Palavras-chave primárias e secundárias : Elas orientam os redatores sobre quais palavras-chave devem ser enfocadas, às vezes até sugerindo o posicionamento e a frequência das palavras-chave para otimizar o SEO

: Elas orientam os redatores sobre quais palavras-chave devem ser enfocadas, às vezes até sugerindo o posicionamento e a frequência das palavras-chave para otimizar o SEO Estrutura ideal do artigo : Recomendações sobre a organização de introduções, títulos e subtítulos para atender à intenção do usuário e da pesquisa

: Recomendações sobre a organização de introduções, títulos e subtítulos para atender à intenção do usuário e da pesquisa Análise dos resultados de pesquisa existentes : Insights sobre as páginas mais bem classificadas para sua palavra-chave, ajudando os redatores a identificar lacunas no conteúdo e agregar valor

: Insights sobre as páginas mais bem classificadas para sua palavra-chave, ajudando os redatores a identificar lacunas no conteúdo e agregar valor Meta tags sugeridas: Rascunhos de tags de título e meta descrições, que dão aos mecanismos de pesquisa uma ideia rápida do assunto da página e aumentam as taxas de cliques nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs)

Para que você tenha uma visão mais clara, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Mas, primeiro, vamos esclarecer um aspecto que confunde muitos profissionais de conteúdo: a diferença entre briefs de conteúdo e briefs criativos.

Leia também: 10 modelos de calendário de conteúdo gratuito para mídias sociais

Os briefs de conteúdo são iguais aos briefs de criação?

Não! Os briefs de conteúdo e de criação podem parecer semelhantes, mas têm funções diferentes.

Os briefs de conteúdo orientam a criação de conteúdo escrito, como postagens em blogs, roteiros de vídeo e postagens em mídias sociais. Os briefs criativos, por outro lado, concentram-se em produtos visuais, como vídeos, páginas de destino, capas e infográficos.

Portanto, embora possam parecer os dois lados da mesma moeda, os briefs de conteúdo e os criativos têm finalidades diferentes.

Aspecto Exemplo de briefing de conteúdo Exemplo de briefing criativo Exemplo Postagem no blog de SEO: "How to Create a Content Brief"Inclui: Público alvo de gerentes de conteúdo, palavras-chave como "resumo de conteúdo", "como escrever um resumo de conteúdo"; estrutura recomendada com seções sobre a definição, a importância e exemplos de resumos de conteúdo Campanha publicitária da Nike: "Feel the Energy"Inclui o objetivo do projeto de promover os novos tênis de corrida da Nike, o público-alvo de pessoas ativas de 18 a 34 anos, a mensagem principal de "liberte seu poder", recursos visuais sugeridos que mostram cenas dinâmicas de corrida Componentes Objetivo da campanha Público-alvo, palavras-chave de SEO, análise de resultados de pesquisa e metatags para garantir um conteúdo focado em SEO Otimização de SEO, posicionamento de palavras-chave e estrutura de conteúdo para atrair tráfego orgânico. Elementos visuais envolventes e mensagens de marca projetadas para cativar e inspirar um público atlético Um post de blog otimizado para mecanismos de pesquisa com dicas valiosas e subseções que explicam os resumos de conteúdo

Importância dos resumos de conteúdo

**Você sabia? Apenas 66% das empresas monitoram o desempenho do conteúdo de alguma forma.

A conclusão? As metas de conteúdo são obrigatórias, e os resumos de conteúdo são o guia definitivo para alcançá-las.

Exemplo: Digamos que você esteja lançando uma linha de embalagens ecologicamente corretas e queira aumentar a divulgação do produto. Um resumo de conteúdo sólido incluiria:

Palavras-chave-alvo para aumentar o alcance orgânico e atrair compradores com consciência ecológica

Uma lista de recursos de sustentabilidade a serem destacados, mostrando por que essa embalagem é uma escolha melhor

Links internos para conteúdo relacionado, como artigos sobre dicas ecológicas, para que os leitores continuem explorando sua marca

Aqui estão oito motivos pelos quais os resumos de conteúdo fazem a diferença:

Poupa tempo e dinheiro : Com briefs claros, os redatores conhecem o escopo e o foco, o que lhes permite produzir conteúdo de qualidade rapidamente

: Com briefs claros, os redatores conhecem o escopo e o foco, o que lhes permite produzir conteúdo de qualidade rapidamente Reduzir reescritas e revisões : Um bom briefing significa que os redatores podem acertar na primeira versão, reduzindo o desperdício de tempo e esforço

: Um bom briefing significa que os redatores podem acertar na primeira versão, reduzindo o desperdício de tempo e esforço Capturar informações essenciais : A inclusão de estatísticas, fatos e percepções importantes ajuda a moldar o conteúdo que é informativo e relevante

: A inclusão de estatísticas, fatos e percepções importantes ajuda a moldar o conteúdo que é informativo e relevante Fonte central para a equipe : Todos, de editores a gerentes de contas, podem consultar o briefing para obter uma direção clara do conteúdo

: Todos, de editores a gerentes de contas, podem consultar o briefing para obter uma direção clara do conteúdo Aumento da consistência : Os briefs padronizados garantem que cada artigo esteja alinhado com a voz, o tom e as diretrizes de mensagem da marca

: Os briefs padronizados garantem que cada artigo esteja alinhado com a voz, o tom e as diretrizes de mensagem da marca Melhorar as classificações de pesquisa : Ao alinhar palavras-chave, estrutura e intenção, os resumos de conteúdo garantem que seu conteúdo será classificado nos mecanismos de pesquisa

: Ao alinhar palavras-chave, estrutura e intenção, os resumos de conteúdo garantem que seu conteúdo será classificado nos mecanismos de pesquisa Fornecer uma direção clara e acelerar as aprovações : Os redatores produzem conteúdo que atende às metas iniciais, reduzindo o processo de aprovação de ida e volta

: Os redatores produzem conteúdo que atende às metas iniciais, reduzindo o processo de aprovação de ida e volta Garantir a entrega em tempo hábil: Menos revisões e objetivos claros significam que o conteúdo é entregue dentro do prazo

**Leia também 7 modelos gratuitos de redação de conteúdo para criação mais rápida de conteúdo

Componentes de um resumo de conteúdo

Um resumo de conteúdo sólido tem todos os elementos essenciais necessários para orientar os redatores. Veja a seguir o que você deve incluir:

Público-alvo : Descreva quem são os leitores, seu nível de conhecimento e os principais pontos problemáticos para ajudar os redatores a criar conteúdo que repercuta

: Descreva quem são os leitores, seu nível de conhecimento e os principais pontos problemáticos para ajudar os redatores a criar conteúdo que repercuta Tom e voz : Defina oo tom e a voz da marcaseja espirituoso, formal ou algo intermediário, para manter o conteúdo consistente

: Defina oo tom e a voz da marcaseja espirituoso, formal ou algo intermediário, para manter o conteúdo consistente Objetivos do conteúdo : Identifique o objetivo principal, como aumentar o tráfego orgânico, educar os leitores ou gerar conversões, para que cada artigo tenha um propósito

: Identifique o objetivo principal, como aumentar o tráfego orgânico, educar os leitores ou gerar conversões, para que cada artigo tenha um propósito Palavras-chave primárias : Liste as principais palavras-chave alvo para orientar o SEO e garantir que o conteúdo esteja alinhado com a intenção de pesquisa do público

: Liste as principais palavras-chave alvo para orientar o SEO e garantir que o conteúdo esteja alinhado com a intenção de pesquisa do público Palavras-chave secundárias : Inclua palavras-chave relacionadas para ampliar o alcance e enriquecer o conteúdo, ajudando a capturar a intenção de pesquisa

: Inclua palavras-chave relacionadas para ampliar o alcance e enriquecer o conteúdo, ajudando a capturar a intenção de pesquisa Links internos : Sugira links internos para aumentar o envolvimento no site e orientar os leitores para recursos relacionados

: Sugira links internos para aumentar o envolvimento no site e orientar os leitores para recursos relacionados Estrutura do conteúdo e esboço provisório: Forneça um esboço com cabeçalhos e subtítulos para dar aos redatores um fluxo claro

Um bom resumo de conteúdo também pode incluir:

Um título de trabalho para dar uma direção aos redatores

Contagem de palavras sugerida para ajudar no planejamento

Links externos para dar credibilidade (se relevante)

Um link de guia de estilo para uma formatação consistente

O ClickUp oferece vários modelos de redação de conteúdo para manter as diretrizes de formatação e tom consistentes

Outro bom conselho é fornecer o essencial sem deixar o redator preso. Um pouco de orientação ajuda muito, portanto, deixe que os redatores deem vida às suas metas de conteúdo!

Dica profissional: Ao adicionar links internos, os especialistas recomendam que o objetivo seja de 3 a 5 links para cada 800 palavras ou de 5 a 10 para um artigo de 2.000 palavras. Mas lembre-se, quantidade não é tudo! Ajuste seus links com base no tipo de página - seja uma página de destino, uma página de pilar ou um artigo de alta concorrência. Acima de tudo, concentre-se na relevância e no valor que cada link oferece aos seus leitores.

Criação de um resumo do conteúdo de SEO

Como disse Maya Angelou, "A ideia é escrever de forma que as pessoas ouçam, e isso passe pelo cérebro e vá direto para o coração"

Parece intenso para, digamos, uma análise de produto?

Talvez, mas aqui está a verdade: com a combinação certa de palavras-chave, estrutura e insights, um resumo de conteúdo com foco em SEO faz mais do que apenas ajudar a classificar um artigo - ajuda a conectá-lo com os leitores.

Portanto, vamos dar início a um guia passo a passo para elaborar um resumo de conteúdo orientado para SEO que faça exatamente isso.

**Leia também Gerenciamento de projetos de SEO - 8 dicas para otimizar seu fluxo de trabalho [with Templates]

1. Escolha da palavra-chave alvo correta

Quando se trata de gerar tráfego orgânico, o SEO é um divisor de águas. Mas vamos encarar os fatos: nem todo redator é um gênio em SEO.

É por isso que é fundamental destacar sua palavra-chave alvo logo no resumo do conteúdo.

A palavra-chave alvo (ou palavra-chave primária) é o termo principal em torno do qual o seu conteúdo girará e aquele para o qual ele pretende se classificar nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs).

Aqui está um fato não tão divertido: 94.74% das palavras-chave recebem 10 pesquisas mensais ou menos - portanto, escolher a palavra certa requer um pouco de estratégia.

Uma vez escolhida, a palavra-chave alvo molda elementos cruciais do resumo do conteúdo, como palavras-chave secundárias, subtópicos e oportunidades de links internos.

Então, como você escolhe a palavra-chave alvo certa?

Alinhe-a com seus objetivos de conteúdo e sua estratégia de marketing: A palavra-chave alvo deve refletir o objetivo da postagem e as metas de marketing mais amplas.

Use ferramentas de pesquisa de palavras-chave para obter essas informações importantes:

Volume : O número médio de pesquisas que uma palavra-chave recebe por mês. Volumes maiores significam mais tráfego em potencial, portanto, busque palavras-chave com volume sólido

: O número médio de pesquisas que uma palavra-chave recebe por mês. Volumes maiores significam mais tráfego em potencial, portanto, busque palavras-chave com volume sólido Dificuldade da palavra-chave (KD) : Mostra o quanto é competitivo se classificar entre os 10 primeiros resultados de pesquisa para essa palavra-chave. Um KD mais baixo significa um caminho mais fácil para a classificação, o que é especialmente importante se os recursos forem limitados

: Mostra o quanto é competitivo se classificar entre os 10 primeiros resultados de pesquisa para essa palavra-chave. Um KD mais baixo significa um caminho mais fácil para a classificação, o que é especialmente importante se os recursos forem limitados Intenção de pesquisa: Pergunte a si mesmo por que as pessoas estão pesquisando esse termo. Elas estão procurando informações, comparando produtos ou prontas para comprar? Se você deseja capturar tráfego orgânico, priorize palavras-chave informativas que correspondam à intenção de pesquisa

Dica profissional: Procure palavras-chave que equilibrem o volume de pesquisa e a dificuldade. Tenha como objetivo um volume de pesquisa mensal de pelo menos 100, uma dificuldade de palavra-chave abaixo de 50%-70% e uma intenção de pesquisa informativa para atrair leitores orgânicos e engajados. Se o KD for muito alto, até mesmo o melhor conteúdo poderá ter dificuldades para ser classificado.

2. Fazer uma lista de palavras-chave secundárias

As palavras-chave secundárias são como os ajudantes da sua palavra-chave primária, ajudando a esclarecer o contexto e a expandir o alcance do seu conteúdo.

As palavras-chave secundárias se tornaram um grande negócio depois que Atualização do Hummingbird do Google que permitiu que os algoritmos de pesquisa entendessem o significado por trás de um termo de pesquisa, em vez de apenas corresponder às palavras.

📌 Exemplo: Pense em "jaguar" - estamos falando do animal ou do carro? Palavras-chave secundárias como "gato grande" ou "vida selvagem" esclarecem o animal, enquanto "veículo de luxo" ou "carro esportivo" direcionam para o carro.

Esses termos conceitualmente relacionados são geralmente chamados de palavras-chave LSI (Latent Semantic Indexing, indexação semântica latente). Eles nem sempre são sinônimos, mas ajudam os mecanismos de pesquisa a entender o contexto do conteúdo.

Observação: Embora possam não ser uma bala mágica de SEO, incluir palavras-chave secundárias é uma prática sólida.

3. Realização de uma análise SERP

Em uma análise SERP, você investiga o que faz com que as páginas mais bem classificadas para sua palavra-chave alvo sejam bem-sucedidas e usa esses insights para dar ao seu post uma vantagem competitiva.

Ao analisar cada página com melhor classificação, fique de olho nos elementos principais:

Recursos SERP: Esses são os "extras" nos resultados de pesquisa, aumentando a visibilidade. Um exemplo é o snippet em destaque, que é aquela caixa que chama a atenção na parte superior da página

Outros recursos comuns de SERP a serem observados:

Rich snippets : Aprimoramentos visuais nos resultados de pesquisa, como classificações por estrelas de avaliações de produtos

: Aprimoramentos visuais nos resultados de pesquisa, como classificações por estrelas de avaliações de produtos People Also Ask (PAA) : Caixas de perguntas que se expandem com respostas a consultas relacionadas, especialmente aquelas que começam com "o quê", "por que", "quando" etc.

: Caixas de perguntas que se expandem com respostas a consultas relacionadas, especialmente aquelas que começam com "o quê", "por que", "quando" etc. Painéis de conhecimento: Blocos de informações sobre tópicos, marcas ou negócios específicos

Agora, manter o controle de todos esses dados de SERP pode se tornar muito rápido. É por isso que Documentos do ClickUp é muito útil.

Crie um espaço de trabalho bem organizado com a estrutura hierárquica do ClickUp

Essa ferramenta permite que você gerencie toda a sua pesquisa em um só lugar, estruturada de forma organizada com a Hierarquia de Projetos do ClickUp, para que você possa categorizar espaços de trabalho, pastas e listas para facilitar o acesso.

Aqui está onde ClickUp's brilha: você pode passar facilmente do planejamento para a ação. Por exemplo, transforme os pontos de discussão de um arquivo ClickUp Docs em tarefas ou anexe Docs a tarefas para adicionar contexto.

Simplifique seu gerenciamento de projetos convertendo itens de ação em tarefas no ClickUp Docs

E com Pesquisa conectada do ClickUp com a Pesquisa Conectada do ClickUp, encontrar qualquer dado no ClickUp, em aplicativos conectados ou até mesmo em sua unidade local está a apenas uma pesquisa de distância!

4. Desenvolvimento de um esboço provisório

Dê ao seu escritor um início rápido com um esboço provisório. Esse esboço deve incluir:

Um título sugerido

H2s principais

H3s principais

Descrições para cada seção

Para criar seu esboço, reúna toda a pesquisa que você fez:

Use palavras-chave primárias e secundárias como cabeçalhos sempre que possível

Adicione perguntas frequentes que você encontrou nas caixas do PAA

Cubra os tópicos essenciais das principais publicações dos concorrentes para garantir um conteúdo abrangente

Com tudo isso em mãos, seu briefing está quase pronto - tudo o que você precisa fazer agora é alinhar tudo em um só lugar.

Sobre 23% dos profissionais de marketing usam IA para delinear o conteúdo. Você também pode usar Cérebro ClickUp .

Essa ferramenta pode ajudar a criar esboços de SEO de qualidade, gerando ideias, simplificando o jargão e até mesmo criando um resumo do zero.

Crie esboços instantâneos de conteúdo e ajuste o tom e a voz de seu conteúdo com o ClickUp Brain

Depois de redigir seu esboço, dê vida a ele com o Quadros brancos ClickUp . Os quadros brancos oferecem uma visão geral que é especialmente útil para que os clientes e as partes interessadas tenham uma visão geral rapidamente.

Além disso, você pode colaborar com a equipe em tempo real - sem sobreposição, sem confusão.

Um dos recursos favoritos do público? Você pode incorporar um documento ao vivo diretamente no quadro branco.

Isso permite editar texto, atualizar status de tarefas e acessar documentos essenciais do projeto em um só lugar. Quando estiver pronto para ser revisado, basta enviar ao seu chefe ou cliente um link público para acesso de visualização - nenhuma etapa extra é necessária!

Incorpore documentos importantes diretamente em seus quadros brancos para facilitar a consulta

Leia também: Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo

5. Simplificando os fluxos de trabalho de criação de conteúdo com a automação do ClickUp

Ótimo, você tem o esboço pronto e seu redator está se aproximando da linha de chegada.

Mas é aqui que as equipes de conteúdo geralmente encontram um obstáculo: coordenar todas as próximas etapas, desde as aprovações até a promoção, pode atrapalhar o fluxo de trabalho.

É nesse ponto que Automação do ClickUp pode salvar o dia. Veja como automatizando a criação de conteúdo ajuda:

Conheça Stacy, a gerente de conteúdo de uma empresa de tecnologia em crescimento. Ela usa o ClickUp Automations para manter seu pipeline de conteúdo funcionando sem problemas, para que não precise lembrar a todos as próximas etapas.

Crie acionadores, condições e ações personalizadas para automatizar seu fluxo de trabalho com a Automação do ClickUp

Quando um post de blog chega a "Pronto para revisão", o ClickUp o atribui automaticamente ao seu editor. Quando o editor o move para "Aprovado", a automação notifica a equipe de design para criar gráficos de mídia social.

Por fim, quando o post é marcado como "Publicado", a automação dispara notificações para as equipes de mídia social e marketing por e-mail para iniciar as promoções.

Dica profissional: A automação também pode ajudar a manter seu conteúdo atualizado e otimizado. Por exemplo, a equipe do ClickUp usa a automação para acionar um fluxo de trabalho de otimização para todos os blogs publicados que não estão classificados 30 dias após a data de publicação.

6. Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp

Para ajudar você a começar, recomendamos usar Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp .

Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp

Este documento pronto para uso e totalmente personalizável tem tudo o que você precisa para delinear as palavras-chave alvo, identificar as necessidades do público e garantir que seu conteúdo seja otimizado para os mecanismos de pesquisa.

Você abordará todos os aspectos essenciais: palavras-chave alvo, objetivos de conteúdo, estilo de texto e até mesmo requisitos de SEO. É o recurso ideal para criar conteúdo que gere tráfego orgânico e atenda a todos os requisitos de SEO.

Simultaneamente, com o Modelo de redação de conteúdo do ClickUp com o ClickUp Content Writing Template, você pode simplificar todo o processo de redação - desde o planejamento e a priorização de tarefas até a organização dos detalhes do projeto em um espaço de trabalho colaborativo.

Enquanto isso, o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp planejará, programará e gerenciará a distribuição de conteúdo.

Leia também: 10 melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo

Exemplos de resumo de conteúdo

Aqui estão quatro exemplos de resumos de conteúdo bem-sucedidos criados pelo ClickUp Brain que podem lhe dar uma ideia de como é um esboço eficaz.

Exemplo 1:

Título: Como criar uma estratégia de vendas B2B vencedora

Objetivo: Orientar gerentes e executivos de vendas no desenvolvimento de um plano estratégico de vendas B2B para aumentar as conversões e a receita

Público-alvo:

Gerentes de vendas

Executivos de vendas

Profissionais de desenvolvimento de negócios

Profissionais de marketing B2B

Outline:

*Introdução à estratégia de vendas B2B Definição e importância de uma estratégia de vendas B2B Visão geral dos benefícios de ter um plano de vendas estruturado *Entendendo seu mercado e seus clientes Realização de pesquisa de mercado para identificar clientes-alvo Análise das necessidades e dos pontos problemáticos dos clientes

Segmentação do mercado para abordagens personalizadas *Definição de metas e objetivos de vendas claros Importância de definir metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Alinhamento das metas de vendas com os objetivos comerciais gerais *Desenvolvimento de uma proposta de valor Elaboração de uma proposta de valor convincente que repercuta entre os compradores B2B Diferenciar suas ofertas dos concorrentes *Formação de uma equipe de vendas forte Recrutamento e treinamento de talentos de vendas Promover uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos *Criação de um processo de vendas e de um pipeline Projetar um processo de vendas passo a passo Gerenciar e otimizar o pipeline de vendas para obter eficiência *Aproveitamento da tecnologia e das ferramentas Utilização de sistemas de CRM e ferramentas de automação de vendas Análise de dados para orientar decisões de vendas *Implementação de estratégias de capacitação de vendas Fornecer às equipes de vendas os recursos e o treinamento necessários Alinhamento dos esforços de vendas e marketing para obter melhores resultados *Medição e análise do desempenho de vendas Principais métricas para acompanhar o desempenho de vendas Usar a análise para refinar e aprimorar a estratégia de vendas *Adaptação às mudanças do mercado Manter-se ágil e sensível às tendências do mercado Atualizar continuamente a estratégia de vendas com base em feedback e resultados

Chamada para ação:

Incentive os leitores a avaliar sua estratégia de vendas atual e a considerar a implementação das etapas descritas para aumentar o sucesso de suas vendas B2B.

Tom e estilo:

Profissional e informativo

Envolvente e motivacional

Uso de exemplos do mundo real e estudos de caso

**Duração

Aproximadamente 1.500 - 2.000 palavras

Palavras-chave:

Estratégia de vendas B2B, plano de vendas, metas de vendas, processo de vendas, capacitação de vendas, CRM, desempenho de vendas

📜 Nota: A melhor parte são as sugestões automáticas disponíveis no ClickUp Brain, que podem gerar acompanhamentos úteis, como:

O ClickUp Brain aprimora seu processo de produção de conteúdo com acompanhamentos estratégicos_

Esses acompanhamentos simplificam o processo de criação de conteúdo, ajudando-o a refinar seu briefing para obter o máximo impacto e garantindo que sua equipe tenha toda a orientação de que precisa!

Leia também: 10 melhores geradores de esboços para criadores de conteúdo

Exemplo 2:

Título: Criando uma cultura inclusiva no local de trabalho: Práticas recomendadas para equipes de RH

**Objetivo: Fornecer aos profissionais de RH medidas práticas para promover um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor.

**Introdução

Apresentar brevemente a importância da inclusão no local de trabalho

Destacar os benefícios de uma cultura inclusiva, como maior satisfação dos funcionários, melhores taxas de retenção e maior inovação

Esboço:

a. Entendendo a inclusão

Definir o que significa inclusão no contexto do local de trabalho

Discutir a diferença entre diversidade e inclusão, enfatizando que a inclusão diz respeito à criação de um ambiente em que diversas pessoas se sintam bem-vindas e valorizadas

b. **Avaliar a cultura atual do local de trabalho

Forneça dicas sobre como as equipes de RH podem avaliar a cultura atual do local de trabalho

Sugerir a realização de pesquisas, grupos de foco e entrevistas para obter o feedback dos funcionários

Destacar a importância de identificar as áreas em que a inclusão pode ser melhorada

c. Desenvolvimento de uma estratégia inclusiva

Descrever as etapas para a criação de uma estratégia abrangente de inclusão

Enfatizar a necessidade de definir metas e objetivos claros

Discutir a importância de obter a adesão e o apoio da liderança

**Implementação de práticas inclusivas

Forneça etapas acionáveis para a implementação de práticas inclusivas, tais como:

Estabelecer grupos de recursos para funcionários (ERGs) Oferecer programas de treinamento em diversidade e inclusão Criar oportunidades de orientação e patrocínio para grupos sub-representados Garantir práticas equitativas de contratação e promoção



e. Promover um ambiente inclusivo

Discutir maneiras de criar um ambiente acolhedor, tais como:

Incentivar a comunicação aberta e o feedback Celebrar diversas culturas e tradições Oferecer arranjos de trabalho flexíveis para acomodar diferentes necessidades



f. Medir e manter a inclusão

Explicar como medir o sucesso das iniciativas de inclusão

Sugira o uso de métricas como pontuações de envolvimento dos funcionários, taxas de retenção e representação da diversidade

Destaque a importância da melhoria contínua e da adaptação de estratégias conforme necessário

Conclusão:

Reforçar a importância da inclusão no local de trabalho

Incentivar os profissionais de RH a tomar medidas proativas para promover uma cultura inclusiva

Ofereça uma chamada à ação para que as equipes de RH comecem a implementar essas práticas recomendadas hoje mesmo

Crie facilmente briefs usando o ClickUp Brain e o ClickUp Docs e transforme-os em tarefas com um único toque

Leia também: Melhores sugestões de redação de IA para profissionais de marketing e escritores

Exemplo 3:

Título: Maximizando o ROI com campanhas de marketing por e-mail: Estratégias para o sucesso

Objetivo: Fornecer insights e estratégias acionáveis para que as empresas criem campanhas de marketing por e-mail de alta conversão que engajem leads e retenham clientes de forma eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento (ROI).

Público-alvo:

Proprietários de empresas, profissionais de marketing e profissionais de marketing digital que buscam aprimorar seus esforços de marketing por e-mail e melhorar o desempenho das campanhas.

Tom e estilo:

Informativo, profissional e envolvente. Use uma linguagem clara e concisa com exemplos e dicas práticas.

Esboço:

*Introdução Apresentar brevemente a importância do marketing por e-mail no cenário digital atual Destacar os possíveis benefícios de ROI de campanhas de e-mail bem executadas

Declarar o objetivo da postagem do blog: fornecer estratégias para maximizar o ROI *Entendendo seu público-alvo Discutir a importância da segmentação do público-alvo Explicar como criar buyer personas para mensagens direcionadas

Fornecer dicas sobre como coletar e analisar dados de clientes *Elaboração de conteúdo atraente Explicar os elementos de um e-mail de alta conversão (linhas de assunto, conteúdo do corpo, CTAs) Compartilhar as práticas recomendadas para escrever conteúdo envolvente e personalizado

Incluir exemplos de campanhas de e-mail bem-sucedidas *Design e experiência do usuário Discutir a função do design de e-mail na captura da atenção e na condução da ação Fornecer dicas sobre otimização móvel e design responsivo

Destacar a importância do teste A/B para elementos de design *Automação e personalização Explicar os benefícios do uso de ferramentas de automação para marketing por e-mail Discutir estratégias para personalizar e-mails em escala

Fornecer exemplos de fluxos de trabalho de e-mail automatizados (por exemplo, série de boas-vindas, abandono de carrinho) *Medição do sucesso e otimização de campanhas Descreva as principais métricas a serem rastreadas para o sucesso do marketing por e-mail (taxas de abertura, taxas de cliques, taxas de conversão) Discutir como analisar o desempenho da campanha e identificar áreas para aprimoramento

Fornecer dicas sobre testes e iteração para otimização contínua

Conclusão

Resumir os principais pontos discutidos na postagem

Reforçar a importância do planejamento estratégico e da execução para maximizar o ROI

Incentive os leitores a implementar as estratégias compartilhadas e monitorar seus resultados

Chamada para ação:

Convide os leitores a compartilhar suas experiências ou perguntas nos comentários

Incentive os leitores a se inscreverem no blog para obter mais insights sobre marketing

Transforme seus resumos de conteúdo em modelos para uso tardio com o ClickUp

Leia também: Como criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo

Exemplo 4:

Título: Orçamento para crescimento: Um guia de planejamento financeiro para pequenas empresas

Objetivo: Fornecer aos proprietários de pequenas empresas estratégias e percepções sobre planejamento financeiro e orçamento eficazes para apoiar o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

Público-alvo: Proprietários de pequenas empresas, empreendedores e gerentes financeiros que buscam aprimorar seus processos de orçamento e planejamento financeiro.

Tom e estilo: Informativo, prático e de apoio. Use uma linguagem clara com conselhos práticos e exemplos do mundo real.

Outline:

*Introdução Apresentar a importância do planejamento financeiro para pequenas empresas Destacar os benefícios de um orçamento eficaz para o crescimento dos negócios

Indicar o objetivo do guia: oferecer estratégias práticas de orçamento *Entendendo o planejamento financeiro Definir planejamento financeiro e sua função no sucesso dos negócios Discutir os principais componentes de um plano financeiro

Explicar a importância de estabelecer metas financeiras *Criando um orçamento Descrever as etapas para criar um orçamento comercial abrangente Discutir diferentes métodos de orçamento (por exemplo, baseado em zero, incremental)

Fornecer dicas sobre a previsão de receitas e despesas *Gerenciando o fluxo de caixa Explicar a importância do gerenciamento do fluxo de caixa Oferecer estratégias para manter um fluxo de caixa positivo

Discutir ferramentas e técnicas para análise de fluxo de caixa *Monitoramento e ajuste do orçamento Destacar a importância de revisões regulares do orçamento Fornecer dicas sobre como ajustar o orçamento com base no desempenho

Discutir como lidar com desafios financeiros inesperados *Conclusão Resumir os principais pontos discutidos Reforce a importância do planejamento financeiro estratégico

Incentivar os leitores a implementar as estratégias compartilhadas e monitorar seus resultados Chamada para ação: Convide os leitores a compartilhar suas experiências ou dúvidas sobre orçamento nos comentários

Incentive os leitores a se inscreverem no blog para obter mais insights financeiros

Leia também: Exemplos de briefings criativos: Como escrever um briefing criativo de marketing em 8 etapas

Dicas para escrever um briefing de conteúdo eficaz

Aqui estão cinco práticas recomendadas para garantir que seus briefs sejam os mais eficazes possíveis:

Forneça uma visão geral detalhada : Inclua elementos essenciais como um título provisório, uma breve descrição, um esboço com os principais títulos, o público-alvo e a contagem de palavras desejada para orientar os redatores desde o início

: Inclua elementos essenciais como um título provisório, uma breve descrição, um esboço com os principais títulos, o público-alvo e a contagem de palavras desejada para orientar os redatores desde o início Especifique o público-alvo : Elabore uma persona clara do público-alvo para que o redator saiba exatamente com quem está falando; inclua detalhes demográficos, pontos problemáticos e interesses para um melhor alinhamento da mensagem

: Elabore uma persona clara do público-alvo para que o redator saiba exatamente com quem está falando; inclua detalhes demográficos, pontos problemáticos e interesses para um melhor alinhamento da mensagem Defina expectativas claras de contagem de palavras : Delineie uma contagem de palavras recomendada com base na análise da concorrência e na profundidade necessária para cobrir o tópico sem fluff desnecessário; isso ajuda a equilibrar a qualidade e as necessidades de SEO

: Delineie uma contagem de palavras recomendada com base na análise da concorrência e na profundidade necessária para cobrir o tópico sem fluff desnecessário; isso ajuda a equilibrar a qualidade e as necessidades de SEO Inclua os elementos essenciais de SEO : Forneça palavras-chave primárias e secundárias, links internos sugeridos e orientação sobre a estrutura do conteúdo para ajudar os redatores a atender aos requisitos de SEO sem esforço

: Forneça palavras-chave primárias e secundárias, links internos sugeridos e orientação sobre a estrutura do conteúdo para ajudar os redatores a atender aos requisitos de SEO sem esforço Use um guia de estilo: Faça referência a um guia de estilo ou forneça instruções de tom e voz para manter a consistência com a voz da sua marca em todo o conteúdo

**Leia também Como criar um fluxo de trabalho de criação de conteúdo (+Modelos)

Erros comuns a serem evitados em resumos de conteúdo

Evite essas armadilhas para manter seus resumos de conteúdo no caminho certo:

Pular a pesquisa de público : Criação de conteúdo sem um público claro em mente resulta em mensagens genéricas ou desalinhadas

: Criação de conteúdo sem um público claro em mente resulta em mensagens genéricas ou desalinhadas Objetivos vagos : Deixar de esclarecer o objetivo do conteúdo pode deixar os redatores confusos e afetar a eficácia do conteúdo

: Deixar de esclarecer o objetivo do conteúdo pode deixar os redatores confusos e afetar a eficácia do conteúdo Falta de análise da concorrência : Não verificar os concorrentes pode fazer com que seu conteúdo perca insights importantes ou não tenha uma boa classificação

: Não verificar os concorrentes pode fazer com que seu conteúdo perca insights importantes ou não tenha uma boa classificação Esquecimento das diretrizes de SEO : Sem instruções específicas de SEO, você corre o risco de perder a otimização e as classificações potenciais

: Sem instruções específicas de SEO, você corre o risco de perder a otimização e as classificações potenciais Diretrizes de estilo inconsistentes: O conteúdo sem um estilo definido pode parecer estranho à marca ou chocante para os leitores

Dica profissional: Com Bate-papo ClickUp com o ClickUp Chat, a coleta de feedback é perfeita. Use @mention para chamar membros específicos da equipe para respostas rápidas e atribua comentários a colegas de equipe para garantir que cada feedback seja monitorado e acompanhado dentro da tarefa.

Brief-ly Speaking: Os resumos de conteúdo do ClickUp sempre vencem

Atualmente, há 600 milhões de blogs competindo em 1,9 bilhão de sites em todo o mundo.

Com 7.5 milhões de posts de blog publicados diariamente se a plataforma é uma plataforma de blog, o espaço de conteúdo está lotado - e isso é um eufemismo!

Para manter seu conteúdo atualizado, de alta qualidade e em sincronia com a intenção de pesquisa, os resumos de conteúdo são seu bilhete de ouro, especialmente quando elaborados com o ClickUp.

Os recursos do ClickUp garantem que cada resumo seja criado tendo em mente as necessidades do leitor, o SEO e o valor para o usuário.

Além disso, a IA do ClickUp pode acessar facilmente outros espaços de trabalho em andamento para garantir que o tom e o estilo correspondam consistentemente à voz da sua marca em todo o conteúdo.

Pronto para criar conteúdo de alto impacto mais fácil do que nunca? Crie uma conta no ClickUp gratuitamente!