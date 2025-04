Microsoft Bookings vs. Calendly: qual ferramenta de agendamento é a melhor?

Você está equilibrando reuniões consecutivas e uma lista crescente de tarefas. O tempo é curto e você precisa facilitar a programação.

Então, você recorre a um software de agendamento inteligente.

Pesquisas sugerem que 40% dos gerentes gastam mais de 15 horas semanais em reuniões. Portanto, otimizar o processo de agendamento é essencial para garantir que as reuniões sejam eficientes e que você use esse tempo de forma eficaz.

Não é preciso dizer que o software de agendamento de compromissos é essencial para os profissionais que desejam otimizar o gerenciamento de seus calendários.

Neste artigo, compararemos dois aplicativos de calendário populares : Microsoft Bookings vs. Calendly. Também apresentaremos uma ferramenta alternativa para agendar compromissos com facilidade.

O que é o Microsoft Bookings?

O Microsoft Bookings é uma ferramenta de agendamento de compromissos fácil de usar, integrada ao ecossistema do Microsoft 365. Ele simplifica o agendamento de compromissos e reuniões, tornando mais fácil para as empresas e equipes gerenciem seus calendários de projetos com eficiência.

via Reservas da Microsoft

Recursos do Microsoft Bookings

Se você já usa as ferramentas do Microsoft Office, como Outlook, Teams e OneDrive, o Bookings se integra perfeitamente a esses aplicativos para melhorar sua experiência de agendamento. Vamos dar uma olhada nos recursos de destaque calendário on-line ofertas:

Recurso nº 1: Lembretes e acompanhamentos automatizados por e-mail

O Microsoft Bookings simplifica o gerenciamento de compromissos com lembretes de e-mail personalizáveis. Você pode programá-los para serem enviados de 15 minutos a duas semanas antes de um compromisso, garantindo a comunicação oportuna com os clientes.

Uma vez configurado, o Bookings envia lembretes automaticamente, ajudando os clientes a se manterem informados sobre os próximos agendamentos.

O Microsoft Bookings também oferece acompanhamento automatizado por e-mail. Você pode criar esses e-mails para solicitar feedback após um compromisso ou lembrar os clientes de agendar a próxima sessão.

Recurso nº 2: Reservas compartilhadas

O recurso Shared Bookings do Microsoft Bookings permite que vários membros da equipe gerenciem compromissos em um sistema unificado. Esse recurso é ideal para organizações em que as funções voltadas para o cliente exigem flexibilidade no agendamento.

As equipes podem coordenar facilmente a disponibilidade por meio de calendários compartilhados, garantindo que os clientes recebam um serviço oportuno sem sobreposição de horários.

O sistema oferece suporte ao rastreamento de disponibilidade em tempo real, o que ajuda a evitar reservas duplicadas e melhora a experiência do cliente.

Recurso nº 3: Configuração do tempo do buffer

Alguns compromissos podem exigir tempo extra para preparação, limpeza ou viagem entre as reuniões com clientes. Para acomodar isso, o Microsoft Bookings oferece um recurso de tempo de buffer que permite que você reserve um tempo antes, depois ou ambos antes dos compromissos.

Isso garante uma transição perfeita entre as reuniões e evita atrasos desnecessários para os clientes. Os tempos de buffer podem ser configurados na página de detalhes do serviço no Bookings.

Preços do Microsoft Bookings

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/usuário por mês

US$ 7,20/usuário por mês Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/usuário por mês

$9,90/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: $15/usuário por mês

$15/usuário por mês Microsoft 365 Business Premium: $26,40/usuário por mês

isenção de responsabilidade: observe que o Microsoft Bookings está disponível apenas como parte do pacote Microsoft 365, não como uma ferramenta autônoma. Portanto, o preço é para o pacote._

O que é o Calendly?

O Calendly é uma ferramenta de agendamento popular conhecida por seus recursos flexíveis. A ferramenta permite que você decida quantas reuniões deseja agendar por dia e personalize os tipos de reuniões que oferece.

Quer você seja um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa agendando consultas, um recrutador organizando entrevistas ou um líder de equipe organizando eventos em grupo, o Calendly simplifica o processo.

Ele é especialmente útil ao coordenar um calendário compartilhado entre vários participantes.

O processo de agendamento de reuniões é intuitivo. O Calendly ajuda você a configurar uma página de agendamento personalizada, sincronizando-a com seu calendário e detectando automaticamente seu fuso horário. Depois de configurada, basta adicionar os intervalos de tempo disponíveis e você estará pronto para compartilhar o link por e-mail ou texto.

via Calendly Os convidados podem selecionar o melhor horário para si mesmos, e o Calendly confirma automaticamente a reunião e a adiciona ao calendário de todos.

Recursos do Calendly

Aqui estão alguns dos recursos mais populares do Calendly:

Recurso nº 1: Tipos de eventos personalizáveis

O Calendly permite que você crie diferentes tipos de eventos para atender às suas necessidades. O plano gratuito suporta reuniões individuais, e os planos pagos desbloqueiam recursos adicionais como reuniões em grupo, coletivas ou reuniões em rodízio .

Você também pode gerenciar o número de reuniões agendadas diariamente e definir intervalos entre as sessões para evitar reuniões consecutivas.

Recurso nº 2: Notificações automatizadas

O Calendly envia uma página de confirmação para você e para o convidado quando ele ou você agenda uma reunião. Ele também envia lembretes automáticos por e-mail ou texto antes da reunião, ajudando a reduzir o não comparecimento.

Você pode personalizar os lembretes e enviar mensagens de acompanhamento após a reunião para proporcionar uma experiência personalizada.

Recurso nº 3: Formulários de roteamento que economizam tempo

O Calendly oferece formulários de encaminhamento personalizáveis que, com base nas respostas dos clientes, os direcionam para o tipo certo de reunião ou para a pessoa adequada, minimizando a necessidade de intervenção manual.

Recurso nº 4: Recursos de segurança robustos

O Calendly protege seus dados com segurança de nível empresarial, incluindo hospedagem em nuvem, firewalls e criptografia. Ele está em conformidade com várias normas de privacidade, garantindo que suas informações permaneçam seguras.

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão : uS$ 12/assento por mês

: uS$ 12/assento por mês Equipes : $20/assento por mês

: $20/assento por mês Empresarial: A partir de US$ 15.000/ano

**Leia também 10 melhores alternativas e concorrentes para o Calendly

Microsoft Bookings vs. Calendly: Comparação de recursos

Vamos dar uma olhada em uma comparação detalhada entre o Calendly e o Microsoft Bookings, com foco nos principais recursos, capacidades e preços:

Feature/Plan Microsoft Bookings Calendly Tipos de agendamento Compromissos on-line, baseados em serviços Ilimitado 1-1 (gratuito), vários tipos Integração Aplicativos do Microsoft 365 Mais de 100 integrações (Zoom, Stripe, etc.) Gerenciamento de usuários Até 300 usuários Recursos básicos a avançados Acesso móvel Aplicativo móvel Aplicativo móvel e extensão de navegador Recursos avançados Segurança avançada, Teams Relatórios, automação (Teams/Enterprise) Disponibilidade de avaliação Avaliação gratuita de um mês Plano básico gratuito, avaliação para premium

Agora que sabemos como as duas se comparam, qual ferramenta você deve escolher para suas necessidades? Depende do que é mais importante para você.

Recurso nº 1: facilidade de uso

O Microsoft Bookings integra-se perfeitamente aos produtos Microsoft 365, oferecendo uma experiência perfeita para os usuários que dependem do Outlook para gerenciamento de e-mail e calendário.

No entanto, a configuração pode parecer confusa e pouco intuitiva para quem não faz parte do ecossistema da Microsoft. A navegação na plataforma também pode ser complicada devido à sua forte dependência de processos específicos da Microsoft.

O Calendly, por outro lado, é conhecido por sua interface limpa e moderna e pelo processo de configuração fácil de seguir. Seu design intuitivo e suas configurações personalizáveis garantem uma experiência de usuário tranquila, mesmo para aqueles que não estão profundamente inseridos em um ecossistema específico.

A conexão de vários calendários em diferentes plataformas, como Google, Microsoft e Apple, dá ao Calendly uma vantagem em termos de flexibilidade.

🏆 Vencedor: o Calendly se destaca com uma interface mais fácil de usar e integração de calendário entre plataformas

enquanto o Microsoft Bookings é mais adequado para quem já usa o Microsoft 365.

recurso ### #2: Recursos de integração

O Microsoft Bookings se integra perfeitamente ao conjunto de ferramentas da Microsoft, incluindo Teams, Outlook e OneDrive, o que é ideal para empresas que já usam o Microsoft 365.

No entanto, sua integração com aplicativos de terceiros é mais limitada do que a de outras ferramentas.

O Calendly, por sua vez, oferece mais de 100 integrações com outros aplicativos ferramentas de reunião on-line como Zoom, Google Calendar e muito mais, tornando-o uma opção versátil para empresas que usam ferramentas além do Microsoft 365.

vencedor: Apesar do número obviamente maior de integrações do Calendly, isso realmente depende de suas necessidades específicas. Se você já tiver investido no Microsoft 365, o Bookings oferece uma experiência simplificada. No entanto, as extensas integrações do Calendly podem se adequar melhor às empresas que usam uma gama mais ampla de ferramentas.

característica ### #3: Acessibilidade

Quando se trata de preços, o Microsoft Bookings se destaca claramente por sua acessibilidade. A partir de apenas US$ 7,20 por usuário por mês para o ecossistema Microsoft 365, ele oferece um valor excelente, pois você também obtém acesso ao conjunto de aplicativos como Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel e PowerPoint.

O Calendly custa a partir de US$ 12 por participante por mês para planos padrão e US$ 20 por participante por mês para planos de equipe. Embora esse possa ser um investimento maior para equipes maiores, ele oferece grande flexibilidade e facilidade de uso.

vencedor: Mais uma vez, isso depende inteiramente de suas necessidades específicas.

O Microsoft Bookings oferece uma opção mais econômica para empresas que já usam produtos da Microsoft. No entanto, o Calendly pode ser mais adequado para empresas menores ou startups que priorizam a facilidade de uso em relação à integração do ecossistema.

Microsoft Bookings vs. Calendly no Reddit

Recorremos ao Reddit para ver o que as pessoas achavam dos dois produtos e de suas ofertas, e as opiniões estavam bastante consolidadas em ambos os campos.

Por exemplo, um usuário do Reddit escreveu longamente sobre sua experiência positiva com o Calendly:

Honestamente, acho que o Calendly é um dos melhores, se não o melhor, produto do mercado atualmente. Minha organização tem usuários pagos e, mesmo por US$ 10-15/mês, vale a pena devido às automações de fluxo de trabalho que podem ser adicionadas antes e depois da reunião acontecer (ou não)._

No entanto, outros usuários do Reddit argumentaram a favor do Microsoft Bookings, com outro usuário sobre como a plataforma os ajudou imensamente:

Implementamos com sucesso o Microsoft Bookings para agendar entrevistas de emprego, simplificando o processo em toda a nossa organização. Essa ferramenta alinha a disponibilidade de todos os participantes do painel de entrevistas sem esforço. Criamos novas instâncias para cada ciclo de recrutamento. O resultado? Uma redução significativa da sobrecarga administrativa, aumentando a eficiência e simplificando a coordenação de nossos cronogramas de entrevistas. 👍🏼

Embora ambas as ferramentas tivessem seus defensores, todos concordavam que agendar muitas reuniões - independentemente da ferramenta - era sempre terrível.

Mas para aqueles dias em que você não consegue evitar agendar uma reunião após a outra, nem o Microsoft Bookings nem o Calendly podem ser adequados aos seus objetivos. Mas não se preocupe - há uma solução para isso também!

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Microsoft Bookings vs. Calendly

Quando se trata de agendamento de compromissos, o Microsoft Bookings e o Calendly são escolhas populares.

No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta de agendamento que faça mais do que apenas gerenciar compromissos, ClickUp pode ser a melhor opção.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que também pode ser usada como software de agendamento de tarefas . Ele permite que as equipes gerenciem tarefas, prazos e compromissos em um só lugar.

Seja para gerenciar reuniões com clientes, coordenar com sua equipe ou organizar suas tarefas pessoais, o ClickUp oferece uma solução abrangente que é melhor do que o Microsoft Bookings e o Calendly.

Fique por dentro das atualizações do projeto, otimize os fluxos de trabalho e colabore sem esforço com sua equipe - tudo no ClickUp

Aqui estão alguns bônus extras que fazem o ClickUp se destacar da concorrência:

ClickUp's One Up #1: Calendar View Visualização do calendário do ClickUp permite uma integração perfeita com ferramentas como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook. É perfeito para quem procura uma solução versátil para gerenciar tarefas, prazos e compromissos em um só lugar.

Mantenha-se organizado e nunca perca um prazo com o ClickUp Calendar View, graças aos lembretes incorporados que o mantêm no caminho certo

O ClickUp Calendar View oferece uma variedade de recursos, incluindo:

Visualizações personalizáveis : Alternar entre visualizações diárias, semanais, mensais ou personalizadas

: Alternar entre visualizações diárias, semanais, mensais ou personalizadas Linhas de tempo de tarefas : Gerencie e ajuste facilmente as fases do projeto com cronogramas de tarefas

: Gerencie e ajuste facilmente as fases do projeto com cronogramas de tarefas Fácil agendamento : Agendamento de arrastar e soltar para tarefas diretamente no calendário

: Agendamento de arrastar e soltar para tarefas diretamente no calendário Compartilhamento público : Compartilhe seu calendário publicamente para transparência e comunicação

: Compartilhe seu calendário publicamente para transparência e comunicação Sincronização de calendário externo : Integração com o Google Calendar, Outlook e outros calendários

: Integração com o Google Calendar, Outlook e outros calendários Lembretes de eventos: Defina alertas personalizáveis para nunca perder prazos ou reuniões importantes

O recurso ClickUp Calendar View oferece uma solução completa para gerentes de projeto e equipes que buscam integrar o fluxo de trabalho com suas agendas. Isso significa que o ClickUp fornece uma experiência otimizada que combina gerenciamento de tarefas e planejamento de calendário de uma forma que nem o Microsoft Bookings nem o Calendly fazem.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Meetings

Com Reuniões ClickUp com o ClickUp Meetings, você pode integrar reuniões diretamente ao seu fluxo de trabalho com uma solução flexível e multiplataforma que se integra a várias ferramentas, incluindo o Google Calendar, o Outlook e até mesmo o Microsoft Teams.

Mantenha-se criativo e organizado com os recursos de edição super ricos do ClickUp, perfeitos para fazer anotações detalhadas e estruturadas durante suas reuniões

Com o ClickUp Meetings, você pode:

Fazer anotações de reuniões com edição de texto avançada

Gerenciar agendas usando listas de verificação para organização

Definir reuniões recorrentes com agendamento automático

Atribuir itens de ação e tarefas aos membros da equipe

Use comandos de barra para criar tarefas rapidamente

Atribua comentários aos membros da equipe para acompanhamento

O recurso de reunião do ClickUp converte até mesmo as discussões da reunião em tarefas automaticamente. Após uma reunião, o ClickUp cria tarefas vinculadas, facilitando o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de responsabilidades sem a necessidade de mudar de plataforma.

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento de tempo Gerenciamento de tempo do ClickUp do ClickUp ajudam a controlar, gerenciar e otimizar seu tempo de forma eficaz. Você pode definir estimativas de tempo, monitorar o progresso e receber lembretes para as próximas tarefas.

Comece a gerenciar seu tempo de forma mais eficiente com os recursos de gerenciamento de tempo do ClickUp

As equipes podem se beneficiar de previsões de carga de trabalho e alertas personalizáveis para gerenciar prazos e prioridades com eficiência.

O recurso de gerenciamento de tempo do ClickUp é um grande atrativo para indivíduos ou equipes que desejam ser mais produtivos. Ao contrário do Microsoft Bookings ou do Calendly, o ClickUp integra o gerenciamento de tempo diretamente aos cronogramas de projetos e às atribuições da equipe, ajudando-o a cumprir prazos e concluir tarefas a tempo.

Dica profissional: Quer economizar ainda mais tempo? Use o gerenciamento de tempo e modelos de planejadores diários para você começar.

O modelo de planejador de calendário do ClickUp

Além disso, o Modelo de planejamento de calendário do ClickUp é perfeito para quem deseja planejar o dia com facilidade. Ele é totalmente personalizável, seja para agendar reuniões, definir prazos ou planejar eventos.

Modelo de planejador de calendário ClickUp

Com o modelo, você pode:

Acompanhar o progresso, visualizar tarefas e definir seu calendário facilmente com diferentes visualizações

Organizar eventos de forma eficaz, definindo status personalizados para manter as partes interessadas informadas

Rastrear tarefas e detalhes essenciais com campos personalizados para obter o máximo de produtividade

Aproveitar ferramentas como controle de tempo, tags e avisos de dependência para refinar ainda mais o controle de eventos

A capacidade de criar um planejador personalizado é uma vantagem significativa. Esse recurso permite que você crie fluxos de trabalho exclusivos específicos para seus projetos. Diferentemente do Microsoft Bookings ou do Calendly, com esse modelo, o ClickUp oferece personalização em um nível muito mais profundo, o que o torna ideal para equipes que buscam soluções personalizadas.

ClickUp's One Up #4: agendamento com integração ClickUp + Calendly

Planeje, acompanhe e organize facilmente suas reuniões e agendas de trabalho com a integração do ClickUp com o Calendly

Com o Integração do Calendly + ClickUp com a integração do Calendly com o ClickUp, você pode mapear os dados do Calendly para as tarefas do ClickUp, adicionando automaticamente os responsáveis às reuniões. Essa integração garante que as tarefas sejam criadas e atualizadas no ClickUp sempre que novas reuniões forem agendadas no Calendly, reduzindo o trabalho manual.

Ao vincular os recursos de agendamento do Calendly com o poderoso gerenciamento de tarefas do ClickUp, as empresas podem criar um fluxo de trabalho contínuo em que reuniões, tarefas e responsabilidades da equipe estejam sincronizadas.

Essa integração é uma grande vitória para as equipes que buscam eficiência sem precisar alternar entre diferentes ferramentas.

Simplifique suas reuniões com o ClickUp Aplicativos de agendamento tornaram-se mais cruciais hoje do que nunca. Um número cada vez maior de reuniões que clamam por nossa atenção significa que ferramentas como o Microsoft Bookings e o Calendly são essenciais.

Cada plataforma tem suas vantagens e desvantagens. O Microsoft Bookings é ideal para equipes que investem muito no Microsoft 365, oferecendo uma integração perfeita com o Outlook, o Teams e outras ferramentas da Microsoft.

O Calendly se destaca por suas amplas opções de integração e facilidade de uso, o que o torna uma ótima opção para equipes que usam diversas ferramentas.

No entanto, se você quiser mais do que um software de agendamento de compromissos, o ClickUp está à altura do desafio. Ele combina recursos avançados de gerenciamento de projetos, rastreamento de tarefas e colaboração em equipe com fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas orientado por IA.

O ClickUp pode ser a opção ideal para aplicativo de planejamento diário que permite gerenciar seu calendário, reuniões e todo o pipeline de projetos em uma única plataforma. Comece a usar o ClickUp hoje y e transforme a maneira como você gerencia suas reuniões, projetos e equipes!