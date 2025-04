Modelos gratuitos de roteiro de produtos para Excel

O desenvolvimento de produtos pode ser complicado, principalmente quando a mudança de prioridades e os marcos não cumpridos tiram sua equipe do rumo. Uma solução rápida? Faça uma pausa, reagrupe-se e deixe que os modelos de roteiro de produtos no Excel façam o trabalho pesado para você. 📊

Usando o ambiente familiar do Excel, esses modelos simples ajudam os gerentes de produtos a criar cronogramas de projetos, os desenvolvedores a acompanhar o progresso dos recursos e os proprietários de negócios a compartilhar atualizações de produtos com as partes interessadas.

Abaixo, reunimos os melhores modelos de roadmap gratuitos para Excel para ajudá-lo a começar. Mas se você precisar de um layout com mais força, como um que automatize tarefas ou ofereça suporte à colaboração em tempo real, os modelos de roadmap gratuitos do ClickUp oferecem essa vantagem.

Portanto, vamos começar explorando como escolher o modelo perfeito para o Excel.

O que faz um bom modelo de roadmap de produto para Excel?

Um modelo bem estruturado do Excel roteiro de produtos descreve claramente a jornada do conceito ao mercado. Fique atento a esses recursos principais:

Estrutura clara: Escolha um modelo simples e organizado para que você possa ver as tarefas, os prazos e os recursos em um piscar de olhos

Escolha um modelo simples e organizado para que você possa ver as tarefas, os prazos e os recursos em um piscar de olhos Colunas personalizáveis: Procure um modelo flexível que permita adicionar ou ajustar colunas para proprietários de tarefas, prioridades, atualizações de status e muito mais

Procure um modelo flexível que permita adicionar ou ajustar colunas para proprietários de tarefas, prioridades, atualizações de status e muito mais Visualização de linha do tempo: Selecione um modelo que exiba datas de início e término por fase, facilitando o acompanhamento do progresso a longo prazo

Selecione um modelo que exiba datas de início e término por fase, facilitando o acompanhamento do progresso a longo prazo Atualizações fáceis: Escolha um modelo que possa ser atualizado rapidamente à medida que as coisas mudam, seja com a evolução dos prazos ou com novas prioridades

Escolha um modelo que possa ser atualizado rapidamente à medida que as coisas mudam, seja com a evolução dos prazos ou com novas prioridades Opções de filtro: Encontre um modelo que inclua filtros para membros da equipe, status da tarefa e datas para ajudá-lo a ampliar segmentos específicos do seu projeto

Encontre um modelo que inclua filtros para membros da equipe, status da tarefa e datas para ajudá-lo a ampliar segmentos específicos do seu projeto Facilidade de uso: Considere um modelo que seja intuitivo o suficiente para que toda a sua equipe aprenda rapidamente, sem uma curva de aprendizado acentuada

Dica profissional: Para apresentar sua estratégia de produto de forma visualmente atraente, use um modelo de roteiro do PowerPoint para criar cronogramas de projetos e comunicar claramente seu plano a qualquer público.

Modelos gratuitos de roteiro de produtos para Excel

O Microsoft Excel não tem modelos de roadmap nativos, mas muitas plataformas oferecem opções que você pode usar. De gerenciamento de backlogs de produtos a cronogramas de lançamento (e muito mais), esses modelos ajudam a moldar um roteiro que se adapta ao fluxo de trabalho da sua equipe.

1. Modelo de roteiro de produto do Excel por Office Timeline

via Linha do tempo do escritório A Modelo de roteiro de produto do Excel pelo Office Timeline é uma ótima maneira de planejar os marcos e as tarefas para o lançamento do seu produto ou recurso.

A linha do tempo predefinida abrange quatro trimestres, cada um dividido em quatro fases principais.

A fase "Plan" (Planejar) abrange o planejamento e as principais decisões. Na fase "Testar", o foco está no alinhamento dos recursos do produto com os marcos. A fase de "Desenvolvimento" envolve ações como "Protótipo" e "Construção Alfa", e a fase de "Lançamento" ajuda a coordenar o lançamento do produto e os esforços de marketing.

Essas swimlanes separadas garantem uma clara visualização do roteiro do produto .

⚡️Ideal for Equipes de produto em empresas de tecnologia de pequeno a médio porte que planejam ciclos de desenvolvimento de software

2. Modelo de linha do tempo do plano de trabalho do Excel pelo Microsoft 365

via Microsoft 365 Os Modelo de linha do tempo do plano de trabalho do Excel pelo Microsoft 365 é uma ferramenta eficaz para organizar seu projeto em fases, delinear as principais tarefas e definir metas claras.

O layout incorporado inclui quatro fases para várias atividades e resultados. Você pode preencher facilmente a matriz com detalhes relevantes e monitorar o progresso à medida que avança em cada fase.

⚡️Ideal for: Startups em estágio inicial que buscam uma maneira simples de planejar e monitorar as fases do projeto

3. Modelo de roteiro de vários produtos da Template.net

via Template.net A Modelo de roteiro para vários produtos da Template.net oferece uma visão geral para ajudar a acompanhar o progresso de vários lançamentos de produtos simultaneamente.

O roteiro integrado apresenta uma linha do tempo trimestral para mostrar o desenvolvimento de três produtos ao longo de vários meses. É possível codificar por cores os marcos de cada projeto, facilitando o monitoramento do progresso e a identificação de dependências.

⚡️Ideal para: Equipes de marketing de produtos pequenas e em rápida expansão que supervisionam vários lançamentos

4. Modelo de roteiro de produto digital da Template.net

via Template.net A Modelo de roteiro de produto digital da Template.net é uma ferramenta versátil para que as equipes de produtos digitais planejem, visualizem e comuniquem sua estratégia sem esforço.

O layout abrange quatro trimestres, divididos em duas fases principais, "Desenvolvimento" e "Marketing", para que você possa acompanhar as tarefas e metas relevantes durante todo o ciclo de vida do projeto. Dicas visuais para tarefas concluídas, em andamento e futuras ajudam a manter sua equipe no caminho certo.

Esse modelo foi criado para se encaixar perfeitamente em fluxos de trabalho ágeis de pequena escala, simplificando o gerenciamento de tarefas para desenvolvimento iterativo e implementação de recursos.

⚡️Ideal for: Gerentes de produto em startups de tecnologia que estejam trabalhando no lançamento de um novo aplicativo ou serviço digital

5. Modelo de roteiro do Scrum do produto por Template.net

via Template.net Os Modelo de roteiro de Scrum de produto por Template.net é um plano de projeto estruturado que ajuda as equipes multifuncionais a se alinharem, acompanharem o progresso e atingirem marcos ao longo do processo de desenvolvimento do produto.

Dividido em três fases principais - "Estratégia", "Execução" e "Crescimento" - esse modelo de roteiro de projeto fornece uma direção clara e metas granulares para cada equipe.

⚡️Ideal for: Gerentes de produto que lideram equipes multifuncionais em empresas de tecnologia de médio porte

6. Modelo de roteiro de tecnologia do Excel por Coefficient

via Coeficiente Os modelos de roadmap de tecnologia são uma maneira inteligente de manter seus projetos de TI no caminho certo, e o Modelo de roteiro de tecnologia do Excel por Coefficient é um ótimo exemplo.

Seja uma atualização de software ou uma grande reforma do sistema, esse modelo personalizado ajuda a você a criar um roteiro de tecnologia adaptado às suas necessidades.

O layout é dividido em fases de "Infraestrutura", "Testes", "Aprimoramentos" e "Integração", abrangendo vários trimestres. Você pode acompanhar as principais atividades em cada fase, garantindo uma coordenação tranquila da equipe.

⚡️Ideal for: Gerentes de projetos de TI que supervisionam migrações de sistemas ou atualizações de tecnologia

Leia mais: 10 modelos gratuitos de roadmap de tecnologia para um melhor alinhamento da equipe

7. Modelo de roteiro de recursos do Excel por Coefficient

via Coeficiente O coeficiente Modelo de roteiro de recursos do Excel por coeficiente facilita o alinhamento do desenvolvimento de produtos com as metas de negócios em todos os trimestres.

Com fases como "Crescimento dos negócios", "Escalabilidade", "Diminuição da rotatividade de clientes" e "Crescimento do consumidor", o modelo orienta seu produto da ideia à execução.

Você pode preencher cada fase com tarefas granulares e acompanhar o progresso mês a mês.

⚡️Ideal para: Gerentes de produto em empresas de SaaS em estágio inicial que buscam ampliar suas ofertas e reduzir a rotatividade

Limitações do uso do Excel para modelos de roteiro de produtos

Embora o Excel possa ser uma ferramenta útil para mapeamento de produtos ele tem limitações. Veja a seguir o que você pode encontrar:

Atualizações manuais: Se o seu projeto evolui rapidamente, manter tudo atualizado no Excel pode parecer um jogo constante de recuperação

Se o seu projeto evolui rapidamente, manter tudo atualizado no Excel pode parecer um jogo constante de recuperação Desafios de colaboração: O Excel não foi criado para o trabalho em equipe em tempo real, portanto, compartilhar e atualizar seu roadmap com outras pessoas pode ser complicado

O Excel não foi criado para o trabalho em equipe em tempo real, portanto, compartilhar e atualizar seu roadmap com outras pessoas pode ser complicado Automação limitada: O Excel oferece apenas opções básicas de automação (como formatação condicional e validação de dados), de modo que tarefas como o envio de lembretes ou o ajuste automático de cronogramas precisam ser feitas manualmente

O Excel oferece apenas opções básicas de automação (como formatação condicional e validação de dados), de modo que tarefas como o envio de lembretes ou o ajuste automático de cronogramas precisam ser feitas manualmente **Problemas de dimensionamento: à medida que o projeto cresce, uma planilha do Excel fica sobrecarregada com muitos dados para acompanhar o progresso ou gerenciar várias equipes em diferentes projetos

Falta de integração: O Excel não se conecta facilmente a outras ferramentas que você possa estar usando (como seu calendário ou plataforma de e-mail), dificultando a sincronização de dados e a colaboração sem problemas entre plataformas

Se essas limitações estão deixando você mais lento, confira algumas principais ferramentas de software de roadmap que possam acompanhar o ritmo acelerado de seus projetos. Você precisa de uma ferramenta mais interativa que vá além dos recursos de um modelo de roadmap de tecnologia no Excel.

Modelos alternativos de roteiro de produtos Ferramentas de software de gerenciamento de produtos preenchem a lacuna entre grandes ideias e melhores produtos. Especialmente à medida que você decola, as ideias evoluem e as equipes se expandem. Hoje, você precisa de um quadro on-line para brainstorming; amanhã, precisará de recursos visuais intuitivos para as partes interessadas, e assim por diante. Para

Gerenciamento ágil de produtos você precisa ir além do Excel. ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos em 360 graus que consolida todos os seus fluxos de trabalho, inclusive o mapeamento de produtos. Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp apresenta um assistente de IA que extrai dados sob demanda, integrações com as principais ferramentas de tecnologia e automação para evitar o trabalho administrativo tedioso. Solução de gerenciamento de produtos do ClickUp é uma de suas principais ofertas. Ela o ajuda a moldar a visão de seus produtos e a começar a trabalhar (do conceito ao mercado). Você pode organizar feedbacks, épicos e sprints em roteiros de projeto únicos e compartilháveis para que suas equipes e partes interessadas possam ver o que está acontecendo agora e o que virá em seguida.

E as visualizações incorporadas - seja lista, quadro branco ou gráfico de Gantt - aumentam ainda mais essa eficiência.

Acompanhe e priorize facilmente as tarefas de seu backlog de desenvolvimento de produtos usando a Solução de Gerenciamento de Produtos ClickUp

Abaixo, reunimos nossos principais modelos gratuitos de roadmap de produto e tecnologia.

1. Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Modelo de roteiro do produto ClickUp

Robusto modelos de desenvolvimento de produtos foram criados para oferecer uma visão geral da jornada do seu produto de ponta a ponta.

Os Modelo de roteiro do produto ClickUp é um modelo de nível avançado estruturado no nível da pasta. A pasta "Project Roadmap" inclui uma lista "Quarterly Roadmap" para priorizar tarefas em diferentes trimestres, e o quadro "Roadmap by Initiatives" oferece um instantâneo de todas as iniciativas organizadas por seu status.

O quadro "Impact Effort Matrix Whiteboard" ajuda a avaliar cada ideia, e você pode atribuir uma pontuação RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) para priorizar adequadamente. Esse modelo versátil inclui uma página Wiki de "Notas de versão" para documentar e organizar suas notas de versão.

⚡️Ideal para: Gerentes de produtos de comércio eletrônico que supervisionam o lançamento de novos recursos

Leia mais: Um guia para usar o modelo de roteiro de produto do ClickUp

2. Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp



</div> </div>

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp ajuda a visualizar cada etapa do desenvolvimento trimestral do seu produto em uma visão clara e em estilo de linha do tempo.

Esse modelo de nível intermediário permite mapear as tarefas gerais do projeto e, em seguida, dividi-las em tarefas específicas que você pode acompanhar mês a mês. As notas adesivas codificadas por cores facilitam o registro do status das tarefas nessa matriz de linha do tempo de tarefas, ajudando-o a identificar gargalos rapidamente.

Para aumentar a eficiência, você pode transferir automaticamente seus dados para visualizações de lista e quadro dentro do modelo.

⚡️Ideal para: Equipes de engenharia que desejam alinhar os membros na implementação de um recurso de produto

3. Modelo de desenvolvimento de novo produto ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp



</div> </div>

Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

O modelo Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp é uma opção amigável para iniciantes para orientar um novo produto desde o conceito até a conclusão.

Comece com a visualização "Resumo do projeto" do modelo para obter uma visão geral das tarefas agrupadas por fases, juntamente com detalhes como complexidade e nível de impacto. Em seguida, mude para o "Process Board" para obter um instantâneo do progresso das tarefas em cada fase e use a visualização "Gantt Chart" para rastrear as dependências.

Mudança de planos? A visualização linear "Timeline" ajuda você a arrastar e soltar tarefas para reagendar, mantendo o desenvolvimento do seu produto no caminho certo rapidamente.

⚡️Ideal for: Equipes de produto de empresas de tecnologia em rápido crescimento que estão lançando seu principal produto

4. Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp



</div> </div>

Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp integra-se diretamente ao seu ClickUp Workspace para simplificar o processo de brainstorming de produtos.

Esse modelo amigável para iniciantes inclui uma linha do tempo trimestral, com cada trimestre dividido em meses para uma visão detalhada de cada fase. Você pode marcar os proprietários das tarefas no quadro branco, e as notas adesivas codificadas por cores facilitam o acompanhamento do progresso da tarefa em um relance.

Para garantir que nenhuma ideia seja perdida, use Bate-papo do ClickUp para transformar discussões em tarefas acionáveis. Isso mantém a agilidade e a capacidade de resposta às sugestões da equipe e dos usuários.

⚡️Ideal for: Equipes de produto que lançam um aplicativo com vários recursos ou uma plataforma integrada

5. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp



</div> </div>

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp foi desenvolvido para usuários avançados para gerenciar com eficiência todas as tarefas envolvidas no lançamento de um produto. Organizado em nível de lista, esse modelo oferece cinco visualizações de tarefas personalizáveis para facilitar o rastreamento.

A lista "Activities" (Atividades) lista as tarefas separadas por categoria, prioridade e datas-chave. A visualização "Milestones" destaca as principais realizações ao longo do processo.

Para o gerenciamento visual de tarefas, o quadro "By Category" agrupa as tarefas em um layout no estilo Kanban, enquanto a visualização "Gantt" ajuda a definir cronogramas realistas para tarefas e dependências.

Por fim, a visualização "Timeline" (Linha do tempo) oferece uma visão de alto nível do lançamento, mostrando as datas de início e término e os principais marcos.

⚡️Ideal for: Equipes de marketing de empresas de tecnologia que planejam um grande lançamento de produto em várias plataformas

6. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp



</div> </div>

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

O modelo Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp é uma opção de nível intermediário para alinhar todos os recursos do produto às necessidades do cliente e às metas da empresa.

A lista central ajuda a registrar e priorizar os recursos de alto valor, garantindo que os recursos e os orçamentos sejam alocados de forma eficiente. Você pode até usar Visualização de tabela do ClickUp para classificar cada recurso em uma escala de 1 a 5, comparando instantaneamente os pontos fortes do produto e decidindo as próximas etapas.

Você também pode usar o Cérebro ClickUp para analisar os recursos do produto. A ferramenta orientada por IA pode sugerir otimizações, destacar dependências e oferecer recomendações com base em dados, reduzindo a necessidade de análise manual.

⚡️Ideal for: Equipes de produtos de nível empresarial que avaliam conjuntos de recursos em várias linhas de produtos

7. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Modelos de documentos de requisitos do produto (PRD) são seus guias de referência para definir, desenvolver e entregar um produto. Eles capturam todos os detalhes, desde o "porquê" até o "como", em uma única fonte de verdade.

O guia para iniciantes Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp leva esse conceito adiante com uma página no estilo Wiki para manter suas equipes de produto, design e engenharia alinhadas. Você pode capturar detalhes como o escopo e as principais partes interessadas e adicionar métricas de pesquisa relevantes para apoiar a priorização e o acompanhamento kPIs de gerenciamento de produtos .

A seção "FAQs & Considerations" (Perguntas frequentes e considerações) oferece acesso fácil a perguntas comuns, e a seção "Timeline" (Linha do tempo) permite mapear marcos e possíveis datas de lançamento em uma tabela útil.

⚡️Ideal for: Gerentes de produto que orientam equipes multifuncionais em um projeto complexo de desenvolvimento de software

8. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Modelo de estratégia de produto do ClickUp



</div> </div>

Modelo de estratégia de produto do ClickUp

Modelos de estratégia de produto esclarecem seu roteiro, oferecendo aos tomadores de decisão uma visão compartilhada e interativa do futuro do produto.

Os Modelo de estratégia de produto ClickUp ajuda você a categorizar e priorizar os recursos com base no esforço. Com visualizações como a tabela "All Features" (Todos os recursos) e a lista "Active Features" (Recursos ativos), você obtém um resumo claro das principais prioridades e atribuições da equipe.

Você pode programar o desenvolvimento e o lançamento de recursos e usar as visualizações "Gantt Timeline" para acompanhar o status de cada fase do projeto em telas alternáveis.

O modelo mantém todos alinhados, agrupando os membros da equipe por funções e responsabilidades e consolidando todas as informações essenciais para referência rápida.

⚡️Ideal for: Equipes de produtos que buscam modelos de roadmap de estratégia com vários recursos para impulsionar o crescimento a longo prazo

9. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Modelo de posicionamento do produto ClickUp



</div> </div>

Modelo de posicionamento do produto ClickUp

O modelo Modelo de posicionamento de produto ClickUp ajuda a definir a posição de mercado de seu produto, mostrando claramente seus benefícios.

O processo começa com o formulário "Avaliação do posicionamento do produto", no qual as partes interessadas fornecem suas percepções sobre os principais elementos, como USPs e marca do produto. As respostas fluem diretamente para a "Lista de produtos", onde as percepções sobre os próximos lançamentos são organizadas por status.

Quando tudo estiver pronto, o "Whiteboard View" oferece um mapa de posicionamento do produto que ajuda a visualizar como seu produto se compara aos concorrentes em termos de custo e qualidade.

⚡️Ideal for: Equipes de marketing de produto testando as águas para um modelo de assinatura da nova era

10. Modelo de roteiro de equipe ágil do ClickUp

Modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp



</div> </div>

Modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro da equipe ágil do ClickUp simplifica a comunicação da estratégia do produto e o ajuste das prioridades à medida que a equipe aprende mais sobre o mercado e o produto.

Projetado com os iniciantes em mente, esse modelo apresenta uma visão abrangente do "Agile Product Roadmap Gantt" para visualizar o cronograma do projeto. A lista "Plano do produto" exibe todas as tarefas, codificadas por cores de acordo com as metas e a importância subjacentes. E quando você precisar de uma visão geral, mude para o quadro "Status" ou use o quadro "Sprints" para acompanhar as tarefas por sprint.

Esse modelo de roadmap ágil também inclui pastas granulares para "Engenharia", "Liberação" e "Design", cada uma delas adaptada com visualizações exclusivas para suportar fluxos de trabalho personalizados.

⚡️Ideal para: Empresas de SaaS em crescimento que lançam atualizações frequentes de recursos

Suavize o caminho da ideia ao lançamento com o ClickUp

Os modelos do Excel são um ponto de partida útil para o gerenciamento de produtos, mas muitas vezes eles se deparam com um obstáculo quando os projetos se tornam mais complexos. Acompanhar as alterações, colaborar com diferentes equipes ou até mesmo atualizar um roteiro no Excel pode se tornar difícil rapidamente.

É aí que os modelos do ClickUp fazem uma diferença real.

Seja um roadmap Agile, uma matriz de posicionamento de produto ou um plano de estratégia abrangente, o ClickUp permite criar, acompanhar e atualizar tudo em um espaço de trabalho organizado e ativo.

Os modelos são repletos de integrações personalizadas, automações inteligentes e várias exibições, facilitando o ajuste à medida que você avança e mantendo sua equipe alinhada.

E o melhor de tudo? Esses modelos são totalmente gratuitos. 💸

e acelere suas ideias de produtos com apenas alguns cliques, do conceito ao mercado.