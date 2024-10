Como criar uma visualização do roteiro do produto

Gerenciar o desenvolvimento de produtos sem um guia visual claro é como navegar sem um mapa - é provável que haja confusão, perda de prazos e prioridades desalinhadas.

É aí que uma visualização do roteiro do produto bem projetada entra em ação. Ela ajuda a priorizar os recursos com base na importância, a responder rapidamente às mudanças do mercado e a comunicar a estratégia do produto para que todos a entendam rapidamente.

Neste guia, mostraremos a você como criar um roteiro de produto que mantenha sua equipe alinhada, simplifique a tomada de decisões, leve seu produto ao sucesso e garanta que as partes interessadas permaneçam informadas.

O que é um roteiro de produto?

Um roadmap de produto é mais do que um documento de planejamento - é o plano da sua equipe para o sucesso, ajudando os gerentes de projeto a se manterem alinhados. Ele define a visão do produto, as etapas para alcançá-la e os principais marcos.

Mas o que torna um roadmap de produto realmente poderoso é transformá-lo em um roadmap visual. Em vez de se perder em listas e planilhas intermináveis, um roadmap visual transforma estratégias complexas em recursos visuais fáceis de entender.

Isso ajuda sua equipe a se manter alinhada, acompanhar o progresso e priorizar os recursos mais importantes. Modelos de gerenciamento de produtos podem simplificar ainda mais o processo, fornecendo uma solução estruturada e pronta para criar roteiros que geram resultados e mantêm toda a sua equipe no caminho certo.

Principais componentes de uma visualização de roadmap

Um roadmap de produto bem visualizado não é apenas algo bom de se ter - é uma ferramenta que pode transformar a forma como sua equipe trabalha. Mas para tirar o máximo proveito dele, é preciso estruturá-lo com os componentes certos para trazer clareza e ajudar a sua equipe a se manter no caminho certo, priorizar metas e cumprir prazos.

Leia mais sobre cada um desses componentes em detalhes.

Histórias

Pense nas histórias como as ações diárias de um usuário com o seu produto. Ao dividir grandes tarefas em itens específicos e acionáveis, sua equipe pode ver o que precisa ser feito e como cada parte faz o produto avançar. Várias histórias compõem um épico.

Épicos

Os épicos agrupam várias histórias relacionadas em uma meta maior, ajudando a sua equipe a lidar com grandes objetivos passo a passo sem se perder nos detalhes. Eles compreendem duas ou mais tarefas ou histórias e abrangem períodos de tempo mais longos (geralmente três ou quatro meses).

Iniciativas

As iniciativas são metas de alto nível que estruturam seu roteiro. Elas unem vários épicos e concentram a sua equipe na entrega de resultados maiores que se alinham com o seu modelos de estratégia de produto .

Temas

Por fim, os temas são o que conectam todo o seu trabalho ao panorama geral. Os temas categorizam iniciativas e épicos, oferecendo uma visão geral estratégica e garantindo que todas as tarefas contribuam para a sua visão.

Imagine que você esteja desenvolvendo uma ferramenta para organizações de treinamento de voo para aumentar a segurança operacional. Seu tema, então, é aumentar a segurança; as histórias individuais estarão relacionadas à manutenção e à avaliação de cada componente de sua aeronave. ✈️

Digamos que a equipe de otimização de combustível queira adicionar alguns recursos para ajudá-los a determinar quanto combustível extra é consumido quando há pequenos danos na asa. Isso, no entanto, não se alinha com seu tema: aumentar a segurança. Como seu tema está claramente delineado no roteiro, é mais fácil dizer não a essa solicitação e justificar sua decisão para todas as partes interessadas.

É assim que um roteiro claro ajuda todos a ver o panorama geral e mantém seu produto na direção certa.

Tipos de visualizações de roadmap de produto

Nem todas as equipes trabalham da mesma forma, então por que seus roadmaps deveriam?

Se você precisa cumprir prazos apertados, acompanhar projetos em andamento ou alinhar sua equipe com metas de longo prazo, escolher o tipo certo de visualização de roadmap de produto pode fazer toda a diferença.

Veja a seguir quatro tipos populares de roadmap e como eles podem beneficiar o fluxo de trabalho da sua equipe:

Roadmaps de linha do tempo do projeto

Mantenha-se no caminho certo com o modelo de quadro branco de cronograma de projeto do ClickUp para manter sua equipe alinhada com os marcos

Imagine o seguinte: você está planejando o lançamento de um produto importante com um prazo apertado. Primeiro, crie a unidade mais básica, uma tarefa, usando o ClickUp Tasks. Um roteiro de cronograma apresenta visualmente cada tarefa e marco, dando à sua equipe um caminho claro a ser seguido e ajudando-o a cumprir todos os prazos sem surpresas.

Em seguida, com o Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp com isso, você pode garantir que nada passe despercebido, mantendo todos no caminho certo e responsáveis.

Esse modelo facilita a visualização da linha do tempo do projeto em um único e conveniente quadro branco do ClickUp. Você pode personalizar detalhes como tarefas, durações e dependências e acompanhar o progresso em tempo real, fazendo ajustes rapidamente para manter tudo em andamento.

Com status personalizados, como Open e Complete, você pode acompanhar cada etapa do projeto. Também é possível usar os campos personalizados para categorizar as tarefas e visualizar a linha do tempo, enquanto as visualizações personalizadas permitem que você veja o progresso do projeto em uma única visualização clara.

Quadros Kanban

Simplifique seu fluxo de trabalho com os Quadros Kanban do ClickUp para visualizar o progresso e manter as tarefas em andamento

Um quadro Kanban é perfeito se a sua equipe trabalha em períodos curtos ou lida com várias atualizações simultaneamente. Ele representa visualmente seu fluxo de trabalho, desde o que está em andamento até o que está concluído.

Imagine a implementação de atualizações regulares de produtos - você pode ver rapidamente o que está em andamento e o que está parado, permitindo ajustes em tempo real. Quadros Kanban do ClickUp ajudam a simplificar seus processos, mantendo tudo visível e organizado em um ambiente ágil.

Na plataforma, você pode gerenciar tarefas e comunicação em um só lugar com um quadro Kanban personalizável. Arraste as tarefas pelas fases, adicione subgrupos e priorize usando rótulos codificados por cores, datas de vencimento e tags. Você pode até mesmo atualizar várias tarefas arrastando-as para uma nova coluna.

Também é possível atribuir tarefas, adicionar comentários, anexar arquivos diretamente nos cartões e limitar as tarefas em cada estágio para garantir uma entrega tranquila e evitar gargalos.

Gráficos de Gantt

Gerencie projetos complexos facilmente com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Ao gerenciar projetos complexos com tarefas interconectadas, um gráfico de Gantt oferece a visão panorâmica de que você precisa. Imagine a criação de um novo recurso que requer várias equipes trabalhando em sincronia.

Um gráfico de Gantt destaca as dependências das tarefas, os cronogramas e os caminhos críticos para que você possa gerenciar facilmente as tarefas que se sobrepõem. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp garante que nenhum detalhe seja esquecido e mantém seu projeto funcionando sem problemas.

Você pode experimentar a clareza de ter todos os seus Spaces, Folders, Lists, tarefas e subtarefas em um só lugar. Visualize os fluxos de trabalho do projeto com gráficos de Gantt codificados por cores para facilitar a identificação. O ClickUp ajuda você a se manter organizado e a se concentrar nas tarefas mais importantes usando gráficos de Gantt, com opções rápidas de classificação e filtragem.

Roteiros de estratégia

Transforme sua visão em ação com o modelo de roteiro de estratégia do ClickUp

O planejamento de longo prazo exige mais do que o acompanhamento de tarefas - trata-se de alinhar seus esforços diários com as metas estratégicas maiores da empresa. Defina essas metas usando Metas do ClickUp e conecte essas metas a tarefas individuais. Pense em como cada recurso de seu novo produto deve se adequar aos objetivos comerciais mais amplos.

Um roadmap de estratégia o ajuda a conectar esses pontos. Com o Modelo de roteiro de estratégia do ClickUp com o ClickUp, você garantirá que cada passo dado por sua equipe esteja alinhado estrategicamente com sua visão de longo prazo.

Esse roteiro estratégico pode ajudar sua organização a ver para onde está indo e como chegar lá. É uma ferramenta de planejamento útil que destaca as principais iniciativas, alinha as equipes, define critérios claros de progresso e incentiva a solução criativa de problemas quando são necessários ajustes.

Nesse modelo, você pode criar tarefas com cinco status personalizados - Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer - para acompanhar facilmente o andamento do projeto. Você também pode adicionar oito campos personalizados, como Duração, Dias, Impacto e Progresso, para armazenar detalhes importantes e visualizar o progresso.

Além disso, você pode acessar seis visualizações, incluindo Progress, Gantt, Workload e Timeline, para manter todas as informações do projeto organizadas e fáceis de encontrar.

Ashley Pavlik diretora de Desenvolvimento de Produtos da Talent Plus, destaca a capacidade do ClickUp de fornecer uma visualização fácil dos fluxos de trabalho:

Antes dos quadros brancos do ClickUp, tínhamos dificuldades para visualizar os processos internos e conectar a ideação à execução. Agora, podemos dar vida visual aos nossos POPs exatamente onde o trabalho acontece. Isso nos poupa o tempo de mudar de uma ferramenta para outra e, o que é mais importante, alinhou nossas equipes nas transferências de trabalho no ciclo de vida do desenvolvimento do produto.

Ashley Pavlik, Diretora de Desenvolvimento de Produtos da Talent Plus

Escolher a visualização correta do roadmap é mais do que uma decisão - é a chave para manter sua equipe organizada, cumprir prazos e impulsionar o sucesso do seu produto.

O processo de criação de uma visualização de roteiro de produto

A criação de uma visualização do roadmap do produto não precisa ser uma tarefa árdua. Com um processo claro, você pode orientar sua equipe para atingir os principais objetivos e, ao mesmo tempo, manter-se flexível.

Aqui está uma abordagem passo a passo para garantir que seu roadmap se torne uma ferramenta poderosa para o sucesso:

**Etapa nº 1: Defina a visão do seu produto

Comece definindo o panorama geral - para onde você quer que seu produto vá?

Digamos que você esteja desenvolvendo um novo recurso para um aplicativo. Sua visão de longo prazo pode ser melhorar a retenção de usuários em 20%. Ao definir claramente essa visão, sua equipe entende não apenas no que está trabalhando, mas por que isso é importante.

**Etapa nº 2: Identificar as principais iniciativas e marcos

Divida essa visão em etapas acionáveis.

Por exemplo, se a sua meta é melhorar a retenção de usuários, suas principais iniciativas podem incluir o aprimoramento da integração do usuário e a melhoria das notificações no aplicativo. Defina marcos como "lançar um novo fluxo de integração" para manter todos no caminho certo e responsáveis.

Etapa nº 3: Escolha o formato de visualização correto

Cada equipe trabalha de forma diferente, portanto, escolha um técnica de visualização que se adapte ao seu fluxo de trabalho. Se seu foco for cumprir prazos específicos, um roteiro de cronograma o ajudará.

Por exemplo, ao lançar um novo recurso de produto, um roteiro de cronograma pode delinear cada fase, desde a concepção até o teste beta, garantindo que sua equipe cumpra todas as datas críticas.

Por outro lado, se você estiver trabalhando em várias atualizações simultaneamente, um quadro Kanban ajuda a acompanhar o progresso rapidamente.

**Etapa nº 4: Obtenha informações das principais partes interessadas

Os melhores roadmaps são criados com colaboração. Imagine que você esteja planejando a implementação de um novo recurso. Sua equipe de desenvolvimento, marketing e suporte ao cliente terão informações valiosas sobre cronogramas, viabilidade e expectativas dos usuários.

Ao envolver essas partes interessadas desde o início, você garante que seu roteiro seja realista e inclua todas as principais perspectivas, assegurando o melhor uso de software de roadmap .

**Etapa nº 5: Visualize e compartilhe seu roadmap

Depois que a estrutura estiver definida, dê vida a ela visualmente. Usando ferramentas como Modelo de roteiro de produto do ClickUp você pode transformar estratégias complexas em recursos visuais fáceis de entender.

Dê vida à sua visão de produto com o modelo de roteiro de produto do ClickUp

Por exemplo, você pode criar uma representação visual da evolução do seu produto que mostre toda a jornada - do desenvolvimento ao lançamento - e compartilhá-la entre as equipes para manter todos alinhados.

Você também pode criar tarefas com dez status personalizados - Não realizado, Fechado, Escopo, Em revisão de controle de qualidade e Considerando - para acompanhar o progresso de cada tarefa. Você pode adicionar quinze campos personalizados, incluindo Confidence, Effort 1-5, Impact 1-5, Initiative e Leadership Request, para ajudar a gerenciar e visualizar o desenvolvimento do produto.

⚡️Arquivo de modelos: Outros modelos, como modelos de roteiro de tecnologia simplificam o acompanhamento dos objetivos estratégicos e a comunicação da direção do seu produto. Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp ajuda a planejar e visualizar cada etapa do processo de desenvolvimento. Use-o para definir metas para lançamentos de produtos bem-sucedidos e alinhar as equipes sobre o que é mais importante para o sucesso compartilhado.

Etapa nº 6: **Revisão e ajuste contínuos

Seu roadmap não é um documento estático.

Digamos que você obtenha feedback após o lançamento do seu primeiro produto e perceba que precisa mudar o foco. Talvez o feedback do cliente sugira o ajuste de um recurso ou a inclusão de algo novo

Revisar e atualizar regularmente o seu roadmap garante que ele evolua com o seu produto e mantém a sua equipe no rumo certo à medida que as prioridades mudam. Se você estiver trabalhando em um Roteiro de TI ou um novo recurso de produto, os ajustes contínuos ajudam a manter sua estratégia flexível e responsiva às necessidades do mercado

Ao seguir essas etapas, você criará um roadmap de produto que orientará ativamente os esforços da sua equipe, em vez de ficar apenas em um arquivo. Esse roteiro garantirá o alinhamento, se adaptará a novos desafios e se tornará a ferramenta essencial para manter todos na mesma página, atingir os principais marcos e dar vida à sua visão de produto.

A importância da liderança e da parceria nesse processo

A criação de uma visualização do roteiro do produto leva a uma melhor liderança e colaboração. O sucesso do seu roadmap depende de quão bem a sua equipe trabalha em conjunto e de quão eficazmente os líderes orientam o processo.

Liderança: Como gerente ou líder de produto, você é responsável por definir a visão e garantir que o roadmap se alinhe às suas metas comerciais. Sua capacidade de tomar decisões informadas, priorizar tarefas e comunicar o panorama geral é crucial.

Uma liderança forte garante que a equipe permaneça focada nas prioridades certas e se adapte às mudanças sem perder o ritmo. Usando ferramentas como Gerenciamento de produtos do ClickUp os líderes podem manter a visibilidade em toda a diretoria, mantendo todos alinhados.

Os líderes também podem acelerar os planos e a documentação do produto usando Cérebro ClickUp . Ajuda a gerar documentos, otimizar o feedback do usuário e muito mais com ferramentas de IA projetadas para equipes de produtos. Você pode organizar facilmente feedback, épicos e sprints em um roteiro de produto compartilhado para que todos saibam no que estão trabalhando em seguida.

Parceria e colaboração: Desenvolvimento de produtos é um trabalho de equipe, e os melhores roteiros são criados por meio de parcerias sólidas. A colaboração garante que todas as perspectivas sejam consideradas ao trabalhar com equipes de desenvolvimento, marketing ou partes interessadas externas.

Por exemplo, enquanto o desenvolvimento se concentra na viabilidade técnica, o marketing pode fornecer insights sobre as necessidades dos clientes, e a liderança garante que tudo esteja alinhado aos objetivos estratégicos. O resultado? Um roteiro que não é apenas claro, mas acionável.

A convergência de liderança e parceria é essencial para garantir que seu roadmap continue sendo uma ferramenta viva e adaptável que impulsiona seu produto. Quando todos estão alinhados, o seu roadmap se torna mais do que um plano; ele se torna a base do sucesso da sua equipe.

O papel do marketing e da experiência do usuário no desenvolvimento de um roteiro visual do produto

Um roadmap de produto bem visualizado é uma poderosa ferramenta de comunicação. Para obter o máximo do seu roadmap, é essencial envolver as equipes de marketing e de experiência do usuário (UX) no processo. Veja por quê:

Marketing: As equipes de marketing desempenham um papel fundamental na formação do roadmap do produto. Elas trazem insights valiosos sobre as demandas do mercado, o feedback dos clientes e as próximas campanhas que podem influenciar as prioridades do produto.

Por exemplo, se a equipe de marketing identificar uma tendência nas necessidades dos clientes, talvez seja necessário ajustar o roteiro para se concentrar em recursos que atendam a essa demanda. A colaboração com o marketing garante que o desenvolvimento do seu produto esteja alinhado com as metas comerciais e as expectativas dos clientes.

Utilização de modelos de roteiro de marketing ajuda a garantir que sua equipe tenha as ferramentas necessárias para ficar por dentro das tendências e das percepções dos clientes.

Insights sobre a experiência do usuário (UX): A opinião da sua equipe de UX é igualmente importante ao criar um roteiro. Ela pode oferecer insights valiosos sobre como os usuários interagem com o seu produto e onde podem ser feitas melhorias.

Por exemplo, se os testes de UX mostrarem que os usuários têm dificuldades com um recurso específico, seu roteiro deverá incluir iniciativas para melhorar essa área. A inclusão de insights de UX ajuda a garantir que o produto que você está desenvolvendo não seja apenas funcional - seja agradável de usar.

Ao incorporar o feedback das equipes de marketing e de UX, você criará um roadmap de produto que reflete a visão do produto, atende às necessidades dos clientes e apoia o crescimento dos negócios. Quando todos estão na mesma página, seu roadmap se torna uma ferramenta compartilhada para impulsionar o sucesso.

Transforme seu roteiro de produto em ação com o ClickUp

Um roadmap de produto é fundamental para estabelecer uma visão compartilhada que impulsione o sucesso do seu produto. Com um roteiro visual claro, sua equipe sabe no que deve se concentrar, quando agir e como seus esforços contribuem para o quadro geral.

Seja na organização de projetos complexos ou na adaptação às mudanças do mercado, o sistema dinâmico do ClickUp ferramentas de gerenciamento de produtos e modelos podem ajudá-lo a criar um roteiro que mantenha sua equipe alinhada e seu produto em movimento.

Pronto para dar vida à sua visão de produto? Registre-se no ClickUp hoje.