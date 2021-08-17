mais de 20 dicas de especialistas para gerenciamento ágil de projetos

Ágil é a metodologia de gerenciamento de projetos mais desejável.

Confiante. Ambicioso. Impressionante.

Com a abordagem ágil, as equipes iniciam os projetos com uma visão ampla, que acaba levando a oportunidades para responder rapidamente às mudanças, coletar feedback dos clientes ao longo do desenvolvimento e priorizar a colaboração em vez dos processos. 🤩

Seja você experiente ou novato em ágil, os dilemas mais comuns são compartilhados por ambos os grupos. Há muito o que entender sobre gerenciamento ágil de projetos: o que é, como é estruturado e quais são os benefícios.

Talvez a maior questão seja: como o ágil pode funcionar para sua equipe? 🤔

Reunimos algumas das melhores dicas de profissionais com experiência em agilidade para ajudar a responder a essa pergunta.

Vamos começar explicando o significado do gerenciamento ágil de projetos.

O que é gerenciamento ágil de projetos?

Em essência, o gerenciamento ágil de projetos é um processo iterativo e flexível que divide o ciclo de vida de um grande projeto em fases curtas e alcançáveis.

O método ágil se concentra em:

Colaboração com o cliente

Auto-organização

Adaptabilidade em ambientes em mudança

Transparência da equipe e das partes interessadas

Melhoria contínua ao longo do ciclo de vida do projeto

Hoje em dia, você pode usar um software moderno de gerenciamento de projetos para gerenciar e automatizar todos os seus processos ágeis. Dessa forma, você pode executar tarefas ágeis na velocidade da luz!

Quando você deve (e não deve) usar o gerenciamento ágil de projetos

No ambiente digital em crescimento atual, organizações de todos os setores podem se beneficiar do gerenciamento ágil de projetos.

Quando abordado corretamente, o trabalho ágil oferece às equipes liberdade criativa e transparência para compartilhar ideias e melhorias ao longo do desenvolvimento do projeto.

Errado:

Feito da maneira certa:

No entanto, é importante saber quais projetos são adequados para o método ágil. Afinal, usar o método ágil perde o sentido se complicar e confundir o processo do projeto. 🤷🏻‍♀️

Características do projeto adequadas para o método ágil:

Envolvimento das partes interessadas

Apetite por transformação

O feedback do cliente é essencial durante as fases de desenvolvimento

A equipe dedicada tem alguma experiência prática com Agile

Características do projeto não adequadas para ágil:

Requisitos e prazos fixos

Não pode ser razoavelmente alocado em prazos curtos

Os requisitos do cliente são atendidos na primeira vez, sem necessidade de melhorias futuras

Com isso em mente, é hora de ouvir outros profissionais e suas experiências com gerenciamento ágil de projetos. 🎙

Dicas para gerenciamento ágil de projetos

É importante que um gerente de produto explique o valor comercial necessário para satisfazer o cliente e atingir os objetivos da empresa. Quando posso, compartilho o trabalho do Lean Canvas, pesquisas com clientes e resultados de entrevistas, para que a equipe de desenvolvimento também possa ter uma ideia real do que os clientes estão dizendo. No que diz respeito aos objetivos da empresa, explico como resolver esse problema do cliente nos ajudará a aumentar a receita, a fidelidade do cliente ou a participação no mercado, novamente com base nos dados de mercado e da concorrência que tenho disponíveis.

É importante que um gerente de produto explique o valor comercial necessário para satisfazer o cliente e atingir os objetivos da empresa.

Quando posso, compartilho o trabalho do Lean Canvas, pesquisas com clientes e resultados de entrevistas, para que a equipe de desenvolvimento também possa ter uma ideia real do que os clientes estão dizendo.

No que diz respeito aos objetivos da empresa, explico como resolver esse problema do cliente nos ajudará a aumentar a receita, a fidelidade do cliente ou a participação no mercado, novamente com base nos dados de mercado e da concorrência que tenho disponíveis.

O melhor conselho que posso dar a alguém que trabalha com gerenciamento ágil de projetos é focar nos resultados, e não nas regras. Com o Agile, é muito fácil gastar muito tempo e energia debatendo o que é e o que não é Agile e perder de vista os objetivos que você definiu para usar o Agile, que são resultados melhores. Ao implementar o processo, é melhor garantir que você adote o espírito, os valores e as filosofias do Agile, evitando focar em processos rígidos.

O melhor conselho que posso dar a alguém que trabalha com gerenciamento ágil de projetos é focar nos resultados, e não nas regras.

Com o Agile, é muito fácil gastar muito tempo e energia debatendo o que é e o que não é Agile e perder de vista os objetivos que você definiu para usar o Agile, que são resultados melhores.

Ao implementar o processo, é melhor garantir que você adote o espírito, os valores e as filosofias do Agile, evitando focar em processos rígidos.

Faça o possível para que todos participem e acreditem no fluxo de trabalho ágil. Para que seja mais eficaz, os membros da equipe e a liderança precisam entender por que estão trabalhando em um ambiente ágil e realmente acreditar nos benefícios que ele oferece. Só assim eles vão abraçar essa metodologia e você poderá colher todos os benefícios que o ágil tem a oferecer. Se sua equipe não tiver a mentalidade certa, você nunca vai conseguir tirar o máximo proveito do seu fluxo de trabalho ágil.

Faça o possível para que todos participem e acreditem no fluxo de trabalho ágil.

Para que seja mais eficaz, os membros da equipe e a liderança precisam entender por que estão trabalhando em um ambiente ágil e realmente acreditar nos benefícios que ele oferece.

Só assim eles vão abraçar essa metodologia e você poderá colher todos os benefícios que o ágil tem a oferecer. Se sua equipe não tiver a mentalidade certa, você nunca vai conseguir tirar o máximo proveito do seu fluxo de trabalho ágil.

A organização é fundamental para o sucesso do gerenciamento ágil de projetos. Todos precisam conhecer todas as etapas para concluir as tarefas de cada sprint. Portanto, todos precisam ter fácil acesso aos Procedimentos Operacionais Padrão da empresa para que possam realizar seu trabalho com eficiência e confiabilidade. Como um dos SOPs da sua equipe, você deve criar um processo de comunicação para que todos saibam onde conversar sobre problemas ou riscos que a equipe está enfrentando — você está fazendo isso no Slack ou em uma ferramenta de produtividade como o ClickUp? Quanto mais organizada for a equipe, mais fácil será para ela concluir seu trabalho a cada sprint.

A organização é fundamental para o sucesso do gerenciamento ágil de projetos. Todos precisam conhecer todas as etapas para concluir as tarefas de cada sprint.

Portanto, todos precisam ter fácil acesso aos Procedimentos Operacionais Padrão da empresa para que possam realizar seu trabalho com eficiência e confiabilidade.

Como um dos SOPs da sua equipe, você deve criar um processo de comunicação para que todos saibam onde conversar sobre problemas ou riscos que a equipe está enfrentando — você está fazendo isso no Slack ou em uma ferramenta de produtividade como o ClickUp?

Quanto mais organizada for a equipe, mais fácil será para ela concluir seu trabalho a cada sprint.

Obtenha o apoio da gestão de produtos e da equipe executiva para a entrega incremental e a necessidade de apoiar um ciclo de feedback rigoroso. Promover uma cultura de melhoria contínua e permitir que a equipe “pare a linha de produção” para se concentrar nos gargalos nos permitiu reduzir o trabalho não planejado, o que, em última análise, permite melhores estimativas e resultados de maior qualidade.

Obtenha o apoio da gestão de produtos e da equipe executiva para a entrega incremental e a necessidade de apoiar um ciclo de feedback rigoroso. Promover uma cultura de melhoria contínua e permitir que a equipe “pare a linha de produção” para se concentrar nos gargalos nos permitiu reduzir o trabalho não planejado, o que, em última análise, permite melhores estimativas e resultados de maior qualidade.

Não microgerencie. Embora as reuniões diárias sejam uma boa oportunidade para obter atualizações rápidas e acompanhar o andamento do projeto, não ceda à tentação de transformá-las em sessões de interrogatório.

Não microgerencie. Embora as reuniões diárias sejam uma boa oportunidade para obter atualizações rápidas e acompanhar o andamento do projeto, não ceda à tentação de transformá-las em sessões de interrogatório.

Tenha em mente o valor que você deseja entregar. Esse é um ponto central que une todos os membros da equipe. O método ágil é uma ótima maneira de entregar produtos complexos, nos quais o feedback dos clientes é fundamental. Temos muitos clientes fiéis que ficam felizes em fornecer feedback nos estágios iniciais.

Tenha em mente o valor que você deseja entregar. Esse é um ponto central que une todos os membros da equipe.

O método ágil é uma ótima maneira de entregar produtos complexos, nos quais o feedback dos clientes é fundamental.

Temos muitos clientes fiéis que ficam felizes em fornecer feedback nos estágios iniciais.

A colaboração em equipe é fundamental. Um bom relacionamento de trabalho entre o proprietário do produto, o scrum master e o gerente de produto garante o sucesso do gerenciamento ágil de projetos. Nesse trio, cada membro tem um papel crucial a desempenhar para a implementação bem-sucedida de metodologias ágeis na organização. O scrum master une as equipes e desempenha um papel essencial para aplicar as práticas ágeis do scrum dentro da equipe.

A colaboração em equipe é fundamental. Um bom relacionamento de trabalho entre o proprietário do produto, o scrum master e o gerente de produto garante o sucesso do gerenciamento ágil de projetos.

Nesse trio, cada membro tem um papel crucial a desempenhar para a implementação bem-sucedida de metodologias ágeis na organização.

O scrum master une as equipes e desempenha um papel essencial para aplicar as práticas ágeis do scrum dentro da equipe.

Os líderes e membros da equipe devem confiar plenamente uns nos outros. As equipes ágeis são multifuncionais e auto-organizadas, onde os membros geralmente trabalham em diferentes componentes do mesmo produto final utilizável. Sem confiança, uma equipe ágil não será capaz de gerenciar seu próprio trabalho como uma unidade coesa, a transparência será perdida e os processos ágeis serão difíceis de manter.

Os líderes e membros da equipe devem confiar plenamente uns nos outros.

As equipes ágeis são multifuncionais e auto-organizadas, onde os membros geralmente trabalham em diferentes componentes do mesmo produto final utilizável.

Sem confiança, uma equipe ágil não será capaz de gerenciar seu próprio trabalho como uma unidade coesa, a transparência será perdida e os processos ágeis serão difíceis de manter.

Sempre espere mudanças. Isso não é apenas parte de um dos quatro valores fundamentais do ágil, “Responder às mudanças em vez de seguir um plano”, mas também deve ser seu mantra orientador ao atravessar um projeto com muitos riscos ou incógnitas. Não planeje todo o seu trabalho antecipadamente – planeje e responda ao longo de todo o projeto até que ele esteja concluído.

Sempre espere mudanças.

Isso não é apenas parte de um dos quatro valores fundamentais do ágil, “Responder às mudanças em vez de seguir um plano”, mas também deve ser seu mantra orientador ao atravessar um projeto com muitos riscos ou incógnitas.

Não planeje todo o seu trabalho antecipadamente – planeje e responda ao longo de todo o projeto até que ele esteja concluído.

Não invente seus próprios processos ágeis. Siga o manifesto ágil, implemente cuidadosamente todas as cerimônias necessárias e dê tempo para que tudo seja implementado. Se você acha que a metodologia ágil não ajuda a resolver seus problemas, precisa pesquisar um pouco mais. Por exemplo, algumas técnicas de ramificação, como o Scaled Agile Framework, ajudam a escalar e adotar o Agile para empresas maiores.

Não invente seus próprios processos ágeis. Siga o manifesto ágil, implemente cuidadosamente todas as cerimônias necessárias e dê tempo para que tudo seja implementado.

Se você acha que a metodologia ágil não ajuda a resolver seus problemas, precisa pesquisar um pouco mais.

Por exemplo, algumas técnicas de ramificação, como o Scaled Agile Framework, ajudam a escalar e adotar o Agile para empresas maiores.

Comece a usar o método ágil em um projeto piloto e, posteriormente, deixe que as mesmas pessoas se tornem embaixadores ágeis dentro da organização para divulgar o método. O Agile exige comunicação diária e constante entre todas as partes interessadas – equipe de desenvolvimento, proprietários de negócios e usuários. Portanto, começar com um projeto piloto com membros comprometidos que respeitem as principais interfaces prova que o Agile pode ser implementado em cascata em toda a empresa.

Comece a usar o método ágil em um projeto piloto e, posteriormente, deixe que as mesmas pessoas se tornem embaixadores ágeis dentro da organização para divulgar o método.

O Agile exige comunicação diária e constante entre todas as partes interessadas – equipe de desenvolvimento, proprietários de negócios e usuários. Portanto, começar com um projeto piloto com membros comprometidos que respeitem as principais interfaces prova que o Agile pode ser implementado em toda a empresa.

Por meio de reuniões rápidas, ciclos constantes de feedback, revisões de sprints e retrospectivas, as metodologias ágeis ajudam a quebrar silos. O método ágil enfatiza a ajuda mútua e a remoção de obstáculos, não apenas dentro de uma equipe, mas entre todas as equipes de desenvolvimento.

Por meio de reuniões rápidas, ciclos constantes de feedback, revisões de sprints e retrospectivas, as metodologias ágeis ajudam a quebrar silos.

O método ágil enfatiza a ajuda mútua e a remoção de obstáculos, não apenas dentro de uma equipe, mas entre todas as equipes de desenvolvimento.

A prática leva à perfeição. O processo será doloroso no início. Minha dica número um é não desistir, pelo menos não antes de 4 a 6 sprints ou períodos de scrum. A essência do Agile é melhorar a cada vez, encontrando as melhores formas de trabalhar por meio de cerimônias de feedback e trabalhos colaborativos. Se você parar muito cedo, não colherá os verdadeiros benefícios.

A prática leva à perfeição. O processo será doloroso no início.

Minha dica número um é não desistir, pelo menos não antes de 4 a 6 sprints ou períodos de scrum.

A essência do Agile é melhorar a cada vez, encontrando as melhores formas de trabalhar por meio de cerimônias de feedback e trabalhos colaborativos.

Se você parar muito cedo, não colherá os verdadeiros benefícios.

Você quer pessoas orientadas para objetivos, para ter certeza de que todas as ações e decisões que elas tomam são direcionadas para a conquista de um objetivo específico. Além disso, você quer membros da equipe que sejam adaptáveis, pois novas tecnologias surgem o tempo todo, e sua equipe não deve ter medo de abraçar essas mudanças. Isso garantirá que sua equipe reduza redundâncias e elimine erros comuns ao usar metodologias desatualizadas.

Você quer pessoas orientadas para objetivos, para ter certeza de que todas as ações e decisões que elas tomam são direcionadas para a conquista de um objetivo específico.

Além disso, você quer membros da equipe que sejam adaptáveis, pois novas tecnologias surgem o tempo todo, e sua equipe não deve ter medo de abraçar essas mudanças.

Isso garantirá que sua equipe reduza redundâncias e elimine erros comuns ao usar metodologias desatualizadas.

Só agende reuniões se puder aproveitar cada minuto. Reuniões lotadas e sem importância são inimigas da implementação ágil bem-sucedida. Elas matam a motivação dos funcionários, interferem nos sprints e muitas vezes distraem os participantes com tarefas e discussões desnecessárias. Minha regra geral é que, se não consigo tornar cada minuto de uma reunião essencial, não realizo a reunião. Os novos gerentes de projetos ágeis geralmente querem provar seu valor e realizam muitas reuniões para demonstrar que estão em dia com as tarefas. Eu recomendaria o contrário: mostre que você está focado na tarefa, realizando reuniões apenas quando for necessário abordar algum assunto para que o ritmo do trabalho continue.

Só agende reuniões se puder aproveitar cada minuto. Reuniões lotadas e sem importância são inimigas da implementação ágil bem-sucedida.

Elas matam a motivação dos funcionários, interferem nos sprints e muitas vezes distraem os participantes com tarefas e discussões desnecessárias.

Minha regra geral é que, se não consigo tornar cada minuto de uma reunião essencial, não realizo a reunião.

Os novos gerentes de projetos ágeis geralmente querem provar seu valor e realizam muitas reuniões para demonstrar que estão em dia com as tarefas.

Eu recomendaria o contrário: mostre que você está focado na tarefa, realizando reuniões apenas quando for necessário abordar algum assunto para que o ritmo do trabalho continue.

Um planejamento preciso e adequado trará consequências de longo alcance: ele afeta a velocidade e a qualidade dos recursos que você apresentará aos seus clientes. Às vezes, vale mais a pena se afastar do plano original e mostrar flexibilidade para alterar tarefas ou sua prioridade, ou ambos. O objetivo principal é proporcionar uma experiência excepcional aos clientes.

Um planejamento preciso e adequado trará consequências de longo alcance: ele afeta a velocidade e a qualidade dos recursos que você apresentará aos seus clientes.

Às vezes, vale mais a pena se afastar do plano original e mostrar flexibilidade para alterar tarefas ou sua prioridade, ou ambos.

O objetivo principal é proporcionar uma experiência excepcional aos clientes.

Ao decidir sobre o melhor fluxo de trabalho ágil (por exemplo, Scrum, Kanban ), não se esqueça de também definir um fluxo de comunicação com outras equipes, por exemplo, sucesso do cliente e vendas. Contrate um Scrum Master para ajudar você e sua equipe a definir um fluxo de trabalho. Isso economizará seu tempo e permitirá que sua equipe se concentre no que é realmente importante: resolver questões essenciais.

Ao decidir sobre o melhor fluxo de trabalho ágil (por exemplo, Scrum, Kanban ), não se esqueça de também definir um fluxo de comunicação com outras equipes, por exemplo, sucesso do cliente e vendas.

Contrate um Scrum Master para ajudar você e sua equipe a definir um fluxo de trabalho. Isso economizará seu tempo e permitirá que sua equipe se concentre no que é realmente importante: resolver questões essenciais.

Considere combinar Agile e Lean Growth. Quando usamos metodologias ágeis, é importante lembrar que a agilidade por si só não é suficiente. Ele ensina como construir de forma rápida e segura, mas não diz o que construir ou por que você deve construir. É aqui que o Lean entra em cena. Trata-se de descobrir o melhor conjunto de recursos para obter o melhor retorno sobre o investimento com o Lean.

Considere combinar Agile e Lean Growth. Quando usamos metodologias ágeis, é importante lembrar que a agilidade por si só não é suficiente.

Ele ensina como construir de forma rápida e segura, mas não diz o que construir ou por que você deve construir.

É aqui que o Lean entra em cena. Trata-se de descobrir o melhor conjunto de recursos para obter o melhor retorno sobre o investimento com o Lean.

Certifique-se de ter o software certo para ajudá-lo a acompanhar seus projetos. O Agile nos ajudou imensamente. Para ser sincero, provavelmente não estaríamos funcionando sem isso nesta fase. Ajuda a gerenciar as expectativas de conclusão do projeto em todos os níveis. Ser capaz de reavaliar nossa posição no final dos sprints também é extremamente útil, pois significa que muitas vezes podemos encontrar maneiras mais eficientes de fazer as coisas e priorizar melhor onde canalizar nossos esforços.

Certifique-se de ter o software certo para ajudá-lo a acompanhar seus projetos. O Agile nos ajudou imensamente.

Para ser sincero, provavelmente não estaríamos funcionando sem isso nesta fase. Ajuda a gerenciar as expectativas de conclusão do projeto em todos os níveis.

Ser capaz de reavaliar nossa posição no final dos sprints também é extremamente útil, pois significa que muitas vezes podemos encontrar maneiras mais eficientes de fazer as coisas e priorizar melhor onde canalizar nossos esforços.

Muito obrigado a todos os participantes por compartilharem seu tempo e dicas conosco! 👏🏼

O panorama geral

A metodologia de gerenciamento ágil de projetos conta com uma rede de pessoas comunicativas, princípios orientadores e uma mentalidade voltada para a melhoria contínua.

É desejável porque demonstra como a transformação consistente cria valor agregado para os clientes.

Se você deseja aproveitar o gerenciamento ágil de projetos para atingir os objetivos da sua organização, o ClickUp é uma ótima ferramenta ágil para ajudá-lo a chegar lá.

Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita e começar a otimizar sua maneira de trabalhar. Estamos ansiosos para ouvir suas dicas em breve! 🚀