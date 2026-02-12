Como usar o marketing conversacional para obter o máximo de benefícios

Em um mundo onde as caixas de entrada estão inundadas de e-mails cafonas e mensagens diretas com tentativas de venda agressivas, muitos clientes buscam algo diferente: uma conversa genuína com uma marca e seus representantes, sem a pressão de tomar uma decisão imediata.

É aí que entra o marketing conversacional. Ele traz o toque humano para o marketing, substituindo argumentos de venda robóticos por uma comunicação autêntica, sem compromisso.

O marketing conversacional se concentra na criação de uma conexão humana, tornando-se uma estratégia de comunicação de marketing especialmente eficaz para fidelizar clientes e impulsionar as vendas.

Pense em e-mails que seus clientes queiram ler, anúncios que queiram assistir até o fim e textos longos que prendam a atenção deles até o último momento.

Tudo isso é possível por meio de estratégias práticas de marketing conversacional. Com os aplicativos de mensagens certos, você terá as ferramentas necessárias para envolver mais clientes em potencial, criar conexões genuínas e transformar leads em clientes fiéis.

O que é marketing conversacional?

O marketing conversacional é uma abordagem inovadora e orientada para o diálogo na interação com os clientes. A combinação de canais de comunicação automatizados com pontos de contato humanos estratégicos permite que os profissionais de marketing criem “ciclos de conversa contínuos” — diálogos contínuos que evoluem a cada interação para elevar a experiência do cliente.

Por que você precisa do marketing conversacional?

Profissionais de vendas e marketing estão constantemente sob pressão para se destacar e atrair atenção. Com todo esse ruído, oferecer uma experiência personalizada pode parecer quase impossível.

É por isso que o marketing conversacional se tornou a solução preferida das empresas para ampliar o engajamento individual. Usando chatbots, chat ao vivo e mensagens personalizadas, as marcas interagem com os clientes instantaneamente e atendem às suas necessidades, independentemente de onde eles estejam no processo de compra.

Em vez de fazer os clientes esperarem dias por uma resposta ou deixá-los na expectativa depois de preencherem formulários, essa estratégia garante que cada interação seja direta, imediata e verdadeiramente humana.

Aproximadamente 79% das empresas relatam que a integração de bots de marketing conversacional melhorou a fidelidade dos clientes, aumentou as vendas e gerou maior receita — uma situação em que tanto os clientes quanto as empresas saem ganhando.

Agora que você já tem uma boa compreensão do marketing conversacional e de seus benefícios, vamos discutir os principais componentes que tornam essa abordagem eficaz.

Elementos-chave do marketing conversacional

Criar uma estratégia de marketing conversacional bem-sucedida significa combinar vários elementos para envolver seu público. Cada elemento aproxima sua marca de oferecer uma experiência personalizada e intuitiva.

As conversas acontecem no ritmo do cliente

O marketing conversacional atende aos clientes nos termos deles. Em vez de esperar que os clientes interajam apenas em horários determinados, essa abordagem permite que eles iniciem e encerrem conversas quando quiserem.

Embora o suporte em tempo real seja ótimo, também é importante ter a flexibilidade de responder quando quiser — especialmente quando um dia agitado exige interromper e retomar as conversas mais tarde.

As conversas podem ser ampliadas com facilidade

Como as interações ocorrem no ritmo do cliente, as empresas precisam de uma maneira escalável de atender às necessidades de todos. Ferramentas de IA para atendimento ao cliente são úteis nesse sentido, lidando com perguntas rotineiras e oferecendo suporte instantâneo quando não há representantes disponíveis para conversas ao vivo.

Os chatbots podem orientar os clientes e oferecer soluções sem substituir a interação humana. Essa flexibilidade mantém a experiência do cliente positiva e envolvente.

O chatbot da H&M integrado ao site de atendimento ao cliente

Por exemplo, a H&M utiliza um chatbot para ajudar os clientes no rastreamento de pedidos, na busca de produtos e nas devoluções, garantindo uma experiência de compra tranquila.

As conversas ajudam a obter insights por meio do contexto

Todos sabemos como são as conversas sem contexto. Desajeitadas e repetitivas. Com o marketing conversacional, cada interação tem um contexto, e o acesso aos dados dos clientes ajuda as conversas a fluírem naturalmente.

Suponha que um cliente tenha entrado em contato ontem com uma dúvida sobre um produto e agora esteja perguntando sobre o processo de devolução. Um sistema contextual permite que as equipes de suporte ou os bots retomem a conversa a partir da última interação, evitando que os clientes tenham que repetir detalhes e tornando a experiência mais personalizada.

O uso de um CRM e o acompanhamento das interações em todos os pontos de contato garantem que esse contexto seja transmitido de um chat para o outro. A experiência do cliente é aprimorada quando cada interação é baseada em conversas anteriores, interesses em produtos ou hábitos de navegação — simplificando as respostas e fortalecendo a confiança na marca.

As conversas acontecem nos canais preferidos dos clientes

O marketing conversacional encontra os clientes nas plataformas que eles mais usam, sejam aplicativos de chat como o Facebook Messenger, chat na web ou até mesmo SMS. Ao disponibilizar o atendimento ao cliente nos canais preferidos deles, você permite que os clientes interajam onde se sentem mais à vontade.

Os consumidores de hoje estão acostumados a acessar informações de forma rápida e fácil; portanto, se uma mensagem rápida por chat ou um chatbot puder resolver um problema, eles não deveriam ter que ficar esperando indefinidamente em uma linha 0800 para obter respostas.

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Como implementar uma estratégia de marketing conversacional

Criar conversas significativas — seja com representantes de vendas ou chatbots — pode transformar visitantes em clientes mais rapidamente do que o marketing tradicional. Na verdade, os clientes têm 63% mais chances de retornar ao seu site após um bate-papo envolvente.

No entanto, incorporar o marketing conversacional aos seus processos de vendas e à jornada do cliente pode exigir algum planejamento.

Para que o marketing conversacional funcione bem, você deve criar uma experiência centrada no usuário, em vez de simplesmente promover produtos. Suas equipes de vendas, atendimento e marketing precisam priorizar a construção de relacionamentos em vez de transações.

Confira esta abordagem passo a passo para ajudar a tornar sua estratégia de marketing digital mais conversacional.

Passo 1: Identifique primeiro suas metas e métricas

Antes de realmente começar a desenvolver uma estratégia de marketing conversacional, pense em como seria o sucesso para você.

Você pretende aumentar as vendas com recomendações personalizadas de produtos pelo Facebook Messenger?

Ou talvez você esteja mais focado em aumentar a satisfação do cliente e se preocupe com altas avaliações de atendimento?

Aqui estão algumas métricas que podem ajudar a medir a eficácia do seu marketing conversacional: Vendas e geração de leads : leads gerados, taxas de conversão ou valor médio dos pedidos

Engajamento : tempos de resposta, número de interações ou mensagens trocadas

Conscientização : Alcance, impressões ou taxas de cliques

Fidelidade e satisfação do cliente: taxas de retenção, valor da vida útil do cliente, CSAT ou pontuação NPS

Passo 2: Defina suas mensagens principais

A chave do marketing conversacional é a comunicação clara; portanto, definir os pontos-chave da sua mensagem é fundamental.

Imagine que você é o cliente e pense no que chamaria sua atenção — um desconto por tempo limitado? Um convite para desbloquear conteúdo gratuito em troca de um endereço de e-mail?

Comece com uma mensagem simples e atraente e concentre-se em um ponto principal. Você pode dar início à conversa com uma mensagem de boas-vindas convidativa e, em seguida, deixar que a conversa flua naturalmente para outros assuntos, como feedback dos clientes ou sugestões de produtos.

Lembre-se apenas de manter as mensagens curtas e relevantes.

Passo 3: Decida quais canais de comunicação usar

Para começar a usar o marketing conversacional, concentre-se em canais como seu site, aplicativos de mensagens e plataformas sociais. Considere estas opções:

Automatize o chat ao vivo do Facebook com bots

Adicione um widget de chat ao vivo ao seu site

Integre um chatbot no Instagram

Configure um chatbot do WhatsApp for Business

No entanto, nem todos os canais funcionam da mesma maneira.

Se você planeja sugerir produtos, uma plataforma de chat como o Facebook Messenger pode ser ideal. Mas se o seu objetivo é responder às perguntas dos clientes, um chatbot no seu site pode ser mais adequado para o suporte de perguntas frequentes.

Ferramentas de marketing baseadas em IA, como chatbots e respostas pré-definidas, permitem que você interaja com centenas de clientes de forma integrada. No entanto, o uso eficaz dessas ferramentas requer um pouco de experiência.

Vale a pena praticar vários cenários para lidar com consultas comuns dos clientes, especialmente porque alguns podem ficar frustrados se a experiência com o chatbot não for a esperada.

Você pode até mesmo configurar notificações no celular para qualquer interação que exija um agente ao vivo. Treinar sua equipe sobre as ferramentas e os cenários mais comuns fará uma grande diferença na fluidez da experiência dos clientes.

Passo 5: Crie e teste seus chatbots antes do lançamento

Um chatbot eficaz deve permitir que os clientes interajam com a mesma naturalidade com que fariam com uma pessoa, criando uma experiência ágil, personalizada e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando bem projetados, os chatbots podem aumentar as vendas em até 67%.

Para começar, considere criar fluxogramas de chatbot que ofereçam várias opções de caminhos de conversa. Muitas ferramentas vêm com construtores visuais e até mesmo modelos de chatbot prontos, facilitando a criação da estrutura certa para interações fluidas e significativas.

Passo 6: Acompanhe os resultados e otimize os fluxos de conversação

Depois de definir sua estratégia, fique de olho nos resultados. Isso é fácil se você tiver definido métricas claras. Se o desempenho não estiver onde você gostaria que estivesse, você pode analisar a taxa de desistência para cada mensagem do chatbot.

Esses dados revelarão se uma determinada mensagem pode estar afastando os clientes ou se os interesses deles estão mudando.

Dica de especialista: Como o chatbot e a IA conversacional do ClickUp aprimoram o gerenciamento de tarefas e a colaboração em equipe

Embora os profissionais de marketing tenham hoje mais canais do que nunca para alcançar os clientes, destacar-se em meio ao ruído tem se tornado cada vez mais desafiador. Uma pessoa comum é exposta a milhares de mensagens de marketing diariamente, mas as taxas de engajamento continuam em declínio.

Mas o marketing conversacional não é apenas mais um canal. Ele está mudando fundamentalmente a forma como marcas e clientes se conectam.

Para aproveitar ao máximo o marketing conversacional, você precisa das ferramentas certas de gerenciamento de projetos de marketing. E se disséssemos que existe uma ferramenta que atende à maioria das suas necessidades e mantém tudo organizado?

Sim, essa ferramenta é o ClickUp, desenvolvido para equipes de marketing.

O ClickUp para Equipes de Marketing funciona como uma fonte única de informações para todas as suas estratégias de marketing conversacional

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a criar, implementar, monitorar e aprimorar sua estratégia e suas campanhas de marketing conversacional:

Integre o gerenciamento de tarefas com recursos conversacionais baseados em IA

Com mais de 1.000 integrações do ClickUp, incluindo chatbots e ferramentas de automação como Zapier, ChatGPT e DALL-E, você pode automatizar o gerenciamento de tarefas com base nas interações com os clientes.

Por exemplo, quando um cliente faz uma pergunta, o chatbot pode capturar instantaneamente essa consulta e criar uma tarefa no ClickUp. Isso significa que os membros da equipe podem resolver os problemas dos clientes sem precisar registrar manualmente cada interação. Você também obtém dados de interação com o cliente diretamente no ClickUp para análise, tornando-os úteis para a tomada de decisões.

Use o ClickUp Chat para compartilhar atualizações, enviar links de recursos e trabalhar em conjunto em um único lugar

Além disso, com o ClickUp Chat, as equipes podem colaborar de forma integrada em um único lugar, sem precisar alternar entre ferramentas de gerenciamento de projetos e de comunicação. Você pode interagir individualmente com seus colegas ou criar grupos para envolver mais pessoas em qualquer conversa. É possível até mesmo vincular discussões específicas a estratégias de marketing conversacional ou tarefas de campanha relacionadas no ClickUp e vice-versa, mantendo o contexto entre várias conversas.

Crie e acompanhe tarefas a partir de mensagens no ClickUp Chat com o recurso FollowUps

O SyncUps no Chat facilita iniciar uma chamada de áudio ou vídeo com seus colegas de equipe, enquanto o FollowUps permite gerar uma tarefa a partir de uma mensagem e atribuí-la à pessoa responsável.

Trabalhe de forma assíncrona com sua equipe, atribua tarefas e receba atualizações com os Comentários Atribuídos do ClickUp

Com os Comentários Atribuídos no ClickUp, seus comentários e feedback sobre qualquer tarefa do ClickUp se transformam em itens de ação rastreáveis, eliminando as idas e vindas associadas a outras plataformas. Esse recurso também organiza os tópicos de discussão das tarefas para reduzir a desorganização de informações, mantendo tudo o que é relevante ao seu alcance.

Estudo de caso: ClickUp 🤝 Cartoon Network A dinâmica equipe de mídias sociais da Cartoon Network já enfrentou dificuldades com fluxos de trabalho complicados envolvendo várias ferramentas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, publicar um post em seus canais de mídia social todos os dias exigia sincronização e atualização tanto nas ferramentas de gerenciamento de tarefas quanto nas de gerenciamento de calendário, o que representava uma perda de tempo. Com o ClickUp como sua única fonte de verdade, eles economizam tempo e mantêm-se à frente do cronograma de publicação. Na verdade, eles dobraram sua produção sem aumentar o tamanho da equipe.

E isso é só o começo.

As equipes de marketing podem usar os recursos de IA do ClickUp para identificar tendências, como perguntas frequentes ou pontos críticos comuns, permitindo que elas personalizem suas estratégias. Ao compreender o que atrai os clientes, as equipes podem ajustar suas mensagens e ofertas para obter um melhor engajamento.

Obtenha respostas para todas as suas perguntas com o ClickUp Brain

90% dos profissionais de marketing que utilizam IA a veem como o futuro da geração de conteúdo.

O assistente pessoal com IA do ClickUp, o ClickUp Brain, pode fazer maravilhas para todas as suas necessidades de conteúdo e elevar as interações com os clientes, tornando-se uma das melhores alternativas ao ChatGPT.

Imagine perguntar: “Quais são as últimas novidades sobre nossa campanha nas redes sociais?” e receber uma resposta rápida sobre o andamento do projeto. O ClickUp Brain pode até sugerir dicas exclusivas para tornar suas iniciativas de marketing conversacional ainda mais impactantes!

Ele também funciona como uma ferramenta de resumo para projetos de grande porte em que são necessárias atualizações rápidas e concisas, como no atendimento ao cliente ou na consultoria.

Crie ideias de conteúdo personalizadas analisando dados demográficos do público, tendências atuais e metas de marketing usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain gera automaticamente reuniões diárias e atualizações em todos os projetos, oferecendo aos usuários um panorama claro do status, das prioridades e dos prazos. Ele também fornece atualizações oportunas para manter sua equipe no caminho certo.

Obtenha respostas instantâneas a perguntas, atualizações de status sobre tarefas, lembretes de prazos, resumo de notas e muito mais

Tem uma reunião marcada em cima da hora? Trabalhe de forma inteligente e aproveite o ClickUp Brain para gerar materiais pré-reunião, como agendas, pontos de discussão e apresentações de slides.

O ClickUp Brain analisará as notas de reuniões anteriores para identificar áreas-chave de foco, temas recorrentes, questões não resolvidas e todos os detalhes relevantes que contribuíram para a reunião atual.

Crie agendas pré-reunião usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain não se limita a responder a consultas. Ele coordena ativamente o trabalho ao:

Criação contextual de tarefas : A IA analisa as conversas no ClickUp Chat e cria automaticamente tarefas a partir das mensagens, utilizando processamento de linguagem natural para atribuir níveis de prioridade

Gerenciamento inteligente de dependências: você pode usar o ClickUp Brain para identificar e sugerir automaticamente dependências de tarefas com base no contexto da conversa e em padrões históricos

👀 Bônus: Descubra casos de uso do ChatGPT para ter uma ideia melhor de como maximizar o potencial dessa ferramenta de IA para aprimorar suas estratégias e melhorar seus fluxos de trabalho.

Todos esses recursos do ClickUp permitem que você personalize suas interações de marketing com base no histórico do cliente e no contexto do projeto, além de executar ideias de marketing conversacional com facilidade.

Exemplos de marketing conversacional

Agora que você sabe como criar uma estratégia eficaz de marketing conversacional, veja aqui alguns exemplos reais para se inspirar ainda mais.

Suporte ao vivo

Embora o suporte ao vivo possa não parecer uma função de marketing à primeira vista, ele tem um impacto significativo na experiência dos seus clientes com a sua marca.

Encante seus clientes oferecendo linhas de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou criando uma conta dedicada no Twitter para consultas de ajuda. Um atendimento ao cliente de alta qualidade impulsiona suas vendas naturalmente.

via Nordstrom

📌 Exemplo: O Stylist Chat da Nordstrom é um excelente exemplo de como o suporte ao vivo pode melhorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas. Os clientes têm acesso a estilistas pessoais que oferecem recomendações em tempo real, personalizadas de acordo com seus gostos, tamanho e orçamento. Por meio do chat, os clientes recebem ajuda para montar looks para ocasiões específicas, como casamentos ou entrevistas de emprego. Os estilistas auxiliam na combinação de itens do catálogo da Nordstrom, criando uma experiência de compra orientada que torna as escolhas de estilo mais fáceis e agradáveis.

Experiências pós-venda

Mesmo que seus produtos estejam voando das prateleiras, você precisa se concentrar na comunicação pós-venda.

Uma abordagem simples, mas eficaz, é enviar e-mails de acompanhamento para verificar se os clientes estão satisfeitos com suas compras e se têm alguma dúvida. Essa medida, aparentemente insignificante, pode aumentar significativamente a fidelização dos clientes.

via Chewy no Twitter

📌 Exemplo: A empresa de ração para animais Chewy envia ocasionalmente cartões de agradecimento escritos à mão ou até mesmo retratos personalizados dos animais de estimação aos seus clientes. Eles também oferecem proativamente reembolsos por ração não aberta e sugerem doá-la a abrigos locais. Esses toques pessoais surpreendem e encantam, mostrando que eles se preocupam com os animais de estimação e não apenas com a venda.

Marketing por e-mail

Em vez de bombardear os clientes com boletins informativos genéricos que não conseguem cativar, concentre-se na criatividade e na interação genuína para fomentar a fidelidade à marca.

Por que não incluir uma breve pesquisa em seu e-mail solicitando feedback sobre a experiência deles? Você pode até usar emoticons simples para avaliar os níveis de satisfação. Quanto mais fácil você tornar a resposta para os clientes, maior será a probabilidade de eles interagirem.

📌 Exemplo: A Booking.com faz um excelente trabalho ao tornar o marketing por e-mail mais parecido com uma conversa útil do que com um discurso de vendas. Depois que alguém reserva uma viagem, a Booking.com envia mensagens de acompanhamento personalizadas, incluindo dicas sobre atrações nas proximidades, opções de transporte e recomendações de restaurantes locais. Em vez de apenas um “obrigado pela reserva”, esses e-mails demonstram uma compreensão profunda do que o viajante realmente precisa, criando uma interação mais envolvente e orientada para o valor.

Personalização nas interações com os clientes

Uma das aplicações mais eficazes do marketing conversacional é a personalização. Ela faz com que os clientes se sintam reconhecidos, valorizados e compreendidos — qualidades essenciais para construir confiança e fidelidade.

Conversas personalizadas transmitem uma sensação de humanidade e acessibilidade, incentivando os clientes a responder, fazer perguntas e explorar mais a fundo. Esse envolvimento pode aprofundar o relacionamento deles com a marca e aumentar a probabilidade de que voltem.

📌 Exemplo: A Sephora é especialista em combinar marketing conversacional com personalização. Eles fazem isso por meio de ferramentas como os questionários Color IQ e Skincare IQ, que perguntam aos usuários sobre seu tipo de pele, preocupações e preferências e, em seguida, recomendam produtos com base nessas respostas. Mas a Sephora não para por aí — eles também foram pioneiros na tecnologia de experimentação virtual com sua ferramenta Virtual Artist. Isso permite que os usuários “experimentem” maquiagem digitalmente, usando RA para ajudá-los a ver como diferentes tons ficam em sua pele antes mesmo de fazer uma compra. Essas táticas funcionam não apenas porque são interativas, mas também porque eliminam o atrito no processo de tomada de decisão, tornando as compras mais fáceis, rápidas e muito mais divertidas.

Vendas conversacionais através das redes sociais

Pesquisas mostram que 72% dos clientes B2B esperam que as empresas tenham um profundo entendimento de suas necessidades e ofereçam experiências personalizadas. As redes sociais são um excelente canal para isso, graças à sua proximidade e acessibilidade tanto para o cliente quanto para a marca.

📌 Exemplo: A Wendy’s dominou a arte das conversas guiadas nas redes sociais, utilizando uma voz única e irreverente que envolve ativamente os seguidores. Eles respondem frequentemente aos comentários e menções dos usuários com respostas espirituosas e alinhadas à marca, além de se permitirem “provocações” bem-humoradas aos concorrentes para estimular um maior engajamento.

Benefícios do marketing conversacional

Quando executado de forma eficaz, o marketing conversacional pode ajudar as empresas a se destacarem em um mercado competitivo. Vamos explorar alguns de seus principais benefícios.

Melhore a geração de leads

O marketing conversacional permite que você capture informações valiosas e qualifique leads em tempo real, interagindo com os visitantes por meio de mensagens de chat em sua loja ou site. Isso é particularmente benéfico para usuários novos e anônimos.

Ao oferecer suporte personalizado em tempo real, você cria uma experiência acolhedora que promove um envolvimento mais profundo e aumenta as chances de conversão.

Alcance os clientes nos canais de sua preferência

Os clientes realizam 90% de suas pesquisas online — muitas vezes em plataformas como o TikTok — antes de fazer compras na loja física.

Eles interagem com vários pontos de contato ao longo de sua jornada de compra, por isso é fundamental atender às suas expectativas e se conectar com eles onde quer que estejam.

Você pode interagir com os clientes em seus ambientes preferidos usando vários canais, como SMS, WhatsApp e mensagens no site.

A adoção de uma estratégia de marketing conversacional multiplataforma permite que as marcas aprimorem a experiência do cliente. Conversas contextuais e relevantes ajudam a construir relacionamentos mais sólidos, aumentar a satisfação do cliente e gerar mais conversões.

Trabalhe de forma mais eficiente em equipe

Os chatbots de marketing conversacional simplificam os processos de comunicação, ajudando você a automatizar respostas e gerenciar consultas de clientes de forma eficaz.

Ao treinar chatbots para reconhecer perguntas comuns e fornecer respostas relevantes, sua equipe pode economizar tempo e recursos. Assim, ela pode se concentrar em tarefas mais complexas, melhorando, em última instância, a produtividade e a satisfação do cliente (e, aliás, a satisfação dos funcionários também!)

Acelere o processo de vendas

O marketing conversacional também integra perfeitamente os esforços de marketing e vendas. Essa sinergia ajuda a conduzir os clientes pelo funil de vendas com mais rapidez.

Por exemplo, os chatbots podem identificar leads qualificados e encaminhá-los diretamente aos representantes de vendas ou agendar reuniões em tempo real.

Obtenha insights sobre as preferências dos clientes

Conversar diretamente com os clientes fornece informações valiosas sobre o que eles gostam e o que não gostam.

Esse feedback dos clientes é valioso e pode ser aproveitado para aprimorar produtos, refinar processos e melhorar as interações com os clientes e o conteúdo em geral.

Integrando o marketing conversacional com outras estratégias

Para maximizar o impacto do marketing conversacional, é essencial integrá-lo a outras estratégias de marketing.

Essa abordagem não apenas aumenta o envolvimento do cliente, mas também cria uma experiência integrada em vários pontos de contato.

A abordagem omnicanal

Essa abordagem garante que os clientes tenham uma experiência consistente em todos os canais — como sites, redes sociais e aplicativos de mensagens.

De acordo com um estudo da Harvard Business Review, as empresas que implementam uma estratégia omnicanal retêm, em média, 89% de seus clientes, em comparação com apenas 33% das empresas com uma estratégia omnicanal fraca.

Ao integrar ferramentas como chatbots e IA conversacional nesses canais, as empresas podem manter a continuidade nas interações com os clientes, aprimorando ainda mais a experiência geral. Essa integração permite respostas rápidas e eficazes, essenciais para reduzir o tempo de espera e aumentar a satisfação do cliente. ​

Criando uma jornada do cliente unificada

A integração do marketing conversacional ajuda a criar uma jornada do cliente unificada, na qual cada interação se baseia na anterior.

Um relatório da Salesforce revelou que 70% dos consumidores afirmam que processos interligados são muito importantes para conquistar sua preferência.

Ao utilizar ferramentas de marketing conversacional em diversas plataformas, as empresas podem garantir que os clientes recebam suporte personalizado e informações relevantes em todas as etapas de sua jornada. Essa consistência aprimora a experiência do cliente e gera taxas de conversão mais altas; estudos mostram que marcas com forte engajamento do cliente podem registrar taxas de crescimento de receita até 5,5 vezes maiores do que as de seus concorrentes.

Transforme conversas em conversões com o ClickUp

O marketing conversacional funciona em todas as etapas da jornada do cliente online.

Seja um visitante apenas explorando sua marca, um cliente em potencial buscando informações sobre seus produtos ou um cliente existente precisando de suporte com sua compra recente, o marketing conversacional pode ajudar a orientar os clientes pelo processo de compra de forma mais eficiente. É também uma maneira eficaz de construir confiança e fortalecer a gestão do relacionamento com o cliente.

E uma ferramenta que pode melhorar significativamente essa experiência é o ClickUp! Com o ClickUp, as equipes podem acompanhar consultas, responder prontamente e analisar dados de clientes em um único lugar, garantindo uma comunicação integrada. Além disso, as integrações e as automações baseadas em IA do ClickUp ajudam a otimizar respostas e atribuir tarefas com base nas interações com os clientes, aumentando a eficiência.

Com esses recursos, o potencial para otimizar seu fluxo de trabalho e melhorar o relacionamento com os clientes é imenso.

Por que esperar? Experimente o ClickUp hoje mesmo!