11 modelos gratuitos de acompanhamento de vários projetos

Gerenciar vários projetos ao mesmo tempo pode ser caótico - quando uma tarefa é resolvida, surge outro prazo ou as prioridades mudam. Essa confusão constante pode sobrecarregar gerentes de projeto, líderes de equipe e pequenos empresários.

Uma solução simples? Pesquise "modelo de controle de vários projetos no Excel" 💡

Esses modelos usam os recursos testados e comprovados do Microsoft Excel para ajudar a alinhar seus projetos. Embora um modelo do Excel seja ótimo para necessidades simples, ele exige atualizações manuais, o que pode afetar os processos entre projetos (especialmente em configurações complexas).

Para ajudá-lo a fazer uma escolha informada, reunimos abaixo nossos modelos favoritos de acompanhamento de vários projetos, incluindo opções compatíveis com o Excel e alguns favoritos do ClickUp.

Mas, primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto no que são esses modelos.

O que são modelos de rastreamento de múltiplos projetos?

Os modelos de acompanhamento de vários projetos são ferramentas que ajudam você a gerenciar vários projetos de uma só vez sem perder o controle de prazos ou tarefas individuais. Eles fornecem uma visão clara e organizada de cada projeto lado a lado, para que você possa identificar facilmente as dependências e priorizar as tarefas.

Não é mais necessário alternar entre planilhas, e-mails e aplicativos para o gerenciamento de projetos.

Esses modelos também facilitam a colaboração e o acompanhamento das equipes multifuncionais. Atribua trabalho, compartilhe atualizações e alinhe os participantes com os mesmos objetivos.

Por exemplo, as equipes de vendas e de sucesso do cliente podem usar um modelo de CRM de vários projetos para monitorar chamadas e e-mails com vários clientes em diferentes estágios do ciclo de vida do cliente. Elas também podem marcar seus representantes de vendas para acompanhar novos leads ou coordenar com a equipe de marketing a elaboração de materiais promocionais direcionados - tudo na mesma plataforma.

Dica profissional: Integrar software de gerenciamento de tarefas com seu modelo de gerenciamento de projetos para obter insights granulares e em tempo real sobre as cargas de trabalho da equipe. Isso o ajudará a evitar o esgotamento e a manter os prazos sob controle.

O que faz um bom modelo de rastreamento de múltiplos projetos?

Um modelo eficaz de acompanhamento de vários projetos se concentra na organização, no trabalho em equipe e nas suas necessidades específicas. Aqui estão os recursos obrigatórios:

Visão geral clara: Escolha um modelo que ofereça uma hierarquia lógica de seus projetos, mostrando prazos, recursos e prioridades com clareza

Escolha um modelo que ofereça uma hierarquia lógica de seus projetos, mostrando prazos, recursos e prioridades com clareza Recursos de rastreamento: Opte por um modelo com ferramentas para rastrear tanto os objetivos gerais quanto os marcos específicos do projeto

Opte por um modelo com ferramentas para rastrear tanto os objetivos gerais quanto os marcos específicos do projeto Aparência personalizável: Escolha um modelo que permita personalizar campos, widgets e layouts para atender às necessidades de evolução de seus projetos

Escolha um modelo que permita personalizar campos, widgets e layouts para atender às necessidades de evolução de seus projetos Recursos de gerenciamento de tarefas: Encontre um modelo que permita a fácil criação, atribuição e acompanhamento de tarefas para garantir a responsabilidade dentro e entre as equipes

Encontre um modelo que permita a fácil criação, atribuição e acompanhamento de tarefas para garantir a responsabilidade dentro e entre as equipes Painel de controle centralizado : Considere um modelo com um painel de controle unificadopainel de gerenciamento de projetos que reúna as informações de todos os seus projetos em uma única exibição

: Considere um modelo com um painel de controle unificadopainel de gerenciamento de projetos que reúna as informações de todos os seus projetos em uma única exibição Ferramentas de colaboração: Procure um modelo com recursos de comunicação integrados, como comentários e anexos de arquivos, para facilitar o compartilhamento de informações

Procure um modelo com recursos de comunicação integrados, como comentários e anexos de arquivos, para facilitar o compartilhamento de informações Funções de visualização: Opte por um modelo que inclua ferramentas como gráficos de Gantt ou quadros Kanban para ajudá-lo a visualizar o progresso e identificar rapidamente os obstáculos

11 Modelos gratuitos de acompanhamento de vários projetos

O rastreamento de vários projetos é um verdadeiro teste para qualquer equipe robusta software de gerenciamento de projetos . Isso requer mais do que apenas verificar as tarefas em uma lista; você precisa de insights claros sobre o que está acontecendo, quando está acontecendo e como tudo isso está ligado aos seus objetivos maiores ClickUp é um software de gerenciamento de projetos fácil de usar, criado para simplificar os fluxos de trabalho e manter seu progresso no caminho certo. Desde o gerenciamento de tarefas do projeto até a integração de várias ferramentas e até mesmo o uso de IA para alocação mais inteligente de recursos, o ClickUp Workspace reúne todos os elementos essenciais em um único hub.

Não importa se você está gerenciando um único projeto ou um portfólio inteiro, Solução de gerenciamento de projetos da ClickUp fornece percepções em tempo real e automação para mantê-lo no caminho certo.

Seus recursos avançados de visualização e geração de relatórios ajudam a obter visibilidade total da alocação de recursos e orçamento, cargas de trabalho individuais e de equipe, atrasos e dependências e muito mais.

Acompanhe vários projetos e reúna as equipes em uma plataforma conectada com as soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp

Abaixo, reunimos nossos principais modelos de rastreamento de vários projetos ricos em recursos. Mas se você preferir uma abordagem mais tradicional, a simplicidade do Excel tem seu charme. Explore o melhor dos dois mundos para encontrar o que melhor se adapta às suas necessidades de gerenciamento de projetos.

1. Modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp

Modelo de relatório de status de vários projetos da ClickUp

O relatório Modelo de relatório de status de vários projetos do ClickUp é uma opção amigável para iniciantes que mantém seus projetos organizados e acessíveis.

Em sua essência, há um painel de portfólio que resume visualmente os principais aspectos de cada projeto (como prioridade, saúde, custo e duração) usando indicadores codificados por cores e emojis. Cada projeto tem uma página dedicada vinculada a esse Wiki central. Eles começam com uma tabela de resumo que destaca detalhes de alto nível, como prioridades e prazos.

Para uma análise mais profunda, cada página contém um relatório de status do projeto e insights de saúde, como níveis de risco e planos de ação. Ele também rastreia os custos comparando as estimativas com os valores reais, fornecendo uma visão clara do orçamento restante.

A tabela "Quality Check" (Verificação da qualidade) monitora o status de revisão dos produtos e a tabela "Timeline Check" (Verificação do cronograma) divide o tempo gasto em cada tarefa, comparando as horas estimadas com o tempo real trabalhado. Com esses recursos, ele também pode ser usado como um modelo de cronograma de vários projetos!

Ideal para: Gerentes de marketing que desejam monitorar o status de campanhas simultâneas.

2. Modelo de rastreador de projeto do ClickUp

Modelo de rastreador de projeto ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de projeto ClickUp oferece uma maneira flexível de monitorar vários projetos, tarefas e cronogramas em um único local. Você pode alternar entre diferentes visualizações para gerenciar os recursos com mais eficiência.

Primeiro, há uma visualização de "Lista Geral" em que você pode adicionar e rotular tarefas dentro de cada projeto e detalhes como datas-chave, pessoas e prioridades. Em seguida, você pode organizar as tarefas por estágio do projeto - como preparação, produção ou ao vivo - e monitorar o progresso usando um simples Sistema RAG (vermelho, âmbar, verde) .

Se você preferir uma abordagem visual, o Visualização do gráfico de Gantt ajuda você a ver como as tarefas de vários projetos se encaixam na mesma linha do tempo.

Há também um Visualização da placa que você pode personalizar para exibir tarefas de vários projetos, agrupando-as por responsáveis ou tags de projeto. Isso lhe dá uma visão geral abrangente das cargas de trabalho da sua equipe.

Ideal para: Gerentes de desenvolvimento de produtos que lideram várias linhas de produtos simultaneamente.

3. Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp apresenta uma guia 'Project Plan' (Plano de projeto) na qual você pode inserir detalhes de todos os seus diferentes projetos em uma lista prática.

Basta rotular cada tarefa para especificar seu projeto associado e organizá-las para garantir que sejam concluídas na ordem correta. Esse Modelo de gráfico de Gantt sincroniza automaticamente os dados, oferecendo a você uma visão clara dos movimentos de cada projeto.

Você pode visualizar todos os seus projetos nesse gráfico, facilitando a visualização de como eles se sobrepõem e o gerenciamento eficaz dos recursos. Isso também o ajuda a identificar antecipadamente possíveis obstáculos e acompanhar o progresso do projeto .

Ideal para: Gerentes de projetos de TI que supervisionam projetos de desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web.

4. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Modelo de relatório do projeto ClickUp

O modelo Modelo de relatório do projeto ClickUp serve como uma página Wiki consolidada para fornecer a você um instantâneo rápido de tudo o que é importante para cada projeto - principais participantes, datas, atualizações de progresso e muito mais. Você pode configurar uma página Wiki principal para todo o seu portfólio, com pastas dedicadas para projetos individuais.

Para cada projeto, este modelo amigável para iniciantes inclui uma linha do tempo de atividades codificada por cores para facilitar a visibilidade das prioridades e do status. Se um prazo for ultrapassado, este modelo de relatório de status do projeto o sinaliza, registra os motivos e acompanha o impacto juntamente com as ações corretivas necessárias.

Além disso, você obtém recursos visuais, como gráficos de barra e pizza, para monitorar as métricas do projeto - status, prioridades e detalhamento do orçamento - tudo em um só lugar.

Ideal para: Gerentes de portfólio que buscam compilar relatórios para uma variedade de projetos em diferentes setores.

5. Modelo de encerramento de projeto ClickUp

Modelo de encerramento do projeto ClickUp

O modelo Modelo de encerramento de projeto ClickUp é uma ferramenta amigável para iniciantes, projetada para otimizar o processo de encerramento de vários projetos em um local centralizado.

Na visualização "Task Management", você pode acompanhar o status de todas as tarefas de encerramento, com fórmulas integradas para prazos de entrega, necessidades de escalonamento e integridade do projeto.

Você também pode revisar o desempenho da equipe, a comunicação e as lições aprendidas enquanto prioriza e agenda as tarefas restantes de cada projeto.

Ideal para: Gerentes de vendas que estão concluindo várias iniciativas de vendas e refinando estratégias futuras usando dados em tempo real.

6. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro do projeto ClickUp foi projetado para mapear marcos em vários projetos, oferecendo uma visão clara que é fácil de compartilhar com os clientes.

Esse modelo de nível intermediário apresenta um gráfico de Gantt para gerenciar dependências e cronogramas no nível macro, garantindo que suas equipes permaneçam em sincronia com as próximas tarefas.

Você também pode criar seu plano de projeto na "Visualização de lista", onde o status, o responsável ou o tipo agrupam as tarefas para maior flexibilidade no gerenciamento de cada projeto. Os campos personalizados ajudam a monitorar os números de sprint e as barras de progresso, enquanto a guia 'Resumo' mostra as cargas de trabalho por responsável, ajudando a otimizar o uso de recursos.

Use o conhecimento orientado por IA do Cérebro ClickUp para gerar automaticamente insights ricos em contexto de seus projetos em andamento. Isso proporciona à sua equipe acesso rápido a informações importantes, mantendo seu roteiro ágil e informado.

Ideal para: Equipes que estão compilando etapas para gerenciamento de mudanças, mudanças culturais ou adoção de tecnologia.

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos 7.ClickUp

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp

A Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp oferece uma maneira estruturada de rastrear projetos multifuncionais. Esse modelo de planejamento de vários projetos organiza seus projetos no nível da pasta, garantindo um acompanhamento sistemático e eliminando silos entre as equipes.

A pasta 'PMO Roadmap' descreve todas as principais iniciativas e marcos, com campos personalizados para marcadores de prioridade, estimativas de tempo e muito mais. A pasta 'Project Health' oferece uma visão geral das tarefas marcadas do projeto e apresenta até mesmo uma fórmula de controle de orçamento.

Esse modelo amigável para iniciantes apresenta uma visualização de 'Relatórios de status semanais' para uma rápida visibilidade das tarefas em andamento. Você também encontrará gráficos de carga de trabalho para uma visão detalhada das tarefas, estimativas de tempo e pontos de sprint.

Ideal para: Gerentes de programa que coordenam projetos relacionados em um programa maior, como um ciclo de desenvolvimento de produto.

8. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp foi criado para lidar com projetos complexos e multifuncionais de ponta a ponta. Esse modelo de nível avançado concentra-se no trabalho em equipe entre diferentes equipes de entrega e alinha as metas do projeto com os OKRs da empresa, ajudando você a definir objetivos de projeto eficazes .

O 'PMO Wiki' serve como um repositório para visões gerais da equipe, SOPs e muito mais. A seção 'PMO Roadmap' é onde você acompanha detalhes como departamento, descrição do projeto, métricas de sucesso e uma fase de projeto codificada por cores. Há até um "Formulário de solicitação de PMO " para que os membros da equipe peçam ajuda quando precisarem.

Você pode gerenciar os diferentes estágios dos seus projetos com um "Quadro de Progresso " para acompanhar os marcos e uma seção de "Tarefas Urgentes" para destacar o que precisa de atenção imediata. Os gerentes de projeto podem ver os objetivos de cada trimestre em um layout no estilo Kanban, completo com barras de progresso para acompanhar o desempenho.

Ideal para: Gerentes de marketing digital que coordenam campanhas anuais em mídia social, e-mail e site.

➡️ Leia mais: 20 modelos gratuitos de gerenciamento de projetos

9. Modelo de Rastreamento de Múltiplos Projetos do Excel X

via Excel XUso do Excel para gerenciamento de projetos é um sucesso tradicional.

O Modelo de Rastreamento de Múltiplos Projetos do Excel X oferece um hub centralizado do Excel para todos os detalhes do projeto, facilitando o gerenciamento simultâneo de vários projetos.

Esse modelo apresenta uma planilha 'Dashboard' com uma visão geral clara de seus projetos e um gráfico de Gantt para visualizar cronogramas e dependências. Você também verá um gráfico de barras que resume o progresso de cada projeto e um desdobramento de conclusão de tarefas que categoriza as tarefas por sua porcentagem de conclusão.

Você também pode criar um gráfico de Gantt no Excel para um planejamento eficiente do projeto.

Ideal para: Equipes de marketing de empresas locais, como cafés ou academias, que procuram uma ferramenta simples para organizar seus esforços de marketing.

10. Modelo de rastreamento de vários projetos do Excel por Analysistabs

via Análises Uma versão especializada do layout do Excel X, o Modelo de Rastreamento de Múltiplos Projetos do Excel por Analysistabs consolida todos os aspectos dos seus projetos em uma planilha de fácil utilização.

Com gráficos de pizza para o progresso geral do projeto e gráficos de barras para a porcentagem de conclusão das tarefas, você tem uma visão geral dos seus projetos e das principais datas e dias-pessoa necessários para a conclusão

Esta modelo de rastreador de progresso do projeto fornece uma visão geral atualizada do status, atualizando-se automaticamente para refletir os status do projeto.

Ideal para: Gerentes de varejo que supervisionam várias aberturas de lojas e reabastecimento de estoque.

11. Modelo de rastreamento de múltiplos projetos do Excel por ProjectManager

via Gerenciador de projetos Os Modelo de Rastreamento de Múltiplos Projetos em Excel do ProjectManager é uma ferramenta de alto nível para gerenciar vários projetos e seus dados. Ele simplifica a alocação de recursos e fornece uma visão geral dos KPIs de todos os seus projetos, acompanhando o desempenho de forma eficaz.

Também é possível sequenciar dependências de tarefas - como iniciar para iniciar e iniciar para terminar - e atribuí-las aos membros da equipe. Há também colunas dedicadas para acompanhar a porcentagem de conclusão e as atualizações de status.

Ideal para: Executivos de alto escalão que monitoram iniciativas importantes e procuram um resumo de uma página para alinhamento estratégico.

➡️ Leia mais: As 11 principais alternativas e concorrentes do Excel (recursos, prós, contras, preços)

Impulsione seu gerenciamento de projetos com os vários modelos de acompanhamento de projetos do ClickUp

Os modelos do Excel para gerenciamento de projetos são há muito tempo um elemento básico para fluxos de trabalho mais simples. Mas, à medida que sua equipe se expande e os cronogramas dos projetos aumentam, esses modelos clássicos podem se tornar complicados. É aí que entra o ClickUp.

Não importa se você está gerenciando 3 ou 300 projetos, o ClickUp ajuda a dimensionar sua configuração sem esforço e sem o incômodo da formatação rígida. Com atualizações em tempo real, todas as equipes permanecem em sincronia e você pode ajustar seus projetos rapidamente sem afetar o progresso.

Além disso, nossos recursos avançados de automação e integração facilitam ainda mais o gerenciamento das cargas de trabalho. A cereja do bolo? Esses modelos são totalmente gratuitos. ✨ Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece a gerenciar todos os seus projetos em uma plataforma intuitiva.