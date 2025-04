Principais modelos de OKR do Excel a serem explorados (+ alternativas confiáveis)

Você já se perguntou por que algumas empresas prosperam enquanto outras têm dificuldades? Não se trata apenas de um marketing impressionante ou de uma base de clientes fiéis; trata-se de ter uma visão clara e as ferramentas certas para dar vida a essa visão.

É aí que entram os objetivos e principais resultados (OKRs). Essa estrutura ajuda as organizações a alinhar suas equipes, aumentar a responsabilidade e atingir metas ambiciosas.

Os modelos do Excel são soluções populares para personalizar seus OKRs de acordo com as necessidades de sua organização. Eles otimizam o rastreamento de dados, facilitando a visualização do progresso e a identificação de áreas de melhoria.

Nesta postagem, exploraremos os sete principais modelos personalizáveis de OKRs no Excel para simplificar seu processo de definição de metas. Também compartilharemos algumas alternativas que podem atender melhor às suas necessidades. Continue lendo!

O que faz um bom modelo de OKR no Excel?

Escolher o modelo certo de objetivos e principais resultados é essencial para gerenciar com eficácia seus objetivos e garantir o alinhamento em toda a organização.

Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao selecionar modelos de OKR do Excel que atendam às suas necessidades específicas:

Claridade e simplicidade: Opte por um modelo com um layout limpo e intuitivo que minimize a complexidade. Instruções e diretrizes claras ajudam a reduzir a confusão, permitindo que os membros da equipe entendam facilmente suas funções e contribuições para cada OKR

Opte por um modelo com um layout limpo e intuitivo que minimize a complexidade. Instruções e diretrizes claras ajudam a reduzir a confusão, permitindo que os membros da equipe entendam facilmente suas funções e contribuições para cada OKR Personalização: Selecione modelos que permitam personalizar campos e layouts de acordo com as metas da sua organização e a dinâmica da equipe. Essa flexibilidade permite que você ajuste seus objetivos à medida que as prioridades do seu negócio evoluem, mantendo seus OKRs relevantes e acionáveis

Selecione modelos que permitam personalizar campos e layouts de acordo com as metas da sua organização e a dinâmica da equipe. Essa flexibilidade permite que você ajuste seus objetivos à medida que as prioridades do seu negócio evoluem, mantendo seus OKRs relevantes e acionáveis Acompanhamento de progresso: Escolha modelos com visualizações atraentes, como tabelas e gráficos, para exibir marcos e resultados com clareza. As atualizações em tempo real desses elementos visuais ajudam as equipes a monitorar o progresso, comemorar as conquistas e identificar as áreas que precisam de atenção

Escolha modelos com visualizações atraentes, como tabelas e gráficos, para exibir marcos e resultados com clareza. As atualizações em tempo real desses elementos visuais ajudam as equipes a monitorar o progresso, comemorar as conquistas e identificar as áreas que precisam de atenção Fórmulas pré-criadas: Procure modelos que apresentem cálculos automatizados para simplificar o processo de acompanhamento de metas. As fórmulas pré-construídas reduzem o risco de erro humano e economizam tempo, permitindo que a sua equipe se concentre na análise dos resultados em vez de na entrada manual de dados

Procure modelos que apresentem cálculos automatizados para simplificar o processo de acompanhamento de metas. As fórmulas pré-construídas reduzem o risco de erro humano e economizam tempo, permitindo que a sua equipe se concentre na análise dos resultados em vez de na entrada manual de dados Integração de dados externos: Escolha modelos que possam se integrar perfeitamente aos seus sistemas de planejamento de negócios ou fontes de dados existentes. Esse recurso garante que seus OKRs estejam alinhados com os insights e as métricas mais recentes, possibilitando a tomada de decisões informadas e aprimorando a análise geral

➡️Leia mais: OKRs vs KPIs - Saiba a diferença e veja como eles se comparam

Os 7 principais modelos de OKR em Excel a serem explorados

Cada elemento essencial de um bom modelo desempenha um papel significativo no aumento da clareza, da responsabilidade e do monitoramento do progresso. É por isso que selecionar o modelo de OKR correto é crucial para alinhar os esforços da sua equipe e gerar resultados mensuráveis.

Para simplificar suas escolhas, selecionamos os sete melhores modelos de OKR em Excel. Explore essas opções para encontrar a opção perfeita para a sua organização e elevar o processo de planejamento e definição de metas:

1. O modelo de OKR do Excel da Weekdone

via Semanal Weekdone's Modelo de OKR do Excel é ideal para monitorar OKRs em vários níveis. A estrutura vem com subplanilhas sobre OKRs da empresa, da equipe e individuais. Cada célula tem um tema simples, mas atraente, que facilita a leitura.

Seu layout simples também facilita a personalização. Para monitorar mais equipes, basta duplicar uma subplanilha.

Outra vantagem é que quase todas as células são orientadas por fórmulas. Isso significa que uma atualização nos principais resultados altera instantaneamente o cumprimento do objetivo geral.

Por que você vai adorar:

Calcular automaticamente os principais resultados com fórmulas incorporadas

Manter o gerenciamento de OKRs direto com suas categorias simples de metas pré-construídas

Melhore o alinhamento da equipe com indicadores de progresso codificados por cores para avaliações rápidas de status

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito para startups e pequenas empresas. Ele é adequado para gerenciar OKRs com foco especial em metas de longo prazo.

2. O modelo de rastreamento de OKR em Excel da Mooncamp

via Acampamento lunar Deseja uma abordagem aprofundada do rastreamento de OKR? O site do Mooncamp Modelo de controle de OKR em Excel é uma escolha ideal. Ele apresenta planilhas da empresa e da equipe para acompanhar cada OKR.

Além disso, cada resultado-chave (KR) é mapeado com detalhes sobre o proprietário, o prazo, o nível de confiança e muito mais. O modelo também tem um Painel de controle de OKR planilha que conecta e visualiza o progresso geral.

O Mooncamp ainda fornece um guia, uma planilha de check-in e um Exemplos de OKR para estimular a disciplina e a compreensão dos novos usuários.

Por que você vai adorar:

Visualize o progresso com gráficos de barras atraentes que são atualizados em tempo real

Apresente facilmente as revisões de OKR com uma planilha de painel dedicada para resumos

Aumente a prestação de contas com responsabilidades e prazos claramente definidos para cada resultado-chave

**Caso de uso ideal Este é um modelo ideal para empresas que desejam ter todos os elementos do painel de OKR em uma única página. Também é ótimo para revisões regulares do progresso de OKR e ajustes orientados por dados.

Dica profissional: Você está procurando por um modelo eficaz de modelos de definição de metas ?

Aqui estão algumas dicas para selecionar o modelo certo:

Avalie suas necessidades para identificar os objetivos específicos que deseja alcançar

Explore as opções de personalização que permitem adaptar o modelo aos seus processos exclusivos

Procure recursos de integração com suas ferramentas existentes para um gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho

Avalie o suporte e os recursos disponíveis, como guias e tutoriais, para ajudá-lo a começar

3. O modelo de OKR ponderado do Excel por coeficiente

via Coeficiente O coeficiente Modelo de OKR ponderado do Excel alinha as metas comerciais com as metas departamentais. Ele apresenta uma coluna para especificar o peso de cada resultado-chave para comunicar como sua equipe afeta toda a organização.

O modelo divide o progresso em dois aspectos principais. No geral, o progresso do KR mostra o quanto a equipe avançou, e a pontuação ponderada mostra o quanto o peso do KR foi alcançado.

Essa abordagem ajuda a alta administração e as equipes a se concentrarem nas principais áreas que precisam de atenção. O Coefficient também inclui uma paleta de cores distinta e datas de vencimento claras para garantir que todas as partes interessadas permaneçam no caminho certo.

Por que você vai adorar:

Priorize e analise OKRs de forma eficiente com pontuação ponderada

Garanta atualizações em tempo real com fórmulas pré-criadas para cada célula

Estruture seus OKRs com subtabelas e resumos para cada objetivo

**Caso de uso ideal O modelo foi desenvolvido para equipes e pequenas empresas que desejam priorizar objetivos de alto impacto.

4. O modelo de revisão de OKR do Excel por Coefficient

via Coeficiente Coeficiente Modelo de revisão de OKR do Excel é uma solução popular para conduzir revisões de forma eficaz. Ele foi projetado para reuniões de liderança ou de escalonamento para garantir que os OKRs sejam alcançados.

O modelo inclui uma tabela que mapeia o status mais recente de cada OKR - completo com o prazo em que deve ser alcançado. Ele também tem uma seção de comentários para comunicar preocupações ou atualizações importantes.

Além da tabela de revisão, a estrutura é encerrada com um resumo que destaca os pontos positivos e os planos de ação. Em geral, ela é perfeita para facilitar uma reunião de revisão de OKRs clara e acionável.

Por que você vai adorar:

Conduza revisões de OKR simples, porém aprofundadas, com espaço para registro de detalhes e resumos

Forneça atualizações de status claras com cada resultado-chave mapeado em relação ao respectivo objetivo

Promova o feedback colaborativo com áreas designadas para a contribuição da equipe e sugestões de próximos passos

**Caso de uso ideal Este é um ótimo modelo para equipes de RH e de liderança. É melhor quando se concentra em avaliações de desempenho trimestrais e ciclos de feedback.

5. Modelo de OKR de equipe do Excel por Coefficient

via Coeficiente O coeficiente Modelo de OKR de Equipe do Excel por Coeficiente é um modelo de definição de metas de OKR desenvolvido para equipes pequenas e focadas. Ele identifica cada OKR, a equipe responsável por ele e o prazo para atingi-lo. A representação dos OKRs em primeiro lugar pela equipe do modelo promove a propriedade e a responsabilidade dentro da função específica.

Com fórmulas pré-criadas, o modelo também permite que você acompanhe automaticamente o progresso em relação às metas em tempo real. Essa abordagem simplificada promove a eficiência e a transparência na realização conjunta dos objetivos da equipe e da empresa.

Por que você vai adorar:

Incentive a responsabilidade e a propriedade com OKRs voltados para a equipe

Visualize rapidamente os principais resultados com prazos designados para cada objetivo

Estimule a colaboração por meio de atribuições claras, garantindo que todos conheçam suas funções e contribuições para as metas da equipe

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito para equipes pequenas e multifuncionais que trabalham em projetos colaborativos. Ele garante metas unificadas e responsabilidade em diferentes funções, facilitando o alinhamento de esforços e o alcance de objetivos compartilhados.

➡️Read More: Como implementar OKRs: Métodos eficazes de definição de metas

6. O modelo de OKR em Excel da Cascade

via Cascata Essa estrutura de várias planilhas da Cascade oferece seções separadas para OKRs da empresa, da equipe e individuais. Ela também permite que você acompanhe o progresso e destaque os problemas em cada nível.

Esse Modelo de OKR do Excel é ótimo para aumentar a transparência e a responsabilidade, com visualizações claras e cálculos automatizados. Seu glossário e guia inicial garantem que todos estejam igualmente equipados para contribuir com as metas estratégicas.

Por que você vai adorar:

Alinhe os OKRs da equipe e da empresa com um rastreador de metas de uma página

Acompanhe o progresso instantaneamente com um campo de progresso pré-criado que é atualizado em tempo real

Personalize as metas com base no foco do departamento ou da equipe

**Caso de uso ideal Este modelo é ideal para organizações que desejam alcançar o alinhamento da equipe. Ele garante que todos estejam trabalhando juntos para atingir objetivos comuns.

7. Planilha OKR Lista de verificação semanal by WPS Template

via WPS WPS's Lista de verificação semanal da planilha OKR foi criada para ajudar as empresas com resultados em constante evolução. A estrutura apresenta subfolhas dedicadas a objetivos, principais resultados, metas semanais e realizações reais. Isso garante uma abordagem estruturada para acompanhar e gerenciar o progresso semanal dos OKRs.

Ela também oferece uma visão geral clara do progresso dos OKRs e um espaço separado para adicionar atualizações específicas. Além disso, a estrutura apresenta uma tabela de nível de confiança para cada OKR. Isso ajuda a gerência a entender a probabilidade de sucesso e as áreas que precisam de apoio prioritário.

Por que você vai adorar:

Planeje check-ins semanais de OKRs com acompanhamento simples, no estilo de lista de verificação

Ajustar esforços e prioridades com o campo de nível de confiança da tarefa

Escalonar problemas sem esforço com seções de comentários dedicadas

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito para líderes de equipe e empresas que lidam com metas dinâmicas. Também é ótimo para monitorar o progresso semanal dos OKRs e concentrar-se em OKRs sensíveis ao tempo.

➡️Read More: Um guia abrangente para OKRs de produtos

Limitações do uso do Excel para modelos de OKR

Embora o Excel seja uma ferramenta poderosa para análise de dados e um alternativa ao Google Sheets ele tem desvantagens notáveis quando usado para a definição de metas de OKR.

Aqui estão algumas limitações importantes a serem consideradas:

Colaboração: O Excel não possui recursos de colaboração em tempo real, o que dificulta o trabalho conjunto das equipes nos OKRs. O compartilhamento manual e o controle de versões podem gerar confusão e conflitos

O Excel não possui recursos de colaboração em tempo real, o que dificulta o trabalho conjunto das equipes nos OKRs. O compartilhamento manual e o controle de versões podem gerar confusão e conflitos Gerenciamento de tarefas: Ele não oferece recursos integrados de gerenciamento de tarefas, o que dificulta a conexão entre os OKRs e as tarefas específicas necessárias para realizá-los. Essa limitação afeta o controle do progresso e a responsabilidade

Ele não oferece recursos integrados de gerenciamento de tarefas, o que dificulta a conexão entre os OKRs e as tarefas específicas necessárias para realizá-los. Essa limitação afeta o controle do progresso e a responsabilidade Lembretes e alertas: Sem lembretes ou alertas para prazos e atualizações de progresso, há um risco maior de perda de prazos e atrasos no cumprimento das metas

Sem lembretes ou alertas para prazos e atualizações de progresso, há um risco maior de perda de prazos e atrasos no cumprimento das metas Integrações complexas: O Excel tem opções limitadas de integração com ferramentas que não são da Microsoft, exigindo transferências de dados separadas que podem levar a inconsistências e diminuição da eficiência

O Excel tem opções limitadas de integração com ferramentas que não são da Microsoft, exigindo transferências de dados separadas que podem levar a inconsistências e diminuição da eficiência Visualização: As visualizações no Excel são menos atraentes do que as oferecidas por ferramentas dedicadas de gerenciamento de metas, sem análises integradas para acompanhar o progresso dos OKRs de forma eficaz

Modelos alternativos de OKR em Excel

As limitações do Excel o tornam bastante incompatível com estratégias de definição de metas . Por isso, é fundamental ter uma alternativa. Antes de experimentar ferramentas de planilhas como o Google Sheets, é melhor considerar uma abordagem de gerenciamento de projetos.

É nesse ponto que o ClickUp entra em cena. Como uma plataforma de produtividade completa, ela oferece gerenciamento robusto de tarefas, automação e integrações perfeitas, o que a torna ideal para gerenciar OKRs de forma eficaz.

Com o ClickUp, você pode criar painéis de OKRs dedicados, definir lembretes e colaborar em tempo real, garantindo que sua equipe permaneça alinhada e responsável. Seus modelos personalizáveis permitem que você adapte o processo de definição de metas às necessidades exclusivas da sua organização, oferecendo vantagens muito além do Excel.

Veja a seguir uma comparação concisa para destacar as diferenças entre eles:

Feature Excel ClickUp Biblioteca de modelos de OKR ✅ Vem com modelos básicos ✅ 🏆 Mais variedade e estruturas de produtividade pré-construídas Personalização de modelos ➖ Exige configuração manual ✅ 🏆 Ajustes flexíveis e instantâneos Visualizações ➖ Gráficos básicos. É tedioso para criar e gerenciar. Não tem análises incorporadas ✅🏆🏆Vem com uma variedade de visualizações, desde gráficos de progresso até matrizes de planejamento de capacidade. Também possui painéis internos que você pode personalizar para obter insights analíticos mais profundos Controle de progresso ➖ Controle de progresso básico e manual. Complexidade de configuração. Inclui barras de progresso visuais, rastreamento automatizado e atualizações mais granulares Alinhamento de metas ❌ Não há gerenciamento de tarefas ou recursos para conectar OKRs a planos de ação ✅🏆 Oferece metas dedicadas e gerenciamento de tarefas para garantir que os OKRs individuais e da empresa estejam alinhados estrategicamente Colaboração ❌ Compartilhamento limitado e difícil edição em tempo real ✅🏆 Edição ao vivo sem interrupções e uma ferramenta de bate-papo dedicada para colaborar em tempo real Custo Pago, com uma taxa de licença única ou planos de assinatura ✅🏆🏆Planos gratuitos e pagos estão disponíveis para atender às suas necessidades Integrações e automação ➖ Básicas, mas principalmente dentro do ecossistema da Microsoft. Sem automações. ✅🏆🏆1000+ integrações e 30+ ferramentas internas. Oferece automação avançada, incluindo a geração de resumos, relatórios, atualizações de status de tarefas e muito mais

O ClickUp já transformou o gerenciamento de projetos para empresas em todo o mundo.

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de business intelligence, ferramentas de mala direta com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processos e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

É perfeito para gerenciar e monitorar diferentes projetos com painéis de controle e trabalhar com clientes, convidando-os como convidados. Christian Gonzalez , Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

De modo geral, ele foi desenvolvido para atingir metas e alinhar projetos com cada OKR estabelecido.

Aqui estão alguns modelos do ClickUp que superam um arquivo do Excel:

1. Modelo de metas e OKRs da ClickUp Company

empresa-okrs-and-goals-t

Precisa de uma visão geral em uma página de todos os seus OKRs? Não precisa ir além do Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp . Esse é um dos modelos de OKR gratuitos mais eficazes que oferece 30 status personalizados para um acompanhamento detalhado do progresso. Ele também tem 14 campos personalizados que mapeiam todos os pontos de dados essenciais relacionados às suas metas.

Esse modelo de definição de metas tem oito visualizações e várias subpastas de OKR. Cada espaço organiza OKRs em nível de equipe, metas regionais e tarefas departamentais. Essas exibições também mantêm os insights e as informações específicas e estruturadas.

Por ser uma estrutura pronta para uso, ela é ideal para todos os fins, desde oKRs de vendas para projetos multifuncionais.

Por que você vai adorar:

Otimize e estruture o acompanhamento de OKRs com objetivos como tarefas e resultados-chave como subtarefas

Diferencie departamentos, grau de dureza e categorias de OKR com rótulos claros e codificados por cores

Simplifique a revisão de OKR usando visualizações baseadas em prioridade, status e departamento

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito para equipes pequenas e grandes que desejam gerenciar diversos OKRs com categorização detalhada.

2. O modelo de metas SMART do ClickUp

Modelo de metas SMART do ClickUp

O modelo Modelo de metas SMART do ClickUp oferece um formulário dedicado com perguntas que ajudam a criar metas claras, acionáveis e mensuráveis. Esse recurso também ajuda os usuários a entender e criar conscientemente uma Meta SMART . Os detalhes e as respostas são visualizados instantaneamente em tabelas OKR claras.

Além de um formulário de criação de metas, o modelo oferece visões detalhadas sobre objetivos, metas principais e esforços de metas.

Por que você vai adorar:

Crie facilmente metas SMART com a ajuda de um formulário estruturado incorporado e avisos claros

Documentar, analisar e compreender o esforço necessário para atingir cada OKR por meio de campos de dados como cronogramas, datas de vencimento e responsabilidades atribuídas

Automatize tarefas com base em suas alterações de status e aumente a eficiência em seus fluxos de trabalho de gerenciamento de OKRs

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito se você precisa de um formato estruturado para criar e gerenciar suas metas SMART. Também é uma ótima opção para empresas que desejam aumentar a eficiência do rastreamento de OKR com automação.

➡️Read Mais: Como escrever metas e objetivos mensuráveis (+exemplos)

3. O modelo de OKRs do ClickUp

Modelo de OKRs do ClickUp

Modelo de OKRs do ClickUp otimiza a produtividade para metas comerciais de longo e curto prazo. A estrutura registra detalhes de objetivos, equipes principais, iniciativas e prazos detalhados para cada OKR. Ela também permite mapear o tipo de OKR e conectar os principais resultados como subtarefas, mantendo cada bloco e dependência de OKR nítidos e estruturados.

As visualizações personalizadas do modelo visualizam efetivamente o progresso do OKR e são atualizadas de acordo com o fechamento das tarefas conectadas. O ClickUp também inclui botões de criação instantânea de tarefas para mapear o maior número possível de metas para seus respectivos itens de ação.

Por que você vai adorar:

Defina datas de início e de vencimento com cronogramas de metas precisos

Fique por dentro das atualizações de OKR com o campo da barra de conclusão em tempo real

Acesse visualizações personalizadas específicas da equipe, do trimestre e da iniciativa para facilitar a análise

**Caso de uso ideal Esse modelo é mais adequado para equipes que se concentram no controle de tempo em seus esforços de OKR. Também é excelente para várias equipes multifuncionais que precisam de atualizações dinâmicas de progresso.

4. O modelo de estrutura OKR do ClickUp

Estrutura OKR

Deseja uma estrutura de OKR simples e eficaz? O Modelo de estrutura OKR do ClickUp é uma excelente solução para unificar as operações comerciais.

O modelo inclui status de tarefas personalizáveis (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído) e campos para rastrear detalhes de OKR, como departamento e progresso. As visualizações incluem um OKR Global, um Guia de Introdução, um Quadro de Progresso e uma Linha do Tempo para ajudar a monitorar o progresso de cada meta e identificar bloqueadores.

A visualização do OKR Global apresenta tarefas agrupadas por equipes responsáveis, o que é ideal para revisões de departamento. O quadro de progresso do OKR visualiza a conclusão das tarefas de rotina de acordo com o status.

E a visualização da Linha do Tempo garante que as tarefas dependentes sigam os roteiros do projeto e as estratégias de OKR.

Por que você vai adorar:

Adote uma configuração simples para o acompanhamento de objetivos e principais resultados com apenas campos essenciais, como departamento, status de objetivos e principais resultados e progresso

Destaque a responsabilidade individual e da equipe para promover a prestação de contas

Gerar relatórios e insights em tempo real com IA e automação via Cérebro ClickUp que vem integrado a esse modelo

**Caso de uso ideal Este modelo é ideal para equipes que buscam um equilíbrio entre um layout simples e um processo de OKR integrado à IA.

5. O modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

plano de ação de meta inteligente

O plano Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp é uma estrutura que simplifica seu caminho para o sucesso nos negócios. Esse modelo fornece status, campos e exibições personalizados para organizar e visualizar insights sobre o progresso das metas.

Ele agrupa tarefas com base em objetivos, mapeia datas de vencimento e permite que você destaque obstáculos. Ele também oferece uma visualização "Goal Health" (Saúde da meta) que ajuda os usuários a avaliar rapidamente a saúde de cada meta. Essa visualização apoia o planejamento proativo ao sinalizar problemas potenciais com antecedência, facilitando aos líderes o ajuste de estratégias conforme necessário.

Por que você vai adorar:

Mantenha-se informado sobre o progresso da OKR com as informações de integridade da meta incorporadas no modelo

Vincule a iniciativa da meta e o status do OKR para visualizar facilmente o roteiro e o desenvolvimento do OKR

Informe a gerência sobre possíveis problemas com seu campo de dados dedicado a obstáculos

**Caso de uso ideal O modelo se adapta muito bem a grandes equipes e empresas. Ele oferece uma visão geral detalhada da integridade das metas e facilita a intervenção oportuna contra possíveis riscos ao cumprimento dos objetivos e principais resultados.

6. Modelo de OKR de marketing estratégico da ClickUp

plano de marketing estratégico

Deseja combinar as metas de sua empresa com seu OKR de marketing estratégias de marketing? Modelo de OKR de marketing estratégico da ClickUp é sua solução completa. Essa estrutura mapeia instantaneamente os principais resultados, níveis de prioridade, categorias de OKR e campos de status claros para todas as suas campanhas de marketing.

Você também pode monitorar os canais de comunicação, alocar e rastrear orçamentos específicos de tarefas e gerenciar as despesas reais. Vários fluxos de trabalho adaptáveis, como o planejamento automatizado de tarefas e o rastreamento de orçamentos, atendem às necessidades dinâmicas das campanhas, com integrações e visualizações facilmente personalizadas para qualquer projeto de marketing.

Esse modelo simples de OKR é perfeito para muitos setores e tipos de negócios, incluindo agências de publicidade, empresas de produção e negócios B2B e B2C com clientes ativos e consumidores.

Por que você vai adorar:

Conecte canais de marketing com OKRs para mapear sua influência nas estratégias de comunicação

Gerencie os orçamentos e as despesas reais de cada OKR para ter um melhor controle financeiro

Crie uma dinâmica de marketing e mantenha um cronograma claro de OKRs com a linha do tempo e as visualizações de progresso do modelo

**Caso de uso ideal O modelo é perfeito para equipes de marketing. Ele alinha todos os OKRs da campanha com o desempenho do canal e o gerenciamento do orçamento.

Dica profissional: Use Metas do ClickUp para definir, atingir e monitorar OKRs com mais eficiência. Elas oferecem uma visão clara de seus principais objetivos com atualizações de progresso em tempo real. Você pode vincular as tarefas do projeto que contribuem para cada objetivo para um acompanhamento contínuo do progresso.

Além disso, você pode associá-los a Modelos OKR (que vêm com acesso a todos os recursos da plataforma), garantindo uma experiência de gerenciamento de OKR abrangente e adaptável.

Veja como isso o ajudará:

Agilizar o acompanhamento dos principais resultados para garantir que sua equipe permaneça no alvo 📊

Promover a responsabilidade atribuindo responsabilidades específicas aos membros da equipe Visualizar o progresso com gráficos dinâmicos que são atualizados em tempo real 📈

Vincule tarefas relevantes às suas metas para um gerenciamento de projetos coeso 🔗

Personalize os modelos de acordo com a estrutura de OKR exclusiva de sua organização ✅

Acabe com seus ambiciosos OKRs com o ClickUp

Visualize seus objetivos e conecte-os aos seus esforços - essa é a chave para obter um progresso significativo. Abandone a ineficiência manual do Excel e concentre seu tempo onde é mais importante - na busca das Metas Grandes, Capilares e Audaciosas (BHAGs). Com um modelo de OKR pronto para ser usado, você pode ter uma vantagem inicial e aumentar o impulso.

Cada um dos seis modelos de objetivos e resultados-chave do ClickUp compartilhados acima é equipado com acompanhamento de progresso ao vivo, lembretes incorporados, colaboração e automação - recursos em que o Excel fica muito aquém.

O ClickUp também oferece gerenciamento de metas dedicado, análises poderosas e visualizações impressionantes, o que o torna a melhor opção. É quase poderoso demais, mas é exatamente o que sua empresa merece!

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp e eleve seus processos de gerenciamento de OKR hoje mesmo!