Os melhores modelos gratuitos do Habit Tracker Excel para maximizar a produtividade

O hábito é um cabo; tecemos um fio dele a cada dia e, por fim, não podemos rompê-lo.

Horace Mann, reformador educacional americano

Ao contrário da crença popular, é preciso 66 dias para desenvolver um hábito. Isso é um pouco mais de dois meses de compromisso inabalável.

A criação de bons hábitos com essa consistência pode facilmente se tornar uma tarefa árdua, especialmente quando se está lidando com muitas metas e compromissos. Felizmente, um modelo de rastreador de hábitos oferece uma estrutura simples e estruturada para monitorar o progresso, manter-se motivado e prestar contas a si mesmo.

Não importa se você tem uma meta pessoal, como fazer dos exercícios um hábito hábito diário, ou profissional, como a aquisição de uma nova habilidade, esses modelos oferecem uma maneira visual e flexível de ficar em dia com as coisas.

Você não precisa nem mesmo de um aplicativo rastreador de hábitos para começar! Se você usa o Microsoft Excel ou o Google Sheets, só precisa do modelo certo.

Para ajudá-lo, aqui estão alguns dos principais modelos gratuitos de planilhas de monitoramento de hábitos no Excel que aumentam sua taxa de sucesso. Também reunimos os melhores modelos alternativos de ClickUp . Vamos começar!

O que são modelos de rastreamento de hábitos?

Os modelos de rastreadores de hábitos são ferramentas pré-projetadas que capacitam as pessoas a desenvolver novos hábitos. A maioria dos modelos de rastreadores de hábitos é formatada como planilhas, o que lhe permite definir metas, registrar hábitos e acompanhar visualmente o seu progresso.

Para facilitar isso, os modelos permitem que você registre suas rotinas e comportamentos diários ao longo do tempo. A visita às suas ações e ao seu desempenho permite que você cultive a disciplina e mantenha a responsabilidade.

Você pode optar por modelos com caixas de seleção simples para marcar a conclusão de um único hábito, elaborar um código de cores para hábitos distintos ou até mesmo registrar as atividades ou hábitos do dia.

Quando você começa a manter esse registro, fica mais fácil observar padrões, identificar desafios e comemorar pequenas vitórias - tudo isso ajuda a desenvolver hábitos positivos e profundamente enraizados.

O que faz um bom modelo de rastreador de hábitos?

Para desenvolver bons hábitos, você precisa de um bom modelo de rastreador de hábitos. Aqui estão algumas qualidades que devem constar em um bom modelo de planilha de rastreamento de hábitos:

Intuitivo : Selecione modelos que sejam fáceis de usar e entender, sem nenhuma complexidade excessiva

: Selecione modelos que sejam fáceis de usar e entender, sem nenhuma complexidade excessiva Personalização: Escolha modelos que possam ser modificados para se adaptarem às metas, preferências, diferentes categorias de hábitos, periodicidade etc. do usuário.

Escolha modelos que possam ser modificados para se adaptarem às metas, preferências, diferentes categorias de hábitos, periodicidade etc. do usuário. Demarcações: Escolha modelos que tenham seções claramente definidas para diferentes hábitos, seus nomes, frequência de acompanhamento (ações diárias, atividades semanais, hábitos mensais) e registro de progresso

Escolha modelos que tenham seções claramente definidas para diferentes hábitos, seus nomes, frequência de acompanhamento (ações diárias, atividades semanais, hábitos mensais) e registro de progresso Auxílios visuais: Escolha modelos com elementos como código de cores, barra de progresso, gráfico, etc., para exibir as informações em um relance

Escolha modelos com elementos como código de cores, barra de progresso, gráfico, etc., para exibir as informações em um relance Acessibilidade: Priorize modelos que sejam acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar. Por exemplo, você deve ter acesso a ele por meio de umplanejador digital aplicativo móvel ou portal baseado em navegador

Priorize modelos que sejam acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar. Por exemplo, você deve ter acesso a ele por meio de umplanejador digital aplicativo móvel ou portal baseado em navegador Consistência: Escolha modelos com um layout consistente que estimule o rastreamento de hábitos com carga cognitiva ou dificuldades insignificantes

Escolha modelos com um layout consistente que estimule o rastreamento de hábitos com carga cognitiva ou dificuldades insignificantes Navegabilidade: Opte por seções bem definidas e fáceis de navegar. Os modelos com esses designs orientam os usuários a agir sem qualquer confusão ou desordem

4 Modelos de planilhas de controle de hábitos gratuitos para Excel

Vamos nos aprofundar em quatro modelos gratuitos de rastreadores de hábitos para Excel e Google Sheets:

1. **Modelo de rastreador de hábitos do You Exec

via Você executa O Modelo de rastreamento de hábitos da You Exec facilita o controle dos hábitos diários e semanais. Um layout claro permite que você categorize diferentes hábitos em colunas dedicadas e marque cada dia à medida que os completa.

Ele tem um recurso de resumo semanal integrado que calcula automaticamente e oferece uma visualização da porcentagem de hábitos concluídos para monitorar a consistência na criação do novo hábito. O modelo também tem uma seção de classificação de hábitos, que lhe permite refletir sobre como cada hábito afeta seu bem-estar, desenvolvimento ou produtividade geral.

Veja por que você vai adorar:

Permite que você codifique por cores os hábitos diários, semanais e mensais

Motive-se com recompensas personalizadas para cada hábito concluído

Crie e monitore mais de 400 tipos de hábitos diários, semanais e mensais durante um ano inteiro

Caso de uso ideal: Adequado para estudantes e profissionais que precisam de um rastreador de hábitos diário ou mensal estruturado para monitorar o progresso de metas pessoais ou relacionadas ao trabalho em um formato visual.

2. Modelo de calendário de controle de hábitos da You Exec

via Você executa O Modelo de calendário de controle de hábitos da You Exec incorpora um rastreador de hábitos mensal em um layout de calendário, permitindo que você visualize o progresso em datas ou períodos específicos. A verificação dos hábitos diários oferece uma visão geral de seu desempenho e compromisso durante todo o mês.

O modelo também apresenta seções codificadas por cores que o ajudam a identificar visualmente os dias em que você se manteve fiel a um hábito e aqueles em que não o fez. É uma ótima maneira de observar o desenvolvimento de suas atividades diárias mensalmente.

Veja por que você vai adorar:

Visualize uma planilha de monitoramento de hábitos como um calendário, permitindo planejar e revisar hábitos ao longo do tempo

Automatize cálculos e visualize códigos de cores para monitorar a consistência de forma mais intuitiva

Personalize cronogramas de rastreamento de hábitos, como hábitos diários, semanais ou mensais, para criar hábitos flexíveis

Caso de uso ideal: É excelente para gerentes de projeto, planejadores e qualquer pessoa que prefira um rastreador de hábitos mensal que se integre a uma linha do tempo e a uma visualização de calendário.

3. Modelo em Excel do Habit Tracker da Ultimate Printables

via Ultimate Printables O Modelo em Excel do Habit Tracker da Ultimate Printables permite que você rastreie vários novos hábitos em diferentes categorias. Ele permitirá que você personalize o rastreador de hábitos em um nível granular, até o nome do hábito, o período de rastreamento e o status de conclusão.

Portanto, se você quiser melhorar a priorização do trabalho ou garantir que você beba água em intervalos regulares, este modelo ajuda.

Veja por que você vai adorar:

Simplifique o controle de hábitos com um design limpo e minimalista que é fácil de atualizar diariamente

Faça o download e imprima o modelo para um controle off-line sem esforço para um sistema de controle de hábitos digital e físico

Apresenta gráficos dinâmicos e barras de progresso que se atualizam em tempo real à medida que você registra o seu progresso, oferecendo feedback visual sobre o seu desempenho

Caso de uso ideal: É ideal para usuários que desejam um rastreador de hábitos minimalista e imprimível. O acesso on-line e off-line permite que os usuários se lembrem de hábitos cruciais sem complexidade desnecessária.

4. **Modelo de Excel do rastreador de hábitos da Silk and Sonder

via Silk and Sonder Em seguida, temos o Modelo de Excel do Habit Tracker de Silk e Sonder que adota uma visão holística do desenvolvimento de bons hábitos. Ele o incentiva a se concentrar em hábitos que impulsionam a produtividade, promovem o bem-estar, nutrem os relacionamentos e se concentram na saúde.

O modelo rastreia os hábitos dividindo-os em tarefas diárias, semanais e mensais, permitindo que você crie um plano para metas de curto e longo prazo.

Há também uma seção para exercitar a reflexão e o registro em diário que avalia como cada hábito contribui para o crescimento geral e o ajuda a alcançar o equilíbrio. Essa perspectiva abrangente também o ajudará a se sentir satisfeito nas frentes pessoal e profissional.

Veja por que você vai adorar:

Visualize o progresso de seus hábitos em uma planilha de acompanhamento de hábitos esteticamente projetada com tabelas e gráficos

Edite o modelo para refletir seus hábitos, como produtividade pessoal, gerenciamento de dinheiro mensal, metas de exercícios e condicionamento físico, etc.

Também está disponível junto com o modelo um rastreador de hábitos circular para impressão

Caso de uso ideal: Perfeito para alunos visuais que preferem um modelo de Excel de rastreador de hábitos visualmente estético, sem custo. Todos, de criativos a entusiastas do autoaperfeiçoamento, podem usá-lo para monitorar todos os seus hábitos.

Limitações do uso do Excel para o rastreamento de hábitos

Embora cada planilha gratuita de rastreamento de hábitos discutida acima ofereça valor, ela é limitada pelas limitações da plataforma.

Aqui estão alguns desafios que você pode encontrar ao usar o Excel para monitorar hábitos:

Requer a entrada manual e regular de dados , o que se torna cada vez mais tedioso e demorado à medida que o número de hábitos aumenta

, o que se torna cada vez mais tedioso e demorado à medida que o número de hábitos aumenta Falta de lembretes incorporados, notificações em tempo real ou recursos automatizados de monitoramento de hábitos, o que facilita o esquecimento da atualização da planilha

ou recursos automatizados de monitoramento de hábitos, o que facilita o esquecimento da atualização da planilha As integrações limitadas com outras ferramentas ou aplicativos de produtividade que você usa regularmente dificultam a importação e o trabalho na planilha do rastreador de hábitos em diferentes ambientes

com outras ferramentas ou aplicativos de produtividade que você usa regularmente dificultam a importação e o trabalho na planilha do rastreador de hábitos em diferentes ambientes Embora os quadros e gráficos estejam disponíveis no Excel, as visualizações limitadas são menos motivadoras quando comparadas aos elementos dinâmicos

são menos motivadoras quando comparadas aos elementos dinâmicos Faltam elementos interativos e envolventes como recompensas, gamificação,notas adesivasetc., que, de outra forma, aumentariam a aderência do uso do rastreador de hábitos

como recompensas, gamificação,notas adesivasetc., que, de outra forma, aumentariam a aderência do uso do rastreador de hábitos Embora seja possível acessar o Excel (e até mesmo o Google Sheets) em dispositivos móveis, a experiência não é tão perfeita quanto a de aplicativos dedicados de monitoramento de hábitos otimizados para usuários de smartphones

Falta comunidade ou recursos sociais que lhe permitam compartilhar o progresso e as conquistas com outras pessoas

Lembrete amigável: Todos os hábitos que pretendemos criar são compostos por ações diárias. Portanto, são os sistemas diários que você integra à sua vida que fazem a verdadeira diferença.

Modelos alternativos de rastreamento de hábitos

Cada ação que você toma é um voto para a pessoa que você quer se tornar.

James Clear, autor de Atomic Habits (Hábitos atômicos)

Considerando as limitações discutidas acima, sugerimos procurar Alternativas do Excel para facilitar o desenvolvimento de novos hábitos.

Felizmente, a ajuda está ao virar da esquina. ClickUp é uma poderosa ferramenta de produtividade que se adapta às suas necessidades de várias maneiras - desde o gerenciamento de projetos até controle de metas . Ele se transforma em um rastreador de hábitos robusto e tem mais de 1.000 modelos para você começar!

Veja alguns dos nossos modelos populares e gratuitos de rastreadores de hábitos:

1. **Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Modelo de rastreamento de hábitos pessoais do ClickUp

Sua busca por um rastreador de hábitos altamente versátil e personalizável finalmente termina aqui. O Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp simplifica o rastreamento de hábitos, tornando-o simples, flexível e conveniente.

Personalize as diferentes seções para inserir o hábito de sua escolha, definir a frequência e monitorar várias facetas de sua vida - desde sua rotina matinal para a saúde e o condicionamento físico.

O modelo também oferece barras de progresso dinâmicas e exibições de resumo que fornecem uma visão geral clara do desempenho sem sobrecarregá-lo com dados.

Veja por que você vai adorar:

Classifique os hábitos por categoria ou prioridade, permitindo que você se concentre nas áreas críticas de melhoria

Acompanhe as melhorias com barras de progresso e gráficos interativos que refletem visualmente sua consistência

Personalize os campos de hábitos para que se alinhem às metas diárias e às preferências individuais

Crie lembretes para que você se atenha aos hábitos e mantenha a responsabilidade

Caso de uso ideal: Adequado para pessoas que buscam um rastreador de hábitos completo e abrangente com gerenciamento de tarefas integrado. Esse rastreador de hábitos gratuito funciona melhor para empreendedores, freelancers e todos que buscam equilibrar responsabilidades e metas pessoais e profissionais.

2. Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Mantenha-se organizado e produtivo no trabalho com o modelo ClickUp Work To Do

O modelo Modelo de trabalho a fazer do ClickUp ajuda a gerenciar hábitos diários em um ambiente profissional. Com colunas separadas para nomes de tarefas, datas de vencimento, prioridades e status de conclusão, esse modelo de rastreador de hábitos torna o gerenciamento de tarefas um hábito.

Veja por que você vai adorar:

Organize epriorizar o trabalho dependendo das datas de vencimento e da urgência para cultivar hábitos relacionados ao trabalho de forma estratégica

Acompanhar o progresso por meio de dicas visuais que indicam a conclusão da tarefa, incentivando a consistência na criação de hábitos no local de trabalho

Personalize o modelo de acordo com funções e setores específicos para aplicar em diferentes ambientes profissionais

Colabore com os membros da equipe e mantenha a transparência e a responsabilidade em relação às responsabilidades e aos prazos das tarefas

Caso de uso ideal: Esse rastreador de hábitos dinâmico é perfeito para profissionais que trabalham em um ambiente de ritmo acelerado. Ele ajuda os indivíduos a gerenciar tarefas relacionadas ao trabalho, tornando-o adequado para gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que lide com várias tarefas.

3. **Clique no modelo "Coisas a fazer diariamente"

Modelo do ClickUp Daily Things To Do

Se estiver procurando por um rastreador de hábitos diários, Modelo de Coisas para Fazer Diariamente do ClickUp deve ser sua escolha. Esse modelo oferece uma lista de verificação personalizável das atividades cotidianas, desde autocuidado para tarefas relacionadas ao trabalho.

Além disso, você tem um espaço dedicado para atribuir prioridades e prazos por item de ação. É uma excelente ferramenta para as pessoas converterem suas listas de tarefas em um eficiente rastreador de hábitos, mantendo tudo organizado em um único lugar.

Veja por que você vai adorar:

Divida tarefas maiores em atividades gerenciáveis, facilitando a criação de um hábito

Monitore o progresso diário com caixas de seleção claras e barras de progresso de conclusão de tarefas para acompanhamento visual

Crie tarefas diárias e atribua prioridades, garantindo que você conclua os hábitos críticos primeiro

Integrar o rastreamento de hábitos com o gerenciamento de tarefas diárias para atingir metas em um ambiente coeso

Caso de uso ideal: É a opção ideal para pessoas que têm várias funções, como estudantes, profissionais ocupados e até mesmo donas de casa que gostam de organizar e priorizar tarefas com eficiência.

4. **Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp combina o gerenciamento de tarefas baseado em calendário com o rastreamento de hábitos para fornecer uma visão geral de seus hábitos e metas em datas específicas.

O layout do calendário permite que você monitore hábitos diários, semanais, mensais e esporádicos. Com o controle de prazos incorporado e resumos de progresso automatizados, esse modelo torna o controle de hábitos visual e estruturado.

Veja por que você vai adorar:

Programe hábitos com antecedência, especialmente atribuindo-os a prazos ou datas importantes

Monitore e mapeie os hábitos durante um período na visualização de calendário para acompanhar o progresso a longo e curto prazo

Desenvolva hábitos e melhore o gerenciamento do tempo alinhando-os com prazos específicos

Sincronize com outros aplicativos de calendário para centralizar compromissos e fazer o melhor uso do tempo

Caso de uso ideal: Esse modelo é adequado para planejadores, gerentes de eventos e executivos que preferem organizar tarefas e hábitos na visualização do calendário para cumprir prazos apertados.

5. modelo de plano de desenvolvimento pessoal ClickUp

Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp melhora sua taxa de sucesso ao definir, acompanhar e atingir metas de desenvolvimento pessoal, além de coisas para fazer no trabalho . Oferece seções dedicadas para delinear metas de curto e longo prazo, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas para monitorar hábitos relacionados ao crescimento pessoal, autoaperfeiçoamento, desenvolvimento de habilidades e muito mais.

O modelo inclui indicadores de progresso, rastreadores de marcos e avisos de definição de metas para ajudá-lo a permanecer no caminho certo em sua jornada de desenvolvimento pessoal.

Veja por que você vai adorar:

Defina marcos claros para o crescimento pessoal, dando estrutura e disciplina ao autoaperfeiçoamento

Avalie o crescimento por meio da barra de progresso integrada, da seção de revisão, etc., para refletir sobre as metas

Acompanhe os hábitos de desenvolvimento com barras de progresso dinâmicas e indicadores que o motivam e lhe dão um senso de realização

Planejar o crescimento contínuo em diferentes aspectos da vida para atingir objetivos de curto e longo prazo

Caso de uso ideal: Use o modelo de plano de desenvolvimento pessoal para marcar sua jornada de crescimento. Treinadores de vida, mentores e outras pessoas comprometidas com o autoaperfeiçoamento se beneficiam da incorporação desse modelo em suas vidas diárias.

6. **Modelo de agenda pessoal diária para crianças

agenda pessoal diária para crianças

Os pais devem estar extremamente atentos para que seus filhos não desenvolvam maus hábitos em seus anos anteriores. Os Modelo de agenda pessoal diária para crianças da ClickUp ajuda com isso, preparando horários estruturados para seus filhos seguirem.

Seções dedicadas a atividades diárias, tarefas, tempo de estudo e outros bons hábitos integram-nos lentamente à rotina do seu filho. A programação clara e visual torna a criação de hábitos positivos uma brincadeira de criança (trocadilho intencional)!

Veja por que você vai adorar:

Rotinas diárias estruturadas para que seus filhos cultivem bons hábitos e os mantenham

Envolvimento das crianças por meio de recursos visuais coloridos e designs interativos para tornar divertida a construção de rotinas

Monitore os hábitos diários, semanais e mensais com recursos visuais como caixas de seleção e cores diferentes para manter as crianças engajadas e envolvidas

Adapte a programação para diferentes faixas etárias e dinâmicas familiares

**Caso de uso ideal

Como o nome sugere, ele foi desenvolvido para pais e educadores ocupados que desejam cultivar rotinas diárias estruturadas para seus filhos. Consequentemente, as crianças desenvolvem e se comprometem com bons hábitos com uma programação clara e visual.

7. **Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de produtividade pessoal no ClickUp ajuda a otimizar seus hábitos em um piscar de olhos. Use-o para categorizar tarefas com base na urgência e na importância, definir prazos, empilhar hábitos e acompanhe o progresso para fazer mais em menos tempo.

Além disso, esse modelo o ajuda a atingir metas de produtividade, manter o foco e reduzir a procrastinação para tornar a produtividade um hábito.

Veja por que você vai adorar:

Priorize as tarefas com base na urgência e na importância para alinhar os hábitos com as atividades de alto impacto

Fixe metas de produtividade usando campos personalizáveis e acompanhe o progresso por meio de indicadores visuais

Aumente a eficiência e a produtividade combinando o rastreamento de hábitos com o gerenciamento de tarefas pessoais

Analise as tendências de produtividade ao longo do tempo com os recursos de relatório

Caso de uso ideal: Esse modelo melhora a eficiência geral de qualquer pessoa que queira aumentar a produtividade pessoal e monitorar hábitos. Freelancers, trabalhadores remotos e indivíduos devem usá-lo para maximizar sua produção diária.

8. **Modelo de metas SMART do ClickUp

Modelo de metas inteligentes do ClickUp

Quem tem experiência com ferramentas de produtividade pessoal deve conhecer a estrutura SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

A estrutura Modelo de metas SMART do ClickUp gira em torno disso e define hábitos de acordo com parâmetros SMART, tornando-os mais acionáveis. Esse rastreador de hábitos é perfeito para quem está de olho em metas estratégicas de longo prazo.

Veja por que você vai adorar:

Crie metas SMART para cada hábito

Acompanhe o progresso em todos os aspectos das metas SMART

Revisar e ajustar as metas de acordo com as prioridades e o progresso em constante mudança

Alinhar hábitos com metas estratégicas de longo prazo para que seus esforços diários contribuam para conquistas maiores

Caso de uso ideal: Adequado para equipes e indivíduos que desejam definir metas claras e acionáveis. Excelente para treinadores de vida, gerentes de projeto e qualquer pessoa focada em atingir metas SMART.

Adquira ótimos hábitos com o ClickUp

Quer você faça isso diariamente, semanalmente ou durante o mês inteiro, o monitoramento de hábitos é a porta de entrada para criar consistência e atingir metas pessoais ou profissionais.

Compartilhamos alguns modelos de planilhas de monitoramento de hábitos para você usar no Excel. Entretanto, a falta de flexibilidade e automação pode atrapalhar o sucesso a longo prazo. Afinal de contas, você deve fazer isso por pelo menos 66 dias!

Em contrapartida, o ClickUp facilita as coisas ao tornar o controle de hábitos dinâmico, eficiente e envolvente. Além disso, você tem uma variedade de modelos para escolher. Depois de escolher o modelo certo e criar o hábito, tijolo por tijolo, você ficará ainda mais motivado a continuar com esse impulso!

Pronto para se tornar uma nova versão de você? Registrar-se no ClickUp hoje mesmo e dê o pontapé inicial nessa jornada!