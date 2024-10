MeisterTask vs. Trello - Qual ferramenta de gerenciamento de tarefas é a melhor?

Tarefas ilimitadas, listas de afazeres dispersas, prazos perdidos e fluxos de trabalho interrompidos podem rapidamente inviabilizar um projeto. Como gerente de projeto, você precisa de uma solução que possa fazer o trabalho pesado para você.

Uma solução de gerenciamento de tarefas pode ajudar no planejamento e na organização do projeto, além de trazer método à loucura. Ferramentas populares como o Mestertask e o Trello oferecem recursos de gerenciamento de tarefas, controle de progresso e agendamento de projetos.

Isso ajuda você a se concentrar no que realmente importa - entregar resultados bem-sucedidos e levar seus projetos adiante. Neste blog, compararemos o MeisterTask com o Trello e explicaremos cada ferramenta, seus recursos de destaque e preços para que você possa escolher a ferramenta certa para sua equipe.

Incluímos até uma ferramenta bônus, então continue lendo para saber mais!

O que é o MeisterTask?

via MeisterTaskMeisterTask é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos projetada para otimizar a produtividade do seu local de trabalho e melhorar a colaboração da equipe.

Ela oferece recursos como quadros Kanban, automação, controle de tempo e painéis personalizados, que ajudam as equipes a se manterem organizadas a longo prazo. A ferramenta é fácil de usar e pode funcionar para equipes pequenas e grandes organizações.

Por exemplo, as equipes de desenvolvimento de software usam o MeisterTask para gerenciar seus ciclos de sprint. Depois que as tarefas são concluídas, os desenvolvedores podem automatizar ações repetitivas, como mover uma tarefa de uma coluna para outra, e até mesmo registrar o tempo gasto em cada tarefa.

Recursos do MeisterTask

Aqui estão alguns dos recursos do MeisterTask que simplificam o gerenciamento de tarefas para equipes.

1. Recurso nº 1: Quadros Kanban

Os quadros Kanban consistem em quadros divididos em colunas. Cada coluna representa um estágio diferente em seu fluxo de trabalho. O Kanban permite que você gerencie suas tarefas e atividades visualmente, representando cada tarefa como um cartão. Esses cartões podem ser movidos de uma coluna para a outra à medida que as tarefas progridem nos diferentes estágios de um fluxo de trabalho.

Com o MeisterTask como seu gerenciador de tarefas, você pode estabelecer dependências de tarefas para criar conexões entre elas. Isso é útil para melhorar a clareza de seu fluxo de trabalho e entender a sequência de tarefas.

Dica profissional: Use Modelos de quadros Kanban para agilizar a preparação e a configuração de seu processo de gerenciamento de projetos. Esses modelos fornecem um layout visual estruturado que o ajuda a organizar rapidamente as tarefas em colunas gerenciáveis.

2. Recurso nº 2: Modelos

O MeisterTask oferece modelos pré-criados que ajudam a lançar projetos e estabelecer processos consistentes de planejamento de recursos, planejamento de projetos e gerenciamento de tarefas.

3. Recurso nº 3: IA do Meister

O recurso de IA integrado do MeisterTask facilita a localização de informações relevantes da documentação da sua equipe. Além de encontrar insights, o Meister AI ajuda em tarefas como a elaboração de blogs, e-mails e relatórios, tornando-o uma ferramenta versátil para vários projetos.

4. Recurso nº 4: relatórios

O MeisterTask permite que você crie dois tipos de relatórios - Relatórios Rápidos para insights gerais e Relatórios Personalizados para análises personalizadas para suas necessidades exclusivas. Você pode usar esses relatórios para monitorar o progresso do projeto, a taxa de conclusão de tarefas e muito mais. Isso facilita a identificação de gargalos em seus fluxos de trabalho e garante que os projetos estejam sempre no caminho certo.

Preços do MeisterTask

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Business : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

O que é o Trello?

via Trello O Trello é uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas com uma interface de arrastar e soltar que permite mover tarefas entre várias colunas do layout Kanban. É uma ferramenta popular de gerenciamento de trabalho que pode ser usada por equipes e indivíduos para organizar tarefas e acompanhar o progresso de diferentes atividades.

Por exemplo, as equipes de marketing de conteúdo podem usar o Trello para criar um quadro com várias colunas que representam os diferentes estágios da produção de conteúdo. Isso inclui "Ideias", "Rascunho", "Edição" e "Publicado" À medida que o conteúdo passa por várias fases, ele pode ser representado por cartões e movido pelas colunas. Os membros da equipe podem adicionar detalhes relevantes, como datas de vencimento, responsáveis, etc.

O Trello também é altamente personalizável e pode ser usado para gerenciar qualquer tipo de fluxo de trabalho, de projetos simples a complexos.

Recursos do Trello

Continue lendo para obter uma breve visão geral dos vários recursos e funcionalidades do Trello.

1. Recurso nº 1: Quadros Kanban

Semelhante ao MeisterTask, o Trello também oferece um layout Kanban para as equipes gerenciarem suas tarefas com facilidade. Cada tarefa é representada por um cartão visível para todos com acesso ao quadro do Trello.

Você pode adicionar vários membros a um cartão para que todos possam se manter informados e colaborar sem problemas. Além disso, é possível adicionar uma data de vencimento a cada cartão e até mesmo definir lembretes para que o membro da equipe encarregado de uma tarefa saiba que os prazos estão se aproximando.

2. Recurso nº 2: Modelos

O Trello oferece uma variedade de modelos para gerenciar diferentes tipos de trabalho. Em vez de começar do zero, use modelos para configurar rapidamente seus projetos usando fluxos de trabalho predefinidos e personalizados de acordo com suas necessidades. Modelos do Trello estão disponíveis para equipes de vários domínios, como engenharia, vendas, marketing, design, negócios, RH e outros.

3. Recurso nº 3: IA do Trello

A IA do Trello é uma atualização relativamente nova da plataforma. Ele oferece tudo o que você precisa para aumentar sua produtividade no Trello. O recurso está disponível apenas nos planos Premium e Enterprise do Trello e pode ajudar você com:

Melhorar as descrições e comentários dos cartões para melhorar a comunicação entre projetos e tarefas

Gerar novas ideias em seus cartões para os tópicos que você fornece

Extrair e organizar itens de ação de anotações longas e caóticas para que você possa criar um plano de ação claro

4. Recurso nº 4: análises e relatórios

Embora o Trello não tenha um recurso de relatório embutido, ele se integra a vários aplicativos de terceiros, como YoCoBoard, Numerics, TMetric e Blue Cat. Isso permite que você acompanhe o desempenho dos seus quadros do Trello.

Por exemplo, você pode usar a integração do Trello com o Numerics para criar painéis personalizáveis. O Numerics extrai dados do Trello e ajuda você a monitorar o progresso das tarefas, a produtividade e os prazos em tempo real. Isso permite que você tome decisões baseadas em dados diretamente no Trello para garantir um melhor gerenciamento de projetos.

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário

MeisterTask vs. Trello: Recursos comparados

Tanto o MeisterTask quanto o Trello são ferramentas populares de gerenciamento de tarefas e projetos para equipes ágeis. Eles oferecem vários recursos que atendem a diferentes necessidades de negócios e equipes.

Aqui está uma tabela que oferece uma comparação rápida entre o Trello e o MeisterTask:

Features MeisterTask Trello Gerenciamento de tarefas Utiliza quadros Kanban para visualizar o progresso das tarefas. Possui um recurso de automação integrado para mover as tarefas ao longo das colunas à medida que progridem Layout simples de quadro no estilo Kanban com cartões para representar as tarefas. Não possui nenhum recurso de automação incorporado Configuração de projeto Biblioteca limitada de modelos Ampla variedade de modelos para vários departamentos e casos de uso Recursos de IA Possui recursos de IA incorporados que podem automatizar processos recorrentes Não possui IA incorporada, mas usa a integração com a Strategic AI para um melhor planejamento de projetos Painéis pré-criados e recursos de relatórios personalizados para obter insights abrangentes Não há recurso de relatório incorporado. Usa a integração com várias ferramentas de análise para fornecer aos usuários percepções sobre o progresso do projeto Facilidade de uso Interface de usuário elegante e moderna, intuitiva e personalizável Interface simplificada, fácil de usar, mas que pode parecer ultrapassada para alguns usuários Versatilidade Recursos como controle de tempo, modelos reutilizáveis e documentação o tornam mais adequado para várias necessidades de gerenciamento de projetos Falta a flexibilidade incorporada aos recursos e pode não ser tão versátil para necessidades complexas de gerenciamento de projetos

Agora, vamos comparar cada ferramenta em termos de recursos para ajudá-lo a determinar qual é a mais adequada às suas necessidades.

Recurso nº 1: Gerenciamento de tarefas

O Trello tem um sistema de quadro intuitivo no estilo Kanban que é fácil de configurar. Você pode criar vários quadros para diferentes projetos e cartões para representar suas tarefas. Esses cartões podem ser facilmente movidos entre colunas.

O MeisterTask também oferece um sistema de gerenciamento de tarefas semelhante que permite criar fluxos de trabalho estruturados. No entanto, sua automação integrada oferece uma vantagem sobre o Trello no gerenciamento de tarefas. Em vez de atualizar manualmente o status das tarefas e movê-las entre as colunas, você pode automatizar todo o processo.

O MeisterTask também permite que você crie relações de tarefas para ajudar as equipes a organizar melhor seus fluxos de trabalho.

Vencedor: O MeisterTask devido aos seus recursos de automação integrados e à capacidade de estabelecer relações entre as tarefas. Esses recursos facilitam o gerenciamento de fluxos de trabalho de projetos complexos. Mas o Trello pode ser melhor se você quiser algo simples e intuitivo para o gerenciamento de tarefas.

Leia mais: mais de 20 exemplos de quadros Kanban recurso ### #2: Configuração de projeto usando modelos

Com o Trello, você tem acesso a uma ampla variedade de modelos facilmente personalizáveis para equipes de engenharia, design, marketing, operações, vendas e suporte. Esses modelos usam as melhores práticas do setor e abrangem vários casos de uso, como planejamento de conteúdo, gerenciamento de projetos, desenvolvimento web, integração, etc.

A biblioteca de modelos do MeisterTask, por outro lado, é limitada. Isso pode ser uma desvantagem para equipes que precisam de modelos avançados ou especializados para fluxos de trabalho complexos.

Vencedor: O Trello tem uma vantagem aqui porque sua extensa biblioteca de modelos oferece flexibilidade e adaptabilidade para uma gama mais ampla de casos de uso. Isso o torna uma opção mais versátil para equipes diversas do que o MeisterTask.

Recurso nº 3: Gerenciamento de projetos com IA

A automação pré-criada do MeisterTask permite que os usuários automatizem processos recorrentes, como atribuições de tarefas, atualizações de status de cartões, respostas de e-mail e controle de tempo. Isso contribui para fluxos de trabalho mais eficientes e melhor produtividade entre os usuários do MeisterTask.

O Trello não tem um recurso de IA embutido. No entanto, ele se integra ao Strategy AI, uma ferramenta de terceiros que permite que as equipes conectem suas estratégias de negócios aos projetos do dia a dia. Você pode usar essa integração para priorizar suas tarefas com base em fatores estratégicos e prever a mudança de prioridades de diferentes atividades à medida que elas se movem pelo fluxo de trabalho.

**O recurso de automação no aplicativo do MeisterTask pode simplificar tarefas repetitivas e demoradas. Mas se você estiver procurando uma ferramenta de IA para ajudá-lo com o planejamento de projetos e tarefas, o Trello seria melhor.

recurso ### #4: tomada de decisão orientada por dados

Mais uma vez, o Trello software de gerenciamento de projetos não inclui um recurso de relatórios e análises. Em vez disso, você pode criar relatórios usando as integrações do Trello com ferramentas como Numerics, Blue Cat, TMetrics, etc. Esses relatórios podem ajudá-lo a medir o tempo gasto nas tarefas, as métricas de desempenho da equipe, as taxas de conclusão e o progresso geral do projeto.

Porém, com o MeisterTask, você tem acesso a recursos integrados de análise e relatórios mais robustos. Você pode usar relatórios pré-criados ou criar painéis personalizados para relatórios mais avançados.

Vencedor: O MeisterTask vence aqui porque oferece uma visão geral abrangente do desempenho do projeto e da carga de trabalho da equipe. O Trello pode ser mais adequado para equipes menores com requisitos básicos de relatórios.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao MeisterTask vs. Trello

Certamente, tanto o MeisterTask quanto o Trello são ótimas ferramentas de gerenciamento de trabalho. No entanto, essas duas ferramentas deixam a desejar quando se trata de determinados recursos, o que limita sua eficácia para equipes maiores ou para aquelas com necessidades complexas de gerenciamento de projetos.

Felizmente, temos uma alternativa melhor. Vamos apresentar a você ClickUp .

O ClickUp é uma suíte de produtividade tudo-em-um que oferece uma extensa lista de recursos avançados que simplificam praticamente todos os aspectos do gerenciamento de projetos. Desde o gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho até o planejamento de projetos e a automação robusta, o ClickUp é um dos melhores aplicativos Trello e Alternativas ao MeisterTask .

A ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser usada por qualquer pessoa - de indivíduos a pequenas equipes e grandes empresas. Ela é altamente dimensionável e versátil e funciona bem para vários casos de uso e necessidades da equipe.

Veja a seguir alguns dos recursos de destaque do ClickUp.

1. ClickUp's One Up #1: Gerenciamento de tarefas

Planeje seus projetos com facilidade usando o Tarefas do ClickUp . Crie, atribua e compartilhe tarefas entre os membros da equipe, juntamente com datas de vencimento, responsáveis e descrições de tarefas, para que todos saibam exatamente no que precisam trabalhar.

Crie e atribua tarefas com facilidade usando o ClickUp Tasks

Use campos personalizados para capturar informações como links, endereços de e-mail, orçamentos e números de telefone. Isso garante que os membros da sua equipe tenham todas as informações necessárias ao lidar com uma nova tarefa.

Também é possível definir níveis de prioridade para garantir que você esteja sempre no caminho certo para concluir tarefas críticas. As prioridades são codificadas por cores e variam de baixa a urgente, facilitando a identificação das tarefas que precisam de atenção imediata.

Dica profissional: Estabeleça responsabilidades e cumpra sempre seus prazos aprendendo como rastrear tarefas de forma eficaz. Use técnicas como priorização, delegação e dependências de tarefas para ter uma ideia clara do que você precisa fazer e como fazer.

2. ClickUp's One Up #2: Visualização de projetos Visualizações do ClickUp oferecem mais de 15 maneiras diferentes de visualizar seu trabalho. Elas são personalizáveis e dão visibilidade do status de todas as suas tarefas, permitindo que você gerencie seu tempo e seus recursos para um melhor gerenciamento de projetos.

Usando Exibição de lista do ClickUp no ClickUp, você pode dividir projetos complexos em tarefas e subtarefas e organizá-los em várias listas. Isso ajuda a ver os detalhes relevantes associados a cada tarefa e é melhor para os usuários que desejam uma visão direta e semelhante a uma planilha de suas tarefas.

Além disso, o Visualização do quadro Kanban do ClickUp permite categorizar as tarefas em várias colunas que representam diferentes estágios do seu projeto. Você pode criar colunas personalizadas para refletir os estágios específicos do seu fluxo de trabalho e até mesmo codificá-las por cores para maior clareza visual. Isso permite que suas equipes identifiquem o status das tarefas rapidamente.

Use os quadros Kanban do ClickUp para criar um fluxo de trabalho de projeto

3. ClickUp's One Up #3: Automação de processos

Poupe suas equipes do tempo e do esforço envolvidos em tarefas repetitivas. Em vez disso, otimize todos os aspectos de seu fluxo de trabalho com Automações do ClickUp .

O ferramenta de planejamento de projetos oferece mais de 100 automações que podem cuidar do trabalho de rotina, como atualização do status da tarefa, gerenciamento de transferências de projeto e envio de e-mails.

Use as Automações do ClickUp para cuidar de tarefas repetitivas e aumentar sua eficiência

Crie automações personalizadas usando um construtor simples de arrastar e soltar que permite definir acionadores e condições para o trabalho que você deseja realizar. Você não precisa lidar com linguagens de codificação complexas e pode começar a configurar a automação em minutos.

Dica profissional: Aproveite Ferramentas de automação de IA para lidar com tarefas repetitivas, como segmentação de público, publicação em mídias sociais ou gerenciamento de tarefas com precisão e eficiência. Isso permite que você se concentre em tarefas de alto valor que impulsionam o crescimento.

4. ClickUp's One Up #4: Assistência inteligente

Um dos melhores recursos do software de gerenciamento de projetos do ClickUp é sua capacidade de IA. Cérebro do ClickUp funciona como seu assistente pessoal - ajuda a encontrar informações importantes, automatiza tarefas e escreve cópias perfeitas de e-mails.

Aproveite o ClickUp Brain para gerar atualizações de projetos, resumir notas e planejar tarefas

Faça ao ClickUp Brain qualquer pergunta relacionada ao trabalho e ele pesquisará seu espaço de trabalho, tarefas e documentos para lhe dar as respostas mais relevantes e contextuais. Em vez de perder tempo tentando encontrar respostas, use-o para obter informações sobre processos, políticas e documentação da empresa.

Você também pode automatizar as atualizações do projeto e fazer com que a IA cuide de tarefas como compartilhar atualizações de progresso, gerar resumos de relatórios e planejar tarefas e subtarefas.

Dica profissional: Use Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA para auxiliar no planejamento e na organização de projetos complexos e dizer adeus às tediosas tarefas administrativas.

5. ClickUp's One Up #5: Estruturas padronizadas

Com o ClickUp, você não precisa mais se preocupar em criar processos do zero. Em vez disso, você pode escolher em uma biblioteca de mais de 1000 modelos adaptados para quase todos os casos de uso. Isso facilita seu trabalho, pois você pode criar uma documentação abrangente para suas equipes usando diferentes modelos de gerenciamento de tarefas sem muito esforço.

Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

O Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é um modelo rico em recursos, perfeito para rastrear fluxos de trabalho e aumentar a visibilidade do projeto. O modelo permite que você organize as tarefas conforme necessário, ajudando-o a visualizar o que é importante.

Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Com este modelo, você pode:

Organizar suas tarefas com base no status, no nível de prioridade e nos responsáveis

Planejar seu fluxo de trabalho em um quadro Kanban personalizável

Visualizar a carga de trabalho da sua equipe e atribuir tarefas de forma eficaz

Adicionar campos personalizados para capturar informações importantes e adicionar contexto às tarefas

Colabore com as equipes para garantir que as tarefas sejam atribuídas e concluídas no prazo

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por um adicional de US$ 7 por espaço de trabalho por mês

ClickUp: A melhor solução para o gerenciamento eficaz de tarefas

Tanto o MeisterTask quanto o Trello têm pontos fortes exclusivos quando se trata de gerenciamento de tarefas. No entanto, eles são uma boa opção apenas para equipes pequenas e médias com fluxos de trabalho simples.

Se você estiver procurando uma solução abrangente, vale a pena considerar o ClickUp. Ao contrário do MeisterTask e do Trello, que essencialmente se concentram apenas no rastreamento de tarefas, o ClickUp oferece recursos para ajudá-lo no gerenciamento de tarefas de ponta a ponta.

Diferentes tipos de visualizações de trabalho ajudam a visualizar o progresso do projeto e a carga de trabalho da equipe. O ClickUp Automation elimina o tempo gasto em tarefas redundantes e torna as equipes produtivas. Os recursos de IA do ClickUp Brain simplificam a coleta de informações de tarefas, documentos e bate-papos, bem como a geração e o resumo de textos.

Com uma vasta biblioteca de modelos totalmente personalizáveis do ClickUp, você também obtém estruturas padronizadas para gerenciamento de tarefas, integração, contabilidade e muito mais. Registre-se no ClickUp gratuitamente e explore como a plataforma pode ajudar suas equipes a trabalhar com mais eficiência.