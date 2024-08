O guia definitivo para os 10 melhores softwares de delegação de tarefas

Com várias tarefas, prazos apertados e uma constante mudança de responsabilidades, como garantir que cada um dos membros da sua equipe esteja concentrado no seu melhor trabalho sem se afogar em uma carga de trabalho esmagadora?

A resposta está na delegação eficaz de tarefas.

O software de delegação certo revoluciona a maneira como as equipes colaboram e se comunicam. Desde a simplificação da comunicação até a eficiência, eles garantem que as tarefas fluam sem problemas de um estágio para o outro.

Neste blog, exploraremos os 10 principais softwares de delegação de tarefas para ajudá-lo a transformar o gerenciamento e a delegação de tarefas em seu local de trabalho.

O que você deve procurar em um software de delegação de tarefas?

A delegação de tarefas costuma ser um recurso essencial de software de gerenciamento de tarefas . Portanto, eles ajudam a gerenciar e delegar o trabalho sem problemas. É fundamental procurar os seguintes recursos ao selecionar um:

Interface de usuário intuitiva: Certifique-se de que ele tenha um design amigável para facilitar a adoção. Uma interface intuitiva reduz as curvas de aprendizado e aumenta a eficiência

Certifique-se de que ele tenha um design amigável para facilitar a adoção. Uma interface intuitiva reduz as curvas de aprendizado e aumenta a eficiência Ferramenta de colaboração de equipe perfeita : Procure uma solução de gerenciamento de tarefas com recursos de comunicação robustos que promovam a colaboração da equipe, ofereçam atualizações em tempo real e também forneçam mecanismos de feedback para melhorar a coordenação

: Procure uma solução de gerenciamento de tarefas com recursos de comunicação robustos que promovam a colaboração da equipe, ofereçam atualizações em tempo real e também forneçam mecanismos de feedback para melhorar a coordenação **Rastreamento de tarefas: verifique se o rastreamento de tarefas pode ser adaptado para corresponder ao fluxo de trabalho da sua equipe, com opções flexíveis de categorização, definição de prioridades e rastreamento de progresso

Recursos de integração : Certifique-se de que a ferramenta possa ser integrada a aplicativos popularessoftware de gerenciamento de projetos e plataformas populares. As integrações perfeitas aumentam a produtividade geral esimplificam os processos *Acessibilidade móvel: As interfaces compatíveis com dispositivos móveis permitem o gerenciamento de tarefas em qualquer lugar. O acesso ao seu aplicativo de gerenciamento de tarefas em vários dispositivos aumenta a flexibilidade e a capacidade de resposta

: Certifique-se de que a ferramenta possa ser integrada a aplicativos popularessoftware de gerenciamento de projetos e plataformas populares. As integrações perfeitas aumentam a produtividade geral esimplificam os processos *Acessibilidade móvel: As interfaces compatíveis com dispositivos móveis permitem o gerenciamento de tarefas em qualquer lugar. O acesso ao seu aplicativo de gerenciamento de tarefas em vários dispositivos aumenta a flexibilidade e a capacidade de resposta Relatórios e análises : Procure ferramentas que ofereçam relatórios robustos e insights sobre o desempenho da equipe. Os recursos analíticos também podem ajudar a identificar gargalos e áreas de melhoria

: Procure ferramentas que ofereçam relatórios robustos e insights sobre o desempenho da equipe. Os recursos analíticos também podem ajudar a identificar gargalos e áreas de melhoria Suporte ao cliente: O melhor software de gerenciamento de tarefas oferece opções de suporte responsivas e abrangentes para que os problemas possam ser resolvidos rapidamente.

Os 10 melhores softwares de delegação de tarefas para usar em 2024

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para usar em 2024:

1. ClickUp

Delegue tarefas facilmente e acompanhe o progresso com o Team View do ClickUp

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos completo que pode lidar com todos os aspectos de um projeto, desde o gerenciamento de tarefas até a delegação de tarefas. Ele também funciona como uma ferramenta de gerenciamento visual de tarefas e tem mais de 15 maneiras de visualizar fluxos de trabalho.

Rastreie o progresso e visualize o status completo do projeto com os ClickUp Dashboards

Os Painéis personalizados permitem que você crie gráficos personalizados, avalie a capacidade da equipe, acompanhe todas as atividades da tarefa e acesse insights valiosos. Você também pode acompanhar o progresso de qualquer dispositivo, adicionar notas e visualizar relatórios de qualquer lugar com seus recursos avançados de acompanhamento.

Você pode até mesmo automatizar suas tarefas rotineiras e economizar tempo usando os recursos do ClickUp mais de 100 automações pré-criadas ou personalizá-las de acordo com suas necessidades.

Veja todas as suas metas em um só lugar com o ClickUp

E isso não é tudo! Ele ajuda você a manter o controle dos cronogramas de entrega do projeto com o Metas do ClickUp recurso que permite criar metas rastreáveis e gerenciar todas elas em um só lugar.

Com mais de 1.000 integrações, a ferramenta permite que você se conecte com suas plataformas favoritas e garanta um fluxo de trabalho contínuo. Além disso, você pode dividir suas tarefas em subtarefas pequenas e gerenciáveis, permitindo fácil colaboração e organização. Com Tarefas do ClickUp você pode facilmente:

Organizar tarefas

Atribuir tarefas

Priorizar tarefas

Gerenciar tarefas

Acompanhar o progresso individual e geral das tarefas

Definir dependências de tarefas

A versão gratuita do ClickUp é um excelente software gratuito de gerenciamento de tarefas que oferece metas, status de tarefas personalizados, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, listas de verificação de tarefas e muito mais.

Melhores recursos do ClickUp

Defina prioridades de tarefas com um sistema simples de código de cores, classifique suas tarefas por estimativa de tempo e combine-as com dependências de tarefas

Defina as prioridades de cada tarefa com o ClickUp

Selecione entre as 15 visualizações do ClickUp que funcionam melhor para você, como Task, Team, Workload View e muito mais

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos e ferramentas, incluindo Gmail, HubSpot, Slack, Zoom e outros, e simplifique seus fluxos de trabalho

Converta comentários em tarefas individuais para delegação rápida de tarefas

Atribua comentários como tarefas com o ClickUp 3.0

Acompanhe o progresso em tempo real com painéis totalmente personalizáveis e distribua a carga de trabalho da sua equipe, aloque recursos de forma eficaz e avalie suas metas em um local central

Acompanhe as cargas de trabalho da sua equipe usando estimativas de tempo; use lembretes para acompanhar suasentregáveis e notificações para ficar atualizado com os últimos desenvolvimentos de tarefas

Economize tempo e aumente a eficiência com vários ClickUpmodelos de tarefas. Dê uma olhada noModelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp que ajuda você a se manter organizado, agrupando automaticamente as informações por prioridade, status da tarefa e departamento

Mantenha-se organizado agrupando automaticamente as informações por prioridade, status da tarefa e departamento usando o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode ser difícil de usar para iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Você pode usar o ClickUp AI em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Todoist

Organize, gerencie, priorize e delegue tarefas com Todoist O Todoist é um software popular de gerenciamento de tarefas e projetos que permite a delegação perfeita de tarefas e o acompanhamento do progresso sem complicações. Você pode visualizar todas as suas tarefas em um local central, gerenciar tarefas e vários projetos com eficiência e manter-se organizado.

O Todoist tem uma interface de usuário simples e um aplicativo móvel que garante que você possa acessar suas tarefas a qualquer hora e em qualquer lugar. Pequenas empresas e usuários individuais preferem o Todoist devido ao seu preço acessível, acessibilidade e interface de usuário simples.

Melhores recursos do Todoist

Agende lembretes para tarefas individuais

Use níveis codificados por 4 cores para priorizar e concluir tarefas

Compartilhe suas tarefas e projetos com os membros da equipe por e-mail

Centralize suas conversas discutindo-as nos comentários

Receba notificações em tempo real para se manter atualizado sobre todas as atividades da tarefa

Use o Task View para obter todas as informações sobre uma tarefa, inclusive a data de vencimento, subtarefas, comentários etc.

Acesse mais de 80 integrações

Limitações do Todoist

Recursos limitados para gerenciar projetos e tarefas complexos

Falta de recursos como gráficos de Gantt, quadros Kanban, etc.

Preços do Todoist

Iniciante

Pro: US$ 5 por mês

Business: US$ 8 por mês por membro

Classificações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

3. ProofHub

Faça com que o trabalho em equipe seja suave e fácil com ProofHub ferramenta eficaz de gerenciamento de tarefas_

O ProofHub é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e software de gerenciamento de operações que permite a colaboração eficaz da equipe. Com o ProofHub, você pode delegar tarefas com facilidade e acompanhar o progresso dos membros da sua equipe.

Você pode definir claramente objetivos do projeto crie atribuições de tarefas e subtarefas, simplifique as solicitações de trabalho e obtenha controle total sobre o trabalho da sua equipe. O ProofHub também fornece relatórios de progresso em tempo real e uma visão consolidada do progresso de uma equipe para que você possa alocar as tarefas adequadamente.

Melhores recursos do ProofHub

Atribua tarefas a membros individuais da equipe ou a grupos

Escolha entre quatro visualizações de tarefas exclusivas para gerenciar tarefas

Estabeleça dependências de tarefas para um fluxo de trabalho simplificado

Gerencie tarefas e vários projetos facilmente com ações em massa (excluir, mover ou arquivar)

Comunique-se de forma eficaz com conversas centralizadas em tópicos de tarefas

Acompanhe o tempo gasto nas tarefas para um gerenciamento eficaz do tempo

Beneficie-se das integrações com algumas plataformas, incluindo Slack, Dropbox e Google Drive

Limitações do ProofHub

Integrações limitadas

Somente planos pagos estão disponíveis

Preços do ProofHub

Essential: US$ 50 por mês

Ultimate Control: US$ 99 por mês

Classificações e análises do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4. MeisterTask

MeisterTask permite adicionar listas de verificação às suas tarefas

O MeisterTask foi projetado especificamente para equipes ágeis como um gerenciamento de projetos ágeis software. No entanto, ele também pode ser usado por outras equipes. O software tem uma interface de usuário intuitiva e quadros personalizáveis que monitoram efetivamente o progresso do projeto.

O MeisterTask também permite uma melhor priorização de tarefas por meio de uma visão geral mais abrangente dos projetos da equipe. Você também pode adicionar membros da equipe como observadores de projetos e atribuir tarefas diretamente.

Melhores recursos do MeisterTask

Use o MeisterTask Tasks como um hub central de comunicação

Acompanhe visualmente o progresso da equipe

Gerencie tarefas de forma eficaz com quadros de projetos

Defina várias listas de verificação dentro das tarefas

Obtenha relatórios detalhados com percepções práticas sobre produtividade e carga de trabalho

Acesse recursos de controle de tempo para melhor gerenciamento do tempo

Adicione campos personalizados às tarefas

Crie tarefas recorrentes

Integre-se com aplicativos como Asana, OneDrive, GitHub, Slack e muito mais

Limitações do MeisterTask

Recursos limitados de relatórios

Preços do MeisterTask

Básico: gratuito

Pro: US$ 8

Business: US$ 14,50

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do MeisterTask

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

5. BIGContatos

sincronize dados, visualize todas as tarefas pendentes em um só lugar e aumente a produtividade com *[_BIGContacts](https://www.bigcontacts.com/task-tracking/)* O BIGContacts é principalmente um CRM que também oferece recursos eficazes de gerenciamento de tarefas. Ele aumenta sua produtividade e eficiência ao oferecer uma plataforma centralizada para tarefas e análise de processos . Com ela, você pode ter uma visão completa de todas as suas tarefas e do status delas.

Você também pode usar relatórios inteligentes para monitorar a eficácia do seu trabalho e tomar medidas para melhorar. Além disso, o BIGContacts permite que você crie um fluxo de trabalho personalizado, mova tarefas por meio da funcionalidade de arrastar e soltar no calendário e automatize o gerenciamento de tarefas.

Trabalhe facilmente com sua interface de usuário simples

Use listas de tarefas para priorização

Definir tarefas recorrentes

Acesse seu CRM pelo celular

Atribuir e rastrear tarefas facilmente

Obtenha a visualização do calendário individual e da equipe

Rastreie informações com campos personalizados

Automatize tarefas e lembretes

Alguns usuários reclamaram de recursos limitados

Alguns usuários também reclamaram da lentidão do sistema

Plano gratuito: US$ 0,00 para até 100 contatos

Plano comercial: US$ 19,99 por mês para 1.000 contatos

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

6. Gerenciamento de tarefas do HubSpot

gerenciamento de tarefas da HubSpot permite que você veja todos os detalhes relevantes em um só lugar para aumentar a eficiência

O HubSpot Task Management é uma solução de gerenciamento de tarefas simples e fácil de usar que permite delegar seu trabalho com eficiência. O software oferece tudo, desde a atribuição de tarefas até o recebimento de notificações sobre atualizações de tarefas.

Melhores recursos do HubSpot Task Management

Simplifique suas tarefas com o painel de tarefas da HubSpot

Integração com centenas de aplicativos e plataformas

Comunique-se com os membros da equipe por meio do bate-papo interno da equipe

Use modelos de e-mail para enviar mensagens em massa

Adicione novas tarefas diretamente de e-mails, listas de tarefas e fluxos de trabalho da HubSpot

Sincronizar o calendário com a HubSpot

Limitações do gerenciamento de tarefas da HubSpot

Os modelos podem ser aprimorados

Os recursos de relatório precisam ser aprimorados

Preços do HubSpot Task Management

Ferramentas gratuitas

Starter (Vendas): uS$ 20 por mês

Profissional (vendas): uS$ 500 por mês

Enterprise (vendas): uS$ 1.500 por mês, cobrados anualmente

Classificações e avaliações do HubSpot Task Management

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Chanty

chanty_ permite criar e organizar tarefas ou transformar uma mensagem em uma tarefa

O Chanty é uma das melhores ferramentas de colaboração que ajuda no gerenciamento de tarefas. Você pode usá-lo para mensagens, chamadas de vídeo e gerenciamento de tarefas. Com o Chanty, você pode transformar qualquer mensagem em uma tarefa, definir datas de vencimento e atribuí-la aos membros da sua equipe. Você também pode criar uma tarefa do zero.

Além disso, você pode filtrar tarefas por diferentes critérios e usar a função Quadro Kanban para melhor visualização. O Chanty tem uma interface de usuário simples que suporta várias integrações para agilizar os processos comerciais.

Melhores recursos do Chanty

Transforma qualquer tipo de mensagem em tarefas

Filtrar tarefas por status, datas e pessoas

Atribua tarefas a cada membro da equipe e defina datas de vencimento

Fazer chamadas de áudio e vídeo

Discutir tarefas em seus canais relevantes

Integre-se a aplicativos como Zapier, OneDrive, Jira, Trello e outros

Limitações de garantia

Não possui subtarefas

Falta de personalização no calendário

Alguns usuários enfrentaram desafios com notificações e compartilhamento de tela

Preço de fantasia

Grátis

Empresas: US$ 4 por usuário por mês

Classificações e resenhas do Chanty

G2: 4,5/5 (40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

8. Noção

Encontre todas as tarefas do seu projeto em um painel centralizado e gerencie-as facilmente com Notion Um ótimo software de gerenciamento de tarefas pode se adaptar à sua estilo de trabalho e requisitos e ajudá-lo a manter o controle de todos os aspectos de suas tarefas. E o Notion é, sem dúvida, um deles. O Notion permite que você crie um painel de gerenciamento de tarefas para visualizar de forma abrangente todas as tarefas que precisa gerenciar. Você também pode usar o software gratuito de gerenciamento de tarefas do Notion para delegar com eficiência.

Melhores recursos do Notion

Classifique as tarefas do projeto por prioridade, cronogramas e categoria

Acesse recursos como calendários, quadros Kanban, gráficos de Gantt, listas de tarefas e muito mais

Veja sua agenda em um piscar de olhos usando o Notion Calendar

Acompanhe o progresso em sua agenda centralizada epainel de controle personalizado Limitações de movimento

Curva de aprendizado acentuada

Recursos limitados de personalização

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 10 por usuário por mês

Business: US$ 18 por usuário por mês

Empresarial: Personalizado

Classificações e avaliações de noções

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Projeto Profs

visualize suas tarefas e monitore o progresso da equipe usando a exibição do gráfico de Gantt em *[_ProProfs Project](/%IMG/)* O ProProfs Project é um bom software de gerenciamento de tarefas para gerenciar, priorizar e delegar tarefas. É possível acompanhar facilmente suas tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados e atribuir tarefas a diferentes membros da equipe com base em suas capacidades. Você também pode visualizar suas tarefas e projetos usando gráficos de Gantt para melhor visualização e compreensão.

Além disso, o software oferece relatórios com tecnologia de IA que fornecem insights valiosos sobre o progresso da tarefa e o status da equipe e identificam lacunas. Ele também ajuda a identificar riscos potenciais e a mitigá-los no início do processo.

Melhores recursos doProfs Project

Atribua e priorize tarefas em um painel centralizado

Defina o status da tarefa (aberta, em espera ou concluída) para facilitar o rastreamento

Obtenha relatórios inteligentes sobre o desempenho da equipe e os riscos potenciais

Use o recurso de arrastar e soltar para priorizar tarefas

Simplifique o gerenciamento de tarefas e a definição de datas de início e de vencimento

Receba notificações e alertas em tempo real

Forneça feedback relevante aos membros da equipe sobre cada tarefa e subtarefa

Automatize tarefas recorrentes

Defina várias visualizações de acordo com suas necessidades

Limitações doProProfs Project

Alguns usuários enfrentaram dificuldades de automação

As integrações de aplicativos podem ser aprimoradas

Preços do Projeto Profs

teste gratuito de 15 dias

Plano mensal: US$ 49,97 por mês

Classificações e resenhas doProfs Project

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

10. Any.do

Any.do ajuda com ótima comunicação e delegação eficaz de tarefas

O Any.do é uma solução simples de gerenciamento de tarefas que funciona para todos, incluindo indivíduos, famílias e equipes. O aplicativo ajuda a visualizar os detalhes do seu dia (ou de um período mais longo) de uma só vez.

Você pode criar listas de tarefas, adicionar lembretes, criar e atribuir tarefas e criar calendários em vários dispositivos. Você também pode criar modelos de fluxo de trabalho prontos e personalizá-los para melhor utilização.

Os melhores recursos do Any.do

Atribuir tarefas e subtarefas

Escolha entre Calendar, Kanban e Table View para ter uma visão panorâmica do progresso da sua equipe

Acesse mais de 100 modelos personalizados para facilitar a criação de tarefas

Tenha acesso a mais de 6.000 integrações, incluindo Slack, Zoom, Trello, Asana e muito mais

Habilite a automação para atribuir automaticamente tarefas e datas de vencimento e atualizar o status

Codifique as tarefas por cores para facilitar a identificação

Defina tarefas recorrentes avançadas e personalizadas

Limitações do Any.do

O atendimento ao cliente não é tão ágil quanto as pessoas gostariam

Alguns usuários tiveram dificuldade em conectar o aplicativo aos seus calendários

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Premium: US$ 5 por mês, cobrado anualmente

Família: US$ 8 por mês (para 4 membros), cobrados anualmente

Equipes: US$ 8 por mês por membro, cobrados anualmente

Classificações e avaliações da Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Encontre o software de delegação de tarefas certo para a sua equipe

O software de delegação de tarefas é mais do que permitir a delegação fácil de tarefas; ele promove conexões que elevam o trabalho em equipe. Portanto, ao selecionar uma ferramenta de delegação de tarefas, escolha uma que melhor atenda às suas necessidades e funcione como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e de projetos.

Considere verificar as avaliações para saber o que os usuários dizem sobre ela. Além disso, procure o roteiro da ferramenta e veja se ela está lançando novos recursos regularmente para se manter atualizada com as demandas atuais. Sempre faça um teste gratuito (quando disponível) antes de escolher e pagar por uma ferramenta.

Obter ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar a mágica da delegação perfeita de tarefas!