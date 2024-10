Como evitar a preguiça social no local de trabalho

Loafing não precisa de explicação e é sua própria desculpa.

Christopher Morley, jornalista e romancista americano

Embora essa ideia pareça maravilhosa no contexto de uma pausa pessoal, ela tem sérias consequências em ambientes de trabalho em grupo.

Infelizmente, os membros da equipe que se envolvem nesse comportamento acabam pressionando os outros a assumir a responsabilidade e, a longo prazo, isso pode rapidamente prejudicar a eficiência e o moral de toda a equipe.

Nesta postagem do blog, examinaremos o que é o social loafing e por que ele acontece. Mais importante ainda, exploraremos estratégias práticas para evitá-lo e criar um local de trabalho mais engajado e produtivo.

Entendendo o Social Loafing

A ideia de "vadiagem social" ganhou força na década de 1970 com a trabalho dos psicólogos sociais Ringelmann e Latane . Seus estudos em psicologia social experimental demonstraram que as pessoas geralmente se esforçam menos quando trabalham em grupos grandes ou pequenos, especialmente quando suas contribuições são difíceis de identificar.

Definição e significado

O social loafing é um fenômeno no qual os indivíduos se esforçam menos quando trabalham em grupo do que quando trabalham sozinhos.

Lembra-se da criança que não contribuía realmente durante os projetos em grupo na escola? Isso é a vadiagem social em ação.

Essencialmente, a vadiagem social ocorre quando as pessoas não se esforçam em um ambiente de equipe, esperando que os outros realizem sua parte do trabalho.

Esse comportamento pode prejudicar o desempenho da equipe. Quando os indivíduos são negligentes, a qualidade geral do desempenho dos colegas de trabalho pode ser prejudicada, levando à diminuição do moral, da motivação e do conflito dentro da equipe.

Isso também prejudica os indivíduos. Os outros membros da equipe precisam se esforçar e assumir parte da folga, o que os coloca injustamente sob uma proporção injusta da carga de trabalho.

Observação importante: A preguiça social é diferente de delegação. Leia O guia definitivo dos 10 melhores softwares de delegação de tarefas para saber mais.

Causas e efeitos do Social Loafing

_Então, por que as pessoas tendem a relaxar quando fazem parte de uma equipe?

Vamos dar uma olhada no que impulsiona as tendências de vadiagem social e como os fatores psicológicos e a dinâmica de outros membros do grupo desempenham um papel na vadiagem social.

Por que ocorre a vadiagem social?

Primeiro, como dizem, tudo está na mente. Fatores psicológicos podem fazer com que os indivíduos sejam negligentes com suas responsabilidades.

Difusão de responsabilidade: Todos ocasionalmente sentem que podem se safar fazendo menos porque outros podem fazer mais. Em um ambiente de grupo, os membros podem inconscientemente presumir que outra pessoa fará seu trabalho se eles o deixarem por tempo suficiente

Todos ocasionalmente sentem que podem se safar fazendo menos porque outros podem fazer mais. Em um ambiente de grupo, os membros podem inconscientemente presumir que outra pessoa fará seu trabalho se eles o deixarem por tempo suficiente Anonimato: Quando suas próprias contribuições são difíceis de identificar, uma pessoa pode se sentir menos responsável. Isso pode levar a uma sensação de anonimato, facilitando a negligência durante uma tarefa em grupo

Quando suas próprias contribuições são difíceis de identificar, uma pessoa pode se sentir menos responsável. Isso pode levar a uma sensação de anonimato, facilitando a negligência durante uma tarefa em grupo Apreensão da avaliação: O medo da avaliação negativa também pode desempenhar um papel importante. As pessoas que acham que seu desempenho não será reconhecido ou recompensado podem se sentir menos motivadas a dar o melhor de si

Além disso, há a dinâmica de grupo - as forças invisíveis que atuam em um grupo, influenciando sutilmente o comportamento dos membros.

Tamanho do grupo: Grupos maiores podem, às vezes, levar à preguiça social. Quando há mais pessoas envolvidas, é mais fácil para os indivíduos se misturarem e passarem despercebidos

Grupos maiores podem, às vezes, levar à preguiça social. Quando há mais pessoas envolvidas, é mais fácil para os indivíduos se misturarem e passarem despercebidos Falta de responsabilidade: Sem expectativas e consequências claras, as pessoas podem achar que podem se safar fazendo menos

Sem expectativas e consequências claras, as pessoas podem achar que podem se safar fazendo menos Comunicação ineficaz: A comunicação deficiente pode levar a mal-entendidos e a um sentimento de desinteresse entre os membros da equipe

Por que o vadiagem social é tão importante?

Vamos explorar as consequências negativas da preguiça social tanto na produtividade quanto no moral.

Diminuição da produtividade: Quando os membros da equipe se distraem, a qualidade e a quantidade geral do trabalho podem ser prejudicadas. Isso pode levar à perda de prazos, à diminuição da produção e da eficiência

Quando os membros da equipe se distraem, a qualidade e a quantidade geral do trabalho podem ser prejudicadas. Isso pode levar à perda de prazos, à diminuição da produção e da eficiência Diminuição do moral: A preguiça social pode criar um ambiente de trabalho tóxico. Quando alguns membros da equipe estão se esforçando mais, enquanto outros estão se acomodando, surgem ressentimentos, frustrações e diminuição do moral

A preguiça social pode criar um ambiente de trabalho tóxico. Quando alguns membros da equipe estão se esforçando mais, enquanto outros estão se acomodando, surgem ressentimentos, frustrações e diminuição do moral Trabalho em equipe ineficaz: A vadiagem social pode prejudicar o trabalho em equipe eficaz. Os funcionários que não se esforçam podem criar tensão e conflito dentro da equipe

A vadiagem social pode prejudicar o trabalho em equipe eficaz. Os funcionários que não se esforçam podem criar tensão e conflito dentro da equipe Perda de oportunidades: Impede que a equipe atinja todo o seu potencial, pois os indivíduos não estão totalmente envolvidos e motivados. A equipe como um todo pode perder oportunidades de inovação e crescimento

Em suma, a preguiça social é uma má notícia para todos!

Leia também: 10 melhores softwares de avaliação de desempenho de funcionários em 2024

Exemplos de desleixo social

Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns cenários comuns em que pode ocorrer a preguiça social.

Exemplos de locais de trabalho

A vadiagem social pode ser um assassino silencioso da produtividade no local de trabalho. Muitas vezes, ele se esconde por trás do disfarce do trabalho em equipe. Enquanto as formigas trabalham arduamente, os gafanhotos cantam a época da semeadura.

Aqui estão alguns exemplos comuns de como a vadiagem social ocorre no local de trabalho:

🚫 O membro invisível da equipe

Todos estão participando ativamente, dando sugestões e trocando ideias entre si - exceto por uma pessoa que apenas acena com a cabeça, dizendo ocasionalmente: "Parece bom! Ela nunca contribui com nada substancial, mas fica feliz em deixar que o restante da equipe faça o trabalho pesado.

O encaminhador de e-mail

Todos nós conhecemos aquele colega que é excelente em encaminhar e-mails, mas evita agir. Eles repassam tarefas, perguntas ou problemas para outras pessoas sem assumir a responsabilidade.

Por exemplo, em vez de responder a uma consulta de um cliente ou resolver um problema menor, ele simplesmente encaminha o e-mail para outra pessoa, pensando: "O problema não é meu!"

🚫 O ladrão de crédito

Essa pessoa chega atrasada ao projeto, contribui minimamente e depois aparece magicamente quando chega a hora de apresentar o produto final. Ela se apressa em associar seu nome ao projeto e se encanta com a glória do trabalho árduo da equipe. Esses indivíduos minam o espírito de equipe ao confiarem nos esforços dos outros para ficarem bem vistos.

**Bônus Descubra estratégias eficazes para criar e manter uma equipe de alto desempenho !

Exemplos de ambientes educacionais

Para muitos de nós, os projetos em grupo na escola podem ter sido os primeiros ambientes em que observamos a vadiagem social. A vadiagem social pode afetar sutilmente e fortemente os projetos em grupo e as atividades em sala de aula.

Aqui estão alguns exemplos comuns de vadiagem social em escolas e faculdades que você pode ter vivenciado:

O membro silencioso do grupo

As discussões em sala de aula devem ser uma troca colaborativa de ideias, mas alguns alunos ficam sentados passivamente, balançando a cabeça ou olhando para seus laptops. Eles não fazem perguntas, não oferecem percepções nem se envolvem com o tópico em questão. Enquanto outros participam ativamente, levam a conversa adiante e elevam o discurso, o participante silencioso não contribui com nada.

O colaborador que copia e cola

Em sessões de estudo em grupo ou tarefas de casa colaborativas, alguns fazem o mínimo necessário. Elas dependem de outras pessoas para explicar ou pensar por elas. Raramente contribuem com ideias ou respostas originais e aproveitam os esforços daqueles que já fizeram o trabalho. E, no final do projeto, adivinhe quem copia todas as respostas e as faz passar por seu próprio esforço?

**Leia também Como medir a produtividade no local de trabalho?

Exemplos de esportes de equipe

Os esportes de equipe têm o objetivo de promover um senso de pertencimento e um forte desejo de participar. Infelizmente, nem sempre é assim.

O pretendente à prática

Nos treinos, o fingidor faz o mínimo necessário. Ele evita exercícios e tenta se integrar sem realmente se aprimorar. Ele não dá o máximo de si. Quando chega a hora do aperto, ele não é o jogador com o qual os outros jogadores podem contar.

O fantasma do dia do jogo

No dia do jogo, alguns jogadores atuam de forma passiva, evitando o esforço e deixando o trabalho duro para os outros. Alguns jogadores de basquete podem confiar em atletas famosos que dominam a pontuação para carregar a equipe.

No futebol, se um atacante presumir que a defesa vai dar conta dos jogadores adversários, ele pode não se posicionar de forma eficaz. O remo é outro exemplo frequentemente citado em estudos sobre vadiagem social: alguns remadores se esforçam menos, acreditando que sua contribuição passará despercebida se os outros tiverem um bom desempenho.

**Bônus Descubra os segredos para aumentar a responsabilidade de sua equipe! Descubra estratégias práticas, ferramentas eficazes e exercícios envolventes para promover uma cultura de responsabilidade.

Exemplos de cenários cotidianos

Seja em casa, em uma reunião virtual ou até mesmo ao fazer recados, a vadiagem social pode se infiltrar nas rotinas diárias. Esse hábito sorrateiro nem sempre é intencional, mas pode ser incrivelmente frustrante para os outros.

Vamos explorar alguns exemplos de vadiagem social na vida cotidiana.

O andarilho do supermercado

Imagine o seguinte: você está em uma corrida ao supermercado com amigos ou familiares, munido de uma lista de compras e pronto para fazer as coisas. Mas, em vez de todos ajudarem, uma pessoa fica vagando sem rumo pelos corredores, procurando lanches ou navegando no celular. Ela raramente ajuda a pegar itens, empurra o carrinho ou mantém o controle do que é necessário.

O fantasma da reunião virtual

Em ambientes de trabalho virtuais, a vadiagem social geralmente assume a forma de um participante silencioso. Eles participam de reuniões de grupo com a câmera desligada e permanecem no modo silencioso, evitando o envolvimento em atribuições de tarefas ou decisões.

O esquivador de tarefas em casa

Em casa, a vadiagem social pode se parecer com o cenário clássico em que todos devem compartilhar as tarefas domésticas, mas algumas pessoas sempre encontram maneiras de evitá-las. Seja com a louça acumulada, a roupa suja que precisa ser dobrada ou o lixo que está esperando para ser retirado, sempre há alguém que desaparece magicamente quando é hora de fazer as coisas.

Como evitar a preguiça social

A vadiagem social pode ser um desafio para equipes de todos os tamanhos, pois geralmente leva à diminuição da produtividade e à distribuição desigual da carga de trabalho. No entanto, com as ferramentas e estratégias certas, é possível combater a preguiça social, manter todos engajados e aumentar a responsabilidade da equipe.

Usando uma plataforma de gerenciamento de tarefas como a ClickUp pode ser a maneira mais simples e direta de garantir que cada indivíduo de uma equipe esteja cumprindo seu papel. O ClickUp foi projetado para ajudá-lo a planejar suas tarefas, atribuir a propriedade dessas tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso das tarefas.

Vamos explorar algumas estratégias e recursos necessários para reduzir a preguiça social e aumentar o desempenho da equipe.

Aumentar a responsabilidade

Estabeleça responsabilidades individuais claras para garantir que cada membro da equipe seja responsabilizado por seus esforços e contribuições individuais.

Use status personalizados codificados por cores para definir prioridades e obter atualizações automáticas quando as tarefas forem concluídas com o ClickUp Tasks

Ativar gerenciamento de equipes para planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto com Tarefas do ClickUp que pode ser adaptado a vários fluxos de trabalho e tipos de trabalho.

As equipes podem adicionar campos personalizados, vincular tarefas dependentes e definir tipos de tarefas, garantindo clareza sobre o que precisa ser feito ao atribuir tarefas individuais e como elas se encaixam no quadro geral.

Acompanhe o progresso com status personalizados : Mantenha todos na mesma página usando os status personalizados que correspondem ao seu fluxo de trabalho

: Mantenha todos na mesma página usando os status personalizados que correspondem ao seu fluxo de trabalho Priorize as tarefas : Concentre-se no trabalho crítico com cinco níveis de prioridade que variam de baixo a urgente, cada um codificado por cores para facilitar a identificação

: Concentre-se no trabalho crítico com cinco níveis de prioridade que variam de baixo a urgente, cada um codificado por cores para facilitar a identificação Use tarefas dependentes e relacionadas a links: Aumente a responsabilidade vinculando as tarefas conectadas, fornecendo percepções claras sobre a delegação de tarefas

Acompanhe para identificar em que os membros da sua equipe estão gastando mais tempo usando o ClickUp Project Time

Permita que as equipes se concentrem mais na realização do trabalho, tornando o controle de tempo mais simples. Isso pode ser feito usando o Controle de tempo do projeto ClickUp . Obtenha visibilidade em tempo real de como o tempo é gasto em cada tarefa atribuída, integrando-o perfeitamente ao fluxo de trabalho.

Rastreie o tempo em qualquer dispositivo : Seja no desktop, no celular ou na Web, controle o tempo sem esforço. Essa transparência ajuda os membros da equipe a se responsabilizarem pelo tempo que gastam em cada tarefa

: Seja no desktop, no celular ou na Web, controle o tempo sem esforço. Essa transparência ajuda os membros da equipe a se responsabilizarem pelo tempo que gastam em cada tarefa Sincronização com seus aplicativos favoritos: Integre o controle de tempo com aplicativos populares como Toggl e Harvest para manter todos os seus dados de tempo em um só lugar. Essa sincronização garante um controle e relatórios precisos, facilitando a avaliação das contribuições individuais

Colabore entre equipes, acompanhe e visualize suas tarefas e o progresso em toda a organização com o modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Crie, gerencie e acompanhe fluxos de trabalho personalizados para cada membro da equipe em um só lugar usando o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp .

Criado com todos os membros da equipe, projetos e fluxos de trabalho em mente, este modelo ajuda você a manter o controle de tudo. O uso desse modelo oferece à sua equipe:

Flexibilidade: Veja suas tarefas nas visualizações de lista, quadro e calendário para encontrar o formato que funciona melhor para você

Veja suas tarefas nas visualizações de lista, quadro e calendário para encontrar o formato que funciona melhor para você Eficiência: Evite o incômodo de criar um modelo personalizado do zero e comece a organizar suas tarefas imediatamente

Evite o incômodo de criar um modelo personalizado do zero e comece a organizar suas tarefas imediatamente Personalização: Adicione facilmente detalhes e adapte o modelo para atender às suas necessidades específicas

Aumentar o engajamento

O engajamento é fundamental para manter uma equipe produtiva e motivada. Quando os membros do grupo se sentem envolvidos e conectados ao seu trabalho, é mais provável que contribuam ativamente com ideias e colaborem de forma eficaz.

Recursos colaborativos envolventes, como o ClickUp Docs e o ClickUp Chat, podem ajudar a impulsionar o esforço individual e melhorar o desempenho geral do grupo.

Crie belos ClickUp Docs para definir o contexto de seu trabalho como uma fonte centralizada da verdade para cada tarefa Documentos do ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de processamento de texto. É um centro de conhecimento compartilhado, brainstorming e criação de conteúdo.

Quando as equipes podem acessar esse espaço, elas podem trabalhar juntas sem problemas, aumentar o envolvimento e manter todos alinhados. Veja como você pode apoiar uma melhor colaboração e produtividade em sua equipe:

Colabore em tempo real: Grandes grupos podem coeditar documentos simultaneamente, facilitando o brainstorming de ideias, o esboço de projetos ou o rascunho de conteúdo em conjunto, garantindo que as contribuições sejam imediatas e visíveis

Grandes grupos podem coeditar documentos simultaneamente, facilitando o brainstorming de ideias, o esboço de projetos ou o rascunho de conteúdo em conjunto, garantindo que as contribuições sejam imediatas e visíveis Acompanhe o progresso com tarefas incorporadas: Incorpore tarefas diretamente no documento para que você possa acompanhar o progresso de diferentes tarefasfunções do projeto. Ao vincular as tarefas, você estabelece a responsabilidade individual, pois cada membro da equipe pode ver sua função no projeto geral

Incorpore tarefas diretamente no documento para que você possa acompanhar o progresso de diferentes tarefasfunções do projeto. Ao vincular as tarefas, você estabelece a responsabilidade individual, pois cada membro da equipe pode ver sua função no projeto geral Envolva-se com comentários e reações: Aumente o envolvimento deixando comentários e reações em seções específicas do documento. Isso permite feedback interativo, sugestões e perguntas, transformando um documento estático em um espaço de discussão animado em que a voz de cada membro da equipe pode ser ouvida

Unifique a comunicação e o gerenciamento do trabalho com o ClickUp Chat

Ao reunir suas conversas e tarefas em uma plataforma unificada, ClickUp Chat garante que tudo o que você precisa para se comunicar e colaborar esteja perfeitamente integrado. Isso resulta em maior produtividade, comunicação mais clara e um fluxo de trabalho mais focado - tudo isso sem a necessidade de alternar entre aplicativos.

Veja como você pode aprimorar a colaboração e o envolvimento entre os membros da equipe:

Acesse uma eficiência inigualável convergindo o chat para tarefas e projetos: No Chat, as conversas, as tarefas e os projetos não apenas se conectam - eles se unem perfeitamente. Você pode fazer seu trabalho exatamente quando (e onde) estiver discutindo. Os chats não são apenas para conversas - eles também têm Listas, projetos, tarefas, documentos, formulários, quadros brancos e muito mais

No Chat, as conversas, as tarefas e os projetos não apenas se conectam - eles se unem perfeitamente. Você pode fazer seu trabalho exatamente quando (e onde) estiver discutindo. Os chats não são apenas para conversas - eles também têm Crie fluxos de trabalho mais suaves com uma única fonte de verdade: Você não precisa vincular manualmente o contexto, pois o ClickUp estabelece automaticamente relações com chats e tarefas semelhantes

Você não precisa vincular manualmente o contexto, pois o ClickUp estabelece automaticamente relações com chats e tarefas semelhantes Aproveite o poder da IA: Aumente sua produtividade respondendo automaticamente a perguntas com base no histórico de bate-papo e nas informações do espaço de trabalho. Os recursos incluem AI CatchUp para resumir mensagens perdidas, AI Task Creation para gerar tarefas a partir de mensagens de bate-papo e AI Relationships para encontrar tarefas e documentos relacionados sem esforço

Experimente a versão gratuita Modelo de matriz RACI do ClickUp para gerenciar projetos complexos, recursos e pessoas de forma organizada.

Aumente a responsabilidade, a transparência e a comunicação organizando tarefas e membros da equipe com o modelo de matriz RACI do ClickUp

Já teve dificuldades para saber quem é responsável pelo quê em seus projetos complexos? Este modelo fornece um roteiro claro para a sua equipe, garantindo que todos conheçam suas funções e responsabilidades. Ele garante que você terá a clareza e a responsabilidade para conduzir seus projetos ao sucesso.

Usando este modelo, você pode:

Identificar funções: Determinar quem é o responsável, o responsável, o consultado e o informado para cada tarefa

Determinar quem é o responsável, o responsável, o consultado e o informado para cada tarefa Acompanhar o progresso: Usar a visualização de status do projeto para monitorar facilmente o status de cada projeto

Usar a visualização de status do projeto para monitorar facilmente o status de cada projeto Atribuir tarefas: A visualização de liderança do projeto ajuda a identificar quem é responsável por cada tarefa, enquanto a visualização de equipe do projeto permite atribuir tarefas a membros específicos da equipe e gerenciar todos em uma única visualização de lista

Definir metas claras

No contexto da psicologia social, ter metas claras e visíveis ajuda a impulsionar as contribuições individuais e mantém as equipes no caminho certo, especialmente ao lidar com grupos maiores.

Defina e visualize essas metas usando recursos como Visualizações ClickUp e Painéis do ClickUp . Essa abordagem aumenta a transparência e promove a responsabilidade de uma forma que é particularmente eficaz em equipes em que os membros poderiam, de outra forma, praticar a preguiça social.

Organize seu trabalho do seu jeito com ClickUp Views personalizáveis e flexíveis

O ClickUp Views oferece várias perspectivas sobre tarefas e projetos, permitindo que as equipes vejam seu trabalho nos formatos que melhor atendam às suas necessidades.

Quer seja uma visualização de lista, calendário, quadro ou carga de trabalho, esses layouts personalizáveis esclarecem quem é responsável pelo quê, facilitando o acompanhamento das contribuições individuais e o gerenciamento de equipes maiores. Dê uma olhada em algumas visualizações úteis:

Calendar View : Oferece uma perspectiva baseada no tempo das tarefas, prazos e marcos do projeto, que cria transparência no trabalho . Ao mostrar claramente os prazos, isso motiva os membros da equipe a permanecerem no caminho certo, reduzindo a probabilidade de redução da produtividade em grupos maiores

: Oferece uma perspectiva baseada no tempo das tarefas, prazos e marcos do projeto, que cria transparência no trabalho . Ao mostrar claramente os prazos, isso motiva os membros da equipe a permanecerem no caminho certo, reduzindo a probabilidade de redução da produtividade em grupos maiores Visualização de quadro : Usa um layout no estilo kanban que é ótimo para acompanhar o progresso das tarefas em diferentes estágios. Aumenta a transparência do fluxo de trabalho e ajuda a reduzir a preguiça social, mostrando exatamente em que ponto está cada tarefa, promovendo um senso de responsabilidade compartilhada e esforço coletivo entre os membros da equipe

: Usa um layout no estilo kanban que é ótimo para acompanhar o progresso das tarefas em diferentes estágios. Aumenta a transparência do fluxo de trabalho e ajuda a reduzir a preguiça social, mostrando exatamente em que ponto está cada tarefa, promovendo um senso de responsabilidade compartilhada e esforço coletivo entre os membros da equipe Visualização da carga de trabalho: Essa visualização equilibra as tarefas entre os membros da equipe, mostrando quem está sobrecarregado e quem tem espaço para assumir mais trabalho. Ela garante que o trabalho seja distribuído de forma justa e destaca as contribuições individuais dentro do grupo

Obtenha insights detalhados sobre as contribuições dos membros da equipe para tomar decisões baseadas em dados com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Os ClickUp Dashboards oferecem um resumo visual e abrangente do desempenho da equipe, proporcionando uma visão clara do progresso, das tarefas e dos cronogramas. Eles podem ser personalizados para focar em métricas de produtividade .

Veja a seguir alguns exemplos de painéis que podem ser usados para diminuir o risco de redução da produtividade devido à ociosidade social:

Painel de produtividade pessoal : Esse painel ajuda as pessoas a monitorar suas tarefas, prazos e progresso. Oferecer aos membros da equipe uma visão personalizada de suas responsabilidades enfatiza as contribuições individuais e reduz a tendência de relaxar

: Esse painel ajuda as pessoas a monitorar suas tarefas, prazos e progresso. Oferecer aos membros da equipe uma visão personalizada de suas responsabilidades enfatiza as contribuições individuais e reduz a tendência de relaxar Painel de impressões : Perfeito para equipes ágeis, ele monitora as taxas de conclusão de tarefas, o progresso do sprint e os trabalhos futuros. Ao visualizar claramente as métricas do sprint, esse painel ajuda a manter um modelo de esforço coletivo forte, mesmo em grupos menores

: Perfeito para equipes ágeis, ele monitora as taxas de conclusão de tarefas, o progresso do sprint e os trabalhos futuros. Ao visualizar claramente as métricas do sprint, esse painel ajuda a manter um modelo de esforço coletivo forte, mesmo em grupos menores Painel de CRM: O painel de CRM fornece uma visão detalhada das interações com os clientes, do progresso das vendas e das classificação de pilhas para o desempenho dos funcionários . Para as equipes envolvidas em funções voltadas para o cliente, essa clareza ajuda a reduzir a preguiça social, destacando a posição de cada membro na jornada do cliente

Opte por nosso Modelo de plano de gerenciamento de equipe ClickUp para gerenciar toda a sua força de trabalho remota com eficiência e facilidade.

Mantenha sua equipe trabalhando em conjunto e focada em suas metas individuais com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Se você estiver liderando equipes autogerenciadas ou supervisionando vários departamentos, este modelo foi criado para manter todos na mesma página quando se trata de estabelecer metas de equipe, definir funções e gerenciar responsabilidades:

Estabeleça metas e responsabilidades claras : Os líderes de equipe podem usar esse modelo para delinear as metas da equipe e definir a função de cada membro, garantindo que todos saibam exatamente pelo que são responsáveis

: Os líderes de equipe podem usar esse modelo para delinear as metas da equipe e definir a função de cada membro, garantindo que todos saibam exatamente pelo que são responsáveis Mantenha-se organizado com a visualização da agenda : Planeje e organize as reuniões da sua equipe sem problemas. Seja para reuniões semanais ou discussões específicas de projetos, essa visualização mantém os horários das reuniões claros e estruturados

: Planeje e organize as reuniões da sua equipe sem problemas. Seja para reuniões semanais ou discussões específicas de projetos, essa visualização mantém os horários das reuniões claros e estruturados Realize reuniões eficientes com a Agenda by Department View : Organize as reuniões por departamento, garantindo que o tempo de todos seja usado de forma eficiente. Não há mais reuniões desnecessárias - apenas discussões focadas e produtivas que impulsionam a equipe

: Organize as reuniões por departamento, garantindo que o tempo de todos seja usado de forma eficiente. Não há mais reuniões desnecessárias - apenas discussões focadas e produtivas que impulsionam a equipe Mantenha o controle das tarefas com o Custom Statuses: Organize as tarefas em cinco status - Canceladas, Concluídas, Presas, A Fazer e Trabalhando Nelas - para que você possa acompanhar o progresso em um relance. Esses status o ajudam a ver o que está acontecendo sem problemas e onde sua atenção é necessária, facilitando o gerenciamento de tarefas

**Leia também 10 modelos de funções e responsabilidades bem definidas para estabelecer a responsabilidade

Aumente o envolvimento dos funcionários com o ClickUp

Como disse um sábio lobo no Livro da Selva de Kipling: "Mas a força da matilha é o lobo, e a força do lobo é a matilha"

Quando as pessoas contribuem de forma significativa e assumem suas responsabilidades, a mágica acontece. Mas a preguiça social é uma daquelas forças invisíveis que podem sutilmente corroer a eficácia de qualquer equipe.

Quando a preguiça social se instala, as consequências se propagam por toda a equipe. O que antes era um ambiente vibrante e colaborativo pode começar a parecer desarticulado. As metas parecem mais confusas, os prazos passam despercebidos, pode haver ressentimento entre os que estão no comando e carregam as maiores cargas de trabalho, e o entusiasmo contagiante com que sua equipe começou diminui.

Mas a preguiça social não é um beco sem saída; é um desafio que pode ser gerenciado e superado com a abordagem correta. É aí que entra o ClickUp, oferecendo um kit de ferramentas projetado para reacender o envolvimento, trazer clareza e responsabilizar cada pessoa.

_Pronto para acabar com a vadiagem social? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e capacite sua equipe com as ferramentas para dar o melhor de si e permanecer engajada.