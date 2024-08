Como formar e reter uma equipe de alto desempenho

Para ser um empresário ou líder de sucesso, é preciso fazer várias coisas certas. Uma das mais importantes envolve a formação de uma equipe de alto desempenho.

Entretanto, formar uma equipe de alto desempenho é mais do que reunir indivíduos talentosos com habilidades especializadas e esperar que eles façam mágica. Envolve a tomada de decisões estratégicas, a escolha a dedo e o desenvolvimento de talentos, a direção eficaz, a criação de coesão e a liderança a partir da linha de frente.

Este guia mostrará como formar equipes de alto desempenho e motivá-las a realizar mais.

O que é uma equipe de alto desempenho?

Uma equipe de alto desempenho é formada por indivíduos talentosos que trabalham juntos para aproveitar seus pontos fortes coletivos e oferecer resultados excepcionais. Eles obtêm essa capacidade por meio da combinação de conjuntos de habilidades complementares, perspectivas diversas e conhecimento especializado.

No entanto, uma equipe de alto desempenho tem muito a ver com dinâmica da equipe como com habilidade e competência. Essas equipes são caracterizadas por sua clareza de objetivos, valores compartilhados, comunicação eficaz, liderança forte e compromisso com a melhoria contínua.

As equipes de alto desempenho são a força vital de qualquer estabelecimento e desempenham um papel fundamental na definição da cultura organizacional. Elas ajudam as empresas a mudar estratégias, adaptar-se a circunstâncias variáveis, promover a inovação e executar planos com astúcia.

Isso proporciona estabilidade contra as incertezas e estabelece a base para um local de trabalho positivo. Com seu espírito colaborativo, comunicação ativa e entusiasmo, essas equipes autogerenciáveis inspiram os outros à excelência.

O que significa ser uma equipe de "alto desempenho"?

As equipes de alto desempenho são altamente engajadas, motivadas e confiáveis. Aqui está uma visão geral do que elas fazem de diferente e que lhes confere o rótulo de equipe de alto desempenho:

Eles têm uma visão clara de seus objetivos compartilhados

O ClickUp permite o estabelecimento claro de metas para equipes de alto desempenho

As equipes de alto desempenho têm uma visão não distorcida de suas metas, propósito, principais prioridades e cronogramas. Isso as mantém caminhando na mesma direção.

Manter o foco na equipe e nas metas individuais não os deixa desanimados ao assumir desafios, distribuir o trabalho e atribuir funções e responsabilidades. Eles enxergam o panorama geral, alinham suas atividades com esses objetivos comerciais abrangentes e continuam trabalhando para alcançá-los.

Eles têm funções e responsabilidades bem definidas

Atribuir funções e responsabilidades no ClickUp

Os membros de equipes de alto desempenho entendem como sua função se encaixa nas metas e nos objetivos comerciais da organização. Isso os torna cientes de seu impacto direto sobre o desempenho da empresa e instila um senso de pertencimento na equipe. Cada membro da equipe alinha suas atividades para atingir a meta comercial abrangente. Juntamente com a divisão estratégica do trabalho, o senso de propósito e direção melhora a eficiência, elimina a confusão e promove a coesão, ao mesmo tempo em que permite que os indivíduos utilizem seus pontos fortes.

Eles estão engajados e entusiasmados com seu trabalho

As equipes de alto desempenho demonstram um nível notável de entusiasmo no trabalho. Essas qualidades são contagiantes, criando uma atmosfera de trabalho positiva e dinâmica.

Os membros da equipe investem profundamente em metas individuais, de equipe e organizacionais e obtêm satisfação pessoal ao atingi-las. Cada meta alcançada acende ainda mais sua paixão compartilhada e alimenta um ciclo de feedback positivo.

Eles se comunicam de forma intencional e aberta

Comunique-se de forma eficaz com o ClickUp Chat View

A comunicação é o orgulho e a alegria de uma equipe de alto desempenho. Eles valorizam a abertura, a transparência e a intenção ao se comunicarem. A troca de novas ideias e informações coloca todos na mesma página. Os membros da equipe têm discussões racionais para resolver problemas e tomar decisões. Não há ambiguidade em suas mensagens, pois tudo é apresentado de forma clara e concisa.

Esse foco na comunicação inspira um sentimento de pertencimento, minimiza mal-entendidos, promove a colaboração, estimula decisões informadas e muito mais - essencialmente, tudo o que torna uma equipe de alto desempenho "de alto desempenho"

Consideram que o feedback é um diálogo de mão dupla

As equipes de projeto de alto desempenho veem o feedback como um diálogo de mão dupla. Isso decorre de sua cultura de abertura e transparência. Aqui, os membros da equipe buscam ativamente e fornecem feedback construtivo para aprender uns com os outros e melhorar seu desempenho coletivamente.

Tratar o feedback como um diálogo cria um ambiente em que diversas perspectivas são valorizadas e os membros da equipe se sentem incentivados a compartilhar ideias.

Eles se esforçam para a melhoria contínua

Uma cultura de melhoria contínua é um sinal de equipes de alto desempenho. Elas buscam constantemente maneiras de aprimorar seus processos, habilidades e resultados.

Essa busca de aprimoramento de habilidades está tão profundamente enraizada na mentalidade da equipe que ela busca proativamente áreas de crescimento e feedback como catalisadores de mudanças positivas.

Eles aprendem com os sucessos e reveses por meio de avaliações regulares, análises de desempenho iniciativas de aprendizado e ciclos de feedback.

Eles confiam e respeitam uns aos outros

As equipes de trabalho de alto desempenho prosperam com base na confiança e no respeito mútuo.

A confiança resulta de um comportamento consistente e confiável, em que os membros da equipe podem depender uns dos outros para cumprir seus compromissos.

O respeito reconhece a diversidade de perspectivas, habilidades, conhecimentos e contribuições, criando um ambiente de trabalho agradável e agradável inclusivo e colaborativo atmosfera.

## *Eles assumem a responsabilidade por seu trabalho

Como as equipes de alto desempenho investem profundamente em seu trabalho, seu estilo de trabalho é caracterizado por um forte senso de responsabilidade. Elas assumem total propriedade de suas responsabilidades e consistentemente entregam os compromissos, mantendo a si mesmas e aos membros da equipe em altos padrões.

Essa responsabilidade está enraizada em um compromisso compartilhado para atingir metas e uma crença coletiva no impacto das contribuições individuais no sucesso geral da equipe. Esse senso de responsabilidade os torna orientados para resultados, resilientes e adaptáveis.

Promovem um ambiente de inovação e criatividade

Permita que sua equipe de alto desempenho faça brainstorming e crie estratégias com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

A inovação e a criatividade são os pilares das equipes de alto desempenho. As habilidades variadas, porém complementares, e as diversas perspectivas preparam o terreno para a experimentação.

Ao mesmo tempo, os membros da equipe se sentem capacitados para expressar suas opiniões sem medo de julgamento, o que catalisa ainda mais o pensamento fora da caixa.

Do trabalho colaborativo às sessões de brainstorming, a equipe de alto desempenho vê os desafios como oportunidades para exercitar seus músculos inovadores e criativos.

São mestres na resolução de conflitos

A resolução eficaz de conflitos é uma parte essencial do desempenho de uma equipe. Uma equipe de alto desempenho se concentra em uma abordagem construtiva e orientada para a solução para resolver divergências. Eles buscam pontos em comum ouvindo ativamente diferentes pontos de vista e perspectivas, em vez de evitar totalmente os conflitos.

Os líderes de equipe são cruciais no gerenciamento de conflitos, incentivando discussões respeitosas e mantendo um ambiente de trabalho harmonioso.

Eles comemoram marcos e reconhecem as contribuições individuais

Reconhecer a conquista de metas grandes e pequenas é um componente integral de uma cultura de equipe de alto desempenho. Isso ajuda a motivar os membros da equipe e cria um ambiente positivo.

Os líderes de equipes de alto desempenho fazem questão de reconhecer e valorizar as contribuições individuais de cada membro da equipe. Essas comemorações aumentam o moral e servem como um lembrete das realizações compartilhadas.

Eles podem recalibrar efetivamente as cargas de trabalho

Visualize as cargas de trabalho e reequilibre-as com o ClickUp

Embora as equipes de alto desempenho tenham um líder no comando, elas também são equipes autogerenciáveis. Como cada membro da equipe traz sua experiência para a mesa, todos estão abertos à troca de ideias e colaborar como uma equipe. Eles entendem o objetivo maior e podem recalibrar proativamente as cargas de trabalho para obter eficiência e adaptabilidade ideais.

Essa flexibilidade permite que eles respondam rapidamente às circunstâncias em constante mudança, mantendo a produtividade e o crescimento em um ritmo sustentável.

Eles equilibram metas de curto prazo com objetivos de longo prazo

As equipes de alto desempenho demonstram uma capacidade notável de equilibrar metas de curto prazo com objetivos de longo prazo. Como equipes ágeis e altamente adaptáveis, elas orquestram suas tarefas diárias considerando as metas de curto prazo.

Ao mesmo tempo, elas mapeiam essas metas de curto prazo para objetivos organizacionais mais amplos, gerando um alinhamento estratégico.

Características de uma equipe de alto desempenho resumidas

Foco em objetivos e propósitos compartilhados

Funções e responsabilidades claras

Entusiasmados e engajados no trabalho

Comunicadores racionais e abertos

Acreditam no feedback construtivo

Buscam aprendizado e crescimento

Inclusivos, respeitosos e colaborativos

Demonstram propriedade e compromisso com as metas da equipe

Inovadores e criativos

Abordagem orientada para a solução de conflitos

Apreciar uns aos outros

Flexíveis e adaptáveis

Combinar ações de curto prazo com visão de longo prazo

Os benefícios de criar equipes de alto desempenho para as organizações

As equipes de alto desempenho contribuem para o sucesso organizacional, oferecendo os seguintes benefícios:

Aumento da produtividade : As equipes de alto desempenho são altamente eficientes e orientadas por objetivos, o que pode aumentar a produtividade em impressionantes20-25% *Inovação e criatividade: Eles defendem a inovação e incentivam os outros a compartilhar suas ideias, explorar soluções criativas e fazer experimentos, o que resulta em avanços e descobertas não convencionais

: As equipes de alto desempenho são altamente eficientes e orientadas por objetivos, o que pode aumentar a produtividade em impressionantes20-25% *Inovação e criatividade: Eles defendem a inovação e incentivam os outros a compartilhar suas ideias, explorar soluções criativas e fazer experimentos, o que resulta em avanços e descobertas não convencionais Maior moral dos funcionários : Os membros de uma equipe de alto desempenho têm uma sensação maior de satisfação e realização no trabalho após a conclusão de cada projeto. Seu espírito contagiante contribui para um ambiente de trabalho positivo e um moral mais elevado

: Os membros de uma equipe de alto desempenho têm uma sensação maior de satisfação e realização no trabalho após a conclusão de cada projeto. Seu espírito contagiante contribui para um ambiente de trabalho positivo e um moral mais elevado Cultura de trabalho positiva : Além de inspirar os outros funcionários por meio de seu desempenho exemplar, as equipes de alto desempenho estabelecem a base para um ambiente de trabalho de alto funcionamento e uma cultura de trabalho positivacultura organizacional de apoio *Resolução de problemas com precisão: As equipes de alto desempenho dominam a arte de resolver problemas. Seja por meio de suas habilidades complementares ou de seus estilos de trabalho colaborativos, elas conseguem enfrentar os desafios com mais eficiência

: Além de inspirar os outros funcionários por meio de seu desempenho exemplar, as equipes de alto desempenho estabelecem a base para um ambiente de trabalho de alto funcionamento e uma cultura de trabalho positivacultura organizacional de apoio *Resolução de problemas com precisão: As equipes de alto desempenho dominam a arte de resolver problemas. Seja por meio de suas habilidades complementares ou de seus estilos de trabalho colaborativos, elas conseguem enfrentar os desafios com mais eficiência Adaptabilidade a mudanças : As equipes de alto desempenho são altamente resilientes e receptivas às mudanças no ambiente de negócios. Essa qualidade torna a equipe extraordinariamente ágil, adaptando-se às circunstâncias em evolução

: As equipes de alto desempenho são altamente resilientes e receptivas às mudanças no ambiente de negócios. Essa qualidade torna a equipe extraordinariamente ágil, adaptando-se às circunstâncias em evolução Utilização ideal de talentos : A composição de uma equipe de alto desempenho permite que cada membro utilize seus pontos fortes. Ao mesmo tempo, as habilidades complementares compensam quaisquer lacunas de talentos. Essa estrutura maximiza os talentos individuais por meio de esforços coletivos

: A composição de uma equipe de alto desempenho permite que cada membro utilize seus pontos fortes. Ao mesmo tempo, as habilidades complementares compensam quaisquer lacunas de talentos. Essa estrutura maximiza os talentos individuais por meio de esforços coletivos Comunicação clara : As equipes de alto desempenho priorizam conversas abertas e transparentes com foco em um entendimento compartilhado de metas e objetivos comuns

: As equipes de alto desempenho priorizam conversas abertas e transparentes com foco em um entendimento compartilhado de metas e objetivos comuns Funcionários engajados : Os membros da equipe se sentem ouvidos, vistos e reconhecidos, o que os envolve ativamente no trabalho e os mantém comprometidos com o sucesso da equipe

: Os membros da equipe se sentem ouvidos, vistos e reconhecidos, o que os envolve ativamente no trabalho e os mantém comprometidos com o sucesso da equipe Melhoria contínua : As equipes de alto desempenho têm uma mentalidade voltada para a melhoria contínua. Isso as torna abertas a feedbacks construtivos, insights sobre aprimoramentos de processos e avaliações de desempenho

: As equipes de alto desempenho têm uma mentalidade voltada para a melhoria contínua. Isso as torna abertas a feedbacks construtivos, insights sobre aprimoramentos de processos e avaliações de desempenho Retenção de funcionários: As equipes de alto desempenho produzem resultados, comemoram marcos e resolvem conflitos de forma eficaz. A cultura de trabalho positiva resultante é um poderoso ímã que retém talentos, pois todos compartilham um sentimento de afinidade e pertencimento à equipe e à organização

O papel da liderança em equipes de alto desempenho

Embora uma equipe de alto desempenho seja autogerenciada, os líderes desempenham um papel central na criação, orientação, inspiração e viabilização do sucesso coletivo do grupo.

Por um lado, eles são os iniciadores e os principais responsáveis pelas decisões no processo de formação de equipes de alto desempenho. Eles selecionam talentos com base nas habilidades necessárias e nas metas da equipe em consulta com outras partes interessadas.

Em seguida, eles orientam as equipes de trabalho de alto desempenho ao definir metas estratégicas claras. Essa direção estratégica ajuda as equipes a desenvolver roteiros ou planos de ação para atingir a meta.

O líder também pode reconhecer e aproveitar os diversos pontos fortes dos membros da equipe para funções especializadas. Eles participam ativamente da tomada de decisões e facilitam a inovação.

Os líderes também podem crescentar talentos incentivando os membros a participar de programas ou cursos de desenvolvimento profissional. Eles também podem introduzir exercícios de formação de equipes para melhorar a colaboração e a coesão.

Caso um membro dessa equipe sofra uma queda no desempenho, os líderes podem intervir para diagnosticar e ajudá-lo a corrigir o curso. Isso pode envolver tudo, desde conversas estimulantes e resolução de conflitos até planos de melhoria de desempenho. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp ajuda as equipes a tomar medidas corretivas e a resolver problemas de desempenho e conformidade. Ele ajuda a identificar lacunas nos processos, analisar as causas principais e desenvolver um plano de ação para evitar a recorrência.

Ao cultivar a excelência individual e coletiva, os líderes inspiram e motivam os membros da equipe a trabalhar em prol do sucesso contínuo.

Os líderes de equipe são os capitães do navio, garantindo uma viagem segura.

Os sete Cs da formação de equipes

Antes de detalharmos o processo de formação de equipes de alto desempenho, vamos explorar os 7Cs de uma equipe bem-sucedida. Esses 7Cs foram propostos como impulsionadores do trabalho em equipe por Tannenbaum e Salas e incluem:

Capacidade

A capacidade se concentra nas habilidades, no conhecimento e nas competências de cada membro da equipe. Os líderes devem selecionar os membros da equipe com habilidades complementares e incentivá-los a cultivar pontos fortes ou áreas de especialização. Eles devem garantir que as capacidades coletivas sejam amplas o suficiente para se alinharem aos requisitos do projeto.

Cooperação

A cooperação refere-se à disposição dos membros da equipe de trabalhar uns com os outros em prol de um objetivo compartilhado.

As equipes cooperativas têm membros que apoiam uns aos outros, compartilham conhecimentos e recursos e contribuem para uma cultura de assistência mútua. O sentimento resultante de camaradagem e unidade ajuda a criar equipes coesas.

Coordenação

A coordenação está relacionada à sincronização dos esforços da equipe. Aqui, a equipe de alto desempenho alinha suas habilidades e atividades para executar as tarefas sem problemas, sem atrasos, gargalos ou interrupções.

Esse nível de colaboração multifuncional exige um planejamento minucioso seguido de uma execução perfeita,

Comunicação

A comunicação é a pedra angular de qualquer equipe de alto desempenho. Uma comunicação transparente e eficaz garante que os membros da equipe estejam todos na mesma página.

Combine uma comunicação forte com a escuta ativa para promover a confiança, reduzir mal-entendidos e incentivar a colaboração.

Cognição

A cognição concentra-se na capacidade coletiva da equipe de pensar criticamente, resolver problemas, inovar e tomar decisões informadas. Ela resulta da diversidade cognitiva, com cada indivíduo oferecendo novas perspectivas sobre o desafio.

A experiência e o intelecto coletivos da equipe permitem que eles analisem as situações de forma holística para gerar soluções criativas e, ao mesmo tempo, manter um alto grau de flexibilidade para se adaptar às circunstâncias em constante mudança.

Coaching

O líder da equipe é o treinador de uma equipe de alto desempenho. Ele oferece orientação, mentoria e suporte para aumentar o desempenho. Os coaches reconhecem os pontos fortes exclusivos de cada membro, as áreas de melhoria e as da equipe. Desde a identificação de lacunas de habilidades até a avaliação do desempenho da equipe, o coaching ajuda as equipes a obter desempenho.

Condições

As condições abrangem uma série de fatores externos que influenciam a dinâmica da equipe de alto desempenho, como o ambiente de trabalho, a disponibilidade de recursos, o apoio organizacional, etc. Os líderes devem manter as condições favoráveis e fornecer os facilitadores que uma equipe de alto desempenho precisa para funcionar de forma eficaz e entregar resultados excepcionais.

Como criar uma equipe de alto desempenho?

Vamos nos concentrar agora na questão principal: como formar equipes de alto desempenho. A seguir, apresentamos um guia de 10 etapas para criar uma equipe de alto desempenho equipe ágil de pessoas com alto desempenho e como o ClickUp ajuda você nessa jornada:

Passo 1: Monte uma equipe diversificada

A formação de equipes de alto desempenho exige uma consideração cuidadosa. Cada pessoa é como uma peça de quebra-cabeça que deve se encaixar no quebra-cabeça e contribuir para o quadro geral. A equipe resultante será completa e terá uma compreensão multidimensional de problemas complexos para apresentar várias soluções.

Você deseja reunir diversos indivíduos com habilidades, formações, experiências, personalidades e perspectivas variadas - cada um trazendo pontos fortes exclusivos. Seus pensamentos e ideias multifacetados incentivam a inovação e a criatividade e, ao mesmo tempo, desenvolvem a resiliência para enfrentar desafios.

Ao mesmo tempo, reunir equipes multifuncionais em todos os departamentos cria uma diversidade de pensamento, habilidade e compreensão. Incentive-os a colaborar para que se sintam à vontade para trabalhar juntos enquanto desenvolvem soluções inovadoras e enfrentam desafios comerciais.

Etapa 2: Desenvolva um senso de propósito compartilhado

Depois de ter composto sua equipe de alto desempenho, reúna-os usando uma missão, uma meta e um objetivo compartilhados. Isso lhes dá um propósito comum e uma direção estratégica.

A meta compartilhada é uma luz orientadora que acende a paixão, inspira o compromisso e alimenta a motivação. Os líderes podem ter de reiterar a meta várias vezes para manter a equipe concentrada. Ao mesmo tempo, a equipe deve ser dinâmica o suficiente para acomodar qualquer mudança na estratégia.

As metas compartilhadas podem ser traduzidas em metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) com Metas do ClickUp . Os líderes de equipe podem gerenciar todas as metas da equipe em um só lugar e acompanhar as vitórias e o progresso em tempo real para obter resultados excepcionais!

defina metas SMART para sua equipe com o ClickUp_

Etapa 3: Delegar autoridade e tomada de decisões

Uma equipe produtiva geralmente é autônoma.

Em equipes de alto desempenho, os líderes geralmente descentralizam o poder e a autoridade delegando responsabilidades aos indivíduos. Em alguns casos, você também pode testemunhar a propriedade individual do projeto, em que os membros da equipe assumem a liderança em iniciativas específicas. Como resultado, os indivíduos e as equipes estabelecem uma cultura de confiança e responsabilidade em que eles têm o poder e a autoridade para tomar decisões, em vez de dependerem exclusivamente dos líderes.

Eles podem empregar estruturas de tomada de decisão, como registros de decisão, para chegar a um acordo de forma colaborativa. Os registros de decisões mantêm um registro transparente das escolhas, da lógica de condução e dos resultados resultantes. Esse documento se torna um recurso valioso para referência e aprendizado futuros.

Se você estiver delegando responsabilidades ou facilitando a tomada de decisões, o ClickUp é uma ferramenta inestimável. Ele permite que você atribua funções e responsabilidades entre os vários participantes. Funções como proprietário do projeto, administrador, membro, convidado e funções personalizadas oferecem controle granular sobre o acesso às informações e as permissões.

Você também encontrará recursos úteis como Modelo de registro de decisões no ClickUp para ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes e orientadas por dados.

Use o modelo ClickUp Decision Log para manter o registro de todas as decisões tomadas pela sua equipe em um programa e analisá-las posteriormente

O modelo facilita o acompanhamento das decisões, ajudando as equipes de projeto a documentar cada decisão e sua justificativa, monitorar o progresso ao longo de uma linha do tempo e analisar os resultados para destilar o aprendizado para decisões futuras. Ele também ajuda a criar transparência, permitindo que todas as partes interessadas vejam por que determinadas decisões foram tomadas.

Etapa 4: Promova a comunicação bidirecional

Um ambiente que apoie a comunicação aberta e bidirecional é vital para equipes eficazes. A comunicação bilateral aprofunda o entendimento, cultiva a confiança e fortalece o vínculo dentro da equipe.

Estabeleça canais de comunicação síncronos e assíncronos para permitir que os membros compartilhem ideias, feedbacks e quaisquer preocupações livremente.

A visualização de bate-papo no ClickUp centraliza toda a comunicação em tópicos lógicos

Por exemplo, o Visualização do chat no ClickUp cria tópicos de bate-papo dedicados em que as equipes podem se comunicar entre si em tempo real. Você pode chamar a atenção de alguém para uma mensagem específica usando @menções ou atribuir comentários a itens de ação.

Da mesma forma, você pode vincular recursos, carregar documentos, incorporar páginas da Web, etc., na visualização de bate-papo para referência rápida. O Chat View pode substituir efetivamente os e-mails; você pode obter todas as suas informações em uma única plataforma.

Colabore com colegas de trabalho no ClickUp Docs para editar, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento Detecção de colaboração do ClickUp do ClickUp permite que equipes virtuais trabalhem no mesmo documento ou quadro branco simultaneamente, independentemente do local.

Desde a adição de tarefas até a atribuição de comentários, você pode ver o que os outros fazem em tempo real enquanto trabalham no documento com você!

Etapa 5: Amplie o suporte e compartilhe recursos

A formação de equipes de alto desempenho envolve o compromisso com o apoio mútuo e o compartilhamento de recursos. Os líderes devem facilitar ativamente um ambiente em que os membros possam buscar assistência livremente enquanto superam obstáculos.

Os líderes podem aproveitar Documentos do ClickUp o ClickUp Docs pode ser uma plataforma única para todos os recursos, desde Wikis interativos até todos os documentos relacionados ao projeto. Os membros podem adicionar informações, compartilhá-las em tarefas e tópicos, oferecer feedback, etc., para aumentar seu valor.

Compartilhe documentos, atribua comentários e converse - tudo no ClickUp

Além do compartilhamento de conhecimento, os líderes devem oferecer treinamento e oportunidades de desenvolvimento profissional, assistência especializada, orientação individual e acesso a ferramentas e tecnologias essenciais.

Para ajudar a equipe a trabalhar com mais eficiência, os líderes podem identificar soluções apropriadas de mais de 1.000 ferramentas e integrá-las ao ecossistema do ClickUp. Essa modularidade aumenta a escalabilidade da sua equipe de alto desempenho.

A capacitação da equipe em todas as etapas garante que as equipes de alto desempenho continuem a entregar por meio de um senso de responsabilidade coletiva e colaboração.

Etapa 6: cultivar empatia e inteligência emocional

A empatia e a inteligência emocional são características vitais de uma equipe de alto desempenho. Indivíduos com maior autoconsciência e abertura para as perspectivas dos outros podem formar uma equipe coesa. Esse entendimento compartilhado e essa conexão emocional dão o tom para um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

Os líderes devem criar uma cultura de trabalho em que os indivíduos possam reconhecer e respeitar os sentimentos, as experiências e as diversas perspectivas de seus colegas. A inteligência emocional aprimorará a comunicação, resolverá conflitos de forma eficaz e nutrirá a confiança.

A empatia, ao ajudar os membros da equipe a se relacionarem com as circunstâncias uns dos outros, promove um ambiente de apoio em que os membros se mobilizam para ajudar uns aos outros em caso de necessidade. Isso cria um ambiente de trabalho que se concentra no bem-estar geral de todos.

Etapa 7: Reconhecer as contribuições e comemorar as conquistas

As equipes de alto desempenho reconhecem e comemoram as contribuições individuais e as conquistas da equipe.

Os líderes devem estabelecer marcos e celebrar as micro vitórias enquanto reconhecem ativamente os pontos fortes e os esforços dos membros da equipe.

Essa cultura de valorização que celebra os sucessos individuais e coletivos levará a equipes altamente motivadas e motivadas.

Para elevar o moral, os líderes podem definir marcos do projeto para acompanhar e reconhecer os esforços excepcionais de forma privada e pública. Isso também pode estimular o envolvimento da equipe, mostrando aos membros individuais como seus esforços contribuem para as metas gerais.

Veja os marcos do projeto e comemore o sucesso com o ClickUp

Rituais simples, como eventos de comemoração, mensagens e prêmios como expressões tangíveis de agradecimento, podem ter um efeito duradouro na equipe. A sensação de realização reforça as metas compartilhadas da equipe e aumenta a motivação.

Etapa 8: manter a flexibilidade e a adaptabilidade

As equipes de alto desempenho reconhecem que as metas e as circunstâncias podem evoluir. Essas mudanças podem afetar o escopo do projeto, exigindo que as equipes recalibrem as estratégias e ajustem sua abordagem. Seu alto desempenho é evidente ao abraçar esses desafios em vez de resistir a eles.

A autonomia e a flexibilidade tornam essas equipes ágeis e responsivas, permitindo que elas naveguem pelas incertezas, mantenham a resiliência e se sobressaiam apesar das demandas e complexidades em evolução.

Modelo de plano de gerenciamento de mudanças no ClickUp

Use o Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp para se recuperar de interrupções e manter uma equipe de alto desempenho. Essa abordagem estruturada de gerenciamento de mudanças mantém você no comando, mesmo que a mudança se espalhe por toda a organização. Use o modelo para conquistar a mudança, uma tarefa de cada vez.

Etapa 9: medir e avaliar o desempenho

Para formar equipes de trabalho de alto desempenho, é preciso primeiro decidir o que realmente significa "desempenho". Desenvolva uma definição qualitativa e quantitativa das metas de desempenho e uma maneira de medi-las e avaliá-las sistematicamente.

Normalmente, o desempenho será medido por meio de métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) que se alinham às metas e aos objetivos da equipe. Periodicamente, avalie as contribuições individuais e coletivas e compare-as para preparar um registro histórico de desempenho.

Use os Dashboards do ClickUp para visualizar os KPIs de toda a organização em tempo real

Quando esse plano de fundo estiver pronto, você poderá adotar ferramentas de gerenciamento de desempenho para regular e agilizar o processo. Ter insights sobre o alcance de metas, a produtividade e as áreas de melhoria pode impulsionar equipes de alto desempenho.

Os líderes também podem usar essas descobertas para compartilhar feedback construtivo, identificar pontos fortes e enfrentar desafios de forma orientada por dados.

As avaliações de desempenho regulares estabelecem uma cultura de melhoria contínua, ajustando as estratégias e garantindo que todos permaneçam na trajetória do sucesso. Modelos de avaliação de desempenho podem ser úteis nesse esforço.

Etapa 10: Estabelecer um mecanismo de feedback

Por falar em melhoria contínua, a criação de um mecanismo de feedback robusto é a etapa final na formação de equipes de alto desempenho.

Desenvolva uma cultura em que o feedback aberto e construtivo seja incentivado e prepare o caminho para o crescimento da equipe. Programe sessões regulares de feedback em que os participantes possam compartilhar suas percepções, oferecer sugestões e discutir desafios.

Os líderes devem estimular e moderar os diálogos em um ambiente franco e respeitoso. Eles também devem estar abertos a receber opiniões dos membros da equipe sobre como eles podem melhorar a condução da equipe.

Use formulários de feedback no ClickUp para obter insights

Essa abordagem estruturada de feedback promove confiança e transparência, fomentando uma cultura de responsabilidade, aprendizado e aprimoramento contínuos e compromisso compartilhado com a excelência.

Leia mais: Estratégias eficazes de liderança para melhorar o desempenho da equipe

Superando desafios na criação e manutenção de equipes de alto desempenho

Reunir uma equipe de funcionários diversificados e de alto potencial e esperar que eles trabalhem bem juntos, como uma máquina bem lubrificada, pode ser um pensamento um tanto utópico. Na realidade, você pode passar por percalços inevitáveis ao longo do caminho. Aqui estão alguns desafios que você pode esperar ao gerenciar equipes de alto desempenho, juntamente com algumas possíveis soluções:

Desafio: Resistência à mudança

Solução:

Promover uma cultura que reconheça a mudança como uma constante

Comunique os benefícios da mudança, ofereça recursos e suporte e envolva os membros da equipe no processo de tomada de decisão para aumentar a adesão deles

Desafio: Falta de confiança

Solução:

Incentive os membros da equipe a participarem de atividades de formação de vínculos e relacionamentos para nutrir a confiança e ter uma comunicação aberta

Realize atividades virtuais de formação de equipes e organize eventos informais para que as equipes possam relaxar e descontrair, permitindo que se unam

Cultive a confiança por meio de confiabilidade, ações consistentes e transparência, e dê o exemplo para inspirar os outros a seguirem o exemplo

Desafio: Confusão sobre funções e responsabilidades

**Solução:

Defina claramente as funções, os KPIs e as métricas de sucesso para a equipe e para cada indivíduo desde o início, para que você e a equipe estejam na mesma página em relação ao que define o desempenho

Comunique essas métricas regularmente à equipe para que ela entenda como pode atender às expectativas

Revisite as funções e responsabilidades periodicamente e informe a equipe sobre quaisquer alterações

Incentive a colaboração multifuncional para promover a flexibilidade e a adaptabilidade

Desafio: desinteresse dos membros da equipe

**Solução

Alinhe as funções e responsabilidades individuais às metas maiores da equipe para desenvolver um senso de propósito e conexão

Reconhecer e valorizar as contribuições, celebrando marcos e conquistas individuais

Dar aos membros uma plataforma para expressar suas opiniões e ideias e abordar proativamente seus problemas e preocupações

Conceda aos membros da equipe a oportunidade de buscar crescimento e desenvolvimento profissional que se alinhe às suas aspirações e interesses individuais

Desafio: conflito interpessoal

**Solução

Treine os membros da equipe para que utilizem habilidades como escuta ativa e diálogo aberto para comunicar problemas e resolver conflitos prontamente

Introduzir diretrizes claras e padronizadas para gerenciar conflitos

Aproveite as técnicas de resolução de conflitos, como negociação, compromisso e mediação, para encontrar um meio-termo

Concentre-se em uma cultura de empatia em que as equipes possam compartilhar objetivamente seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, ser sensíveis às suas implicações

Desafio: Dificuldade em colaborar remotamente

Solução:

Investir emferramentas de colaboração e tecnologias para que a equipe virtual coordene suas atividades

Compartilhe manuais ou diretrizes dos funcionários sobre os canais de comunicação e horários de trabalho preferidos

Agende check-ins virtuais regularmente e incentive a colaboração remota

Ofereça treinamento e suporte aos funcionários remotos para enfrentar quaisquer desafios técnicos ou logísticos

Como você pode criar equipes de alto desempenho: Recapitulando

Reúna diversas capacidades e qualidades

Crie metas compartilhadas e um objetivo comum

Delegar e capacitar

Incentivar a comunicação bilateral e transparente

Forneça recursos e suporte

Promova a empatia e a inteligência emocional

Reconhecer as contribuições e comemorar os marcos

Valorize a agilidade e a adaptabilidade

Avalie o desempenho regularmente e de forma estruturada

Permitir feedback regular e construtivo

Aborde os desafios de forma proativa por meio de comunicação, capacitação, treinamento e formação de equipes

FAQs

**1. Quais são as seis características de equipes de trabalho eficazes?

As seis características das equipes de trabalho eficazes incluem

Metas claras Comunicação aberta Confiança mútua Diversidade de habilidades e perspectivas Liderança forte Compromisso com a melhoria contínua

**2. Quais são os 7Cs da formação de equipes?

Os 7Cs da formação de equipes incluem Capacidade, Cooperação, Coordenação, Comunicação, Cognição, Treinamento e Condições.

**3. Quais são os seis principais processos de equipes de alto desempenho?

Os seis principais processos de equipes de alto desempenho incluem