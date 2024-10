Modelos de boletins informativos gratuitos para o Google Docs

81% dos profissionais de marketing B2B confiam nos boletins informativos como sua principal forma de marketing de conteúdo. Por quê? Porque para cada US$ 1 gasto, eles proporcionam um retorno médio de US$ 36 .

Embora o envio regular de boletins informativos ajude você a se manter conectado com o seu público, criá-los do zero pode ser uma tarefa árdua. É aí que os modelos de boletins informativos do Google Docs entram em cena como um salva-vidas.

Pense neles como seu designer e redator interno sem um grande orçamento. Eles estão prontos para uso, são totalmente personalizáveis e, o melhor de tudo, são gratuitos.

Seja você proprietário de uma pequena empresa, freelancer ou alguém com algo para compartilhar, esses modelos de boletim informativo economizarão seu tempo e esforço e, ao mesmo tempo, manterão sua aparência profissional.

Nesta postagem do blog, reunimos os melhores modelos gratuitos de boletins informativos do Google Docs. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada rápida em como escolher o modelo ideal.

O que faz um bom modelo de boletim informativo do Google Docs?

Nem todos os modelos de boletim informativo do Google Docs são interessantes o suficiente para incentivar os leitores imediatamente. Veja a seguir o que você deve procurar em um modelo ideal de boletim informativo do Google Docs:

Layout estruturado: Possui seções organizadas com títulos e subtítulos para facilitar a navegação

Possui seções organizadas com títulos e subtítulos para facilitar a navegação Design personalizável: Permite que você altere fontes, cores e imagens para combinar com sua marca

Permite que você altere fontes, cores e imagens para combinar com sua marca Imagens de alta qualidade: Inclui imagens relevantes e de alta resolução para tornar o conteúdo visualmente atraente

Inclui imagens relevantes e de alta resolução para tornar o conteúdo visualmente atraente Fontes legíveis: Usa fontes fáceis de ler e com aparência profissional

Usa fontes fáceis de ler e com aparência profissional Formatação consistente: Garante a uniformidade do alinhamento, das margens e do espaçamento do texto

Garante a uniformidade do alinhamento, das margens e do espaçamento do texto Pontos de bala e listas: Ajudam a dividir as informações em partes digeríveis

Ajudam a dividir as informações em partes digeríveis Elementos interativos: Permitem incorporar conteúdo multimídia, links, botões ou códigos QR para maior envolvimento

Permitem incorporar conteúdo multimídia, links, botões ou códigos QR para maior envolvimento Opções de personalização: Permite saudações personalizadas, assinaturas e outros toques pessoais

Permite saudações personalizadas, assinaturas e outros toques pessoais Recursos de colaboração: Oferece suporte à edição e ao feedback em tempo real de vários colaboradores

8 Modelos de boletins informativos para o Google Docs

O Google Docs vem com um conjunto sólido de modelos gratuitos compatíveis com o Microsoft Word que captam facilmente a atenção do seu público-alvo.

Aqui estão oito deles que você pode escolher:

1. Modelo de boletim informativo da comunidade da GooDocs

via GooDocs Um excelente boletim informativo comunitário começa com um layout claro que dá vida às suas atualizações, histórias e eventos.

O Modelo de boletim informativo comunitário da GooDocs oferece um design moderno que aprimora a comunicação.

Esse modelo cuidadosamente projetado atende ao seu propósito e permite que você mostre as histórias da sua comunidade.

Com espaços dedicados para fotos e seções organizadas, ele é perfeito para destacar eventos e iniciativas, capturando o espírito vibrante da sua comunidade.

Ideal para: Solopreneurs e gerentes de comunidade que desejam enviar atualizações envolventes e altamente visuais para seu público de e-mail

2. Modelo de boletim informativo de férias da GDoc

via GDoc Se você está preocupado com a formação de equipes ou com a falta de tempo para dar os parabéns pelo feriado, o Holiday Newsletter Template da GDoc é exatamente o que você precisa (independentemente do tamanho da sua empresa).

Esse modelo traz a alegria das festas de fim de ano com seu fundo branco limpo, design clássico e imagens festivas, como ramos de abeto e presentes embrulhados, tudo organizado em um layout claro e simples.

Você pode personalizá-lo facilmente para dar seu toque pessoal usando fontes e estilos diferentes para os blocos de título. A chamada da citação tem molduras vintage e você pode adicionar fotos nas seções principal, separada e de notas de rodapé, com opções de posicionamento horizontal ou vertical.

Os tons vermelhos tradicionais são ótimos para o Natal, mas você sempre pode alterar as cores para combinar com seu tema.

Ideal para: Empresas de varejo e organizações que desejam promover ofertas sazonais e espalhar a alegria festiva durante as festas de fim de ano

3. Modelo de boletim informativo médico minimalista da GooDocs

via GooDocs A comunicação clara é fundamental na comunidade de saúde, e uma boa modelo de anúncio é essencial para fornecer atualizações cruciais sem qualquer confusão. O Modelo minimalista de boletim informativo médico da GooDocs faz exatamente isso.

Ele ajuda você a compartilhar atualizações com seus pacientes e funcionários de forma direta. Com seu layout limpo e design simples, esse modelo foca na legibilidade, garantindo que os anúncios médicos importantes sejam facilmente compreendidos.

Ideal para: Clínicas de saúde e profissionais médicos que desejam compartilhar atualizações e informações de saúde com os pacientes em um formato limpo e profissional

**Leia também O que é gerenciamento de campanhas de marketing (com exemplos e modelos)

4. Modelo de boletim informativo para funcionários da GDoc

via GDoc O mundo empresarial moderno está repleto de desafios de marketing para proprietários de empresas e operadores de pequenas empresas. Muitos lutam para obter lucro e cobrir os custos porque a comunicação entre os funcionários não é suficientemente forte.

O Employee Newsletter Template da GDoc é um modelo de boletim informativo corporativo que o ajuda especificamente a se conectar melhor com sua equipe, como um software de comunicação interna .

Este modelo de três páginas do Google Docs atinge o equilíbrio perfeito entre estilo e profissionalismo. Ele apresenta:

Tons suaves de branco e cinza que destacam textos importantes

Imagens de funcionários felizes para criar uma atmosfera positiva

Páginas extras para seções divertidas, como uma página para piadas ou memes

Você também pode fazer o download desse modelo gratuito em qualquer formato para Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote e muito mais.

Ideal para: Equipes de RH e gerentes de comunicação interna que desejam manter os funcionários informados sobre as atualizações e conquistas da empresa

5. Modelo de boletim informativo de marketing por e-mail de moda da GDoc

via GDoc Se ferramentas de redação de e-mail se você tem dúvidas sobre como enviar um boletim informativo on-line, este modelo de boletim informativo atraente está aqui para ajudar.

O Modelo de boletim informativo de marketing por e-mail para moda da GDoc pode ser usado por muitas empresas, desde marcas de roupas e agências de modelos até lojas on-line e cursos de beleza.

Esse modelo personalizável vem com:

Um design minimalista em preto e branco

Muito espaço para recursos visuais, como ilustrações ou fotos de produtos

Vários blocos e botões para facilitar a navegação

Data e número de circulação no cabeçalho na parte superior

Links de mídia social na parte inferior

Ideal para: Varejistas de moda e butiques que desejam mostrar novas coleções e tendências de estilo para sua base de clientes

Dica profissional: Para facilitar as coisas, confira estas modelos de calendário de conteúdo para ajudá-lo a gerenciar melhor seu conteúdo de mídia social.

6. Modelo de boletim informativo sobre os próximos eventos da escola by GDoc

via GDoc Seja você um professor que deseja envolver seus alunos em um novo projeto ou alguém que deseja renovar o jornal da escola, o Modelo de boletim informativo sobre os próximos eventos da escola do GDoc pode cuidar de todos os tipos de conteúdo educacional.

Ele apresenta uma mistura de formas geométricas simples, estrelas e infográficos lineares com um rodapé que exibe detalhes importantes como número de circulação, data de lançamento, link do site e número da página.

A paleta de cores inclui coral, mirtilo, azul celeste e amarelo suave, mas você pode ajustá-la facilmente para combinar com as cores da sua escola.

Você também pode trocar as fotos de banco de imagens por imagens reais de seus alunos e apresentar um layout flexível com várias opções de colunas.

Ideal para: Instituições educacionais que desejam manter pais e alunos informados sobre atividades escolares e datas importantes

7. Modelo de boletim informativo de estilo de vida familiar da Docs and Slides

via Documentos e slides Manter-se conectado com a família não tem preço, e um boletim informativo familiar é uma ótima maneira de manter todos informados.

O Modelo de boletim informativo familiar da Docs and Slides é ótimo para criar atualizações simples, mas eficazes, sem nenhuma habilidade especial. Você pode usá-lo para compartilhar notícias, convites, felicitações, fotos de família e memórias.

As empresas também podem usar esse modelo para envolver seus clientes, explorando temas de família e união.

Ideal para: Criadores de conteúdo voltados para a família e blogueiros que compartilham dicas para pais, atividades familiares e conteúdo de estilo de vida

8. Modelo de boletim informativo de restaurante da Superside

via Superside Deseja manter seus assinantes animados com suas últimas receitas e promoções?

O Modelo de boletim informativo para restaurantes da Superside pode manter seu público envolvido e com fome de mais!

Com seu design limpo e moderno, esse modelo é perfeito para apresentar novos pratos e destaques sazonais. Além disso, ele é totalmente personalizável, portanto, você pode adicionar facilmente sua marca, fotos e detalhes do menu para torná-lo seu.

Ideal para: Restaurantes e cafeterias que desejam promover novos itens do cardápio, eventos especiais e interagir com clientes regulares

Limitações do uso do Google Docs para boletins informativos

Embora o Google Docs tenha um bom conjunto de modelos gratuitos, eles têm suas desvantagens:

Opções limitadas de design: O Google Docs é ótimo para texto, mas fica aquém de designs mais complexos. Com apenas formas básicas, linhas e caixas de texto, criar um boletim informativo visualmente exclusivo pode ser complicado. Ele não oferece ferramentas de layout avançadas, como as dosoftware de boletim informativoo que pode prejudicar a criatividade

O Google Docs é ótimo para texto, mas fica aquém de designs mais complexos. Com apenas formas básicas, linhas e caixas de texto, criar um boletim informativo visualmente exclusivo pode ser complicado. Ele não oferece ferramentas de layout avançadas, como as dosoftware de boletim informativoo que pode prejudicar a criatividade Sem integração direta com e-mail: Depois de criar seu boletim informativo no Google Docs, não é possível enviá-lo diretamente para sua lista de e-mails. Em vez disso, será necessário copiar e colar o conteúdo em seu serviço de e-mail ou exportá-lo como PDF para anexá-lo a um e-mail. Essa etapa extra pode consumir muito tempo e pode causar problemas de formatação

Depois de criar seu boletim informativo no Google Docs, não é possível enviá-lo diretamente para sua lista de e-mails. Em vez disso, será necessário copiar e colar o conteúdo em seu serviço de e-mail ou exportá-lo como PDF para anexá-lo a um e-mail. Essa etapa extra pode consumir muito tempo e pode causar problemas de formatação Sem análise: O Google Docs não oferece ferramentas para acompanhar o desempenho do seu boletim informativo. Você não poderá ver métricas como taxas de abertura ou de cliques, o que torna mais difícil avaliar o envolvimento dos leitores ou ajustar sua estratégia para futuros boletins informativos

O Google Docs não oferece ferramentas para acompanhar o desempenho do seu boletim informativo. Você não poderá ver métricas como taxas de abertura ou de cliques, o que torna mais difícil avaliar o envolvimento dos leitores ou ajustar sua estratégia para futuros boletins informativos Desafios de colaboração: Embora o Google Docs seja excelente para colaboração baseada em texto, as coisas podem ficar confusas quando várias pessoas trabalham no layout de um boletim informativo. As alterações de uma pessoa podem afetar outra parte do documento, levando a inconsistências ou conflitos de design

Embora o Google Docs seja excelente para colaboração baseada em texto, as coisas podem ficar confusas quando várias pessoas trabalham no layout de um boletim informativo. As alterações de uma pessoa podem afetar outra parte do documento, levando a inconsistências ou conflitos de design Limitações de tamanho de arquivo: O Google Docs tem um limite de tamanho de arquivo de 50 MB, o que pode se tornar um problema rapidamente se o boletim informativo tiver muitas imagens ou várias páginas. Isso pode forçá-lo a reduzir a qualidade da imagem ou cortar o conteúdo, afetando o impacto geral do boletim informativo

Leia também: 10 melhores boletins informativos sobre IA para assinar nos últimos tempos

Modelos alternativos de boletins informativos

As limitações dos modelos do Google Docs evidenciam a necessidade de uma plataforma que ofereça mais flexibilidade e variedade. ClickUp , uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos e trabalho, é uma alternativa melhor. Ela aprimora o processo de criação de documentos com recursos avançados de gerenciamento de projetos por e-mail, modelos personalizáveis e ferramentas com tecnologia de IA.

Desde o envio de e-mails de boas-vindas até configuração de campanhas de gotejamento a rica biblioteca de modelos do ClickUp tem soluções para tudo isso.

Aqui estão cinco modelos de boletins informativos do ClickUp que são perfeitos para criar facilmente boletins informativos incríveis:

1. Modelo de quadro branco de boletim informativo do ClickUp

Faça o download deste modelo

Crie um boletim informativo com aparência profissional com o modelo de quadro branco de boletim informativo do ClickUp

Se você precisa de uma maneira nova e envolvente de manter sua equipe ou clientes informados, o Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp é uma boa opção.

Do pré-planejamento à entrega final, esse modelo ajuda a organizar tudo em um só lugar. Um editor simples de arrastar e soltar lhe dá total flexibilidade para personalizar tudo, desde esquemas de cores até blocos de texto. Além disso, você pode adicionar facilmente imagens, vídeos e links para manter seu conteúdo visualmente atraente.

Um dos melhores recursos é que ele ajuda você a mapear a estrutura do seu boletim informativo antes de começar. Você pode fazer um brainstorming, organizar seus pensamentos e determinar o que seus leitores querem. É ótimo para alinhar seu conteúdo com suas estratégias de CRM e objetivos de marketing e perfeito para criar boletins informativos para clientes de e-mail.

Você também pode rastrear as métricas de desempenho para saber exatamente o que está funcionando e como melhorar seu próximo boletim informativo.

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam compartilhar visualmente atualizações e sessões de brainstorming com suas equipes

Faça o download deste modelo

2. Modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate

Faça o download deste modelo

Crie uma forte conexão com seus clientes com o modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate

Criado originalmente para empresas do setor imobiliário, Modelo de boletim informativo do setor imobiliário do ClickUp se destaca em apresentar listagens e conectar agentes com clientes em potencial.

Você pode usá-lo para:

Criar recursos visuais atraentes

Personalizar conteúdo, como artigos e dicas úteis

Compartilhar percepções sobre tendências de mercado, preços de imóveis e estatísticas sobre vendas de imóveis

No entanto, esse modelo foi projetado com flexibilidade em mente, o que o torna uma ferramenta poderosa para qualquer setor, não apenas o imobiliário. Quer você trabalhe com arquitetura, direito ou até mesmo joalheria, esse modelo se adapta às suas necessidades.

É possível personalizar tudo com facilidade, desde as cores e fontes até o layout e as seções, permitindo que você destaque seus serviços da melhor maneira possível.

Por exemplo, um escritório de advocacia pode transformar as seções "Propriedade 1" e "Propriedade 2" para destacar seus casos e argumentos mais urgentes como "Caso 1", "Caso 2" e assim por diante.

Ideal para: Agentes imobiliários e corretores que desejam exibir listagens de propriedades e atualizações de mercado para compradores e vendedores em potencial

Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de notícias ClickUp

Faça o download deste modelo

Crie relatórios de notícias interessantes com o modelo de relatório de notícias ClickUp

Um item básico para jornalistas, o Modelo de relatório de notícias do ClickUp é projetado como um artigo de jornal, com manchetes em negrito e colunas organizadas. Você pode usar esse formato em sua empresa para compartilhar as atividades mais recentes, apresentar novos membros da equipe ou celebrar conquistas.

Fiel ao estilo do ClickUp, você pode personalizar todo o modelo para se adequar ao tamanho e às metas da sua empresa. Além disso, você não precisa se preocupar com e-mails de comunicação. Você e sua equipe podem trabalhar juntos em tempo real usando o modelo!

Faça um brainstorming sobre o que está acontecendo na sua comunidade, reúna fatos e citações e monte a história da sua empresa de forma criativa. Lembre-se de acompanhar e revisar as notícias antes de publicar o boletim informativo.

Ideal para: Equipes de mídia e gerentes de conteúdo que precisam compilar e distribuir notícias da empresa, atualizações do setor e eventos atuais

Faça o download deste modelo

4. Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp

Faça o download deste modelo

Crie um bom comunicado à imprensa com o modelo de comunicado à imprensa do ClickUp

Quão criativo você pode ser com algo tão chato como um comunicado à imprensa? Bem, você ficará surpreso.

O Modelo de comunicado à imprensa do ClickUp permite que você o personalize para refletir a missão e os valores de sua empresa. Você pode adicionar uma foto de capa, ajustar a fonte e experimentar cores para manter o interesse dos leitores.

E isso não é tudo. O modelo também inclui um exemplo de layout com uma estrutura organizada para ajudá-lo a incluir todas as informações necessárias sem sair do caminho. Normalmente, ele segue uma ordem como esta:

Nome da sua empresa, logotipo, informações de contato, local e data na parte superior

Um título e um subtítulo atraentes no início para chamar a atenção dos leitores

Um resumo com uma visão geral rápida do comunicado

O corpo, repleto de detalhes essenciais, como data de lançamento, preço, recursos etc.

Uma breve descrição do que sua empresa faz

Independentemente de você estar anunciando o lançamento de um produto ou um evento, esse modelo do ClickUp garante que você permaneça no caminho certo e seja consistente. Ele também garante que sua mensagem seja clara e completa antes de compartilhá-la com o mundo.

Ideal para: Profissionais de relações públicas e equipes de comunicação que precisam anunciar notícias da empresa, lançamentos de produtos ou atualizações significativas para os meios de comunicação

Faça o download deste modelo

Leia mais: Analisamos as melhores ferramentas de teste de e-mail

5. Modelo de anúncio de e-mail do ClickUp

Faça o download deste modelo

Mantenha seus clientes informados sobre seus produtos e serviços com o modelo de anúncio por e-mail ClickUp

Você quer que seus e-mails sejam lidos, certo?

O Modelo de anúncio de e-mail do ClickUp garante isso. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer estratégia de marketing, permitindo que você o mantenha simples, criativo ou personalizado.

A opção "Simples" oferece um formato limpo e prático que mostra sua empresa e seu produto sem sobrecarregar o leitor.

Por outro lado, a opção "Personalize" ajuda a adaptar as mensagens usando os nomes, os locais e as preferências do seu público. Isso acrescenta um toque pessoal, tornando seu conteúdo mais relevante e atraente.

Independentemente de você estar buscando uma comunicação direta ou um toque criativo, esse modelo tem um estilo que atende às suas necessidades. Ele ajuda você a fornecer conteúdo de alta qualidade que chama a atenção.

Ideal para: Equipes de marketing que desejam criar e-mails promocionais atraentes para apresentar produtos, serviços ou ofertas especiais ao seu público-alvo

Faça o download deste modelo

Você também pode aproveitar E-mail do ClickUp com esse modelo para simplificar e aprimorar o processo de criação de boletins informativos.

Simplifique a criação de boletins informativos com o ClickUp Email

Aqui estão alguns dos principais benefícios:

Armazene todo o conteúdo do newsletter em um único local , incluindo rascunhos, imagens e versões finais. Organize o conteúdo em pastas ou projetos para facilitar o acesso e o gerenciamento

, incluindo rascunhos, imagens e versões finais. Organize o conteúdo em pastas ou projetos para facilitar o acesso e o gerenciamento Dividir a criação de boletins informativos em tarefas menores e gerenciáveis . Atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos para garantir a conclusão em tempo hábil

. Atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos para garantir a conclusão em tempo hábil Colabore com os membros da equipe em tempo real para debater ideias e fornecer feedback. Use comentários e anotações para discutir elementos específicos do boletim informativo

em tempo real para debater ideias e fornecer feedback. Use comentários e anotações para discutir elementos específicos do boletim informativo Programe os boletins informativos para serem enviados em horários ideais para atingir seu público-alvo. Garanta a entrega consistente e oportuna de seu conteúdo

para serem enviados em horários ideais para atingir seu público-alvo. Garanta a entrega consistente e oportuna de seu conteúdo Acompanhe as principais métricas, como taxas de abertura, taxas de cliques e cancelamentos de assinatura. Analise os dados de desempenho para otimizar futuras campanhas de boletins informativos

para otimizar futuras campanhas de boletins informativos Integrar com plataformas de marketing por e-mail, ferramentas de design e sistemas de CRM para um fluxo de trabalho sem interrupções

Leia também: Como usar IA em e-mail (casos de uso e ferramentas)

Diga adeus aos boletins informativos chatos!

Não importa quão boas sejam suas informações, se elas não forem claras, seu público irá embora.

Os melhores modelos de boletins informativos ajudam a organizar suas ideias, mantendo seus leitores envolvidos com conteúdo fácil de acompanhar e no tom certo.

Os modelos do ClickUp vão além do básico do Google Docs. A plataforma combina gerenciamento avançado de documentos com poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos. Seja lançando um novo produto, gerenciando um grande projeto ou apenas tentando simplificar suas tarefas diárias, o ClickUp oferece soluções personalizadas para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente e atingir suas metas.

O ClickUp não é apenas um ferramenta de marketing para pequenas empresas e empresas - ela se adapta às suas necessidades e cresce com você. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e renove a forma como você divulga suas notícias para o mundo!