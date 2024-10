10 modelos gratuitos de voz do cliente (VoC)

Alguma vez você já sentiu que seus clientes falavam uma língua que você não conseguia entender? Você quer entender o que seus clientes pensam? É hora de se sintonizar!

Hoje, a voz de seus clientes fala mais alto do que nunca e, com as ferramentas certas ao seu lado, ouvir, entender e agir de acordo com o feedback deles é muito mais fácil do que costumava ser.

É aí que entram os modelos de Voz do Cliente (VoC). Esses modelos prontos facilitam a coleta de percepções dos clientes, a identificação de tendências e a tomada de medidas para melhorar a experiência deles. Este blog abordará 10 modelos gratuitos de VoC para ajudá-lo a entender o que seus clientes esperam e melhorar a pontuação geral de satisfação do cliente.

O que são modelos de voz do cliente?

Os modelos de Voz do Cliente (VoC) são ferramentas predefinidas para coletar, organizar, analisar e verificar o feedback do cliente. Eles oferecem uma maneira estruturada de obter insights mais profundos por meio de pesquisas, formulários ou entrevistas com clientes. Esses modelos simplificam o processo de feedback do cliente e ajudam a capturar o que os clientes pensam, sentem e desejam em relação aos seus produtos ou serviços.

Com os modelos de VoC, você pode monitorar facilmente o sentimento do cliente, identificar problemas recorrentes e entender o comportamento do cliente. Os modelos também permitem que as equipes acompanhem o feedback ao longo do tempo, fornecendo uma imagem clara das tendências e mudanças nas expectativas dos clientes.

O que faz um bom modelo de voz do cliente?

Um ótimo modelo de Voz do Cliente (VoC) tem recursos específicos que o tornam eficaz e fácil de usar. Veja a seguir o que você deve procurar:

Personalizável: Um bom modelo deve se adaptar rapidamente a diferentes formatos de feedback (pesquisas on-line, entrevistas ou formulários). Isso permite que as equipes personalizem o modelo de acordo com suas necessidades específicas

Um bom modelo deve se adaptar rapidamente a diferentes formatos de feedback (pesquisas on-line, entrevistas ou formulários). Isso permite que as equipes personalizem o modelo de acordo com suas necessidades específicas Interface fácil de usar: O modelo deve ser simples e intuitivo, garantindo que a equipe e os clientes possam usá-lo sem confusão

O modelo deve ser simples e intuitivo, garantindo que a equipe e os clientes possam usá-lo sem confusão Suporte a dados qualitativos e quantitativos: Um modelo robusto de VoC deve acomodar perguntas abertas para obter insights valiosos e métricas mensuráveis (como classificações ou porcentagens). Esse equilíbrio fornece uma visão completa do sentimento do cliente e facilitaretenção de clientes *Fácil organização e análise de dados: O modelo deve permitir a fácil categorização e análise do feedback do cliente, ajudando-o a identificar rapidamente padrões, tendências ou problemas recorrentes. Isso simplifica o processo de tomada de decisões

Um modelo robusto de VoC deve acomodar perguntas abertas para obter insights valiosos e métricas mensuráveis (como classificações ou porcentagens). Esse equilíbrio fornece uma visão completa do sentimento do cliente e facilitaretenção de clientes *Fácil organização e análise de dados: O modelo deve permitir a fácil categorização e análise do feedback do cliente, ajudando-o a identificar rapidamente padrões, tendências ou problemas recorrentes. Isso simplifica o processo de tomada de decisões Insights acionáveis: Em última análise, um ótimo modelo de VoC ajuda você a obter depoimentos de clientes verificar o feedback do cliente e converter o feedback bruto em dados significativos e acionáveis, garantindo que as equipes possam agir rapidamente sobre os pontos problemáticos do cliente e melhorar os índices de satisfação

Agora que você conhece os elementos de um bom modelo de VoC, vamos discutir alguns dos modelos de voz do cliente mais eficazes e gratuitos disponíveis atualmente. 👇

10 modelos gratuitos de voz do cliente

1. Modelo de quadro branco de voz do cliente do ClickUp

Visualize o feedback de seus clientes com o modelo de quadro branco ClickUp Voice of the Customer

O modelo Modelo de quadro branco do ClickUp Voice of the Customer é o modelo ideal para coletar feedback dos clientes e organizá-lo visualmente em tempo real. É um espaço para brainstorming digital em que sua equipe de sucesso do cliente pode colaborar, compartilhar ideias e coletar insights sobre os clientes.

O modelo usa notas adesivas de diferentes tamanhos e cores para classificar o feedback do cliente recebido de pesquisas e entrevistas com clientes. Ele também ajuda a organizar os comentários dos clientes recebidos em diferentes plataformas de mídia social, avaliar as necessidades dos clientes e destacar os principais pontos relacionados à jornada do cliente.

Com esse modelo, você pode:

Personalizar o modelo de acordo com seu fluxo de trabalho e preferências

Trabalhar em conjunto com a sua equipe em tempo real. Compartilhar ideias, discutir feedback negativo e tomar decisões de forma colaborativa

Organizar o feedback de seus clientes de uma forma visualmente atraente e fácil de entender

Estimule novas ideias e faça brainstorming de soluções analisando o feedback dos clientes de forma visual

O modelo de quadro branco ClickUp Voice of the Customer é indispensável para as equipes que desejam tomar decisões baseadas em dados, aprimorar seus produtos ou serviços por meio de valiosos insights sobre os clientes e aumentar a retenção de clientes.

2. Modelo de quadro do ClickUp Voice of the Customer

Modelo de quadro de voz do cliente do ClickUp

O modelo Modelo de quadro do ClickUp Voice of the Customer ajuda você a entender melhor o status atual do seu processo e a criar uma experiência do cliente personalizada e bem-sucedida.

Com seu layout intuitivo no estilo Kanban, esse modelo permite que você visualize o feedback à medida que ele passa por diferentes estágios, facilitando o gerenciamento e a priorização de insights.

Esse modelo de quadro de voz do cliente do ClickUp também é o modelo ideal para transformar o feedback bruto em insights acionáveis. Ao organizar e analisar os dados dos clientes, você pode:

Entender o que seus clientes querem e precisam

Identificar problemas ou padrões recorrentes no feedback dos clientes

Tomar decisões informadas sobre como melhorar seus produtos ou serviços

Aumentar a satisfação do cliente e criar uma fidelidade duradoura

Esse modelo torna o feedback do cliente acionável, oferecendo um processo claro e visual para acompanhar as percepções do cliente, de modo que as equipes relevantes possam priorizar problemas, atribuir tarefas e garantir que o feedback seja tratado prontamente.

3. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp é uma ferramenta vital para medir e entender como os clientes se sentem em relação aos seus produtos ou serviços. Esse modelo de pesquisa pronto para uso ajuda a coletar o feedback dos clientes de forma rápida e eficiente para manter-se no topo das expectativas e dos níveis de satisfação dos clientes.

Com este modelo de pesquisa com clientes, você poderá:

Elaborar e implementar pesquisas em minutos

Coletar e analisar respostas rapidamente

Usar insights para melhorar seus produtos ou serviços

Este modelo fornece tudo o que você precisa para obter insights valiosos sobre as necessidades e preferências de seus clientes, para que você possa garantir que eles tenham a melhor experiência possível com seu produto ou serviço!

4. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O formulário Modelo de formulário de feedback do ClickUp é uma ferramenta versátil e poderosa para coletar e gerenciar sem esforço o feedback dos clientes. Se você precisa obter insights sobre um novo recurso, identificar tendências no comportamento de compra ou medir a satisfação do cliente por meio de avaliações on-line este modelo tem tudo o que você precisa.

Com perguntas personalizáveis e seções, o formulário pode ser ajustado para atender às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite que você reúna as informações de que precisa, seja um feedback detalhado ou avaliações rápidas.

O modelo é intuitivo e fácil de usar. Seus clientes o acharão simples de preencher, o que ajuda a garantir que você obtenha um feedback preciso e confiável. Você também pode integrar perfeitamente a coleta de feedback com os outros recursos do ClickUp. Vincule as respostas às tarefas, acompanhe os follow-ups e monitore as tendências de feedback na mesma plataforma.

Obtenha insights sobre os pensamentos e opiniões de seus clientes com modelos de formulários de feedback como este, e tomar medidas para aprimorar sua experiência e melhorar a reputação da marca.

5. Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp transforma a forma como você lida com atendimento ao cliente o sistema de atendimento ao cliente da Microsoft oferece um sistema simples para rastrear, gerenciar e resolver as consultas dos clientes com eficiência. É uma solução abrangente para fornecer suporte ao cliente de alto nível, mantendo-se organizado e responsivo.

Com esse modelo, você pode:

Criar, atribuir e rastrear tíquetes de suporte ao cliente

Automatizar tarefas de rotina, como atribuição de tíquetes, envio de notificações e atualização de status

Conectar o modelo a outros recursos do ClickUp, como projetos e tarefas, para um fluxo de trabalho contínuo

Mantenha o controle de todas as consultas dos clientes em um só lugar

Resolva os problemas dos clientes de forma rápida e eficaz

Atribua tarefas diretamente aos membros da equipe para tratar cuidadosamente cada solicitação do cliente. A responsabilidade é clara e os membros da equipe podem acompanhar sua carga de trabalho, melhorando a eficiência geral

O modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp ajuda você a prestar um atendimento excepcional, simplificando os fluxos de trabalho, melhorando a comunicação e garantir que nenhum problema do cliente fique sem solução. É uma ferramenta imprescindível para as equipes que desejam ficar por dentro das necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, promover a melhoria contínua.

6. Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Modelo de análise das necessidades do cliente ClickUp

Compreender e atender às necessidades dos clientes é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. O Modelo de análise das necessidades do cliente do ClickUp ajuda você a entender os desejos, as necessidades e as expectativas de seus clientes.

Esse modelo coleta, analisa e age sistematicamente com base nos dados dos clientes, garantindo que seus produtos ou serviços se alinhem perfeitamente às demandas dos clientes. Ele permite que você:

Coletarfeedback do clienteos feedbacks dos clientes, insights e pontos problemáticos em um layout claro e organizado. Você pode usar isso para categorizar as necessidades dos clientes por segmento, prioridade ou recursos específicos do produto, garantindo que todo o feedback seja fácil de rastrear e analisar

Use pesquisas, entrevistas e grupos de foco para obter feedback dos clientes

Crie pesquisas que se aprofundem em áreas específicas da experiência do cliente com formulários incorporados

Tome decisões com base em fatos e não em suposições

Otimizar a experiência do cliente, levando a uma maior satisfação e fidelidade do cliente

O modelo de análise de necessidades do cliente do ClickUp é uma ferramenta poderosa para identificar, priorizar e atender às necessidades mais urgentes de seus clientes.

7. Modelo de suporte ao cliente ClickUp

Modelo de suporte ao cliente do ClickUp

O suporte ao cliente desempenha um papel fundamental para proporcionar uma excelente experiência ao cliente. Ele também é fundamental para a criação de relacionamentos sólidos e garantir a fidelidade do cliente ao longo do tempo. O Modelo de suporte ao cliente do ClickUp ajuda você a conseguir ambos.

O modelo converte todas as consultas dos clientes em tarefas, facilitando o acompanhamento de todos os problemas dos clientes em um só lugar. Você pode atribuir essas tarefas aos membros certos da equipe, adicionar prioridades e definir prazos, garantindo que todas as solicitações sejam atendidas de forma rápida e eficaz.

Você também pode personalizar o modelo para se adequar ao seu processo de suporte, criando fluxos de trabalho. De "Novo tíquete" a "Resolvido", você pode acompanhar o status de cada consulta, garantindo uma jornada tranquila desde a identificação do problema até a resolução.

Esse modelo facilita o gerenciamento de tíquetes de clientes e aprimora seu processo de suporte, permitindo que você:

Organizar e priorizar as consultas recebidas de clientes

Atribuir tíquetes a membros da equipe e acompanhar o progresso deles

Monitorar a satisfação do cliente e fazer as melhorias necessárias

Prestar serviços de forma consistente em todos os canais de comunicação

Responder rapidamente às perguntas dos clientes

8. Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Modelo de escalonamento do serviço de atendimento ao cliente do ClickUp

Embora o atendimento ao cliente seja vital para a satisfação do cliente, um processo de escalonamento eficaz garante que nenhum problema seja ignorado. Com Modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp com o modelo de escalonamento de atendimento ao cliente do ClickUp, você pode organizar sua abordagem para lidar com casos de suporte escalonados, garantindo que todos os problemas dos clientes sejam tratados.

O modelo ajuda você a analisar os dados de escalonamento para identificar as causas principais das reclamações dos clientes e evitar futuros escalonamentos.

Com esse modelo, você pode:

Priorizar rapidamente as preocupações urgentes

Permitir a colaboração contínua entre as equipes, fornecendo acesso fácil a informações relevantes

Acompanhar o progresso de cada caso para melhorar a visibilidade e a responsabilidade

Resolver problemas complexos de forma rápida e eficaz, aumentando a satisfação do cliente

O modelo elimina as suposições no gerenciamento de escalonamentos, oferecendo um sistema confiável para atender a todas as necessidades dos seus clientes.

9. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Acompanhe as atividades de seus clientes, contatos, renovações de contas, riscos potenciais e muito mais com o Modelo de sucesso do cliente ClickUp . Esse modelo oferece uma visão completa das necessidades dos clientes em um único lugar.

Este modelo permite que você monitore o status e o progresso de cada cliente, quer esteja gerenciando contas de clientes em andamento ou integrando novos clientes.

Com esse modelo, você pode:

Implementar processos simplificados para reduzir a taxa de rotatividade de clientes

Organizar tarefas usando listas de verificação, automação e integrações

Acompanhar o progresso e o desempenho do cliente com facilidade

Identificar rapidamente as áreas que precisam ser melhoradas e fazer um acompanhamento eficiente

Ofereça uma maneira organizada de documentar e compartilhar sucessos com os clientes

Fornecer um método consistente para medir e relatar o sucesso do cliente

O modelo de sucesso do cliente do ClickUp simplifica os detalhes da criação de uma excelente experiência do cliente e gerenciamento de clientes .

10. Modelo de declaração de problema do cliente ClickUp

Modelo de declaração do problema do cliente ClickUp

A identificação dos problemas dos clientes ajuda a desenvolver produtos e serviços inovadores. Modelo de declaração do problema do cliente do ClickUp permite que você descubra rapidamente as causas básicas dos problemas dos clientes e crie soluções que atendam às necessidades deles.

Dessa forma, você pode:

Entender como os clientes se envolvem com os produtos ou serviços

Organizar o feedback em insights acionáveis

Analisar as necessidades dos clientes para orientar as decisões sobre produtos e priorizar melhorias

Se a sua equipe trabalha em pesquisa e desenvolvimento (P&D), gerenciamento de produtos se você é um profissional da área de marketing, marketing de produtos ou outra área, este modelo aprimora sua capacidade de entender e criar melhores experiências para os clientes, priorizar os problemas dos clientes e oferecer uma maneira consistente de documentar os problemas dos clientes.

Capture a voz do cliente com o ClickUp

A voz do cliente é a base de uma jornada bem-sucedida do cliente. Entender as preferências, os requisitos e os pontos problemáticos do cliente é a melhor maneira de criar experiências personalizadas que geram fidelidade e satisfação.

Os modelos de VoC são ferramentas de valor inestimável, fornecendo uma maneira estruturada de capturar, analisar e agir com base no feedback do cliente. A variedade de modelos de VoC do ClickUp simplifica a coleta de dados, aprimora a colaboração da equipe e garante que todas as informações se traduzam em melhorias acionáveis.

Comece a usar esses modelos poderosos hoje mesmo e veja como eles podem transformar sua abordagem ao feedback do cliente. Registre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e comece sua jornada de sucesso do cliente.