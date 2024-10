Como fortalecer os relacionamentos da equipe no estágio de normalização

Como líder de equipe, espera-se que você garanta a formação de uma equipe coesa e de alto desempenho.

Como na série Harry Potter, você precisará convencer e motivar os membros do grupo da Grifinória, garantir que eles estejam à altura da ocasião e insistir em elevar o nível de desempenho da equipe (sempre que o pessoal da Sonserina causar estragos).

É claro que é mais fácil falar do que fazer.

Assim que sua equipe passar da fase ' estágio de ataque '-onde há constantes discordâncias e confrontos-eles estão um passo mais perto de ser a "equipe dos sonhos" Seu trabalho, como o de Harry Potter, é implementar estratégias de união da equipe e lidar com os conflitos até o final do projeto (ou até encontrar todas as Horcruxes e destruí-las).

Você está pronto para aprender algumas estratégias práticas que podem fortalecer os relacionamentos da equipe na fase de normalização? À medida que avançarmos, também compartilharemos práticas recomendadas e exemplos. Vamos lá! 🚦

Antes disso, vamos dar uma rápida olhada no modelo de desenvolvimento de equipe de Tuckman.

Entendendo os estágios de desenvolvimento de grupo de Tuckman

O psicólogo Bruce Tuckman publicou os Quatro estágios do desenvolvimento de grupos - Formação, Tempestade, Normatização e Desempenho - em 1965. Mais tarde, na década de 1970, ele acrescentou um quinto estágio, "Adjourning"

Aqui está uma breve olhada nos estágios de desenvolvimento de cinco equipes :

Estágio 1: Formação

No estágio de formação, os membros da equipe começam a se conhecer. Eles interagem, mas não têm certeza de como se encaixarão devido à falta de dinâmica da equipe . Nessa etapa, os membros discutem o propósito, as metas e a missão da equipe e descobrem como organizar suas responsabilidades.

Que estratégias podem ajudá-lo no estágio de formação?

Facilitar as apresentações : Implemente exercícios para quebrar o gelo e apresente cada membro da equipe para criar um senso de pertencimento

: Implemente exercícios para quebrar o gelo e apresente cada membro da equipe para criar um senso de pertencimento Defina metas e funções: Fale sobre as metas do projeto para que todos estejam na mesma página e estruture a equipe, esclarecendo as funções e responsabilidades da equipe

Dica profissional: Você pode usar a Modelo Conheça a equipe do ClickUp e outros modelos para quebrar o gelo para criar perfis bem organizados de todos os membros da equipe, apresentá-los uns aos outros e ajudá-los a entender os sentimentos uns dos outros para se sentirem confortáveis.

Etapa 2: Tempestade

O estágio de "tempestade" é quando a equipe começa a sair de sua zona de conforto. Eles compartilham ideias, expressam opiniões e aproveitam a oportunidade para se destacar entre os colegas. À medida que as personalidades individuais se manifestam, os conflitos se tornam comuns no estágio de tempestade.

**Que estratégias podem ajudá-lo na fase de tempestade?

Aceitar os conflitos : Transforme os conflitos em oportunidades, abordando-os e incentivando os membros da equipe a se concentrarem mais nas soluções do que nos problemas

: Transforme os conflitos em oportunidades, abordando-os e incentivando os membros da equipe a se concentrarem mais nas soluções do que nos problemas Estabeleça regras básicas: Estabeleça regras para manter o respeito mútuo, independentemente do conflito. Certifique-se de que todos os membros da equipe possam expressar suas perspectivas

Use Documentos do ClickUp para criar um wiki que inclua todos os recursos do projeto. Escreva as regras básicas, adicione uma tabela de funções e responsabilidades dos membros, uma lista de ferramentas e links e muito mais.

Etapa 3: Normatização

O estágio de normalização do desenvolvimento da equipe é a utopia que você estava procurando. nesse estágio, a equipe equipe colabora em direção à meta final. Cada membro trabalha com mais eficiência à medida que aprende a compartilhar ideias e a receber feedback para aprimorar suas habilidades.

**Que estratégias podem ajudá-lo no estágio de normalização?

Apoiar os membros da equipe : Assegure que oscomunicação com a equipe realizando sessões individuais e em grupo e treinando indivíduos que não se sentem à vontade para discutir seus desafios em um grupo

: Assegure que oscomunicação com a equipe realizando sessões individuais e em grupo e treinando indivíduos que não se sentem à vontade para discutir seus desafios em um grupo Incentivar o feedback: Incentive o feedback construtivo e ofereça oportunidades para avaliar o progresso individual e da equipe

Usando Quadros brancos ClickUp é uma ótima ideia para aprimorar a colaboração da equipe. Sua equipe pode fazer brainstorming, mapear ideias e estratégias e criar fluxos de trabalho para garantir operações mais tranquilas da equipe - tudo em tempo real.

Faça brainstorming com sua equipe em tempo real com o ClickUp Whiteboards

Estágio 4: Execução

No estágio de desempenho, as equipes trabalham juntas para atingir as metas da equipe seguindo os processos estabelecidos. Elas se concentram em trabalhar coletivamente para entregar resultados como uma equipe em vez de sucesso individual. Como resultado, a produtividade coletiva e a sinergia da equipe são altas nessa etapa.

**Que estratégias podem ajudá-lo no estágio de desempenho?

Promover a liderança compartilhada: Incentivar os membros do grupo a assumir funções de liderança

Incentivar os membros do grupo a assumir funções de liderança Cultivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional: Como a produtividade é mais alta nesse estágio, promova o equilíbrio entre vida pessoal e profissional para evitar o estresse e o esgotamento

Estágio 5: Encerramento

O último dos cinco estágios do desenvolvimento da equipe é o encerramento - quando o projeto termina. Os membros experimentam um sentimento agridoce de satisfação e luto ao se separarem. Eles se concentram no desempenho da equipe, nos próximos projetos e em suas futuras equipes.

**Que estratégias podem ajudá-lo no estágio de encerramento?

Verifique as entregas: Certifique-se de que tudo foi concluído. Discuta o status das entregas com os membros e prepare qualquer informação adicional exigida pelas partes interessadas

Certifique-se de que tudo foi concluído. Discuta o status das entregas com os membros e prepare qualquer informação adicional exigida pelas partes interessadas Fale sobre a incerteza: Ajude os membros da equipe a superar a ansiedade do futuro. Apoie-os e ofereça recursos para navegar na transição

Quando chegar ao estágio de normalização do desenvolvimento da equipe, depois de passar efetivamente pela fase de tempestade, você já terá construído uma base sólida para a equipe. No entanto, é fundamental concentrar-se na resolução dos desafios do estágio de normalização para garantir alta produtividade e coesão da equipe .

Desafios no estágio de normalização

Aqui estão os desafios comuns do estágio de normalização que você deve enfrentar para manter a harmonia perfeita da equipe👇

Aderir às normas

As normas estabelecem os padrões de decoro da equipe. No entanto, se não forem seguidas corretamente, as equipes entram novamente na fase de tempestade. O pior caso? Sua equipe pode entrar em colapso total.

Quando as regras da equipe entraram em colapso, a própria equipe se desmembrou, o senso entrou em colapso e o desastre se desenrolou. Nessa visão, as regras são importantes para proteger a ação coletiva.

Karl Weick, teórico organizacional americano

Então, quais são os desafios enfrentados ao aderir às regras da equipe?

Falta de clareza : Os membros da equipe não conseguem entender o que se espera deles

: Os membros da equipe não conseguem entender o que se espera deles Conflitos internos : Conflitos de personalidade e conflitos devido a metas individuais concorrentes podem atrapalhar o fluxo de trabalho da equipe

: Conflitos de personalidade e conflitos devido a metas individuais concorrentes podem atrapalhar o fluxo de trabalho da equipe Esquecimento das regras: As equipes podem ter dificuldade para colocar as normas em prática de forma eficaz

Como você supera esses desafios de aderir às normas da equipe?

Ter regras básicas escritas : escrever as normas da equipe em uma plataforma centralizada e de fácil acesso esclarece as expectativas da equipe e ajuda os membros da equipe a segui-las

: escrever as normas da equipe em uma plataforma centralizada e de fácil acesso esclarece as expectativas da equipe e ajuda os membros da equipe a segui-las Construir confiança : Lembre os membros da equipe de seu propósito e de suas metas. Isso ajuda a melhorarsentimentos de confiançao que, por sua vez, aumenta a satisfação no trabalho

: Lembre os membros da equipe de seu propósito e de suas metas. Isso ajuda a melhorarsentimentos de confiançao que, por sua vez, aumenta a satisfação no trabalho Avalie o progresso: Reserve 30 minutos por mês ou 15 minutos por semana para discutir como a sua equipe está cumprindo as normas. Uma maneira de fazer isso é criar uma tabela de pontuação simples usandoClickUp Brainum assistente de IA que ajuda você a fazer isso facilmente. Em seguida, peça à sua equipe que se avalie quanto ao cumprimento das regras

Crie regras de equipe, scorecards e muito mais usando o ClickUp Brain

Use o Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp para estabelecer as regras da equipe. Você pode criar um livro de regras da equipe usando o ClickUp Docs e acompanhar o progresso da equipe com Painéis do ClickUp .

Equilíbrio entre metas individuais e de equipe

Os membros da equipe têm metas e prioridades individuais, que podem entrar em conflito com as metas da equipe, levando a conflitos inesperados.

Além disso, trabalhar em equipes pode ser exigente e exaustivo, especialmente se a carga de trabalho for desequilibrada. Com o tempo, isso pode resultar em um sentimento de desmotivação.

Veja como você pode superar esse desafio no estágio de normalização do desenvolvimento do grupo:

Alinhe as metas individuais com as metas da equipe : Crie metas individuais que se alinhem à missão e aos objetivos estratégicos da equipe. Você pode usarMetas do ClickUp para definir objetivos SMART individuais e de equipe, acompanhar cronogramas de projetos e tarefas de equipe e progredir em relação às metas🎯

: Crie metas individuais que se alinhem à missão e aos objetivos estratégicos da equipe. Você pode usarMetas do ClickUp para definir objetivos SMART individuais e de equipe, acompanhar cronogramas de projetos e tarefas de equipe e progredir em relação às metas🎯 Incentive a comunicação aberta : Permita que sua equipe fale sobre suas metas individuais. Aproveiteaplicativos de comunicação da equipe para criar um espaço central onde os membros da equipe possam discutir, colaborar e se comunicar em tempo real

: Permita que sua equipe fale sobre suas metas individuais. Aproveiteaplicativos de comunicação da equipe para criar um espaço central onde os membros da equipe possam discutir, colaborar e se comunicar em tempo real Equilibre as cargas de trabalho: Preste atenção às cargas de trabalho individuais. Certifique-se de que ninguém esteja se esgotando. Além disso, incentive os membros da equipe a se apoiarem mutuamente para atingir as metas individuais e as metas da equipe

Defina e acompanhe as metas e os objetivos da equipe com o ClickUp Goals

💡 Dica profissional: Aproveite Gerenciamento de recursos do ClickUp para visualizar os recursos em um relance. Você pode usar a visualização da carga de trabalho para planejar e gerenciar a capacidade.

Manutenção da motivação

As equipes podem ficar muito confortáveis no estágio de normalização do desenvolvimento da equipe e perder o foco em atingir a meta. As equipes também podem ficar estagnadas se atingirem as metas de forma consistente, mas não as superarem. Portanto, motivar as equipes no estágio de normalização pode ser um desafio.

Aqui estão algumas maneiras de manter sua equipe motivada:

Comemore as vitórias : Reconheça os esforços e as conquistas da equipe para envolver os membros. De acordo com a Gallup,os funcionários que recebem reconhecimento têm 20 vezes mais chances de serem engajados do que os funcionários que não recebem

: Reconheça os esforços e as conquistas da equipe para envolver os membros. De acordo com a Gallup,os funcionários que recebem reconhecimento têm 20 vezes mais chances de serem engajados do que os funcionários que não recebem Faça check-in todos os dias : Converse com os membros da sua equipe diariamente para avaliar o progresso deles. Discuta seus desafios e metas de carreira e oriente-os para que tenham um desempenho melhor

: Converse com os membros da sua equipe diariamente para avaliar o progresso deles. Discuta seus desafios e metas de carreira e oriente-os para que tenham um desempenho melhor Aborde os conflitos com antecedência: Comunique-se com os membros da equipe assim que surgirem conflitos para que você possa identificar o problema e resolvê-lo sem demora

Você pode usar Chat do ClickUp para se comunicar com sua equipe em tempo real. Ele ajuda você a compartilhar recursos e atualizações de projetos, resolver conflitos e discutir itens de ação conforme e quando necessário.

Comunique-se e resolva conflitos em tempo real com o ClickUp Chat

Melhores práticas para fortalecer os relacionamentos da equipe no estágio de normalização

Agora que você conhece os desafios do estágio de normalização, vamos discutir algumas práticas recomendadas que podem ser implementadas para garantir relacionamentos sólidos com a equipe.

Promova a comunicação aberta

Estabeleça metas de comunicação logo no início do processo de desenvolvimento da equipe. **Mantenha a transparência criando um plano de comunicação sólido no qual você menciona os modos de comunicação, os objetivos, as partes interessadas, a frequência da comunicação, as ferramentas e muito mais

Aproveite o Modelo de matriz de comunicação e reunião da equipe ClickUp para planejar as reuniões regulares da equipe. Você pode definir as funções e responsabilidades dos membros, estabelecer diretrizes para os check-ins e criar cronogramas de projetos para garantir que tudo esteja em dia.

Modelo de matriz de comunicação e reunião

Dica profissional: Além disso, use modelos de planos de comunicação para estabelecer como e quando os membros da equipe devem se comunicar. Você pode experimentar o Modelo de plano de comunicação do ClickUp para melhorar suas comunicações externas e internas. Esse modelo o ajuda a definir estratégias de comunicação e a medir o sucesso de seus esforços de comunicação.

Realize atividades de formação de equipes

Se vocês podem rir juntos, podem trabalhar juntos.

Robert Orben, escritor e comediante americano

Atividades divertidas de formação de equipes podem ajudar os membros da equipe a se relacionarem uns com os outros.

Aqui estão algumas atividades e jogos que você pode experimentar:

Festas virtuais : Se você tiver uma equipe remota, organize festas on-line para reconhecer as conquistas dos membros. Você pode fazer testes, bater papo, falar sobre os hobbies dos membros, seus destinos de viagem e comida favoritos e muito mais

: Se você tiver uma equipe remota, organize festas on-line para reconhecer as conquistas dos membros. Você pode fazer testes, bater papo, falar sobre os hobbies dos membros, seus destinos de viagem e comida favoritos e muito mais Competições : Energize as equipes organizando competições que aumentem a criatividade e a solução de problemas. Você pode formar pares de membros e pedir que eles criem metas ou regras relacionadas ao projeto dentro de um tempo específico. A dupla que terminar mais cedo ganha🥇

: Energize as equipes organizando competições que aumentem a criatividade e a solução de problemas. Você pode formar pares de membros e pedir que eles criem metas ou regras relacionadas ao projeto dentro de um tempo específico. A dupla que terminar mais cedo ganha🥇 O que temos em comum: Esse jogo funciona melhor para equipes maiores. Organize-o virtualmente ou pessoalmente, crie pequenos grupos e peça aos membros da equipe que descubram o que os membros de cada grupo têm em comum: livros, música, sabores de sorvete e muito mais

Reforçar normas e padrões

Como mencionado acima, os membros da equipe podem esquecer rapidamente as normas da equipe.

Então, o que você pode fazer para reforçá-las no estágio de normatização?

Tornar as regras visíveis : Não escreva as regras apenas em um espaço central; destaque-as durante as reuniões. Por exemplo, se você organizar uma reunião pelo Zoom, destaque as regras nas telas de cada membro. Você também pode criar ícones que representem as normas e exibi-los nas telas dos membros

: Não escreva as regras apenas em um espaço central; destaque-as durante as reuniões. Por exemplo, se você organizar uma reunião pelo Zoom, destaque as regras nas telas de cada membro. Você também pode criar ícones que representem as normas e exibi-los nas telas dos membros Leia as normas : No início de cada reunião, leia em voz alta as normas da equipe para ajudar os membros a se lembrarem do que devem cumprir. Isso restabelece o engajamento, a confiança e o propósito

: No início de cada reunião, leia em voz alta as normas da equipe para ajudar os membros a se lembrarem do que devem cumprir. Isso restabelece o engajamento, a confiança e o propósito Destaque as normas no contexto do feedback: Ao dar feedback, mencione as normas como um lembrete. Por exemplo, se a "comunicação aberta" for uma norma, mencione-a quando pedir a membros específicos que se manifestem durante as reuniões

Ao reforçar as normas, você não apenas constrói uma equipe de alto desempenho mas também manter a alta produtividade em todas as etapas.

Experimente o ClickUp - sua chave para o sucesso da equipe

Querendo ou não, suas equipes devem passar por todos os estágios de desenvolvimento do grupo para se tornarem equipes de alto desempenho. Você precisa conduzi-las com tato em cada estágio. Mas o mais importante é manter o foco e a motivação durante o estágio de normalização do desenvolvimento da equipe para chegar à fase "Você conseguiu!".

O ClickUp pode ajudá-lo a formar equipes de alto desempenho com eficiência.

A ferramenta de produtividade do ClickUp simplifica as metas, a comunicação e os processos. Ela o ajuda a planejar e implementar uma comunicação detalhada, gerenciar recursos, equilibrar cargas de trabalho, resolver conflitos antecipadamente, estabelecer normas de forma centralizada, acompanhar o progresso e muito mais.

Em suma, o ClickUp ajuda a gerenciar a dinâmica de grupo sem problemas.

Portanto, se você quiser ver o que mais o ClickUp pode fazer, registre-se gratuitamente agora !