5 modelos gratuitos de quebra-gelo para dar início a qualquer reunião

Todos nós já participamos de reuniões longas e entediantes em um momento ou outro. Qualquer pessoa que já tenha tido um emprego corporativo sabe como as reuniões podem ser monótonas.

Entretanto, as reuniões não precisam necessariamente ser entediantes. De fato, as reuniões mais bem-sucedidas são aquelas que envolvem os participantes e incentivam a participação ativa.

É aí que entram os quebra-gelos. Os quebra-gelos são atividades e jogos que envolvem instantaneamente os participantes e iniciam conversas em um ambiente de grupo.

Usar quebra-gelos para dar início às reuniões é uma ótima maneira de garantir que elas sejam produtivas e que todos estejam envolvidos na discussão.

No entanto, você precisará de uma lista pronta para uso de atividades de quebra-gelo para escolher, para diferentes tipos de reuniões e eventos. É aí que os modelos de quebra-gelo podem ajudar.

Nesta postagem, você encontrará cinco modelos gratuitos de quebra-gelo para começar suas reuniões e eventos de equipe com um estrondo. Mas, primeiro, vamos abordar os aspectos básicos.

O que são modelos de quebra-gelo?

Os modelos de quebra-gelo são estruturas que incluem uma lista de perguntas, jogos ou outras atividades para estimular as interações em grupo.

Dessa forma, os quebra-gelos são atividades que ajudam a iniciar uma conversa ou uma interação entre duas ou mais pessoas. Os modelos de quebra-gelo facilitam o processo por conterem uma lista de tais atividades ou perguntas.

Em um ambiente de negócios, os gerentes ou líderes de equipe usam modelos de quebra-gelo para iniciar atividades ou eventos da equipe. Considere essas atividades como um aquecimento antes do evento principal.

Elas são especialmente úteis se os participantes não estiverem familiarizados uns com os outros, por exemplo, quando uma nova equipe se reúne pela primeira vez ou quando há uma reunião ou evento multifuncional com várias equipes.

Os modelos de quebra-gelo podem incluir:

Perguntas: Uma lista de perguntas que ajudam as pessoas a se conhecerem. Alguns exemplos incluem perguntas do tipo "Você prefere?" e "Verdade ou mentira?

Uma lista de perguntas que ajudam as pessoas a se conhecerem. Alguns exemplos incluem perguntas do tipo "Você prefere?" e "Verdade ou mentira? Jogos: Esses modelos podem incluir uma lista de jogos simples que ajudam a envolver um grupo. Para formação de equipes atividades, é melhor usar um jogo divertido que divida o grupo em equipes

Esses modelos podem incluir uma lista de jogos simples que ajudam a envolver um grupo. Para formação de equipes atividades, é melhor usar um jogo divertido que divida o grupo em equipes Atividades: Os modelos de quebra-gelo também podem incluir uma lista de atividades de quebra-gelo, como pintura, narração de histórias e outras

Qualquer coisa que faça a conversa fluir entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas é um quebra-gelo. Dessa forma, você pode criar seus próprios quebra-gelos sem se limitar aos comumente usados.

O que faz um bom modelo de quebra-gelo?

Um bom modelo de quebra-gelo envolve os participantes imediatamente, garantindo a relevância para o contexto e os participantes. Ele cria uma atmosfera confortável em que os membros da equipe se sentem incentivados a interagir e colaborar.

Aqui estão alguns aspectos que um bom modelo deve ter.

Lista abrangente de atividades : Um bom modelo de quebra-gelo deve ter uma longa lista de atividades, jogos e perguntas, oferecendo aos usuários várias opções de escolha

: Um bom modelo de quebra-gelo deve ter uma longa lista de atividades, jogos e perguntas, oferecendo aos usuários várias opções de escolha Opções de personalização: Os modelos devem sempre ter a opção de adicionar mais atividades e fazer edições para atender às necessidades específicas do usuário. O formato, o design e o conteúdo devem ser personalizáveis para aumentar a flexibilidade

Os modelos devem sempre ter a opção de adicionar mais atividades e fazer edições para atender às necessidades específicas do usuário. O formato, o design e o conteúdo devem ser personalizáveis para aumentar a flexibilidade Escopo e caso de uso claros: Nem todo modelo de quebra-gelo é adequado para todas as ocasiões. Por isso, cada modelo deve ser criado com um objetivo específico e um caso de uso em mente, com um escopo claro de como deve ser usado

Além disso, considere a possibilidade de usar modelos novos e inovadores ideias para reuniões de equipe para evitar que as reuniões sejam entediantes e mundanas. Os modelos de quebra-gelo só podem ajudá-lo a iniciar uma sessão, mas o restante deve ser igualmente envolvente.

Benefícios dos modelos de quebra-gelo

Os modelos de quebra-gelo oferecem inúmeras vantagens, desde ajudar você a a desenvolver uma equipe com fortes vínculos para aumentar o envolvimento em eventos da equipe.

Vamos discutir brevemente alguns dos mais importantes.

1. Ajudar a remover barreiras à comunicação

Um dos benefícios mais óbvios do uso de modelos de quebra-gelo é que eles oferecem atividades simples que ajudam a iniciar conversas.

Digamos que você esteja organizando um evento para toda a organização e queira que várias equipes interajam entre si. Isso pode acontecer de forma orgânica para algumas pessoas e pode resultar em silêncio constrangedor e conversa fiada para outras.

O uso de modelos de quebra-gelo o ajudará a começar as coisas rapidamente por estar preparado. As atividades de quebra-gelo para equipes são exatamente o que você precisa para que as conversas fluam e as pessoas se sintam confortáveis rapidamente.

2. Incentivar a união da equipe e a construção de conexões

Os quebra-gelos são componentes essenciais de qualquer sessão de união de equipes, pois dão aos participantes a oportunidade de se conectarem e colaborarem.

A maioria das atividades de quebra-gelo incentiva os participantes a aprenderem mais uns sobre os outros ou a trabalharem juntos para atingir um objetivo. Muitas exigem que os participantes formem equipes e realizem várias tarefas em conjunto, o que aumenta a a colaboração no local de trabalho .

Isso permite que você agrupe pessoas de equipes diferentes ou que não se conhecem bem e permite que elas criem um relacionamento. Isso ajuda até mesmo pessoas tímidas ou introvertidas a fazer amigos no trabalho participando juntos de uma atividade divertida e envolvente.

Entretanto, você não quer ter a pressão de pensar em tais atividades na hora, e é aí que os modelos de quebra-gelo são úteis. Tenha uma lista de atividades prontas para usar em diferentes situações, dependendo da dinâmica do grupo, por meio desses modelos.

3. Aumente o envolvimento e a participação nas atividades da equipe

Além de iniciar uma conversa, os quebra-gelos também são divertidos e interessantes.

Ninguém gosta de reuniões de equipe chatas com longos discursos e apresentações. A inclusão de algumas atividades interessantes para quebrar o gelo garante que as pessoas participem ativamente do evento, em vez de estarem fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes.

4. Aumentar a criatividade e as habilidades de resolução de problemas

Os quebra-gelos estimulam a mente dos participantes e os incentivam a pensar de forma diferente, o que pode ser valioso ao fazer brainstorming de ideias ou enfrentar desafios em grupo.

Se você tiver modelos de quebra-gelo com diferentes opções, não precisará gastar tempo planejando e fazendo brainstorming antes de cada evento da equipe. Basta escolher uma das atividades da sua lista e usá-la para organizar eventos envolventes de formação de equipes.

5 Free Icebreaker Templates

Fazer com que as pessoas participem ativamente das atividades da equipe não é fácil. Iniciar conversas entre pessoas que não se conhecem é igualmente difícil.

Esses são dois dos muitos cenários em que os quebra-gelos são úteis, e ter modelos prontos para usar ajuda você a encontrar o modelo perfeito para qualquer situação.

Se você está se perguntando onde pode encontrar esses modelos, então está no lugar certo. Apresentamos a você cinco modelos que contêm quebra-gelos divertidos que funcionam.

Recomendamos o uso de modelos de planos de comunicação e modelos para conhecer-me além desses para conduzir reuniões e atividades de equipe mais envolventes.

1. Modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp

Use o modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp para encontrar uma lista selecionada de perguntas para iniciar uma conversa com qualquer pessoa

O modelo Modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp é perfeito para criar uma longa lista de perguntas para iniciar uma conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você encontrará uma lista existente de perguntas para escolher e a opção de adicionar perguntas para enriquecer ainda mais a lista.

A melhor parte é que esse modelo usa gamificação para envolver todos os participantes.

Use esse modelo para:

Conduziratividades virtuais de formação de equipes em que os participantes escrevem ou desenham suas respostas às perguntas do quebra-gelo dentro do modelo. As pessoas podem até carregar imagens ou GIFs para responder às perguntas

Inicie conversas em situações em que você não conhece bem a pessoa

Como isso pode ajudar?

Aumenta a união da equipe, oferecendo aos membros da equipe uma maneira divertida de se conectarem uns com os outros e aprenderem mais sobre seus colegas.

Embora esse modelo interativo permita que os participantes interajam virtualmente, a lista de perguntas é útil mesmo em uma configuração off-line. Em vez de fazer com que as pessoas interajam por meio do modelo, faça perguntas e peça que as pessoas as respondam pessoalmente. Faça o download desse modelo Caso de uso ideal: Para iniciar conversas interessantes entre os membros da equipe durante uma sessão virtual de união de equipes.

2. Modelo de roda de emoções do ClickUp

Permita que os membros da sua equipe descrevam suas emoções usando este divertido modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções durante sua próxima sessão virtual de formação de equipes

O modelo Modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções ClickUp tem uma atividade interessante que é ótima para iniciar reuniões de equipes virtuais.

Aqui está o processo passo a passo para usar o modelo.

Compartilhe a Roda das Emoções com cada participante em uma reunião de equipe ou atividade de grupo. Com o ClickUp, é muito fácil compartilhar esse modelo de quadro interativo com qualquer pessoa de sua organização com o clique de um botão

Peça a cada pessoa que identifique a emoção que está sentindo no momento e arraste e solte a cor que representa essa emoção. Isso proporciona uma saída fácil para que todos compartilhem seus sentimentos

Depois que todos tiverem terminado, discuta por que as pessoas escolheram a emoção que escolheram e elabore-a se elas se sentirem à vontade

Essa é uma boa atividade para quebrar o gelo em situações difíceis no local de trabalho, pois permite que as pessoas compartilhem seus sentimentos em um espaço seguro.

O modelo é interativo, portanto, pode ser usado em sessões de equipes virtuais. Use-o para ajudar seus funcionários remotos a se sentirem conectados com o restante da equipe. Faça o download desse modelo Caso de uso ideal: Para ajudar as pessoas a lidar com o estresse no local de trabalho, compartilhando seus pensamentos e sentimentos com os membros da equipe em um espaço sem julgamentos.

3. Modelo de agenda de reunião divertida do ClickUp

Afaste-se das pautas de reuniões chatas e crie pautas fascinantes para as reuniões de sua equipe usando o Fun Meeting Agenda Template da ClickUp

O modelo Modelo de agenda de reunião do ClickUp Fun é perfeito para líderes de equipe que desejam tornar suas reuniões mais animadas e envolventes para os participantes.

É verdade que as reuniões de equipe devem ser produtivas e ter objetivos claros, mas isso não significa que devam ser entediantes. Adicionar quebra-gelos curtos às reuniões de equipe pode trazer um elemento de diversão, aumentando a participação e o envolvimento dos membros.

Veja como você pode usar isso:

Defina pautas de reuniões que incluam quebra-gelos e atividades de equipe, além dos principais itens da pauta. O modelo permite que você crie tarefas para cada item da pauta, que podem ser marcadas após a conclusão. Isso facilita o controle de todos os itens da pauta e garante que você não perca nada

Compartilhe a pauta com todos os participantes antes de uma reunião para garantir que todos saibam o objetivo da reunião e as atividades planejadas. Isso os ajudará a se prepararem e a participarem ativamente durante a reunião.

Use a estrutura tabular para marcar presença e anotar ausências para acompanhar as reuniões Faça o download deste modelo Caso de uso ideal: Para criar pautas para reuniões de equipe e incluir quebra-gelos para tornar as coisas mais interessantes.

4. Modelo de reunião da equipe do ClickUp

Apresente os membros da sua equipe uns aos outros ou a clientes em potencial usando o ClickUp Meet the Team Template

Às vezes, a maneira mais simples e fácil de fazer as coisas é a melhor. A Modelo Conheça a equipe do ClickUp torna as apresentações da equipe simples e eficazes.

Ele usa um design minimalista com a foto de perfil de cada membro da equipe e uma breve biografia apresentando-os.

Use-o como parte da sua apresentação durante uma primeira reunião de equipe ou ao apresentar sua equipe a um cliente. O modelo é versátil e adequado para reuniões presenciais e remotas em que você precisa apresentar os membros da sua equipe.

Veja como você deve usar esse modelo:

Peça a cada membro da equipe que compartilhe suas melhores fotos de perfil e uma breve biografia descrevendo sua experiência profissional e interesses pessoais

Colete todo o conteúdo e use o modelo para selecionar as informações para todos os membros da equipe

Transfira-as para um formato que seja conveniente para você, como um slide de apresentação, e use-as quando necessário

A melhor parte é que a seção de biografia é aberta e não está restrita a um formato rígido. Isso lhe dá a flexibilidade de pedir às pessoas detalhes específicos que você deseja destacar.

Por exemplo, se o objetivo for apresentar os novos membros da equipe uns aos outros, inclua coisas mais divertidas e pessoais, como hobbies e interesses.

No entanto, se quiser mostrar sua experiência aos clientes, o foco deve estar nas habilidades técnicas e na experiência profissional de cada membro da equipe.

Dependendo do objetivo, personalize o modelo para atender às suas necessidades. Como alternativa, você pode criar várias versões para diferentes casos de uso. Faça o download deste modelo Caso de uso ideal: Este é um modelo mais versátil que é útil em qualquer situação em que seja necessária uma apresentação da equipe. Pode ser a primeira reunião com uma nova equipe ou uma reunião com um cliente em que você queira mostrar a experiência da sua equipe.

5. Modelo de elefante branco virtual do ClickUp

Use o modelo de elefante branco virtual da ClickUp para incentivar os membros da sua equipe a trocar presentes durante as festas de fim de ano

O modelo Modelo de elefante branco virtual do ClickUp é perfeito para situações em que você precisa de um jogo divertido para envolver os participantes em uma reunião remota. White Elephant (Elefante Branco) é um jogo clássico de troca de presentes nas festas de fim de ano, e esse modelo permite que as pessoas joguem virtualmente.

Veja como você pode usar esse modelo para jogar o jogo:

Defina as regras do jogo, como o número de presentes que uma pessoa pode dar e o processo de troca de presentes

Compartilhe essas regras, juntamente com um convite para o evento, com todos os participantes. Use a tagVisualização do calendário do ClickUp para agendar o evento e enviar convites

Use o ClickUp para criar tarefas para cada participante a fim de manter seus presentes prontos para o evento virtual

Faça com que as pessoas abram seus presentes um a um durante a reunião. Os destinatários podem optar por ficar com um presente ou trocá-lo com outra pessoa

Esse jogo é uma atividade divertida para quebrar o gelo e animar qualquer reunião ou sessão de união de equipes virtuais. Faça o download deste modelo Caso de uso ideal: Para iniciar uma reunião de equipe virtual nos feriados, como o Natal ou o Dia de Ação de Graças.

**Qual desses modelos de quebra-gelo você usará primeiro?

Aqui está: uma lista de cinco modelos de quebra-gelo para planejar e organizar atividades divertidas que envolvam os participantes em uma reunião ou evento.

Adicione o modelo de sua preferência ao painel do ClickUp, personalize-o de acordo com suas necessidades e comece a usá-lo. É simples assim. É tão simples quanto isso. Reuniões do ClickUp também oferece vários recursos para planejar e organizar reuniões de equipe. Seja para definir a pauta de uma reunião ou para fazer a ata de uma reunião, o ClickUp tem as ferramentas certas para facilitar o processo para você. Cérebro do ClickUp por exemplo, permite que você faça automaticamente anotações de reuniões e converta itens de ação em tarefas. O ClickUp Calendar View permite agendar e acompanhar reuniões e sincroniza com o Google Calendar para facilitar as coisas para você.

Além disso, o conjunto robusto de recursos do ClickUp ajuda em todos os aspectos do gerenciamento de equipes e projetos. Descubra tudo o que ele tem a oferecer em inscrevendo-se no ClickUp gratuitamente.