Como gerenciar eficazmente os conflitos durante o estágio de tempestade

Criar uma equipe de alto desempenho não é impossível. Mas cultivar uma equipe que goste de trabalhar em conjunto, que lide bem com os conflitos e que ofereça feedback saudável parece um sonho. Não é mesmo?

Mas antes que uma equipe se solidifique como uma "equipe dos sonhos", ela precisa passar por uma série de obstáculos e desafios. O "Storming Stage of Team Development " funciona como um trampolim para uma equipe completa.

Naturalmente, todos os líderes de equipe querem formar uma equipe fantástica, mas é difícil administrar os conflitos, especialmente no estágio de tempestade do desenvolvimento da equipe.

Este blog discute os desafios do estágio de tempestade e as melhores práticas para superá-los.

Vamos ajudar sua equipe a sair da "tempestade" mais forte e mais eficiente. mas antes disso, aqui está uma rápida olhada no modelo de desenvolvimento de grupo de Tuckman e seus cinco estágios de desenvolvimento de equipe.

Entendendo os estágios de desenvolvimento de grupos de Tuckman

O Dr. Bruce Wayne Tuckman, um pesquisador psicológico da teoria da dinâmica de grupo, publicou o modelo de quatro estágios de desenvolvimento de grupo para equipes recém-formadas - Forming, Storming, Norming e Performing - em seu artigo ' Sequência de desenvolvimento em pequenos grupos ' em 1965.

Mais tarde, na década de 1970, ele acrescentou mais um estágio ao modelo: Adjourning.

O modelo de Tuckman explica a dinâmica da equipe . Ela mostra como os grupos se desenvolvem e se tornam mais eficazes. Vamos discutir brevemente os cinco estágios do desenvolvimento da equipe :

Estágio nº 1: Formação

No estágio de formação, os membros do grupo começam a se conhecer. Eles se concentram na missão da equipe, criam uma estrutura clara e estabelecem metas.

Como esse é o primeiro estágio, a equipe não é muito produtiva enquanto descobre como processar as tarefas e quem desempenha quais funções. Normalmente, eles dependem de um líder emergente para definir as pautas das primeiras reuniões do grupo.

Se os membros da sua equipe demorarem a se abrir, você pode usar Modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções do ClickUp para fazê-los falar.

Esse modelo ajuda os membros da equipe a se apresentarem rapidamente e a se sentirem confortáveis. Ele fornece insights sobre os sentimentos de cada um e como eles afetam o desempenho.

Usando o modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções da ClickUp, é possível quebrar as barreiras de comunicação, incentivar os membros da equipe a praticar a escuta ativa e criar um ambiente de empatia e compreensão.

modelo de quebra-gelo da roda das emoções do clickup

Estágio #2: Storming

A fase de tempestade do desenvolvimento da equipe é **onde as coisas ficam um pouco "tempestuosas" colaboração da equipe e conflitos.

Nesse estágio, os membros da equipe interagem e expressam suas opiniões sobre como o projeto deve progredir. Eles discutem suas funções e responsabilidades e agem mais como indivíduos do que como um grupo coeso. Portanto, conflitos de projeto são comuns na fase de storming.

Etapa 3: Normatização

As coisas começam a se acomodar nesse estágio de desenvolvimento da equipe, e os membros da equipe se preparam para trabalhar em direção ao objetivo final. Eles se tornam mais confortáveis trabalhando em grupo e buscam a contribuição uns dos outros nas tarefas. No estágio de normalização, os membros fazem esforços conscientes para resolver conflitos e se concentrar em ser mais produtivo.

Como líder de equipe, sua meta é ajudar a equipe a superar rapidamente o estágio de tempestade e alcançar o estágio de normalização para trabalhar harmoniosamente.

estágio ### #4: Desempenho

O estágio de desempenho é a fase ideal em que a produtividade está em seu ponto mais alto. O equipe trabalha de forma coesa seguindo os processos estabelecidos, as normas da equipe e os fluxos de trabalho. À medida que as equipes se desenvolvem, nesse estágio, os membros se sentem apegados, comprometidos e satisfeitos ao trabalharem juntos para atingir um objetivo comum. Eles comemoram pequenas vitórias e reconhecem o potencial uns dos outros.

Estágio #5: Encerramento

O quinto estágio do desenvolvimento da equipe, também conhecido como o estágio de luto, caracteriza a conclusão e a separação. Nesse estágio, o projeto terminou e os membros da equipe se sentem satisfeitos, mas tristes. Eles se focam na transição e em projetos futuros e geralmente têm dificuldade de se adaptar a outros grupos. Esse estágio também inclui a comemoração das conquistas e a reflexão sobre as áreas a serem melhoradas.

Embora todas as equipes passem pelos cinco estágios de desenvolvimento da equipe, o desempenho da equipe depende de um estágio crítico - o estágio de tempestade. A maneira como você lida com o estágio de tempestade decide se sua equipe atingirá ou não a meta final com sucesso.

Portanto, vamos nos aprofundar nos detalhes da fase de tempestade do desenvolvimento do grupo.

Desafios na fase de tempestade

Na fase de tempestade do desenvolvimento da equipe, as personalidades individuais (às vezes conflitantes) aparecem. Os membros da equipe discordam, e há confusão e falta de confiança, o que torna a fase de tempestade desafiadora.

Aqui estão alguns desafios do estágio de tempestade:

Conflitos e desentendimentos

Margaret Heffernan, empreendedora e ex-CEO de cinco empresas, falou sobre abraçando conflitos em uma palestra do TED. Ela destaca os benefícios dos conflitos.

"Para ter boas ideias e inovação verdadeira, você precisa de interação humana, conflito, discussão, debate."

Margaret Heffernan

**Embora os conflitos sejam desafiadores, não há outra maneira de liderar a não ser trabalhando por meio deles ("por meio" é a palavra-chave aqui)

Como cada membro da equipe traz uma perspectiva única, é provável que surjam discordâncias. Os conflitos também podem ser causados por sobreposição de funções em estágios posteriores de um projeto, sistemas de crenças pessoais, recursos limitados, concorrência acirrada, mudanças estruturais e muito mais.

Mas, como líder de equipe, você deve intervir, ouvir todos os membros da equipe envolvidos e encontrar uma solução.

Existem diferentes estilos de gerenciamento de conflitos que você pode usar para resolver conflitos. Mas antes de escolher o estilo, é importante identificar corretamente o estágio do conflito. **Qual é o estágio dos 5 estágios - latente, percebido, sentido, manifesto ou posterior?

leia mais sobre os estágios do conflito em Os 5 estágios do conflito organizacional .

**Como superar esse desafio?

Para resolver conflitos, primeiro identifique o problema.

Tente não fazer julgamentos e, em vez disso, obtenha uma perspectiva melhor sobre a raiz da questão. Em seguida, implemente estratégias adequadas de comunicação e meditação.

Você pode discutir a causa principal e as possíveis soluções com as partes envolvidas usando software de comunicação interna como o ClickUp. Chat do ClickUp permite que as equipes trabalhem de forma colaborativa e interajam em tempo real. Ele permite que você compartilhe atualizações e resolva problemas, promovendo oportunidades de crescimento da equipe. Você também pode adicionar qualquer pessoa à conversa com @menções para pedir conselhos sobre situações ou para acelerar o progresso de itens de ação.

compartilhe atualizações, recursos e links via ClickUp Chat_

Ambiguidade de função

A ambiguidade de função ocorre quando os membros da equipe não sabem o que se espera deles. Eles não têm clareza sobre suas responsabilidades, o que acaba levando a conflitos de função.

De acordo com a pesquisa, a ambiguidade de funções afeta o desempenho da equipe negativamente. Ela cria tensão desnecessária dentro da equipe e confunde os membros em relação à conclusão da tarefa.

**Como superar esse desafio?

É fundamental definir claramente as funções e as expectativas da equipe desde o início. Você deve considerar essa a etapa mais fundamental antes de envolver a equipe no trabalho.

Para superar a ambiguidade de funções, defina as funções de cada membro da equipe.

Use Documentos do ClickUp para criar uma carta detalhada da equipe. Defina as metas, os objetivos e as responsabilidades da sua equipe e ajude todos a ficarem na mesma página. Você também pode marcar membros específicos da equipe e adicionar seus perfis para evitar confusão.

Crie uma carta de equipe completa com o ClickUp Docs

Além disso, você pode definir canais de comunicação e estabelecer regras claras de engajamento para que possa resolver imediatamente os conflitos de função, se houver.

Moral baixo da equipe

O baixo moral da equipe é comum no estágio de desenvolvimento da equipe devido a conflitos, desentendimentos e frustrações. À medida que os membros da equipe se concentram mais em opiniões e conflitos interpessoais, sua produtividade e moral diminuem.

De fato, o Zipdo **Relatório de educação 2024 sugere que os conflitos no local de trabalho podem resultar em uma redução de 30% no moral dos funcionários e em uma queda de 50% no desempenho deles.

**Como superar esse desafio?

Para gerenciar o baixo moral da equipe no estágio de tempestade, comunique-se de forma consistente e transparente com os membros da equipe.

Aqui estão algumas dicas para gerenciar o baixo moral da equipe:

Ouça atentamente os membros da equipe e seus problemas

Preste atenção a quaisquer sinais de alerta, como esgotamento ou fadiga

Ofereça um espaço seguro e confidencial para que os funcionários compartilhem suas preocupações

Se for útil, organize uma atividade informal de formação de equipe

Reconheça as boas ideias e valorize os esforços dos membros.

Além disso, você pode usar o Gerenciamento de projetos do ClickUp ferramenta para promover a colaboração e a transparência em tempo real.

Por exemplo, o ClickUp Docs e o Chat podem ajudá-lo a colaborar e discutir tarefas. Você pode usar o Painéis do ClickUp para controlar o cronograma do projeto e obter insights sobre o progresso da sua equipe.

Acompanhe o progresso e a produtividade de sua equipe com os ClickUp Dashboards

Agora que você está ciente dos desafios da fase de tempestade, vamos discutir algumas práticas recomendadas que podem ser implementadas para enfrentar a fase de tempestade disfunções de uma equipe .

Melhores práticas para fortalecer a dinâmica da equipe durante o estágio de tempestade

Embora cada instrumento musical tenha seu som e brilho distintos, somente juntos eles podem criar a Sinfonia de Beethoven. 🎵

Da mesma forma, cada membro da equipe tem suas personalidades e perspectivas, mas é se unindo que eles podem alcançar um resultado bem-sucedido.

Portanto, cabe a você (como gerente ou líder) implementar essas práticas recomendadas para fortalecer a dinâmica da sua equipe durante o estágio de desenvolvimento da equipe.

Facilite o feedback construtivo

O feedback construtivo é positivo e destaca as áreas que podem ser melhoradas. Isso significa que você valoriza os pontos fortes e os incentiva a melhorar seus pontos fracos.

Aqui está um exemplo:

Ei, Alex, adoro o fato de você lidar com várias tarefas de forma independente. E também notei que você hesita em se comunicar ativamente com sua equipe. Acho que a equipe se beneficiará muito se você compartilhar com frequência suas percepções e experiências.

Um ciclo constante de feedback construtivo aponta o que precisa ser trabalhado, mas com respeito e empatia. Além disso, quando o feedback é positivo, específico e acionável, ele ajuda o funcionário a crescer a longo prazo.

Leia mais: 10 dicas sobre como ter conversas difíceis no trabalho

Implementar estratégias de resolução de conflitos

A implementação de estratégias de resolução de conflitos é fundamental na fase de tempestade do desenvolvimento do grupo. Elas ajudam a encontrar um meio-termo para resolver o conflito entre as partes envolvidas.

Aqui estão algumas estratégias de resolução de conflitos que você pode implementar:

Estratégia de colaboração : Aproveitar para chegar a uma solução mutuamente benéfica para o conflito. Essa estratégia funciona melhor durante uma negociação

: Aproveitar para chegar a uma solução mutuamente benéfica para o conflito. Essa estratégia funciona melhor durante uma negociação Estratégia de suavização : Use essa estratégia quando um membro tiver uma opinião mais forte do que a do outro. Envolve encontrar áreas de acordo e benefício mútuo em que ambas as partes estejam alinhadas, reconhecendo sutilmente ambas as opiniões.

: Use essa estratégia quando um membro tiver uma opinião mais forte do que a do outro. Envolve encontrar áreas de acordo e benefício mútuo em que ambas as partes estejam alinhadas, reconhecendo sutilmente ambas as opiniões. Estratégia de evitar: Essa estratégia envolve evitar o confronto para não se envolver em um conflito. Use essa estratégia quando achar que um conflito pode simplesmente aumentar o estresse sem resultar em uma solução benéfica

Reforce os objetivos da equipe

Reforçar os objetivos da equipe ajuda a restabelecer uma base sólida e a orientar sua equipe de volta ao caminho certo.

Embora seja fácil ficar atolado durante o estágio de tempestade, reforçar as metas, o propósito e os objetivos da equipe ajuda os membros da equipe a recuperar o foco no panorama geral. A comunicação é a chave para reforçar os objetivos da equipe. Ela resolve conflitos e ajuda os membros da equipe a pensar na meta final.

Você pode criar um plano de comunicação usando Modelo de quadro branco do plano de comunicação do ClickUp .

Esse modelo garante que você transmita a mensagem certa para as pessoas certas. O modelo de plano de comunicação do ClickUp tem campos como partes interessadas, objetivos, conteúdo da mensagem, método de entrega, etc., para ajudá-lo a definir e esclarecer as regras de comunicação.

modelo de quadro branco do plano de comunicação do clickup

Conquiste o palco com o ClickUp

Líderes de equipe fortes criam equipes de alto desempenho. Portanto, se você estiver preparado para lidar com os desafios do estágio de tempestade, sua equipe navegará facilmente pela "tempestade" com você como âncora orientadora.

Ao estar ciente dos possíveis problemas, desenvolver habilidades de liderança e implementar práticas recomendadas, você pode ajudar os membros da sua equipe a ter o melhor desempenho em todos os estágios de desenvolvimento da equipe. O ClickUp pode ajudar a facilitar a jornada da sua equipe.

O ClickUp é uma ferramenta completa de comunicação e colaboração que reúne tudo em um só lugar - membros da equipe, cronogramas e recursos. Ele pode ajudá-lo a se comunicar facilmente, definir funções, conversar em tempo real e acompanhar o progresso da equipe.

Quer experimentar o ClickUp para criar equipes mais fortes no futuro? Registre-se gratuitamente hoje mesmo !