10 dicas sobre como ter conversas difíceis no trabalho

Você já se viu preso em uma situação complicada no local de trabalho em que uma conversa parece desafiadora? Isso é o que chamamos de conversa difícil - uma conversa complicada, incômoda e, às vezes, totalmente desconfortável. Pode ser sobre avaliações de desempenho, resolução de conflitos, demissões, discriminação no local de trabalho ou dilemas éticos.

Nosso primeiro instinto é evitar ter essas conversas difíceis no local de trabalho. Entretanto, evitar essas conversas não fará com que elas desapareçam e pode piorar a situação.

Essas conversas difíceis ajudarão a garantir que o trabalho esteja no caminho certo, promoverão a compreensão e o trabalho em equipe, resolverão problemas e compartilharão feedback.

A maioria dos funcionários evita conversas difíceis porque não sabe como lidar com elas. É por isso que compilamos um guia abrangente sobre como ter conversas difíceis no trabalho.

Como identificar o momento certo para ter conversas difíceis no trabalho?

Identificar o momento certo para conversas difíceis é essencial para uma comunicação e resolução eficazes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a reconhecer quando iniciar essas discussões:

Padrões de percepção: Fique atento a problemas ou comportamentos recorrentes que afetam a produtividade, o moral ou o trabalho em equipe

Avalie o impacto: Avalie a gravidade da situação e suas possíveis consequências para os indivíduos ou para a organização como um todo

Considere as emoções: Preste atenção a sinais como frustração, tensão ou evitação. Isso pode indicar problemas subjacentes que precisam ser tratados

**Determine a prontidão: Determine se todas as partes envolvidas estão em uma mentalidade adequada para se envolver em uma conversa construtiva

Selecione o momento certo: Selecione um momento em que todos os envolvidos possam se concentrar sem distrações e em que as emoções estejam relativamente estáveis

Priorize a privacidade: Escolha um ambiente privado para garantir a confidencialidade e incentivar a comunicação aberta sem medo de julgamento ou constrangimento

Escolha um ambiente privado para garantir a confidencialidade e incentivar a comunicação aberta sem medo de julgamento ou constrangimento Monitore a carga de trabalho: Evite discutir tópicos delicados durante períodos de pico de carga de trabalho ou momentos de alto estresse

Revise as políticas: Familiarize-se com as políticas da empresa relativas à resolução de conflitos e aos protocolos de comunicação para garantir a conformidade

Familiarize-se com as políticas da empresa relativas à resolução de conflitos e aos protocolos de comunicação para garantir a conformidade Busque orientação: Se não conseguir determinar o momento ou como lidar com uma conversa difícil, consulte o RH ou um supervisor para obter apoio

Lembre-se de todos esses pontos e não espere muito tempo para ter a conversa. Evitar ou esperar muito tempo por uma conversa difícil pode piorar o problema. Portanto, prepare-se e mergulhe na conversa.

Desafios comuns de conversas no local de trabalho

Comunicação e colaboração no local de trabalho tem seu quinhão de desafios. Vamos discutir alguns deles:

Audição passiva

A escuta passiva é um dos desafios mais comuns nas conversas no local de trabalho. Significa ouvir o que alguém está dizendo sem entender.

Uma conversa é incompleta sem que todas as partes envolvidas tentem entender e ter empatia umas com as outras, o que pode levar a mal-entendidos e atritos.

Portanto, lembre-se de sua objetivo de comunicação e praticar a escuta ativa, dando total atenção ao orador antes de iniciar uma conversa difícil.

Diferenças culturais

A força de trabalho de hoje é mais diversificada, com funcionários, gerentes e clientes espalhados pelo mundo todo. Essa diversidade cultural pode levar a barreiras de comunicação, mal-entendidos e conflitos decorrentes de diferentes normas, valores e estilos de comunicação.

Você pode gerenciar essas diferenças promovendo um diálogo aberto e fomentando a sensibilidade cultural. Agrupar pessoas de diferentes origens pode ajudá-las a colaborar e a se conhecerem.

Dinâmica do poder

Os desequilíbrios de poder entre supervisores, gerentes e funcionários podem dificultar a comunicação aberta e a transparência. Isso também pode criar medo de se manifestar ou expressar opiniões divergentes.

Para gerenciar a dinâmica do poder, é fundamental ajudar os funcionários a se sentirem capacitados para expressar suas opiniões e preocupações. Incentive políticas de portas abertas, sessões regulares de feedback e transparência da liderança.

Perder o momento certo

Muitas empresas geralmente perdem o momento certo para ter conversas difíceis, o que resulta em mal-entendidos maiores. Abordar os problemas e compartilhar informações no momento certo e da maneira adequada é uma das formas mais eficazes de se lidar com os problemas estratégias de comunicação mais eficazes .

Isso garante que seus funcionários estejam sempre atualizados com os acontecimentos da empresa e tenham a chance de resolver conflitos rapidamente.

Falta de interesse

É impossível levar o assunto adiante se a pessoa não estiver interessada na discussão, na abordagem ou na resolução de conflitos. Também é mais provável que a outra pessoa ignore sua mensagem.

Alguns motivos para isso podem ser a desconexão com o tópico, a percepção de irrelevância ou a baixa motivação. Você pode esclarecer o objetivo da conversa e usar ferramentas de comunicação no local de trabalho para combater esse desinteresse.

10 dicas sobre como ter conversas difíceis no trabalho

Aqui estão 10 dicas para ajudá-lo a ter conversas difíceis no trabalho.

1. Não procrastine

Já dissemos isso antes, e vou repetir novamente: não evite conversas difíceis. Quanto mais você as evitar, maiores serão suas chances de criar ressentimento e ansiedade. Portanto, encare a situação de frente, seja um conflito ou um desempenho ruim.

Encontre o momento certo para ter a conversa. Verifique os horários, as cargas de trabalho e a disponibilidade das pessoas envolvidas. Escolha um momento em que você ache que os participantes possam controlar suas emoções.

Tente agendar a sessão o mais rápido possível. Isso evitará que os problemas se tornem mais significativos e melhorará a situação rapidamente.

2. Prepare-se com antecedência

As palavras que você usa durante uma conversa difícil são muito importantes. Portanto, não faça isso no calor do momento. Dedique algum tempo para se preparar antes de mergulhar na conversa.

Comece definindo o que você quer alcançar e o objetivo da conversa. Escreva as metas, prepare documentos ou provas de apoio e documente o conflito por escrito. Anote os pontos de discussão em um bloco de notas de fácil acesso para consultá-los durante a conversa.

Anote os pontos de discussão, crie listas de verificação e acesse as anotações de qualquer dispositivo usando o ClickUp Notepad

Além disso, considere todos os possíveis resultados da conversa. Você pode identificar as emoções relacionadas a ela e a melhor maneira de abordá-la. Isso o ajudará a se preparar para os melhores e piores resultados e a lidar com eles com serenidade quando ocorrerem.

3. Seja específico e concentre-se nos fatos

Ao se preparar para uma conversa difícil, é melhor ser específico e se concentrar nos fatos. Tente separar suas emoções da situação para eliminar suposições e projeções.

Isso o ajudará a listar os fatos da situação. Assuma a responsabilidade por sua parte, identifique o impacto do conflito, desenvolva sua estratégia e colete evidências.

Torne o objetivo da conversa específico e claro. Seja direto, mas educado. No entanto, lembre-se de que, embora você possa deixar suas emoções de fora da conversa, a outra pessoa pode não fazer o mesmo. É por isso que você deve se preparar com antecedência para administrar qualquer reação emocional.

4. Desenvolva a confiança

A confiança e o respeito mútuo melhoram a comunicação colaborativa e trabalho em equipe. Conversas desafiadoras são inevitáveis. Portanto, a base para mantê-las deve ser construída desde o início.

Realize trocas regulares de feedback e sessões individuais com os funcionários para incentivar a comunicação aberta e honesta. Isso fará com que seja mais fácil para eles entrarem em contato com você para resolver conflitos e ficarem mais abertos a receber feedback.

Outro aspecto essencial a ser considerado ao manter conversas difíceis (ou qualquer outra conversa) e desenvolver a confiança é o ambiente físico. Não escolha um local público para a discussão. Em vez disso, você pode usar seu escritório, um local neutro ou uma reunião virtual.

5. Busque a compreensão e a empatia

Ao ter uma conversa difícil, procure ser honesto, mas também gentil. Se estiver trabalhando na resolução de conflitos, lembre-se de que os conflitos geralmente resultam da falta de visão e de mal-entendidos.

Portanto, é fundamental ser compreensivo e dar espaço para o membro da equipe compartilhar sua perspectiva. Tranquilize-os de que você pretende resolver a situação.

Se você estiver prestes a dar um feedback negativo aos seus funcionários, tente ser empático e compassivo. Imagine como é a sensação de ser esse funcionário e gerencie a conversa de acordo.

Se eles ficarem emocionados, tente tranquilizá-los. Faça as pausas apropriadas para dar-lhes tempo para organizar seus pensamentos. A ideia é estar atento à outra pessoa.

6. Use declarações do tipo "eu "

O uso de frases "eu" ajuda a compartilhar suas preocupações e experiências sem parecer defensivo ou culpar os outros. Veja isto, por exemplo:

Você não está cumprindo os prazos.

Estou preocupado com os prazos não cumpridos e como eles afetam o progresso da nossa equipe.

A primeira declaração se concentra na culpa, enquanto a segunda expressa sentimentos pessoais e discute o impacto. A primeira é um feedback crítico, enquanto a segunda é um feedback construtivo.

Portanto, comunique seus pontos de vista de forma positiva usando linguagem em primeira pessoa. Isso o ajudará a transmitir seus pontos de vista com clareza, sem acusar a outra pessoa.

7. Ouça ativamente

Uma parte crucial da compreensão da perspectiva de outra pessoa é ouvir ativamente quando ela fala. Isso envolve concentrar-se totalmente no que está sendo dito, entender a mensagem e responder com atenção.

Procure entender o que a pessoa está dizendo em vez de se concentrar apenas em responder imediatamente. Faça perguntas em caso de confusão. Você também pode parafrasear o que foi dito com suas próprias palavras para melhor compreensão.

Ouvir ajuda a criar confiança, resolver conflitos, entender a dinâmica da equipe e desenvolver relacionamentos melhores. Você pode praticar a escuta ativa dando atenção total, ouvindo sem interromper, refletindo, validando emoções e fazendo perguntas esclarecedoras.

8. Soluções de brainstorming

A marca registrada de uma conversa bem-sucedida é sua capacidade de decidir o caminho a seguir. Tente encerrar todas as conversas difíceis no local de trabalho chegando a uma solução produtiva.

Não importa se o conflito é entre membros da equipe devido a diferentes estilos de trabalho ou o mau desempenho de um funcionário, você deve desenvolver um plano de ação para melhorar a situação. Reserve um tempo para fazer um brainstorming de soluções e encontrar um ponto em comum.

Faça um brainstorming de ideias e colabore sem esforço usando o ClickUp Whiteboard

Se o membro da sua equipe estiver passando por um momento difícil, ofereça ajuda e apoio sempre que puder. Você também pode trazer outros membros da equipe (desde que todas as partes concordem) para discutir soluções.

Faça um plano por escrito e crie uma linha do tempo para acompanhar o progresso. É fundamental definir metas mensuráveis com orientações específicas.

9. Acompanhamento

Imagine terminar uma conversa da melhor forma possível. Você apontou os problemas e encontrou soluções, e tudo estava ótimo. Até que, um dia, não está mais. Muitas pessoas tendem a retroceder as conversas para processá-las melhor. Isso pode causar reações atrasadas e sentimentos de frustração ou constrangimento.

Portanto, lembre-se de criar um plano de acompanhamento para verificar com eles regularmente. Você pode agendar reuniões informais, como reuniões virtuais com café, para colocar o trabalho em dia e avaliar a reação deles. Você também pode participar de reuniões formais para verificar o progresso deles.

10. Saiba quando envolver o departamento de RH

Gerenciar conversas desafiadoras em um ambiente de trabalho é uma habilidade imprescindível, seja você um líder ou um funcionário. Entretanto, saber quando envolver o departamento de RH ou seu gerente também é essencial.

É melhor envolver a equipe de RH se a conversa envolver violações de políticas ou assuntos críticos. Você também pode envolver a equipe de RH se o conflito estiver aumentando, se houver alegações de má conduta ou violações legais, ou durante discussões delicadas.

Compartilhe a situação exata com a equipe de RH com antecedência e esclareça sua função na conversa. Um representante do RH atuará como mediador imparcial durante a conversa, preservando a confidencialidade e protegendo os interesses de todas as partes.

Prepare sua equipe para o sucesso

Conversas e problemas difíceis são inevitáveis no local de trabalho. Embora não seja possível impedir que eles aconteçam, você certamente pode reduzi-los. Aqui estão algumas dicas para evitar problemas no trabalho:

Fomente a comunicação aberta

Incentivar a comunicação transparente e honesta entre os membros da equipe, os supervisores e a liderança pode ajudar a evitar conflitos. Motive sua equipe a se manifestar e abordar os problemas com franqueza.

Traga a comunicação da equipe para um único lugar usando o ClickUp Chat

Crie canais para que o feedback, as sugestões e as preocupações sejam compartilhados de forma aberta e construtiva. Use uma ferramenta simplificada para manter conversas para que todos fiquem atualizados com os acontecimentos recentes.

Ofereça oportunidades para feedback e discussões regulares. Você pode realizar reuniões de equipe para discutir pontos de vista ou conversar entre si. Você também pode configurar formulários de feedback automáticos para que todos possam compartilhar seus comentários rapidamente.

Defina expectativas claras

Outra maneira útil de evitar problemas é definir expectativas e limites claros. Comunique funções, responsabilidades e expectativas de desempenho a todos os funcionários. Além disso, devem ser estabelecidas diretrizes de comportamento e comunicação.

Certifique-se de que todos entendam seus deveres e objetivos para minimizar a confusão e os mal-entendidos. Além disso, seja transparente e direto ao definir as expectativas. Isso evitará qualquer ambiguidade ou conflito.

Use modelos

Use modelos de plano de comunicação para delinear estratégias e objetivos para toda a comunicação organizacional. Esses modelos especificam os tipos de mensagens, as formas e as frequências de comunicação e o público-alvo.

Crie um plano de comunicação abrangente de forma fácil e rápida

ClickUp's Modelo de plano de comunicação tem tudo o que você precisa para otimizar seu processo de comunicação. Ele oferece à sua equipe um plano claro para uma comunicação interna e externa consistente.

Você pode organizar objetivos, cronogramas e partes interessadas para a comunicação, listar os canais mais eficazes, acompanhar e medir seu sucesso e organizar sua estratégia.

Forneça treinamento

Invista em treinamento contínuo e oportunidades de desenvolvimento de habilidades para que os funcionários aprimorem seus conhecimentos, capacidades e habilidades interpessoais. Ofereça treinamento sobre resolução de conflitos, comunicação eficaz e conscientização sobre diversidade para ajudá-los a enfrentar com sucesso os desafios do local de trabalho.

Você também pode incentivar a colaboração multifuncional, atividades de formação de equipes e definição de metas compartilhadas para promover a camaradagem e o respeito mútuo entre os funcionários.

Aproveite as ferramentas de colaboração

Use ferramentas de colaboração para aprimorar a comunicação e promover um ambiente de trabalho transparente. O ClickUp é uma poderosa ferramenta de colaboração projetada para simplificar o gerenciamento de projetos organizacionais, a comunicação e o trabalho em equipe.

Simplifique a gestão de pessoas com o ClickUp

Seus recursos abrangentes e sua interface intuitiva fazem dela uma plataforma eficaz para evitar conflitos no trabalho e promover a transparência e a responsabilidade. ClickUp para recursos humanos simplifica o gerenciamento de pessoas e cria um hub central de informações.

Veja como você pode aproveitar o ClickUp:

Distribua tarefas com base na capacidade da equipe com o Workload View

Aproveite as mais de 15 visualizações exclusivas do ClickUp, incluindo a Visualização de Carga de Trabalho, para distribuir tarefas com eficiência

Integre seus aplicativos favoritos e coloque todo o seu trabalho sob o mesmo teto com as mais de 1.000 integrações do ClickUp

Atribua comentários como tarefas a partir deDocumentos do ClickUp e Whiteboard

Comunique-se e mantenha todos na mesma página usandoVisualização de bate-papo do ClickUp Faça um brainstorming de ideias e soluções com oQuadro branco do ClickUp Documentar processos e colaborar em tempo real usando o ClickUp Docs

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com relatórios em tempo real

Aumente a comunicação e a transparência no local de trabalho com o ClickUp

As conversas difíceis não são barreiras, mas portas de entrada para uma compreensão mais profunda e relacionamentos mais fortes. Dominar a arte das conversas difíceis é uma habilidade necessária que ajuda a construir relacionamentos saudáveis, promover o crescimento e impulsionar o sucesso organizacional.

Com essas dicas, você pode navegar com sucesso pelas complexidades da comunicação no local de trabalho, desde a definição do cenário com objetivos claros até a prática da escuta ativa e da empatia.

Aproveite o poder das ferramentas de colaboração, como o ClickUp, para ampliar a eficácia dessas estratégias. O ClickUp oferece uma plataforma centralizada para comunicação transparente, gerenciamento simplificado de tarefas e resolução proativa de conflitos. Registre-se gratuitamente!