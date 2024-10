Todo líder de vendas se esforça para fechar mais negócios, aumentar a receita de vendas, gerenciar melhor os clientes e expandir para novos mercados. Pesquisa do Gartner sobre metas de vendas para 2024 destaca as principais prioridades do departamento de vendas: aumentar a receita (52%), melhorar a experiência do cliente (50%), aprimorar a experiência do representante de vendas (32%) e aumentar a produtividade (24%).

No entanto, para atingir essas metas, é necessário analisar dados relevantes, melhorar a visibilidade e permitir que as equipes de vendas se concentrem em tarefas criativas e estratégicas, em vez de tarefas repetitivas.

Embora as planilhas tradicionais sejam úteis, elas geralmente têm dificuldades com grandes conjuntos de dados, o que leva à ineficiência.

A solução? Modelos de vendas especializados do Google Sheets que simplificam as operações e aumentam a produtividade.

Compilamos uma lista de seis modelos de vendas gratuitos do Google Sheets. Também discutimos suas limitações e exploramos os pontos que valem a pena Alternativas ao Google Sheets para ajudá-lo a economizar tempo e aumentar a eficiência dos representantes de vendas.

O que faz um bom modelo de vendas do Google Sheets?

Veja a seguir o que diferencia um bom modelo de vendas do Planilhas Google dos demais:

Facilidade de uso: Assegurar que o modelo do Planilhas Google seja fácil de navegar, permitindo que todos os membros da equipe o utilizem sem treinamento extensivo

Assegurar que o modelo do Planilhas Google seja fácil de navegar, permitindo que todos os membros da equipe o utilizem sem treinamento extensivo Personalização: Permitir a fácil modificação dos campos do cliente, a definição de KPIs e o gerenciamento de notificações para atender a necessidades específicas de vendas

Permitir a fácil modificação dos campos do cliente, a definição de KPIs e o gerenciamento de notificações para atender a necessidades específicas de vendas Colaboração: Permita a colaboração contínua criando tarefas, acompanhando operações, deixando comentários e compartilhando relatórios de vendas com a equipe de vendas

Permita a colaboração contínua criando tarefas, acompanhando operações, deixando comentários e compartilhando relatórios de vendas com a equipe de vendas Visualização e geração de relatórios: Inclua recursos de geração de relatórios para visualizar os dados de vendas em tabelas, gráficos de barras ou painéis para uma interpretação mais clara

Inclua recursos de geração de relatórios para visualizar os dados de vendas em tabelas, gráficos de barras ou painéis para uma interpretação mais clara Cálculos incorporados: Escolha um modelo com fórmulas incorporadas e cálculos avançados para automatizar a receita total e a previsão de vendas, economizando tempo e reduzindo erros

Escolha um modelo com fórmulas incorporadas e cálculos avançados para automatizar a receita total e a previsão de vendas, economizando tempo e reduzindo erros Integração: Garanta a compatibilidade com CRMs existentes, ferramentas de marketing eplataformas de produtividade de vendas para facilitar a transferência de dados

Modelos de vendas do Google Sheets

1. Modelo de CRM do Google Sheets da Hubspot

via Hubspot Se você deseja acompanhar as tarefas de vendas e gerenciar as interações com os clientes sem investir totalmente em um software de CRM, então Modelo de CRM do Google Sheets da Hubspot deve ser sua escolha.

Você pode fazer o download desse modelo gratuito do Google Sheets e personalizá-lo adicionando ou removendo campos para alinhá-lo ao pipeline de vendas da sua empresa e aproveitar todo o seu potencial.

Em seguida, inclua os detalhes do cliente, como nome, endereço de e-mail, gerente de conta, canal de comunicação, site, data e estágio de vendas.

Analise os dados de vendas e gere um relatório para descobrir tendências e padrões do cliente e aprimorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

2. Rastreador de leads de vendas do Google Sheets da Hubspot

via HubspotRastreador de leads de vendas do Google Sheets da Hubspot permite que você acompanhe a jornada dos seus leads e analise os dados para personalizar os esforços de divulgação, aprimorar o funil de vendas e melhorar as conversões. Para começar a rastrear leads usando esse modelo gratuito, baixe-o no formato do Planilhas Google e configure-o de acordo com seus estágios de vendas.

Navegue até a guia "Dados" e preencha os detalhes sobre seus leads: nome, pessoa de contato, origem, região, endereço de e-mail, probabilidade de ganho, estágio e status do negócio e valor estimado.

Em seguida, você pode usar o painel do modelo que oferece insights sobre taxas de conversão, valor médio, ciclo de vida do cliente e tamanho dos negócios. Com essas informações, você pode criar estratégias de vendas e operações para aumentar as vendas.

3. Modelo de painel de vendas do Google Sheets da Hubspot

via Hubspot Nem sempre é fácil rastrear KPIs e métricas e compartilhar o relatório entre as equipes para aumentar a visibilidade e a transparência.

Com Modelo de painel de vendas do Google Sheets da Hubspot com o modelo de painel de vendas do Google Sheets da Hubspot, você pode monitorar sem esforço os dados de vendas mensais, organizar os componentes do painel, configurar filtros e identificar padrões.

Para obter insights de seu relatório, insira detalhes de vendas no modelo do Google Sheets e defina métricas críticas de vendas, como vendas totais, taxa de conversão, valor médio de vendas, receita semanal e mensal e custos de aquisição de clientes.

A melhor parte é que você pode configurar notificações automáticas para alertar as partes interessadas sempre que uma métrica exceder ou ficar abaixo dos limites predefinidos. Isso permite que você comemore o sucesso do negócio e tome medidas de controle para enfrentar os desafios nos processos de vendas.

4. Modelo de registro de chamadas de vendas por Template.net

via Template.netModelo de registro de chamadas de vendas da Template.net é um modelo simples, mas poderoso, do Google Sheets que ajuda a analisar as chamadas de vendas para melhorar a eficiência da equipe. Faça o download no formato do Google Sheets e personalize-o para começar a usá-lo em seus fluxos de trabalho de vendas.

Além disso, você pode usar vários campos, como nome do cliente, empresa, data, hora e notas, para manter os detalhes do cliente organizados. O modelo de planilha inclui fórmulas integradas e elementos visuais, como gráficos e barras, para projetar vendas e rastrear dados com eficiência.

5. Modelo de formulário de relatório de vendas diárias da Template.net

via Template.net Deseja registrar as transações diárias de vendas e avaliar o desempenho de cada representante de vendas? O Modelo de formulário de relatório de vendas diárias da Template.net é uma ótima opção.

Esse modelo gratuito do Google Sheet permite que você registre suas informações de vendas diárias em um único local. Ele inclui detalhes vitais, como o nome do representante de vendas, horário, nome do produto, quantidade e preço unitário. O modelo de planilha calcula automaticamente o total e mostra as vendas diárias de cada representante em um gráfico de barras.

Isso permite que você acompanhe facilmente o desempenho, identifique os produtos mais vendidos e meça a receita gerada em relação às metas. É uma ótima maneira de monitorar o progresso.

6. Modelo de previsão de vendas com base em oportunidades da Template.net

via Template.net Um processo preciso de previsão de vendas é fundamental para a alocação eficaz de recursos, a elaboração de orçamentos, a definição de metas e o gerenciamento de estoques. A Modelo de previsão de vendas com base em oportunidades by Template.net permite consolidar as oportunidades de vendas e prever com precisão a receita futura com facilidade.

Esse modelo inclui campos como agente de vendas, local, detalhes da conta, valor da previsão, probabilidade e previsão de fechamento. Você pode facilmente prever as vendas para um período específico - um mês, trimestre ou ano. Os cálculos incorporados nesse modelo de planilha preenchem automaticamente a previsão ponderada e o valor total da sua empresa.

Esse modelo do Google Sheet também oferece recursos avançados, como relatórios de pipeline de vendas, previsão baseada em tempo e estimativa de valor baseada em oportunidade, para prever conversões de vendas e receita.

Limitações do uso do Planilhas Google para modelos de vendas

Apesar de serem funcionais e fáceis de usar, esses modelos gratuitos do Planilhas Google têm suas limitações. Os vendedores que usam o Google Sheets podem ter dificuldades:

Falta de automação: Os modelos do Google Sheets não podem automatizar os fluxos de trabalho de vendas enviando e-mails, criando tarefas e gerando relatórios. Dessa forma, as equipes de vendas não conseguem economizar tempo e aumentar a produtividade

Os modelos do Google Sheets não podem automatizar os fluxos de trabalho de vendas enviando e-mails, criando tarefas e gerando relatórios. Dessa forma, as equipes de vendas não conseguem economizar tempo e aumentar a produtividade Integração limitada: Integrar o Google Sheets, mesmo comferramentas simples de vendasgeralmente requer add-ons adicionais, que podem ser incômodos e limitar a transferência contínua de dados

Integrar o Google Sheets, mesmo comferramentas simples de vendasgeralmente requer add-ons adicionais, que podem ser incômodos e limitar a transferência contínua de dados Personalização restrita: As opções de personalização geralmente são limitadas, o que dificulta a adaptação dos modelos a processos de vendas complexos ou a necessidades comerciais exclusivas

Alternativas aos modelos de vendas do Google Sheets

Agora que você conhece as ofertas, as funcionalidades e as limitações dos modelos do Google Sheets para operações de vendas, vamos explorar algumas alternativas. ClickUp é um software versátil de gerenciamento de projetos que aprimora o gerenciamento avançado de tarefas, a colaboração em tempo real, a definição de metas e o rastreamento de KPIs. Software de gerenciamento de projetos de vendas da ClickUp permite que você gerencie todas as tarefas de vendas - desde o acompanhamento de clientes potenciais até a colaboração com a equipe de vendas, treinamento de pessoal e integração de clientes - tudo em um só lugar.

Você pode eliminar silos e substituir o volumoso Excel ou o Google Sheets.

Traga o rastreamento de leads, a nutrição, a integração de clientes e a colaboração em uma única plataforma com o software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/, a rede neural do ClickUp, usa IA para conectar pessoas a tarefas, documentos, bases de conhecimento e dados de clientes para descobrir insights ocultos e fazer projeções de receita. Ele personaliza o alcance para aumentar o engajamento e realiza análises de sentimentos para refinar as estratégias.

Além disso, com uma biblioteca de modelos pré-construídos, totalmente personalizáveis e gratuitos, o ClickUp é uma ferramenta de marketing de negócios que pode ser usada para criar e manter um ambiente de negócios ferramenta indispensável em sua pilha de tecnologia de vendas .

1. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Seu pipeline de vendas oferece uma visão clara de todo o processo de vendas: prospecção, qualificação de leads, proposta, negociação, fechamento de negócios e garantia de contratos. Essa visibilidade ajuda a aprimorar o desenvolvimento de produtos, o gerenciamento de estoques, a previsão de receita e a enfrentar desafios.

Por exemplo, o Modelo de pipeline de vendas do ClickUp é um modelo totalmente personalizável que permite gerenciar dados de leads e visualizar o funil de vendas.

Com mais de 30 status personalizados, quatro visualizações personalizadas diferentes, campos personalizados e recursos de gerenciamento de projetos, você pode otimizar cada etapa do processo de vendas, melhorar a comunicação e a colaboração entre os representantes de vendas e priorizar os leads com base na urgência, no valor e no potencial.

2. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Modelo de relatório de vendas do ClickUp

A geração de um relatório de vendas detalhado e o rastreamento de métricas não precisam ser complicados. O Modelo de relatório de vendas do ClickUp facilita o acompanhamento das principais métricas, o monitoramento do progresso das vendas e a identificação de áreas de melhoria.

Crie campos personalizados como Sales Region, Sales Achievement, Sales Year, Sales Quarter e outros para armazenar e visualizar dados críticos. Use Visualização de tabela do ClickUp para analisar padrões e tendências no desempenho de vendas para entender melhor os clientes e desbloquear oportunidades de crescimento.

Depois de concluir o monitoramento dos dados, compartilhe os insights e as descobertas em um relatório visual com as partes interessadas.

Dica profissional: A maneira mais inteligente de acompanhar os dados críticos de vendas e o desempenho da equipe é por meio de ClickUp Dashboards . Crie um painel de vendas personalizado para rastrear e destacar as principais métricas e tomar decisões baseadas em dados.

3. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Modelo de KPI de vendas da ClickUp

O modelo Modelo de KPI de vendas do ClickUp ajuda você a definir metas mensuráveis, monitorar os principais KPIs e medir o sucesso de sua estratégia de vendas. Isso é fundamental para melhorar o desempenho de vendas, alavancar oportunidades e aumentar a receita.

Para visualizar o desempenho de vendas, configure KPIs usando campos personalizados, como receita mensal de vendas, valor médio do pedido, taxa de conversão, valor do tempo de vida do cliente e vendas repetidas.

Pense nesse modelo como um mapa que oferece total transparência e clareza nos KPIs para facilitar a tomada de decisões mais rápida e atingir os objetivos de vendas da empresa.

4. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas do ClickUp

Você está cansado de fazer malabarismos com várias ferramentas para coletar dados de vendas?

Use o Modelo de rastreador de vendas do ClickUp para ter uma visão clara das partes móveis de seu processo de vendas.

Você pode definir as metas de vendas semanais e mensais da sua equipe e organizar as tarefas em cinco status, incluindo "Meta atingida", "Meta não atingida", "Concluída", "Não iniciada" e "Em andamento", para acompanhar o progresso.

Esse modelo gratuito permite monitorar o desempenho individual e da equipe em tempo real, analisar dados, compará-los com registros históricos e tomar decisões baseadas em dados.

Depois de analisar os dados de vendas, compartilhe suas descobertas como relatórios ou apresentações para revisar, recompensar os funcionários e definir novas metas semanais/mensais.

5. Modelo de processo de vendas do ClickUp

Modelo de processo de vendas do ClickUp

Os Modelo de processo de vendas do ClickUp orienta os representantes de vendas, os executivos e a equipe de suporte ao cliente na conversão de leads em clientes recorrentes.

Com esse modelo de fácil utilização para iniciantes, você pode esclarecer seu processo de vendas e fornecer estrutura para que as equipes de vendas se concentrem nas próximas etapas. Além de identificar áreas de melhoria e permitir que as equipes otimizem o processo de vendas, o modelo ajuda a integrar facilmente novas equipes de vendas, pois elas podem começar a trabalhar nas tarefas consultando-o.

Esse modelo gratuito foi criado para ajudar todos os membros da equipe de vendas a administrar todo o processo de vendas com mais rapidez e eficiência. Você pode simplificar o processo de vendas com recursos avançados, como gráficos, tags, avisos de dependência, e-mails etc.

6. Modelo de chamadas de vendas ClickUp

Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Está tendo dificuldades para gerenciar o contato com os clientes?

O Modelo de chamada de vendas do ClickUp ajuda a registrar os detalhes das chamadas, analisar o desempenho dos representantes de vendas e atribuir tarefas de acompanhamento. Como resultado, você pode controlar as operações de vendas, maximizar a eficiência e economizar tempo.

Esse modelo de vendas específico ajuda a monitorar as chamadas de vendas e a medir o desempenho dos representantes de vendas para encontrar áreas de melhoria. Você pode convidar os representantes de vendas para colaborar e garantir que todas as partes interessadas estejam na mesma página com esses dados consolidados.

Dica profissional: Use Documentos do ClickUp para armazenar todos os documentos necessários para a chamada de vendas, como roteiros, folhetos, apresentações e materiais gratuitos, em um único local. Convide seu tempo para compartilhar sugestões usando o recurso de colaboração em tempo real.

7. Modelo de plano de vendas do ClickUp

Modelo de plano de vendas do ClickUp

Como executivo de vendas, a criação do plano de vendas correto, o estabelecimento de objetivos claros e o desenvolvimento de estratégias podem ser uma tarefa árdua.

O Modelo de plano de vendas do ClickUp ajuda a criar um plano de vendas abrangente para gerar resultados. Esse modelo simples de usar é perfeito para quem quer entender melhor os clientes, definir uma estrutura clara de tarefas e aumentar a visibilidade do progresso das vendas.

Com cinco status personalizados, quatro campos personalizados e cinco visualizações personalizadas diferentes, você pode acessar facilmente os dados, visualizar as etapas de um plano de vendas e monitorar o progresso. Além disso, você pode aprimorar o rastreamento do plano de vendas com funcionalidades diferenciadas, como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.

Em geral, este modelo de plano de vendas gratuito garantirá que os membros da equipe permaneçam na mesma página durante todo o processo de vendas - definindo metas, acompanhando o desempenho, superando possíveis atrasos e desafios e obtendo sucesso.

8. Modelo de integração de vendas do ClickUp

Modelo de integração de vendas do ClickUp

A criação de material de integração de vendas a partir do zero exige muito tempo e esforço.

É por isso que Modelo de integração de vendas do ClickUp simplifica o processo. Cinco campos personalizados, como e-mail, número de contato, tipo de emprego, data oficial de início e data de orientação, ajudam a capturar as informações necessárias para a integração. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp facilita a visualização dos fluxos de trabalho de integração, o gerenciamento de tarefas com rótulos de prioridade e o acompanhamento do progresso em tempo real.

Aproveite o ClickUp Docs para compartilhar recursos, como documentação do processo de vendas, informações sobre produtos e materiais de treinamento com os novos contratados. O ClickUp Automation ajuda a automatizar tarefas repetitivas para liberar os representantes de vendas e agilizar gerenciamento de projetos para equipes de vendas .

O Sales Onboarding Template do ClickUp permite que você crie um processo de integração tranquilo, ajudando os novos funcionários a se atualizarem rapidamente e maximizando a produtividade da equipe de vendas existente.

9. Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Modelo de CRM de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de CRM de vendas do ClickUp ajuda a gerenciar leads, visualizar oportunidades de vendas, organizar contatos e descobrir insights exclusivos.

Crie tarefas com mais de 20 status personalizados, como "Ativo", "Em andamento", "Em conversações", "Integração" e'Encerrado". Automação do ClickUp vai além, automatizando o fluxo de trabalho de e-mail para enviar atualizações oportunas sem esforço manual.

Por exemplo, você precisa enviar e-mails de acompanhamento para clientes potenciais com os quais fez chamadas de descoberta na semana passada. O ClickUp Brain pode gerar e-mails personalizados para cada cliente potencial. Isso economiza horas e reduz o ciclo de vendas, automatizando os acompanhamentos.

Aprenda dicas e truques para escrever e-mails eficazes com o ClickUp Brain

Basta digitar sua consulta e você receberá orientação personalizada de seu próprio assistente de IA.

Crie estratégias de vendas eficazes usando o ClickUp

Um modelo de vendas ajuda a acompanhar as atualizações de sua equipe de vendas, gerenciar possíveis clientes em potencial, entender melhor seus clientes e criar planos de vendas eficazes.

O que faz o ClickUp se destacar? Seus recursos avançados permitem que você colabore com a equipe de vendas, ajude a escalar de forma sustentável e personalize seus fluxos de trabalho de vendas.

A melhor parte?

Os recursos de automação e IA do ClickUp economizam seu tempo, aumentam a eficiência e otimizam todo o processo de vendas, ajudando você a transformar leads em clientes fiéis.

Pronto para elevar o nível de sua estratégia de vendas? Registre-se no ClickUp gratuitamente para baixar e usar esses modelos de vendas eficazes.