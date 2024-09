OKRs vs. MBOs: Qual é a diferença?

Há muita sabedoria gerencial em todo o mundo. Líderes empresariais, pesquisadores e publicações criam teorias e elaboram novas estratégias o tempo todo.

Veja, por exemplo, estratégias de definição de metas . OKRs, KPIs, balanced scorecards, metas SMART, método Get Things Done, estrutura WOOP, etc., são apenas algumas das muitas disponíveis atualmente. À medida que o mercado e a economia evoluem, novas estruturas estão sendo desenvolvidas todos os dias.

Apesar da forte concorrência de vários sistemas novos, os dois princípios de definição de metas que resistiram ao teste do tempo são Objectives and Key Results (OKR) e Management by Objectives (MBO).

Nesta postagem do blog, exploraremos os dois em detalhes e examinaremos as diferenças entre OKR e MBO.

O que é MBO?

O gerenciamento por objetivos (MBO) é uma abordagem de avaliação de desempenho que ajuda toda a organização a estabelecer metas claramente definidas e a trabalhar estrategicamente para alcançá-las ao longo do tempo.

Criada pelo consultor de gestão Peter Drucker em seu livro "The Practice of Management", de 1954, a MBO é caracterizada por:

Alinhamento : As metas individuais são alinhadas com os objetivos organizacionais, garantindo que todos estejam trabalhando para alcançar os mesmos resultados

: As metas individuais são alinhadas com os objetivos organizacionais, garantindo que todos estejam trabalhando para alcançar os mesmos resultados Planejamento : As MBOs permitem que os gerentes planejem a abordagem correta para atingir essas metas

: As MBOs permitem que os gerentes planejem a abordagem correta para atingir essas metas Colaboração : Na MBO, os gerentes e os funcionários trabalham juntos para definir seus próprios objetivos com base no desempenho histórico e em uma visão para o futuro

: Na MBO, os gerentes e os funcionários trabalham juntos para definir seus próprios objetivos com base no desempenho histórico e em uma visão para o futuro Flexibilidade: A MBO não é rígida em suas recomendações; as organizações são livres para projetar seus objetivos e planos de realizações de acordo com suas necessidades

The Practice of Management (Fonte: Livros do Google )

Como funciona o processo de MBO?

Em sua forma mais simples, o gerenciamento por objetivos é uma maneira de definir metas e trabalhar para alcançá-las. Entretanto, com o passar do tempo e em escala, ele pode se tornar incrivelmente complexo. O processo de cinco etapas a seguir ajuda a operacionalizá-lo de forma eficaz, independentemente do tamanho de sua organização.

Objetivos: Os gerentes e os funcionários definem, de forma colaborativa, objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART). Esses objetivos se alinham com as metas gerais da organização.

Planos de ação: Os gerentes criam planos de ação para atingir os objetivos de suas equipes. Os funcionários fazem o mesmo para si mesmos. Normalmente, essa etapa inclui a definição de recursos, cronogramas e responsabilidades.

Monitoramento: As equipes usam estruturas de gerenciamento de desempenho e processos de revisão, como check-ins, avaliações e reuniões individuais para garantir que os objetivos estejam no caminho certo.

Avaliação: Ao final do período especificado, as equipes avaliam o desempenho de cada objetivo que definiram. Se necessário, elas ajustam as metas ou os planos de ação ao longo do caminho.

Feedback: Com base na avaliação, os gerentes dão feedback aos seus funcionários. Essa também é a etapa em que as recompensas do funcionário, como aumentos, promoções etc., são elaboradas.

O ciclo se repete com novos objetivos para o próximo período, dando continuidade ao processo de alinhamento e aprimoramento.

Quais são os prós e os contras do MBO?

Como todo sistema de definição de metas, as MBOs têm seus prós e contras. Com base no tamanho, na estrutura, nas metas etc. da sua organização, você pode optar por adaptar as MBOs para capitalizar o que funciona e minimizar o que não funciona.

Prós do MBO

Alinhamento: As MBOs alinham os objetivos individuais, da equipe e da organização. Isso minimiza drasticamente as chances de as pessoas fazerem suas próprias coisas sem uma direção unificada.

Clareza: A definição de objetivos claros e específicos informa aos funcionários o que se espera deles. Isso reduz a ambiguidade e a carga emocional que eles precisam carregar como parte de seu trabalho.

Compromisso: A definição de metas no MBO é feita em colaboração com a equipe, aumentando o comprometimento, a propriedade e a motivação geral para atingir as metas.

Cons of MBO

Tedioso: O processo de definição, revisão e avaliação de objetivos pode consumir muito tempo, especialmente em grandes organizações.

Complexo: A transferência de metas do nível organizacional para cada indivíduo exige um processo complexo. Qualquer perda na tradução pode tornar todo o processo inútil.

Foco estreito: A MBO prioriza a quantificação. Como resultado, o foco excessivo em objetivos específicos e mensuráveis pode levar à negligência de outras áreas qualitativas, como inovação ou colaboração em equipe.

Mentalidade de curto prazo: Às vezes, a MBO pode incentivar uma mentalidade de curto prazo, em que os funcionários priorizam metas imediatas em detrimento do crescimento ou da sustentabilidade de longo prazo.

Tudo isso é bom, mas como é a MBO na prática, você pergunta? Aqui está.

Exemplos de MBO no mundo real

Se você fosse aplicar o gerenciamento por objetivos a vários aspectos de sua organização, veja como isso poderia ser feito.

1. MBO em vendas

Objetivo: Aumentar a receita de vendas trimestrais em 10%.

Plano de ação:

Identificar um número X de leads adicionais de alto potencial

Aumentar os esforços de contato com o cliente em 25%

Melhorar a taxa de conversão de 20% para 23%

Monitoramento: Implementar um novo sistema de CRM para melhorar o rastreamento e o acompanhamento dos leads.

Avaliação: No final de cada trimestre, você mediria o aumento percentual na receita de vendas e o compararia com a meta de 10%.

2. MBO em marketing

Objetivo: Aumentar o tráfego do site em 35% em seis meses.

Plano de ação:

Criar três peças de conteúdo líquido novo por semana, incluindo postagens de blog, infográficos e vídeos

Otimizar o site para melhorar as classificações nos mecanismos de pesquisa

Veicular anúncios on-line direcionados para direcionar o tráfego

Monitoramento: Configure a análise do site em tempo real com relatórios precisos.

Avaliação: Meça o aumento do tráfego e avalie se você atingiu a meta de 35%.

3. MBO no atendimento ao cliente

**Objetivo: Melhorar a pontuação de satisfação do cliente (CSAT) em 20% no próximo trimestre.

Plano de ação:

Reduzir o tempo médio de resposta às consultas dos clientes para menos de 2 minutos

Reduzir o tempo de espera para menos de 10 segundos

Introduzir um chatbot de autoatendimento para as dúvidas mais comuns

Monitoramento: Implementar um sistema de feedback do cliente para monitorar as pontuações de CSAT.

Avaliação: Meça o CSAT e compare com a meta de melhoria de 20%.

Com isso, temos uma visão completa de como é o MBO. Vamos ver como o OKR se compara.

O que é OKR?

Objectives and Key Results (OKR) é uma estrutura de definição de metas organizacionais introduzida na década de 1970. A estrutura consiste em dois componentes principais: objetivos qualitativos de alto nível e resultados-chave aninhados e mensuráveis.

Como funciona o processo de OKR?

As equipes de uma organização se reúnem para definir duas coisas específicas, ou seja, objetivos e resultados principais.

Objetivos: Metas qualitativas de alto nível que definem o que você deseja alcançar. São ambiciosos, inspiradores e projetados para impulsionar a organização ou a equipe.

Resultados-chave: Resultados específicos e mensuráveis que indicam o progresso em direção à realização dos objetivos. Normalmente, cada objetivo tem de 3 a 5 resultados-chave quantificáveis, permitindo que as equipes meçam o progresso e determinem se atingiram os objetivos.

Em relação aos OKRs, você já deve ter ouvido falar sobre o balanced scorecard. Aqui está uma introdução sobre o que é OKRs vs. balanced scorecards terá a seguinte aparência.

Prós e contras dos OKRs

Popularizada por Andrew Grove, ex-CEO da Intel, em seu livro "High-output Management", a estrutura de OKR é muito comum no setor de tecnologia, usada pelo Google, Microsoft, Twitter, Uber e outros. Veja por quê.

Prós dos OKRs

Alinhamento: Assim como o MBO, os OKRs ajudam a alinhar as metas individuais, da equipe e da organização, garantindo que todos trabalhem com as mesmas prioridades estratégicas.

Transparência: Normalmente, os OKRs são compartilhados por toda a organização, promovendo a transparência. Essa visibilidade estimula a responsabilidade, pois todos podem ver no que os outros estão trabalhando e como está indo.

Adaptabilidade: Normalmente, os OKRs são definidos para períodos mais curtos (por exemplo, trimestralmente), permitindo que as organizações se adaptem rapidamente às mudanças. As equipes podem revisar ou definir novos OKRs à medida que as prioridades mudam.

Apesar disso, os OKRs não são perfeitos.

Cons de OKRs

Foco em números: Priorizar resultados-chave mensuráveis pode levar a uma cultura "orientada por números", em que os aspectos qualitativos do trabalho, como criatividade e inovação, são subvalorizados.

Perspectiva de curto prazo: Como você define OKRs para períodos mais curtos, às vezes pode ignorar os objetivos estratégicos de longo prazo, levando a um possível desalinhamento.

Complexidade: Se não for gerenciado adequadamente, o processo de OKRs pode se tornar complexo e desgastante, especialmente se houver muitos objetivos ou resultados-chave. Isso pode gerar confusão e se tornar contraproducente.

Exemplos de OKR no mundo real

Como essa estrutura de definição de metas altamente popular se parece na realidade? Aqui estão alguns Exemplos de OKR para demonstrar isso.

1. OKR em vendas

Objetivo: Aumentar a receita trimestral de novos clientes.

**Principais resultados

Fechar negócios com pelo menos cinco novos clientes

Atingir US$ 500 mil em receita de novas contas

Aumentar o tamanho médio dos negócios em 10% em relação ao trimestre anterior

2. OKR em gerenciamento de produtos

Objetivo: Lançar um novo recurso para melhorar a retenção de usuários.

**Principais resultados

Aumentar a retenção de usuários em 30% em três meses após o lançamento do recurso

Conseguir que 90% dos clientes tenham usado o novo recurso pelo menos uma vez

Obter uma pontuação CSAT de sete ou mais sobre o novo recurso em pesquisas pós-lançamento

3. OKR na engenharia

Objetivo: Melhorar a confiabilidade do sistema e reduzir o tempo de inatividade.

**Principais resultados

Reduzir o tempo de inatividade do sistema em 60% em comparação com o trimestre anterior

Alcançar um tempo de atividade de 99,9% para aplicativos de missão crítica

Resolver 95% dos bugs críticos em até 24 horas após a detecção

Bônus: Aqui estão alguns metas de gerenciamento de projetos para você considerar.

Se você estiver atento, deve ter notado a pequena diferença nos processos de OKRs e MBO. Aqui estão os detalhes.

Diferença entre MBO e OKR

Tanto o MBO quanto os OKRs se concentram em dividir suas próprias metas organizacionais em metas mensuráveis de nível de equipe/individual para uma implementação mais eficaz. A semelhança termina aí. Em vários parâmetros, aqui estão as principais diferenças entre os dois.

Aspect MBO OKR Estrutura: As metas do MBO são definidas para cada indivíduo/departamento, alinhadas aos objetivos organizacionais gerais. Em seguida, são criados planos de ação e processos de monitoramento, avaliação e recompensa. Os OKRs consistem em objetivos de alto nível apoiados por 3 a 5 resultados-chave (ou metas). A forma como as equipes atingem essas metas fica a critério delas. Cronograma e implementação Os objetivos do MBO são definidos para um ano, com foco no planejamento e na definição das etapas necessárias para alcançá-los. O processo pode se tornar rígido ou até mesmo desatualizado no decorrer do ano, com atualizações menos frequentes. Os OKRs são definidos para o trimestre. Essa estrutura incentiva a definição de metas ambiciosas e enfatiza os check-ins e as atualizações regulares. O foco é a flexibilidade, a agilidade e a evolução com as demandas do mercado. Processo de avaliação de desempenho O MBO define a avaliação e as recompensas no final do processo. As revisões ocorrem no final do ano, vinculando o desempenho à remuneração e às promoções. Nos OKRs, o gerenciamento de desempenho é dinâmico e contínuo. Você analisará regularmente a obtenção dos principais resultados, usando isso como uma ferramenta de melhoria contínua e alinhamento. Transparência: a MBO mantém as metas em sigilo. Há pouca ênfase na transparência em toda a organização. Os OKRs são geralmente transparentes e visíveis em toda a organização. Essa transparência promove o alinhamento e a responsabilidade.

Aplicativo

Os MBOs e OKRs também são aplicados de forma diferente em cada cenário. **Por exemplo, digamos que o objetivo do departamento de RH seja reduzir a rotatividade de funcionários

Em MBO,

O plano de ação seria realizar a normalização da remuneração, implementar uma plataforma de engajamento de funcionários, simplificar as entrevistas de saída etc

As equipes monitorarão as saídas da organização e os motivos correspondentes

Avaliarão a rotatividade de funcionários em relação às metas

Em OKR,

Os principais resultados seriam

Índices de satisfação dos funcionários

Taxas de retenção

Conclusão dos processos de integração, etc.

Como você pode ver, essas duas estruturas adotam abordagens ligeiramente diferentes para atingir as metas. Uma é melhor do que a outra? Talvez isso se baseie no que você está aplicando.

Vantagens dos OKRs sobre os MBOs

Os OKRs são extremamente populares. De fato, Larry Page, cofundador do Google, chega a dizer: " Os OKRs nos ajudaram a crescer 10 vezes mais, muitas vezes ." Portanto, naturalmente, ele tem algo a seu favor. Vamos ver o que é.

Agilidade

A estrutura de OKR recomenda uma revisão trimestral, às vezes até menos. Isso é ótimo para setores em rápida evolução, como o de tecnologia, porque permite ajustes e realinhamentos frequentes. Em essência, isso torna as equipes ágeis.

Melhoria contínua

Os ciclos de revisão mais curtos nos OKRs significam que o desempenho é discutido regularmente. As equipes realizam retrospectivas, identificam as causas-raiz dos problemas e os resolvem quase instantaneamente. Isso permite a melhoria contínua, que é a base das equipes de software ágeis.

Ambição

Os OKRs geralmente são objetivos ambiciosos, ou seja, metas extensas que ultrapassam os limites do que as equipes podem alcançar. Isso promove uma mentalidade de crescimento, pois as equipes são motivadas a pensar mais alto e a desafiar o status quo.

Por outro lado, as MBOs tendem a ser mais avessas ao risco, concentrando-se em metas alcançáveis e, muitas vezes, conservadoras.

Não mensuráveis

Apesar de se concentrarem fortemente em métricas, os OKRs também oferecem espaço para objetivos qualitativos. De fato, recomenda-se que os objetivos na estrutura dos OKRs sejam qualitativos e ambiciosos. Isso ajuda as equipes a pensar além das limitações do que já existe.

Trazendo OKRs e MBOs para a equipe

O fato de os OKRs terem um pouco mais de vantagem não significa que o MBO seja ineficaz. Dependendo das metas, do setor, do tamanho, do produto etc. de sua organização, um deles pode ter a vantagem no jogo OKR vs. MBO.

Por isso, elaboramos uma estrutura abrangente para implementar ambos em sua organização usando software de definição de metas como o ClickUp.

Definir objetivos

A primeira etapa da implementação do MBO ou OKR é definir o objetivo. Certifique-se de que eles sejam:

Alinhados com a missão, a visão e as metas de longo prazo da empresa

Relevantes para a estratégia geral da organização

Claros o suficiente para que todos os membros da equipe entendam e adotem

Objetivos da MBO

Se estiver usando a estrutura do MBO, talvez queira definir metas SMART. Isso significa que você deve definir objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado para cada indivíduo e equipe.

Crie, meça e atinja as metas de sua equipe com o ClickUp Goals Metas do ClickUp oferece um excelente espaço virtual para definir, acompanhar, gerenciar e atingir todas as suas metas em um só lugar. Na verdade, ele oferece uma estrutura de gerenciamento de metas para dividir os objetivos em planos de ação e defini-los como tarefas para facilitar o monitoramento. Se você não tem experiência com isso, experimente qualquer uma destas opções modelos de definição de metas .

Objetivos em OKR

Por outro lado, se estiver usando OKRs, defina metas mais aspiracionais e qualitativas. Use Documentos do ClickUp ou Quadros brancos ClickUp para colaborar com a equipe sobre o que medir e como.

Faça um brainstorming de seus OKRs com o ClickUp Whiteboard

Quando você estiver pronto para defini-lo, não o construa do zero. Use Modelo de OKRs do ClickUp para definir a cadência do planejamento, listar metas, monitorar o progresso e muito mais. Esse modelo facilmente adaptável oferece uma variedade de visualizações, que o ajudam a gerenciar todo o plano de OKR com facilidade. Você pode escolher a visualização mais adequada às suas necessidades.

Em caso de dúvida, procure ajuda. Use Cérebro ClickUp para criar ideias e fazer um brainstorming de objetivos estratégicos. Peça à IA para gerar OKRs com base nas tarefas existentes de qualquer projeto. Use-o para criar vários OKRs e MBOs em um instante.

Obtenha respostas e ideias instantâneas com o ClickUp Brain

Monitoramento de configuração

Independentemente de usar MBO ou OKRs, você precisa monitorar o progresso. No MBO, você acompanhará o progresso dos planos de ação. Com OKRs, você avaliará o sucesso dos principais resultados.

Os Painel de controle do ClickUp é o lugar perfeito para monitorar e melhorar o desempenho organizacional em várias metas e métricas. Esse painel altamente personalizável permite que você adicione widgets de metas importantes para você.

Se você estiver usando OKRs, o ClickUp tem uma opção predefinida Painel de controle de OKR para visualizar seu desempenho, identificar gargalos e detectar riscos com antecedência.

Obtenha insights instantâneos do painel de OKR

Realize revisões eficazes

Revisões de desempenho no MBO

O MBO incentiva as equipes a realizar avaliações formais de desempenho no final de cada ano. Você pode adicionar reuniões trimestrais para discutir o progresso em períodos mais curtos. De qualquer forma, considere escolher ferramentas de avaliação para automatizar partes desse processo.

Faça o download deste modelo

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Reserve um tempo para discutir o feedback, ajustar os planos e manter os objetivos no caminho certo. Use Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp para agilizar as discussões, acompanhar o desempenho individual dos funcionários e promover melhorias incrementais ao longo do tempo.

Trace uma linha de visão clara entre o cumprimento de metas e as recompensas, como remuneração, bônus ou promoções.

Faça o download deste modelo

Abordagem de melhoria contínua em OKR

Os sistemas de definição de metas de OKR incentivam ciclos de revisão mais curtos, normalmente um trimestre. No entanto, as equipes ágeis realizam retrospectivas a cada sprint (duas semanas) ou a cada mês. Isso ajuda a gerenciamento contínuo do desempenho a gestão do desempenho contínuo é um processo que permite que a empresa se mantenha no caminho certo com as várias partes móveis e obtenha maior controle.

Para realizar revisões eficazes,

Colete dados sobre as principais métricas

Discuta os motivos da não realização (se você ultrapassou as metas, considere se suas metas eram muito fáceis)

Explore estratégias para melhorar o desempenho

Assuma novamente o compromisso com seus objetivos e principais resultados

Faça o download deste modelo

Modelo de estrutura de OKR do ClickUp

Modelo de estrutura OKR do ClickUp ajuda você a lidar com todo o processo sem esforço. Use esse modelo altamente personalizável para esclarecer os objetivos da sua equipe, identificar as principais áreas de resultados, definir metas e alcançá-las.

Faça o download deste modelo

Se este modelo não atender às suas necessidades, confira os outros modelos do ClickUp Modelos OKR .

Passe suas metas de pendentes para concluídas com o ClickUp

A mudança do setor de MBOs para OKRs reflete uma necessidade crescente de agilidade, transparência e ambição nos negócios atuais. Os OKRs são mais adequados para equipes de engenharia em ritmo acelerado, enquanto o MBO pode ser a abordagem certa para equipes de vendas que precisam de clareza e compromisso inabalável.

Em essência, se o seu foco é o planejamento de longo prazo com um caminho de execução claro, o MBO é a opção certa. Por outro lado, se você precisa se adaptar rapidamente às mudanças e incentivar a colaboração ambiciosa e multifuncional, os OKRs são mais eficazes.

Independentemente da metodologia escolhida, você precisa de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que atue como Software OKR para planejar, gerenciar e atingir suas metas. O ClickUp faz exatamente isso. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente !