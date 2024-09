Como aprimorar suas habilidades de recrutamento

_"O que parecia ser um encontro insignificante acabou se tornando uma de minhas melhores contratações

Essa citação refere-se a um encontro entre William Tincup - líder de pensamento, presidente do RecruitingDaily e celebridade do mundo de RH - e um candidato unicórnio que ele conheceu enquanto estava na fila do supermercado. O candidato acabou se tornando " um dos melhores gerentes de projeto com quem ele já teve o prazer de trabalhar ."

É claro que nem todo recrutador pode esperar encontrar o candidato dos seus sonhos em uma mercearia. Encontrar o candidato certo para o cargo geralmente é uma montanha-russa que envolve vários anúncios de emprego, sessões de triagem de candidatos, entrevistas e negociações de ofertas.

Sim, a aquisição de talentos está se tornando mais desafiadora do que nunca - quase 80% dos empregadores em todo o mundo relataram dificuldade para encontrartalentos qualificados em comparação com apenas 35% uma década antes.

Mas aqui está o problema: ser um recrutador bem-sucedido não se resume a preencher cargos quando surge a necessidade, mas a formar relacionamentos significativos, mutuamente benéficos e duradouros.

Para ser bem-sucedido, você precisa aprimorar suas habilidades de recrutamento - uma mistura de habilidades interpessoais, habilidades técnicas específicas de recrutamento e conhecimento do setor. As habilidades de recrutamento o ajudarão a estabelecer relacionamentos e tomar decisões estratégicas no melhor interesse das empresas e dos candidatos em potencial. É aí que está o caminho para o nirvana dos recursos humanos - novas contratações felizes e empresas satisfeitas.

Vamos explorar como você pode fazer isso.

Principais habilidades interpessoais e competências essenciais de um recrutador

As habilidades de recrutamento abrangem uma ampla gama de habilidades e competências. Seu trabalho não se resume a peneirar currículos. Um profundo interesse em pessoas e uma compreensão profunda das funções de trabalho e do setor são habilidades essenciais que vêm com o território.

Nas palavras frequentemente repetidas de Josh Bersin, diretor e fundador da Bersin by Deloitte "O recrutador de hoje deve ser um profissional de marketing, vendedor, coach de carreira e psicólogo, tudo em um só" Isso parece um trabalho muito difícil?

Não precisa ser. As habilidades especializadas do recrutador têm o objetivo de facilitar seu trabalho e levar aos melhores resultados de contratação. E o requisito mais básico para qualquer recrutador bem-sucedido é uma sólida base em habilidades interpessoais.

Por que as soft skills são essenciais no recrutamento?

Qualquer novo relacionamento traz um espectro de emoções - excitação, nervosismo e esperança, por exemplo. Gerenciar emoções e expectativas é o ponto central de todo o processo de recrutamento. Para ser bem-sucedido nisso, você precisa das habilidades interpessoais certas.

As habilidades interpessoais são, portanto, o coração do recrutamento eficaz. Como um recrutador habilidoso, você é mais do que um casamenteiro; você é o elo vital que equilibra as necessidades da empresa e as aspirações do candidato.

Essas habilidades não podem ser aprendidas da noite para o dia. No entanto, nenhum recrutador bem-sucedido pode passar sem elas, portanto, o tempo gasto para aperfeiçoá-las é um tempo bem gasto.

Um ótimo recrutador deve cultivar o seguinte:

Capacidade de gerenciar expectativas

Os bons recrutadores são claros quanto às funções, responsabilidades e o que a empresa pode oferecer imediatamente. Esse é um aspecto importante da construção de relacionamentos e garante um processo de recrutamento tranquilo para todos os envolvidos.

Boa capacidade de ouvir

Ouvir - ouvir de verdade - é uma habilidade indispensável que lhe permite captar pistas sutis e avaliar o verdadeiro potencial de um candidato, ajudando-o a escolher os melhores candidatos da sua pilha. As habilidades de escuta ativa são particularmente importantes em cenários de recrutamento de alta pressão, como o recrutamento de nicho para startups, pois Patrick Collison, CEO da Stripe, explica a Stripe optou por ir devagar, levando quase dois anos para contratar seus primeiros dez funcionários.

Habilidades sólidas de networking e construção de relacionamentos

Essas habilidades são tão importantes quanto a boa capacidade de ouvir. Ao cultivar relacionamentos com os candidatos e com os gerentes de contratação, você estará preparando a base para o sucesso a longo prazo.

Confiabilidade e fortes habilidades de comunicação

A confiança é tudo no recrutamento. Sua capacidade de se comunicar com eficiência e criar um relacionamento com os candidatos em potencial faz toda a diferença. A imprecisão não tem lugar em um processo de recrutamento transparente e resulta apenas em candidatos frustrados, avaliações ruins da empresa em quadros de empregos e, em última análise, perda de tempo para todos os envolvidos.

Uma curiosidade natural

Vamos encarar os fatos um dia típico na vida de um gerente de contratação corre o sério risco de se transformar em uma série de tarefas repetitivas. Mas há uma razão para você ter entrado na área de recursos humanos: um interesse inato pelas pessoas e pelo que as motiva. Estar genuinamente interessado nos candidatos a emprego e em suas aspirações traz um frescor e um toque pessoal às tarefas mundanas de colocar anúncios em quadros de empregos ou agendar entrevistas.

Confiança

E, finalmente, a confiança. O candidato à sua frente está pensando em dar um salto de fé. Um bom recrutador não pode projetar hesitação ou incerteza. Você - a aura que você projeta - atuará como um ponto de referência, formando as primeiras e duradouras impressões do novo cargo e da empresa.

Competências essenciais que todo recrutador de sucesso deve ter

Como você domina as principais habilidades sociais essenciais para os recrutadores? Vamos dividi-las em competências essenciais.

Inteligência emocional: A inteligência emocional permite que você se conecte com os candidatos a emprego com empatia, fazendo com que eles se sintam valorizados e compreendidos. Por sua vez, ela o ajuda a determinar se alguém é um candidato adequado e se será uma boa opção para a cultura da empresa

A inteligência emocional permite que você se conecte com os candidatos a emprego com empatia, fazendo com que eles se sintam valorizados e compreendidos. Por sua vez, ela o ajuda a determinar se alguém é um candidato adequado e se será uma boa opção para a cultura da empresa Habilidades de resolução de problemas: Seja uma desistência de última hora de um candidato ou um gerente de contratação com requisitos variáveis, você precisa pensar com calma e encontrar soluções

Seja uma desistência de última hora de um candidato ou um gerente de contratação com requisitos variáveis, você precisa pensar com calma e encontrar soluções Habilidades de multitarefa e gerenciamento de tempo: Fazer malabarismos com vários candidatos, vagas de emprego e prazos exige habilidades sólidas de multitarefa e gerenciamento eficaz do tempo

Fazer malabarismos com vários candidatos, vagas de emprego e prazos exige habilidades sólidas de multitarefa e gerenciamento eficaz do tempo Habilidades de negociação: De negociações salariais a discussões sobre ofertas de emprego, sua capacidade de combinar o candidato perfeito com a oferta perfeita, aliada a fortes habilidades de comunicação, cria um resultado vantajoso tanto para o candidato quanto para a empresa

De negociações salariais a discussões sobre ofertas de emprego, sua capacidade de combinar o candidato perfeito com a oferta perfeita, aliada a fortes habilidades de comunicação, cria um resultado vantajoso tanto para o candidato quanto para a empresa Adaptabilidade e pensamento crítico: O cenário de recrutamento está em constante evolução, e você também deve estar. A capacidade de se adaptar à evolução dos mercados de trabalho e avaliar cenários objetivamente o ajudará a ficar à frente das tendências do setor e a ajustar suas estratégias com base no setor

A importância das habilidades difíceis no recrutamento

Embora as soft skills sejam vitais, as hard recruiting skills ou habilidades técnicas formam a espinha dorsal do recrutamento. Essas habilidades permitem que você aproveite a tecnologia, analise dados e comercialize oportunidades de emprego com eficácia.

Aqui estão algumas das principais habilidades técnicas que todo recrutador deve possuir:

Habilidades de marketing e vendas : O recrutamento é frequentemente comparado a vendas. Boas habilidades de vendas podem ajudá-lo apromover o trabalho e a cultura da empresa para os possíveis candidatos. As sólidas habilidades de marketing de recrutamento permitem que você crie oportunidades de apresentação convincentes de uma forma que repercuta nos melhores talentos

: O recrutamento é frequentemente comparado a vendas. Boas habilidades de vendas podem ajudá-lo apromover o trabalho e a cultura da empresa para os possíveis candidatos. As sólidas habilidades de marketing de recrutamento permitem que você crie oportunidades de apresentação convincentes de uma forma que repercuta nos melhores talentos Recrutamento pelo LinkedIn e pelas mídias sociais : A mídia social não é mais apenas para uso pessoal; é uma ferramenta de recrutamento poderosa, na qual você pode flexibilizar suas habilidades de vendas. Sua capacidade de usar efetivamente plataformas como o LinkedIn para buscar candidatos, criar conexões e compartilhar vagas de emprego pode expandir significativamente seu pool de talentos

: A mídia social não é mais apenas para uso pessoal; é uma ferramenta de recrutamento poderosa, na qual você pode flexibilizar suas habilidades de vendas. Sua capacidade de usar efetivamente plataformas como o LinkedIn para buscar candidatos, criar conexões e compartilhar vagas de emprego pode expandir significativamente seu pool de talentos Capacidade de usar a tecnologia : Na era digital, a proficiência em tecnologia de recrutamento não é negociável. Ferramentas como sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) eSistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e modelos ajudam a gerenciar as informações dos candidatos, rastrear inscrições, selecionar candidatos e agilizar o processo de contratação. O aproveitamento da tecnologia é particularmente importante para empresas que são populares entre os candidatos

: Na era digital, a proficiência em tecnologia de recrutamento não é negociável. Ferramentas como sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) eSistemas de rastreamento de candidatos (ATS) e modelos ajudam a gerenciar as informações dos candidatos, rastrear inscrições, selecionar candidatos e agilizar o processo de contratação. O aproveitamento da tecnologia é particularmente importante para empresas que são populares entre os candidatos Mentalidade orientada por dados : Como recrutador, você precisa analisar os dados de recrutamento para identificar tendências, medir o desempenho e tomar decisões informadas. Uma mentalidade orientada por dados o ajuda a otimizar suas estratégias de recrutamento e melhorar os resultados

: Como recrutador, você precisa analisar os dados de recrutamento para identificar tendências, medir o desempenho e tomar decisões informadas. Uma mentalidade orientada por dados o ajuda a otimizar suas estratégias de recrutamento e melhorar os resultados SEO e marketing digital : As empresas usam SEO para atrair clientes; você pode usá-lo para atrair o candidato certo. Entender como otimizar anúncios de emprego para mecanismos de busca garante que seus anúncios alcancem o público certo

: As empresas usam SEO para atrair clientes; você pode usá-lo para atrair o candidato certo. Entender como otimizar anúncios de emprego para mecanismos de busca garante que seus anúncios alcancem o público certo Análise: O recrutamento não é apenas uma questão de intuição; é também uma questão de números. O Analytics ajuda a monitorar métricas como tempo de preenchimento, custo por contratação e taxa de rotatividade no primeiro ano. Os insights sobre esses indicadores garantem a melhoria contínua dos processos de recrutamento

O impacto da inteligência artificial no recrutamento

A aquisição de talentos orientada por Inteligência Artificial (IA) está revolucionando o setor de recrutamento. Desde a triagem de candidatos orientada por IA até o agendamento automatizado de entrevistas, Ferramentas de recrutamento com IA podem assumir tarefas repetitivas, permitindo que você se concentre no que faz de melhor - tomar decisões estratégicas de contratação.

Embora apenas 12% dos profissionais contratados em 2023 tenham usado IA como parte de seus processos de recrutamento, essa porcentagem tende a aumentar.

É claro que, embora a IA possa aprimorar o processo de recrutamento, ela não pode substituir o toque humano, que é a pedra angular de uma contratação bem-sucedida. A malfadada incursão da Amazon na triagem de candidatos com base em IA é um exemplo disso um conhecido conto de advertência .

Ainda assim, usar ferramentas de recrutamento com IA como seus assistentes para tarefas repetitivas pode ser um salva-vidas em termos de redução do tempo de contratação, descoberta de talentos ocultos e melhoria da experiência do candidato, especialmente para recrutamento de alto volume. A propósito, a Amazon ainda usa IA para recrutamento -enquanto mantém um olhar severo sobre os resultados.

Como melhorar suas habilidades de recrutamento

O aperfeiçoamento é uma jornada contínua, e o setor de recrutamento não é exceção. Se você deseja refinar suas habilidades de negociação ou aprender novas habilidades especializadas de recrutamento, veja aqui como se manter à frente.

Com novas ferramentas de recrutamento estratégias e tendências que surgem regularmente, você precisa se manter atualizado.

O aprendizado contínuo, no entanto, não se trata apenas de acompanhar; trata-se de estar à frente. Seja por meio de cursos on-line, workshops ou eventos de networking, quanto mais você aprender, mais valor poderá oferecer. Em última análise, o aprendizado contínuo significa investir em você mesmo.

Vamos ver como você pode fazer isso.

Aprenda sobre as mais recentes estratégias e ferramentas de recrutamento

Os melhores recrutadores estão sempre aprimorando suas estratégias de recrutamento e explorando novas software de recursos humanos porque boas habilidades de recrutamento devem ser combinadas com ótimas ferramentas de recrutamento.

Faça experiências com suas práticas de sourcing

Uma das maneiras mais eficazes de manter suas habilidades de recrutamento afiadas é procurar ativamente caminhos pouco explorados para o sourcing de candidatos. Leia as últimas notícias sobre recrutamento em mídias sociais, explore quadros de empregos de nicho ou aproveite as plataformas orientadas por IA para ajudá-lo a identificar e interagir com os melhores talentos de forma mais eficiente.

Participar regularmente de webinars, conferências e eventos de networking do setor pode fornecer insights valiosos sobre as tendências emergentes e as práticas recomendadas de sourcing.

Fique por dentro das tendências

Compreender as últimas tendências em experiência do candidato é outra área importante a ser enfocada. Os candidatos de hoje esperam interações mais personalizadas e envolventes durante todo o processo de contratação.

Manter-se informado sobre novos métodos para aprimorar a experiência do candidato - como processos de inscrição compatíveis com dispositivos móveis, chatbots com IA para triagem inicial ou plataformas de entrevista por vídeo - faz de você um recrutador que realmente valoriza o tempo do candidato.

Atualize sua pilha de tecnologia

Por fim, dominar tecnologias avançadas de recrutamento ajuda os recrutadores a se destacarem. Isso inclui se familiarizar com os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), aprender a usar a análise de dados para tomar decisões de contratação informadas e manter-se atualizado sobre as mais recentes ferramentas de CRM que simplificam a comunicação com os candidatos. Considere aprender sobre essas ferramentas por meio de cursos e tutoriais on-line.

Agora, dê uma olhada em ClickUp -uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que os recrutadores modernos adoram.

Como o ClickUp ajuda você a se tornar um recrutador de estrelas

Visualize suas tarefas em diferentes formatos (como lista, tabela, caixa e gráfico de Gantt) de acordo com suas necessidades com a Plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos do ClickUp Plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos do ClickUp é um hub central para todas as informações dos funcionários, permitindo que os recrutadores acessem e gerenciem facilmente os perfis dos candidatos, acompanhem o progresso da contratação e mantenham a comunicação.

Veja como ela ajuda:

Visualizações ClickUp **Adapte seus painéis para focar em métricas de recrutamento ou estágios específicos do processo de contratação. Por exemplo, use a opçãoVisualização do calendário para agendar entrevistas e chamadas de acompanhamento

Use a visualização Calendar para agendar entrevistas com candidatos

Lembretes do ClickUp: Defina lembretes para tarefas importantes e marque, adie, reprograme ou delegue-os de acordo com suas necessidades

ClickUp Tasks (Tarefas do ClickUp): Simplifique seus processos de recrutamento criando listas de tarefas para anúncios de vagas, triagem de candidatos, agendamento de entrevistas e verificações de referências. Isso garante o acompanhamento em tempo real e que todas as etapas de contratação sejam organizadas e concluídas com eficiência

Crie uma lista de tarefas como parte de seu plano de recrutamento usando o ClickUp Tasks

Documentos do ClickUp: Crie documentos de integração, diretrizes e páginas de ajuda para novos funcionários que descrevam as tarefas necessárias, como documentação, configuração de equipamentos, treinamento e apresentação da equipe. Isso garante uma transição tranquila para os novos contratados

ClickUp Dashboards: Use os dados de desempenho dos funcionários a partir de painéis personalizáveis para identificar habilidades e atributos de contratações bem-sucedidas e ajustar suas estratégias de recrutamento

Analise dados sobre suas contratações usando os ClickUp Dashboards

Para acompanhar suas metas gerais de recrutamento para o trimestre ou o ano, use Metas do ClickUp . Você também pode vincular tarefas individuais (como "Organizar entrevista técnica" e "Realizar verificações de referência") a uma meta maior ou de longo prazo ("Concluir o processo de recrutamento para o Departamento X").

Acompanhe o progresso de seus objetivos individuais e metas de tarefas usando o ClickUp Goals

Se você quiser que um assistente o ajude com as tarefas repetitivas de que falamos, use nossa ferramenta de IA, Cérebro ClickUp . Ele pode criar resumos e atualizações de recrutamento automatizados, destacar itens de ação que precisam de atenção e gerar planos de recrutamento personalizados para você.

Automatize muitas tarefas de recrutamento, como escrever descrições de cargos (JDs) e triagem de currículos, com o ClickUp Brain

Como os gerentes de contratação podem aproveitar os modelos de recrutamento estratégico do ClickUp

Aproveitando os modelos de recrutamento estratégico do ClickUp modelos gratuitos de RH podem ser um divisor de águas na simplificação de seu processo de contratação. Pense nesses modelos como ajudantes de confiança que fazem o trabalho pesado para que você possa se concentrar em se conectar com os melhores candidatos e tomar decisões de contratação informadas.

Primeiro, dê uma olhada no Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp .

Encontre, examine e integre candidatos facilmente com o modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

Quer esteja planejando uma campanha de contratação em larga escala ou preenchendo uma função de nicho, este modelo o ajuda a traçar um plano de ação claro. Aqui estão os principais recursos que o ajudarão em seus planos de recrutamento:

Organização visual do fluxo de trabalho: Use quadros visuais para organizar seu fluxo de trabalho, facilitando o acompanhamento do progresso das atividades de recrutamento

Use quadros visuais para organizar seu fluxo de trabalho, facilitando o acompanhamento do progresso das atividades de recrutamento Status personalizados: Crie tarefas com status personalizados, como Open, Complete, In Progress, Not A Fit e On Hold, para acompanhar cada ação de recrutamento com eficiência

Crie tarefas com status personalizados, como Open, Complete, In Progress, Not A Fit e On Hold, para acompanhar cada ação de recrutamento com eficiência Gerenciamento de cronograma: Mantenha o processo de recrutamento no caminho certo, garantindo a contratação em tempo hábil com um cronograma integrado

Mantenha o processo de recrutamento no caminho certo, garantindo a contratação em tempo hábil com um cronograma integrado Ferramentas de gerenciamento de projetos: Aprimore o rastreamento do recrutamento com recursos como dependências de tarefas, rastreamento de tempo, reações a comentários e automação, que melhoram a eficiência geral

Em seguida, temos o Modelo de contratação de candidatos do ClickUp que é uma ótima maneira de garantir que todas as etapas do processo de contratação sejam cobertas.

Avalie os candidatos usando escalas de classificação personalizáveis para avaliar suas qualificações e adequação à função usando o modelo ClickUp Hiring Candidates

Desde o contato inicial até a oferta final, este modelo o ajuda a manter a consistência e o rigor em sua abordagem. Ele é especialmente útil para padronizar processos em várias funções ou equipes, garantindo que todos estejam na mesma página e seguindo um processo de contratação justo e consistente.

Você pode personalizar facilmente o modelo para atender às necessidades específicas de cada cargo, garantindo que não falte nenhuma etapa crucial - seja uma pergunta-chave da entrevista ou uma tarefa de acompanhamento. O modelo também permite que você compare os candidatos lado a lado usando tabelas interativas e quadros de acompanhamento para identificar rapidamente a melhor opção para o cargo.

Se você precisa de um modelo para gerenciar todo o processo de recrutamento do início ao fim, o Modelo de Recrutamento e Contratação do ClickUp é sua solução.

Simplifique seus planos de recrutamento, economize tempo e tome decisões de contratação mais informadas com o ClickUp Recruiting & Hiring Template

Quer esteja gerenciando várias vagas de emprego ou ajustando sua estratégia de contratação, este modelo oferece uma abordagem estruturada e personalizável para ajudá-lo a manter-se organizado e eficiente. Aqui estão alguns recursos que você vai adorar:

Fácil publicação de vagas: O modelo oferece um formato estruturado para criar e publicar anúncios de vagas, garantindo consistência e clareza em todas as suas vagas abertas

O modelo oferece um formato estruturado para criar e publicar anúncios de vagas, garantindo consistência e clareza em todas as suas vagas abertas Rastreamento eficiente de candidatos: Oferece um sistema centralizado para rastrear candidatos durante todo o processo de contratação, desde a inscrição inicial até a seleção final. Esse recurso ajuda a manter a organização e o controle de seus esforços de recrutamento

Oferece um sistema centralizado para rastrear candidatos durante todo o processo de contratação, desde a inscrição inicial até a seleção final. Esse recurso ajuda a manter a organização e o controle de seus esforços de recrutamento Cartões de pontuação de entrevista padronizados: O modelo inclui cartões de pontuação de entrevista predefinidos que o ajudam a avaliar os candidatos objetivamente com base em critérios predefinidos. Essa padronização garante justiça e consistência em seu processo de entrevista

Com o ClickUp, você pode aprimorar seu processo de recrutamento e garantir que sua empresa contrate os melhores candidatos.

