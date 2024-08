10 melhores ferramentas de recrutamento de IA para equipes de contratação em 2024

As ferramentas de recrutamento de inteligência artificial (IA) podem ajudá-lo a otimizar seu processo de contratação e encontrar os melhores candidatos rapidamente. Essas ferramentas de recrutamento usam aprendizado de máquina avançado e IA para encontrar os candidatos mais adequados para suas necessidades de trabalho.

Uma plataforma de IA que atenda às suas necessidades ajudará seus esforços de recrutamento a produzir resultados significativamente melhores. Este guia o ajudará a determinar o que procurar em uma plataforma de recrutamento com IA e mostrará algumas das melhores opções do mercado.

O que você deve procurar nas ferramentas de recrutamento com IA?

Seu processo de recrutamento pode se beneficiar muito da tecnologia de IA. Os candidatos interessados se alinharão melhor com as descrições de suas funções e você poderá otimizar muitos outros processos de recrutamento. Entretanto, nem todas as plataformas de recrutamento com IA são iguais. Tenha em mente os seguintes fatores ao escolher uma delas:

Precisão e qualidade de correspondência : As plataformas de recrutamento baseadas em IA têm como objetivo encontrar os candidatos mais qualificados. Procure ferramentas que destaquem a alta precisão na correspondência de perfis de candidatos com descrições de cargos

: As plataformas de recrutamento baseadas em IA têm como objetivo encontrar os candidatos mais qualificados. Procure ferramentas que destaquem a alta precisão na correspondência de perfis de candidatos com descrições de cargos Flexibilidade : Cada empresa tem um processo de contratação exclusivo. Sua ferramenta de recrutamento baseada em IA deve ser flexível o suficiente para combinar os candidatos com seus critérios e, ao mesmo tempo, se encaixar em seu fluxo de trabalho

: Cada empresa tem um processo de contratação exclusivo. Sua ferramenta de recrutamento baseada em IA deve ser flexível o suficiente para combinar os candidatos com seus critérios e, ao mesmo tempo, se encaixar em seu fluxo de trabalho Integração de dados : Seu sistema de acompanhamento de candidatos (ATS), quadros de empregos e plataformas de mídia social existentes são fontes de dados importantes no processo de recrutamento. Suas ferramentas escolhidas devem se integrar a elas

: Seu sistema de acompanhamento de candidatos (ATS), quadros de empregos e plataformas de mídia social existentes são fontes de dados importantes no processo de recrutamento. Suas ferramentas escolhidas devem se integrar a elas Mitigação de preconceitos : A contratação por diversidade é mais fácil se o software de recrutamento fornecer transparência sobre como ele minimiza o preconceito

: A contratação por diversidade é mais fácil se o software de recrutamento fornecer transparência sobre como ele minimiza o preconceito Escalabilidade : Mesmo que a sua empresa seja pequena, é provável que você queira expandi-la. As melhores ferramentas de recrutamento com IA podem lidar com contratações de alto volume

: Mesmo que a sua empresa seja pequena, é provável que você queira expandi-la. As melhores ferramentas de recrutamento com IA podem lidar com contratações de alto volume Envolvimento do candidato : Muitos softwares de recrutamento com IA têm recursos avançados de gerenciamento de relacionamento com o candidato, como agendamento automático de entrevistas, facilitando cada fase do processo de recrutamento

: Muitos softwares de recrutamento com IA têm recursos avançados de gerenciamento de relacionamento com o candidato, como agendamento automático de entrevistas, facilitando cada fase do processo de recrutamento Análise e relatórios: Dados detalhados facilitam o acompanhamento de seus sucessos e orientam as decisões de negócios. Procure um software de recrutamento baseado em IA com análise profunda de talentos

Os 10 melhores softwares de recrutamento com IA para usar em 2024

Embora seja um campo relativamente novo, um número crescente de ferramentas de recrutamento com IA promete ajudá-lo com a correspondência de candidatos e a aquisição de talentos. Para ajudá-lo a procurar um software que se adapte ao seu processo de contratação, compilamos uma lista de algumas das melhores ferramentas de recrutamento com IA do mercado.

1.

ClickUp

Mantenha-se no topo das tarefas de recrutamento com avisos, organização fácil e suporte de integração por meio das ferramentas habilitadas para IA do ClickUp

O ClickUp é uma solução completa para gerenciamento de projetos e colaboração. Você pode personalizar Os recursos de IA do ClickUp para o cargo e aceleram muitas tarefas diárias, ajudando você a realizá-las em segundos, não em minutos. Os Solicitações de IA do ClickUp para recrutadores facilitam a vida de seus equipe de recursos humanos (RH) para encontrar as palavras certas para descrever cargos e interagir com possíveis candidatos.

Graças a Armazenamento de documentos do ClickUp com o ClickUp, você pode salvar todas as conversas que tiver com seus candidatos, desde o recrutamento inicial até o dia em que eles se aposentarem, em um local conveniente e fácil de encontrar. Se você precisar de algo que a IA do ClickUp não possa ajudar, modelos de RH gratuitos estão disponíveis para aumentar ainda mais a eficiência.

Os amplos recursos do ClickUp apóiam seus principais objetivos de gerenciamento de tarefas e colaboração, tornando-o um excelente Software de RH solução para equipes que buscam minimizar a dependência de vários produtos de software.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas e colaboração em uma única plataforma

Fluxos de trabalho e visualizações personalizáveis

Integrações robustas com outros aplicativos

mais de 15 visualizações de projetos, incluindo calendários, gráficos de Gantt, linhas do tempo e muito mais

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada devido à grande quantidade de recursos

Falta de algumas funcionalidades no aplicativo móvel

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Turing

Via Turing Turing é uma das melhores ferramentas de recrutamento baseadas em IA para encontrar desenvolvedores de software. Essa plataforma de recrutamento baseada em IA aprimora o processo de contratação. Ela usa aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para examinar quadros de empregos e currículos de candidatos para encontrar os melhores candidatos para requisitos específicos de trabalho.

O software usa a tecnologia de IA para interpretar de forma inteligente os dados dos candidatos para obter uma correspondência perfeita com a descrição do cargo. Isso oferece aos gerentes de contratação e às equipes de aquisição de talentos os melhores candidatos para escolher, economizando tempo em seus esforços de recrutamento.

A ferramenta se concentra apenas em desenvolvedores de software e talentos tecnológicos relacionados. Se isso atender às suas necessidades, a plataforma lhe oferecerá um grande conjunto de candidatos em potencial.

Melhores recursos da Turing

Pool global de talentos de engenheiros pré-avaliados

Contratação rápida e flexível

Ferramentas de gerenciamento, como o Turing Manager Bot

Pague apenas pelos resultados

Limitações de Turing

Limitado à contratação de desenvolvedores de software

Caro em comparação com a contratação interna

A qualidade dos talentos pode variar

Preço de Turing

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Classificações e análises da Turing

G2: 4.1/5 (17 avaliações)

3. Findem

Via Localizar O software de recrutamento baseado em IA da Findem se concentra na modernização do processo de aquisição de talentos. Ele usa IA avançada para fornecer às equipes de contratação recursos superiores de sourcing e triagem de candidatos.

Com a Findem, os gerentes de contratação podem identificar facilmente os candidatos relevantes para as vagas de emprego. A plataforma Ferramentas de IA exploram automaticamente sites de carreiras e quadros de empregos, encontrando perfis de candidatos que se alinham aos requisitos do cargo.

Mais do que apenas uma ferramenta sofisticada de busca de candidatos, a IA de conversação da Findem interage com possíveis candidatos a emprego, criando uma poderosa experiência de engajamento de candidatos. Esse recurso simplifica todo o processo de recrutamento, deixando os gerentes de contratação livres para utilizar melhor o seu tempo.

Melhores recursos da Findem

Pesquisa de talentos orientada por IA e recrutamento de saída

Perfis detalhados de candidatos e rastreamento de atividades

Agendamento automatizado de entrevistas e sequenciamento de e-mails

Extensão do Chrome para recrutamento no LinkedIn

Encontre limitações

Configuração inicial extensa

Curva de aprendizado acentuada

Integrações limitadas

Encontre preços

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Encontre classificações e resenhas

G2 : 4.7/5 (11 avaliações)

: 4.7/5 (11 avaliações) Capterra: 4.3/5 (10 avaliações)

4. Talenture

Via Talenture RS da Platina Software A Talenture RS da Platina Software é uma plataforma dinâmica de recrutamento com IA que enfatiza o envolvimento com os candidatos a emprego e o agendamento de entrevistas. Seus recursos de processamento de linguagem natural permitem interpretar e combinar requisitos de trabalho com candidatos qualificados de vários quadros de empregos e sites de carreiras, apresentando às equipes de recrutamento apenas os melhores talentos que se alinham às suas necessidades.

A tecnologia de IA da Talenture melhora ainda mais as contratações ao automatizar tarefas tediosas para as equipes de contratação, como a busca e a triagem de candidatos.

As ferramentas inteligentes de gerenciamento de candidatos da plataforma podem nos Ferramentas de detecção de IA para verificar quando dois perfis de diferentes conselhos são a mesma pessoa, eliminando entradas duplicadas. Ele também inclui recursos para ajudá-lo a cultivar relacionamentos com possíveis funcionários, ajudando-o a superar a concorrência para conquistá-los.

Melhores recursos do Talenture

ATS, gerenciamento de relacionamento com o cliente de conteúdo e automação de recrutamento em uma única plataforma

Correspondência inteligente e classificação de candidatos

Site de carreiras e fluxos de trabalho de candidatura personalizáveis

Análises e relatórios robustos

Limitações do empreendimento

A instalação e a configuração podem ser complexas

A interface do usuário não é muito intuitiva

Os recursos móveis são limitados

Preço do empreendimento

Padrão : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Profissional : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Enterprise: uS$ 39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Talenture

Nenhuma avaliação

5. Fetcher

Via Buscador A Fetcher é outra ferramenta de recrutamento baseada em IA que simplifica o processo de aquisição de talentos. Com seus algoritmos avançados de aprendizado de máquina, ela automatiza o sourcing de candidatos, o que a torna uma das favoritas entre as agências de recrutamento. A plataforma identifica candidatos passivos, ampliando o conjunto de candidatos potenciais.

As ferramentas de IA analisam dados de candidatos e descrições de cargos para encontrar candidatos que se encaixem perfeitamente em suas vagas de emprego. Além disso, ela simplifica o processo de recrutamento com e-mails automatizados para um melhor gerenciamento de talentos.

Os recursos robustos de rastreamento e análise do software fornecem insights sobre todos os aspectos do seu processo de contratação. Você pode avaliar com eficiência o funcionamento de seus processos desde o início da busca até a contratação de um novo funcionário.

Melhores recursos do Fetcher

Sourcing de IA para identificar e interagir com candidatos passivos

Chatbots para triagem e agendamento

Redescoberta automatizada de candidatos

Integração com ATSs e sistemas de informações de RH (HRISs)

Limitações do Fetcher

Recursos limitados além do sourcing

Problemas de qualidade de dados

Curva de aprendizado acentuada

Preço do Fetcher

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do Fetcher

G2 : 4.7/5 (14 avaliações)

: 4.7/5 (14 avaliações) Capterra: 4.6/5 (21 avaliações)

6. Humanamente

Via Humanamente A Humanly tem como objetivo diferenciar sua experiência de recrutamento baseada em IA, enfatizando fortemente a triagem e o envolvimento do candidato usando uma poderosa IA de conversação que interage com possíveis candidatos a emprego.

Como outras plataformas da lista, a Humanly analisa currículos de candidatos e quadros de empregos para encontrar os candidatos mais relevantes para cada cargo. Sua IA de conversação interage com o candidato, fazendo todas as perguntas certas. Os recursos de agendamento de entrevistas trazem os candidatos qualificados até você e até mesmo os combinam com a cultura da sua empresa.

Ele também vai além da entrevista. Seus serviços de anotações e acompanhamento assistidos por IA o tornam um assistente ideal para contratações de alto volume e análise pós-entrevista de candidatos.

Melhores recursos humanos

Contato e agendamento automatizados de candidatos

Triagens e entrevistas por chat em tempo real

Análise de IA de entrevistas em vídeo

Integração em todo o fluxo de trabalho de contratação

Limitações humanas

Caro em comparação com outras ferramentas

Configuração e treinamento demorados

Preços humanos

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e resenhas da Humanly

G2: 4.9/5 (22 avaliações)

7. *Manatal

Via Manatal O Manatal é um poderoso software de recrutamento que usa aprendizado de máquina para transformar dados de candidatos em insights acionáveis. Seus algoritmos de aprendizado de máquina permitem que você identifique facilmente os melhores talentos que correspondem perfeitamente aos requisitos do seu cargo. A plataforma da Manatal funciona em todos os estágios do processo de recrutamento, desde a busca de candidatos até a triagem.

As ferramentas de recrutamento baseadas em IA vasculham sites de emprego para encontrar os candidatos mais qualificados para suas ofertas de emprego abertas. Você pode encontrar informações sobre esses candidatos e todas as etapas do seu processo de recrutamento em um painel altamente intuitivo.

A empresa dá grande ênfase à usabilidade para que sua equipe de aquisição de talentos possa começar a trabalhar com a plataforma imediatamente e fazer alterações significativas no processo de recrutamento. Seu pipeline de talentos totalmente personalizável pode ser modificado por meio de uma interface simples de arrastar e soltar.

Melhores recursos do Manatal

Seleção, triagem e entrevista com IA

Engajamento automatizado via chatbot

Fluxos de trabalho de contratação personalizáveis

Integração com os principais quadros de empregos e ATSs

Limitações manuais

Curva de aprendizado acentuada para configuração

Preço da Manatal

Profissional : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Empresarial : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Personalização: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do Manatal

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

8. TurboHire

Via TurboHire O TurboHire é uma das melhores ferramentas de software de recrutamento baseadas em IA. Como o nome indica, seu objetivo é acelerar o processo de contratação. Usando IA e processamento de linguagem natural, o TurboHire combina com eficiência as ofertas de emprego com os candidatos adequados.

À medida que examina as vagas publicadas, a ferramenta de IA interpreta de forma inteligente os perfis dos candidatos para determinar se eles correspondem à descrição da vaga. Essa correspondência de candidatos com base em IA ajuda as equipes de recrutamento a encontrar facilmente os melhores talentos do mercado, tornando o processo de recrutamento mais rápido e eficaz.

O TurboHire pode se integrar com ATS (sistemas de rastreamento de candidatos), tornando-o uma solução abrangente de recrutamento.

Melhores recursos do TurboHire

Triagem e seleção de currículos habilitados para IA

Agendamento automatizado e preparação para entrevistas

Insights e análises de entrevistas em tempo real

Scorecards e avaliações personalizáveis

Limitações do TurboHire

Foco no recrutamento de alto volume

Recursos limitados para recrutamento de nichos

Preços altos para equipes pequenas

Preço do TurboHire

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Classificações e análises do TurboHire

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.1/5 (77 avaliações)

9. Oito vezes

Via Oito vezes A Eightfold é outra ferramenta de recrutamento de IA popular para equipes de gerenciamento de talentos que desejam usar a IA para obter candidatos e simplificar o processo de triagem. Ela usa o processamento de linguagem natural para encontrar candidatos para vagas de emprego.

Sua capacidade de combinar títulos e descrições de cargos com perfis de candidatos pode ajudar sua equipe de aquisição de talentos a identificar e interagir com possíveis candidatos. Isso pode ser particularmente útil para a contratação por diversidade quando você estiver procurando candidatos de várias origens e precisar expandir sua pesquisa para além dos candidatos ativos.

Essa ferramenta de IA pode ajudar com gerenciamento de funcionários integrando-se ao seu ATS existente, permitindo que ele se integre de forma mais eficaz aos seus processos de contratação, para que os candidatos de qualidade não fiquem de fora.

Oito melhores recursos

Pesquisa, correspondência e análise de talentos com base em IA

Insights sobre diversidade, equidade e inclusão

Integração com os principais ATSs e HRISs

Oito limitações

Preço alto para empresas de pequeno e médio porte

Curva de aprendizado acentuada para configuração

Oito vezes o preço

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e resenhas doightfold

G2 : 4.1/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.1/5 (12 avaliações)

10. SeekOut

Via Busca Esse é outro software de recrutamento com IA que muitas empresas usam. Como os outros, ele aplica IA para combinar candidatos com vagas abertas em sua empresa.

O SeekOut vai além do processo de contratação, fornecendo ferramentas não apenas para aquisição de talentos, mas também para gerenciamento e análise de talentos. O engajamento dos funcionários ajudam você a atrair, contratar e reter candidatos de qualidade.

SeekOut best features

Busca e sourcing de talentos com tecnologia de IA

Envolvimento automatizado com candidatos

Enriquecimento e análise de dados

Integração com ATSs, HRISs e outras ferramentas

Limitações do SeekOut

Pequenos problemas de qualidade de dados no sourcing

Recursos limitados além do sourcing

SeekOut pricing

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Selecione classificações e avaliações

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

Crie sua equipe com ferramentas de recrutamento de IA

Práticas eficazes de recrutamento diminuem a rotatividade, aumentam a produtividade e tornam a criação de equipes altamente engajadas mais fácil do que nunca. As ferramentas de IA certas podem automatizar tarefas tediosas e ajudá-lo a classificar os dados dos candidatos para um gerenciamento completo do recrutamento.

Adapte suas descrições de cargos, processos de contratação e integração para que sejam simplificados e adaptáveis com milhares de modelos e ferramentas gratuitos no ClickUp. Registre-se hoje para criar sua conta e fortalecer os procedimentos de recrutamento de sua empresa!