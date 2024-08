Como contratar para se adequar à cultura: Estratégias para profissionais de RH

A contratação nunca é apenas uma questão de habilidades. As organizações entendem a importância de contratar pessoas que compartilhem seus valores e se adaptem bem à equipe.

Você precisa de estratégias eficazes para identificar e recrutar candidatos com as habilidades certas e alinhados com a cultura da empresa. Ao priorizar a adequação à cultura no processo de contratação, você pode criar equipes mais fortes e coesas que prosperam juntas.

Nesta postagem do blog, exploraremos dicas simples, porém eficazes, para contratar para a adequação cultural e criar um local de trabalho feliz e próspero.

Entendendo a adequação cultural

Adequação cultural significa o quanto as crenças e ações dos funcionários correspondem aos valores, às metas, à dinâmica de trabalho em equipe e às expectativas da empresa.

Quando uma empresa contrata, ela busca mais do que apenas habilidades. Ela quer alguém que possa começar a trabalhar, colaborar com a equipe e impulsionar o crescimento da empresa, melhorando o local de trabalho para todos.

Aqui estão alguns outros fatores que destacam a importância da cultura organizacional no recrutamento e na retenção de funcionários:

Satisfação e engajamento no trabalho: Os funcionários que se adaptam bem à cultura da empresa estão mais satisfeitos com seus empregos. Ela cultiva um senso de pertencimento e compromisso entre os funcionários, o que leva a taxas de retenção mais altas

Os funcionários que se adaptam bem à cultura da empresa estão mais satisfeitos com seus empregos. Ela cultiva um senso de pertencimento e compromisso entre os funcionários, o que leva a taxas de retenção mais altas Retenção: A adequação cultural contribui para a retenção de funcionários, reduzindo os custos associados à rotatividade, que podem ser substanciais

Coesão: Compartilhada valores essenciais e crenças para garantir o alinhamento com a cultura da organização. Isso pode ser feito por meio de entrevistas, avaliações comportamentais, verificações de referências e observação de como eles interagem com os atuais membros da equipe.

Siga estas etapas para avaliar a adequação cultural dos candidatos:

1. Defina sua cultura

Antes de avaliar os candidatos quanto à adequação cultural, entenda os valores, a missão e a cultura de sua organização para determinar quais características e comportamentos estão alinhados a ela.

Ter uma visão de sua cultura ajuda a orientar o processo de recrutamento e seleção.

2. Desenvolver e transmitir critérios

Depois de definir a cultura de sua organização, liste as características, os valores e os comportamentos específicos que a refletem. Expresse-os por meio de diferentes mídias de comunicação (sites, portais de contratação etc.).

Esses critérios são diretrizes para avaliar os candidatos durante o processo de entrevista, garantindo que você contrate pessoas que prosperarão em seu local de trabalho.

3. Incluir perguntas de adequação à cultura nas entrevistas

Durante as entrevistas, faça perguntas para entender os valores do candidato, como ele trabalha, se comunica e resolve problemas. Use ferramentas como avaliações comportamentais ou testes de personalidade para investigar como eles podem se encaixar na cultura de sua empresa.

4. Verifique as referências

Fale com as referências para obter informações adicionais sobre o estilo de trabalho, as habilidades de colaboração e a adequação cultural do candidato em funções anteriores. Isso o ajudará a avaliar o desempenho profissional anterior dos candidatos e a capacidade de prosperar em diferentes culturas organizacionais.

5. Observar e avaliar

Observe como os candidatos agem, se comportam, se comunicam e interagem durante as entrevistas. Isso ajuda a entender como eles podem se encaixar em sua organização.

Avalie o alinhamento deles com base nas informações coletadas e nas observações. Avalie se é provável que eles contribuam positivamente para a organização.

6. Considerar o DEI

Ao avaliar a adequação à cultura, considere o potencial do candidato para contribuir com as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) na organização. Mais detalhes sobre esse aspecto serão discutidos na seção a seguir.

7. Tomar decisões informadas

Use as informações coletadas para decidir se o candidato se encaixa bem na cultura de sua organização. Certifique-se de contratar candidatos que prosperarão e contribuirão para o sucesso de sua organização.

Ao implementar essas estratégias, você pode formar equipes profissionais que se destacam e contribuem positivamente para a cultura organizacional.

Estratégias de ajuste cultural e contratação

Aqui estão algumas estratégias de contratação que você pode usar para garantir que sua próxima contratação seja adequada:

Estratégia 1: Inclua a DEI em seu processo de contratação

Uma estratégia de contratação DEI se concentra na criação intencional de um processo de recrutamento diversificado e inclusivo.

A implementação dessa estratégia envolve a investigação das diversas perspectivas e necessidades dos indivíduos. Não se trata apenas da idade ou da origem do indivíduo; inclui a orientação, o status socioeconômico, a deficiência, o idioma, a cultura e as experiências.

A transição da compreensão dos planos de diversidade para a tomada de medidas requer uma estratégia cuidadosa e personalizada. Você deve fazer o seguinte para colocar o plano em ação:

Buscar ativamente grupos de talentos diversificados

Garantir processos de contratação imparciais

Oferecer treinamento inclusivo e oportunidades de desenvolvimento

Promover uma cultura inclusiva no local de trabalho

Avaliar e ajustar regularmente as estratégias para atender às necessidades de diversidade, equidade e inclusão em constante evolução

Estratégia 2: Fornecer aos candidatos uma visão imersiva da cultura da empresa

Uma visão imersiva da cultura geral da empresa para os candidatos é uma estratégia de contratação valiosa. Essa abordagem envolve oferecer aos candidatos experiências em primeira mão sobre o ambiente, os valores e a cultura da empresa cultura da equipe que inclui:

Visitas ao escritório: Proporcionar aos candidatos uma visão do ambiente de trabalho, do layout e das interações entre os funcionários

Proporcionar aos candidatos uma visão do ambiente de trabalho, do layout e das interações entre os funcionários Conhecer os principais membros da equipe: Apresentar os candidatos aos membros essenciais da equipe para mostrar estrutura da equipe e a dinâmica de colaboração

Apresentar os candidatos aos membros essenciais da equipe para mostrar estrutura da equipe e a dinâmica de colaboração Sessões de feedback: Pergunte aos candidatos sobre seus pensamentos e impressões após a experiência imersiva. Isso revelará informações valiosas sobre sua compatibilidade com a cultura da empresa

Estratégia 3: Use estudos de autorrelato para avaliar a adequação cultural

Estudos de autorrelato, como avaliações ou questionários, podem determinar os traços de personalidade, os valores e as preferências de trabalho dos participantes.

Esses estudos permitem que os candidatos façam uma autoavaliação de sua adequação à cultura corporativa. A equipe de contratação pode analisar os resultados e tomar decisões de acordo.

Estratégia 4: Repensar as ofertas de emprego

Tradicionalmente, as ofertas de emprego têm se concentrado em descrever as responsabilidades, as qualificações e os requisitos do cargo. No entanto, é preciso repensar as ofertas de emprego para priorizar o alinhamento cultural e o envolvimento dos funcionários.

Use vários software de gerenciamento de talentos para criar anúncios de emprego que atraiam possíveis contratados com as habilidades necessárias e que estejam de acordo com os valores, a missão e a cultura da organização.

Reformule as descrições de cargos para atrair candidatos qualificados alinhados com o espírito da organização.

Estratégia 5: Treinar a equipe de contratação

Treine sua equipe de contratação para ajudá-la a entender como escolher pessoas que se alinham à cultura da empresa.

O treinamento ajuda a equipe de contratação a aprender melhores técnicas de entrevista, como perguntar sobre experiências anteriores ou usar perguntas comportamentais para avaliar se os candidatos se encaixam na cultura da empresa.

Estratégia 6: continuar a avaliar a adequação cultural dos funcionários após a integração

Uma avaliação contínua após a integração ajuda a identificar discrepâncias logo no início, permitindo que as equipes de contratação as abordem de forma proativa e mantenham um ambiente de trabalho positivo favorável ao engajamento e ao sucesso dos funcionários.

Incorporar avaliações de adequação cultural nas avaliações regulares de desempenho para garantir que o alinhamento cultural continue sendo uma prioridade durante todo o período de permanência do funcionário.

A melhor solução de gerenciamento de RH e recrutamento

Embora muitas software de gerenciamento de funcionários opções disponíveis, o ClickUp é uma solução completa que simplifica todos os aspectos do processo de contratação e recrutamento.

Desde encontrar os candidatos perfeitos até a integração perfeita e o desenvolvimento contínuo dos funcionários, o ClickUp permite que você crie e gerencie a equipe dos seus sonhos sem esforço.

Com Gerenciamento de RH e recrutamento do ClickUp do ClickUp, você pode criar um sistema personalizado que simplifique a contratação, a integração e a jornada do funcionário, garantindo um recrutamento tranquilo e eficiente do início ao fim.

Garanta o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários por meio da plataforma de Recursos Humanos do ClickUp

"Dispare" essas tarefas administrativas tediosas e vamos ver como essa ferramenta torna sua jornada de recrutamento suave e eficiente. Com recursos personalizáveis que atendem a várias necessidades estilos de gerenciamento o ClickUp garante a adaptabilidade a diversas estruturas e preferências organizacionais.

Gerenciamento do pipeline de recrutamento

O ClickUp organiza seu pipeline de recrutamento centralizando candidatos, inscrições e esforços de divulgação.

Avaliação do candidato: Personalizável modelos de entrevista e status permitem que você crie processos de avaliação estruturados. Um desses modelos éModelo de candidato para contratação do ClickUpdo ClickUp, que ajuda você:

Avaliar facilmente possíveis funcionários com escalas de classificação personalizáveis para comparação eficiente Manter-se organizado com listas de verificação, datas de vencimento e lembretes, economizando tempo e capturando informações abrangentes sobre os candidatos Comparar candidatos sem esforço usando quadros e tabelas de rastreamento, garantindo a melhor opção para a sua equipe

Personalizável modelos de entrevista e status permitem que você crie processos de avaliação estruturados. Um desses modelos éModelo de candidato para contratação do ClickUpdo ClickUp, que ajuda você:

O modelo de contratação de candidatos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar o processo de contratação.

Status personalizados: Personalize os status para refletir os diferentes estágios do processo de recrutamento, como Screening, Interviewing ou Offer Extended

Personalize os status para refletir os diferentes estágios do processo de recrutamento, como Screening, Interviewing ou Offer Extended Automações: Configure regras para automatizar tarefas repetitivas, como agendamento de entrevistas ou transferência de candidatos para o próximo estágio com base em condições predefinidas, economizando tempo e esforço

Integração de funcionários sem esforço

Entre a variedade de software de integração disponível, o ClickUp oferece uma experiência de integração perfeita para os novos membros da equipe, preparando-os para o sucesso desde o primeiro dia. Veja como:

Crie um sistema para simplificar o desenvolvimento dos funcionários com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

Tarefas rastreáveis: Atribua e monitore tarefas de integração, garantindo que os novos contratados concluam as atividades de treinamento e orientação necessárias

Atribua e monitore tarefas de integração, garantindo que os novos contratados concluam as atividades de treinamento e orientação necessárias Ferramentas de colaboração: Permita que os novos contratados colaborem com os membros da equipe, façam perguntas e forneçam feedback por meio de comentários e discussões sobre documentos e tarefas

Permita que os novos contratados colaborem com os membros da equipe, façam perguntas e forneçam feedback por meio de comentários e discussões sobre documentos e tarefas Gerenciamento de documentos: Armazene e compartilhe documentos essenciais de integração, como políticas da empresa, manuais do funcionário e materiais de treinamento, em um local centralizado para fácil acesso

Sistema de gerenciamento de RH

Adicione características e categorize seus dados de acordo, mantendo tudo organizado

O ClickUp permite que você personalize seus processos de contratação e tarefas de gerenciamento de funcionários para atender às necessidades exclusivas de sua organização. Vamos explorar:

Campos personalizados: Adicione campos para rastrear informações específicas do funcionário/candidato, como habilidades, certificações ou preferências

Adicione campos para rastrear informações específicas do funcionário/candidato, como habilidades, certificações ou preferências Fluxos de trabalho personalizados: Crie fluxos de trabalho com status personalizados para refletir os processos de contratação e desenvolvimento de sua organização. Esses fluxos de trabalho também podem incorporar estágios relacionados a treinamento, como inscrição, conclusão de módulo e avaliações de competência

Como garantir que os novos contratados tenham uma compreensão da cultura da empresa

Garantir que os novos funcionários compreendam a essência da cultura da empresa envolve transparência na liderança a execução de um programa robusto de integração e a promoção de uma comunicação eficaz.

Os modelos do ClickUp fornecem estruturas estruturadas para visualizar, apresentar e integrar novas contratações à cultura da empresa.

Vejamos alguns modelos que capacitam as equipes a adotar a cultura da empresa e ajudam a integrar os novos contratados à sua equipe 👇

Modelo 1: Modelo de cultura da empresa

A modelo de cultura da empresa aumenta a força e a consistência do local de trabalho, gerando maior produtividade, colaboração, envolvimento dos funcionários e esforços bem-sucedidos de recrutamento. Ele também ajuda a:

Visualizar e alinhar as equipes em torno dos valores essenciais

Identificar e priorizar iniciativas culturais

Unir as equipes com expectativas e valores compartilhados

O modelo de cultura da empresa do ClickUp foi criado para ajudá-lo a capturar a essência da cultura da sua empresa em um único lugar.

Template 2: Conheça o modelo da equipe

Apresentar os membros da equipe de forma eficaz é essencial para melhorar o moral da equipe e mostrar talentos. Modelo Conheça a equipe do ClickUp permite que você:

Criar perfis visualmente atraentes para cada membro da equipe

Destacar habilidades e realizações especiais

Manter atualizações em tempo real para garantir a precisão e a relevância

Outros benefícios incluem criar confiança entre os membros da equipe , atualizações fáceis e uma aparência profissional do site.

O modelo Meet the Team do ClickUp foi criado para ajudá-lo a apresentar e acompanhar o progresso dos membros da sua equipe.

Template 3: Modelo de integração de funcionários

Garanta uma integração perfeita com uma lista de verificação adaptada às metas e marcos específicos da função para os primeiros 60 dias. Modelo de integração de funcionários do ClickUp evita etapas perdidas e garante que os novos contratados se adaptem de forma eficaz, contribuindo para a compreensão e o alinhamento da cultura da empresa.

Nunca perca uma etapa do processo de integração criando sua lista de verificação de integração de funcionários com base nas metas e nos marcos da função que devem ser atingidos nos primeiros 60 dias.

Hire For Culture Fit With ClickUp

Ao pensarmos no futuro das contratações, uma coisa é certa: a adequação cultural continuará a ser vital para a formação de equipes sólidas.

O uso de ferramentas como o ClickUp pode aprimorar sua capacidade de avaliar a adequação cultural durante o recrutamento.

Use a ferramenta modelos de RH gratuitos para simplificar a aquisição de talentos e otimizar os fluxos de trabalho de RH. Encontre candidatos alinhados com os valores da empresa e crie locais de trabalho inclusivos onde todos se sintam valorizados. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para levar seu gerenciamento de RH para o próximo nível.

Perguntas frequentes (FAQs)

**1. Como faço para contratar a pessoa com a cultura certa?

Para contratar a pessoa culturalmente adequada, procure candidatos que compartilhem os mesmos valores e trabalhem bem com a sua equipe. Pergunte sobre suas experiências anteriores e como eles lidam com as situações para ver se estão alinhados com a cultura de sua empresa.

2. Como você avalia a adequação cultural de um candidato?

Para avaliar a adequação cultural de um candidato, observe como ele interage durante as entrevistas e avalie sua atitude, estilo de comunicação e valores. Você também pode fazer perguntas situacionais para avaliar como ele lidaria com cenários específicos em seu local de trabalho.

**3. Quais são os critérios de adequação à cultura?

Os critérios de adequação à cultura incluem alinhamento com os valores da empresa, habilidades de trabalho em equipe, gerenciamento de tarefas, adaptabilidade e atitude em relação ao trabalho.