Saiba mais sobre um dia na vida de um recrutador

Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do mundo do recrutamento? Os recrutadores atuam como casamenteiros profissionais que se esforçam muito para encontrar candidatos em potencial para vagas de emprego. Isso requer experiência na análise de currículos, equilibrando as necessidades dos candidatos a emprego e dos gerentes de contratação, e desempenhando o papel de caçador de talentos. A aquisição de talentos pode não ser fácil, mas muitos recrutadores afirmam que o trabalho de matchmaking corporativo é o trabalho dos seus sonhos, e eles não gostariam que fosse de outra forma.

Mas o que exatamente faz um recrutador? Como é o seu dia a dia?

Se você estiver interessado em se tornar um recrutador ou se estiver apenas curioso sobre o trabalho, este guia esclarecerá quaisquer equívocos e mostrará o que os recrutadores realmente fazem. Mostraremos como é o dia de trabalho de um recrutador, as ferramentas que ele usa e as próximas mudanças no setor de pessoal que podem ter um grande impacto nessa carreira.

O que é um Recrutador ?

Um recrutador atua como ponte entre os candidatos a emprego e as empresas, ajudando-as a preencher vagas com os candidatos perfeitos. Embora o principal

objetivo de um recrutador de RH

é preencher vagas, eles fazem muito mais.

Em sua essência, os recrutadores são conectores. Eles equilibram as expectativas dos gerentes de contratação e dos candidatos, o que exige compreensão:

A descrição do cargo

Conjuntos de habilidades necessárias

Adequação cultural

Como publicar anúncios de emprego que chamem a atenção

Identificar o currículo certo é um bom começo, mas os recrutadores bem-sucedidos sabem como procurar os candidatos certos que irão prosperar - e permanecer - em suas novas funções. 🤝

Atualmente, os recrutadores usam plataformas de mídia social como o LinkedIn para buscar candidatos. Como estão sempre à procura dos melhores talentos, isso os torna semelhantes aos headhunters. Mas um bom recrutador não se limita a preencher vagas. Ele permanece envolvido em todo o processo de contratação. Ele aconselha as empresas sobre tendências de mercado, referências salariais e estratégias de aquisição de talentos.

Ele também desempenha um papel fundamental para garantir um processo de recrutamento tranquilo, o que inclui manter uma experiência positiva para todos os candidatos, independentemente do resultado.

Um dia na vida de um recrutador

O dia típico de um recrutador envolve muito trabalho árduo, seja ele um recrutador de tecnologia especializado em encontrar profissionais de TI, um recrutador executivo focado em funções de liderança sênior ou um generalista que lida com várias funções. De

agendamento de entrevistas

a coordenar reuniões de equipe, de conversar com candidatos a fornecer feedback, o dia de trabalho de um recrutador é diversificado e exigente. Aqui está um rápido resumo de um dia na vida de um recrutador.

Rotina matinal

O dia de trabalho de um recrutador corporativo geralmente começa com a comunicação. A primeira ordem do dia geralmente é verificar e-mails e correios de voz para:

Conversar com os gerentes de contratação

Obter feedback sobre entrevistas com candidatos

Analisar as respostas dos candidatos em potencial

Como a maioria das pessoas procura emprego enquanto ainda está empregada, não é incomum que novas candidaturas cheguem durante a noite. Os e-mails e as ligações no início da manhã definem o tom do dia, ajudando o recrutador a priorizar as tarefas e programar o dia com mais eficiência.

Tarefas diárias

Os recrutadores podem sincronizar suas entrevistas e reuniões de outras ferramentas de trabalho com o ClickUp para gerenciar todo o seu dia na visualização do Calendário

Depois que o café começa a fazer efeito, os recrutadores voltam seu foco para o envolvimento do candidato. Isso envolve várias tarefas, inclusive:

Agendamento de entrevistas

Triagem de candidatos por meio de chamadas telefônicas ou chats de vídeo

Acompanhamento das entrevistas

Atuar como consultor de recrutamento

Mas esse é apenas um lado da moeda. Por mais importante que seja o engajamento dos recrutadores com os candidatos, eles também precisam estar em contato com as necessidades dos empregadores. Os recrutadores passam boa parte do dia se comunicando com os gerentes de contratação para entender as necessidades de cada vaga em aberto, ajustar as descrições de cargos e conversar sobre a adequação cultural e as habilidades dos candidatos.

A maioria das pessoas procura emprego on-line, portanto, os recrutadores passam muito tempo em quadros de empregos e sites como o LinkedIn. Eles publicam vagas de emprego e procuram proativamente candidatos que sejam adequados para as funções que estão contratando.

Conclusão do dia

À medida que o dia termina, os recrutadores passam a encerrar o dia. Isso geralmente inclui tarefas como:

Atualizar os sistemas de controle de recrutamento

Responder a e-mails menos complexos ou perguntas rápidas

Definir tarefas para o dia seguinte

A maioria dos recrutadores trabalha sozinha, mas eles ainda fazem parte de uma equipe. A relativa tranquilidade no final do dia é uma oportunidade de conversar com a equipe de recrutamento para verificar, discutir desafios e planejar reuniões de equipe.

Perspectivas diferentes sobre o trabalho de um Recrutador

Os recrutadores são vistos de forma diferente dependendo de com quem você fala. O recrutamento é um trabalho multifacetado, portanto, não é de surpreender que as pessoas façam suposições sobre essa carreira. Vamos nos aprofundar no que diferentes pessoas podem pensar sobre seu trabalho como recrutador.

Visão dos pais, amigos e conhecidos

Seus amigos e familiares podem não estar muito familiarizados com o setor de recrutamento, portanto, para eles, um trabalho de recrutamento parece uma mistura de

RH e vendas

. Muitas vezes, eles percebem que essa função se concentra principalmente em contratar e entrevistar candidatos - e, na verdade, isso não está muito longe da realidade.

Há um entendimento geral de que os recrutadores trabalham com candidatos a emprego e os ajudam a encontrar um emprego, mas sua família talvez não entenda quanto trabalho realmente é necessário para a busca e a seleção de candidatos. 👀

Como os clientes percebem os recrutadores

Os gerentes de contratação e os líderes corporativos geralmente contratam consultores de recrutamento ou recrutadores internos para preencher suas vagas em aberto. Eles veem os recrutadores como parceiros vitais que não apenas preenchem as vagas em aberto, mas também:

Oferecem insights sobre o mercado de trabalho

Prestam assessoria no processo de recrutamento

Compreendem as complexidades da contratação de conjuntos de habilidades técnicas

Os clientes geralmente estão ocupados

com seu próprio trabalho, por isso confiam nos recrutadores para encontrar os candidatos certos e gerenciar o processo de contratação.

A autopercepção de um recrutador versus suas tarefas reais

Os recrutadores têm uma compreensão mais matizada de sua função. A maioria deles se vê como um intermediador de carreiras, consultor de talentos e especialista do setor. Eles sabem que seu trabalho vai além de apenas preencher vagas; eles criam conexões significativas, moldam carreiras e influenciam o crescimento da empresa. 🏢

Entretanto, é importante observar que as tarefas reais de um recrutador nem sempre se alinham com sua autopercepção. Talvez você aspire ser um parceiro estratégico que toma as decisões, mas passa o dia em tarefas administrativas, como agendar entrevistas ou lidar com a papelada. O desafio para os recrutadores é encontrar uma maneira de equilibrar essas tarefas administrativas com as partes mais estratégicas de sua função.

Tarefas que tornam Recrutadores Essenciais

Alguns gerentes de contratação inicialmente zombam da ideia de contratar um recrutador, mas essas pessoas realizam muitas tarefas essenciais. Geralmente, os gerentes de contratação não têm capacidade ou experiência para gerenciar o processo de contratação, mas esse é o trabalho principal de um recrutador. Os recrutadores são essenciais por muitos motivos.

Gerenciamento de candidatos e dados

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de RH de acordo com suas necessidades

Os recrutadores sabem como buscar candidatos. Isso envolve mais do que apenas verificar quem está disponível; trata-se de encontrar a melhor combinação para o cargo e a cultura da empresa. Os recrutadores usam uma variedade de ferramentas e técnicas para identificar candidatos em potencial, desde pesquisas no LinkedIn e redes de contatos até a exploração de grupos de talentos existentes. 🔍

Mas eles não escrevem as informações dos candidatos em notas adesivas. Experiente

recrutadores usam ferramentas como o ClickUp

para criar um banco de dados de candidatos bem mantido. Isso facilita o contato com candidatos em potencial, o acompanhamento de seu progresso no processo de recrutamento e a manutenção de um pipeline de talentos para vagas futuras. Um banco de dados é perfeito para manter registros, mas também é imprescindível para fazer combinações estratégicas e informadas que funcionem bem tanto para o cliente quanto para o candidato.

Comunicação regular

Os recrutadores preenchem a lacuna mantendo-se em constante comunicação com os gerentes de contratação e os candidatos. Não é incomum que as vagas recebam mais de 100 candidatos atualmente, portanto, os recrutadores certamente têm muito trabalho pela frente.

Atender às ligações dos candidatos toma muito tempo, mas os recrutadores também mantêm contato com seus clientes. Isso envolve não apenas atualizá-los sobre o progresso das campanhas de recrutamento atuais, mas também aconselhá-los sobre as tendências do mercado e as referências salariais para cada função. Os recrutadores atuam como um elo entre a organização e o mercado de trabalho, fornecendo informações valiosas que podem moldar as decisões de contratação e o planejamento da força de trabalho.

Envolvimento do candidato

Os candidatos têm tanto poder no processo de contratação quanto a empresa. Os bons recrutadores sabem que seu trabalho é mais do que preencher o maior número possível de vagas, mas construir relacionamentos baseados na compreensão. É função do recrutador deixar os candidatos entusiasmados com a oportunidade e causar uma boa impressão.

Ferramentas e técnicas usadas por Recrutadores para tarefas diárias

O recrutamento é um trabalho que prioriza as pessoas, mas a tecnologia definitivamente simplifica as coisas. Os recrutadores usam essas ferramentas e técnicas para ficar por dentro das tendências, conversar com clientes e candidatos e criar combinações bem pensadas.

1. Use uma ferramenta de RH e recrutamento como o ClickUp

Contrate e gerencie sua equipe ideal com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

O recrutamento moderno simplesmente não é eficiente com o software certo. É por isso que o

As equipes de RH confiam no ClickUp

para gerenciar tudo, desde a contratação até a integração e a retenção. 🤩

Sem querer ser arrogante, mas nossa equipe de recrutamento e

Modelos de RH

são bastante úteis. Use o

Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

para que os recrutadores e gerentes de contratação estejam na mesma página para cada vaga aberta.

Mas o ClickUp serve para muito mais do que apenas contratar - você pode usar a mesma plataforma quando um candidato se tornar um funcionário. Por exemplo, você pode copiar o

Modelo de Manual de RH do ClickUp

para criar padrões de comportamento e desempenho dos funcionários.

2. Rede em LinkedIn

O LinkedIn pode parecer exagerado, mas ainda é a melhor maneira de os recrutadores entrarem em contato com os candidatos. Ele é perfeito para fazer networking, buscar candidatos e anunciar vagas de emprego. Também é muito fácil enviar mensagens rapidamente para vários candidatos em potencial de uma só vez.

3. Use um sistema de rastreamento de candidatos - ATS

Sistemas de rastreamento de candidatos

gerenciam o processo de recrutamento do início ao fim. Sistemas como o ClickUp rastreiam as inscrições, organizam as informações dos candidatos e simplificam as comunicações. Um ATS pode até mesmo filtrar candidaturas com base em determinados critérios, como formação ou experiência, para economizar tempo.

4. Verifique os quadros de empregos e os sites de carreiras

Os recrutadores frequentemente usam quadros de empregos e sites de carreiras para publicar vagas e atingir um público mais amplo. Publique em sites genéricos e em sites mais específicos do setor para expandir seu alcance.

5. Não se esqueça de outras plataformas de mídia social

O LinkedIn é a rede social padrão para todas as coisas relacionadas ao trabalho, mas não é o único lugar para encontrar candidatos. Não é inédito que os recrutadores usem plataformas como Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e até mesmo o TikTok. Essas plataformas, na verdade, dão a você uma visão da personalidade, dos interesses e da adequação cultural do candidato além do que você pode ver em um currículo.

6. Use a triagem de candidatos com base em IA

Use a IA do ClickUp como parte de seu processo de contratação para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Veja bem, o recrutamento pode ser um processo demorado.

Ferramentas de triagem com tecnologia de IA

ajudam os recrutadores a selecionar o número de candidatos nos estágios iniciais do processo de contratação, poupando-lhe horas de trabalho manual. Essas ferramentas usam algoritmos para avaliar quais candidatos são os mais adequados, canalizando os candidatos mais promissores para você em tempo recorde. É claro que ainda cabe ao recrutador verificar novamente as decisões da IA, mas essa ferramenta ainda economizará muito tempo.

7. Experimente entrevistas em vídeo

As plataformas de entrevistas em vídeo são essenciais para a contratação remota. Mas elas são úteis mesmo se você estiver contratando alguém na cidade, especialmente se tiver um processo de entrevista em várias etapas ou um gerente de contratação em outro local. As entrevistas em vídeo imitam as interações face a face de uma avaliação presencial, mas poupam a todos o incômodo de um deslocamento.

8. Check recrutamento analítica

Seus esforços de recrutamento estão funcionando bem? Você não saberá a menos que verifique seu desempenho. As ferramentas de análise e relatórios de recrutamento fornecem insights objetivos e orientados por dados sobre seus processos de recrutamento. Você verá métricas úteis sobre o tempo de contratação, o custo por contratação e a eficácia de seus canais de sourcing. Verifique esses dados pelo menos uma vez por mês para obter insights úteis que melhorem seus esforços de recrutamento.

9. Participe de eventos de networking profissional

A mídia social e os quadros de empregos são ótimos, mas nada funciona tão bem quanto conhecer os candidatos pessoalmente. Os recrutadores participam regularmente de eventos presenciais para se conectar com possíveis candidatos e criar um canal de talentos. Mesmo que os candidatos não estejam procurando emprego no momento, nunca se sabe aonde uma conexão amigável o levará no futuro. Coloque-se à disposição e seu pipeline crescerá em pouco tempo. 🙌

10. Configure um programa de indicação de funcionários

As indicações de funcionários são uma maneira inteligente de aproveitar sua força de trabalho existente para identificar candidatos promissores. Esses programas geralmente resultam em contratações de maior qualidade, pois os funcionários atuais já conhecem a cultura da empresa. Além disso, os leads chegam até você, o que lhe permite economizar tempo e melhorar a qualidade do pool de talentos - é uma situação em que todos ganham!

O futuro do recrutamento

Nada permanece o mesmo para sempre, e isso se aplica ao setor de recrutamento. Esperamos que várias tendências reformulem o recrutamento no futuro, incluindo:

AI: O uso de A IA agiliza a busca de candidatos a triagem e até mesmo as entrevistas iniciais. No entanto, os algoritmos de IA podem ser tendenciosos, portanto, os recrutadores ainda precisam ficar atentos a essa tecnologia

O uso de A IA agiliza a busca de candidatos a triagem e até mesmo as entrevistas iniciais. No entanto, os algoritmos de IA podem ser tendenciosos, portanto, os recrutadores ainda precisam ficar atentos a essa tecnologia Contratação remota: O trabalho remoto explodiu em popularidade nos últimos anos, portanto, mais recrutadores lidarão com processos de contratação remota. De entrevistas virtuais a integração digital os recrutadores precisarão dominar a arte de avaliar efetivamente os candidatos em um ambiente remoto

O trabalho remoto explodiu em popularidade nos últimos anos, portanto, mais recrutadores lidarão com processos de contratação remota. De entrevistas virtuais a integração digital os recrutadores precisarão dominar a arte de avaliar efetivamente os candidatos em um ambiente remoto Equidade e pertencimento: As empresas estão, com razão, dando mais ênfase à diversidade e à inclusão nas contratações. Os recrutadores precisam ficar por dentro das leis mais recentes e das práticas recomendadas para estratégias de recrutamento DEIB

Breeze Through Recruitment with ClickUp

As preferências dos trabalhadores, a tecnologia e as mudanças nos mercados afetarão o futuro do recrutamento. Embora a tecnologia possa lidar com grande parte do trabalho pesado, os recrutadores sempre serão um elemento humano essencial no processo de contratação, fazendo a ponte entre os gerentes de contratação e os candidatos.

Seja aproveitando ferramentas de ponta como o ClickUp para simplificar o processo de contratação ou adaptando-se às últimas tendências do setor de recrutamento, uma carreira em recrutamento promete crescimento, impacto e aprendizado contínuo.

É claro que as ferramentas certas fazem toda a diferença. Os modelos personalizáveis, os bancos de dados e os relatórios de recrutamento do ClickUp ajudam os recrutadores a se destacarem em suas funções. Veja a diferença do ClickUp em primeira mão: Crie seu espaço de trabalho de recrutamento agora gratuitamente.