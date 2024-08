10 modelos de ATS gratuitos para recrutamento e acompanhamento de candidatos

Contratação? Nós entendemos.

Classificar pilhas de currículos, manter-se organizado e acompanhar os candidatos pode ser, bem, assustador. Ainda bem que você não está sozinho nessa!

Organizar tudo, desde o formato do currículo até o título correto da vaga, pode ser um desafio se você estiver trabalhando em uma planilha. É por isso que os recrutadores e os feiticeiros confiam em seu sistema de rastreamento de candidatos ATS.

Em um sistema de rastreamento de candidatos, é extremamente útil trabalhar com um modelo de currículo compatível com o ATS para analisar os candidatos. Felizmente, temos uma lista de alguns dos melhores modelos de ATS para usar!

O que é um modelo de ATS?

Os modelos de sistema de rastreamento de candidatos são formatos estruturados ou plantas projetadas para ajudar os recrutadores e profissionais de RH a gerenciar e organizar o processo de contratação e recrutamento.

Esses modelos auxiliam na coleta de currículos, avaliação das qualificações dos candidatos, agendamento de entrevistas, fornecimento de feedback e muito mais. Pense neles como seu assistente nos bastidores, garantindo que você nunca perca o ritmo durante a jornada de recrutamento.

Edição colaborativa, opções de tipografia e muito mais no ClickUp Docs

Para complementar seu modelo, considere incorporar documentos colaborativos, ferramentas de priorização , aplicativos de agendamento e modelos de banco de dados para gerenciamento avançado de recrutamento.

O que faz um bom modelo de ATS?

Um excelente modelo de contratação de RH é fácil de usar, adaptável e preciso. Ele deve categorizar os candidatos, permitir a comunicação fácil entre a equipe de contratação e automatizar tarefas repetitivas.

A eficiência é fundamental! Procure ferramentas que o ajudem:

Minimizar a entrada manual de dados

Fornecer campos personalizáveis (para cada anúncio de emprego, departamento ou outro campo)

Integrar-se perfeitamente a outras ferramentas

Dar aos usuários uma visão clara do pipeline de recrutamento a qualquer momento

Pode lidar com qualquer formato de currículo

10 modelos de ATS para usar em 2024

O futuro é agora, e com ele vem a necessidade de modelos de sistemas de rastreamento de candidatos contemporâneos, eficientes e, o melhor de tudo, gratuitos. Aqui está um resumo dos melhores disponíveis em 2024.

1. Modelo de formulário de candidatura do ClickUp

O modelo de formulário de inscrição do ClickUp foi criado para ajudá-lo a capturar e gerenciar inscrições de possíveis participantes.

O modelo gratuito Modelo de formulário de inscrição do ClickUp é um formulário de fácil utilização que pode ser usado para coletar informações básicas de candidatos e candidatos a emprego. Esse formulário amigável para ATS ajuda os gerentes de contratação a rastrear detalhes como nome, endereço de e-mail, informações de contato, experiência profissional, formação e habilidades dos candidatos a emprego.

Esse modelo também inclui uma seção para que os candidatos façam o upload do currículo ou da solicitação de emprego e das cartas de apresentação.

O modelo de formulário de candidatura do ClickUp é compatível com ATS, o que facilita a leitura e o processamento pelos sistemas de rastreamento de candidatos. Isso ajuda a acelerar o processo de recrutamento e a encontrar os melhores candidatos a emprego para as vagas em aberto.

Aqui estão algumas das coisas que esse modelo pode ajudá-lo a realizar:

Economizar tempo e esforço automatizando o processo de candidatura

Coletar informações mais precisas e consistentes dos candidatos

Comparar candidatos com mais facilidade e tomar melhores decisões de contratação

Manter-se organizado e acompanhar o progresso de suas candidaturas

Se estiver procurando uma maneira rápida de melhorar seu processo de contratação, o modelo de formulário de inscrição do ClickUp é um ótimo ponto de partida. Faça o download deste modelo

2. Modelo de POP de RH do ClickUp

O modelo de SOP de RH do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e acompanhar os processos e procedimentos de RH.

Procurando um sistema de recrutamento e rastreamento de candidatos que ajude a garantir a conformidade com os procedimentos operacionais padrão para as tarefas de recursos humanos? O Modelo de SOP de RH do ClickUp é um recurso valioso para os profissionais de RH.

Esse modelo o ajuda a simplificar os processos de RH, melhorar a eficiência e garantir a conformidade com os requisitos legais e regulamentares. Ele inclui seções sobre tudo, desde a integração de novos funcionários até o desligamento de funcionários antigos, além de tópicos como gerenciamento de desempenho remuneração e benefícios.

Alguns dos motivos pelos quais os usuários adoram o modelo de SOP de RH do ClickUp:

Abrange todos os tópicos essenciais de RH, desde a integração até o desligamento, para que você possa ter certeza de que suas práticas de RH estão atualizadas e em conformidade com qualquer vaga de emprego que você tenha

Permite que você adapte o modelo com status, campos e visualizações personalizados que o ajudam a rastrear, visualizar e operar com mais eficiência

Funciona como um repositório central organizado para todos os seus documentos de RH

Permite rastrear, monitorar e auditar facilmente todas as atividades operacionais de RH

Se você precisa de um modelo de recrutamento abrangente com recursos de conformidade com o SOP, o ClickUp HR SOP Template é uma excelente opção para gerentes de contratação. Faça o download deste modelo

3. Modelo de contratação de candidatos do ClickUp

O modelo de contratação de candidatos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar o processo de contratação.

Encontrar o candidato perfeito para um emprego pode ser uma tarefa assustadora. Mas com Modelo de Candidato para Contratação do ClickUp você pode analisar, comparar e priorizar os candidatos de forma rápida e precisa para garantir que sua equipe encontre a opção ideal.

Aqui estão alguns dos benefícios de usar o ClickUp Hiring Candidates Template:

Use escalas de classificação personalizáveis para avaliar as habilidades, a experiência e a adequação dos candidatos à função

Acompanhe o progresso dos candidatos com listas de verificação, datas de vencimento e lembretes

Use quadros de controle e tabelas interativas para comparar os candidatos lado a lado

Este modelo inclui todas as ferramentas de que você precisa para conduzir uma campanha de recrutamento justa e eficiente.

Seus quadros de controle e tabelas interativas facilitam a comparação das habilidades, experiência e qualificações dos candidatos. Os campos personalizáveis ajudam a rastrear informações importantes sobre cada candidato. Os recursos de automação economizam tempo e esforço, para que você possa se concentrar em encontrar os melhores candidatos para a sua equipe.

O Hiring Candidate Template da ClickUp funciona muito bem para contratações remotas ou presenciais e ajudará você a encontrar a melhor opção para a sua equipe. Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp

O Modelo de Matriz de Seleção de Contratação do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a organizar e acompanhar o processo de contratação de novos funcionários.

Aprimore seu processo de contratação reduzindo preconceitos, melhorando a transparência e aumentando a precisão e a eficiência com o Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp .

Essa ferramenta poderosa ajuda você a atingir todos os pontos certos:

Um processo de avaliação consistente e estruturado que o ajuda a tomar decisões de contratação mais objetivas

Fornecer um roteiro claro para os tomadores de decisão para garantir que eles estejam avaliando os candidatos com base nos mesmos critérios

Acelerar seu processo de recrutamento, identificando os candidatos ideais mais rapidamente

Selecionar os candidatos mais qualificados, eliminando preconceitos inconscientes do processo de contratação

O modelo Hiring Selection Matrix fornece status, campos e visualizações personalizados que permitem visualizar os dados de diferentes maneiras e manter o controle de detalhes importantes, como os conjuntos de habilidades e os níveis de experiência de cada candidato.

É também uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos que permite acompanhar o progresso da contratação e definir prazos para cada etapa.

Pronto para aprimorar seu processo de contratação e melhorar a imparcialidade de suas práticas de contratação?

O Modelo de Matriz de Seleção de Contratação do ClickUp é o caminho a seguir! Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

O modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar o processo de recrutamento.

Ao escalar uma equipe, um plano de recrutamento bem elaborado não é apenas útil, é indispensável. Entre Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp sua nova superferramenta para contratação simplificada.

Os recursos exclusivos desse modelo o ajudam a criar uma estratégia de recrutamento proativa, identificar e alocar recursos e organizar fluxos de trabalho em quadros visuais. Em cada etapa do processo, o modelo o ajuda a garantir clareza e a minimizar esforços improdutivos.

O modelo de plano de ação de recrutamento altamente personalizável oferece recursos importantes, como:

Criar tarefas com status personalizados, como Aberto, Concluído, Em andamento, Não adequado e Em espera, para acompanhar cada candidato

Categorizar e adicionar atributos como Função, Carta de Apresentação, Currículo, Motivo da Rejeição e Estágio do Recrutamento, para que você possa se manter organizado mesmo em meio a uma onda de contratações

Use diferentes visualizações para organizar as informações com base em suas prioridades

Em resumo, se você estiver procurando uma ferramenta que faça com que a contratação pareça menos com um jogo e mais com uma ciência precisa, o Modelo de Plano de Ação de Recrutamento do ClickUp é o caminho a seguir. Faça o download deste modelo

6. Modelo de documento de estratégia de recrutamento do ClickUp

O modelo de documento de estratégia de recrutamento do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e executar uma estratégia de recrutamento bem-sucedida.

A contratação do talento certo pode ser decisiva para o sucesso ou fracasso de uma empresa. Com o Modelo de documento de estratégia de recrutamento da ClickUp você nunca terá que deixar isso ao acaso.

Esse modelo meticulosamente elaborado ajuda a desenvolver processos e estratégias de recrutamento estruturados juntamente com fases de recrutamento bem planejadas. Tudo isso enquanto monitora continuamente os marcos da contratação.

Mas isso não é tudo. Os benefícios são muitos! Esse modelo também oferece a você:

Uma estrutura de recrutamento consistente

Clareza nas ofertas de emprego

Um processo de avaliação simplificado

Juntas, essas ferramentas e recursos reduzirão significativamente suas horas de recrutamento.

Mergulhe nos recursos e você descobrirá personalizações que permitem rastrear cada estágio do recrutamento, categorizar o gerenciamento do recrutamento e visualizar os dados de várias maneiras.

Aprimorado com IA, dependências de tarefas e automações, o Modelo de Estratégia de Recrutamento do ClickUp não é apenas um documento - é um centro de comando de recrutamento abrangente. Faça o download deste modelo

7. Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Conheça nosso Recruiting & Hiring Folder Template, um kit de ferramentas abrangente projetado para transformar seu processo de busca de talentos.

O modelo Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp é um modelo de pasta preparado para revigorar todo o seu processo de recrutamento e contratação.

Esse modelo inclui vários recursos para manter a organização e aumentar a eficiência:

Acompanhe e gerencie todos os seus candidatos em um só lugar, com status e campos personalizados para acompanhar o progresso deles

Agende e gerencie facilmente entrevistas com candidatos usando lembretes e notificações que mantêm todos no caminho certo

Obtenha feedback da sua equipe e tome decisões de contratação informadas com os recursos integrados de votação e comentários

Faça com que as novas contratações se tornem rápidas com uma lista de verificação de integração personalizável

O ClickUp Recruiting & Hiring Template ajuda sua equipe a melhorar a colaboração e a comunicação, aumentando a eficiência e a transparência de todo o processo de contratação. Faça o download deste modelo

8. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a agilizar o processo de contratação.

Precisa de ajuda para garantir que você nunca perca uma etapa importante do processo de contratação? Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp pode mantê-lo organizado e confiante de que cobriu todas as suas bases.

Esse modelo lista as principais tarefas de contratação que o lembram de:

Escrever uma descrição clara e concisa do cargo, definir a faixa salarial e selecionar os canais certos para publicar o anúncio da vaga

Analisar currículos, realizar entrevistas telefônicas e agendar entrevistas presenciais

Obter feedback da sua equipe, tomar uma decisão e fazer uma oferta

Configure o espaço de trabalho da equipe, forneça acesso às ferramentas e informações necessárias e ajude-a a se preparar rapidamente

O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp é uma excelente ferramenta para profissionais de RH que desejam organizar e manter o controle de todos os dados de contratação, em cada etapa do processo. Faça o download deste modelo

9. Modelo simples de rastreamento de candidatos a emprego em Excel do Smartsheet

Use este modelo simples de controle de candidatos a emprego para padronizar o processo de controle de candidatos de sua empresa

O modelo Modelo simples de rastreamento de candidatos a emprego no Excel do Smartsheet é um recurso de planilha simples para quem deseja contratar novos funcionários.

O modelo inclui colunas para rastrear informações do candidato, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e cargo atual. Ele também ajuda a acompanhar as entrevistas com espaços para registrar informações como nomes, pontuações e notas.

Esse modelo é fácil de usar e pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de sua organização. Você pode usá-lo para acompanhar um ou vários candidatos a emprego e compartilhá-lo com outros funcionários de outras equipes e departamentos.

O modelo Excel Simple Job Applicant Tracking é uma maneira simples de acompanhar o seu processo de contratação e tomar decisões informadas sobre quem escolher. Faça o download desse modelo

10. Modelo de controle de recrutamento do Excel por Exceldemy

Um rastreador de recrutamento é importante para o RH de uma organização manter o histórico de novos funcionários

Se você estiver procurando um recurso simples e gratuito em uma planilha conhecida, talvez queira dar uma olhada no Modelo de controle de recrutamento do Excel .

Esse modelo inclui um painel de controle que permite que você pesquise candidatos específicos e visualize suas informações. Você também pode usá-lo para acompanhar o status do candidato, as pontuações das entrevistas e as notas.

O modelo de rastreamento de recrutamento do Excel é fácil de usar e pode ser uma boa opção se você preferir manter um sistema básico de planilhas em vez de usar uma ferramenta de software de contratação dedicada. Faça o download desse modelo

Qual é o melhor modelo de ATS para seu processo de contratação?

As 10 ferramentas gratuitas de recrutamento de RH que analisamos acima foram todas projetadas para ajudar a organizar, gerenciar e otimizar o processo de contratação nos sistemas de rastreamento de candidatos.

Se você é uma empresa muito pequena e procura uma maneira tradicional de registrar e revisar informações e prefere usar uma planilha em vez de um software, talvez goste dos modelos Excel Job and Recruitment Tracker.

A maioria das organizações de pequeno porte e de nível empresarial prefere um programa baseado em software para aprimorar o gerenciamento de dados, o rastreamento de projetos e os recursos de colaboração. Se esse é o seu caso, considere um modelo de ATS ClickUp da nossa lista que atenda às suas metas e objetivos de contratação.

O ClickUp é um projeto e software de gerenciamento de tarefas que oferece um poderoso modelos de RH gratuitos . Experimente nossa associação gratuita! Você descobrirá uma grande variedade de Software de RH para ajudar seu departamento a funcionar com mais tranquilidade, incluindo software de gerenciamento de funcionários , software de monitoramento de funcionários e um sistema de rastreamento de candidatos ou software de rastreamento de candidatos.

Inscreva-se no ClickUp e acesse milhares de recursos gratuitos ou entre em contato com um dos membros da nossa equipe hoje mesmo!