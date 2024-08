mais de 50 citações motivacionais de quinta-feira para o trabalho para aumentar o moral da equipe

Há dois tipos de pessoas: aquelas que veem a quinta-feira como um dia de distância do fim de semana e aquelas que a veem como três dias de distância de mais uma segunda-feira. Ou talvez você não se enquadre em nenhuma dessas categorias e veja a quinta-feira apenas como isso, quinta-feira.

Ainda assim, às vezes você só precisa de um estímulo feliz na quinta-feira porque os trens estão atrasados, sua cafeteria favorita está fechada ou você não está muito ansioso para a reunião com Alex, do departamento financeiro, em que ele estraga todos os bons planos alegando uma "restrição orçamentária"

É aí que entram as citações motivacionais de quinta-feira para o trabalho. Elas são o raio de sol de que você precisa para passar por essas reuniões tempestuosas e sair vitorioso - um lembrete amigável de que você é incrível. Você pode fazer isso. E isso também vai passar.

50+ Thursday Motivation Quotes for Work and Personal Life (Mais de 50 citações de motivação de quinta-feira para o trabalho e a vida pessoal)

Reunimos um monte de citações para animá-lo, incluindo citações motivacionais para a manhã de quinta-feira no trabalho e citações engraçadas de quinta-feira no trabalho para começar bem o dia.

Citações motivacionais de quinta-feira

A quinta-feira pode parecer o período mais longo da semana, com a sexta-feira fora de alcance. Mas ajudar sua equipe a se manter motivada ao criar um ambiente saudável hábitos de trabalho para uma vida positiva é a chave para terminar forte!

1. Faça algo hoje pelo qual seu futuro eu lhe agradecerá.

Sean Patrick Flanery, ator

2. As oportunidades não acontecem por acaso, você as cria.

Chris Grosser, autor

3. É preciso coragem para crescer e se tornar quem você realmente é.

E.E. Cummings, poeta e pintor

4. A atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença.

Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido

5. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los.

Walt Disney, produtor de filmes de animação e dublador

Walt Disney, produtor de filmes de animação e dublador

Theodore Roosevelt, 26º presidente dos EUA

7. Todos os sonhos estão ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é continuar avançando em direção a eles.

Viola Davis, atriz e produtora de cinema

8. Se você estiver se divertindo, é quando as melhores lembranças são construídas.

Simone Biles, ginasta

9. A quinta-feira está cheia de pensamentos atemporais e sonhos de marshmallow.

Anthony T. Hincks, autor

10. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.

JP Morgan, financista e banqueiro de investimentos

11. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas simplesmente existe.

Oscar Wilde, poeta e dramaturgo

12. Toda a sua vida é uma manifestação dos pensamentos que se passam em sua cabeça.

Lisa Nichols, palestrante motivacional

13. O destino não é uma questão de acaso; é uma questão de escolha.

William Jennings Bryan, advogado e orador; ex-político

14. Quando você tem um sonho, precisa agarrá-lo e nunca mais soltá-lo.

Carol Burnett, comediante e atriz

15. Nada é impossível. A própria palavra diz: "Eu sou possível!

Audrey Hepburn, atriz

16. A vida tem todas essas voltas e reviravoltas. Você precisa se segurar com firmeza e, em seguida, sair.

Nicole Kidman, atriz

17. O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal: o que conta é a coragem de continuar.

Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido

18. Às vezes, quando as coisas estão desmoronando, elas podem, na verdade, estar se encaixando.

Desconhecido

19. O que conta é a sua visão da vida. Se você se levar com leveza e não se levar muito a sério, logo poderá encontrar o humor em nossa vida cotidiana. E, às vezes, isso pode ser um salva-vidas.

Betty White, atriz e comediante

Elbert Hubbard, escritor e editor

Elbert Hubbard, escritor e editor

21. Cada dia chega com seus presentes. Desamarre a fita.

Ann Ruth Schabacker

22. Em cada dia, há 1.440 minutos. Isso significa que temos 1.440 oportunidades diárias de causar um impacto positivo.

Les Brown, político e palestrante motivacional

23. Se não fosse difícil, todos o fariam. É o difícil que o torna excelente.

Tom Hanks, ator e cineasta

24. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou isso, continue procurando. Não se acomode. Como em todas as questões do coração, você saberá quando encontrar.

Steve Jobs, ex-CEO da Apple

Citações positivas de quinta-feira

É fácil cair em um marasmo no meio da semana, mas as quintas-feiras toleráveis também podem ser um lembrete de que o fim de semana está chegando. Mantenha o ânimo e capacite sua equipe para ser sua próprios gerentes .

25. Fazemos o possível para espalhar energia positiva. Alguns retribuem e outros não. É melhor ficar longe de pessoas que não conseguem retribuir nossa vibração.

Avijeet Das, autor e poeta

26. Às vezes, sua alegria é a fonte de seu sorriso, mas, às vezes, seu sorriso pode ser a fonte de sua alegria.

Thich Nhat Hanh , ativista da paz e monge tibetano

27. As lições da vida levam uma vida inteira para serem aprendidas, é assim que acontece na sala de aula da vida. Mas, à medida que aprendemos, ensinamos outras pessoas. Todos nós somos professores na escola da vida.

Oliver Steele, cantor

28. O que importa não é o erro, mas como você interpreta a lição.

Michelle C. Ustaszeski

29. Quanto mais você sabe, mais percebe que não sabe nada.

Sócrates, filósofo

Citações de quinta-feira agradecida

As manhãs de quinta-feira são um ótimo momento para apreciar as pequenas vitórias e expressar gratidão. Lembre à sua equipe o quanto ela é valorizada com estas incríveis citações sobre trabalho em equipe .

30. Precisamos encontrar tempo para parar e agradecer às pessoas que fazem a diferença em nossas vidas.

John F. Kennedy, 35º presidente dos EUA

31. Conte suas bênçãos" é uma expressão tão comum que se tornou um slogan. No entanto, ela contém uma verdade e um significado poderosos: Seja grato pelo que você tem - e pelo que você não tem.

Robert W. Bly, escritor

32. É preciso muita coragem para ter uma atitude de gratidão durante os tempos sombrios. Mas quando você a tem, ela o fortalece.

Joshua Tongol, personalidade da Internet

33. Sem dúvida, devemos contar nossas bênçãos, mas também devemos fazer com que elas valham a pena.

Neal A. Maxwell, acadêmico e educador

34. É uma coisa engraçada sobre a vida, quando você começa a tomar nota das coisas pelas quais é grato, começa a perder de vista as coisas que lhe faltam.

Germany Kent, radialista e jornalista americano

35. Grandes coisas acontecem àqueles que não deixam de acreditar, tentar, aprender e ser gratos.

Roy T. Bennett, autor

36. O mais importante é aproveitar sua vida - ser feliz - é tudo o que importa.

Audrey Hepburn, atriz

Jim Rohn, empreendedor e autor

Jim Rohn, empreendedor e autor

38. Sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não dá-lo.

William Arthur Ward, escritor

39. Aproveite as pequenas coisas, pois, um dia, você poderá olhar para trás e perceber que elas eram as grandes coisas.

Robert Brault, autor

Citações de quinta-feira de manhã

40. Algumas pessoas sonham com o sucesso, enquanto outras se levantam todas as manhãs e o fazem acontecer.

Wayne Huizenga, Empresário

41. Quinta-feira de manhã e o sol está cedo, quinta-feira de manhã e as árvores estão cantando.

Giles, Giles & Fripp, Grupo vocal

Mel Gibson, ator e diretor de cinema

Mel Gibson, ator e diretor de cinema

43. O dia está apenas começando, mas veja o quanto você já percorreu para chegar até aqui.

Desconhecido

44. O dia de hoje é um quadro em branco para você continuar a escrever a história de sua carreira.

Desconhecido

45. Sempre acredite que algo maravilhoso está prestes a acontecer.

Desconhecido

46. O que você faz hoje pode melhorar todos os seus amanhãs.

Ralph Marston, jogador de futebol americano

47. As pessoas começam a se tornar bem-sucedidas no momento em que decidem ser.

Harvey McKay, autor

48. Você tem de se levantar todas as manhãs com determinação se quiser ir para a cama com satisfação.

George Lorimer, jornalista e editor

49. Eu me levanto todas as manhãs e penso que será um grande dia. Nunca se sabe quando ele vai acabar, por isso me recuso a ter um dia ruim.

Paul Henderson, jogador profissional canadense de hóquei no gelo

50. Uma caminhada matinal é uma bênção para o dia todo.

Henry David Thoreau, naturalista e ensaísta americano

51. Se você está mudando o mundo, está trabalhando em coisas importantes. Você está animado para se levantar de manhã.

Larry Page, ex-CEO do Google

Larry Page, ex-CEO do Google

Lemony Snicket, personagem de ficção

53. A primeira coisa que você deve fazer todas as manhãs, antes de se levantar, é dizer em voz alta: "Eu acredito", três vezes.

Ovídio, poeta romano

54. Toda manhã é um lembrete para deixar o passado de lado e abraçar o presente.

Tonmoy Acharjee

55. Esteja disposto a ser um iniciante todas as manhãs.

Meister Eckhart, teólogo alemão

56. Quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo - respirar, pensar, desfrutar, amar - e então faça esse dia valer a pena!

Steve Maraboli, autor

Criando e compartilhando citações de motivação para a quinta-feira

Agora que você está equipado com algumas citações inspiradoras para as quintas-feiras, por que não espalhar o amor entre seus colegas e equipes e criar um ambiente de trabalho positivo ?

Você pode até usar Cérebro ClickUp para redigir citações de quinta-feira bem pensadas, especialmente para sua equipe.

Crie citações de motivação personalizadas para manter o ímpeto de sua equipe em alta usando o ClickUp Brain

Mas espere, a faísca da motivação não acende a produtividade real? Gostaríamos de pensar que sim! É por isso que temos uma lista pronta de modelos para ajudá-lo a seguir seu caminho quando chegar a segunda-feira.

enquanto estiver fazendo isso, experimente estas dicas podcasts para motivação e citações sobre produtividade para manter seus níveis de energia elevados durante a calmaria da sexta-feira.

Usando modelos do ClickUp para aumentar a produtividade

OModelo de produtividade pessoal ClickUp

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Este modelo personalizável permite que você organize, priorize e acompanhe suas tarefas com eficiência. Você pode definir tarefas recorrentes para lembrá-lo de fazer pausas, ajudando-o a manter uma produtividade constante.

OModelo do ClickUp for Productivity

Modelo do ClickUp for Productivity

Este modelo amigável para iniciantes foi projetado para equilibrar trabalho e vida pessoal. Ele tem 7 visualizações, 30 status e atualizações automatizadas de campos personalizados para simplificar o gerenciamento de tarefas.

OModelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

Com este modelo, monitore o tempo gasto em tarefas, identifique áreas de melhoria e gere relatórios de progresso para acompanhar suas metas.

Use a visualização de calendário para planejar e priorizar tarefas, a tabela de faturamento para acompanhar os pagamentos, a lista de prioridades para organizar as tarefas por importância e o guia de introdução para criar um plano de produtividade personalizado para você.

Sabe o que é outra atividade divertida de formação de equipes? Uma competição de citações! Peça à sua equipe para apresentar a melhor citação motivacional, e a melhor será presenteada com um almoço!

Você pode usar Documentos do ClickUp para monitorar todas as citações incríveis que sua equipe faz. Com a edição colaborativa, todos saberão quando a outra pessoa estiver escrevendo, para que não se excluam acidentalmente.

E se você for bem-sucedido nessa pequena atividade de formação de equipe (vamos ser honestos, você provavelmente será, sua superestrela), por que não começar com o próximo projeto e colocar seu ferramentas de produtividade para um bom uso?

Ferramentas como Rastreamento de tempo do ClickUp e Tarefas do ClickUp garantirá que sua equipe tenha tempo suficiente para ficar com seus entes queridos. Afinal de contas, nada supera o impacto das citações motivacionais do que um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Use o rastreamento de tempo do projeto integrado do ClickUp para rastrear o tempo em várias tarefas, definir estimativas, adicionar notas e visualizar relatórios de seu tempo de qualquer lugar

Por fim, se estiver procurando uma maneira eficaz de se comunicar rapidamente com sua equipe, use aplicativos de comunicação como, por exemplo ClickUp Chat. Esses aplicativos permitem que você se comunique e colabore com sua equipe em tempo real e aumentar a produtividade diminuindo a necessidade dessas "reuniões rápidas".

Reúna suas mensagens, comentários e anexos em um único local para uma colaboração superior com o ClickUp Chat

Esperamos que esta lista com curadoria de citações motivacionais de quinta-feira para o trabalho ajude você e sua equipe a criar um ambiente de trabalho estimulante e a superar uma longa semana.

Se nenhuma delas lhe agradar, temos certeza de que esta lhe agradará:

_Dear Thursday: Sexta-feira acabou de ligar. Ela estará aqui amanhã e está trazendo vinho

E não se esqueça de registrar-se no ClickUp para obter uma dose extra de produtividade!