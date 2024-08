Principais podcasts motivacionais para crescimento pessoal e desenvolvimento de carreira

Independentemente de quão empolgante seja sua vida profissional, aparecer diariamente com o mesmo alto astral pode ser cansativo. Todos nós temos dias em que precisamos de um pouco de motivação para acrescentar aquela faísca tão necessária.

O que é melhor do que algo que pode motivá-lo enquanto está na academia, viajando ou subindo o elevador do escritório? Algo como podcasts motivacionais!

Os podcasts motivacionais são nossa dose diária de inspiração. Eles elevam nosso humor, estimulam nossa imaginação com novas ideias e oferecem valiosos conselhos de desenvolvimento pessoal e profissional.

Neste artigo, compilamos uma lista dos sete melhores podcasts motivacionais que atendem a diferentes interesses. Apresentamos os destaques, juntamente com alguns de nossos episódios favoritos, para ajudá-lo a escolher o melhor podcast para você.

Adicione alguns (ou todos!) à sua lista de reprodução diária; prometemos que eles lhe trarão uma dose regular de positividade e alegria.

A importância dos podcasts motivacionais

Se você já é fã de podcasts motivacionais, então já conhece seus benefícios e pode pular esta parte 😄

Se você ainda não os experimentou, vamos examinar alguns motivos pelos quais você deveria fazê-lo.

Você provavelmente já ouviu o ditado: "Tudo está na mente" Quando se trata de seres humanos, seja em nossa vida profissional ou pessoal, nossos pensamentos e estado de espírito podem nos afetar tremendamente.

Só é possível dar o melhor de si no trabalho e manter-se motivado para ir além quando a mente está em paz. Se seus pensamentos estiverem desordenados, sua produtividade será prejudicada e o crescimento será interrompido.

O estresse não apenas prejudica a criatividade, mas também leva a problemas de gerenciamento e produtividade.

Os podcasts motivacionais o ajudam muito a superar esses problemas. Eles o ajudam a explorar novas perspectivas sobre a vida e seus muitos desafios.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais benefícios de ouvir esses podcasts:

1. Melhor foco e produtividade

Ouvir podcasts motivacionais infunde positividade em sua vida diária, acionando a dopamina, uma substância química que ajuda a aumentar o foco e mantém você motivado. Eles estimulam seu cérebro a ignorar as distrações, eliminar bloqueios mentais aumentar a autoestima, inculcar o amor próprio e alcançar sucesso profissional .

Eles também permitem que você aprenda algumas dicas práticas de especialistas para ser mais produtivo evitar a procrastinação, priorizar melhor e gerenciar bem o trabalho.

2. Melhore o humor e a energia

Em alguns dias, tudo o que você precisa é de um pequeno empurrão para deixar de estar bem e passar a ser um empreendedor. Os podcasts motivacionais podem ajudar a elevar o moral.

Ouvir histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram adversidades e saíram vitoriosas é motivação suficiente para os dias ruins.

3. Obtenha novas percepções

Ouvir podcasts motivacionais traz novos insights, perspectivas e ideias para expandir sua curiosidade. Você pode aprender a gerenciar melhor as coisas, lidar com problemas e atualizar habilidades. Os conselhos práticos de especialistas apresentados em podcasts podem ajudá-lo a realizar mais.

Por exemplo, digamos que você tenha um problema interpessoal com um colega. Em vez de tentar resolver isso sozinho, você pode assistir a um episódio do seu podcast de desenvolvimento pessoal favorito para obter dicas e se concentrar em encontrar uma solução.

4. Descubra novas oportunidades

Os podcasts motivacionais ajudam você a se manter atualizado com as tendências do setor. Eles são uma fonte extraordinária de informações sobre ideias, inovações e oportunidades a serem aproveitadas. Obtenha informações sobre livros, mentores e diferentes cursos para aumentar seu aprendizado e caminhar em direção ao autoaperfeiçoamento.

Com esses benefícios, ouvir podcasts não é mais apenas uma tarefa para reduzir o tempo de tela, mas uma hack de produtividade para aprimorar o crescimento pessoal e o desenvolvimento da carreira.

Revisão e análise dos principais podcasts motivacionais em 2024

Ouvir podcasts pode ajudá-lo em qualquer projeto de vida em que esteja trabalhando.

Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores podcasts motivacionais para dar o pontapé inicial em sua jornada rumo a uma vida profissional e pessoal mais feliz.

1. A ciência do sucesso

Via: Podcasts da Apple Um podcast semanal exemplar apresentado por J. Matthew Bodnar, A ciência do sucesso concentra-se em explorar o potencial humano ao máximo. Com base no crescimento pessoal fundamentado em evidências, esse podcast se aprofunda no potencial humano inexplorado, que carece apenas de uma coisa: motivação.

Não importa se você está tentando se tornar um pai melhor ou se está trabalhando em uma carreira profissional ou desenvolvimento pessoal esse podcast tem algo a lhe oferecer. Ele apresenta palestrantes convidados que variam de psicólogos e neurocientistas a empresários e negociadores de reféns do FBI, todos compartilhando suas experiências e fornecendo dicas de vida a todos que se juntam à comunidade.

Além disso, Bodnar apresenta podcasts específicos de vez em quando para aprofundar tópicos como criatividade, crenças limitantes, meditação etc., para ajudá-lo a se autodescobrir. No centro de The Science of Success está um incentivo para se libertar do medo, trabalhar em si mesmo e levar uma vida plena.

Episódios imperdíveis:

Como criar hábitos que se mantêm com Charles Duhigg é um podcast semanal criado pela rede feminina homônima para estimular discussões sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal e maneiras de levar uma vida mais feliz.

Com o lema "Ser vista, ser ouvida e ser compreendida", o objetivo é tornar a saúde mental acessível às mulheres negras, eliminando o estigma associado à terapia. O objetivo é abranger todos os aspectos da vida e das questões de carreira que as mulheres negras enfrentam atualmente, desde liberdade financeira e carreiras até relacionamentos com a mídia social.

A apresentadora, Dr. Joy Harden Bradford, é uma psicóloga certificada que utiliza a cultura pop para esclarecer conceitos psicológicos para seus ouvintes. Ela conquistou um nome constante com matérias em O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence e Bustle.

Episódios imperdíveis:

Estabelecendo novas rotinas é um podcast de desenvolvimento pessoal que o convence a se tornar a melhor versão de si mesmo.

Como o nome sugere, o podcast ensina como pequenos saltos podem levar a mudanças significativas e positivas. E como você pode começar a se mover gradualmente em direção a seus objetivos de longo prazo fazendo pequenos ajustes em seus hábitos.

Ouça-o para obter dicas sobre como assumir o controle de sua vida e se tornar capaz de transformar seu sonho rebuscado em realidade. Este podcast altera nossa visão do sucesso e nos inspira a mudar nossa vida.

Episódios imperdíveis:

4 dicas para vencer a procrastinação . O podcast tem o objetivo de ajudá-lo a desbloquear suas partes humanas mais profundas para ajudá-lo a viver, amar e ser pai ou mãe com mais coragem.

Este podcast acredita que abraçar a vulnerabilidade leva à coragem. Brené Brown, a apresentadora, autora célebre, palestrante motivacional e coach de vida, acredita na coragem acima do conforto e o ajudará a enfrentar suas vulnerabilidades de frente.

Brown incentiva seu público a enfrentar a vida e a se tornar mais consciente de si mesmo. O podcast ensina você a viver com coragem e empatia, a ser "desajeitado, corajoso e gentil"

Episódios imperdíveis:

Brené com Joe Biden sobre empatia, união e coragem é um dos podcasts de negócios mais populares de todos os tempos e estava na lista "Best Of" da Apple Music há três anos. Com 900 milhões de downloads e uma programação estelar com convidados como Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis e Maria Sharapova, ele conquistou o título de melhor do gênero.

O anfitrião, investidor e autor mundialmente famoso Tim Ferris traz líderes do setor de diferentes áreas para dividir suas experiências de vida em táticas, hábitos e rotinas úteis para alcançar o sucesso.

Estruturado como um bate-papo descontraído e amigável em que você se sente parte da conversa, o podcast é divertido de ouvir e aprender. Ouça-o se você quiser inspiração que desperte a ação e gere resultados.

Episódios imperdíveis:

Seth Godin sobre como dizer "não", comercializar como um profissional e vencer na vida traz para você as melhores partes de palestras TED inspiradoras em áudio. Os temas podem variar de Inteligência Artificial a esportes, mas cada episódio promete ser instigante.

Apresentado pela premiada jornalista Elise Hu, o podcast traz para você as histórias e ideias de líderes e inovadores do mundo todo. Ele apresenta novos conceitos e oferece uma maneira de reunir conhecimento e aprender algo interessante a cada dois dias.

Ouvir este podcast é como estar em uma jornada de aprendizado contínuo. É uma porta de entrada para novas perspectivas, incentivando-o a ampliar seus horizontes e pensar além do convencional.

Episódios imperdíveis:

- [Você não sabe realmente o que seu futuro eu quer | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Por que você deve abraçar a mediocridade | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

O que os ouvintes disseram:

Sempre inspirador, informativo e interessante. Obrigado TED Talks Daily!

Agora, vamos nos aprofundar nas maneiras de aplicar o aprendizado desse conteúdo motivacional em sua vida.

Como aplicar os aprendizados do podcast motivacional em sua vida profissional

Ouvimos podcasts motivacionais para aprender coisas novas que nos ajudam a melhorar - em nosso trabalho e em nossa vida pessoal como gerentes, pais, amigos e colegas. Assim como os podcasts nos proporcionam conhecimento, ferramentas de produtividade nos dão os meios para melhorar nossos métodos de trabalho.

Uma dessas ferramentas de produtividade é o Plataforma de gerenciamento de trabalho ClickUp que tem como objetivo ajudar os usuários a economizar tempo (até um dia por semana) e esforço. Usando os vários recursos de aumento de eficiência do ClickUp, as equipes podem se comunicar e trabalhar de forma colaborativa para obter maior sucesso.

Enfrente suas tarefas com a renovada caixa de entrada do ClickUp, projetada para navegar rapidamente por suas prioridades e concluir o trabalho

Melhore o trabalho em equipe com o ClickUp Project Management

A plataforma completa do ClickUp para gerenciamento de projetos permite que as equipes trabalhem de perto com fluxos de trabalho conectados, painéis em tempo real e compartilhamento de documentos. Independentemente do local, as equipes podem idealizar e trabalhar juntas com mais eficiência para atingir objetivos comuns mais rápido. Alguns dos melhores recursos do Gerenciamento de projetos do ClickUp são:

Acelere o planejamento de projetos e a conclusão de tarefas com oFerramentas baseadas em IA do ClickUp para que todos possamtrabalhar mais rápido e desfrutar de uma vida plena

Planejar e priorizar melhor o trabalho e incentivar a propriedade e a responsabilidade por meio deTarefas do ClickUp Aumente a transparência no funcionamento por meio de planos de projeto compartilhados, processos e muito mais emDocumentos do ClickUp Comunique-se, faça brainstorming e compartilhe atualizações com os membros da equipe em tempo real com comentários eClickUp Chat para manter o moral da equipe elevado

Aumente a motivação com as metas do ClickUp

Não há nada mais satisfatório do que estabelecer metas e cumpri-las. Metas do ClickUp permitem definir metas rastreáveis para aumentar a sua motivação e a da sua equipe. Defina cronogramas e metas mensuráveis e tenha uma visão contínua de até onde você chegou com o acompanhamento automático do progresso do ClickUp.

Alcance o sucesso ainda mais rápido com o ClickUp Goals. Mantenha-se no caminho certo para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso.

Alguns de seus recursos exclusivos são:

Acompanhar o progresso com a ajuda de metas de verdadeiro/falso, numéricas, monetárias, de vendas semanais e de tarefas

Gerenciar metas, como scorecards de funcionários e OKRs, em um único lugar com a ajuda de pastas fáceis de usar

Visualize as realizações do projeto na forma de porcentagens entre as metas em uma única exibição

Relatar o progresso das metas com a ajuda de pastas compartilháveis e personalizáveisDashboards no ClickUp para manter as equipes na mesma página

O ClickUp é uma ótima maneira de manter as equipes informadas, eficientes e responsáveis. Ele cria transparência no trabalho e ajuda a manter os funcionários motivados para trabalhar. Os relatórios de progresso são um meio de incentivo e ajudam a manter a equipe alinhada com as tarefas e os cronogramas.

Ferramentas de gerenciamento de trabalho como o ClickUp facilitam o trabalho, economizam tempo e aumentam a motivação da equipe. Processos de trabalho mais suaves e maior produtividade podem fortalecer a equipe ética de trabalho organizacional e ajuda a atingir metas.

Integre as ferramentas de produtividade do ClickUp para colocar em prática seus aprendizados dos podcasts de desenvolvimento de carreira no local de trabalho. Experimente o ClickUp hoje mesmo .