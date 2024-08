50 citações inspiradoras sobre produtividade para alimentar seu dia

Está se sentindo improdutivo e precisa desesperadamente de motivação? Nós o pegamos!

Todos nós sabemos como a produtividade é importante para o sucesso. No entanto, há dias em que você está em um marasmo, não consegue ser produtivo e mal consegue concluir suas tarefas diárias no prazo. Mesmo quando você se esforça ao máximo para se concentrar, as várias distrações e assassinos da produtividade parecem impedir você. Bem, você não está sozinho.

Uma das melhores maneiras de vencer essa queda é ler as palavras de quem já passou por ela e a superou.

Neste blog, reunimos 50 citações de produtividade de autores, empresários, palestrantes motivacionais e consultores de produtividade para ajudá-lo a voltar ao jogo.

50 Citações de produtividade para ajudá-lo a se manter motivado

Aqui estão as melhores citações para ajudá-lo a se manter motivado:

Citações de produtividade sobre gerenciamento de tempo

Nós crescemos com a máxima de que "tempo é dinheiro", uma citação famosa que expressa a importância do tempo. Não podemos falar sobre metas de produtividade sem mencionar o gerenciamento do tempo; no entanto, isso é algo com que muitos de nós lutamos!

1. Depois de dominar o tempo, você entenderá como é verdade que a maioria das pessoas superestima o que pode realizar em um ano e subestima o que pode realizar em uma década!

Tony Robbins, autor e treinador

David Allen, autor e criador do sistema de gerenciamento de tempo 'Getting Things Done' via Wikipedia > 2. Na verdade, o momento mais produtivo em que me encontro é quando tenho liberdade para fazer uma bagunça criativa; você também. Preciso de espaço para ser louco, cometer alguns erros, fazer brainstorming, ser caótico, sair um pouco do limite. Esse será seu momento mais produtivo.

David Allen, autor e especialista em produtividade

3. A maioria de nós gasta muito tempo com o que é urgente e não gasta tempo suficiente com o que é importante.

Steven Covey, educador e autor

4. A simplicidade se resume a duas etapas: Identificar o essencial. Eliminar o resto.

Leo Babauta, autor e jornalista

5. Dizer "não tenho tempo" realmente significa "não é uma prioridade" Se alguém lhe oferecesse uma tonelada de dinheiro para fazer tudo o que você diz não ter tempo... você provavelmente encontraria tempo!

Laura Vanderkam, escritora e palestrante

6. Um dos grandes desafios de nossa época, em que as ferramentas de nossa produtividade também são as ferramentas de nosso lazer, é descobrir como tornar mais úteis esses momentos de procrastinação quando estamos ociosos em frente às telas de nossos computadores. Joshua Foer, jornalista e autor

7. O tempo é um empregador de oportunidades iguais. Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos em um dia.

Denis Waitley, palestrante motivacional e escritor

8. Tenha horários regulares para trabalhar e se divertir; torne cada dia útil e agradável e prove que você entende o valor do tempo empregando-o bem.

Louisa May Alcott, romancista e poeta

9. O gerenciamento do tempo não é uma atividade ou habilidade periférica. É a principal habilidade da qual tudo o mais na vida depende.

Brian Tracy, palestrante público motivacional e autor

10. _Se você não mede seu tempo, é difícil acabar com a procrastinação ou aumentar sua produtividade. Porque se quiser gerenciar melhor seu tempo, primeiro é preciso saber para onde ele vai. Como saber seu tempo? Mantenha um registro de atividades. Um registro de atividades é exatamente o que você imagina: um registro hora a hora do que você faz durante o dia

Darius Foroux, investidor, empresário e autor

brian Tracy, palestrante motivacional, autor de autodesenvolvimento e presidente da Brian Tracy International via Wikipedia > 11. _To Eat that Frog é um termo de gerenciamento de tempo que significa fazer sua pior tarefa primeiro. Todas as manhãs, organize suas tarefas e escolha as maiores e piores tarefas para fazer primeiro. Ao fazer isso, você eliminará a oportunidade de adiá-la ao longo do dia e não concluí-la.

Brian Tracy, palestrante motivacional e autor de autodesenvolvimento

12. O tempo é mais valioso que o dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo.

Jim Rohn, empresário, autor e palestrante motivacional

13. O tempo é realmente o único capital que qualquer ser humano tem e a única coisa que ele não pode se dar ao luxo de perder.

Thomas Edison, inventor e empresário

14. _Levo o bloqueio de tempo a sério, dedicando de 10 a 20 minutos todas as noites para criar minha agenda para o dia seguinte. Às vezes, as pessoas perguntam por que me preocupo com um nível de planejamento tão detalhado. Minha resposta é simples: isso gera uma enorme quantidade de produtividade. Estimo que uma semana de trabalho de 40 horas com bloqueio de tempo produza a mesma quantidade de resultados que uma semana de trabalho de mais de 60 horas sem estrutura

Cal Newport, autor e professor associado

15. Estressar a produção é a chave para melhorar a produtividade, enquanto procurar aumentar a atividade pode resultar exatamente no oposto.

Paul Gauguin, pintor e escultor

Peter Drucker, consultor de administração, educador, autor e fundador da administração moderna via Wikipedia > 16. primeiro, tenta-se identificar e eliminar as coisas que não precisam ser feitas, as coisas que são pura perda de tempo sem nenhum resultado. Para encontrar esses desperdiçadores de tempo, pergunta-se a todas as atividades nos registros de tempo: "O que aconteceria se isso não fosse feito? E se a resposta for: 'Nada aconteceria', então, obviamente, a conclusão é parar de fazer isso._

Peter Drucker, consultor de administração, educador e autor

17. Você não precisa de um novo plano para o próximo ano. Você precisa de um compromisso.

Seth Godin, autor, empresário, palestrante

Leia também: Dicas para aumentar a produtividade

Citações de produtividade sobre consistência

Os resultados que você deseja ver, as metas que deseja alcançar e os hábitos que deseja formar não acontecem em um dia. Eles se desenvolvem quando você trabalha neles todos os dias. Isso é verdade para qualquer coisa que você faça.

Portanto, a consistência é imprescindível para uma forte ética de trabalho . Também é essencial para a produtividade, garantindo seu progresso em direção a suas metas.

Aqui estão algumas citações sobre produtividade e consistência.

1. Estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos malsucedidos é pura perseverança.

Steve Jobs, empreendedor, inventor e investidor

janet Yellen, economista americana e 78ª Secretária do Tesouro dos Estados Unidos via_ Wikipedia > 2. O crescimento da produtividade, independentemente de como ocorra, tem um lado perturbador. No curto prazo, a maioria das coisas que contribuem para > crescimento da produtividade > são muito dolorosas.

Janet Yellen, economista

3. A longo prazo, o hábito não glamouroso da frequência promove a produtividade e a criatividade.

Gretchen Rubin, autora, blogueira e palestrante

Bruce Lee, artista marcial americano de Hong Kong via Wikipedia > 4. Não temo o homem que praticou 10.000 chutes, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes.

Bruce Lee, artista marcial e ator

5. A excelência é uma arte conquistada por meio de treinamento e habituação. Não agimos corretamente porque temos virtude ou excelência, mas as temos porque agimos corretamente. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito.

Aristóteles, antigo filósofo e polímata

6. A produtividade nunca é um acidente. É sempre o resultado de um compromisso com a excelência, planejamento inteligente e esforço concentrado.

Paul J. Meyer, autor e palestrante motivacional

7. Motivação é o que faz você começar. O hábito é o que faz você continuar.

Jim Rohn, empresário, autor e palestrante motivacional

8. Às vezes, as coisas podem não sair do seu jeito, mas o esforço deve estar presente todas as noites.

Michael Jordan, empresário e astro do basquete

9. A produtividade não tem a ver com momentos de eureca, sua grande chance, passar a noite inteira acordado e beber Red Bull o dia todo. Se você deseja alcançar coisas na vida, é preciso ter como meta o progresso diário. Você quer se exercitar, trabalhar, ler, aprender, estudar, todos os dias.

Darius Foroux, investidor, empresário e autor

10. A consistência é a chave! Se você não conseguir ser consistente, não conseguirá ser nada.

Tony Gaskins, palestrante motivacional, autor e coach de vida

11. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura muito tempo. Bem, nem o banho - é por isso que o recomendamos diariamente.

Zig Ziglar, autor e palestrante motivacional

Nolan Bushnell, empresário americano e fundador da Chuck E. Cheese via Wikipedia > 12. Muitas pessoas têm ideias, mas são poucas as que decidem fazer algo a respeito delas agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Mas hoje.

Nolan Bushnell, líder empresarial e engenheiro

13. As pessoas gostam de consistência. Seja em uma loja ou em um restaurante, elas querem entrar e ver pelo que você é famoso.

Millard Drexler, líder empresarial

14. Não é que eu seja tão inteligente; é só que eu fico mais tempo com os problemas.

Albert Einstein, físico teórico

15. A regra 90/90/1 ajuda você a criar grandes quantidades de produtividade. É uma regra simples: nos próximos 90 dias, dedique os primeiros 90 minutos de seu dia de trabalho à única oportunidade mais revolucionária. Nada mais. Zero distrações.

Robin Sharma, escritor

16. O sucesso não é mágico nem misterioso. O sucesso é a consequência natural da aplicação consistente dos fundamentos básicos.

Jim Rohn, empresário, autor e palestrante motivacional

Citações de produtividade sobre foco e trabalho árduo

Suas plano de produtividade é incompleto se não considerar o trabalho árduo e o foco. Porque se você não consegue trabalhar duro e se concentrar em seu trabalho, como pode ser produtivo?

Portanto, quando você quiser ser mais produtivo comece se concentrando. E se você está se perguntando como se concentrar, nossos especialistas em produtividade também têm algo a dizer sobre isso! Continue lendo para aprender.

1. Se houver nove coelhos no chão, se você quiser pegar um, concentre-se apenas em um.

Jack Ma, magnata dos negócios, investidor e filantropo

2. Se você não prestar a devida atenção ao que tem sua atenção, isso tomará mais de sua atenção do que merece.

David Allen, autor e consultor de produtividade

3. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer.

Walt Disney, animador, produtor de filmes e empresário

4. É difícil vencer uma pessoa que nunca desiste.

Babe Ruth, lendário jogador de beisebol

5. Os cientistas agora sabem que o cérebro é incapaz de prestar atenção positiva a duas coisas ao mesmo tempo. O que parece ser multitarefa é, na verdade, alternar entre várias tarefas, o que reduz a produtividade e aumenta os erros em até 50%.

Susan Cain , Escritora e palestrante

warren Buffett, líder empresarial, investidor e filantropo via administração de Comércio Internacional dos EUA & Wikipedia_

6. Você só precisa fazer algumas coisas certas em sua vida, desde que não faça muitas coisas erradas.

Warren Buffett, líder empresarial, investidor e filantropo

7. Não se preocupe com o fato de que as pausas a cada 20 minutos possam prejudicar sua concentração em uma tarefa. Ao contrário do que eu poderia ter imaginado, fazer pausas regulares em tarefas mentais realmente melhora sua criatividade e produtividade. Por outro lado, pular intervalos leva ao estresse e à fadiga.

Tom Rath, pesquisador e autor

8. Os amadores sentam e esperam pela inspiração; o restante de nós simplesmente se levanta e vai trabalhar.

Stephen King, autor

9. Comecei a descobrir que, ao nos concentrarmos profundamente em apenas uma coisa importante de cada vez - hiperfoco -, nos tornamos a versão mais produtiva de nós mesmos. Comecei a ver a atenção como o ingrediente mais importante que podemos acrescentar se quisermos nos tornar mais produtivos, criativos e felizes.

Chris Bailey, escritor e consultor de produtividade

10. Você deve manter o foco em sua jornada rumo à grandeza,

Les Brown, político e palestrante motivacional

11. A melhor maneira de impulsionar o desempenho em uma organização é criar um ambiente no qual as informações possam fluir livremente, os erros possam ser destacados e a ajuda possa ser oferecida e recebida.

Simon Sinek, autor e palestrante inspirador

12. Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam focalizados.

Alexander Graham Bell, inventor, cientista e engenheiro

13. Não existe um caminho real e repleto de flores para o sucesso. E se existe, eu não o encontrei. Pois se consegui alguma coisa na vida, foi porque estava disposto a trabalhar duro.

CJ Walker, empresário, filantropo e ativista

Oprah Winfrey, apresentadora de talk show americana e presidente da Harpo Productions e da Oprah Winfrey Network via Wikipedia > 14. O grande segredo da vida é que não existe um grande segredo. Qualquer que seja sua meta, você pode chegar lá se estiver disposto a trabalhar.

Oprah Winfrey, apresentadora de talk show, produtora, atriz e autora

15. As melhores pessoas do planeta em termos de criatividade e produtividade não estão passando suas melhores horas viciadas em distração. Elas estão fazendo um trabalho que importa.

Robin Sharma, escritor

16. O sucesso nos negócios exige treinamento, disciplina e trabalho árduo. Mas se você não se assustar com essas coisas, as oportunidades são tão grandes hoje como sempre foram.

David Rockefeller, economista e banqueiro de investimentos

17. Quando as pessoas pensam em maneiras de aumentar a produtividade dos funcionários, geralmente pensam em ferramentas e plataformas sofisticadas. No entanto, acredito que há uma ferramenta com uma barreira de entrada muito menor que pode melhorar a produtividade dos funcionários ao aumentar seu bem-estar. Essa ferramenta é a atenção plena.

Suzanne Taylor, coach de negócios

Relacionado: Podcasts para motivar você

Aumentar sua produtividade com o ClickUp

Inspirado por essas citações e pronto para voltar ao trabalho? Há dezenas de hacks de produtividade que você pode usar. E entre esses vários hacks, um dos melhores é usar uma ferramenta que o ajude a ser mais produtivo.

O ClickUp é uma ferramenta personalizável de produtividade, colaboração e gerenciamento de projetos, tudo em um, projetada para aumentar a eficiência. Ele oferece vários recursos que garantem que você volte aos trilhos com facilidade e rapidez.

Curioso para saber como? Aqui está uma visão geral de alguns de seus recursos:

ClickUp's Everything View

Obtenha uma visão panorâmica de sua organização com o Everything View

O ClickUp oferece um recurso exclusivo, o Everything View, que permite ver tarefas de todas as suas listas e espaços em todos os níveis da sua organização em uma única exibição. Você pode filtrar, classificar, salvar e até mesmo compartilhar essa visualização com outras pessoas.

Se estiver usando o ClickUp para produtividade pessoal, use Visualização do calendário do ClickUp e Exibição de lista para obter eficiência máxima.

Nossa visualização de lista é altamente flexível. Você pode classificar, agrupar, marcar e filtrar tarefas para uma melhor organização. A visualização de calendário permite que você sincronize suas tarefas com o Google Calendar e visualize suas agendas diárias, semanais e mensais da maneira tradicional.

Modelos ClickUp

É impossível falar de produtividade sem falar de modelos que economizam tempo. Aqui estão os melhores modelos do ClickUp que você pode usar:

</div>

Torne-se mais eficiente e produtivo com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Este modelo totalmente personalizável permite organizar e priorizar tarefas, acompanhar o progresso e otimizar a produtividade. Você também pode definir tarefas recorrentes para fazer pausas durante o dia de trabalho.

</div>

Concentre-se em suas tarefas mais importantes com o modelo ClickUp for Personal Productivity

Este modelo equilibra sua vida pessoal e profissional e garante que nada seja deixado para trás. É um modelo de nível iniciante, portanto, você pode usá-lo facilmente. Ele oferece 7 visualizações, 30 status e um recurso de automação para sempre que você alterar um campo personalizado.

</div>

Registre e monitore a produtividade da sua equipe com o modelo de relatório de produtividade do ClickUp

O modelo permite monitorar o tempo gasto em cada tarefa, identificar áreas de melhoria e criar relatórios para medir o progresso em comparação com as metas predefinidas. Ele também oferece uma visão geral do seu progresso durante um período específico e monitora o resultado da sua equipe.

Rastreamento de tempo do ClickUp

Melhore sua produtividade monitorando como você está gastando seu tempo com o recurso de controle de tempo do ClickUp

Controle o tempo rapidamente e de qualquer dispositivo com o Recurso de controle de tempo do ClickUp . Você pode definir estimativas e atualizar seu tempo em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Também é possível adicionar notas às suas entradas de tempo para melhor compreensão.

Com esse recurso, você pode entender para onde foi o seu tempo e, assim, trabalhar para aumentar sua produtividade.

ClickUp Notepad

mantenha-se organizado e produtivo com o ClickUp Notepad_

Você tem uma ideia que deseja anotar rapidamente? Ou adicionar uma tarefa à sua lista de verificação antes de perder o fio da meada? O ClickUp Notepad permite que você faça exatamente isso e muito mais.

Com o Bloco de notas ClickUp com o ClickUp Notepad, você pode organizar suas anotações, tarefas e listas de verificação em um só lugar e convertê-las em tarefas rastreáveis. Dessa forma, você não precisa alternar entre diferentes aplicativos e guias. Porque, é claro, a alternância de contexto pode prejudicar sua produtividade!

Automação do ClickUp

Automatize tarefas de rotina com automação pré-construída no ClickUp

Usar Mais de 100 automações do ClickUp para aumentar a produtividade automatizando tarefas repetitivas. Você pode usar os pré-construídos ou personalizá-los de acordo com suas necessidades.

Por exemplo, você não precisa mais se preocupar em atribuir tarefas ou alterar os status ou as prioridades das tarefas - o ClickUp fará isso por você. A melhor parte é que você também pode automatizar suas ferramentas favoritas de uso diário com o ClickUp.

Listas de tarefas do ClickUp

Nunca se esqueça de uma tarefa com as listas de tarefas do ClickUp

A lista de tarefas no ClickUp é uma das melhores ferramentas para gerenciar tarefas e aumentar a produtividade. Crie listas de tarefas multifuncionais de qualquer lugar e em qualquer dispositivo usando o ClickUp. Você pode adicionar formatação e cores, vincular itens a tarefas ou responsáveis, definir lembretes e muito mais.

Aumente a produtividade como um profissional

As citações expressam algumas de nossas emoções, opiniões e pensamentos mais fortes. Esperamos que as citações de produtividade que compartilhamos com você tenham proporcionado uma pausa muito necessária e uma dose saudável de motivação para acompanhá-las.

Não se esqueça de escolher as citações que mais lhe agradaram e guarde-as como um lembrete para quando as coisas parecerem difíceis.

Em sua missão de aumentar a produtividade, lembre-se de usar um aplicativo que aumenta a produtividade em todos os aspectos da vida. Poupar o tempo das pessoas tornando o mundo mais produtivo é a missão do ClickUp. E sua infinidade de recursos ajuda você a fazer exatamente isso. Veja você mesmo hoje. Registre-se gratuitamente !

FAQs

**1. Qual é uma citação famosa sobre produtividade?

Há muitas citações famosas sobre produtividade. No entanto, uma das citações mais famosas é de Paul J. Meyer: "A produtividade nunca é um acidente. É sempre o resultado de um compromisso com a excelência, planejamento inteligente e esforço concentrado."

**2. O que é uma citação motivacional sobre eficiência?

Bruce Lee disse certa vez: "Se você passar muito tempo pensando em uma coisa, nunca conseguirá fazê-la" Essa é uma citação perfeita sobre eficiência que descreve a importância de fazer em vez de apenas pensar.