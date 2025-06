os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas com IA e gerenciadores de tarefas em 2025

Se você já teve dificuldade em manter-se em dia com tudo o que precisa fazer em um dia, os aplicativos de lista de tarefas com IA podem ajudar.

Atualmente, existem muitos aplicativos de gerenciamento de tarefas com IA disponíveis para ajudar você a gerenciar suas atividades. Eles incluem recursos importantes, como rastreamento avançado de tarefas, agendamento automático, priorização de tarefas e sugestões inteligentes, para que você sempre saiba qual atividade realizar e quanto tempo dedicar a ela.

Mas encontrar a ferramenta perfeita para listas de tarefas é mais fácil dizer do que fazer, e é por isso que testamos os dez melhores aplicativos de IA projetados para ajudá-lo a realizar suas tarefas diárias com maior facilidade, independentemente da sua área de trabalho.

Os resultados não irão decepcioná-lo.

Vamos começar.

O que você deve procurar em aplicativos de lista de tarefas com IA?

As necessidades e os padrões de cada pessoa são diferentes, por isso nem todas as aplicações de listas de tarefas com IA funcionarão para si. Ao escolher entre a infinidade de opções disponíveis, eis alguns fatores que recomendo que tenha em consideração:

Otimize os processos de gerenciamento de tarefas: Você quer reduzir o tempo de integração e começar a usar o aplicativo rapidamente; todos os processos de configuração devem ser fáceis e automatizados com IA, na medida do possível

Interface intuitiva: Isso facilita a navegação e a organização das suas tarefas; você deve ser capaz de navegar pelo aplicativo e usá-lo de forma lógica e rápida

Integrações com terceiros: A ferramenta deve ser compatível com outros softwares usados no seu fluxo de trabalho diário, como Gmail ou Slack, e deve ser fácil de integrar com apenas alguns cliques, incluindo a configuração de permissões do aplicativo e a sincronização de dados

Recursos de gerenciamento de dados: Os aplicativos de lista de tarefas com IA que você está considerando devem ser capazes de ajudá-lo a acompanhar seus processos e obter insights sobre como otimizar seu fluxo de trabalho; isso pode ser feito por meio de atualizações semanais regulares ou gráficos que você pode acessar quando quiser

Criptografia e conformidade regulatória: Sua segurança e privacidade precisam ser protegidas a todo custo; em particular, você deve ter as informações necessárias sobre como o aplicativo de lista de tarefas utilizará seus dados de atividade

as 10 melhores aplicações de listas de tarefas com IA para utilizar

1. ClickUp (Melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas com IA)

Comece a usar o ClickUp Brain Use o ClickUp Brain como seu parceiro de treino, redator e gerenciador de conhecimento confiável

O ClickUp é um aplicativo completo de lista de tarefas com recursos versáteis de gerenciamento de projetos, colaboração e análise. Posso criar listas multifuncionais e detalhadas em qualquer parte do meu espaço de trabalho usando a lista de tarefas online, tarefas, documentos ou notas do ClickUp.

Com o ClickUp Tasks, por exemplo, posso adicionar listas de verificação a qualquer tarefa na plataforma, criando processos claros para mim e para minha equipe. Por outro lado, incorporar listas de verificação interativas no ClickUp Docs me permite marcar itens de ação listados em um documento.

Planeje, organize e colabore em qualquer lista de tarefas com o ClickUp Tasks

É claro que também existe a opção de criar listas de verificação a partir do Bloco de Notas do ClickUp ou através da extensão do navegador, sem precisar alternar entre abas e interromper meu fluxo de trabalho.

Quando tenho muitas coisas em mente e não quero criar listas manualmente, uso o ClickUp Brain. Ele automatiza a criação de tarefas e subtarefas, fornece respostas rápidas a perguntas sobre tarefas e documentos e resume os detalhes das tarefas com eficiência.

Resuma instantaneamente longas sequências de comentários com um clique usando o ClickUp AI

Para testar os recursos desse recurso de IA, criei um projeto chamado "Lançar uma nova campanha de marketing" e adicionei membros relevantes da equipe para debater ideias e estratégias.

Discutimos o plano da nossa equipe, os objetivos, o público-alvo e a abordagem geral que queríamos adotar para a campanha. Em pouco tempo, o ClickUp Brain começou a sugerir subtarefas personalizadas com base no contexto da nossa discussão.

Isso incluía realizar pesquisas de mercado para entender as preferências dos clientes, desenvolver conteúdo criativo para as redes sociais, coordenar com designers gráficos para criar materiais promocionais e definir um cronograma para o lançamento da campanha.

A assistência proativa simplificou nosso processo de planejamento e listou todas as etapas críticas necessárias, dando-nos uma boa vantagem inicial. Não há nada melhor do que o ClickUp para aprender a usar a IA nas tarefas do dia a dia.

Melhores recursos do ClickUp

AI Notetaker para documentar automaticamente reuniões em aplicativos de terceiros, como Zoom, Teams e Google Meet

Priorize tarefas com base em fatores como importância, urgência ou esforço

Personalize os tipos de tarefas integrando suas convenções de nomenclatura nos campos personalizados do ClickUp

Acesse sua lista de tarefas do ClickUp facilmente a partir do seu computador, dispositivo móvel ou navegador da web

Aumente a produtividade resumindo suas tarefas no final do dia usando o Standups com tecnologia de IA do ClickUp

Organize projetos com listas, subtarefas e prazos, e acompanhe seu progresso com ferramentas como gráficos de Gantt ou quadros Kanban

Modelos de listas de tarefas pré-criados equipados com IA para gerenciar tarefas em um documento dinâmico. Comece a usar o modelo de lista de tarefas do ClickUp

Baixe este modelo Mantenha uma lista de tarefas em andamento com o modelo de lista de tarefas do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. Taskade (Melhor para espaço de trabalho em tempo real para tarefas, notas e colaboração por vídeo)

via Taskade

O Taskade é um aplicativo de anotações com inteligência artificial para criar calendários de conteúdo, fluxogramas, sprints de projetos e até mesmo SOPs, tudo em uma única interface intuitiva. Ele permite até 1 TB de espaço de armazenamento de arquivos.

É muito legal como os agentes de IA do Taskade avaliam constantemente as prioridades das tarefas e criam conexões dinâmicas e hierarquias entre as tarefas em tempo real. Com esse recurso, você sempre saberá quais tarefas precisam de sua atenção imediata e como elas se relacionam com o projeto.

Principais recursos do Taskade

Visualize suas listas em várias dimensões — tabelas, quadros, listas, mapas mentais, calendários e muito mais

Faça brainstorming, esboce e organize tudo o que você precisa fazer e anotar com um assistente de escrita e tarefas com IA

Compartilhe facilmente seu trabalho com equipes, clientes e convidados; converse e colabore de maneira integrada na web, em dispositivos móveis e em computadores

Limitações do Taskade

Faltam opções avançadas, como adicionar imagens e vídeos ou criar tabelas complexas

A formatação pode ser desafiadora se você não estiver familiarizado com editores compatíveis com Markdown

Preços do Taskade

Gratuito: $0

Taskade Pro: US$ 10 por mês por usuário

Taskade for Teams: US$ 20 por mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Taskade

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja como o Taskade se compara ao ClickUp ?

3. Motion (ideal para criar fluxos de trabalho adaptáveis e agendar tarefas automaticamente)

via Motion

O Motion é um assistente de IA com um recurso de agendamento dinâmico. Sempre que insiro minhas tarefas, prazos e reuniões na plataforma, sua IA para gerenciamento de tempo organiza automaticamente minha agenda para garantir que eu trabalhe nas horas ideais.

Ao contrário de alguns gerenciadores de tarefas com IA, o Motion se adapta às mudanças em tempo real. Por exemplo, se uma reunião é remarcada ou uma nova tarefa surge, ele recalcula meu dia para encaixar tudo sem que eu precise fazer ajustes manualmente.

Além disso, ele mantinha um pequeno banner na minha tela para me lembrar de eliminar distrações — um recurso que vale a pena mencionar nesta análise do Motion.

Melhores recursos do Motion

Crie tarefas diárias ou semanais e reserve tempo na sua agenda para concluí-las

Mantenha notas detalhadas e armazene informações sobre suas listas de tarefas para facilitar o acesso

Reprograme suas tarefas com um clique se surgir uma reunião de última hora ou um imprevisto no trabalho

Limitações de movimento

Você não pode duplicar tarefas em vez de criá-las do zero

Não há opção para organizar os espaços de trabalho em ordem alfabética ou por reordenação manual

Não há plano gratuito, apenas um teste gratuito

Preços dinâmicos

Individual: US$ 34 por mês

Equipe: US$ 20 por mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o movimento

G2: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4. TimeHero (ideal para gerenciar e automatizar tarefas em equipe com insights sobre padrões de produtividade)

via TimeHero

O TimeHero é uma ferramenta inteligente de planejamento e gerenciamento de tarefas. Ele permite agendar, gerenciar e automatizar itens de trabalho diários, projetos e eventos da agenda, tudo em um só lugar. Ele agendou automaticamente as tarefas na minha agenda com base nos meus prazos, prioridades e disponibilidade.

O TimeHero também forneceu insights sobre os padrões de produtividade da minha equipe. Eu pude visualizar a capacidade dos membros da minha equipe, atribuir tarefas ad hoc facilmente e @mencionar outras pessoas em chats de tarefas, sem necessidade de check-ins ou reuniões de atualização. Isso torna a automação de tarefas com IA muito fácil.

Principais recursos do TimeHero

Inicie um cronômetro de qualquer lugar e realize várias tarefas ao longo do dia; acesse planilhas de horas detalhadas e úteis

Use modelos de fluxo de trabalho para iniciar rapidamente suas listas de tarefas habituais; vincule datas de início e vencimento a outros registros de atividades ou eventos

Receba notificações inteligentes que alertam sobre prazos próximos, alterações na programação diária e conclusão de tarefas

Limitações do TimeHero

A ferramenta não pode enviar atualizações ou lembretes programados ou automáticos por e-mail, pois não possui uma lista de contatos coordenada

Os usuários relataram dificuldades em localizar tarefas e subtarefas em alguns momentos

Preços do TimeHero

Básico: US$ 5 por usuário por mês

Profissional: US$ 12 por mês por usuário

Premium: US$ 27 por mês por usuário

Avaliações e comentários do TimeHero

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Trello (Ideal para listas de tarefas personalizáveis e gerenciamento de tarefas usando um sistema de quadro Kanban)

via Trello

Depois de testar o Trello, percebi por que ele se tornou um dos favoritos para gerenciar tarefas. Sua interface intuitiva e visualmente atraente é baseada no sistema Kanban, no qual as tarefas são representadas como cartões em um quadro.

Eu podia registrar tarefas específicas em cartões individuais e personalizá-los com datas de vencimento, anexos e etiquetas, mantendo uma visão clara do que eu deveria fazer e quando.

Os Power-Ups do Trello também me permitiram personalizar meus quadros para atender a necessidades específicas, como adicionar uma visualização de calendário, automatizar tarefas repetitivas ou integrar aplicativos de terceiros, como Whereby e OneDrive.

No entanto, parece bastante simples e não acho que funcionaria para projetos mais complexos.

Melhores recursos do Trello

Acompanhe todos os cartões com a visualização Linha do tempo; execute comandos e defina regras automatizadas para praticamente qualquer ação na plataforma

Controle as permissões de gerenciamento de conteúdo do seu quadro com apenas alguns cliques e gerencie facilmente os membros da equipe em tempo real

Divida tarefas complexas dentro do mesmo cartão usando o recurso de lista de verificação para uma divisão eficiente das tarefas por IA

Limitações do Trello

Sua recente atualização de política restringe a colaboração a apenas dez membros por quadro, limitando sua utilidade para equipes maiores

Para projetos muito complexos, o sistema de cartões pode se tornar difícil de gerenciar e entender

Preços do Trello

Gratuito: $0

Padrão: US$ 6 por mês por usuário

Premium: US$ 12,50 por mês por usuário

Empresa: US$ 17,50 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.100 avaliações)

6. Asana (ideal para otimizar fluxos de trabalho de tarefas e projetos em uma interface visualmente intuitiva)

via Asana

O Asana é um software de gerenciamento de projetos difícil de ignorar. É reconhecido por sua interface limpa e dinâmica e recursos robustos de IA que ajudam a organizar, acompanhar e gerenciar o trabalho com eficiência.

Você pode atribuir tarefas aos membros da equipe com prazos, adicionar comentários ou instruções e anexar arquivos para contextualização adicional, mantendo toda a comunicação relacionada organizada em um só lugar.

A ferramenta de gerenciamento de projetos também permite alternar entre layouts para visualizar listas de tarefas de várias maneiras, incluindo um quadro Kanban, gráfico de Gantt, lista, calendário ou linha do tempo.

Melhores recursos do Asana

Adicione etiquetas às suas listas de tarefas para poder classificar, filtrar e gerar relatórios automaticamente sobre o trabalho

Crie modelos para tarefas comuns ou tipos de listas, desde solicitações de trabalho até itens de ação de reuniões

Obtenha um resumo do que aconteceu em um portfólio, projeto ou tarefa para se manter atualizado com a IA da Asana

Limitações do Asana

As notificações poderiam ser mais personalizáveis — por exemplo, os usuários não podem escolher receber notificações para tarefas compartilhadas com eles, mas não para todas as tarefas em seu espaço de trabalho

Não tem uma opção para priorizar manualmente os itens da lista de tarefas

Preços do Asana

Pessoal: $0

Inicial: US$ 13,49 por mês por usuário

Avançado: US$ 30,49 por mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.700 avaliações)

Se você não gosta do Asana, aqui estão algumas alternativas que você pode explorar

7. Monday.com (Ideal para automação de fluxos de trabalho, com forte foco na usabilidade e personalização visual)

via Monday

Monday.com oferece uma plataforma altamente visual e flexível que se adapta a vários fluxos de trabalho e tipos de projetos.

Criar listas de tarefas era simples. Eu podia usar modelos personalizáveis ou criar uma lista a partir do zero em um documento de trabalho na segunda-feira, adicionando colunas para status, prazos, níveis de prioridade e muito mais.

Eu também podia decidir como queria acompanhar o progresso do projeto, seja por meio de um calendário, linha do tempo, gráfico de Gantt ou visualização Kanban. Se os membros da minha equipe tivessem uma lista de tarefas compartilhada, cada um poderia adicionar suas visualizações.

Monday.com: melhores recursos

Personalize seus painéis com uma variedade de widgets, incluindo o widget Lista de tarefas, onde você pode adicionar tarefas e marcá-las à medida que são concluídas, até que tudo esteja concluído

Receba notificações automáticas quando os prazos estiverem se aproximando para ter certeza de que tudo será feito a tempo, sempre

Priorize seu trabalho com base em prazos, status atual ou da maneira que você preferir

Limitações do Monday.com

Os usuários comentaram sobre a impossibilidade de adicionar automaticamente vários painéis a uma pasta específica, o que prejudica sua experiência com análises

Falta um controle granular sobre permissões e níveis de acesso para usuários convidados, o que não é ideal para gerenciar listas e projetos que contêm informações confidenciais

Preços do Monday.com

Gratuito: US$ 0

Básico: US$ 12 por mês por usuário

Padrão: US$ 14 por mês por usuário

Pro: US$ 24 por mês por licença

Empresas: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.800 avaliações)

Comparamos Monday e ClickUp, e você vai querer ler sobre isso

8. Tara AI (Ideal para gerenciamento de tarefas baseado em IA e planejamento ágil de projetos para equipes de desenvolvimento de software)

via Tara AI

O Tara AI foi projetado especificamente para equipes de software, oferecendo uma combinação única de aplicativos ágeis de planejamento de projetos e gerenciamento de tarefas.

Um dos destaques críticos do Tara AI é sua capacidade de prever e planejar sprints com base em dados históricos. Achei isso incrivelmente útil porque me permitiu alocar recursos de forma mais eficaz, antecipar possíveis gargalos e garantir que minhas tarefas permanecessem em dia e cumprissem os prazos.

A colaboração em equipe dentro do Tara AI também é simples e eficiente. Usando seu editor de texto rico, você pode facilmente atribuir tarefas, deixar comentários e anexar documentos relevantes, garantindo que sua equipe esteja sempre em sintonia.

Melhores recursos do Tara AI

Use a prática visualização Kanban para atribuir tarefas e acompanhar o andamento do projeto

Realize reuniões semanais e diárias para acompanhar o progresso da sua equipe em relação ao plano de ação

Aproveite a sincronização bidirecional com o GitHub, Trello e importação de tarefas do Asana; as atualizações das tarefas em qualquer plataforma serão refletidas em todas as ferramentas sincronizadas

Limitações do Tara AI

Não há plano gratuito nem mesmo uma versão de avaliação gratuita

Durante o gerenciamento de sprints automáticos, quando as tarefas são concluídas e movidas entre sprints, os pontos sobrecarregados não são atualizados de acordo

Preços do Tara AI

Insights Core: US$ 25 por mês por colaborador (cobrado anualmente)

Insights Plus: US$ 35 por mês por colaborador (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tara AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Notion AI (ideal para um espaço de trabalho versátil e completo, com escrita aprimorada por IA e organização de tarefas)

via Notion AI

Mergulhar no Notion AI tem sido uma experiência emocionante, pois combina a versatilidade do espaço de trabalho completo do Notion com o poder da IA.

O assistente de IA pode ajudar a criar listas de tarefas automaticamente a partir de notas de reuniões, gravações de chamadas de vendas, etc. É claro que você também pode criar uma lista de caixas de seleção da maneira usual, adicionando um bloco de lista no Notion. Também há um comando de barra para fazer isso rapidamente.

Permite adicionar prazos a listas inteiras ou itens da lista, atribuir tarefas a pessoas e acompanhar o progresso com um campo de status. Você também pode usar o redator de IA para brainstorming de ideias e elementos para listas ou preencher automaticamente listas de tarefas para tarefas específicas.

Além disso, você encontrará vários exemplos e modelos de listas de tarefas no Notion para organizar e priorizar tarefas de maneira eficaz.

Melhores recursos do Notion AI

Escreva e traduza listas em japonês, espanhol, alemão e muito mais

Permita que outras pessoas comentem ou sugiram edições na sua lista; basta digitar a tecla @ para notificá-las

Deixe o preenchimento automático percorrer centenas de documentos em minutos e criar listas, insights, resumos e muito mais

Limitações da Notion AI

Não há ferramenta integrada para relatórios, o que limita sua capacidade de acompanhar seus projetos

O recurso de IA tem um custo adicional de US$ 10 por mês por usuário, o que pode torná-lo caro para equipes

Preços do Notion AI

Gratuitas

Mais: US$ 12 por mês por licença

Negócios : US$ 18 por mês por licença

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

15 alternativas ao Notion à sua escolha

10. Trevor AI (Melhor para gerenciamento colaborativo de tarefas com recursos de integração)

via Trevor AI

O último da nossa lista de aplicativos de gerenciamento de tarefas com IA é o Trevor AI, um assistente de planejamento diário inteligente. Com ele, pude organizar tarefas em uma lista, adicionar etiquetas coloridas e notas, além de integrar softwares de terceiros, como Google Agenda e Todoist, para sincronizar meus compromissos, reuniões e atividades.

O Trevor AI também forneceu sugestões de agendamento personalizadas, ajudando-me a manter-me em dia com as minhas responsabilidades. Partilhou análises detalhadas sobre como eu gastava o meu tempo e o que eu poderia fazer para concluir a minha lista de tarefas da melhor forma possível.

Melhores recursos do Trevor AI

Use seus recursos de IA preditiva para estimar com precisão a duração das tarefas com base na sua disponibilidade e comportamento anterior

Receba sugestões práticas para melhorar seu plano diário, personalizadas para você, por e-mail

Concentre-se na tarefa atual usando um cronômetro e um campo de notas no Modo Foco

Limitações do Trevor AI

Depende da sincronização na nuvem, o que limita sua funcionalidade sem conexão com a internet

Para qualquer coisa além do agendamento básico, você precisará do plano pago

Preços do Trevor AI

Gratuito: US$ 0

Plano Pro: US$ 3,99 por mês

Avaliações e comentários da Trevor AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Melhore a criação de listas e o gerenciamento de tarefas com um assistente de IA

Um aplicativo com inteligência artificial bem escolhido pode ajudá-lo a controlar sua lista de tarefas e alcançar a máxima produtividade de uma vez por todas. Os melhores equilibram usabilidade, intuitividade, flexibilidade, segurança e integração com terceiros para que você possa fazer a ferramenta trabalhar para você, e não o contrário.

Sem dúvida, a inteligência artificial é uma revolução para a produtividade. Independentemente do seu dia de trabalho, ela pode ajudar você a economizar tempo e dedicar sua energia às tarefas mais importantes. Os aplicativos de lista de tarefas com IA podem otimizar seu fluxo de trabalho, priorizando tarefas e devolvendo horas do seu tempo todas as semanas.

Com o ClickUp, você pode manter a produtividade criando listas de tarefas baseadas em IA em algumas etapas simples. Além disso, ele também oferece vários recursos de colaboração, comunicação e produtividade que podem simplificar o seu dia a dia.

Quer você queira gerenciar seu trabalho ou lidar com as tarefas de uma equipe, nossa plataforma pode ser dimensionada conforme necessário.

Veja você mesmo os benefícios. Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.