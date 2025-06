as 10 melhores ferramentas de IA para assistentes executivos em 2025

Você já assistiu aqueles filmes de ação em que o herói parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo, desviando de balas e salvando o dia com eficiência sobre-humana? Esse é o tipo de assistente executivo que você sonha em ser, certo? Calmo, tranquilo e sereno, lidando com uma enxurrada de tarefas sem suar a camisa.

Mas mesmo os assistentes executivos (AEs) mais experientes podem chegar ao seu limite ao lidar com e-mails e listas de tarefas intermináveis e manter os executivos no caminho certo.

Com a ferramenta de produtividade de inteligência artificial (IA) certa, você pode simplificar e automatizar fluxos de trabalho e liberar um tempo precioso.

Entre 600 empresas pesquisadas pela Forbes em 2024, 47% já utilizam IA como assistentes digitais em suas operações comerciais.

Pense da seguinte maneira: a IA é como ter um assistente pessoal altamente treinado e incansável para o seu chefe (e para você também!). Ela pode lidar com tudo, desde agendar reuniões que funcionem para todos até resumir documentos importantes e até mesmo gerar relatórios.

Para ajudá-lo a encontrar ferramentas com inteligência artificial que atendam às suas necessidades, minha equipe e eu pesquisamos na web as melhores opções para EAs em 2024. Em seguida, testamos essas ferramentas, analisando tudo, desde seus recursos de automação de tarefas até sua capacidade de colaboração.

Com base nesses testes, compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas de produtividade que usam inteligência artificial e aprendizado de máquina para simplificar seu fluxo de trabalho como EA.

⏰ Resumo de 60 segundos As 10 melhores ferramentas de IA para assistentes executivos podem aumentar a produtividade, otimizar as operações e melhorar a comunicação. Cortana – Ideal para usuários do Windows

ClickUp – Ideal para aumentar a produtividade

DALL-E – Ideal para gerar conteúdo visual

Jasper – Ideal para criação de conteúdo

Google Assistant – Ideal para organizar tarefas diárias

Otter. ai – O melhor para transcrições de reuniões

Fireflies – Ideal para centralizar conversas

Murf – Ideal para criar narrações

Socratic – Ideal para pesquisas rápidas

Amazon Alexa – Ideal para conveniência sem usar as mãos

Desenvolvemos uma lista de critérios para garantir que escolhemos o melhor assistente executivo de IA para profissionais administrativos.

Aqui está o que exigimos absolutamente em nossas ferramentas de IA (e você também deveria):

Automação: Liberte-se das tarefas rotineiras procurando ferramentas de IA que possam agendar reuniões com lembretes automatizados e verificações de conflitos e redigir e-mails rotineiros com base em modelos predefinidos, economizando seu tempo e garantindo mensagens consistentes

Integração: Escolha um assistente pessoal de IA que se integre perfeitamente às suas ferramentas de produtividade existentes, como calendários, software de gerenciamento de tarefas e plataformas de gerenciamento de fluxo de trabalho

Priorização inteligente: Procure uma IA que priorize as tarefas de gerenciamento do escritório com base na urgência e importância e faça um agendamento preditivo para antecipar suas necessidades e sugerir horários para reuniões e tarefas

Habilidades inteligentes de pesquisa e organização: Escolha um assistente de IA que localize rapidamente os documentos e informações de que você precisa e os categorize para uma organização sem esforço

Assistência na comunicação: Deixe a IA cuidar das respostas. Procure ferramentas que tenham atualizações inteligentes de modelos, resumam e-mails, ajudem na redação de e-mails e criem transcrições de reuniões

Protocolos de segurança: Escolha ferramentas que priorizem protocolos de segurança para proteger dados confidenciais, criptografia de dados para proteger informações confidenciais e controles de acesso rigorosos para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar as informações

Interface do usuário: Opte por assistentes de IA com interfaces intuitivas, fáceis de aprender e navegar, para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades

Para entrar na nossa lista, as ferramentas precisavam atender a todos ou à maioria desses critérios. Afinal, estávamos procurando uma tecnologia que imitasse bem a inteligência humana. As ferramentas descritas abaixo fizeram um trabalho fantástico!

Esta lista inclui uma ampla variedade de assistentes virtuais que imitam a inteligência humana para otimizar tarefas, desde o agendamento de reuniões até a tomada de notas automatizada.

1. ClickUp: Ideal para aumentar a produtividade

Fique à frente com o ClickUp Brain Economize tempo com atualizações precisas de IA e relatórios de status com o ClickUp Brain

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite organizar seu trabalho, colaborar com sua equipe e clientes, automatizar tarefas repetitivas e, de maneira geral, simplificar seu fluxo de trabalho.

A maioria dos profissionais do conhecimento fica especialmente impressionada com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado da plataforma. O Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain fornece respostas para qualquer pergunta relacionada às suas tarefas diretamente de suas tarefas, documentos e base de conhecimento da empresa dentro do ClickUp. Essa tecnologia de IA pode ser incrivelmente útil para encontrar informações rapidamente, responder a perguntas e manter-se informado sobre detalhes importantes sem precisar pesquisar manualmente em várias fontes.

Faça qualquer pergunta relacionada ao projeto usando o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain

Como alguém que passa uma quantidade excessiva de tempo tentando descobrir como começar um e-mail, achei o AI Writer for Work útil. Tudo o que precisei fazer foi fornecer os elementos que queria abordar, e ele criou e-mails e mensagens sem erros para mim instantaneamente.

Com o ClickUp Automations, pude automatizar tarefas repetitivas, como enviar notificações e lembretes, gerenciar e-mails recebidos e atualizar o status e o andamento das tarefas. Existem mais de 100 automações para ajudá-lo a gerenciar tarefas rotineiras e recorrentes, atualizações de projetos e muito mais.

Você pode obter facilmente uma visão geral de tudo o que precisa fazer com o ClickUp Tasks, onde você pode criar, delegar e acompanhar o status das tarefas dentro dos projetos. Isso me ajudou a manter-me atualizado com todo o meu trabalho sem confusão. Depois de criar uma tarefa, você pode usar status personalizados como "a fazer", "retrabalhar" ou "pronto" para mostrar seu progresso.

Crie e gerencie tarefas e subtarefas com o ClickUp Tasks

Adicione campos personalizados para organizar e acompanhar informações importantes, como a urgência de uma tarefa, quando ela deve ser concluída e quem está trabalhando nela.

Use as visualizações do ClickUp para visualizar e gerenciar suas tarefas de assistente executivo com eficiência. Há mais de 15 visualizações que você pode experimentar e escolher a que melhor atende às suas necessidades.

Escolha qualquer visualização para visualizar e gerenciar suas tarefas com o ClickUp Views

A visualização do calendário do ClickUp, por exemplo, facilita o agendamento de compromissos e reuniões. Como o ClickUp se integra ao Google Agenda, você também pode importar facilmente suas dependências de tarefas, horários bloqueados e prazos diretamente na ferramenta, ajudando você a planejar melhor cada dia.

O ClickUp também oferece vários modelos pré-criados para casos de uso comum, como planos de projeto, agendas de reuniões e relatórios de status. Achei o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp particularmente útil.

Baixe este modelo Agende reuniões sem esforço com o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Quando estávamos pesquisando para este artigo, foi frustrante encontrar um horário para nos reunirmos e desenvolver esta lista. Este modelo nos ajudou:

Acompanhe reuniões e eventos

Veja quais tarefas tiveram que ser priorizadas

Planeje nossa agenda com precisão

Evite agendar tarefas em excesso

Pudemos alocar blocos de tempo e reunir nossas ideias sem muito esforço manual. Assistentes executivos podem usar este modelo de forma eficaz para agendar tarefas e compromissos e bloquear horários.

Se você é um EA novato em uma empresa, pode usar o modelo de plano de 30-60-90 dias para assistentes executivos do ClickUp. Esse modelo pode ajudar o gerente e o assistente executivo a traçar um plano claro para os primeiros três meses.

Baixe este modelo Comece com vantagem no seu novo emprego com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Use este modelo para:

Estabelecer metas claras e etapas viáveis para sua transição

Colaborar com seu gerente para garantir que as expectativas sejam atendidas

Acompanhe o progresso com status e campos personalizados

O ClickUp não se resume a tarefas individuais. É um centro de colaboração completo onde você pode gerenciar projetos inteiros, manter sua equipe sincronizada e armazenar todos os seus documentos importantes em um só lugar.

A melhor parte é que você pode personalizar o ClickUp para se adequar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho executivo.

Além disso, ele se integra facilmente a todos os seus aplicativos favoritos, tornando-se um verdadeiro balcão único para todas as suas necessidades organizacionais.

Melhores recursos do ClickUp

Analise sua carga de trabalho e receba sugestões de prazos com o ClickUp Brain . Isso permite que você se concentre em itens de alto impacto

conectar suas ferramentas existentes — calendários, plataformas de comunicação e e-mail Use as integrações do ClickUp para— calendários, plataformas de comunicação e e-mail

Crie painéis ClickUp personalizados para visualizar suas tarefas e seu progresso, facilitando a priorização das tarefas

facilmente acessíveis e centralizados Armazene todos os documentos no ClickUp Docs , tornando-os

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel tem menos recursos do que o aplicativo para desktop

Os novos usuários podem ter alguma dificuldade em aprender e compreender todos os recursos avançados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. DALL-E: Ideal para gerar conteúdo visual

Testei o Dall-E, uma ferramenta de IA da OpenAI, e descobri que é o parceiro perfeito para brainstorming para um EA, especialmente para aqueles que passam muito tempo gerando conteúdo visual. Você pode usá-lo para criar imagens para apresentações, relatórios ou materiais de marketing.

A ferramenta ajuda a gerar imagens com base em descrições de texto sem a necessidade de conhecimentos de programação ou design gráfico. Por exemplo, se você precisa de imagens para as redes sociais para o lançamento de um produto, o Dall-E pode criar imagens atraentes com base em uma descrição simples.

A melhor parte? Também está integrado ao Canva, para que você possa combinar seus recursos de geração de texto para imagem com a personalização do Canva.

Melhores recursos do Dall-E

Crie visuais e designs diretamente em sua conversa usando o plugin ChatGPT do DALL-E

Forneça detalhes específicos sobre estilo, composição e até mesmo a textura dos objetos

Edite imagens existentes mantendo a estética geral da imagem

Limitações do Dall-E

A saída em baixa resolução pode ser um empecilho

O DALL-E ainda não está totalmente integrado aos assistentes de IA

Preços do DALL-E

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre DALL-E

G2: 3,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 14 avaliações)

3. Jasper: Ideal para criação de conteúdo

Jasper (anteriormente Jarvis) é um assistente de redação com IA que pode criar conteúdo escrito atraente para todos os casos de uso. Ele ajuda em várias tarefas, incluindo decodificação e resumo de dados, redação de e-mails, criação de relatórios e redação de posts para redes sociais. Ele também oferece modelos para criar conteúdo para fins específicos.

O Jasper integra-se com várias ferramentas, como Canva, Slack e Zapier, permitindo-lhe incorporar conteúdo gerado por IA nos seus fluxos de trabalho diários.

Usei o assistente de redação com IA da Jasper para gerar textos de marketing criativos (incluindo conteúdo para sites, posts de blog, títulos de anúncios, etc.). Ele também ajudou minha equipe a ter novas ideias e criar apresentações persuasivas.

Melhores recursos do Jasper

Personalize o tom e o estilo de redação para combinar com a identidade da sua marca, garantindo consistência em todo o conteúdo produzido

Acompanhe o desempenho do conteúdo gerado por IA para otimizar sua estratégia de conteúdo

Crie conteúdo com mais eficiência com mais de 50 modelos de redação que abrangem diferentes formatos e casos de uso, desde posts de blog até roteiros de vídeo

Limitações do Jasper

Às vezes, a produção pode conter fatos ou informações incorretas que precisam ser verificados antes do uso

Mesmo os planos mais sofisticados têm limites para a quantidade de conteúdo que pode ser gerado por mês

Preços do Jasper

Gratuito : 7 dias de teste gratuito

Criador : US$ 49/mês por usuário

Pro : US$ 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1800 avaliações)

4. Google Assistant: ideal para organizar tarefas diárias

via Google Assistant

Acho que ninguém aqui desconhece o Google Assistente, mas suas capacidades vão muito além de reproduzir músicas ou definir alarmes. O Google Assistente também é uma ferramenta valiosa para organizar tarefas diárias e reuniões.

Com comandos de voz simples, você pode adicionar compromissos, verificar agendas e remarcar reuniões. Ele pode fazer chamadas e enviar mensagens de texto em seu nome, sem que você precise discar um contato ou digitar uma palavra, garantindo uma comunicação rápida e tranquila usando comandos de voz.

O Google Assistente é mais do que apenas uma lista de contatos e um gerenciador de calendário. Ele também pode ser seu assistente de pesquisa, encontrando e resumindo rapidamente detalhes importantes da web quando você não tem tempo para ler artigos longos.

Você também pode definir lembretes ativados por voz e fazer anotações para garantir que você permaneça no caminho certo com suas tarefas e objetivos e que nada seja esquecido.

Os melhores recursos do Google Assistente

Controle vários aspectos da sua vida diária sem usar as mãos, tornando-a prática e fácil de usar

Analisar a programação e a carga de trabalho para categorizar as tarefas com base na urgência e importância

Atualize seus modelos de agenda e calendário com base em conversas, resuma e-mails longos e gere rascunhos de respostas

Limitações do Google Assistente

Não totalmente personalizável de acordo com necessidades e preferências específicas

O desempenho pode ser inconsistente, com algumas tarefas funcionando melhor do que outras

Preços do Google Assistant

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Assistente

G2: Não disponível

Capterra: Não disponível

5. Otter. ai: Ideal para transcrições de reuniões

A dificuldade de fazer anotações completas durante reuniões repletas de informações é real. Você ouve com atenção ou anota os pontos principais para poder consultá-los e lembrá-los mais tarde? O Otter.ai enfrenta esse desafio de frente com seus recursos de transcrição e resumo com tecnologia de IA.

A transcrição em tempo real da Otter captura cada palavra falada, permitindo que você participe da reunião sem precisar fazer anotações frenéticas. Além disso, ela identifica automaticamente quem está falando e atribui rótulos aos interlocutores na transcrição, facilitando o retorno e a compreensão do que aconteceu na reunião.

Ele destaca itens de ação e pontos-chave, poupando você de resumir e atribuir tarefas manualmente.

Melhores recursos do Otter.ai

Revisite qualquer ponto específico mencionado nas notas da reunião com apenas alguns cliques

Compartilhe suas transcrições com colegas, destaque pontos importantes e atribua tarefas — tudo dentro da plataforma

Integre ferramentas de comunicação como o Zoom sem esforço

Limitações do Otter.ai

O plano gratuito do Otter tem limitações quanto à duração da gravação e aos recursos de transcrição

Ruídos de fundo ou sotaques fortes podem afetar a precisão

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

6. Fireflies: ideal para centralizar conversas

Os EAs podem achar difícil acompanhar as conversas em chamadas, videoconferências e interações presenciais. O Fireflies.ai entra em cena como seu hub central para tudo relacionado a conversas.

Ele oferece transcrições automáticas e resumos dos pontos principais das reuniões. Vai além de capturar o "o quê" e, de forma inteligente, identifica os próximos passos e os atribui como itens da lista de tarefas para os membros da equipe apropriados.

O Fireflies também cria uma base de conhecimento pesquisável a partir de suas conversas, economizando tempo e eliminando a necessidade de fazer perguntas repetitivas.

Eles oferecem um recurso de inteligência de conversação que fornece análises poderosas e insights que ajudam você e suas equipes a melhorar a produtividade e tomar decisões de negócios mais informadas. Ao rastrear métricas como sentimento, tempo de conversa e frequência de tópicos nas conversas, o Fireflies oferece insights importantes para melhorar as estratégias.

As melhores características do Fireflies

Integre com mais de 40 aplicativos, incluindo videoconferência, gerenciamento de projetos e calendários

Analise a conversa, identificando pontos-chave, itens de ação e análise de sentimentos para um resumo conciso pós-reunião

Garanta acesso seguro às transcrições das reuniões para que você possa compartilhá-las com membros específicos da equipe

Limitações do Fireflies

Alguns usuários relatam que a interface do usuário é complicada de navegar

Preços da Fireflies

Gratuito

Pro: US$ 18/lugar por mês

Negócios: US$ 29/lugar por mês

Enterprise: US$ 39/licença por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre Fireflies

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (9 avaliações)

7. Murf: Ideal para criar narrações

Criar narrações de alta qualidade para apresentações, vídeos explicativos ou até mesmo conteúdo para redes sociais pode ser demorado e caro. O Murf.ai, com sua tecnologia de conversão de texto em fala alimentada por IA, pode resolver esse problema.

Você não precisa de locutores caros ou softwares de edição complicados. O Murf.ai pode ajudá-lo a criar apresentações e vídeos com qualidade profissional de forma rápida e fácil.

Em vez de uma voz robótica e entediante, o Murf oferece uma biblioteca de vozes de IA incrivelmente naturais, permitindo que você escolha o tom perfeito para qualquer projeto.

O Murf ainda integra sua narração a vídeos ou apresentações existentes, criando uma experiência multimídia coesa.

Principais recursos do Murf

Cole o resumo de suas necessidades no Murf e ele será transformado em uma narração profissional em poucos minutos

Edite e ajuste o ritmo, enfatize e até adicione pausas para dar um toque verdadeiramente humano

Mantenha controle total sobre o produto final, pois o Murf prioriza a privacidade do usuário e as narrações nunca são compartilhadas com aplicativos de terceiros

Limitações do Murf

Embora o plano gratuito do Murf permita a criação de algumas narrações básicas, ele tem limitações na seleção de vozes e na duração do projeto

A criação de voz personalizada requer uma assinatura separada

Preços do Murf

Gratuito

Criador : US$ 29/mês

Negócios : US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Murf

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Socratic: Ideal para pesquisas rápidas

via Socratic

O Socratic do Google é ótimo para assistentes executivos ocupados que desejam se atualizar em tópicos específicos. Ele abrange uma ampla variedade de assuntos acadêmicos, incluindo ciências, matemática, literatura e estudos sociais.

Como assistente executivo (EA), garantir que seu chefe tenha acesso às informações certas no momento certo é fundamental. Mas e se ele precisar de uma rápida atualização ou esclarecimento sobre um assunto complexo sem interromper seu fluxo de trabalho ou revelar lacunas de conhecimento na frente dos colegas?

O Socratic pode fornecer explicações claras, recursos visuais relevantes e links para fontes confiáveis — tudo em um formato conciso e profissional.

A melhor parte é que o Socratic atende a diferentes estilos de aprendizagem, utilizando reconhecimento de texto e voz, e ainda se integra ao YouTube para fornecer informações de uma forma que chama a atenção.

Melhores recursos do Socratic

Revise os conceitos-chave relacionados às próximas discussões com os clientes

Explore temas complexos no seu próprio ritmo e faça perguntas complementares para obter uma compreensão mais profunda de questões críticas

Acesse recursos educacionais em vários idiomas

Limitações socráticas

Pode não ser adequado para áreas altamente especializadas ou acadêmicas de nicho

O aplicativo está disponível apenas para usuários iOS

Preços socráticos

Gratuito

Avaliações e comentários socráticos

G2: Não disponível

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Amazon Alexa: ideal para conveniência sem usar as mãos

via Amazon

Assim como o Google Assistente, o Amazon Alexa é um dispositivo assistente de IA que pode ajudá-lo a gerenciar tarefas administrativas com eficiência.

A Alexa pode ajudar um assistente executivo a gerenciar sua agenda de trabalho com comandos de voz.

Com este assistente virtual alimentado por IA, adicionar compromissos, verificar agendas e remarcar reuniões é fácil. A Alexa fornece atualizações e resumos personalizados sobre qualquer assunto que você solicitar.

Mas o alcance da Alexa vai além das paredes do escritório. Seu executivo tem uma casa inteligente? A Alexa pode se integrar perfeitamente a ela, permitindo que ele controle luzes, termostatos e outros recursos com comandos de voz simples.

Você pode atender chamadas e mensagens de texto com comandos de voz, mantendo os detalhes fluindo suavemente, mesmo nos momentos mais movimentados.

Os melhores recursos do Amazon Alexa

Planeje itinerários, verifique informações de voos ou obtenha atualizações de trânsito em tempo real — tudo com comandos de voz simples

Ações em grupo que podem ser acionadas com um único comando de voz. Por exemplo, um EA poderia dizer "Alexa, comece meu dia de trabalho" para que a Alexa acenda as luzes, leia a programação do dia e comece a tocar música de fundo

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e pesquise informações rapidamente

Limitações do Amazon Alexa

A funcionalidade pode variar dependendo dos diferentes dispositivos Alexa

Embora as funcionalidades relacionadas a negócios sejam limitadas, o ponto forte da Alexa está nos aplicativos de uso pessoal

Preços do Amazon Alexa

Gratuito

Avaliações e comentários do Amazon Alexa

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (83 avaliações)

10. Cortana: ideal para usuários do Windows

via Cortana

Embora a Microsoft tenha reduzido a funcionalidade geral de suporte da Cortana, ela ainda pode ser uma ferramenta útil para EAs que trabalham no ecossistema Windows.

Pense nisso como um assistente digital específico para o seu PC. Precisa ficar por dentro da agenda do seu executivo? A Cortana permite que você defina lembretes, gerencie listas de tarefas e acompanhe prazos com sua voz ou apenas alguns toques.

A Cortana também pode atuar como guardiã do seu executivo. Acesse e gerencie a agenda dele, agende reuniões e redija e envie e-mails — tudo por meio de comandos de voz.

Melhores recursos da Cortana

Ative a Cortana dizendo "Ei, Cortana" para chamar sua atenção e emitir comandos de voz

Inicie aplicativos e abra sites no seu PC apenas pedindo à Cortana para fazer isso

Pesquise não apenas na web, mas também em seus arquivos locais e no armazenamento do OneDrive para encontrar o que você está procurando. Você pode usar consultas em linguagem natural, como "Encontre arquivos do mês passado", e a Cortana entenderá

Limitações da Cortana

A funcionalidade é focada principalmente em dispositivos Windows e aplicativos Microsoft

A Cortana tem integrações com terceiros limitadas em comparação com alguns outros assistentes de IA

Preços da Cortana

Gratuito: Vem junto com o Windows 10 e 11 sem custo adicional

Avaliações e comentários sobre Cortana

G2: Não disponível

Capterra: Não disponível

Torne-se um assistente executivo preparado para o futuro com IA

Escolher as ferramentas de IA certas pode aumentar sua eficiência operacional como assistente executivo e torná-lo indispensável em qualquer ambiente de trabalho. A ideia é criar um conjunto de ferramentas de IA que possam ajudá-lo em diferentes áreas do seu trabalho, automatizando tarefas repetitivas, agendando reuniões, atribuindo tarefas, integrando-se a outras ferramentas de comunicação, tomando notas de reuniões, etc.

Se você não quer espalhar seu trabalho por meia dúzia de aplicativos de IA, experimente o ClickUp. O ClickUp oferece um conjunto mais unificado de ferramentas com tecnologia de IA que podem ajudar na maioria das suas tarefas.

Gerencie tarefas sem esforço, agende reuniões com precisão e use a automação de IA para liberar seu tempo para o planejamento estratégico. O ClickUp tem quase tudo que você precisa para se tornar mais do que um profissional administrativo; ele transforma você em um parceiro indispensável.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!