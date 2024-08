Como implementar estratégias de recrutamento de diversidade para reimaginar os bancos de talentos

Todos querem fazer parte de uma equipe em que todos os membros estejam na mesma sintonia. Isso concentra esforços, alinha a equipe e realiza o trabalho.

Entretanto, imagine como o local de trabalho seria entediante se fôssemos todos iguais! Afinal de contas, um pouco de diversidade pode fazer maravilhas. Pense em todas as novas perspectivas, ideias novas e criativas e faíscas de inovação que revigorarão as sessões de brainstorming. Pensar fora da caixa é apenas um dos muitos benefícios de uma força de trabalho diversificada. Uma equipe heterogênea é como uma caixa colorida de lápis de cor, com cada tom oferecendo uma nova dimensão a uma obra de arte.

Aqui está um mergulho profundo no recrutamento de diversidade e seu efeito na cultura da empresa.

Princípios de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no recrutamento

O conceito de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) tem suas origens em meados da década de 1960. O mundo estava em um ponto de inflexão social e legal com a introdução de leis de igualdade no emprego e ações afirmativas. As empresas tiveram que estabelecer escritórios integrados e não discriminatórios para acomodar indivíduos de diversas origens socioeconômicas e raciais.

Nas décadas de 1980 e 1990, a Metas do DEI para o trabalho expandiu-se para diferentes grupos de identidade, que incluíam comunidades religiosas, étnicas e LGBTQIA+. Na década de 2000, o escopo da DEI se ampliou ainda mais para permitir a participação de pessoas com deficiência. Atualmente, a diversidade abrange vários aspectos, como idade, nível de escolaridade, localização geográfica, cultura, habilidades e muito mais.

Por meio dessa evolução intersetorial, a DEI sempre foi uma forma de abordar as injustiças sociais e iniciar um diálogo sobre elas no mundo corporativo. Fatores como a globalização e a conectividade oferecem maior impulso a esses esforços.

A DEI, no contexto atual, não se trata apenas de ter equipes diversificadas. Ela envolve o desenvolvimento de uma estratégia de recrutamento de diversidade, a manutenção de práticas de recrutamento justas, a promoção de um ambiente de trabalho favorável e a garantia de que todos tenham a mesma chance de sucesso.

O que é recrutamento de diversidade?

Dos vários elementos da DEI, vamos nos concentrar hoje em um aspecto: diversidade. Mais especificamente, o recrutamento de diversidade.

O recrutamento de diversidade é a prática de atrair e contratar candidatos qualificados de diferentes origens. Isso vai além de reunir uma força de trabalho diversificada. Trata-se de desenvolver um processo de recrutamento justo, imparcial e equitativo que busque ativamente talentos de grupos sub-representados da sociedade.

Importância da diversidade no recrutamento

Ter uma força de trabalho diversificada não é apenas uma prática para "se sentir bem". Quando bem feito, o recrutamento de diversidade pode ser uma ferramenta estratégica que beneficia tanto os funcionários quanto as empresas. Veja a seguir um detalhamento da importância de uma estratégia de recrutamento de diversidade:

Acesso a um pool de talentos mais amplo

As estratégias de recrutamento de diversidade permitem que você alcance candidatos a emprego altamente qualificados de diferentes origens. Isso amplia suas opções e aumenta a chance de contratar alguém que seja a pessoa perfeita para a vaga adequação cultural para sua organização. Ao mesmo tempo, mais pessoas estão dispostas a trabalhar em empresas comprometidas com a DEI. Considerando que oito em cada dez candidatos querem trabalhar em empresas que valorizam os compromissos de DEI, isso torna sua organização um ímã de talentos.

Resolução inovadora de problemas

Uma equipe diversificada aborda os problemas com diversidade. Isso pode ser diversidade de pensamentos, perspectivas, experiências, opiniões, culturas, crenças, conjuntos de habilidades e muito mais. As sessões de brainstorming resultantes trazem inovação e criatividade para a solução de problemas.

Tomada de decisão multidimensional

A diversidade de pensamento fortalece a tomada de decisões. Ao considerar diferentes pontos de vista, equipes diversificadas podem levar em conta preconceitos inconscientes ou pontos cegos que, de outra forma, passariam despercebidos. Elas avaliam diferentes ângulos de uma situação antes de tomar uma decisão, o que torna o processo mais ponderado e eficaz. Diante disso, não é de surpreender que equipes diversificadas tomem decisões mais inteligentes nove em cada dez vezes !

Maior engajamento e retenção de funcionários

A busca ativa por candidatos diversificados demonstra um compromisso com as metas do DEI. Um local de trabalho diversificado oferece um ambiente de trabalho inclusivo que valoriza, respeita e reconhece as contribuições exclusivas de todos. Isso cria um sentimento de pertencimento em seus funcionários, aumentando o engajamento e atraindo mais candidatos diversificados.

Melhor reputação da marca

Empresas diversificadas refletem os clientes do mundo real que atendem. Isso é mais do que apenas um construtor de marca - é um exemplo prático do compromisso de sua empresa com a inclusão. Por exemplo, as postagens sobre diversidade recebem quase duas vezes mais engajamento no LinkedIn do que uma publicação média da empresa. Da mesma forma, 60% dos consumidores consideram a DEI importante e comprarão de empresas que apoiam essas metas.

Vantagem competitiva em uma configuração globalizada

Um mundo cada vez mais interconectado exige uma força de trabalho mais diversificada que compreenda diferentes culturas. Uma equipe diversificada com uma perspectiva global compreende as nuances do desenvolvimento de produtos e serviços que repercutem nos grupos-alvo. Seja por meio da sensibilidade cultural ou do entendimento de nicho das condições de mercado, equipes diversificadas oferecem 2.5x maior fluxo de caixa por funcionário e 35% mais produtividade do que empresas menos diversificadas. Isso, por si só, é uma prova de sua vantagem competitiva.

O poder do gênio coletivo

A diversidade não se refere apenas a raça, gênero ou etnia. Ela também considera várias experiências, formações, tipos de personalidade, habilidades físicas e cognitivas, etc. Imagine a combinação de um extrovertido com um introvertido ao trabalhar em um projeto. O extrovertido pode tender naturalmente a gerenciar o envolvimento das partes interessadas, a colaboração da equipe e a comunicação. Da mesma forma, o introvertido pode gostar e se destacar na elaboração de estratégias, na análise cuidadosa e na geração de insights ricos. Entre os dois, você tem os insumos necessários para o sucesso do projeto. Essa correlação entre recrutamento de diversidade e desempenho comercial é evidenciada pelo fato de que empresas com liderança diversificada têm 25% mais chances de ter maior lucratividade do que suas contrapartes menos diversificadas.

Acesso a novos mercados e oportunidades

Funcionários diversificados são um meio para entrar em novos mercados ou testar oportunidades inexploradas. Por exemplo, uma equipe geográfica e etnicamente homogênea terá uma compreensão cultural limitada ao penetrar no segmento de mercado em uma nova região. Digamos que a sua equipe de produtos sediada nos EUA talvez não entenda as nuances do lançamento de um produto no Japão.

O mesmo se aplica à sua equipe de marketing. Qualquer equipe que não tenha diversidade, seja ela demográfica, de habilidades e competências ou de capacidades, pode não conseguir capitalizar novas oportunidades. Ter uma equipe diversificada em tais contextos pode ser útil para tomar decisões equilibradas sobre estratégias de negócios e se aventurar em territórios inexplorados com mais confiança.

Criando uma estratégia de recrutamento de diversidade: Um guia rápido

A Harvard Business Review escreveu um excelente artigo sobre a cinco estágios de maturidade da DEI . Aplicamos isso para elaborar uma estratégia abrangente de recrutamento de diversidade para criar uma força de trabalho realmente diversificada.

Veja a seguir um detalhamento de como criar um processo de contratação diversificado:

Etapa 1: Conscientização

Durante esse estágio, as empresas se aquecem com a ideia de abraçar a diversidade, entendendo sua importância e seus benefícios. Em vez de tratar as iniciativas de diversidade como uma atividade periférica, elas se concentram em torná-la uma ideia central com o recrutamento de diversidade.

No estágio de conscientização, haverá mínimos esforços de recrutamento de diversidade. Elas ainda dependem dos canais tradicionais para obter talentos e não têm uma estratégia tangível para atingir candidatos diversificados.

Veja o que você pode fazer:

Obter a adesão da liderança e integrar a diversidade como um elemento da cultura da empresa

Formular metas de DEI claras e acionáveis e publicá-las no site da empresa, nas redes sociais, etc.

Analisar a diversidade geral das equipes existentes e identificar aquelas que se beneficiarão de candidatos mais diversificados

Estágio 2: Conformidade

Nesse estágio, o foco está em manter a conformidade legal. Dessa forma, as empresas implementarão leis antidiscriminação e regulamentos de oportunidades iguais em todo o processo de contratação.

Para permitir isso, você deve seguir as seguintes etapas:

Treinar os gerentes de contratação para identificar e atrair talentos de diversas origens

Elaborar descrições de cargos claras e concisas usando linguagem inclusiva para eliminar preconceitos inconscientes

Publicar esses anúncios de emprego em fóruns, sites e quadros de recrutamento de diversidade geral para atrair candidatos diversos

Estágio 3: Tático

Depois que as empresas criam um impulso para o recrutamento de diversidade, elas podem começar a implementá-lo como uma vantagem tática. Até agora, o compromisso com a diversidade seguiu um fluxo de cima para baixo. Mas é aqui que você inverte o roteiro e trabalha em um nível mais básico usando a abordagem bottom-up. Você vai de departamento em departamento ou se concentra em grupos de talentos específicos para injetar diversidade em sua força de trabalho.

Isso envolve:

Sensibilizar a força de trabalho para a necessidade de diversidade e aplicar políticas organizacionais contra a discriminação

Estabelecer parcerias com organizações voltadas para a diversidade para atender a grupos sub-representados

Participar de feiras de emprego, conferências e outros eventos específicos que atraiam candidatos diversificados e adequados às suas necessidades

Estágio 4: Integrado

É aqui que você testemunhará a assimilação da diversidade e da inclusão no processo de recrutamento, que servirão como valores fundamentais em todo o processo, desde a atração de talentos até a contratação de funcionários a concepção de atividades de integração de funcionários para criar um ambiente acolhedor.

À medida que a diversidade se torna uma segunda natureza para a equipe de contratação, ela pode fortalecê-la:

Documentar as estratégias de recrutamento de diversidade que abrangem as práticas de sourcing, entrevistas e integração

Demonstrar o compromisso da liderança com a DEI por meio de artigos sobre liderança de pensamento, eventos e muito mais

Oferecer treinamento sobre preconceitos inconscientes para todos os gerentes de contratação para evitar preconceitos no recrutamento

Estágio 5: Sustentável

Isso marca a maturidade de uma estratégia de recrutamento de diversidade. As metas de DEI estão totalmente enraizadas no local de trabalho e agora é apenas uma questão de manter as coisas em andamento. O processo de recrutamento agora pode atrair e reter um grupo de talentos mais diversificado. Para manter esse ritmo, você pode tomar as seguintes medidas:

Usarferramentas de recrutamento e análise orientada por dados para monitorar e medir a eficácia de sua estratégia de recrutamento de diversidade

Envolver grupos de recursos de funcionários no recrutamento para identificar áreas de melhoria, compartilhar percepções e conectar-se com candidatos potenciais de seus grupos comunitários

Manter-se informado sobre as melhores práticas e as tendências emergentes em recrutamento de diversidade e refinar continuamente o processo

12 Estratégias de recrutamento de diversidade para aprimorar o processo de contratação

Falamos sobre a criação de uma estratégia de recrutamento de diversidade em um nível mais alto. No entanto, várias atividades ocorrem nos bastidores. Aqui estão algumas estratégias práticas de recrutamento de diversidade que fortalecem as metas abrangentes da DEI:

Celebrar a diversidade no local de trabalho como uma marca do empregador

Celebre a diversidade no local de trabalho como uma marca empregadora via Unsplash A celebração da diversidade mostra publicamente seu compromisso com as metas de DEI. As campanhas de marca do empregador são especialmente impactantes para atrair candidatos talentosos que valorizam a DEI. Isso fortalece sua reputação como um espaço de trabalho desejável e o abre para diversos grupos de candidatos qualificados de diferentes origens. É uma situação em que todos saem ganhando: você atrai os melhores talentos e eles contribuem com suas diversas perspectivas.

Dicas de implementação

Destaque a diversidade de funcionários no conteúdo, no folheto, no site e nas mídias sociais da empresa

Promova e divulgue suas iniciativas e sucessos de DEI nos materiais de branding de seu empregador

Faça parcerias com organizações voltadas para a diversidade e grupos de recursos para funcionários para patrocinar ou realizar eventos sobre diversidade

Audite suas ofertas de emprego quanto à inclusão

Você sabia que a linguagem usada em seus anúncios de emprego pode estar prejudicando a diversidade? Sim! O preconceito inconsciente refletido na linguagem do anúncio de emprego pode desestimular a candidatura de diversos candidatos. Por exemplo, termos masculinos como "desafio", "independente" e "agressivo" podem dissuadir as mulheres de se candidatarem à vaga, mesmo que elas sejam absolutamente qualificadas para o cargo!

Dicas de implementação

Concentre-se nas habilidades e na experiência exigidas para a função, em vez de pintar uma descrição estereotipada de um candidato ideal

Substitua frases de efeito e qualificações confusas e ambíguas por descrições de cargos claramente definidas

Busque ativamente candidatos diversificados, explicitando isso em seu anúncio de emprego em vez de esperar que eles sigam os sinais

Segmente fontes de talentos diversificadas

Não limite seu alcance apenas aos canais tradicionais. Diversificar sua busca em uma gama variada de canais e fontes de talentos lhe dá acesso a demografias e comunidades específicas sub-representadas em sua força de trabalho existente. Dessa forma, você aumenta suas chances de descobrir indivíduos que trazem perspectivas e experiências diversas para a sua equipe.

Dicas de implementação

Faça parcerias com organizações profissionais voltadas para a diversidade, conselhos de emprego ou faculdades para atrair candidatos mais diversificados

Participe de feiras de emprego, eventos e conferências voltados para um grupo diversificado de candidatos para alcançar esses candidatos

Trabalhe com grupos de recursos de funcionários para divulgar em suas redes profissionais

Incentivar as indicações de funcionários

E se disséssemos que a sua rede existente é a porta de entrada para uma força de trabalho mais diversificada? Você nos ouviu. Funcionários diversificados são mais propensos a recomendar candidatos capazes de origens e experiências semelhantes, mesmo que não estejam procurando ativamente por novos empregos! Isso permite que você contrate a partir de um grupo maior de candidatos e, ao mesmo tempo, aumenta as chances de encontrar uma boa opção para uma função específica, para a cultura do local de trabalho e para as metas de DEI!

Dicas de implementação

Desenvolva um programa de indicação de funcionários e divulgue-o em toda a organização. Defina diretrizes claras sobre quais tipos de candidatos devem ser indicados para a diversidade

Treine os gerentes de contratação sobre como incentivar e gerenciar as indicações de funcionários de forma inclusiva

Ofereça incentivos para indicações bem-sucedidas de funcionários, especialmente se eles atingirem suas metas de DEI

Ofereça estágios para grupos sub-representados

Crie um pipeline de talentos diversificado para o futuro oferecendo estágios a alunos de programas com fortes iniciativas de diversidade. Isso lhes dá uma valiosa experiência de trabalho e exposição ao mundo real para aprimorar suas habilidades. Isso também constrói conexões iniciais, permitindo que você descubra talentos antes que eles entrem no mercado de trabalho! Esse investimento antecipado fortalece sua rede de candidatos diversificados e promissores familiarizados com sua organização.

Dicas de implementação

Crie programas de estágio que ofereçam experiência valiosa por meio de projetos do mundo real

Faça parcerias com faculdades e universidades com um forte programa de diversidade

Comunique claramente as possíveis carreiras e oportunidades após a conclusão do estágio

Aproveitar a IA para analisar currículos

A tecnologia pode auxiliar o recrutamento de diversidade na mitigação de preconceitos inconscientes. As ferramentas de IA podem examinar os currículos em busca de palavras-chave de habilidades e qualificações relevantes para a descrição do cargo e selecionar possíveis candidatos. Isso libera o tempo dos recrutadores para analisar mais detalhadamente os candidatos pré-selecionados para avaliar suas habilidades, conhecimentos, realizações e adequação cultural.

Dicas de implementação

EscolhaFerramentas de IA para recrutamento para avaliar currículos às cegas e focar em habilidades e correspondência de experiência em vez de valores subjetivos

Suplementar a triagem de IA com revisão humana de currículos cegos para mitigar o viés da IA

Monitorar a eficácia da ferramenta de IA, treinar e recalibrar conforme necessário

Realizar entrevistas às cegas

Um processo de entrevista às cegas reduz a influência de preconceitos inconscientes com base em raça, gênero, idade etc. A remoção de qualquer informação de identificação antes das entrevistas garante que a avaliação se concentre apenas nas habilidades, capacidades e desempenho do candidato na entrevista. Como os entrevistadores se concentram nas respostas do candidato, na capacidade de responder a perguntas e na capacidade de resolver problemas, eles oferecem a ele uma chance justa de avançar no processo de contratação.

Dicas de implementação

Reduza todas as informações ou detalhes de identificação dos currículos antes das entrevistas

Siga um formato de entrevista estruturado com critérios de avaliação bem definidos aplicáveis a todos os candidatos da entrevista

Crie um painel de entrevistas diversificado com a devida representação e treine-o para conduzir entrevistas imparciais

Injetar candidatos diversificados nos pipelines de talentos

Definir metas claras de diversidade e representação garante que a equipe de contratação considere ativamente candidatos qualificados de diversas origens. A manutenção de uma boa proporção de candidatos diversificados também garante que você não esteja apenas verificando sua lista de verificação de DEI, mas que esteja realmente contratando aqueles que atendem aos requisitos específicos do cargo.

Dicas de implementação

Estabeleça metas claras para a representação da diversidade em cada estágio do processo de contratação e da força de trabalho

Mantenha as opções abertas paracrescimento vertical e lateral na carreira de funcionários diversificados

Explorar oportunidades para converter estágios e cargos temporários de cooptação em carreiras de longo prazo

Desenvolver políticas empresariais equitativas e inclusivas

Para apoiar funcionários diversificados, as empresas devem desenvolver políticas robustas para tratamento não discriminatório, oportunidades de avanço na carreira e locais de trabalho inclusivos. Isso pode variar desde oferecer folga em feriados religiosos até tornar o local de trabalho acessível para cadeiras de rodas. Essas considerações pequenas, mas impactantes, criam um senso de pertencimento e cultivam oportunidades iguais para todos. O sentimento culminante de ser valorizado e respeitado também ajuda na retenção de talentos e no engajamento dos funcionários

Dicas de implementação

Revise e atualize as políticas da empresa com relação à inclusão, como licença parental, acordos de trabalho flexíveis, etc.

Realize sessões de treinamento regulares para aumentar a conscientização cultural e de DEI entre todos os funcionários, inclusive a equipe de liderança

Estabeleça canais claros para relatar e abordar qualquer forma de discriminação no local de trabalho

Fornecer treinamento e orientação

O treinamento e a orientação podem ajudar sua força de trabalho diversificada a enfrentar desafios específicos e, ao mesmo tempo, ajudar a avançar em suas carreiras. O treinamento desenvolve ou complementa suas habilidades existentes, enquanto os programas de orientação conectam profissionais experientes com mentorados. Ambos ajudam a prepará-los para futuras funções de liderança e também desempenham um papel fundamental na retenção de talentos.

Dicas de implementação

Ofereça programas de treinamento e esquemas de capacitação com foco em desenvolvimento de carreira e habilidades de liderança

Realize programas de mentoria que juntem diversos funcionários com mentores experientes ou líderes de inovação

Acompanhe e avalie o sucesso dos programas de treinamento e orientação e faça os ajustes necessários

Aproveitar as redes de diversidade

A criação de conexões com redes diversificadas em seu setor permite que você tenha acesso a um grupo-alvo maior. Essas redes podem ser organizações profissionais ou grupos de ex-alunos que se concentram em dados demográficos sub-representados. Seu apoio a elas reflete seu compromisso com a diversidade e, ao mesmo tempo, atrai candidatos qualificados e diversificados.

Dicas de implementação

Crie relacionamentos com grupos dedicados à diversidade. Estabeleça uma forte presença em quadros de empregos diversificados, como Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism, etc.

Compartilhe as ofertas de emprego com esses parceiros de diversidade para ampliar e anunciar as vagas de emprego

Incentive os funcionários diversificados a se associarem e participarem ativamente de eventos e atividades da rede de diversidade

Estabelecer mecanismos de feedback

A coleta de feedback dos candidatos é uma prática comum para melhorar o ciclo de recrutamento. A opinião de diversos candidatos pode ajudar a identificar áreas de melhoria em suas práticas de contratação inclusiva e na experiência do candidato. Isso dá início a um diálogo aberto e honesto, apresentando ideias para a melhoria do processo.

Dicas de implementação

Envie pesquisas anônimas a todos os candidatos após o término do recrutamento

Realize entrevistas de saída com diversos candidatos para entender seus desafios específicos

Analise o feedback regularmente e incorpore-o ao ajustar as práticas de recrutamento

Como medir o sucesso do recrutamento de diversidade

Não há métricas ou fórmulas padronizadas de diversidade para medir a diversidade no local de trabalho. As organizações devem criar seus próprios programas e metodologias para sentir o pulso da diversidade.

Dito isso, há algumas maneiras de fazer isso:

Compare os dados demográficos das pessoas que se candidatam a um emprego com os das que são contratadas. Além disso, analise as equipes que apresentam homogeneidade em termos de idade, formação, gênero, etnia etc. Isso pode evidenciar qualquer preconceito no recrutamento Avalie a composição da sua equipe de liderança em comparação com as equipes gerenciais ou juniores. Talvez você descubra que a primeira é muito menos diversificada, o que significa que talvez tenha de se concentrar na contratação de diversidade em cargos de liderança sênior Realize pesquisas com funcionários. Analise as métricas relacionadas à satisfação e à inclusão no trabalho e correlacione-as aos parâmetros de diversidade. Isso esclarece como os funcionários se sentem em relação ao trabalho em sua organização, especialmente sob a ótica da diversidade

Depois de ter esse entendimento básico, você pode utilizar KPIs para quantificar a diversidade. Esses KPIs podem ajudar a aumentar a diversidade por meio do recrutamento intencional. Alguns deles incluem:

Dados demográficos dos candidatos : Avalie a inclusão do ciclo de recrutamento medindo a diversidade dos candidatos em termos de idade, etnia, experiência etc. É mais provável que determinados grupos sejam recrutados mesmo que haja candidatos melhores?

: Avalie a inclusão do ciclo de recrutamento medindo a diversidade dos candidatos em termos de idade, etnia, experiência etc. É mais provável que determinados grupos sejam recrutados mesmo que haja candidatos melhores? Constituição da equipe : Avalie as equipes existentes. Há grupos específicos que estão super-representados? As equipes são idênticas umas às outras?

: Avalie as equipes existentes. Há grupos específicos que estão super-representados? As equipes são idênticas umas às outras? Representação : Compare a composição da sua equipe ou de toda a organização em relação à comunidade local ou a empresas semelhantes do mesmo setor. Há algum grupo sub-representado em comparação com a comunidade ou o setor?

: Compare a composição da sua equipe ou de toda a organização em relação à comunidade local ou a empresas semelhantes do mesmo setor. Há algum grupo sub-representado em comparação com a comunidade ou o setor? Avenidas de promoção : Identifique os padrões de promoção para avaliar a justiça nas oportunidades de avanço na carreira. Os grupos sub-representados têm menos chances de serem promovidos?

: Identifique os padrões de promoção para avaliar a justiça nas oportunidades de avanço na carreira. Os grupos sub-representados têm menos chances de serem promovidos? Paridade salarial : Monitore as discrepâncias, se houver, no salário e em outros benefícios entre grupos diversos

: Monitore as discrepâncias, se houver, no salário e em outros benefícios entre grupos diversos Retenção de funcionários : Concentre-se nas tendências de desgaste de funcionários de diversas origens. As contratações diversificadas deixam a empresa em uma taxa mais alta? Realize entrevistas de saída para entender o possível motivo desse fato

: Concentre-se nas tendências de desgaste de funcionários de diversas origens. As contratações diversificadas deixam a empresa em uma taxa mais alta? Realize entrevistas de saída para entender o possível motivo desse fato Engajamento dos funcionários : Meça as taxas de envolvimento dos funcionários e o sentimento geral por meio de pesquisas e feedback. Você percebe variações significativas?

: Meça as taxas de envolvimento dos funcionários e o sentimento geral por meio de pesquisas e feedback. Você percebe variações significativas? Dados demográficos dos clientes: Embora não esteja diretamente relacionada à diversidade da força de trabalho, ela reflete a atitude geral em relação a uma organização. Ter uma força de trabalho diversificada pode ajudá-lo a atrair um público mais amplo

Ferramentas, tecnologias e plataformas de recrutamento de diversidade

A dia na vida de um gerente de RH já é caótico. Você deve adotar ferramentas, tecnologias e plataformas que possam aliviar sua carga de trabalho, especialmente quando se trata de recrutamento. O fato de que elas oferecem um impulso para a diversidade é uma vantagem não apreciada!

Nesse sentido, aqui estão algumas ferramentas, tecnologias e plataformas que você pode usar para recrutar candidatos diversificados:

Plataformas de gerenciamento de projetos : As plataformas de gerenciamento de projetos podem ser usadas para criar e gerenciar um pipeline de recrutamento diversificado. Desde a captura de detalhes do candidato até o acompanhamento do progresso entre os estágios e a atuação como umsoftware de integração-tudo isso enquanto se mantém atento à diversidade - as ferramentas de gerenciamento de projetos podem fazer tudo isso

: As plataformas de gerenciamento de projetos podem ser usadas para criar e gerenciar um pipeline de recrutamento diversificado. Desde a captura de detalhes do candidato até o acompanhamento do progresso entre os estágios e a atuação como umsoftware de integração-tudo isso enquanto se mantém atento à diversidade - as ferramentas de gerenciamento de projetos podem fazer tudo isso Tecnologia de IA : Ferramentas de IA para RH podem ajudar a eliminar o preconceito dos anúncios de emprego, promover a adoção de uma linguagem inclusiva e selecionar currículos com base em um conjunto predefinido de habilidades e qualificações.

: Ferramentas de IA para RH podem ajudar a eliminar o preconceito dos anúncios de emprego, promover a adoção de uma linguagem inclusiva e selecionar currículos com base em um conjunto predefinido de habilidades e qualificações. Plataformas de aprendizado de DIE : Elas têm módulos de treinamento sobre tópicos como preconceito inconsciente, microagressão, cultura inclusiva etc., que podem ser particularmente úteis para a equipe de contratação

: Elas têm módulos de treinamento sobre tópicos como preconceito inconsciente, microagressão, cultura inclusiva etc., que podem ser particularmente úteis para a equipe de contratação Software de reconhecimento de funcionários : Software de reconhecimento de funcionários reconhece e exibe publicamente as realizações dos funcionários. Isso incentiva a diversidade dos funcionários e também dá o exemplo de uma cultura que valoriza a diversidade

: Software de reconhecimento de funcionários reconhece e exibe publicamente as realizações dos funcionários. Isso incentiva a diversidade dos funcionários e também dá o exemplo de uma cultura que valoriza a diversidade Ferramentas de avaliação de habilidades : Essas ferramentas avaliam os candidatos com base em suas competências e habilidades. Isso reduz qualquer preconceito baseado na avaliação tradicional de currículos e pode até ajudar a identificar candidatos em potencial que talvez não tenham o histórico convencional para essa função

: Essas ferramentas avaliam os candidatos com base em suas competências e habilidades. Isso reduz qualquer preconceito baseado na avaliação tradicional de currículos e pode até ajudar a identificar candidatos em potencial que talvez não tenham o histórico convencional para essa função Sistemas de rastreamento de candidatos : Os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) injetam transparência e responsabilidade no processo de contratação. Além disso, eles podem ajudar no recrutamento de diversidade por meio de revisões cegas de currículos, integração com quadros de empregos de diversidade, etc.

: Os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) injetam transparência e responsabilidade no processo de contratação. Além disso, eles podem ajudar no recrutamento de diversidade por meio de revisões cegas de currículos, integração com quadros de empregos de diversidade, etc. Software de gerenciamento de funcionários : Software de gerenciamento de funcionários pode ajudar na análise de dados sobre diversidade. Ao acompanhar as métricas de diversidade em toda a organização e durante todo o ciclo de vida do funcionário, as empresas podem identificar áreas de melhoria na retenção e promoção de talentos do ponto de vista da diversidade

: Software de gerenciamento de funcionários pode ajudar na análise de dados sobre diversidade. Ao acompanhar as métricas de diversidade em toda a organização e durante todo o ciclo de vida do funcionário, as empresas podem identificar áreas de melhoria na retenção e promoção de talentos do ponto de vista da diversidade Plataformas de parceiros de ERG: Essas plataformas conectam empresas com parceiros ERG que representam a diversidade de raça, etnia, gênero, idade, cultura, etc. Elas são úteis para esforços de recrutamento e divulgação direcionados

ClickUp: Seu aliado nos recrutamentos de diversidade

Você sabia que pode usar o ClickUp para fortalecer suas iniciativas de diversidade e inclusão?

Sim! O ClickUp é uma ferramenta altamente versátil e diversificada que pode ajudar a melhorar sua diversidade das seguintes maneiras:

Elaboração de anúncios de emprego inclusivos

Escreva anúncios de emprego inclusivos usando o ClickUp Brain ClickUp Brain é um poderoso gerenciador de conhecimento, gerente de projeto e assistente de redação. Você pode usar o último para escrever anúncios de emprego sem preconceitos. Use-o para escrever descrições de cargos bem definidas que não deixem espaço para ambiguidade. Ao mesmo tempo, ele destaca a cultura de diversidade e inclusão de sua empresa ao mostrar as qualidades que tornam seu local de trabalho justo, equitativo e inclusivo.

Padronização da avaliação de candidatos

Use os quadros brancos do ClickUp para criar um fluxograma de recrutamento

Há muitas maneiras de o ClickUp ajudar você a padronizar o recrutamento. Você pode usar Quadros brancos do ClickUp para criar fluxogramas e mapas mentais para definir e documentar o processo. Isso coloca as partes interessadas, como as equipes de contratação e sourcing, painéis de entrevista etc., na mesma página. Da mesma forma, você pode usar o ClickUp Brain para fazer uma revisão cega dos currículos para combater o preconceito inconsciente. Ou você pode usar o Documentos do ClickUp para desenvolver e divulgar uma rubrica de entrevista padronizada para garantir uma avaliação justa e consistente dos candidatos.

Medição e otimização do recrutamento

Monitore o processo de recrutamento usando painéis interativos

O painel totalmente personalizável e interativo Dashboard no ClickUp oferece uma visão de alto nível do processo de recrutamento. Você pode usá-lo para se manter atualizado sobre o status do ciclo de recrutamento ou para acompanhar as principais métricas, especificamente na área de diversidade. Você pode até mesmo pedir ao ClickUp Brain para compartilhar o status de qualquer tarefa, atribuí-la ou definir prazos. Esse monitoramento e gerenciamento proativos ajudam a refinar as estratégias em tempo real e a desenvolver um pipeline de talentos mais diversificado.

Gerenciamento de funcionários

Gerencie o desempenho dos funcionários com os modelos de avaliação de desempenho do ClickUp

A função do ClickUp transcende o recrutamento. Você pode usar ClickUp para Recursos Humanos de ponta a ponta gerenciamento. Desde a orquestração de atividades de integração até a realização de análises de desempenho, passando pela medição de métricas de diversidade e facilitando a comunicação e a colaboração entre as equipes, o ClickUp é um balcão único para o gerenciamento de funcionários. Faça o download deste modelo

Aproveitando a experiência comprovada

Com o ClickUp, você não precisa começar do zero. Utilize a experiência comprovada por meio de modelos gratuitos de RH desenvolvidos para gerenciamento de talentos, iniciativas de DEI e padronização de processos.

Explore uma rica biblioteca de modelos adequados às suas diferentes necessidades. Aqui estão alguns para você começar:

Reúna todo o processo de recrutamento em uma única página com o modelo ClickUp Recruiting and Hiring

Modelo ClickUp para recrutamento e contratação : Gerencie os recrutamentos com o modelo de pasta de recrutamento e contratação. Ele contém ferramentas para criar anúncios de emprego, aceitar inscrições simplificadas, rastrear candidatos e padronizar avaliações para tornar a contratação mais eficiente e organizada Faça o download desse modelo

Economize tempo e energia com o Documento de estratégia de recrutamento altamente personalizável da ClickUp

Modelo ClickUp para documentação de estratégia de recrutamento : Centralize todas as atividades de recrutamento com esse modelo. Use-o para definir metas, criar perfis de candidatos, planejar estágios de recrutamento e acompanhar o progresso para obter resultados consistentes. Faça o download deste modelo

Torne o recrutamento intuitivo com tarefas automatizadas para cada candidato usando o modelo Hiring Candidates do ClickUp

Modelo ClickUp para contratação de candidatos : Substitua seu funil de recrutamento por esse modelo abrangente. Ele se integra a ferramentas de candidatura como Google Forms e TypeForm e importa a entrada no ClickUp para gerar novas tarefas de candidatos automaticamente Faça o download desse modelo

Ofereça uma experiência de integração tranquila com o modelo de integração de funcionários do ClickUp

Modelo ClickUp para integração de funcionários : Simplifique o processo de integração de novas contratações. Este modelo capacita a equipe de contratação com uma lista de verificação de atividades, um cronograma de treinamento e tarefas personalizáveis para garantir que todos os novos recrutas se sintam bem-vindos, informados e equipados para se manterem produtivos desde o primeiro dia! Faça o download deste modelo ## **Pronto para criar uma força de trabalho mais diversificada?

A criação de uma força de trabalho diversificada não se trata apenas de justiça ou equidade; ela surgiu como um dos principais impulsionadores do sucesso. As estratégias de recrutamento de diversidade compartilhadas acima o ajudarão a enfrentar as ondas de mudança e a preparar sua organização para o futuro.

Não se esqueça de usar soluções inovadoras como o ClickUp para priorizar a diversidade e aproveitar sua ampla gama de benefícios. Registre-se para obter uma licença gratuita gratuita agora!