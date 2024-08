12 melhores softwares de reconhecimento de funcionários para 2024

Lembra quando a Pam de "The Office" ganhou o Dundie Award por ter os tênis mais brancos? Ou quando Toby recebeu o prêmio por "extrema repulsa"?

Para os não iniciados, a cerimônia anual do Dundies tinha o objetivo de aumentar o moral dos funcionários da empresa de papel fictícia do programa de TV, a Dunder Mifflin.

Embora os Dundies sejam - segundo todos os relatos - malucos, e certos prêmios (como o de Toby) possam não parecer muito atraentes, eles capturaram a essência do reconhecimento dos funcionários e da promoção do espírito de equipe. Mas com o trabalho híbrido e remoto se tornando a norma, realizar qualquer tipo de cerimônia de premiação, absurda ou não, não faz mais sentido.

Felizmente, temos o software de reconhecimento de funcionários para dar um toque tecnológico ao nosso antigo "tapinha nas costas" ou estrela dourada. ⭐️

Neste guia, vamos nos aprofundar nos 12 principais aplicativos de reconhecimento de funcionários que podem ajudar sua equipe a se unir, elevar o moral e manter-se motivada - estejam eles no escritório ou em qualquer lugar do mundo!

O que é reconhecimento de funcionários?

O reconhecimento de funcionários vai além de dar à sua equipe um ocasional "Ei, você foi bem!" Ele envolve reconhecer, apreciar e recompensar abertamente o esforço de um funcionário.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para compartilhar rapidamente sua apreciação e encontrar qualquer conversa

O conceito de reconhecimento de funcionários está enraizado em Hierarquia de Necessidades de Maslow teoria. Ela implica que, uma vez atendidas as necessidades fisiológicas de uma pessoa (como alimentação e abrigo), ela estará mais naturalmente inclinada a buscar suas necessidades de autoestima e autorrealização, tais como

Feedback positivo

Reconhecimento dos colegas

Aumento da responsabilidade

Aumentos salariais e bônus

Do ponto de vista comercial, os programas de reconhecimento de funcionários promovem um senso de pertencimento e melhoram o desempenho individual, fazendo com que os melhores membros da equipe se sintam realizados e aumentando a retenção de funcionários.

Significado e benefícios do software de reconhecimento de funcionários

O software de reconhecimento de funcionários é uma tecnologia baseada em para ajudar os gerentes de RH a e líderes de equipe a lidar com programas de incentivo no local de trabalho. Ele integra o processo de medição da contribuição de um funcionário e do envolvimento do funcionário de acordo com as metas da equipe e as melhores práticas de RH.

Crie Scorecards semanais no ClickUp para que a equipe veja as principais metas de seus colegas na semana

A maioria das plataformas de reconhecimento de equipe tem recursos para aumentar o envolvimento dos funcionários, exibir o progresso individual e gerenciar recompensas como crachás e cartões-presente. Os benefícios que essas ferramentas trazem para o local de trabalho incluem:

Cultura positiva da empresa : Os funcionários têm uma visão geral do sistema de recompensas e podem ter a certeza de que ele é isento de parcialidade ou preconceito

: Os funcionários têm uma visão geral do sistema de recompensas e podem ter a certeza de que ele é isento de parcialidade ou preconceito Aumento da produtividade : Um membro da equipe tenderá a se esforçar mais quando acompanhar seu progresso em direção à próxima conquista

Formação de equipes : Os funcionários remotos e os que trabalham no escritório se sentem mais conectados e engajados devido a uma plataforma unificada

Comportamento orientado por valores: A conduta do funcionário se alinha à missão e aos valores da empresa sem esforço extra

O que você deve procurar em um software de reconhecimento de funcionários?

Veja o que você deve observar ao explorar as opções de software de reconhecimento de funcionários:

Interface amigável ao usuário : Fácil navegação e acessibilidade para todos os funcionários

: Fácil navegação e acessibilidade para todos os funcionários Estabelecimento de metas: Recursos para ajudá-lo a estabelecer metas definidas e objetivos mensuráveis e KPIs

Recursos para ajudá-lo a estabelecer metas definidas e objetivos mensuráveis e KPIs Personalizações : Opções para personalizar os prêmios e o reconhecimento de acordo com os valores da empresa

: Opções para personalizar os prêmios e o reconhecimento de acordo com os valores da empresa Integração com outras ferramentas: Integração perfeita com ferramentas existentes de RH ouferramentas de colaboração de equipe *Análises e relatórios: Insights sobre tendências de desempenho e níveis de envolvimento dos funcionários que ajudam a decidir qual membro da equipe deve ser recompensado

O ClickUp Workload View fornece insights sobre as métricas de seu projeto para estar um passo à frente

12 dos melhores softwares de reconhecimento de funcionários

Vamos encontrar a ferramenta perfeita para complementar seu programa de reconhecimento em sua missão de comemorar e motivar sua equipe . Selecionamos a dedo as 12 principais ferramentas de software de reconhecimento de funcionários que atendem a diversas necessidades e orçamentos.

Via: Awardco A Awardco é uma plataforma automatizada de gerenciamento de recompensas que ajuda as empresas a comemorar os marcos de serviço. É o parceiro oficial de reconhecimento de funcionários da Amazon, o que oferece aos gerentes um amplo conjunto de opções de recompensas para escolher.

Com a Awardco, é fácil alinhar os interesses dos funcionários com o seu orçamento para presentes e os valores da empresa. Os funcionários também podem escolher seus próprios prêmios, personalizando ainda mais a experiência.

O Awardco permite que os funcionários ganhem pontos por contribuições, que podem ser convertidos em presentes. Você também pode configurar prêmios personalizados para aniversários, integração e aniversários de serviço.

Melhores recursos do Awardco

Vários programas de reconhecimento para organizações de qualquer porte

Comemorações especiais por meio de caixas de bônus ou pacotes de cuidados personalizados

Programas de incentivo personalizados para estimular comportamentos específicos dos funcionários

Insights abrangentes sobre programas ao vivo, uso de pontos e detalhes de desempenho

Limitações do Awardco

A configuração da plataforma pode ser demorada

Alguns usuários acham a integração com a Amazon um pouco estranha

Preços do Awardco

Lite : uS$ 2.500/ano

: uS$ 2.500/ano Go : uS$ 4.000/ano

: uS$ 4.000/ano Core, Plus e Pro: Entre em contato para obter preços

Awardco ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Néctar

Via: Néctar O Nectar é uma plataforma especificamente projetada para apoiar o reconhecimento entre pares que ajuda a criar vínculos entre os membros da equipe ao permitindo que gerentes e funcionários compartilhem a apreciação baseada em valor, que se traduz em Nectar Points. Muito bom! 🐝

Os membros da sua equipe se sentirão verdadeiramente valorizados e cuidados com uma ampla gama de prêmios para escolher, incluindo produtos da Amazon, mercadorias com a marca da empresa e iniciativas de bem-estar.

O Nectar também acrescenta uma dimensão consciente da saúde ao reconhecimento dos funcionários, permitindo que você recompense os trabalhadores que participam de desafios de bem-estar. A plataforma se integra a ferramentas de colaboração populares, como Slack e Microsoft Teams .

Melhores recursos do Nectar

Centenas de cartões-presente como opções de prêmios

Oferece suporte a recompensas baseadas no bem-estar

Engajamento rastreável dos funcionários por meio de pesquisas de pulso

Programas personalizáveis

limitações do #### Nectar

Cobertura limitada de prêmios em países fora dos EUA.

Alguns usuários relatam problemas ao deixar comentários

Preços do Nectar

Padrão : uS$ 2,75/mês por usuário

: uS$ 2,75/mês por usuário Mais : uS$ 4,00/mês por usuário

: uS$ 4,00/mês por usuário Personalizado: Preços disponíveis mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nectar ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

4. Bônus

Via: Bônus Se você está em uma missão para melhorar a satisfação dos funcionários de uma equipe grande, a Bonusly pode ser a sua solução. Configurar a plataforma e automatizar os prêmios é muito fácil - geralmente leva cerca de 1,5 hora por mês para manter as coisas funcionando sem problemas com essa ferramenta de reconhecimento de funcionários.

A plataforma promove o engajamento com uma interface visualmente agradável, semelhante à da mídia social*. Você pode incentivar a produtividade, o desempenho e a participação em pesquisas e programas de bem-estar. O catálogo diversificado de recompensas inclui cartões-presente (provenientes de dezenas de países), doações para instituições de caridade e dias de folga remunerados! 🏖️

Desde sua integração com o Slack até o suporte para Android e iOS, o Bonusly permanece altamente acessível a qualquer pessoa e em qualquer dispositivo. Ele ainda oferece um desconto adicional para organizações sem fins lucrativos.

Melhores recursos do Bonusly

Opções de gerenciamento de recompensas que economizam tempo

Disponível em todo o mundo e em vários idiomas

Informativo painel de controle analítico * mais de 15 integrações

Limitações do Bonusly

Alguns usuários relatam problemas de navegação

Opções de personalização limitadas

Preços do Bonusly

Básico : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Pro : $5/mês por usuário

: $5/mês por usuário Custom: Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma cotação

Avaliações e opiniões sobre o Bonusly

G2 : 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Guusto

Via: Guusto Procurando uma maneira simples de elevar o ânimo da sua equipe? Dê uma olhada na plataforma flexível e altamente inclusiva da Guusto para reconhecer e recompensar seus funcionários com desempenho superior. Tudo o que você precisa fazer é criar uma conta gratuita e pagar apenas pelo que for necessário à medida que for aumentando a escala.

Com a Guusto, você pode reconhecer as contribuições dos funcionários da linha de frente e do escritório. As recompensas e as marcações enfatizam o valor real em dólares em vez de pontos, ou seja, $1 na plataforma equivale a $1 no mundo real.

Com foco na sustentabilidade, todos os brindes da Guusto são concedidos digitalmente, reduzindo o desperdício de plástico. A plataforma também contribui para iniciativas de água limpa com cada presente enviado. 🌊

A Guusto oferece prêmios globais em mais de 160 países. Sem mínimos, markups, frete ou taxas ocultas, é uma escolha transparente e acessível para qualquer organização!

Melhores recursos do Guusto

Plataforma escalável com destinatários ilimitados

A opção de pagamento antecipado permite que os destinatários transfiram sua recompensa para outra pessoa

Mais de 60.000 estabelecimentos comerciais

limitações do #### Guusto

Escolha limitada de fornecedores

Não é possível alterar os presentes depois de selecionados

Preços do Guusto

Gratuito

Essencial : uS$ 80/mês para uma equipe de 35 pessoas + US$ 2,25/mês por membro adicional

: uS$ 80/mês para uma equipe de 35 pessoas + US$ 2,25/mês por membro adicional Premium: uS$ 350/mês para uma equipe de 100 + US$ 3,50/mês por membro adicional

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Guusto ratings and reviews

G2 : 4.9/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 1.000 avaliações)

6. Rápido

Via: Rápido Uma plataforma lúdica e intuitiva para dar presentes, o Snappy se baseia em tornar os esforços de reconhecimento pessoais e significativos. Faça com que a força de trabalho sinta seu apreço e aprimore o envolvimento dos funcionários com presentes personalizados, prêmios automatizados e indicações. ❤️‍🔥

Com recursos como coleções selecionadas, opções de troca de presentes e ferramentas especiais para planejamento de orçamento, o Snappy se destaca como uma solução exclusiva para aniversários, datas comemorativas ou qualquer ocasião especial.

Acabe com a adivinhação na hora de presentear com o Assistente de Presentes da IA do Snappy e escolha presentes de acordo com o perfil do funcionário!

Melhores recursos do Snappy

Os relatórios fornecem informações sobre as últimas tendências de presentes no local de trabalho

Mensagens de agradecimento personalizadas

Catálogo versátil que inclui produtos, experiências e viagens de mais de 300 empresas

Assistente de presentes com IA para escolher presentes

Limitações do Snappy

A entrada inicial de dados pode ser desafiadora

Não há opção de cartão-presente

Preços do Snappy

Essencial : Gratuito, só paga pelos presentes solicitados

: Gratuito, só paga pelos presentes solicitados Elevado : uS$ 999/ano, e só paga por presentes solicitados

: uS$ 999/ano, e só paga por presentes solicitados Empresarial: Orçamento personalizado disponível mediante contato

Snappy ratings and reviews

G2 : 4.9/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (2 avaliações)

7. Cooleaf

Via: Folha de rosto A Cooleaf é uma plataforma de reconhecimento de funcionários fácil de usar, com duas funções principais: disponibilizar prontamente as recompensas (como viagens, mercadorias e cupons de restaurantes) e promover iniciativas de aprendizado e bem-estar.

Aproveite o reconhecimento público para mostrar um trabalho significativo e ajudar os membros da equipe a se sentirem inspirados. Você obtém painéis de controle e preparação métricas para analisar o desempenho e o bem-estar dos funcionários.

A coleta de dados personalizada e as pesquisas de bem-estar da Coolleaf ajudam você a captar o feedback e o sentimento instantâneos dos funcionários, permitindo uma compreensão mais profunda dos problemas e das áreas de melhoria.

Melhores recursos da Cooleaf

Recomendações baseadas em dados para aumentar as pontuações de engajamento

Prêmios automáticos e personalizáveis para cada aniversário de trabalho

Atividades virtuais de formação de equipes para equipes remotas

Métricas para a saúde e o bem-estar dos funcionários

Limitações do Cooleaf

Não há opção de mensagens diretas

É difícil encontrar quem "reconheceu" você

Preços do Cooleaf

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da Cooleaf

G2 : 4.9/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

8. HeyTaco

Via: HeyTaco Se seu filosofia de trabalho em equipe é "Todo mundo merece tacos" suas preces acabaram de ser atendidas!

O HeyTaco traz um toque agradável à configuração do software de reconhecimento de funcionários ao usar "Tacos" como uma moeda divertida e envolvente em vez de pontos de recompensa. Ele promove uma cultura de reconhecimento de equipe animada e otimista que repercute bem na força de trabalho moderna.

Os funcionários dão e recebem tacos virtuais, comemoram as conquistas uns dos outros e sobem em um placar de líderes gamificado. 🌮

Essa plataforma de recompensas tem recursos analíticos incorporados para ajudá-lo a ficar de olho nas tendências e nos padrões de doação e recebimento de tacos.

Melhores recursos do HeyTaco

O bot do HeyTaco permite que os funcionários valorizem os colegas com uma interface de bate-papo amigável

A hierarquia de tacos permite conquistas em níveis, incluindo Super Tacos e Molho Jalapeno

Catálogo integrado para várias recompensas de experiência

Integra-se comSlack e Microsoft Teams Limitações do HeyTaco

Alguns usuários acham a interface muito confusa

Falhas ocasionais podem afetar a experiência de navegação

Preços do HeyTaco

Equipe : uS$ 3,00/mês por usuário adicionado manualmente

: uS$ 3,00/mês por usuário adicionado manualmente Todos: uS$ 3,00/mês por usuário adicionado automaticamente

HeyTaco avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

9. Parabéns

Via: Carteiras O Kudos é um software internacional e interativo de reconhecimento de funcionários que enfatiza o reconhecimento entre colegas e oferece serviços de consultoria exclusivos para estabelecer uma cultura envolvente no local de trabalho.

Entre seus recursos de destaque, o que mais gostamos são os relatórios de análise de pessoas acionáveis. Ele ajuda a monitorar o moral dos funcionários e a prever a rotatividade da equipe nos próximos meses.

Melhores recursos do Kudos

Disponível em oito idiomas, o que o torna altamente adaptável a equipes internacionais

Conjunto completo de ferramentas de reconhecimento nas versões Web e móvel

Limitações do Kudos

Os funcionários precisam acumular um número significativo de pontos para ganhar dinheiro

Preços do Kudos

Personalizado: Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma cotação

Avaliações e resenhas do Kudos

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 900 avaliações)

10. Mo

Via: Mo "Ei, Bobby, parabéns pelos dez anos de trabalho - aqui está um cartão de presente. Tchau!"

Não é fã de sistemas de recompensa forçados e mecânicos? Mo tem tudo a ver com tornar o processo de reconhecimento mais atencioso e pessoal.

Embora o Mo ofereça recompensas materiais, como cartões-presente, seu foco principal é acompanhar as vitórias semanais e comemorar experiências compartilhadas ou "momentos" com seus valiosos colegas de equipe. A ideia por trás desse software de reconhecimento de funcionários é fazer com que sua equipe saiba que você se importa, de verdade.

melhores recursos do #### Mo

A ferramenta Assistant lembra automaticamente os empregadores de ocasiões e conquistas importantes dos funcionários, incentivando-os a compartilhar a apreciação

Diversas recompensas personalizadas

Limitações do Mo

Alguns usuários consideram o layout de navegação muito complexo

Preços do Mo

Inicial : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Nível superior : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Personalizado: Preços disponíveis mediante contato

Mo avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 60 avaliações)

11. Folga

Via: Folga Embora o Slack seja principalmente uma plataforma de comunicação, ele oferece a possibilidade de funcionar como software de reconhecimento de funcionários, criando canais dedicados para comemorar conquistas profissionais . Isso permite que os membros da equipe apreciem publicamente uns aos outros e aprimorem a cultura da empresa.

Melhores recursos do Slack

O Slack se integra a aplicativos de reconhecimento de equipe, adicionando funcionalidades como tabelas de classificação, indicações e recompensas no ambiente do Slack

As conversas em tópicos mantêm as discussões organizadas

Limitações do Slack

Pode ser difícil acompanhar as mensagens e os avisos em um espaço de trabalho movimentado

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma cotação

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

12. Bucketlist

Via: Bucketlist A Bucketlist é uma plataforma de reconhecimento de funcionários em rápido crescimento, conhecida por seus aprimoramentos contínuos de produtos e pela capacidade de adaptar programas para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Ela oferece recompensas tangíveis e intangíveis, que incluem vagas de estacionamento disfarçadas e o uso do carro da empresa por um mês!

melhores recursos do #### Bucketlist

Planos de preços negociáveis

Oferece uma plataforma de eventos para planejar reuniões presenciais e virtuais para formação de equipes

Limitações da Bucketlist

Pontos baixos oferecidos para aniversários de trabalho

Preços da Bucketlist

Personalizado: Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas da Bucketlist

G2 : 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

The Ultimate Growth Hack: Nurture a Culture of Appreciation and Gratitude

De acordo com um estudo da Harvard Business Review o comportamento tóxico no escritório é um sinal revelador de um espaço de trabalho estressado. As práticas de gratidão ajudam muito a reduzir o atrito entre as equipes, aumentar o desempenho e melhorar a saúde mental dos funcionários.

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Exploramos 12 opções incríveis de software de reconhecimento de funcionários, projetadas para trazer à tona o melhor de sua equipe. Muitas opções de nossa lista têm planos gratuitos e opções de teste, portanto, não hesite em dar uma olhada nelas e começar a criar uma cultura de reconhecimento no local de trabalho mais feliz hoje mesmo! 🍀

Não sabe por onde começar? Por que não pelo topo da lista? registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a retribuir à sua equipe.