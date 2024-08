Como usar ferramentas de IA para maximizar a produtividade

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, explica bem isso quando diz: "A IA nunca substituirá as melhores mentes criativas. Mas o uso da IA pode ajudá-las a vencer a concorrência."

A única maneira de fazer isso acontecer é aproveitar todas as ferramentas de IA que podem ajudá-lo a trabalhar mais rápido e melhor. Por exemplo:

Deseja criar visuais incríveis simplesmente com uma solicitação de texto? existe o Midjourney

Deseja escrever um e-mail profissional para uma candidatura a emprego ou escrever um e-mail promocional?

Precisa de recursos rápidos para pesquisa de tendências de mercado? Você está com preguiça de examinar 100 resultados de pesquisa? Gemini pode explicar as coisas para você e fornecer links rápidos para você começar!

pode explicar as coisas para você e fornecer links rápidos para você começar! Se quiser fazer anotações rápidas em uma reunião durante uma discussão on-line?-OtterAI tem tudo o que você precisa!

Mas sejamos honestos: esses são apenas alguns dos usos que apareceram nas mídias sociais.

Há muitas ferramentas de IA que podem facilitar toda a sua vida, especialmente se você dirige uma startup. Descrevemos os melhores casos de uso e desafios para assistentes de inteligência artificial só para você.

Vamos lá! ⚡️

Usos práticos de ferramentas de IA em operações comerciais cotidianas

1. Excelente para automação

Os aplicativos de IA são ótimos para automatizar tarefas repetitivas e demoradas. Eles podem captar padrões e executá-los sob demanda de forma rápida e eficaz. Você pode rastrear em que as pessoas estão trabalhando, atribuir tarefas automaticamente com um prompt, obter relatórios gerados sob demanda e muito mais!

Grandes exemplos de ferramentas de IA para automação incluem:

Zapier : Útil para criar Zaps personalizados com acionadores para automação

: Útil para criar Zaps personalizados com acionadores para automação Make : Funciona muito bem para análise de dados, otimização de processos de negócios e previsão de resultados

: Funciona muito bem para análise de dados, otimização de processos de negócios e previsão de resultados Cérebro ClickUp **Gera atualizações precisas de IA e relatórios de status para tarefas, documentos e pessoas. Isso pode ajudá-lo a automatizar itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados

Simplifique suas tarefas com o ClickUp Brain, sua solução completa

2. Aprimore seu SEO

Se você está tentando descobrir se o SEO com IA é para você, então já está atrás da concorrência. Várias iterações por meio do aprendizado de máquina podem determinar os melhores algoritmos de pesquisa de conteúdo.

Por exemplo, ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP) como Surfer SEO podem sugerir melhorias na estrutura e nas informações do conteúdo. Por outro lado, as ferramentas de geração de texto podem criar conteúdo de fácil pesquisa que se classifica bem nos mecanismos de pesquisa.

No entanto, para dimensionar com sucesso as operações de conteúdo de SEO geradas por IA, você precisa experimentar com prompts, criar documentação detalhada e simplificar suas operações.

Não se preocupe! O ClickUp tem tudo o que você precisa:

Use-o para descobrir palavras-chave relevantes com o ClickUp Brain's gerador de lista de palavras-chave

Facilmente gerar prompts de IA para acelerar sua produção de conteúdo de SEO

Inspire-se em um grande biblioteca de modelos de SEO para tornar seu processo mais suave

Por exemplo, você pode usar

Modelo de projeto de SEO do ClickUp

para gerenciar facilmente todos os seus projetos relacionados a SEO. Você pode usá-lo para rastrear todos os dados de SEO em um só lugar e identificar facilmente as áreas de melhoria

Use a ferramenta AI SEO do Clickup para simplificar a otimização de SEO para seu conteúdo.

Faça o download deste modelo

Saiba como o líder de SEO do ClickUp, Jeremy Galante, usa o ClickUp para

otimizar suas operações de conteúdo

.

3. Fácil gerenciamento de e-mail

As ferramentas de IA podem ajudá-lo a priorizar e-mails, escrever respostas, resumir sua caixa de entrada em conteúdo de tamanho reduzido e muito mais. Essa é uma ótima maneira de ficar à frente da curva quando você é uma pessoa ocupada e em movimento.

Essas ferramentas incluem:

Warmer.AI : Um assistente de e-mail com tecnologia de IA que ajuda a personalizar cada mensagem de acordo com seu público-alvo

: Um assistente de e-mail com tecnologia de IA que ajuda a personalizar cada mensagem de acordo com seu público-alvo Levity.AI : Ajuda na organização e automação, como escolher encaminhar ou mover para uma pasta específica automaticamente

: Ajuda na organização e automação, como escolher encaminhar ou mover para uma pasta específica automaticamente Caixa de entrada do ClickUp : Ajuda a reformular sua caixa de entrada para que você possa concluir tarefas prioritárias em alta velocidade. Ele funciona como um hub de comunicação centralizado, destacando todas as notificações importantes para que você possa se concentrar no trabalho mais importante. Além disso, você pode ver seu trabalho e as notificações lado a lado para contextualizar

Com o hub de comunicação centralizado do ClickUp, nenhum trabalho será esquecido

4. Dimensione facilmente as operações de conteúdo e texto

Todos os redatores e profissionais de marketing podem se beneficiar da integração de ferramentas de IA para obter conteúdo original e relevante. De blogs e sites a páginas de destino,

Geradores de conteúdo de IA

podem ajudá-lo a gerar conteúdo com menos recursos, baixo custo e períodos de tempo mais curtos.

Eles podem ajudar a criar conteúdo original com opções de personalização de tom e voz de acordo com sua marca. Maravilhoso, não é? Por exemplo, no ClickUp, ao usar o comando de barra '/AI', você pode acessar três funções essenciais de redação de IA:

a/ Escrever qualquer coisa com IA

b/ Escrever com prompts de IA pré-gerados

c/ Escrever standups

A combinação desse recurso com o ClickUp Docs permite que você escreva manuais, artigos baseados em conhecimento, SOPs, materiais de marketing ou qualquer coisa que possa imaginar. Você pode até mesmo solicitar ao redator do ClickUp que digite um prompt relacionado ou dê mais instruções à IA.

O AI Writer do ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar conteúdo com mais rapidez e facilidade.

5. Resuma e aprenda tópicos complexos com mais rapidez

Imagine ler o jornal em minutos e obter o que é necessário para tomar decisões eficazes. E se você pudesse aprender em poucas horas conceitos vastos que antes levariam meses?

As ferramentas de IA podem

resumir o conteúdo

, simplificar tópicos complexos, ajudar com

revisão de textos

e fornecer informações de várias fontes para responder às suas perguntas. Com a IA fornecendo informações, você pode reduzir o tempo de pesquisa e ficar à frente da concorrência.

Por exemplo:

Writesonic: Resume facilmente ensaios, artigos e trabalhos de pesquisa

Resume facilmente ensaios, artigos e trabalhos de pesquisa Editpad: Ajuda a criar resumos que podem ser copiados ou baixados

Ajuda a criar resumos que podem ser copiados ou baixados ClickUp: O ClickUp Brain pode responder a perguntas elaboradas sobre tarefas, documentos e pessoas com base em qualquer trabalho conectado à sua interface

O ClickUp Brain é seu parceiro perfeito para atualizações no trabalho

6. Assistência com responsabilidades de RH

Não importa se você está trabalhando com gestão de pessoas ou procurando emprego,

ferramentas gratuitas de IA para RH

são uma grande fonte de preparação para entrevistas. A alimentação dos currículos dos candidatos em uma ferramenta de IA baseada em texto pode ajudar a gerar perguntas e respostas para candidatos específicos.

Os departamentos de RH podem contar com esse recurso para estruturar perguntas de entrevistas, preparar descrições de cargos, criar materiais de integração, etc. Enquanto isso, as pessoas que estão procurando emprego podem usar esse recurso das ferramentas de IA para preparar suas respostas e praticar com antecedência.

Por exemplo,

Plataforma de RH da ClickUp

conecta documentos a fluxos de trabalho, planeja eventos internos, visualiza tarefas da equipe e obtém insights sobre gerenciamento de desempenho no Dashboard. O mais importante é que você pode usar

Automações do ClickUp

para otimizar tarefas repetitivas, como o envio de notificações para gerentes de contratação ou o envio de pesquisas de envolvimento de equipes por e-mail.

Crie, acompanhe e monitore todas as suas automações do ClickUp, sejam elas personalizadas ou pré-construídas

7. Assistência com o atendimento ao cliente

A maioria das empresas enfrenta um grande número de consultas dos clientes. Para garantir um serviço impecável, você pode integrar ferramentas de IA para ajudar a economizar tempo e energia.

A IA pode ajudar seus clientes com vários itens de ação, incluindo respostas exemplificadas para cenários recorrentes ou até mesmo automação com acionadores e condições. Algumas ferramentas oferecem até painéis para analisar dados como tempos de resposta, interações com clientes e satisfação.

Por exemplo:

Abbot: Útil para monitorar os canais dos clientes e destacar as solicitações dos clientes

Útil para monitorar os canais dos clientes e destacar as solicitações dos clientes BrightBot: Ajuda a responder perguntas que as pessoas possam ter quando visitam seu site

Ajuda a responder perguntas que as pessoas possam ter quando visitam seu site ClickUp: Essa é sua solução completa para o sucesso do cliente.

Atendimento ao cliente ClickUp ajudam a fazer a triagem e atribuir tíquetes aos membros da equipe, acompanhar o status e garantir a resolução oportuna dos problemas. O ClickUp Brain pode extrair informações relacionadas a consultas de clientes e ajudar os usuários a criar fluxos de trabalho para responder, abordar ou resolver essas consultas - tudo em um só lugar! Embora o escritor do ClickUp AI possa redigir respostas facilmente

use o ClickUp para interações de atendimento ao cliente para _identificar problemas urgentes do cliente e alocar recursos de forma eficaz para resolvê-los prontamente.

8. Crie estratégias de mídia social

As estratégias de mídia social têm muitas partes móveis. Gerenciar e monitorar manualmente os anúncios de desempenho, programar publicações em mídias sociais e determinar estratégias de mídias sociais pode ser um desafio.

Os aplicativos de IA certos podem ajudá-lo a agendar postagens, analisar o desempenho dos anúncios, rastrear seguidores, monitorar conversas, criar briefs e muito mais!

Por exemplo, o ClickUp é uma plataforma personalizável tudo em um para equipes de mídia social. Com o ClickUp Brain e os recursos de automação, as equipes terão mais facilidade para configurar processos, campanhas, agendamento e colaboração. Isso pode ajudar a melhorar o fluxo de trabalho de marketing de mídia social e a fornecer campanhas bem-sucedidas.

O ClickUp AI Writer pode ajudar a vencer o bloqueio do escritor, criar textos curtos e longos, transcrever todas as reuniões de mídia social (para que nenhuma ideia seja perdida) ou até mesmo criar campanhas bem-sucedidas.

A melhor parte? O ClickUp tem mais de 1.000 modelos para fluxo de trabalho e gerenciamento de mídia social. Por exemplo, o

Modelo avançado de mídia social do ClickUp

é perfeito para gerenciar todas as suas

tarefas de criação de conteúdo

em um só lugar

Use o ClickUp Social Media Advanced Template para gerenciar suas mídias sociais em um só lugar!

Faça o download deste modelo

9. Gerar ativos visuais

Os designs que levam horas no Adobe Photoshop podem ser feitos com algumas instruções bem formuladas em uma ferramenta de IA que pode gerar imagens. Imagens de alta resolução e livres de direitos autorais para uso pessoal ou comercial - criadas com um único comando e clique.

Por exemplo, aqui estão algumas

Ferramentas de IA para Designers

que você deve experimentar:

MidJourney : Cria designs com base em instruções fornecidas

: Cria designs com base em instruções fornecidas DreamStudio: Excelente na criação de obras de arte para qualquer finalidade, desde ilustrações até imagens fotorrealistas

Excelente na criação de obras de arte para qualquer finalidade, desde ilustrações até imagens fotorrealistas ClickUp : O recurso Proofing pode ajudá-lo a priorizar as solicitações dos clientes e obter feedback sobre imagens, vídeos ou outros modelos

Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Proofing, atribuindo comentários diretamente nos anexos da tarefa

10. Escrever ou depurar código

Os desenvolvedores de software fazem o mundo digital girar, mas a codificação é um trabalho difícil e demorado. Com o prompt e a descrição corretos, a IA pode produzir o código desejado ou depurar e solucionar problemas do código existente em segundos.

Elas são especializadas em processamento de linguagem natural e modelos de aprendizado de máquina, o que permite que se integrem facilmente aos seus sistemas. As ferramentas de codificação de IA, como o ClickUp, podem ajudar os desenvolvedores de software a acelerar seu trabalho.

Ela usa IA para acelerar seu fluxo de trabalho com gerenciamento de produtos e modelos ágeis. Se você precisar de formulários para solicitações de recursos, revisão de código ou relatório detalhado de bugs, poderá encontrá-los facilmente aqui. Programado com centenas de prompts, os desenvolvedores de software podem usar o ClickUp brain para criar, revisar códigos e executar testes de unidade.

Escreva ou depure código usando o ClickUp Brain

11. Gerenciamento eficaz do comércio eletrônico

As ferramentas de IA beneficiam muito o comércio eletrônico - elas ajudam sua empresa a estabelecer o envolvimento com os usuários. Dependendo de como os usuários interagem com seus produtos e serviços, você pode determinar como manobrar suas estratégias de comércio eletrônico.

As ferramentas de IA podem ajudá-lo a acompanhar esse cenário de consumidores em constante mudança e a capitalizar quaisquer micro-momentos na jornada do usuário.

Aqui estão alguns importantes:

ViSenze: Útil para recomendar produtos com base no comportamento do consumidor

Útil para recomendar produtos com base no comportamento do consumidor BlueShift : Excelente para ajudar sua marca a executar e monitorar campanhas on-line

: Excelente para ajudar sua marca a executar e monitorar campanhas on-line ClickUp: Ajuda a lidar com tudo, desde o acompanhamento de projetos, gerenciamento, redação, estratégias de vendas e muito mais. O ClickUp é uma ferramenta para todos os tipos de negócios que revoluciona a abordagem deFerramentas de IA no comércio eletrônico

Se você gosta de definir metas, o painel OKR do ClickUp será seu novo destino favorito

12. Assistência com ciclos de desenvolvimento de software

O desenvolvimento mudou nos últimos anos com os modelos de IA.

Ferramentas de IA para desenvolvedores

tornaram a codificação mais simples e diminuíram a carga estressante dos projetos de desenvolvimento. Elas o ajudam a autocompletar, refinar e depurar seu código.

Essas ferramentas são fundamentais para:

Simplificar a fase de testes

Análise preditiva

Sinalizar possíveis problemas antes que eles aumentem e muito mais

Como mencionamos anteriormente, o ClickUp é um acréscimo fantástico ao seu kit de ferramentas de desenvolvimento para acelerar o processo de escrita e revisão de código, juntamente com o gerenciamento de projetos.

Você também pode tentar usar modelos de gerenciamento de projetos, como o

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

para tornar seu processo de desenvolvimento o mais simples possível.

O modelo avançado do ClickUp ajuda você a começar em segundos (aliás, ele é totalmente personalizável)

Faça o download deste modelo

13. A criação de sites é fácil com a IA

Criadores de sites com IA

assumiram o controle! Lembra-se dos bons e velhos tempos em que o desenvolvimento de sites era uma tarefa que exigia mãos profissionais? Bem, esses dias também podiam acabar com o seu orçamento - o que você precisa é de algo mais econômico.

Com as ferramentas de IA, você pode transformar a visão de seu site em realidade. Por exemplo, você pode tentar:

Wix Artificial Design Intelligence: Um construtor de sites com IA exclusivo que pode criar sites personalizados.

Um construtor de sites com IA exclusivo que pode criar sites personalizados. GoDaddy: Oferece recomendações de aprimoramento de conteúdo para aumentar o envolvimento do usuário

Oferece recomendações de aprimoramento de conteúdo para aumentar o envolvimento do usuário ClickUp: Excelente em gerenciamento de projetos de sites com IA. Desde o gerenciamento de cronogramas de trabalho e prazos até a geração de conteúdo, essa é a sua solução completa

14. Gerenciamento de projetos simplificado

Gerenciamento de projetos com ferramentas de IA

reduz o esforço de atribuições repetitivas, monitoramento de projetos, acompanhamento e outras tarefas administrativas, automatizando todas elas. Elas usam análise preditiva para fornecer atualizações relevantes do projeto com apenas um clique do mouse.

O ClickUp oferece mais de 100 recursos de IA otimizados para cada função e caso de uso.

Com o ClickUp Brain, você pode criar fluxos de trabalho e recapitulações de projetos, automatizar o agendamento de novos projetos, o gerenciamento de projetos, o controle de tempo, os roteiros e muito mais. Ele também pode dar respostas instantâneas com base no contexto de qualquer trabalho dentro e conectado ao ClickUp - tarefas, documentos e pessoas.

Além disso, você obtém um repositório de prompts para criar conteúdo para marketing, vendas, SOPs e muito mais, bem como centenas de modelos para vários casos de uso, como formulários de feedback, gerenciamento de trabalho, definição de expectativas, etc.

O ClickUp permite que você gerencie projetos facilmente

O G2 chamou o ClickUp de

Produto de gerenciamento de projetos nº 3

e

Produto nº 1 de colaboração e produtividade

em 2024.

15. Ajuda a dimensionar as startups

Como uma start-up, você pode estar enfrentando problemas de tempo ou um orçamento apertado - isso e outros desafios podem fazer com que você sinta que as probabilidades estão contra você.

Em vez de se esforçar para implementar sistemas complexos, as ferramentas de IA podem criar um ecossistema de eficiência para ajudá-lo a expandir sua empresa mais rapidamente. Essas ferramentas podem ajudá-lo a redigir os documentos da sua empresa, criar manuais de treinamento informativos, monitorar e acompanhar projetos, criar modelos de e-mail e muito mais!

Alguns exemplos de

Ferramentas de IA para startups

incluem:

Chat GPT: Fornece respostas informativas às perguntas feitas, que podem ser usadas para criar garantias entre departamentos

Fornece respostas informativas às perguntas feitas, que podem ser usadas para criar garantias entre departamentos DALL-E 2: Para criar imagens com base em prompts

Para criar imagens com base em prompts ClickUp: Essa plataforma única pode ajudar pequenas equipes a gerenciar projetos, oferecendo assistência na geração de conteúdo e integrações de aplicativos. Ela permite que você colabore com os membros da equipe

O ClickUp Spaces permite que você convide os membros da sua equipe para acompanhar todas as atualizações facilmente

16. Resumir reuniões e tópicos de bate-papo

Se você está procurando alguém que possa resumir facilmente reuniões ou textos longos, as ferramentas de IA são sua melhor aposta. Ao usar algoritmos avançados de PNL, as ferramentas de IA, como o ClickUp Brain, podem analisar e identificar as informações mais importantes. Isso permite que elas gerem uma versão resumida do conteúdo, economizando tempo e energia.

Vá para o painel do ClickUp, escolha o botão AI e selecione resumo para gerar informações concisas sobre atualizações de tarefas, atividades de tarefas ou tópicos de comentários de tarefas. Isso economizará tempo e esforço em toda a empresa.

ClickUp Brain resume rapidamente grandes volumes de texto

17. Extensões de IA do Chrome

Quando você está navegando no Chrome com um milhão de guias abertas, pode ser difícil manter o navegador e o cérebro alinhados, sem levar ambos ao limite. As extensões de IA do Chrome são um ótimo escape de seu sonho febril de dominar o cérebro.

As extensões do Chrome adicionam um toque interessante a importantes recursos de IA, como o Processamento de linguagem natural e caixas de bate-papo pop-up em velocidades extremas - pelo menos, é isso que esperamos!

Muitas ferramentas de IA bem-sucedidas lançaram suas extensões de IA para o Chrome que podem ajudá-lo de uma guia para outra - você não está mais perdido na floresta digital!

O Grammarly tem um assistente com tecnologia de IA que pode reescrever grandes blocos de texto em um piscar de olhos. A ferramenta também pode ajudá-lo a revisar sua redação, independentemente do site em que você estiver

tem um assistente com tecnologia de IA que pode reescrever grandes blocos de texto em um piscar de olhos. A ferramenta também pode ajudá-lo a revisar sua redação, independentemente do site em que você estiver O Otter.ai pode gravar reuniões ao vivo no Zoom, Google Meet, etc. Ele também tem um chatbot funcional que pode responder a perguntas durante as reuniões

pode gravar reuniões ao vivo no Zoom, Google Meet, etc. Ele também tem um chatbot funcional que pode responder a perguntas durante as reuniões A extensão AI Chrome do ClickUp pode ajudá-lo a criar tarefas, controlar o tempo das tarefas, desenhar e editar capturas de tela ou até mesmo salvar notas facilmente. O trabalho nunca foi tão simples

Adicione sites a tarefas ou documentos para que você possa voltar a eles a qualquer momento usando a extensão do ClickUp para o Chrome

18. Chatbots de IA

Um chatbot de IA funcional pode ser útil para pesquisa rápida, geração de conteúdo, revisão ou resumo.

Ao contrário das ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, cujos casos de uso são amplos, outros bots de IA foram ajustados para usos específicos. Alguns dos Chatbots de IA mais interessantes e funcionais incluem:

Claude é conhecido por ter a memória mais longa

Grok, desenvolvido pela X, pode acessar informações em tempo real por meio da plataforma xAI

O Deep AI pode ser usado para iniciar debates e desentendimentos ou até mesmo atuar como um treinador motivacional - este é peculiar, mas útil de uma forma divertida

Muitos outros podem ser usados especificamente para aprendizado, mergulhos profundos na Internet, codificação etc.

19. Assistentes virtuais de IA

Os assistentes virtuais não são a mesma coisa que os chatbots de IA? Não, de forma alguma. Os chatbots de IA servem a propósitos gerais e não podem lidar com tarefas complexas.

Assistentes virtuais de IA

por outro lado, usam aprendizado de máquina e PNL para entender o contexto de uma conversa. Eles podem entender suas preferências e personalizar sua experiência.

O ClickUp Brain é um assistente virtual de IA de alto nível que pode acelerar 30 minutos de trabalho em 30 segundos. É tão simples quanto escolher sua função e atribuir a ele um cenário - então você se senta e o vê trabalhar!

Aqui estão duas das tarefas específicas de função mais úteis que o ClickUp Brain pode fazer por você:

Criação de conteúdo específico da função: Use prompts baseados em pesquisa para criar conteúdo específico para a função, como propostas, planos de projeto e comunicações com o cliente. Esses prompts são projetados por pessoas que trabalham nessas funções, garantindo relevância e precisão

Assistência contextual: Dependendo de sua função e localização no espaço de trabalho, o ClickUp Brain fornece sugestões contextuais. Por exemplo, se você estiver em uma tarefa, a IA pode ajudar a resumir a tarefa, atualizar o progresso da tarefa ou criar itens de ação.

20. Automatizar tarefas de marketing

O marketing pode ser impactante quando as coisas saem de acordo com o planejado. Imagine se o responsável pela sua campanha se esquecesse de colocar um projeto no ar porque perdeu o memorando - agora, seu cliente está furioso!

Não se preocupe; essas coisas acontecem quando tentamos lidar com as coisas de forma independente - mas

Ferramentas de marketing com IA

prestar atenção nos pontos em que falhamos, configurando integrações de automação fáceis em toda a pilha de tecnologia.

Por exemplo:

Zapier: Tem integrações com mais de 5.000 softwares de marketing e ajuda você a automatizar facilmente tarefas como marketing por e-mail

Tem integrações com mais de 5.000 softwares de marketing e ajuda você a automatizar facilmente tarefas como marketing por e-mail Jasper.ai: Ajuda a otimizar todos os seus esforços de marketing de conteúdo em um piscar de olhos

Ajuda a otimizar todos os seus esforços de marketing de conteúdo em um piscar de olhos ClickUp: Sua solução completa para todos os aspectos do marketing, desde o gerenciamento de tarefas até os documentos. Possui um assistente de IA baseado em funções com prompts totalmente modelados para todos os casos de uso de alto valor. Eles podem ser personalizados de acordo com o tom e a criatividade, com pré-formatação e estruturas, como títulos em negrito ou tabelas estruturadas por padrão

Crie, planeje e execute seus planos de marketing com a Plataforma de Gerenciamento de Projetos de Marketing do ClickUp

Desafios no uso de ferramentas de IA

O mundo da IA não é um país das maravilhas sem desvantagens. Como toda tecnologia nova e emergente, as ferramentas de IA têm alguns desafios e limitações. Saber como usar a IA é uma coisa. No entanto, usar essas ferramentas de forma imprudente não é sensato, e nós lhe diremos por quê.

1. Preocupações com a privacidade

O número de ferramentas de IA que estão entrando no mercado é chocante. Algumas delas podem não priorizar a segurança e a proteção de seus dados. É por isso que você deve ser extremamente cuidadoso com seus dados ao verificar novas ferramentas de IA, especialmente informações de cartão de crédito, documentos importantes etc.

A melhor maneira de evitar o vazamento de dados e violações de privacidade é fazer uma pesquisa de fundo sobre as políticas de segurança e privacidade de cada ferramenta.

2. Não é tão preciso quanto você pensa

Você já fez uma pergunta a uma ferramenta de IA e acabou recebendo uma resposta na direção oposta? Sim, isso acontece muito. Algumas ferramentas de IA apresentam explicações detalhadas com dados falsos para respaldar suas respostas - você pode se sentir tentado a acreditar nelas.

Sempre faça uma pequena pesquisa por conta própria para verificar se a IA está apoiando sua pesquisa ou levando-o cegamente para a floresta.

3. Preocupações com a ética

Você deve ter muito cuidado ao usar os dados e as respostas fornecidos pela IA para seus propósitos. Muitas ferramentas de IA são treinadas em documentos públicos, e muitos desses documentos e textos podem ser protegidos por direitos autorais. A violação de direitos autorais é a última coisa com que você quer se preocupar quando depende da IA para vários usos diários.

Anote todas as informações protegidas por direitos autorais fornecidas pela IA e faça algumas pesquisas para garantir que você não tenha problemas.

4. O excesso de confiança pode ser mortal

Se você não é nada sem o traje, então não deveria tê-lo.

Tony Stark, Spider-Man: Homecoming

Sim! Essa citação se aplica perfeitamente tanto ao traje de alta tecnologia do Homem-Aranha quanto ao aproveitamento das ferramentas de IA. O maior problema que enfrentaremos é o excesso de confiança na IA.

Embora as ferramentas de IA possam facilitar nossa vida, o uso excessivo delas pode prejudicar nossa criatividade e nossa capacidade de produzir linhas de pensamento originais e relevantes. O excesso de confiança na IA pode afetar profundamente nossas habilidades analíticas e capacidades de pensamento crítico.

5. O viés do criador é real

Toda ferramenta de IA tem seu criador. Todas essas ferramentas são ajustadas usando dados de treinamento predeterminados. Se o criador ou os dados forem tendenciosos, você terá uma IA que também é tendenciosa. As ferramentas de IA tendenciosas podem apresentar dados distorcidos que podem afetar os resultados do uso pretendido.

Você não quer isso. Se você começar a desconfiar que uma IA pode ser tendenciosa, é melhor evitar usá-la e procurar uma que opere sem viés.

Como começar a usar ferramentas de IA

Talvez você esteja se perguntando como começar a usar as ferramentas de IA. Pois bem,

ClickUp

entrou no bate-papo e a disputa está encerrada.

Essa ferramenta de IA é composta de recursos de IA contextuais, conversacionais e baseados em funções que a tornam capaz de lidar e analisar vários aspectos de sua empresa sem esforço ou falhas em seus servidores.

Aqui estão alguns recursos rápidos do ClickUp Brain, também conhecido como ClickUp AI, que o tornam uma ferramenta de IA tão poderosa para você usar. Veja por quê:

Oferece recursos de geração de texto e conteúdo, como redação, revisão, parafraseamento, resposta contextual etc

Consolida informações de documentos, tarefas e pessoas para fornecer respostas detalhadas a consultas

Automatiza tarefas e processos para facilitar a colaboração

Auxilia no agendamento e na organização de fluxos de tarefas para vários projetos e os rastreia sem esforço

Acelere suas campanhas de marketing e criação de conteúdo com o ClickUp Brain

Domine a IA com o ClickUp

Como você viu acima, há uma ferramenta de IA para ajudá-lo em tudo o que você possa imaginar.

A questão é: existe uma ferramenta de IA que possa atender a todas as suas necessidades? Sim!

Seja elaborando planos de projeto, criando subtarefas ou resumindo documentos complexos, os recursos de IA do ClickUp tornam cada parte de seu fluxo de trabalho mais suave e rápida. Além disso, ele foi projetado para ser específico à função, para que você obtenha exatamente o que precisa, quando precisa.

Desde a automação de tarefas até a geração de atualizações criteriosas, o ClickUp Brain faz tudo isso com brilhantismo e um toque de mágica. Então, por que se contentar com menos quando você pode ter o melhor? 🚀✨

Pronto para turbinar sua produtividade? Registre-se para

uma conta Clickup gratuita

hoje mesmo!