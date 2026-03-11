As 15 melhores ferramentas para startups em 2026 (prós, contras, preços)

Quando você está criando uma startup, cada segundo e cada centavo contam.

Agora pense nisso: a proliferação de ferramentas — o fenômeno em que as equipes usam muitas ferramentas com finalidades que se sobrepõem, mas que não funcionam em conjunto — custa às empresas US$ 1 milhão por ano por equipe de desenvolvimento. Na verdade, 75% dos desenvolvedores perdem até 15 horas por semana navegando por uma média de 7,4 ferramentas desconectadas para criar aplicativos.

Em uma startup, você está criando, vendendo, entregando, contratando e resolvendo problemas, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Portanto, se uma nova ferramenta aumenta o tempo de configuração, exige mais um login, mais uma taxa de assinatura ou mais um lugar para verificar, ela rouba discretamente tanto o foco quanto o orçamento.

É por isso que você precisa das melhores ferramentas desde o início.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar as melhores ferramentas para startups, em que cada uma se destaca e como escolher um conjunto de ferramentas que se mantenha ágil à medida que você cresce.

As melhores ferramentas para startups são aplicativos de software projetados para ajudar empresas em fase inicial a gerenciar operações, colaborar e crescer sem se sobrecarregarem com camadas de complexidade ou custos elevados.

Essas ferramentas, geralmente oferecidas como SaaS (Software as a Service), abrangem categorias como gerenciamento de projetos, comunicação, marketing e automação — cada uma resolvendo um desafio operacional específico que as startups enfrentam diariamente.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerencie projetos e fluxos de trabalho com agentes de IA e automações em um único espaço de trabalho Tasks + Views para execução rápida, Chat + SyncUps para comunicação em tempo real, Dashboards, Brain, Super Agents Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Notion Documentos e bancos de dados assistidos por IA para conhecimento sobre startups + operações simplificadas Bancos de dados interligados, páginas com Notion AI integrado, páginas publicáveis para partes interessadas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Slack Comunicação em equipe com resumos gerados por IA Canais + threads, resumos/sinteses com IA, Slack Connect, Workflow Builder Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,38 por usuário por mês Asana Planejamento de projetos com metas, portfólios e suporte de status por IA Portfólios + Metas, atualizações de status geradas por IA, automação de regras, linha do tempo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário por mês Trello Planejamento em quadro com assistência de IA integrada para cartões Quadros/listas/cartões, Atlassian Intelligence em cartões, automações do Butler, modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5 por usuário por mês monday.com Painéis personalizáveis com IA integrada em documentos e fluxos de trabalho Faturamento com identidade da marca, fluxo do tempo até a faturação, registro de despesas e relatórios essenciais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9 por licença por mês HubSpot CRM + marketing + suporte em um único sistema com assistência de IA CRM + pipeline, automações do ciclo de vida, rascunhos/resumos do Breeze AI, relatórios Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês/licença Mailchimp Automação de marketing com foco no e-mail e jornadas do cliente Customer Journey Builder, modelos + Brand Kit, Content Studio para recursos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13/mês FreshBooks Faturamento, controle de horas e contabilidade simples para serviços Faturamento com identidade visual da marca, fluxo de tempo até a faturação, registro de despesas, relatórios essenciais Os planos pagos custam a partir de US$ 23 por mês Canva Design rápido e pronto para a marca, voltado para equipes de startups Modelos, kit de marca, colaboração em tempo real, geração de designs por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por pessoa Zoom Videochamadas com reuniões confiáveis e resumos gerados por IA Reuniões + gravação, salas de discussão, links de agendamento, resumos do AI Companion Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99 por usuário por mês Loom Atualizações em vídeo assíncronas e tutoriais para equipes distribuídas Gravação de tela com um clique, compartilhamento de links, comentários em vídeos, edição básica Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês Zapier Automatizando tarefas repetitivas entre aplicativos com fluxos de trabalho em várias etapas Gatilhos/ações, Zaps com várias etapas, filtros/caminhos, ampla cobertura de aplicativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês Deel Contratação global, folha de pagamento e conformidade para equipes distribuídas EOR + prestadores de serviços, contratos localizados, pagamentos globais, fluxos de trabalho de conformidade Os planos pagos custam a partir de US$ 49 por prestador de serviços por mês Semrush Pesquisa de SEO, auditorias de sites e análises da concorrência Pesquisa de palavras-chave, auditorias de sites, acompanhamento de posições, análise da concorrência Os planos pagos custam a partir de US$ 199/mês

Você precisa escolher uma ferramenta que reúna tudo o que você precisa em uma interface intuitiva. Resumindo, é isso que você deve procurar:

Facilidade de integração: Os novos membros da equipe conseguem se tornar produtivos em um dia, e não em uma semana? Uma ferramenta com uma curva de aprendizado íngreme representa um custo oculto para uma startup em rápida evolução

Ecossistema de integração: Ele se conecta às ferramentas que você já usa, como Figma, Google Workspace ou GitHub? Integrações ruins geram mais trabalho manual, contrariando o objetivo da ferramenta

Escalabilidade: essa ferramenta continuará funcionando à medida que você essa ferramenta continuará funcionando à medida que você ampliar sua equipe de startup ? Uma ferramenta perfeita para uma equipe que começou com recursos próprios pode não dar conta das demandas de uma empresa em fase de Série A

Recursos de colaboração : Várias pessoas podem trabalhar juntas em tempo real sem criar conflitos de versão ou sobrescrever o trabalho umas das outras? Várias pessoas podem trabalhar juntas em tempo real sem criar conflitos de versão ou sobrescrever o trabalho umas das outras?

Recursos de IA: A ferramenta oferece recursos de IA que automatizam tarefas repetitivas, resumem informações ou revelam insights? Isso é um grande impulsionador de produtividade para equipes pequenas

Acesso móvel: Sua equipe consegue usá-lo de forma eficaz em qualquer lugar? Para Sua equipe consegue usá-lo de forma eficaz em qualquer lugar? Para equipes remotas , uma funcionalidade móvel robusta é imprescindível

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Vamos dar uma olhada detalhada nas principais ferramentas de que você precisa como startup 👇

1. ClickUp (Ideal para startups que desejam gerenciar projetos e fluxos de trabalho com IA e automações em um único espaço de trabalho)

Transforme sua startup Delegue tarefas ao seu Super Agente para que você possa se concentrar no crescimento da sua startup

Como startup, você precisa de ferramentas que minimizem a proliferação de aplicativos e ofereçam uma configuração consolidada onde o trabalho, os documentos e a coordenação da equipe coexistam.

Essa é a ideia por trás do ClickUp, o primeiro Espaço de Trabalho Convergente com IA do mundo. No ClickUp, projetos, documentos, chat e análises funcionam em conjunto com assistentes e agentes de IA que têm acesso total ao contexto do espaço de trabalho.

Vamos dar uma olhada mais de perto:

Acompanhe de perto os elementos de trabalho de alta velocidade

Trabalhar em startups significa lidar com milhares de tarefas, todas igualmente urgentes. Isso porque cada entrega tem dependências, responsáveis e prazos em constante mudança. É nesse momento que você recorre ao ClickUp Tasks, a base que reúne todas as tarefas em um único local, com status, responsável, prioridade, datas de início e vencimento e muito mais.

Acompanhe todas as dependências, responsáveis e prazos em um só lugar com o ClickUp Tasks

Para manter o ritmo sem ter que refazer a mesma coisa repetidamente, você também pode usar os Modelos de Tarefas do ClickUp. Além disso, é possível automatizar tarefas rotineiras usando as Tarefas Recorrentes do ClickUp. O objetivo é liberar seu tempo para expandir seus negócios enquanto o trabalho continua funcionando de forma constante em segundo plano.

Combine as tarefas do ClickUp com as visualizações do ClickUp para ver o trabalho da maneira que você preferir. As visualizações são basicamente diferentes perspectivas sobre os mesmos dados da tarefa, para que sua equipe e seus parceiros possam trabalhar no formato que os ajude a executar as tarefas mais rapidamente.

Você terá acesso a informações como:

Lista, Quadro, Calendário, quando você quiser ver tarefas individuais com clareza

Gantt , quando você precisa ver como as tarefas se relacionam (dependências e cronogramas)

Equipe ou carga de trabalho: quando você precisa identificar quem está sobrecarregado antes que isso se torne um gargalo

Transforme conversas em tarefas executáveis, sem perder o contexto

Nunca mais dependa de uma ferramenta separada (e de uma assinatura extra!) para conversar, ligar ou enviar uma mensagem de voz. Você pode fazer tudo isso e muito mais no ClickUp Chat. Melhor ainda, você pode criar tarefas diretamente a partir de uma mensagem, caso ela seja importante e precise de atenção urgente.

Discuta e trabalhe em equipe usando o ClickUp Chat

E se você estiver em trânsito, mantenha o Chat aberto no seu celular, o tempo todo, sempre!

No ClickUp Chat, você também pode iniciar SyncUps para participar de discussões por videochamadas.

Inicie um SyncUp diretamente de um canal de chat (ou de uma mensagem direta) usando o ícone do SyncUp ou o comando /SyncUp, e o ClickUp exibirá uma mensagem de participação na conversa para que outras pessoas possam participar imediatamente

Durante o SyncUp, você pode compartilhar sua tela e continuar navegando pelo seu espaço de trabalho enquanto a chamada está em andamento, o que é útil quando você está explicando tarefas, um documento ou um quadro branco em tempo real

Use o Syncups do ClickUp Chat para iniciar videochamadas com sua equipe

Respostas contextuais sempre, com recursos de IA ambiental

Quando suas tarefas avançam a uma velocidade incrível, a parte mais difícil raramente é realizar o trabalho; é encontrar o contexto mais recente e transformá-lo em um próximo passo prático. O ClickUp Brain é a camada de IA integrada ao espaço de trabalho do ClickUp, para que você possa resumir, escrever e fazer perguntas diretamente nos locais onde o trabalho acontece (Tarefas, Documentos, comentários e muito mais).

📌 Exemplo: Abra uma tarefa que tenha 60 comentários e algumas subtarefas e, em seguida, use o Brain para gerar um resumo das atividades da tarefa que explique o que aconteceu na discussão e o status das subtarefas. Isso fornece as alterações mais recentes e atualizadas de que você precisa na hora.

Pesquise suas tarefas, documentos e conversas e faça perguntas em linguagem natural ao ClickUp Brain

E quando você quiser a mesma camada de inteligência de um aplicativo para desktop, basta adquirir o ClickUp Brain MAX. É a camada complementar de IA para desktop para quando você deseja IA além de uma única tarefa ou documento. Ele foi projetado para pesquisar em todo o seu Espaço de Trabalho do ClickUp, aplicativos conectados e na web para oferecer suporte com soluções totalmente contextuais. A cereja do bolo do Brain MAX é uma experiência de ditado sem usar as mãos com o Talk-to-Text.

Principais recursos do ClickUp

Acompanhe a execução da startup em tempo real: monitore lançamentos, sprints, processos de contratação e dependências entre equipes em um só lugar usando monitore lançamentos, sprints, processos de contratação e dependências entre equipes em um só lugar usando os painéis do ClickUp

Compartilhe o contexto assíncrono com sua equipe: grave tutoriais rápidos, reproduções de bugs ou atualizações de produtos com grave tutoriais rápidos, reproduções de bugs ou atualizações de produtos com o ClickUp Clips e, em seguida, anexe-os à tarefa ou ao documento específico em que sua equipe está trabalhando

Delegue tarefas rotineiras aos colegas de equipe de IA: use use os Super Agentes do ClickUp para lidar com fluxos de trabalho repetitivos de várias etapas, como resumir atividades, redigir atualizações e incluir colegas de equipe humanos

Automatize as etapas que atrasam as startups: acione acione as automações do ClickUp para designar responsáveis, atualizar status, encaminhar aprovações e iniciar acompanhamentos automaticamente à medida que o trabalho avança

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode parecer um pouco assustadora durante a configuração inicial. Além disso, alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Gosto do fato de o ClickUp me ajudar a estruturar tarefas, priorizar entregas e manter as equipes alinhadas. Aprecio a forma como o ClickUp resolve a falta de visibilidade e a desorganização na execução. Além disso, ele facilita a transformação da estratégia em ações mensuráveis. O que mais gosto é sua integração com IA, pois me ajuda a organizar ideias e reduzir o trabalho manual em um único espaço. Também achei que a configuração inicial é bastante intuitiva.

Gosto do fato de o ClickUp me ajudar a estruturar tarefas, priorizar entregas e manter as equipes alinhadas. Aprecio a forma como o ClickUp resolve a falta de visibilidade e a desorganização na execução. Além disso, ele facilita a transformação da estratégia em ações mensuráveis. O que mais gosto é sua integração com IA, pois me ajuda a organizar ideias e reduzir o trabalho manual em um único espaço. Também achei que a configuração inicial é bastante intuitiva.

2. Notion (Ideal para transformar conhecimento em documentos e bancos de dados assistidos por IA)

via Notion

O Notion é um espaço de trabalho para documentos e bancos de dados ideal para startups que buscam integrar estratégia, especificações de produtos, notas e execução. Com a IA do Notion, você pode resumir documentos longos, transformar notas brutas em itens de ação, reescrever conteúdo em um tom específico e traduzir atualizações internas para equipes distribuídas.

Você também pode fazer perguntas dentro do Notion e extrair informações relevantes do seu espaço de trabalho, o que é útil quando alguém precisa da decisão mais recente, de um requisito de produto ou do status atual de uma iniciativa.

Como o Notion combina documentos com bancos de dados, você também pode executar fluxos de trabalho assistidos por IA em dados estruturados, como redigir atualizações de projetos a partir de um banco de dados de roteiro, gerar descrições de cargos preliminares a partir de um pipeline de contratação ou organizar notas de reuniões e vinculá-las às páginas de projeto corretas.

Principais recursos do Notion

Bancos de dados relacionais: Crie tabelas interligadas, para que seu banco de dados de tarefas se conecte ao diretório da equipe e ao rastreador de projetos

Notion AI: Crie rascunhos, resuma documentos longos e traduza conteúdo diretamente nas suas páginas

Compartilhe páginas bem elaboradas externamente com controle: publique páginas do Notion na web para portais de partes interessadas, documentação simplificada ou recursos públicos com opções de compartilhamento configuráveis

Atenção às limitações

O acesso offline depende de páginas armazenadas em cache, portanto, a confiabilidade total sem internet pode ser inconsistente, a menos que você já tenha aberto o que precisa

Páginas grandes e pesadas, com vários bancos de dados embutidos e propriedades densas, podem ficar lentas e demorar para carregar

Preços do Notion

Gratuito

Além disso: US$ 12 por usuário por mês

Negócios: US$ 24/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário da Capterra diz:

O Notion AI é incrivelmente útil para mim, já que costumo fazer anotações para o meu negócio. Ele converte rapidamente minhas anotações manuscritas em texto digital em questão de segundos. Também uso o Notion AI como ferramenta de gerenciamento de projetos, garantindo que todos os meus projetos sejam exportados de forma integrada para meus clientes por meio da plataforma.

O Notion AI é incrivelmente útil para mim, já que costumo fazer anotações para o meu negócio. Ele converte rapidamente minhas anotações manuscritas em texto digital em questão de segundos. Também uso o Notion AI como ferramenta de gerenciamento de projetos, garantindo que todos os meus projetos sejam exportados de forma integrada para meus clientes por meio da plataforma.

📮 ClickUp Insight: Para cerca de 20% dos usuários, sessões de concentração simplesmente não são práticas. Seus dias são repletos de trabalho em equipe, mudanças rápidas de rumo e colaboração constante — portanto, a adaptabilidade é mais importante do que longos períodos de trabalho intenso. 💫 Se você é um deles, então o ClickUp é o seu centro de comando unificado e impulsionado por IA. Você pode atribuir tarefas, participar de videochamadas, debater ideias, colaborar em documentos e até mesmo gerar conteúdo ou imagens — tudo isso sem precisar trocar de aplicativo. Tudo o que você precisa para acompanhar o ritmo acelerado do seu dia a dia de trabalho está aqui, em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Para cerca de 20% dos usuários, sessões de concentração simplesmente não são práticas. Seus dias são repletos de trabalho em equipe, mudanças rápidas de rumo e colaboração constante — portanto, a adaptabilidade é mais importante do que longos períodos de trabalho intenso. 💫 Se você é um deles, então o ClickUp é o seu centro de comando unificado e impulsionado por IA. Você pode atribuir tarefas, participar de videochamadas, debater ideias, colaborar em documentos e até mesmo gerar conteúdo ou imagens — tudo isso sem precisar trocar de aplicativo. Tudo o que você precisa para acompanhar o ritmo acelerado do seu dia a dia de trabalho está aqui, em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Para cerca de 20% dos usuários, sessões de concentração simplesmente não são práticas. Seus dias são repletos de trabalho em equipe, mudanças rápidas de rumo e colaboração constante — portanto, a adaptabilidade é mais importante do que longos períodos de trabalho intenso. 💫 Se você é um deles, então o ClickUp é o seu centro de comando unificado e impulsionado por IA. Você pode atribuir tarefas, participar de videochamadas, debater ideias, colaborar em documentos e até mesmo gerar conteúdo ou imagens — tudo isso sem precisar trocar de aplicativo. Tudo o que você precisa para acompanhar o ritmo acelerado do seu dia a dia de trabalho está aqui, em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Para cerca de 20% dos usuários, sessões de concentração simplesmente não são práticas. Seus dias são repletos de trabalho em equipe, mudanças rápidas de rumo e colaboração constante — portanto, a adaptabilidade é mais importante do que longos períodos de trabalho intenso. 💫 Se você é um deles, então o ClickUp é o seu centro de comando unificado e impulsionado por IA. Você pode atribuir tarefas, participar de videochamadas, debater ideias, colaborar em documentos e até mesmo gerar conteúdo ou imagens — tudo isso sem precisar trocar de aplicativo. Tudo o que você precisa para acompanhar o ritmo acelerado do seu dia a dia de trabalho está aqui, em um só lugar.

3. Slack (Ideal para comunicação em equipe com tecnologia de IA e alinhamento interno rápido para startups)

via Slack

O Slack é uma popular plataforma de comunicação em equipe baseada em canais, threads, huddles (chamadas de áudio e vídeo individuais) e histórico de mensagens pesquisável. No Slack, você pode organizar seu trabalho por função (como #produto, #crescimento ou #suporte) ou por iniciativa (como #semana-de-lançamento ou #captação-de-recursos), com conversas e arquivos permanecendo vinculados ao canal correto ao longo do tempo.

Para equipes de startups que trabalham em ritmo acelerado, a camada de IA do Slack é o que ajuda o produto a acompanhar o ritmo. Ela inclui recursos de IA, como resumos de conversas, recapitulações diárias, resumos de arquivos e pesquisa por IA, que ajudam as equipes a se atualizarem depois de estarem imersas na execução.

Principais recursos do Slack

Canais: Organize conversas por projeto, equipe ou tópico para manter as discussões focadas e acessíveis

Slack Connect: Convide colaboradores externos para canais dedicados sem dar a eles acesso a todo o seu espaço de trabalho

Crie automações internas simples: Use o Workflow Builder para automatizar solicitações recorrentes e transferências de tarefas dentro do Slack

Limitações do Slack

O volume de notificações pode ficar barulhento rapidamente, especialmente em vários canais ativos e canais compartilhados do Connect

O Slackbot não agenda reuniões de forma confiável a partir de endereços de e-mail (por exemplo, criando automaticamente uma reunião no Google Meet e publicando-a no canal correto)

Preços do Slack

Gratuito

Prós: US$ 4,38 por usuário por mês

Business+: US$ 9 por usuário por mês

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 38.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Um usuário da Capterra diz:

É fácil aprender a usar e funciona como uma plataforma de mensagens, permitindo que marquemos outras pessoas no canal ou nas mensagens diretas. A automação com bots de IA é excepcional, e nossa organização a utiliza para rastrear as peças das nossas estações de recarga que estão sendo enviadas, e o bot funciona perfeitamente. Até mesmo a opção de chamada em grupo tinha todos os recursos, como compartilhamento de tela e mensagens durante a chamada. No geral, é uma ferramenta muito boa, especialmente para trabalhos profissionais.

É fácil aprender a usar e funciona como uma plataforma de mensagens, permitindo que marquemos outras pessoas no canal ou nas mensagens diretas. A automação com bots de IA é excepcional, e nossa organização a utiliza para rastrear as peças das nossas estações de recarga que estão sendo enviadas, e o bot funciona perfeitamente. Até mesmo a opção de chamada em grupo tinha todos os recursos, como compartilhamento de tela e mensagens durante a chamada. No geral, é uma ferramenta muito boa, especialmente para trabalhos profissionais.

4. Asana (Ideal para planejamento de projetos assistido por IA com metas e portfólios)

via Asana

O Asana é uma plataforma de gerenciamento de projetos e tarefas criada para startups que precisam de execução em áreas como produto, GTM, operações e contratação. No Asana, você pode dividir iniciativas em projetos, mapear dependências e manter a transparência sobre responsáveis e prazos à medida que o trabalho passa de uma equipe para outra. Quando o planejamento precisa de um nível mais abrangente, o Asana também oferece suporte a portfólios e acompanhamento de metas, para que a liderança possa ver como o andamento do projeto contribui para os resultados.

Os recursos de IA do Asana também ajudam a otimizar muitos processos para equipes com ritmo acelerado. Por exemplo, o “Smart Assists” elabora rascunhos de atualizações de projetos ao extrair o contexto do trabalho e das atividades, e o “Smart Summaries” condensa o contexto das tarefas e dos projetos em destaques rápidos e itens de ação quando as discussões se tornam muito longas.

Principais recursos do Asana

Visualização da linha do tempo: Planeje projetos visualmente com uma linha do tempo no estilo Gantt que mostra dependências e prazos

Elabore atualizações de projeto mais claras: Gere atualizações de status escritas por IA que identifiquem obstáculos, questões em aberto e próximos passos com base na atividade do projeto em tempo real

Automatize a gestão do fluxo de trabalho: Acionar atribuições, mudanças de status e transferências com regras baseadas em condições dentro dos projetos

Limitações do Asana

Dependências, regras e responsabilidades exigem manutenção constante para manter os planos precisos à medida que os projetos se multiplicam

O fluxo de trabalho principal é baseado na nuvem, portanto, o acesso offline não é um dos principais pontos fortes

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,99/usuário/mês

Avançado: US$ 30,99/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Asana é sua flexibilidade para criar fluxos de trabalho operacionais reais, e não apenas simples listas de tarefas. Ele nos permite estruturar o trabalho com responsabilidades claras, dependências e tarefas padronizadas que refletem como o trabalho realmente ocorre entre as equipes. Oferece grande visibilidade sem microgerenciamento e se integra bem a ferramentas como o Slack e o HubSpot, o que torna a automação e a coordenação entre equipes muito mais eficientes.

O que mais gosto no Asana é sua flexibilidade para criar fluxos de trabalho operacionais reais, e não apenas simples listas de tarefas. Ele nos permite estruturar o trabalho com responsabilidades claras, dependências e tarefas padronizadas que refletem como o trabalho realmente ocorre entre as equipes. Oferece grande visibilidade sem microgerenciamento e se integra bem a ferramentas como o Slack e o HubSpot, o que torna a automação e a coordenação entre equipes muito mais eficientes.

5. Trello (Ideal para planejamento assistido por IA que as startups podem executar em quadros)

Via Trello

O Trello é uma ferramenta visual de gerenciamento de tarefas baseada em quadros, listas e cartões, criada para que startups acompanhem o desenvolvimento de produtos, lançamentos, pipelines e calendários de conteúdo sem a necessidade de uma configuração complexa de gerenciamento de projetos. Os cartões contêm o histórico completo da tarefa, incluindo responsáveis, prazos, listas de verificação e anexos, para que a execução permaneça clara mesmo quando as prioridades mudam.

Para suporte de IA, o Trello inclui o Atlassian Intelligence nas descrições e comentários dos cartões. Ele pode gerar novos textos, transformar o que você já escreveu, resumir textos longos, destacar itens de ação e refinar a redação quando necessário.

Você pode ampliar suas funcionalidades com Power-Ups para integrações e campos personalizados, além de usar a automação de fluxos de trabalho para ações simples e repetitivas.

O Trello funciona bem para equipes pequenas e fluxos de trabalho simples, mas apresenta dificuldades à medida que os projetos se tornam mais complexos.

Principais recursos do Trello

Crie conteúdo para cartões com assistência de IA: Gere, resuma, encurte e extraia itens de ação diretamente nas descrições e comentários dos cartões com o Atlassian Intelligence

Automatize a manutenção do quadro: Execute regras e comandos do ‘Butler’, com limites documentados que ajudam a evitar automações descontroladas e sobrecarga em quadros grandes

Crie fluxos de trabalho repetíveis: use modelos e padrões de painéis para criar fluxos de trabalho recorrentes para startups, como listas de verificação de lançamento, pipelines de conteúdo e painéis de integração

Limitações do Trello

Enfrente a proliferação de “mar de cartões” em grandes quadros, onde itens mais antigos ficam mais difíceis de encontrar e iniciativas complexas parecem limitadas sem ferramentas nativas mais robustas de relatórios e dependências

Encontre limites de automação quando o uso do Butler aumentar, já que o Trello impõe restrições às execuções de automação e às operações por execução

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5 por usuário por mês

Premium: US$ 10 por usuário por mês

Enterprise: US$ 17,50/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um usuário do G2 diz:

O Trello é uma das ferramentas mais fáceis e eficazes para organizar o trabalho visualmente. Seu layout de quadro e cartões é intuitivo e flexível, e funciona bem para tudo, desde o simples acompanhamento de tarefas até o gerenciamento leve de projetos. É rápido de configurar, fácil para as equipes adotarem e mantém os fluxos de trabalho claros, sem adicionar complexidade desnecessária. Recursos como listas de verificação, etiquetas, prazos e automações (Butler) ajudam a manter os projetos em andamento, enquanto integrações com ferramentas como o Slack e o Google Drive o tornam ainda mais útil como um local central para gerenciar tarefas.

O Trello é uma das ferramentas mais fáceis e eficazes para organizar o trabalho visualmente. Seu layout de quadro e cartões é intuitivo e flexível, e funciona bem para tudo, desde o simples acompanhamento de tarefas até o gerenciamento leve de projetos. É rápido de configurar, fácil para as equipes adotarem e mantém os fluxos de trabalho claros, sem adicionar complexidade desnecessária. Recursos como listas de verificação, etiquetas, prazos e automações (Butler) ajudam a manter os projetos em andamento, enquanto integrações com ferramentas como o Slack e o Google Drive o tornam ainda mais útil como um local central para gerenciar tarefas.

6. Monday.com (Ideal para gerenciamento de tarefas leve e assistido por IA para startups)

O Monday.com se posiciona como um “sistema operacional de trabalho” que ajuda startups a planejar projetos, executar fluxos de trabalho multifuncionais e manter a visibilidade à medida que a equipe cresce. Ele é construído em torno de painéis personalizáveis onde você pode acompanhar lançamentos de produtos, processos de contratação, solicitações de clientes, calendários de marketing ou tarefas de integração, com responsáveis, prazos e status sempre à vista.

Ele também inclui a IA Monday. Com o Sidekick, você pode usar a IA diretamente nos painéis e nos Workdocs para resumir atualizações, redigir conteúdo e tomar medidas em todo o painel quando as coisas acontecem rapidamente.

No que diz respeito ao ecossistema, o monday.com oferece um marketplace de integrações e aplicativos, além de ferramentas para desenvolvedores para ampliar os fluxos de trabalho, o que é importante quando sua equipe deseja manter o trabalho conectado ao Slack, ao Drive, ao CRM ou a ferramentas de análise.

Principais recursos do Monday.com

Transforme documentos em resultados úteis: Use a IA no monday Workdocs para gerar resumos concisos de documentos na forma de parágrafos ou listas de pontos-chave a partir do conteúdo e dos arquivos do documento

Adicione blocos de construção com tecnologia de IA: Use os recursos de IA do monday em todos os painéis e fluxos de trabalho por meio do Catálogo de Recursos de IA, incluindo ações de IA do tipo automação e assistentes

Amplie o Workdocs com ações habilitadas por IA: Use a estrutura de assistente de IA do monday para permitir que os aplicativos resumam, traduzam, exportem ou gerem conteúdo dentro do Workdocs

Limitações do Monday.com

Perde desempenho em painéis muito grandes, onde o número de itens é elevado e a navegação fica lenta

Atingir limites de taxa de API e inconsistências no tipo de coluna que tornam mais lentas integrações mais pesadas e a sincronização de dados

Preços do Monday.com

Gratuito (até 2 licenças)

Básico: US$ 9 por licença por mês

Padrão: US$ 12 por licença por mês

Prós: US$ 19 por usuário por mês

Empresas: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 17.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no monday.com é o quanto ele é visual e personalizável. Posso ver rapidamente o status das tarefas, as equipes e os prazos de uma só vez, sem precisar vasculhar planilhas. Isso ajuda a manter todos alinhados e me poupa muito tempo no meu trabalho diário.

O que mais gosto no monday.com é o quanto ele é visual e personalizável. Posso ver rapidamente o status das tarefas, as equipes e os prazos de uma só vez, sem precisar vasculhar planilhas. Isso ajuda a manter todos alinhados e me poupa muito tempo no meu trabalho diário.

7. HubSpot (Ideal para startups que desejam CRM, marketing e suporte ao cliente em um único sistema assistido por IA)

via Hubspot

O HubSpot é uma plataforma de CRM que reúne as principais necessidades das startups em um único lugar: acompanhamento de contatos e negócios, automação de e-mails e marketing, tickets de suporte ao cliente e um CMS para páginas de destino ou um site simples. À medida que seu funil de vendas cresce, ele ajuda a manter a captura de leads, os acompanhamentos e as conversas com os clientes vinculados ao mesmo registro, para que as transferências de tarefas não se percam entre as ferramentas.

No que diz respeito à IA, o “Breeze” da HubSpot foi projetado para agilizar o trabalho diário dentro da plataforma, como redigir e-mails e páginas, gerar resumos e ajudar as equipes a trabalharem mais rapidamente sem sair do contexto do CRM.

Para startups que desejam ter uma visão do que está funcionando, os relatórios da HubSpot reúnem dados de CRM e atividades de marketing, ajudando você a identificar quais campanhas estão gerando oportunidades e onde os negócios estão ficando estagnados.

Principais recursos do HubSpot

CRM completo: Acompanhe contatos, empresas, negócios e tarefas em um só lugar

Marketing Hub: Crie páginas de destino, campanhas de e-mail e publicações nas redes sociais com automação

Sales Hub: Gerencie seu funil de vendas com etapas de negociação, previsões e acompanhamento de atividades

Limitações do HubSpot

As opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho mais complexos podem ser restritivas

Pequenas falhas nas funcionalidades principais podem atrapalhar as operações diárias quando as equipes dependem do HubSpot como sistema de registro

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas

Starter: US$ 9/mês/licença

Profissional: US$ 1.300/mês (inclui 6 licenças)

Empresarial: US$ 4.700/mês

Avaliações e comentários sobre a HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 34.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto é o fato de a plataforma ser multifuncional. Ter o CRM, o marketing por e-mail e os fluxos de trabalho automatizados perfeitamente integrados nos poupa uma quantidade incrível de tempo. A interface do usuário é extremamente intuitiva, facilitando a adaptação de novos membros da equipe sem a necessidade de um treinamento extensivo. Os recursos de segmentação também são de primeira qualidade

O que mais gosto é o fato de a plataforma ser multifuncional. Ter o CRM, o marketing por e-mail e os fluxos de trabalho automatizados perfeitamente integrados nos poupa uma quantidade incrível de tempo. A interface do usuário é extremamente intuitiva, facilitando a adaptação de novos membros da equipe sem a necessidade de um treinamento extensivo. Os recursos de segmentação também são de primeira qualidade

8. Mailchimp (Ideal para automação de marketing com foco no e-mail e jornadas do cliente à medida que sua startup cresce)

via Mailchimp

O Mailchimp é uma plataforma de marketing por e-mail e automação que ajuda startups a capturar leads, enviar campanhas e gerenciar mensagens de ciclo de vida a partir de um único lugar. É uma excelente opção quando você precisa de comunicações repetíveis, como boletins informativos, anúncios de produtos, sequências de integração e campanhas de reconquista, com estrutura suficiente para manter a segmentação e a criatividade consistentes à medida que sua lista cresce.

Grande parte do apelo do Mailchimp está no Customer Journey Builder (Fluxos de Automação de Marketing), que permite mapear caminhos automatizados com regras como pontos de ramificação e atrasos, com base na forma como os contatos interagem. Isso facilita ir além de envios em massa pontuais e adotar sequências do tipo “se clicarem nisso, envie aquilo”, que mantêm as mensagens relevantes.

No lado criativo, o Mailchimp ajuda as startups a construir uma presença de marca consistente por meio do design visual. O Brand Kit pode armazenar seus logotipos, fontes e cores e, em seguida, usar IA para gerar layouts e gráficos alinhados à marca para e-mails e outros recursos de marketing. E o Content Studio oferece uma biblioteca centralizada para as imagens e arquivos que você reutiliza em diferentes campanhas.

Principais recursos do Mailchimp

Criador de campanhas de e-mail: Crie e-mails profissionais com um editor do tipo arrastar e soltar e modelos prontos

Crie automações de ciclo de vida: Crie fluxos de automação de marketing com pontos de ramificação, atrasos e caminhos de várias etapas que se adaptam ao comportamento dos contatos

Automação de marketing: Crie sequências automatizadas de e-mails acionadas por inscrições ou compras

Limitações do Mailchimp

Os relatórios não são muito flexíveis quando você deseja uma visualização no estilo painel que combine desempenho de e-mail, automações e crescimento do público no mesmo relatório

A interface pode parecer sobrecarregada à medida que você começa a usar mais recursos, o que torna a navegação mais lenta no dia a dia

Preços do Mailchimp

Gratuito: Limite de 250 contatos

Essenciais: Grátis por 14 dias, depois a partir de US$ 13/mês+

Standard: Grátis por 14 dias, depois a partir de US$ 20/mês+

Premium: US$ 297,50/mês por 12 meses; depois, a partir de US$ 350/mês+

Avaliações e comentários sobre o Mailchimp

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 17.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailchimp?

Um usuário da Capterra diz:

A plataforma de e-mail Mailchimp é o programa ideal para quem está começando a criar e-mails de marketing, seja porque você ainda não sabe muito bem o que está fazendo ou porque está apenas dando os primeiros passos e quer passar uma imagem profissional e sofisticada sem precisar dedicar muito tempo e esforço à criação de e-mails. Os modelos são extremamente fáceis de usar e os recursos de arrastar e soltar podem ser dominados por usuários de todos os níveis de habilidade.

A plataforma de e-mail Mailchimp é o programa ideal para quem está começando a criar e-mails de marketing, seja porque você ainda não sabe muito bem o que está fazendo ou porque está apenas dando os primeiros passos e quer passar uma imagem profissional e sofisticada sem precisar dedicar muito tempo e esforço à criação de e-mails. Os modelos são extremamente fáceis de usar e os recursos de arrastar e soltar podem ser dominados por usuários de todos os níveis de habilidade.

9. FreshBooks (Ideal para startups de serviços que precisam de faturamento, controle de horas e contabilidade simples em um só lugar)

via FreshBooks

O FreshBooks é uma plataforma de contabilidade focada em faturamento, projetada para startups que cobram por projetos, adiantamentos ou trabalho por hora e desejam que o faturamento esteja diretamente vinculado à entrega. Você pode criar faturas bem elaboradas, receber pagamentos online e manter a comunicação com o cliente anexada à fatura.

Ele também cuida do trabalho administrativo diário que geralmente fica espalhado por várias ferramentas: controle o tempo dedicado a um cliente ou projeto, transforme as horas registradas em uma fatura, registre despesas e gere os principais relatórios financeiros necessários para entender o fluxo de caixa.

Se você gerencia vários projetos de clientes ao mesmo tempo, o acompanhamento de projetos do FreshBooks ajuda a agrupar tempo, despesas e faturas em uma única visualização voltada para o cliente.

Principais recursos do FreshBooks

Faturamento profissional: Crie faturas com a identidade visual da sua marca, configure cobranças recorrentes e aceite pagamentos online

Controle de despesas: tire fotos de recibos e conecte contas bancárias para categorizar despesas automaticamente

Relatórios financeiros: Gere demonstrações de resultados e relatórios de despesas para entender sua situação financeira

Limitações do FreshBooks

Gerenciamento de estoque limitado para empresas baseadas em produtos

Percebe falhas na sincronização ou lentidão no celular que podem atrasar as atualizações diárias da contabilidade?

Preços do FreshBooks

Lite: US$ 23/mês

Além disso: US$ 43/mês

Premium: US$ 70/mês

Selecione: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o FreshBooks

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FreshBooks?

Um usuário da Capterra diz:

O FreshBooks é uma solução de contabilidade fácil de usar que ajuda pequenas empresas e freelancers a simplificar tarefas de gestão financeira, economizar tempo e manter a organização.

O FreshBooks é uma solução de contabilidade fácil de usar que ajuda pequenas empresas e freelancers a simplificar tarefas de gestão financeira, economizar tempo e manter a organização.

10. Canva (Ideal para criação de design e conteúdo alinhados à marca para equipes de startups)

via Canva

O Canva é uma plataforma de design criada para tudo o que envolve design, como publicações em redes sociais, apresentações de negócios, gráficos para páginas de destino, folhetos de produtos, atualizações para investidores e documentos internos. Ele oferece um fluxo de trabalho baseado em modelos, um editor do tipo arrastar e soltar e ferramentas de colaboração.

Além disso, ele se adapta à forma como as startups realmente funcionam no dia a dia. Você pode manter a consistência dos elementos da marca em uma equipe pequena usando kits e modelos compartilhados, colaborar com comentários e aprovações diretamente no design e exportar recursos nos formatos necessários para diferentes canais.

O Magic Design e outros recursos de IA agora geram designs a partir de prompts de texto, acelerando ainda mais o processo de design.

Principais recursos do Canva

Editor de arrastar e soltar: Crie designs arrastando elementos para uma tela

Biblioteca de modelos: Milhares de modelos criados por profissionais para redes sociais, apresentações e muito mais

Brand Kit: Armazene as cores, fontes e logotipos da sua marca para aplicá-los de forma consistente

Limitações do Canva

Os recursos avançados de design são limitados em comparação com o Adobe Creative Suite

Vários modelos e elementos exigem uma assinatura paga

Preços do Canva

Gratuito

Canva Pro: US$ 15/mês por pessoa

Canva Business: US$ 20/mês por pessoa

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Um usuário da Capterra diz:

Fácil de usar! Eu faço apresentações visualmente atraentes diariamente para reuniões e também faço anotações que são úteis ao apresentar soluções. Os membros da equipe também podem acessá-lo facilmente para referência. Eu o uso para criar posts no Instagram e em outras redes sociais, para fazer desejos atraentes durante as festas de fim de ano. Também experimentei o recurso de IA; é incrível. O Canva é meu aplicativo preferido para qualquer necessidade de design!

Fácil de usar! Eu faço apresentações visualmente atraentes diariamente para reuniões e também faço anotações que são úteis ao apresentar soluções. Os membros da equipe também podem acessá-lo facilmente para referência. Eu o uso para criar posts no Instagram e em outras redes sociais, para fazer desejos atraentes durante as festas de fim de ano. Também experimentei o recurso de IA; é incrível. O Canva é meu aplicativo preferido para qualquer necessidade de design!

11. Zoom (Ideal para realizar videochamadas com resumos de IA integrados)

via Zoom

O Zoom é uma plataforma de comunicação com foco em vídeo que as startups utilizam para realizar desde reuniões diárias até atualizações para investidores e demonstrações para clientes. Ele foi desenvolvido com foco em reuniões confiáveis, mas também oferece um ambiente de trabalho mais leve com chat e colaboração, para que as conversas não desapareçam assim que a chamada terminar.

Onde o Zoom se destaca é na velocidade de execução. Você pode agendar uma reunião rapidamente, compartilhar um link e reunir todos com pouca ou nenhuma dificuldade. Isso é importante quando sua equipe está lidando rapidamente com chamadas de vendas, sessões de integração, reuniões com parceiros e revisões internas no mesmo dia.

Se você precisa de ajuda além da simples realização de chamadas, o AI Companion do Zoom foi projetado para resumir reuniões e destacar o que aconteceu, para que os acompanhamentos não dependam de alguém se lembrar de fazer anotações.

Principais recursos do Zoom

Qualidade de vídeo confiável: As reuniões começam rapidamente, e a qualidade do vídeo se ajusta automaticamente à sua conexão

Compartilhamento e gravação de tela: compartilhe sua tela ou aplicativos específicos e grave sessões para quem não pôde participar

Salas de discussão: Divida reuniões maiores em grupos menores para discussões mais focadas

Limitações do Zoom

O limite de 40 minutos para reuniões em grupo gratuitas é um empecilho

Comentários frequentes apontam falhas ocasionais nas reuniões que podem atrapalhar o andamento das chamadas

Preços do Zoom

Básico: Grátis

Prós: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 21,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoom

G2 : 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

Um usuário do G2 diz:

Facilidade de uso, interface intuitiva, versatilidade e muito mais.

Facilidade de uso, interface intuitiva, versatilidade e muito mais.

via Loom

O Loom é uma ferramenta de mensagens de vídeo que ajuda startups a compartilhar atualizações rápidas sobre produtos, orientações sobre bugs, feedback de clientes e comunicados internos sem precisar reunir todo mundo em outra chamada. Você grava sua tela, câmera ou ambas e, em seguida, compartilha um link para que os colegas de equipe possam assistir quando quiserem, reagir com comentários e responder com acompanhamentos diretamente no vídeo.

É especialmente útil para equipes dinâmicas, onde o contexto se perde em longas conversas. Um fundador pode registrar uma atualização do roteiro, um gerente de projetos pode explicar uma especificação e a equipe de suporte pode enviar uma resposta bem elaborada ao cliente, tudo com o mesmo fluxo simples.

Principais recursos do Loom

Gravação com um clique: Comece a gravar sua tela, câmera ou ambas com um único clique a partir de uma extensão do navegador

Edição de vídeo: corte gravações e adicione chamadas à ação sem precisar de uma ferramenta de edição separada

Informações sobre os espectadores: Veja quem assistiu ao seu vídeo e quanto tempo assistiram

Limitações do Loom

O plano gratuito limita a duração dos vídeos e o número de vídeos

Não é ideal para conversas bidirecionais em tempo real

Preços do Loom

Starter: Gratuito

Negócios: US$ 15/usuário/mês

Business + IA: US$ 20/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loom

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loom?

Um usuário da Capterra diz:

O Loom é muito simples de usar. Você pode acessá-lo rapidamente na tela e começar a gravar imediatamente. Gosto dos recursos de design que ele oferece.

O Loom é muito simples de usar. Você pode acessá-lo rapidamente na tela e começar a gravar imediatamente. Gosto dos recursos de design que ele oferece.

13. Zapier (Ideal para startups que desejam automatizar tarefas repetitivas entre aplicativos com fluxos de trabalho assistidos por IA)

via Zapier

Cada novo lead no seu CRM precisa ser adicionado à sua ferramenta de e-mail marketing, cada novo cliente precisa de uma linha na sua planilha e cada ticket de suporte precisa de uma notificação no Slack. Essa entrada manual de dados pode consumir horas da sua semana.

O Zapier automatiza fluxos de trabalho entre aplicativos sem a necessidade de código. Para startups, isso significa que você pode conectar suas ferramentas diferentes para que os dados fluam automaticamente. Crie um “Zap” que seja acionado quando algo acontecer em um aplicativo (como o envio de um novo formulário) e execute automaticamente ações em outros aplicativos (adicionar ao CRM, enviar mensagem no Slack, criar uma tarefa).

O Zapier é compatível com milhares de aplicativos, tornando-se o elemento que mantém sua pilha de tecnologia integrada. Os Zaps de várias etapas lidam com fluxos de trabalho complexos, e os filtros garantem que as automações só sejam executadas quando condições específicas forem atendidas.

Principais recursos do Zapier

Fluxos de trabalho automatizados (Zaps): Conecte eventos desencadeadores em um aplicativo a ações em outro aplicativo

Zaps em várias etapas: encadeie várias ações em um único fluxo de trabalho automatizado

Filtros e caminhos: Adicione lógica condicional para que os Zaps sejam executados apenas quando critérios específicos forem atendidos

Limitações do Zapier

Pode ficar caro à medida que o número de tarefas (execuções de automação) aumenta

A resolução de problemas em Zaps com falha requer compreensão de como os gatilhos e as ações funcionam

Preços do Zapier

Gratuito: 100 tarefas/mês

Starter : US$ 29,99/mês

Profissional : US$ 103,50/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Um usuário do G2 diz:

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem formação técnica. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets), de modo que nosso gerenciamento de leads ficou muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem formação técnica. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets), de modo que nosso gerenciamento de leads ficou muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

14. Deel (Ideal para contratação e folha de pagamento de equipes globais)

via Deel

O Deel simplifica a contratação global ao cuidar da folha de pagamento, conformidade e contratos para prestadores de serviços e funcionários internacionais. Para startups que estão montando equipes distribuídas, o Deel atua como empregador registrado (EOR), gerenciando a conformidade local para que você possa contratar internacionalmente sem precisar abrir pessoas jurídicas em todos os países.

Pague prestadores de serviços na moeda local, gerencie retenções fiscais automaticamente e gere contratos em conformidade com as leis trabalhistas de cada país. A plataforma de autoatendimento da Deel torna a contratação internacional tão simples quanto a contratação nacional.

Principais recursos do Deel

Empregador registrado (EOR): Contrate funcionários em tempo integral internacionalmente sem precisar abrir empresas locais

Gestão de prestadores de serviços: Pague prestadores de serviços em todo o mundo com faturamento automatizado e conformidade

Gerencie as operações com prestadores de serviços de forma organizada: gere contratos localizados, gerencie faturas e despesas e efetue pagamentos em mais de 150 moedas com o gerenciamento de documentos fiscais integrado

Limitações do Deel

Lide com casos complexos de folha de pagamento com cautela, como exceções fiscais locais, alterações contratuais e pagamentos fora do ciclo

Atingiu os limites de personalização para fluxos de trabalho de folha de pagamento muito específicos em comparação com os prestadores de serviços de folha de pagamento locais

Preços do Deel

Prestadores de serviços : US$ 49 por prestador de serviços por mês

EOR : US$ 599 por funcionário por mês

Contractor of Record: US$ 325 por prestador de serviços por mês

Avaliações e comentários sobre o Deel

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deel?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Deel é como todo o processo é tranquilo e sem estresse. Os pagamentos são rápidos, as taxas são razoáveis e tudo simplesmente funciona. O aplicativo é muito intuitivo e facilita o recebimento de pagamentos internacionais sem idas e vindas desnecessárias. No geral, ele elimina grande parte do atrito que geralmente acompanha a folha de pagamento internacional.

O que mais gosto no Deel é como todo o processo é tranquilo e sem estresse. Os pagamentos são rápidos, as taxas são razoáveis e tudo simplesmente funciona. O aplicativo é muito intuitivo e facilita o recebimento de pagamentos internacionais sem idas e vindas desnecessárias. No geral, ele elimina grande parte do atrito que geralmente acompanha a folha de pagamento internacional.

15. Semrush (Ideal para pesquisa de palavras-chave e estratégias de otimização de SEO)

via Semrush

A Semrush é uma plataforma abrangente de SEO e marketing digital que ajuda startups a pesquisar palavras-chave, analisar concorrentes, auditar seus sites e acompanhar os rankings.

Para startups que apostam no crescimento orgânico, a Semrush fornece os dados necessários para criar uma estratégia de SEO eficaz.

A pesquisa de palavras-chave da plataforma mostra o volume de busca, a dificuldade e termos relacionados, enquanto as auditorias de sites identificam problemas técnicos de SEO. Além disso, a análise da concorrência que ela oferece revela o que está funcionando para outras empresas do seu setor, e o “rastreamento de posição” monitora seu progresso ao longo do tempo.

Principais recursos do Semrush

Pesquisa de palavras-chave: Encontre palavras-chave de alto volume e baixa concorrência para segmentar seu conteúdo

Auditoria de site: Identifique e corrija problemas técnicos de SEO que afetam suas classificações

Análise da concorrência: Veja quais palavras-chave os concorrentes ranqueiam e quais conteúdos geram tráfego para eles

Limitações do Semrush

Caro para startups em fase inicial com orçamentos apertados

Alguns recursos podem parecer excessivos se você precisar apenas de SEO básico

Preços do Semrush

Starter : US$ 199/mês

Pro+ : US$ 299/mês

Avançado: US$ 549/mês

Avaliações e comentários sobre a Semrush

G2 : 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Semrush?

Um usuário do G2 diz:

Para mim, pessoalmente, as informações de mercado são o elemento mais valioso. Embora eu sempre encare isso com um certo ceticismo, ter uma maneira de comparar e avaliar nosso desempenho em relação ao mercado e entender onde nossos concorrentes estão ganhando (ou perdendo) é extremamente valioso.

Para mim, pessoalmente, as informações de mercado são o elemento mais valioso. Embora eu sempre encare isso com um certo ceticismo, ter uma maneira de comparar e avaliar nosso desempenho em relação ao mercado e entender onde nossos concorrentes estão ganhando (ou perdendo) é extremamente valioso.

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