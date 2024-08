Exemplos de feedback dos colegas para um desempenho eficaz

Você está cansado dos ciclos intermináveis de avaliação de desempenho? Nós também!

E se dissermos que há uma maneira melhor de incentivar os membros da sua equipe a se apoiarem mutuamente do que apenas preencher formulários?

O feedback da avaliação pelos pares é um mecanismo poderoso para ajudar a sua equipe a melhorar continuamente, aumentar o envolvimento e até mesmo se divertir no processo de feedback.

Neste artigo, discutiremos como implementar processos eficazes de feedback de avaliação entre pares, com exemplos, dicas e truques para ajudá-lo a implementar o processo durante a leitura.

Então, pegue uma xícara de café, prepare-se e explore o mundo do feedback de avaliação entre pares juntos!

O que é feedback de avaliação por pares?

O feedback de avaliação pelos pares é um processo estabelecido por meio do qual os colegas fornecem feedback uns aos outros com base em suas observações de comportamento, habilidades e desempenho relacionados ao trabalho.

Mas por que é importante dar feedback aos colegas?

Múltiplas perspectivas: A avaliação pelos pares elimina a parcialidade do supervisor e o favoritismo pessoal. Ela permite que a sua equipe se veja pelos olhos dos colegas, proporcionando uma perspectiva mais ampla dos pontos fortes e das áreas a serem melhoradas

A avaliação pelos pares elimina a parcialidade do supervisor e o favoritismo pessoal. Ela permite que a sua equipe se veja pelos olhos dos colegas, proporcionando uma perspectiva mais ampla dos pontos fortes e das áreas a serem melhoradas Aumenta o engajamento: Quando os membros da equipe se sentem valorizados e ouvidos por seus colegas, eles permanecem investidos em seu trabalho e são motivados a se destacar. Eventualmente, fomentando uma cultura de responsabilidade, motivando os indivíduos a darem o melhor de si

Quando os membros da equipe se sentem valorizados e ouvidos por seus colegas, eles permanecem investidos em seu trabalho e são motivados a se destacar. Eventualmente, fomentando uma cultura de responsabilidade, motivando os indivíduos a darem o melhor de si Aprimoramento de habilidades: O feedback regular atua como um catalisador para o crescimento, mantendo o desenvolvimento em primeiro plano e permitindo que os membros da equipe aprendam e cresçam

O feedback regular atua como um catalisador para o crescimento, mantendo o desenvolvimento em primeiro plano e permitindo que os membros da equipe aprendam e cresçam Equipes mais fortes: O feedback da avaliação pelos pares facilita a comunicação e a colaboração abertas, criando um ambiente de equipe mais solidário e coeso

O feedback entre pares nunca pode ser um modelo. Ele funciona melhor quando integrado a outros elementos vitais:

Avaliações de desempenho: Preenchimento pelos paresformulários de feedback fornecem informações valiosas sobre o desempenho individual dos membros da equipe e suas contribuições para a equipe

Preenchimento pelos paresformulários de feedback fornecem informações valiosas sobre o desempenho individual dos membros da equipe e suas contribuições para a equipe Definição de metas: O feedback dos colegas é usado para ajustar ou refinar os fluxos de trabalho individuais ou da equipe para garantir que todos estejam trabalhando para atingir a mesma meta

O feedback dos colegas é usado para ajustar ou refinar os fluxos de trabalho individuais ou da equipe para garantir que todos estejam trabalhando para atingir a mesma meta Envolvimento do funcionário: Feedback eficaz entre paressessão de feedback ajuda a superar os silos de informações emotiva sua equipe a contribuir, compartilhar e colaborar com os membros da equipe

Quais são os tipos de feedback dos colegas?

O feedback dos colegas vem em várias formas, dependendo da estrutura e do processo de revisão. Aqui está um resumo rápido:

Feedback formativo: Ocorre durante um projeto ou tarefa e se concentra em fornecer sugestões e melhorias para aprimorar o trabalho em andamento

Ocorre durante um projeto ou tarefa e se concentra em fornecer sugestões e melhorias para aprimorar o trabalho em andamento Feedback sumativo: Esse tipo geralmente é dado no final de um projeto ou tarefa. É usado para avaliar a qualidade e a eficácia gerais do trabalho concluído

Esse tipo geralmente é dado no final de um projeto ou tarefa. É usado para avaliar a qualidade e a eficácia gerais do trabalho concluído Feedback qualitativo: Concentra-se em fornecer comentários descritivos e detalhados sobre o trabalho, destacando pontos fortes específicos e áreas de melhoria

Concentra-se em fornecer comentários descritivos e detalhados sobre o trabalho, destacando pontos fortes específicos e áreas de melhoria Feedback quantitativo: Usa dados numéricos ou métricas para medir o desempenho e fornecer feedback objetivo sobre critérios específicos

Usa dados numéricos ou métricas para medir o desempenho e fornecer feedback objetivo sobre critérios específicos Feedback ascendente: Nesse cenário, os membros da equipe dão feedback aos seus supervisores. Isso é útil em casos de avaliações de liderança para que os gerentes obtenham insights dos subordinados e entendam a dinâmica geral da equipe

Nesse cenário, os membros da equipe dão feedback aos seus supervisores. Isso é útil em casos de avaliações de liderança para que os gerentes obtenham insights dos subordinados e entendam a dinâmica geral da equipe Feedback entre pares: Esse é o ponto principal da avaliação entre pares. Aqui, os colegas fornecem feedback uns aos outros sobre o desempenho, oferecendo percepções valiosas sobre áreas como colaboração, solução de problemas e ética de trabalho

A diferença entre feedback positivo e construtivo

Tanto o feedback positivo quanto o construtivo são cruciais para avaliações eficazes entre colegas. Vamos ver como os dois diferem:

Reflexão positiva

O feedback positivo é usado para animar você. Ele aumenta o moral, reforça os bons hábitos de trabalho e cria uma cultura de valorização. Ele reconhece e celebra os pontos fortes, as realizações e as contribuições positivas de um colega para a equipe.

Realimentação construtiva

O feedback construtivo comunica as áreas que podem ser melhoradas e, ao mesmo tempo, é respeitoso e orientado para a solução. A chave para esse feedback é ser específico e acionável sem ser muito subjetivo ou objetivo. Equilibrado! ⚖️

O que é um exemplo de feedback?

Aqui está um exemplo de exemplo de feedback de funcionário incorporando elementos positivos e construtivos:

Cenário: David é o redator interno da empresa, especializado em criar apresentações para clientes. Você está compartilhando o feedback com ele depois que ele fez uma bela apresentação para o cliente.

Exemplo de feedback positivo: "David, estou impressionado com sua atenção aos detalhes. Você é rápido em detectar erros e garantir a qualidade do resultado. Na semana passada, seu pensamento espontâneo ajudou a identificar problemas significativos na apresentação do cliente logo no início. Continue com o bom trabalho!"

Exemplo de feedback construtivo: "Estou impressionado com sua atenção aos detalhes e com a qualidade dos resultados. No entanto, notei que, às vezes, sua meticulosidade leva a um tempo maior de execução das tarefas. Talvez explorar algumas técnicas de priorização possa ajudá-lo a gerenciar seu fluxo de trabalho com mais eficiência. Tenho alguns livros em mente. Se precisar de orientação, me avise."_

Esse exemplo destaca um ponto forte, reconhece um caso específico que beneficiou a equipe e, em seguida, oferece uma sugestão construtiva de melhoria apresentada de forma solidária.

Esse tipo de feedback equilibrado cria uma experiência de feedback e revisão entre pares de qualidade.

Dito isso, como esses parágrafos curtos de texto podem ter um impacto maior na sua equipe?

Como o feedback da avaliação pelos colegas melhora o desempenho de toda a equipe

As avaliações entre pares não são apenas uma questão de marcar caixas - é um processo que afeta significativamente o desempenho da sua equipe.

Vamos explorar como o feedback significativo estimula a melhoria em áreas-chave:

Liderança

As avaliações dos colegas ajudam a identificar qualidades de liderança, como habilidades claras de comunicação, delegação correta e capacidade de inspirar os outros.

Elas também destacam áreas em que um líder atual ou futuro poderia melhorar, como fornecer feedback construtivo aos colegas ou cultivar um processo de tomada de decisão inclusivo.

Exemplo de feedback de colegas para liderança:"Michael, suas habilidades de liderança são excepcionais e você fornece excelente orientação aos membros da sua equipe. Para desenvolver ainda mais suas habilidades de liderança, considere a possibilidade de fornecer feedback e orientação específicos aos membros de sua equipe. Isso os ajudará a crescer profissionalmente e a contribuir efetivamente para o sucesso da equipe."

Trabalho em equipe

O feedback dos colegas é excelente para proporcionar um ambiente de trabalho abrangente. Ele reconhece as boas habilidades de colaboração e, ao mesmo tempo, identifica áreas que precisam ser melhoradas, como barreiras de comunicação ou distribuição desigual da carga de trabalho dentro da equipe.

Exemplo de feedback dos colegas para aprimorar o trabalho em equipe: "A maneira como as equipes de design e desenvolvimento colaboraram no novo aplicativo foi fantástica. As atualizações regulares de comunicação e a clara responsabilidade pelas tarefas garantiram que todos contribuíssem igualmente para o projeto. Talvez seja benéfico implementar uma estrutura de comunicação semelhante em futuros projetos multifuncionais."

Resolução de problemas

Observar a abordagem de um colega em relação aos desafios pode oferecer novas perspectivas e levar a um processo eficiente de solução de problemas para a equipe. Use um ferramenta de feedback do funcionário para incentivar os colegas a compartilhar as melhores práticas e aprender com as experiências uns dos outros.

Exemplo de feedback dos colegas para solução de problemas: "As habilidades analíticas do John foram inestimáveis quando encontramos um problema técnico com o novo software. Sua abordagem sistemática para a solução de problemas nos ajudou a identificar a causa principal de forma rápida e eficiente. Sugiro que ele compartilhe sua estratégia com a equipe durante uma sessão de treinamento; isso beneficiaria a todos."

O poder do feedback positivo da avaliação pelos pares

O feedback positivo é um potente motivador. Ele reforça o bom trabalho, aumenta o moral e cria um senso de realização. Em suma, a revisão positiva dos colegas contribui para o bem-estar dos funcionários e para a formação de equipes. Veja como:

**Retenção de funcionários **Sentir-se valorizado pelos colegas aumenta a satisfação no trabalho e mantém os funcionários por um período mais longo

**Sentir-se valorizado pelos colegas aumenta a satisfação no trabalho e mantém os funcionários por um período mais longo **Motivação: o fato de ser reconhecido motiva os funcionários a manter níveis de alto desempenho e a se esforçar para melhorar continuamente

Formação de equipe: O feedback positivo cria um ambiente de apoio em que os colegas comemoram os sucessos uns dos outros e permanecem motivados a se destacar

O que é um bom exemplo de feedback positivo?

**Cenário: feedback positivo quando um funcionário toma a iniciativa

Exemplo de feedback: "Jakub, obrigado por seus esforços extras no projeto do cliente. Você fez um trabalho incrível e seu empenho não passou despercebido. Continue com o bom trabalho."

Esse é um excelente exemplo de feedback positivo por vários motivos:

Especificidade: O feedback é específico para um projeto ou tarefa em que o funcionário trabalhou, deixando claro o que o funcionário fez bem

O feedback é específico para um projeto ou tarefa em que o funcionário trabalhou, deixando claro o que o funcionário fez bem Reconhecimento do esforço: O feedback reconhece os esforços extras do funcionário, mostrando que seu trabalho árduo é valorizado

O feedback reconhece os esforços extras do funcionário, mostrando que seu trabalho árduo é valorizado Toque pessoal: A mensagem é personalizada, dirigindo-se diretamente ao funcionário e expressando gratidão pelo seu trabalho

A mensagem é personalizada, dirigindo-se diretamente ao funcionário e expressando gratidão pelo seu trabalho Tom positivo: O feedback mantém um tom positivo, concentrando-se nos pontos fortes e nas realizações do funcionário, e não nos pontos fracos ou nas áreas a serem melhoradas.

Exemplos adicionais de feedback positivo dos colegas na vida incluem:

Reconhecer um colega de trabalho por sua forte ética de trabalho

por sua forte ética de trabalho Elogiar alguém por tomar iniciativas

por tomar iniciativas Expressar gratidão por um gesto de ajuda

A essência da crítica construtiva no feedback da avaliação por pares

A crítica construtiva envolve um feedback honesto que destaca as áreas de melhoria e, ao mesmo tempo, é respeitoso e orientado para a solução. Fazer críticas construtivas com educação é fundamental; no entanto, às vezes, sem saber, parecemos indelicados.

Aqui estão algumas coisas que você deve considerar para fazer com que seu feedback soe menos crítico e mais prático e respeitoso:

Concentre-se no comportamento, não na pessoa Em vez de: "Você sempre chega atrasado às reuniões."

"Você sempre chega atrasado às reuniões." Tente: "Percebi que você tem chegado atrasado às últimas reuniões. Há algo em que eu possa ajudar para garantir que você chegue no horário?" Use declarações do tipo "eu " Em vez de: "Essa apresentação foi confusa."

"Essa apresentação foi confusa." Tente: "Achei algumas seções da apresentação difíceis de acompanhar. Talvez adicionar alguns recursos visuais ou explicações mais claras pudesse ajudar." Seja específico e dê exemplos Em vez de: "Seu trabalho precisa ser melhorado."

"Seu trabalho precisa ser melhorado." Tente: "Houve alguns erros de digitação e inconsistências de formatação em seu relatório recente. Será útil se você passar uma hora revisando seu trabalho antes de enviá-lo." Ofereça soluções e sugestões Em vez de: "Isso poderia ter sido melhor."

"Isso poderia ter sido melhor." Tente: "Acho que essa abordagem poderia ser mais eficaz se você considerasse [sua sugestão]. Você estaria disposto a experimentá-la?" *Mantenha um tom positivo e respeitoso Use um tom amigável e encorajador durante toda a conversa Evite linguagem acusatória ou linguagem corporal negativa Concentre-se no futuro e na melhoria * Em vez de: "Por que você fez isso dessa forma?" * Tente: "Daqui para frente, vamos abordar o assunto dessa maneira para obter resultados ainda melhores." Esteja aberto ao feedback: Lembre-se de que o objetivo é ajudar a pessoa a melhorar, portanto, seja receptivo à resposta dela e esteja aberto a discutir a perspectiva dela

Qual é um bom exemplo de crítica construtiva?

Cenário: Um membro da equipe constantemente perde prazos e você quer discutir esse problema com ele sem parecer mandão.

Exemplo de feedback: "Percebi que você tem perdido os prazos dos projetos. Daqui para frente, sugiro que você crie um cronograma descrevendo as etapas e acompanhando seu progresso à medida que avança no projeto. Além disso, você pode configurar lembretes e prioridades para as tarefas no ClickUp para garantir que as tarefas de alta prioridade sejam concluídas no prazo."

Esse exemplo é uma boa ilustração de crítica construtiva por vários motivos:

Especificidade: O feedback é específico sobre o problema e ajuda o destinatário a entender o que precisa ser melhorado

O feedback é específico sobre o problema e ajuda o destinatário a entender o que precisa ser melhorado Foco em melhorias futuras: O feedback fornece sugestões concretas de melhoria, como a criação de um cronograma e a definição de lembretes. Isso dá ao destinatário um caminho claro a ser seguido para melhorar

O feedback fornece sugestões concretas de melhoria, como a criação de um cronograma e a definição de lembretes. Isso dá ao destinatário um caminho claro a ser seguido para melhorar Uso de afirmações do tipo "eu" e foco no comportamento: O feedback se concentra em melhorar o desempenho do destinatário em vez de atacar seu caráter. Ele enfatiza a necessidade de um melhor gerenciamento do tempo e fornece conselhos práticos sobre como alcançá-lo

O feedback se concentra em melhorar o desempenho do destinatário em vez de atacar seu caráter. Ele enfatiza a necessidade de um melhor gerenciamento do tempo e fornece conselhos práticos sobre como alcançá-lo Tonalidade positiva: O tom do feedback é de apoio e ajuda, com o objetivo de ajudar o destinatário a melhorar, em vez de simplesmente criticar

O tom do feedback é de apoio e ajuda, com o objetivo de ajudar o destinatário a melhorar, em vez de simplesmente criticar Equilíbrio: O feedback equilibra os aspectos positivos e negativos, reconhecendo os esforços do destinatário e fornecendo orientação construtiva para aprimoramento

Cinco exemplos de feedback construtivo de colegas para pessoas de alto desempenho

"Embora seus relatórios sejam consistentemente precisos, considere a possibilidade de explorar ferramentas de visualização de dados para torná-los ainda mais impactantes." "Você é um bom apresentador, mas sua apresentação poderia ser mais envolvente se você incorporasse elementos de narração de histórias." "Você tem excelentes habilidades de resolução de problemas. Assumir outras funções de liderança em projetos futuros permitiria que você desenvolvesse ainda mais seu potencial." _ "Você é um bom apresentador, mas sua apresentação poderia ser mais envolvente se incorporasse elementos de narração "Suas habilidades técnicas são excelentes. Ser mentor de um membro júnior da equipe poderia ajudá-lo a refinar suas habilidades de comunicação e colaboração." "Você é uma pessoa altamente motivada. Buscar desafios adicionais o ajudará a expandir seu conjunto de habilidades e a manter seu trabalho estimulante."

Reflexão da avaliação entre pares em diferentes cenários

O feedback dos colegas é valioso em qualquer cenário ou local de trabalho que envolva colaboração, resolução de conflitos ou tomada de decisões consensuais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de feedback dos colegas em diferentes cenários.

Colaboração

O feedback dos colegas pode reconhecer o sucesso do trabalho em equipe e sugerir melhorias na comunicação ou no gerenciamento de projetos durante os esforços de colaboração.

Exemplo de feedback envolvendo pontos fortes: "Agradeço sua disposição em compartilhar sua experiência e colaborar neste projeto. Suas percepções e sugestões foram inestimáveis."

Exemplo de feedback envolvendo áreas de melhoria: "Embora eu admire seu espírito colaborativo, vamos tentar não interromper os outros quando estiverem falando. Todos terão a chance de falar, mas um por um."

Resolução de conflitos

A resolução entre pares resulta em um ambiente de trabalho positivo em vez de alimentar conflitos. O feedback dos colegas pode ajudar nas estratégias de resolução de conflitos, destacar a comunicação eficaz e sugerir abordagens para futuros desentendimentos.

Exemplo de feedback envolvendo pontos fortes: "Fiquei impressionado com sua capacidade de manter a calma e a calma durante o recente desentendimento. Você ouviu ativamente as diferentes perspectivas e lidou muito bem com a situação."

Exemplo de feedback envolvendo áreas de melhoria: "Você lidou bem com o conflito de modo geral. Mas percebi que, às vezes, você parecia hesitante em expressar sua opinião. É importante sentir-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e preocupações em situações de conflito. Eu o protejo!"

Tomada de decisão por consenso

O feedback pode se concentrar na contribuição de um indivíduo para as discussões, oferecendo sugestões para melhor articulação de ideias ou ouvindo ativamente as perspectivas dos outros.

Exemplos de feedback envolvendo pontos fortes: "Sua capacidade de ouvir diversos pontos de vista e considerar diferentes opções foi crucial para chegarmos a um consenso sobre essa decisão. Você nos ajudou a encontrar uma solução que atendesse às necessidades de todos."

Exemplos de feedback envolvendo áreas de aprimoramento: "Senti que, às vezes, você teve dificuldades para resumir os pontos principais e garantir que todos estivessem na mesma página. Pode ser útil usar recursos visuais ou resumos claros para facilitar a formação de consenso."

Usando feedback de 360 graus no processo de avaliação pelos pares feedback de 360 graus é uma abordagem abrangente que incorpora feedback de várias fontes, incluindo colegas, gerentes, subordinados e até mesmo clientes (se aplicável).

Benefícios do uso do feedback de 360 graus na avaliação por pares

Fornece uma visão mais holística: Incorpora várias perspectivas de diversas partes interessadas

Incorpora várias perspectivas de diversas partes interessadas Reduz a parcialidade: Diminui o impacto da parcialidade ou do favoritismo individual na avaliação geral

Diminui o impacto da parcialidade ou do favoritismo individual na avaliação geral Incentivaautoavaliação: Os funcionários podem ver como seu desempenho é percebido de diferentes ângulos

Desvantagens do uso do feedback de 360 graus

Consome tempo: A coleta de feedback de várias fontes pode ser um processo demorado

A coleta de feedback de várias fontes pode ser um processo demorado Potencial para problemas de anonimato: Se o anonimato não for garantido, os funcionários podem hesitar em oferecer oupedir feedback honesto ### Como o ClickUp facilita o feedback de 360 graus na avaliação por pares

Se você é um profissional de RH em uma empresa em crescimento, sabe como é difícil reunir e transformar as avaliações dos colegas em dados e, depois, em relatórios. Alguma vez você já desejou uma tecnologia para ajudar no gerenciamento eficaz do feedback?

Muito bem! Você já experimentou o ClickUp? 😬

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos de ponta a ponta que apresenta ferramentas, modelos e recursos para facilitar o feedback 360° entre os membros da equipe.

Vamos ver como o ClickUp ajuda a implementar processos eficazes de feedback de revisão por pares.

Formulários personalizáveis

O Form View do ClickUp facilita a organização, a interpretação e o gerenciamento de formulários de feedback de colegas em um único local Visualização de formulário do ClickUp permite que você crie pesquisas dinâmicas para obter feedback dos colegas. Considere-o como um hub central para armazenar todos os dados de feedback de 360 graus. Você pode escolher entre sua extensa galeria de modelos de formulários ou criar formulários personalizados que incluem:

Escalas de classificação: Avalie o desempenho em critérios específicos usando escalas como "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente

Avalie o desempenho em critérios específicos usando escalas como "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente Perguntas de múltipla escolha: Oferecer opções predefinidas para feedback sobre habilidades ou comportamentos

Oferecer opções predefinidas para feedback sobre habilidades ou comportamentos Perguntas abertas: Permitir que os colegas forneçam feedback detalhado e específico com suas próprias palavras

Use a lógica condicional para ajustar o formulário com base nas respostas do destinatário de forma dinâmica

Campos personalizados

O ClickUp permite adicionar campos personalizados aos seus formulários, capturando dados específicos para suas necessidades. Os exemplos incluem:

Nome do revisor: Mantenha o anonimato, se desejar

Mantenha o anonimato, se desejar Relacionamento com o funcionário: Especifique se o revisor é um colega, subordinado direto ou gerente

Especifique se o revisor é um colega, subordinado direto ou gerente Departamento: Categorizar o feedback com base no departamento do revisor

Automação

O ClickUp permite que você automatize os processos de feedback usando a lógica condicional. Use-o para:

Distribuir formulários aos revisores ao iniciar um ciclo de revisão

aos revisores ao iniciar um ciclo de revisão Enviar lembretes por e-mail para que os formulários sejam preenchidos antes dos prazos

para que os formulários sejam preenchidos antes dos prazos Transferir dados de formulários preenchidos diretamente para seu CRM ou Google Sheets para facilitar a análise (o ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos)

Distribua formulários e envie lembretes de acompanhamento para concluir as avaliações no prazo usando automação

Como escrever um feedback de colega: O que fazer e o que não fazer

Escrever um feedback eficaz para a avaliação de colegas pode parecer como navegar em um campo minado.

Aqui estão alguns pontos cruciais dicas de avaliação de desempenho para funcionários para conquistar o feedback da avaliação dos colegas:

Dos

Preparar perguntas e fazer anotações de feedback: Bloco de notas do ClickUp é um ótimo aliado para anotar todas as perguntas necessárias para sua rodada de feedback

Bloco de notas do ClickUp é um ótimo aliado para anotar todas as perguntas necessárias para sua rodada de feedback Concentre-se em comportamentos específicos: Evite declarações vagas. Em vez disso, useDocumentos do ClickUp para compilar exemplos específicos que ilustrem o comportamento que você está abordando

Evite declarações vagas. Em vez disso, useDocumentos do ClickUp para compilar exemplos específicos que ilustrem o comportamento que você está abordando Seja claro e conciso: Vá direto ao ponto. Cérebro ClickUp oferece sugestões baseadas em IA para ajudá-lo a criar um feedback claro e conciso no Docs

Vá direto ao ponto. Cérebro ClickUp oferece sugestões baseadas em IA para ajudá-lo a criar um feedback claro e conciso no Docs Ofereça soluções: Não se limite a apontar os problemas. Nos documentos do ClickUp, sugira ações específicas que o colega pode tomar para melhorar junto com a crítica construtiva

Não se limite a apontar os problemas. Nos documentos do ClickUp, sugira ações específicas que o colega pode tomar para melhorar junto com a crítica construtiva Seja respeitoso: Mantenha um tom profissional e positivo durante todo o feedback. Visualização do bate-papo do ClickUp permite conversas casuais juntamente com feedback formal, incentivando umaambiente de trabalho positivo *Foco no futuro e no aprimoramento: O objetivo do feedback é ajudar a pessoa a se desenvolver em vez de ficar remoendo os erros do passado. Metas do ClickUp permitem que você e os membros da sua equipe definam metas SMART com base no feedback fornecido de forma colaborativa

O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar o processo de integração de novos funcionários.

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp garante uma transição tranquila para os novos membros da equipe. Defina metas claras alinhadas com os objetivos da sua equipe e da empresa. Acompanhe facilmente o progresso com status e marcos personalizados.

Identifique as habilidades e os comportamentos essenciais necessários para prosperar em sua nova função. Este modelo capacita os novos contratados e os candidatos a emprego a se destacarem em seus primeiros 90 dias. Faça o download deste modelo Don'ts

Personalidades de ataque: Concentre-se no comportamento, não na pessoa. O ClickUp Docs mantém o foco no objetivo, fornecendo uma plataforma para exemplos e sugestões específicos

Concentre-se no comportamento, não na pessoa. O ClickUp Docs mantém o foco no objetivo, fornecendo uma plataforma para exemplos e sugestões específicos Usar linguagem vaga: Evitar frases vagas. O ClickUp Brain pode sugerir uma linguagem clara e acionável para reforçar seu feedback

Evitar frases vagas. O ClickUp Brain pode sugerir uma linguagem clara e acionável para reforçar seu feedback Ser acusatório ou julgador: Enquadrar o feedback de forma construtiva. O Chat View do ClickUp permite conversas abertas e honestas para esclarecer quaisquer preocupações antes de finalizar o feedback no Docs

Enquadrar o feedback de forma construtiva. O Chat View do ClickUp permite conversas abertas e honestas para esclarecer quaisquer preocupações antes de finalizar o feedback no Docs Ofereça conselhos não solicitados: Limite-se às áreas relevantes. Campos personalizados do ClickUp dentro do Docs permitem que você adapte o feedback a áreas de desempenho específicas

Limite-se às áreas relevantes. Campos personalizados do ClickUp dentro do Docs permitem que você adapte o feedback a áreas de desempenho específicas Esqueça o acompanhamento: Use o Chat View do ClickUp ou os comentários no Docs para agendar discussões de acompanhamento e acompanhar o progresso das metas definidas com base no feedback

Benefícios de usar o ClickUp para feedback de colegas:

Processo simplificado: Gerencie todo o processo de revisão por pares em uma plataforma centralizada

Gerencie todo o processo de revisão por pares em uma plataforma centralizada Organização aprimorada: Organize o feedback de forma clara e acessível em uma única plataformasoftware de avaliação de desempenho *Colaboração aprimorada: Usar um software deferramenta de comunicação no local de trabalho facilita a discussão sobre o feedback

Para ajudá-lo a coletar feedback, o ClickUp oferece modelos pré-criados para formulários de feedback de funcionários e avaliações de desempenho.

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

As avaliações de desempenho não precisam ser uma dor de cabeça que consome muito tempo. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp simplifica o processo, permitindo que você escreva avaliações concisas e orientadas para a ação.

Analise o desempenho com códigos personalizados, defina metas claras com cronogramas e obtenha feedback valioso de 360 graus de colegas e gerentes.

Esse modelo abrangente fornece todas as ferramentas de que você precisa para realizar avaliações rápidas, eficazes e sem complicações. Aqui estão mais algumas modelos de avaliação de desempenho para ajudá-lo a escolher o que melhor se adapta ao seu caso de uso. Faça o download deste modelo

Formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar o feedback do cliente e organizar os dados do cliente em um só lugar.

Modelo de formulário de feedback do ClickUp ajuda você a criar pesquisas direcionadas, coletar dados perspicazes sobre os clientes e analisar rapidamente as respostas. Esse modelo permite que você colete feedbacks valiosos que alimentam decisões de produtos mais inteligentes e criam uma abordagem centrada no cliente em sua empresa. Faça o download deste modelo

Eleve a experiência de feedback da avaliação por pares da sua equipe

O feedback da avaliação pelos pares é uma ferramenta poderosa para a melhoria contínua e o desenvolvimento dos funcionários.

Compreender os diferentes tipos de exemplos de feedback, seu impacto em áreas-chave e as práticas recomendadas para a entrega pode ajudar a estabelecer um processo bem-sucedido de avaliação entre pares.

Um sistema de avaliação pelos pares bem-sucedido depende de comunicação contínua e reforço positivo. Uma cultura de comunicação aberta e crítica construtiva pode realmente liberar o poder de dar feedback de avaliação pelos pares.

O ClickUp oferece recursos valiosos para simplificar o processo, gerenciar o feedback de forma eficaz e capacitar os funcionários a atingir seu potencial máximo. Registre-se gratuitamente e simplifique seu processo de feedback dos colegas!