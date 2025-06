as 10 melhores alternativas e concorrentes do Perfex CRM em 2025

Você sabia que 61% das pequenas e médias empresas (PMEs) atribuem ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) a retenção de clientes?

Os CRMs são soluções poderosas para as empresas gerenciarem os dados dos clientes e melhorarem o relacionamento com eles. Entre essas soluções, o Perfex CRM se estabeleceu como um nome de destaque no setor.

Mas o Perfex CRM não é a opção certa para todos.

Os usuários frequentemente citam sua curva de aprendizado íngreme e opções limitadas de personalização como pontos negativos significativos. A interface pode ser difícil de navegar, prejudicando a produtividade, especialmente para empresas que exigem um sistema mais intuitivo e flexível.

Mesmo que o Perfex CRM ofereça uma variedade de recursos, alguns usuários acham que ele carece de automação avançada e recursos de IA, que estão se tornando cada vez mais importantes nas ferramentas modernas de CRM.

Apesar dessas desvantagens, o Perfex CRM ainda é uma plataforma robusta que pode aumentar a produtividade, simplificando o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Mas para aqueles que consideram suas limitações muito restritivas, existem inúmeras alternativas que oferecem maior facilidade de uso, personalização mais abrangente e funcionalidades de IA de ponta.

Neste artigo, exploraremos várias opções de software de CRM, com foco em alternativas que abordam os pontos fracos específicos associados ao Perfex CRM. Abordaremos o que procurar em uma alternativa ao Perfex CRM e ajudaremos você a decidir quais ferramentas de IA para CRM melhorarão melhor seus relacionamentos com os clientes.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Perfex CRM?

Ao considerar alternativas ao Perfex CRM, avalie-as com base na sua estratégia de CRM e nas suas metas de vendas. Procure soluções que permitam adaptar o CRM às necessidades da sua empresa.

Recursos avançados de relatórios e análises também são necessários para acompanhar e analisar o desempenho das vendas de maneira eficaz.

Aqui estão os principais elementos a serem considerados na melhor alternativa ao Perfex CRM:

Personalização: procure alternativas como SuiteCRM e Odoo, que oferecem amplas opções de personalização para módulos, campos e fluxos de trabalho

Integração: procure uma boa alternativa que se integre a outras ferramentas e softwares que sua empresa já utiliza. Por exemplo, o ClickUp e o HubSpot oferecem integrações abrangentes com várias ferramentas de marketing e vendas, permitindo uma abordagem mais unificada para o gerenciamento do relacionamento com o cliente

Automação: Os recursos de automação ajudam a organizar tarefas e fluxos de trabalho repetitivos. Ferramentas como Pipedrive ou Insightly oferecem recursos avançados de automação para otimizar os processos de vendas e atingir as metas de vendas com mais eficiência

Relatórios e análises: Escolha soluções de CRM como o SugarCRM, que oferecem recursos abrangentes de relatórios e análises para acompanhar as principais métricas de desempenho e obter insights valiosos para a tomada de decisões baseadas em dados

Acessibilidade móvel : certifique-se de que a alternativa oferece acessibilidade móvel, permitindo que sua equipe de vendas acesse os dados do CRM e conclua tarefas em qualquer lugar

IA e análise preditiva: Considere alternativas que aproveitem a IA e a análise preditiva para melhorar a previsão de vendas e o gerenciamento de leads. Um exemplo é o Copper CRM, que oferece insights baseados em IA para estratégias de vendas mais eficazes

Uma solução de CRM abrangente e completa pode oferecer todos os recursos essenciais acima e aprimorá-los com recursos adicionais para tornar seu ciclo de vendas mais tranquilo.

As 10 melhores alternativas ao Perfex CRM

Descobrir a solução de CRM certa pode transformar a forma como você gerencia o relacionamento com os clientes e impulsiona as vendas.

Vamos explorar as 10 melhores alternativas ao Perfex CRM em 2024.

1. ClickUp

Você está procurando uma maneira eficiente de gerenciar seus contatos?

Mantenha suas ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM em uma única plataforma, ClickUp

O ClickUp oferece um sistema bem estruturado para organizar informações de clientes, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerenciamento de projetos e necessidades de CRM.

Classifique o trabalho em tarefas fáceis de gerenciar com o ClickUp Hierarchy

Para começar, a Hierarquia de Projetos do ClickUp ajuda você a organizar seu trabalho por departamentos, equipes, projetos e campanhas e, em seguida, ampliar a visão para obter uma visão holística de todas as atividades em andamento. Pense nisso como uma visão panorâmica de todo o fluxo de trabalho da sua organização, ajudando você a identificar gargalos e otimizar processos.

Na parte superior, o Espaço de Trabalho é o recipiente abrangente para todos os projetos e tarefas. Dentro do Espaço de Trabalho, você pode criar Espaços dedicados a diferentes equipes ou funções. Cada Espaço contém Pastas que abrigam Listas e, dentro dessas Listas, você pode gerenciar tarefas que representam negócios individuais ou interações com clientes.

O recurso Campos personalizados permite armazenar informações dos clientes, desde detalhes de contato e informações da empresa até notas e tags personalizadas. Isso garante que todos os dados necessários sejam facilmente acessíveis e organizados, ajudando você a acompanhar todas as interações e detalhes dos clientes.

Gerencie fluxos de trabalho usando status personalizados

Simplifique seus processos e fluxos de trabalho de CRM com o software de gerenciamento de projetos CRM da ClickUp

Gerenciar seu funil de vendas pode ser desafiador, mas o ClickUp simplifica esse processo com seus recursos robustos de gerenciamento de fluxo de trabalho. Você pode definir etapas claras em seu funil de vendas usando os status personalizados do ClickUp para suas listas.

Por exemplo, você pode ter status como "Novo lead", "Contatado", "Em negociação", "Venda fechada" e "Venda perdida". Isso ajuda a visualizar o andamento das negociações e identificar possíveis gargalos.

Já teve dificuldade em manter sua equipe responsável e garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo? O ClickUp permite atribuir tarefas relacionadas a negócios específicos aos membros da equipe e definir prazos usando Responsáveis e Datas de Vencimento.

Acompanhe tarefas importantes e prazos de projetos com o ClickUp Due Dates

Definir prazos mantém todos em dia, garantindo acompanhamentos oportunos e avanços no funil de vendas. Por exemplo, uma tarefa de acompanhamento de um lead pode ser atribuída a um representante de vendas com um prazo para garantir uma ação imediata. Esse recurso garante que todos saibam suas responsabilidades e prazos, mantendo seu funil de vendas avançando sem problemas.

Comunique-se com clareza usando os formulários, a visualização de bate-papo e os ClickApps do ClickUp

A comunicação e a colaboração eficazes estão no centro das capacidades de qualquer CRM, e o ClickUp se destaca nessa área.

A visualização de chat do ClickUp aprimora a colaboração em tempo real, garantindo que todos estejam em sintonia. Você pode discutir negócios, compartilhar atualizações e colaborar dentro da sua configuração de CRM.

Simplifique a comunicação da equipe com a visualização de bate-papo do ClickUp

Com o recurso Form View do ClickUp, você pode criar formulários personalizados para capturar informações de leads, feedback ou consultas de clientes, simplificando a coleta de dados. Quando um formulário é enviado, ele cria automaticamente uma tarefa com todos os dados preenchidos, garantindo que nenhum lead seja perdido.

Colete informações e simplifique a criação de tarefas com os formulários ClickUp

Você pode anexar documentos importantes, como propostas profissionais e contratos, diretamente às tarefas com apenas alguns cliques usando o ClickUp Docs. Isso mantém todas as informações relacionadas em um só lugar. Os comentários das tarefas mantêm a comunicação organizada e facilmente acessível a todos os membros da equipe, para que nada seja esquecido. Por exemplo, os membros da equipe podem discutir estratégias de negociação dentro de uma tarefa dedicada a um negócio específico.

Você pode melhorar ainda mais sua comunicação com o ClickApps.

Envie e receba e-mails diretamente das tarefas com o Email ClickApp

O Email ClickApp permite que você gerencie a comunicação por e-mail com leads e clientes diretamente no ClickUp. Essa integração garante que todos os seus e-mails sejam vinculados a tarefas relevantes, fornecendo um histórico completo de comunicação em um piscar de olhos.

Entenda seus dados de vendas com as visualizações e painéis do ClickUp

Compreender os seus dados de vendas é fundamental para tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento do negócio. As visualizações do ClickUp permitem-lhe filtrar e priorizar os seus dados de CRM de forma eficaz. Quer prefira a visualização em lista, em calendário ou num quadro Kanban, o ClickUp permite-lhe personalizar o seu espaço de trabalho de acordo com as suas necessidades.

Criar painéis no ClickUp melhora seu fluxo de trabalho. Você pode acompanhar métricas importantes, como taxas de conversão de leads, saúde do pipeline de vendas e desempenho da equipe.

Visualize sua produtividade de vendas usando os painéis do ClickUp

Além disso, os painéis do ClickUp são altamente personalizáveis, permitindo adicionar widgets que exibem dados e visualizações em tempo real. Isso ajuda a identificar tendências e fazer ajustes estratégicos nos seus processos de vendas.

Imagine ter todas essas informações ao seu alcance, permitindo que você identifique tendências, avalie o sucesso e identifique áreas que precisam ser melhoradas!

Comece com o modelo de CRM ClickUp

Não sabe por onde começar? O ClickUp facilita com sua ampla variedade de modelos de CRM e integrações de terceiros.

Baixe este modelo Construa relacionamentos com seus clientes potenciais e atuais com o modelo de CRM ClickUp

Por exemplo, o modelo ClickUp CRM fornece uma estrutura organizada para gerenciar suas atividades de CRM. Esse recurso de CRM ajuda você a acompanhar leads e oportunidades com pipelines, organizar informações de contato em um banco de dados central e priorizar tarefas por estágio de vendas para um gerenciamento melhor.

Você também pode aprimorar sua experiência com CRM com os recursos pessoais do ClickUp, que permitem personalizar seu fluxo de trabalho para atender às suas necessidades específicas.

Mas isso não é tudo! Com modelos de relatórios de vendas e ferramentas de mapeamento de processos, o ClickUp oferece insights valiosos para impulsionar o crescimento e atingir suas metas de vendas. Ao consolidar todos os dados dos clientes em uma plataforma acessível, o ClickUp permite que você tome decisões informadas e aproveite novas oportunidades.

Com o ClickUp, você não só tem um repositório para dados de contato, mas também uma plataforma unificada e rica em recursos, onde pode aproveitar esses dados para tomar decisões estratégicas e impulsionar o crescimento dos negócios.

Melhores recursos do ClickUp

Crie, atribua e acompanhe tarefas facilmente para indivíduos ou equipes de vendas

Organize leads, contatos e negócios com listas dedicadas do ClickUp

Visualize os pipelines de negócios atribuindo etapas claras para cada lista

Use a Visualização de Chat do ClickUp para colaboração em tempo real e discussão dentro da sua configuração de CRM

Crie status exclusivos e codificados por cores para se adequar ao seu fluxo de trabalho e garantir um gerenciamento tranquilo do seu pipeline de vendas

Capture dados vitais dos clientes , como detalhes de contato, preferências e estágios de negociação, sem esforço

Personalize seu espaço de trabalho com várias visualizações, como Lista, Calendário e Kanban, para filtrar e priorizar seus dados de CRM

Acompanhe métricas importantes, como taxas de conversão de leads e desempenho da equipe, com painéis personalizáveis

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a ampla gama de recursos do ClickUp um pouco confusa, exigindo algum tempo para entender e usar todos os recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/usuário por mês

Negócios : US$ 12/usuário por mês

Empresa : Entre em contato para obter preços

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Hubspot CRM

via HubSpot CRM

O HubSpot CRM é uma poderosa plataforma de gestão de relacionamento com o cliente que oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo a gerenciar as interações com os clientes de maneira eficaz.

Uma das primeiras coisas que você notará no HubSpot CRM é sua interface intuitiva. Seu painel de vendas oferece uma visão panorâmica de todo o seu funil de vendas, permitindo que você acompanhe o desempenho individual e da equipe. Ele fornece visibilidade em tempo real das principais atividades de vendas para identificar gargalos e otimizar seu processo de vendas.

Você também pode acompanhar as negociações em todas as etapas do processo de vendas. O painel permite que você veja em que ponto cada negociação se encontra, sua etapa e quais ações são necessárias a seguir.

Gerenciar seu funil de vendas é fácil com a funcionalidade de arrastar e soltar do HubSpot. Você pode facilmente mover negócios entre estágios arrastando e soltando-os para acompanhar visualmente o progresso e gerenciar seu processo de vendas com o mínimo de esforço.

As ferramentas de previsão da HubSpot oferecem uma visão abrangente do seu pipeline, permitindo que você monitore o progresso em relação às suas metas de vendas. Você pode gerar relatórios para acompanhar métricas importantes, como cumprimento de cotas e tendências mensais, para obter insights valiosos sobre o desempenho das suas vendas.

O HubSpot integra-se a mais de 1.500 aplicativos e ferramentas de terceiros, permitindo que você aprimore ainda mais seus recursos de CRM. Essas integrações podem ajudar a automatizar fluxos de trabalho, otimizar a comunicação e melhorar a eficiência.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Armazene e organize facilmente as informações de contato dos clientes

Automatize tarefas repetitivas, como acompanhamento de e-mails e entrada de dados, para economizar tempo

Obtenha informações valiosas sobre o desempenho das suas vendas e o comportamento dos clientes com ferramentas de análise e relatórios robustos, incluindo previsões de negócios, atividades de vendas, métricas de produtividade e saúde do pipeline

Obtenha centenas de integrações HubSpot

Limitações do HubSpot CRM

Os preços podem ser muito altos, especialmente para startups que procuram um software de CRM

O CRM tem opções de personalização limitadas em comparação com algumas outras plataformas

Preços do HubSpot CRM

Gratuito : Funcionalidade limitada

Plataforma profissional para clientes : US$ 1.200/mês para 5 usuários

Plataforma para clientes empresariais: US$ 4.000/mês para 7 usuários

Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Copper CRM

via Copper CRM

O Copper CRM, anteriormente conhecido como ProsperWorks, é uma plataforma popular de gestão de relacionamento com o cliente que se integra perfeitamente ao Google Workspace. Isso o torna a escolha perfeita para usuários que desejam acessar dados de CRM diretamente da caixa de entrada do Gmail.

O Copper CRM também oferece recursos robustos de gerenciamento de contatos, facilitando para as empresas armazenarem e organizarem as informações dos clientes. A seção Detalhes de contato é particularmente útil. Ela permite armazenar informações essenciais, como IDs de e-mail, números de telefone e endereços, tudo em um só lugar.

O recurso Registro de Atividades rastreia automaticamente as interações e atualizações em tempo real, facilitando o acompanhamento das comunicações e do histórico dos clientes. Por exemplo, os recursos de automação do fluxo de trabalho podem otimizar o processo de acompanhamento enquanto você trabalha em uma campanha de vendas.

Com essa ferramenta, você pode configurar gatilhos para atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento aos membros da equipe sempre que um novo lead for adicionado. Isso não só economiza tempo, mas também garante que nenhum lead seja esquecido.

O recurso Custom Pipelines permite que você crie e gerencie processos de vendas visualmente, definindo claramente etapas como Contatado, Qualificado e Negociação. Essas ferramentas, juntas, aumentam a eficiência e a produtividade das vendas, ajudando você a se concentrar em fechar negócios em vez de gerenciar tarefas rotineiras.

Melhores recursos do Copper CRM

Organize tarefas, prazos e membros da equipe com eficiência, tudo em um só lugar

Distribua e acesse facilmente documentos relacionados a projetos, melhorando a colaboração e a comunicação dentro da sua equipe

Visualize o fluxo de trabalho, priorize tarefas e acompanhe o progresso de forma eficaz usando os cartões Kanban

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo, minimizar erros e melhorar a experiência do cliente

Acompanhe os pontos de contato com os clientes e feche negócios

Limitações do Copper CRM

O aplicativo móvel não possui alguns recursos disponíveis na versão para desktop, limitando a funcionalidade para usuários em trânsito

Preços do Copper CRM

Básico : US$ 29/usuário por mês

Profissional : US$ 69/usuário por mês

Negócios: US$ 134/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Copper CRM

G2 : 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

O SuiteCRM é uma solução CRM de código aberto para otimizar os processos de vendas, marketing CRM e suporte ao cliente. Com seus 26 módulos, o SuiteCRM oferece ferramentas abrangentes para gerenciar leads, criar modelos de PDF para cotações e faturas, gerar relatórios de CRM e muito mais.

Os usuários podem personalizar o SuiteCRM adicionando ou removendo módulos, renomeando-os e ajustando campos, layouts e relacionamentos para atender às suas necessidades.

Embora o SuiteCRM seja gratuito para baixar e usar sem limitações, as empresas também têm a opção de adquirir uma versão hospedada para implantação baseada em nuvem.

Melhores recursos do SuiteCRM

Agende reuniões, registre chamadas e redija e-mails dentro da plataforma

Acesse uma linha do tempo que exibe todas as interações com cada conta em seu banco de dados de clientes

Defina funções de usuário para limitar o acesso a informações relevantes para a execução do trabalho

Integre o SuiteCRM com mais de 120 aplicativos, incluindo Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp e Telegram

Limitações do SuiteCRM

Documentação limitada sobre os módulos

Pode ficar lento ao trabalhar com grandes bancos de dados

Preços do SuiteCRM

Inicial : £ 100/mês (recomendado para 1 a 10 usuários)

Negócios : £ 400/mês (recomendado para 5 a 50 usuários)

Premium: £ 600/mês (recomendado para 10 a 150 usuários)

Avaliações e comentários sobre o SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

5. Odoo

via Odoo

O Odoo é uma plataforma de CRM de código aberto que ajuda as empresas a organizar e acompanhar os pipelines de clientes para identificar oportunidades de vendas lucrativas.

A plataforma oferece recursos para gerenciamento eficaz de leads, incluindo geração, pontuação e priorização de leads, bem como gerenciamento de contatos de leads e informações relacionadas.

O Odoo também oferece pontuação preditiva de leads para atribuir leads aos membros da equipe com base na probabilidade de conversão.

Além disso, as empresas podem criar bancos de dados de clientes no Odoo para armazenar e analisar as atividades dos clientes e o histórico de correspondência. Com o Partner Complete, as empresas podem expandir automaticamente esses dados e acessar informações mais relevantes sobre a empresa e os clientes.

O Odoo também simplifica a colaboração em equipe por meio do recurso Equipes de Vendas, permitindo que as empresas criem equipes para diferentes pipelines de clientes e as configurem com base em e-mail, metas de faturamento e filtros de domínios.

Melhores recursos do Odoo

Organize e acompanhe facilmente os pipelines de clientes para oportunidades de vendas

Gere, avalie e priorize leads e gerencie contatos de leads

Atribua leads aos membros da equipe com base na probabilidade de conversão

Crie e analise bancos de dados de clientes, acompanhe atividades e correspondências

Limitações do Odoo

A interface do usuário não é otimizada para facilitar a navegação

Opções de personalização limitadas

Preços do Odoo

Gratuito

Padrão : a partir de US$ 31/usuário por mês (cobrado anualmente)

Personalizado: A partir de US$ 45/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Odoo

G2 : 4,1/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 790 avaliações)

6. Kylas Sales CRM

via Kylas Sales CRM

Deseja organizar seus processos de negócios e, ao mesmo tempo, melhorar as interações com os clientes? O Kylas CRM pode ajudar.

Popular por seus recursos robustos de gerenciamento de leads, ele permite rastrear e gerenciar leads e negócios ativos em vários estágios do pipeline. A plataforma oferece flexibilidade na coleta e exibição de dados, com opções personalizáveis para coletar e apresentar dados de maneira eficaz.

O Kylas CRM também possui controles de acesso a dados personalizáveis, garantindo que informações confidenciais sejam protegidas e acessíveis apenas ao pessoal autorizado.

Além de amplos recursos de integração com ferramentas essenciais de negócios, você obtém um aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar com o Kylas Sales CRM.

Os melhores recursos do Kylas Sales CRM

Defina lembretes para acompanhar leads perdidos e o progresso do fechamento de vendas

Monitore o desempenho das vendas em tempo real

Crie vários pipelines com várias etapas para gerenciar diversos fluxos de trabalho e processos de vendas com eficiência

Limitações do Kylas Sales CRM

Modelos de e-mail limitados

Alguns usuários consideram que suas integrações internas são tecnicamente complexas

Preços do Kylas Sales CRM

Embark : Grátis

Elevate : US$ 250/mês (usuários ilimitados)

Exceder: US$ 1.250/mês (usuários ilimitados)

Avaliações e comentários sobre o Kylas Sales CRM

G2 : 4,7/5 (383 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (406 avaliações)

7. Pipedrive

via Pipedrive

O próximo nesta lista das melhores alternativas ao Perfex CRM é o Pipedrive, uma plataforma poderosa concebida para otimizar os processos de vendas. Os impressionantes painéis personalizáveis do Pipedrive oferecem informações visuais sobre o progresso das transações, conversões e previsões de receitas.

Suponha que você seja um gerente de vendas acompanhando várias negociações. Os painéis personalizáveis do Pipedrive podem fornecer uma visão geral rápida do andamento de cada negociação, ajudando você a identificar gargalos e priorizar tarefas com eficiência.

Algumas de suas principais características incluem acompanhamento de negócios em várias etapas, desde o contato inicial até a venda final, e gestão de contatos para armazenar e organizar informações de clientes para um melhor envolvimento.

Seu recurso de relatórios de vendas ajuda você a acessar relatórios de vendas avançados para analisar o desempenho e tomar decisões informadas.

Você também apreciará o Smart Contact Data do Pipedrive, que permite coletar informações de leads da web para identificar oportunidades e priorizar os esforços de vendas.

Melhores recursos do Pipedrive

Sincronize e acompanhe e-mails dentro do software de CRM de vendas

Gere relatórios e obtenha insights sobre o desempenho das vendas

Receba notificações para tarefas e acompanhamentos importantes

Personalize os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades

Limitações do Pipedrive

Os recursos de análise e relatórios são menos robustos em comparação com outras alternativas ao Perfex CRM

Alguns recursos de automação estão ausentes nos planos básicos. Eles não incluem automação de fluxo de trabalho, sincronização de e-mail ou rastreamento de e-mail

Preços do Pipedrive

Essencial : US$ 14/licença por mês

Avançado : US$ 29/licença por mês

Profissional: US$ 59/licença por mês

Potência : US$ 69/licença por mês

Empresa: US$ 99,00/licença por mês

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (2.000 avaliações)

8. Insightly

via Insightly

O Insightly CRM é uma plataforma rica em recursos que oferece funcionalidades avançadas de CRM, tornando-o uma boa alternativa ao Perfex CRM.

Um dos seus principais pontos fortes são os campos e layouts personalizáveis, que permitem adaptar o CRM às suas necessidades específicas. Essa personalização ajuda as empresas a capturar e gerenciar dados relevantes para seus processos exclusivos, garantindo que o CRM esteja alinhado com seu fluxo de trabalho.

Você pode usá-lo para criar perfis detalhados de clientes, incluindo detalhes de contato, interações e pontos de dados personalizados. Essa visão abrangente das informações dos clientes permite que as empresas personalizem suas interações e adaptem sua abordagem a cada cliente.

A ferramenta também permite criar vários pipelines com etapas personalizáveis. Esse recurso oferece uma visão abrangente do processo de vendas, permitindo que as empresas acompanhem as negociações desde a geração do lead até a conversão.

As automações do Insightly simplificam tarefas e fluxos de trabalho repetitivos, ajudando as empresas a se concentrarem em atividades que geram receita. Você pode criar regras de automação com base em gatilhos específicos, como a criação de novos leads ou a mudança de estágio de uma negociação, economizando tempo e melhorando a eficiência.

Além de suas funcionalidades de CRM, o Insightly oferece ferramentas poderosas de gerenciamento de projetos que permitem que as equipes colaborem de forma mais eficaz. Com recursos como gerenciamento de tarefas, acompanhamento de marcos e compartilhamento de arquivos, o Insightly ajuda as equipes a se manterem organizadas e focadas em entregar os projetos dentro do prazo e do orçamento.

O Insightly também se integra a vários aplicativos de terceiros, incluindo clientes de e-mail, ferramentas de automação de marketing e software de contabilidade. Essa integração permite que as empresas centralizem seus dados e fluxos de trabalho, melhorando a eficiência e a colaboração da equipe.

Melhores recursos do Insightly

Encaminhe automaticamente os leads para o membro certo da equipe

Crie e envie e-mails em massa diretamente no aplicativo

Acompanhe seus KPIs e metas de vendas com painéis personalizados

Gerencie seus projetos em qualquer lugar com os aplicativos móveis para Android e iOS

Limitações do Insightly

A plataforma pode ser complexa para novos usuários

Algumas integrações podem exigir configuração manual adicional

Preços do Insightly

Gratuito: Até 2 usuários

Mais : US$ 29/usuário por mês

Profissional : US$ 49/usuário por mês

Empresa: US$ 99/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Insightly

G2 : 4,2/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 640 avaliações)

9. Keap

via Keap

O Keap CRM (anteriormente Infusionsoft) é um sistema de CRM projetado para simplificar os processos de negócios, melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs).

Ele integra várias funcionalidades, como automação de vendas, automação de marketing, atendimento ao cliente e comércio eletrônico em uma única plataforma. Isso o torna uma solução abrangente para gerenciar interações e dados de clientes.

Os recursos de automação de vendas da plataforma, como pontuação de leads, gerenciamento de pipeline e fluxos de trabalho automatizados, otimizam e aceleram o processo de vendas. Para aumentar o envolvimento do cliente e impulsionar as conversões, a ferramenta oferece recursos de automação de marketing, como marketing por e-mail, um criador de campanhas visuais e rastreamento de comportamento.

O Keap CRM também oferece suporte ao atendimento ao cliente com gerenciamento centralizado de contatos, acompanhamento de tarefas e um sistema de tickets de suporte. O sistema de tickets organiza as dúvidas e solicitações de suporte dos clientes, simplificando o processo de suporte e melhorando os tempos de resposta.

A plataforma também garante a segurança dos dados com criptografia de ponta a ponta, controles de acesso granulares e conformidade com o GDPR e o CCPA.

Melhores recursos do Keap

Automatize os processos de vendas e a gestão de contatos

Crie e execute campanhas de marketing por e-mail direcionadas

Identifique e priorize leads com base no engajamento e no comportamento

Integre-se a plataformas de comércio eletrônico para rastreamento de vendas online

Permita que os clientes marquem consultas online

Limitações do Keap

O preço é elevado para alguns usuários, especialmente pequenas empresas

Alguns clientes podem achar a interface e o processo de configuração confusos

Preços do Keap

Pro : US$ 199/mês por 2 usuários

Máximo : US$ 299/mês por 3 usuários

Ultimate: US$ 299/mês para 3 usuários

Avaliações e comentários sobre o Keap

G2 : 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)

10. SugarCRM

via SugarCRM

O SugarCRM é um produto de gestão de relacionamento com o cliente que prioriza a melhoria da experiência do cliente em vários canais. É particularmente adequado para equipes de marketing devido à sua visão abrangente da jornada do cliente.

O SugarCRM oferece ferramentas avançadas de gerenciamento de campanhas de marketing, incluindo automação de fluxo de trabalho e roteamento de leads. Ele permite que as equipes de marketing colaborem de forma eficaz e ofereçam experiências personalizadas aos clientes.

A plataforma também inclui uma ferramenta para rastrear reclamações de clientes, permitindo que as empresas identifiquem e resolvam problemas prontamente. As empresas também podem receber notificações quando um cliente clica em um link ou preenche um formulário, facilitando o acompanhamento oportuno.

Melhores recursos do SugarCRM

Acompanhe as interações para entrar em contato com os clientes no momento certo e da maneira certa

Ofereça um site personalizado para que os clientes encontrem respostas por conta própria

Use uma ferramenta para acompanhar as reclamações dos clientes e identificar áreas que precisam de melhorias

Crie páginas da web e e-mails personalizados para envolver mais pessoas

Limitações do SugarCRM

Alguns usuários consideram sua configuração e instalação difíceis e demoradas

A interface pode parecer confusa e difícil de navegar

Preços do SugarCRM

Essentials : US$ 19/usuário por mês, mínimo de 3 usuários

Avançado : US$ 85/usuário por mês, mínimo de 3 usuários

Premium: US$ 135/usuário por mês, mínimo de 3 usuários

Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual*

Avaliações e comentários sobre o SugarCRM

G2 : 3,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 400 avaliações)

Comece a usar o gerenciamento de relacionamento com o cliente da ClickUp

Embora o Perfex CRM seja uma escolha sólida para muitas empresas, vale a pena considerar várias alternativas e concorrentes, cada um com suas características e pontos fortes exclusivos.

Se você está procurando um gerenciamento robusto de leads, coleta de dados flexível ou processos ou integrações simplificados, as opções descritas neste artigo oferecem muitas soluções para atender às suas necessidades de CRM.

No entanto, integrar o CRM à sua configuração atual de gerenciamento de projetos pode ser um desafio. Por que não optar por uma solução SaaS de CRM completa que simplifica o gerenciamento de projetos e as relações com os clientes?

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com ferramentas essenciais de CRM integradas ao seu sistema de gerenciamento de projetos. Essa integração permite que você supervisione projetos sem esforço, enquanto acompanha os contatos dos clientes, leads e todo o funil de vendas e marketing, aprimorando sua estratégia geral de CRM.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e descubra por que ele é a melhor alternativa ao Perfex CRM!