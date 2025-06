10 melhores ferramentas para assistentes executivos em 2025

Sempre procurei ferramentas que pudessem tornar meu fluxo de trabalho mais eficiente.

Ao longo dos anos, testei inúmeros aplicativos e plataformas, procurando aqueles que realmente fazem a diferença.

Com base em minhas experiências pessoais e nas extensas pesquisas e testes realizados pela equipe do ClickUp, compilei uma lista das melhores ferramentas de software para assistentes executivos disponíveis em 2024.

Essas ferramentas não apenas simplificaram minhas tarefas, mas também aumentaram significativamente minha produtividade. Se você gerencia uma agenda lotada, coordena reuniões ou lida com uma infinidade de outras responsabilidades, essas ferramentas podem ajudá-lo a se manter organizado e no topo do seu jogo.

Escolher as ferramentas certas para assistentes executivos pode ser um divisor de águas para se manter organizado e eficiente. Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao selecionar as melhores ferramentas para apoiar seu fluxo de trabalho:

Gerenciamento de tarefas: Escolha uma ferramenta que permita atribuir tarefas, criar listas de afazeres e definir prazos com facilidade. Essas ferramentas também devem oferecer opções para categorizar tarefas por projeto ou prioridade e lembretes para mantê-lo alinhado com os prazos futuros, garantindo que nada seja esquecido

Gerenciamento do tempo: procure aplicativos de calendário integrados, como o Google Agenda, para ajudar a agendar reuniões e acompanhar tarefas e prazos. Além disso, procure ferramentas que ofereçam vários modelos, como modelos de programação e modelos de bloqueio de tempo, para facilitar sua vida e aumentar a eficiência

Gerenciamento de projetos: escolha ferramentas que permitam discussões contínuas sobre os projetos, monitorem o progresso com acompanhamento detalhado e criem fluxos de trabalho eficientes para organizar suas tarefas. Procure recursos como colaboração em tempo real, fluxos de trabalho personalizáveis e gráficos de progresso visuais (como gráficos de Gantt) para garantir a execução tranquila dos projetos

Gerenciamento de documentos: As melhores ferramentas oferecem compartilhamento de arquivos e armazenamento em nuvem sem interrupções, garantindo fácil acesso aos documentos de qualquer lugar. Além disso, procure recursos que permitam a colaboração em tempo real e o controle de versões para que vários membros da equipe possam trabalhar nos documentos simultaneamente e acompanhar as alterações com eficiência

Gerenciamento de despesas: Escolha ferramentas que ofereçam recursos como rastreamento de despesas com digitalização e categorização de recibos, recursos de orçamento para criar e monitorar orçamentos e um processo simplificado para reembolso e aprovação de despesas

Comunicação: Opte por um software que se integre às suas ferramentas de comunicação ou que tenha ferramentas de comunicação integradas. Procure recursos de mensagens em tempo real, ferramentas de videoconferência integradas, integrações de e-mail, integrações de calendário e muito mais

Produtividade: Ferramentas de agendamento automatizado, lembretes de acompanhamento e recursos de controle de tempo ajudam a otimizar a eficiência. Você precisará dessas funcionalidades para otimizar seu dia, minimizando a entrada manual de dados, garantindo a conclusão das tarefas dentro do prazo e fornecendo insights sobre como o tempo é gasto

Com o software certo, você pode facilmente otimizar tarefas, melhorar a comunicação e manter-se organizado em meio a uma agenda agitada. Aqui está minha lista selecionada das melhores ferramentas para usar em 2024 que transformaram meu fluxo de trabalho e aumentaram minha produtividade.

1. ClickUp – A melhor ferramenta de produtividade tudo em um

Gerencie e acompanhe seus projetos, tarefas e metas com eficiência no ClickUp

O ClickUp é minha ferramenta preferida para otimizar o progresso e os fluxos de trabalho dos meus projetos. Ele se destaca no gerenciamento de projetos, permitindo-me criar listas de tarefas com eficiência, gerenciar tarefas, agendar e-mails por meio de automação e colaborar com os membros da equipe.

Posso agendar e visualizar reuniões diárias usando a Visualização de Calendário do ClickUp e definir lembretes para elas. Isso me ajuda a planejar meu dia compreendendo as dependências e alocando blocos de tempo de forma eficaz, garantindo que nunca perca um prazo importante.

Crie suas tarefas e planeje-as através da Visualização de Calendário do ClickUp

Com o ClickUp Tasks, a atribuição de tarefas não é mais um incômodo. Posso criar, atribuir e acompanhar tarefas e subtarefas de maneira integrada nos projetos. Esse recurso me ajuda a priorizar minha carga de trabalho, garantindo que eu execute as tarefas mais importantes primeiro e nunca perca um prazo. E quando quero uma visão geral, o ClickUp Milestones me permite converter minhas tarefas em marcos para visualizar e acompanhar o progresso do projeto.

Para o gerenciamento dos meus projetos, uso o recurso de controle de tempo do ClickUp para acompanhar o cronograma dos meus projetos, definir estimativas, adicionar notas e visualizar relatórios de tempo de qualquer lugar. O ClickUp Automations também me ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como enviar lembretes, atualizar o status das tarefas e gerenciar e-mails. Isso me permite focar em atividades mais estratégicas, aumentando minha produtividade.

Automatize tarefas repetitivas usando o ClickUp Automations

E não tenho mais dificuldade para procurar arquivos ou mensagens, graças ao ClickUp Brain. Seu Gerenciador de Conhecimento com IA fornece respostas instantâneas às minhas dúvidas relacionadas ao trabalho, eliminando a necessidade de pesquisas manuais. Ele também ajuda a automatizar resumos de projetos, atualizações de progresso, reuniões rápidas e outras tarefas repetitivas. O AI Writer para trabalho me ajuda a criar conteúdo, verificar a ortografia e gerar respostas rápidas.

Faça perguntas sobre qualquer assunto, desde tarefas, documentos e criativos até pessoas que usam o AI Knowledge Manager™ da Click Brain

Quando tenho dificuldade em criar uma agenda completa sozinho, uso o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp para me ajudar a organizar meu dia de forma eficiente, planejando tarefas, compreendendo dependências e alocando blocos de tempo de forma eficaz.

Baixe este modelo O modelo de bloqueio de agenda do ClickUp foi projetado para ajudar você a criar uma agenda com facilidade.

Isso garante que eu permaneça produtivo e focado, evita excessos na agenda e permite tempo para pausas. Este modelo pronto para uso e personalizável é perfeito para quem deseja gerenciar melhor seu tempo e acompanhar reuniões e eventos.

No geral, o ClickUp, uma plataforma de produtividade tudo-em-um, substituiu vários aplicativos para mim, economizando tempo e reduzindo a desorganização nas minhas tarefas diárias.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize sua agenda usando a visualização do Calendário do ClickUp para organizar reuniões e prazos com facilidade

Use os lembretes do ClickUp para nunca perder nada importante e estar sempre por dentro de tudo

Colabore de forma eficaz com sua equipe escrevendo e editando no ClickUp Docs e também adicione-os ao ClickUp Whiteboards para debater ideias e melhorar a colaboração da equipe

Acompanhe os cronogramas dos projetos com o recurso de controle de tempo, defina estimativas , adicione notas e visualize relatórios de qualquer lugar

Automatize tarefas repetitivas com os recursos de automação do ClickUp para otimizar fluxos de trabalho e economizar tempo

Aproveite a IA Brain do ClickUp para criar, editar e gerenciar o documento de requisitos do seu projeto

Use modelos de listas de tarefas para gerenciar suas listas de afazeres e tarefas em um só lugar e garantir que nada seja esquecido

Obtenha insights utilizando os painéis do ClickUp para monitorar tendências de produtividade e acompanhar o progresso do projeto

Limitações do ClickUp

A funcionalidade dos aplicativos móveis pode ser limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Zoom – Ideal para comunicação e colaboração perfeitas

via Zoom

O Zoom é uma escolha popular para agendar e realizar reuniões virtuais. Sua confiabilidade e interface amigável fazem dele minha escolha preferida para videoconferências. Com recursos como compartilhamento de tela, salas de descanso e opções de gravação, o Zoom garante que as reuniões ocorram de maneira tranquila e produtiva. Costumo usá-lo para check-ins de equipe, reuniões com clientes e webinars, e ele nunca decepciona.

A plataforma de comunicação unificada do Zoom integra reuniões, chat em equipe, telefone, e-mail e integra-se a várias ferramentas de calendário, criando uma experiência perfeita para todas as minhas necessidades de comunicação. Essa solução completa reduziu significativamente a necessidade de vários aplicativos, simplificando meu fluxo de trabalho e me ajudando a manter-me organizado.

Melhores recursos do Zoom

Realize videoconferências perfeitas com áudio e vídeo de alta qualidade

Partilhe o seu ecrã sem esforço durante as reuniões para melhorar a colaboração e as apresentações

Grave reuniões e webinars para referência futura e fácil compartilhamento

O companheiro Zoom AI ajuda a otimizar a comunicação e melhorar a produtividade, automatizando tarefas e fornecendo respostas instantâneas

Combine reuniões, chat em equipe, telefone, e-mail e calendário em uma única plataforma para uma experiência unificada

Pré-atribua participantes a salas de discussão antes de agendar a reunião

Limitações do Zoom

A versão gratuita do Zoom limita as reuniões a 40 minutos, o que significa que os usuários devem encerrar suas chamadas e reiniciá-las caso precisem de mais tempo

A gravação só pode ser iniciada pelos anfitriões e coanfitriões — se um participante quiser gravar uma chamada, ele precisa ser adicionado como coanfitrião

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Pro: US$ 14,99/mês por usuário

Negócios: US$ 21,99/mês por usuário

Business Plus: US$ 26,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 54.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Dropbox – Ideal para gerenciamento seguro de arquivos e colaboração

via G2

O Dropbox é um dos melhores softwares de gerenciamento seguro de arquivos e documentos, devido aos seus recursos avançados de colaboração. Ele me permite armazenar, compartilhar e gerenciar arquivos, garantindo que eu possa trabalhar de forma eficiente com minha equipe de qualquer lugar.

Com recursos como edição de PDF, gravação de vídeo e assinaturas eletrônicas, o Dropbox tem tudo que você precisa para manter a produtividade. Suas medidas de segurança robustas, incluindo criptografia AES-256 bits e protocolos TLS/SSL, mantêm meus dados protegidos.

O Dropbox também oferece uma variedade de planos de preços adaptados a diferentes necessidades, tornando conveniente escolher aquele que melhor se adapta às minhas necessidades.

Melhores recursos do Dropbox

Armazene e proteja arquivos com criptografia AES de 256 bits

Partilhe ficheiros facilmente e acompanhe as suas tarefas em tempo real

Edite PDFs diretamente no Dropbox sem precisar alternar entre várias interfaces

Assine e envie documentos sem limites

Limitações do Dropbox

Falta criptografia de conhecimento zero para contas pessoais. Isso significa que a equipe deles pode acessar seus dados sem o seu conhecimento

O plano gratuito oferece apenas 2 GB de armazenamento, o que não é uma quantidade significativa de espaço

Opções limitadas para colaboração em tempo real

Preços do Dropbox

Mais: US$ 11,99/mês

Essenciais: US$ 19,99/mês

Negócios: US$ 19/mês

Business Plus: US$ 30/mês

Avaliações e comentários do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 26.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

4. Google Meet – Ideal para videoconferências e colaboração

via Google

O Google Meet é mais uma ferramenta preferida por muitas organizações, desde startups até multinacionais, para videoconferências e colaboração. Com vídeo e áudio de alta qualidade, cancelamento de ruído e legendas ao vivo, o Google Meet garante que todas as reuniões sejam produtivas e envolventes.

A integração perfeita com outros aplicativos do Google Workspace, como Docs, Sheets e Slides, permite que eu colabore com minha equipe em tempo real, facilitando o planejamento, a concepção e a execução de projetos com eficiência.

Melhores recursos do Google Meet

Hospede e participe de videochamadas de alta qualidade com áudio superior para uma comunicação perfeita

Reduza o ruído de fundo para melhorar a clareza das conversas com cancelamento de ruído

Acompanhe com legendas em tempo real disponíveis em vários idiomas

Colabore diretamente do Google Docs, Sheets e Slides com integração perfeita com o Google Workspace

Utilize recursos com inteligência artificial, como legendas traduzidas e resumos de reuniões, para melhorar a compreensão e a produtividade

Limitações do Google Meet

Recursos premium, como reuniões mais longas e maior capacidade de participantes, estão disponíveis apenas nos planos pagos

Alguns usuários enfrentaram lentidão no carregamento e dificuldade com o compartilhamento de tela

Preços do Google Meet

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

Padrão empresarial: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

5. Notion – Ideal para gerenciamento de espaço de trabalho completo

via Notion

O Notion é um software de gerenciamento de tarefas para planejar, organizar e colaborar. Seu espaço de trabalho com inteligência artificial transforma ideias em tarefas acionáveis, centraliza o conhecimento e ajuda a gerenciar o tempo e os projetos com eficiência.

Com o Notion, posso consolidar ferramentas e reduzir custos, eliminando a necessidade de vários aplicativos. Sua interface simples, poderosa e detalhada facilita a criação e o gerenciamento de documentos, wikis, projetos e calendários.

Melhores recursos do Notion

Crie e gerencie tarefas, projetos e documentos em um só lugar, garantindo que tudo fique organizado

Personalize seu espaço de trabalho com rótulos, tags e propriedades personalizados para atender às necessidades da sua equipe

Conecte-se a ferramentas como Slack, GitHub e muito mais para otimizar seu fluxo de trabalho

Use quadros, tabelas, linhas do tempo, calendários e galerias para visualizar e gerenciar suas informações da maneira mais útil

Compartilhe seu trabalho com outras pessoas, mantendo o controle sobre permissões e acesso

Limitações do Notion

A configuração inicial e a personalização podem ser demoradas para novos usuários

A escrita com IA não é gratuita

Preços do Notion

Gratuito: $0

Mais: US$ 10 por usuário/mês

Negócios: US$ 18 por usuário/mês

Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

6. Google Workspace – Ideal para produtividade e colaboração integradas

via IT Pro

O Google Workspace, aprimorado com o Gemini, é uma ótima solução para colaboração e produtividade sem interrupções. O Gemini pode funcionar como minha ferramenta de assistente executivo com inteligência artificial e está integrado ao Gmail, Docs, Sheets e outros aplicativos do Google Workspace, transformando a maneira como trabalho ao automatizar tarefas, gerar insights e melhorar a comunicação.

Melhores recursos do Google Workspace

Use o Gmail, Drive, Meet, Agenda, Docs, Planilhas e muito mais em uma plataforma unificada

Hospede e participe de videochamadas com até 1.000 participantes e aproveite recursos como cancelamento de ruído e legendas ao vivo

Use o Gemini AI para automatizar tarefas, gerar insights e melhorar a comunicação nos aplicativos do Google Workspace

Trabalhe em tempo real com sua equipe em documentos, planilhas e apresentações

Encontre informações facilmente e acompanhe o envolvimento com recursos avançados de pesquisa e análise

Limitações do Google Workspace

Alguns recursos avançados exigem um plano pago

A biblioteca de modelos no Sheets é limitada

A interface atual das conversas do Gmail é confusa e difícil de acompanhar

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

Padrão empresarial: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários do Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

7. Evernote – Ideal para anotações e organização

via Evernote

O Evernote se destaca como uma ferramenta poderosa para anotações. Ele organiza notas, ideias e informações importantes de forma fácil de pesquisar e acessar. Você pode criar cadernos e tags para categorizar tudo de forma eficiente, desde atas de reuniões até sessões de brainstorming.

Com o Evernote, posso armazenar textos, imagens, áudios, digitalizações, PDFs e documentos, tornando minhas anotações mais úteis e abrangentes. Seus poderosos recursos de pesquisa garantem que eu encontre tudo o que preciso com rapidez e facilidade.

Além disso, o recurso web clipper torna mais fácil do que nunca salvar artigos e conteúdo online. O Evernote garante que eu tenha todas as informações de que preciso ao alcance dos meus dedos.

Melhores recursos do Evernote

Sincronize notas automaticamente em todos os dispositivos, garantindo que informações importantes estejam sempre à mão

Adicione texto, imagens, áudio, digitalizações, PDFs e documentos às suas notas para um contexto mais rico

Integre tarefas e agendas com suas notas para otimizar o gerenciamento de projetos

Utilize recursos de pesquisa poderosos e flexíveis para localizar informações quando precisar

Use a pesquisa com inteligência artificial para recuperar rapidamente informações de notas, PDFs, documentos e imagens

Limitações do Evernote

O acesso offline pode ser limitado de acordo com o plano

Não é adequado para iniciantes — a versão gratuita só pode ser usada em dois dispositivos simultaneamente e permite usar apenas 60 MB de espaço por mês

Preços do Evernote

Gratuito:

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

8. Trello – Ideal para gerenciamento de projetos simples e flexível

via ResearchGate

O Trello é outra ferramenta de gerenciamento de projetos que utilizo por sua simplicidade e apelo visual. Seu sistema de cartões e quadros é intuitivo, facilitando o gerenciamento de diferentes projetos e tarefas.

Seja para planejar eventos ou gerenciar um projeto em equipe, a interface de arrastar e soltar do Trello me permite atualizar e reorganizar meus quadros rapidamente. Além disso, com recursos como a visualização em calendário e a integração com outros aplicativos, o Trello pode ser personalizado para se adequar a qualquer fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Trello

Crie quantos cartões de tarefas forem necessários para gerenciar seus projetos com eficácia

Adicione membros aos cartões para manter todos responsáveis e cientes de suas responsabilidades

Defina prazos e receba lembretes para garantir que as tarefas sejam concluídas no tempo certo

Arraste e solte anexos nos cartões para manter todos os arquivos relacionados em um só lugar

Divida tarefas grandes em etapas menores e gerenciáveis e acompanhe o progresso até a conclusão

Use a automação integrada do Trello para definir regras e comandos, simplificando seu fluxo de trabalho

Limitações do Trello

Recursos avançados limitados no plano gratuito

Preços do Trello

Gratuito: $0/mês

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Monday. com – Ideal para gerenciamento de trabalho personalizável

Monday.com é a minha plataforma preferida para realizar todo o meu trabalho num único local. Com as suas funcionalidades personalizáveis que se adaptam às minhas necessidades, posso gerir projetos, tarefas e fluxos de trabalho de forma integrada.

A Monday.com tem a confiança de mais de 225.000 clientes, desde startups a grandes empresas, tornando-a uma escolha fiável para qualquer equipa.

monday. com melhores recursos

Use quadros, listas e cartões para organizar e gerenciar tarefas e projetos com eficácia

Mantenha todos responsáveis, atribuindo tarefas aos membros da equipe e definindo prazos

Conecte-se a ferramentas populares como Slack, GitHub e Google Workspace para otimizar os fluxos de trabalho

Visualize o trabalho com várias visualizações, incluindo Linha do tempo, Gantt, Calendário e Kanban

Obtenha insights em tempo real sobre o seu trabalho com painéis e métricas de produtividade

Limitações do Monday.com

A configuração inicial e a personalização podem ser demoradas para novos usuários

O plano gratuito tem limitações em relação a quadros, itens e usuários

Preços do Monday.com

Gratuito: US$ 0/mês (até 2 licenças)

Básico: US$ 12/mês por licença

Padrão: US$ 14/mês por licença

Pro: US$ 24/mês por licença

Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.700 avaliações)

10. Todoist – Ideal para gerenciamento de tarefas pessoais e em equipe

via Todoist

Gosto da forma como o Todoist utiliza o reconhecimento de linguagem natural para a introdução de tarefas, tornando rápido e eficiente registar as tarefas assim que estas surgem na mente.

Para equipes, o Todoist oferece uma plataforma colaborativa onde é possível gerenciar e compartilhar tarefas. A ferramenta classifica as tarefas em "Hoje", "Próximas" e visualizações personalizadas, permitindo-me priorizar com eficácia e focar no que é mais importante.

O Todoist também é conhecido por seus recursos robustos, incluindo modelos de projetos, acompanhamento de produtividade e integração com várias ferramentas de produtividade, como o Cerebro.

Melhores recursos do Todoist

Insira tarefas rapidamente usando o reconhecimento de linguagem natural

Priorize tarefas diárias e futuras com opções de visualização flexíveis

Integre-se perfeitamente com ferramentas populares como Google Calendar, Dropbox e muito mais

Acesse uma galeria de modelos para iniciar vários tipos de projetos com eficiência

Limitações do Todoist

Recursos avançados limitados, incluindo controle de tempo, capacidade de atribuir prazos a subtarefas e recursos mais abrangentes de gerenciamento de projetos

Equívocos ocasionais e problemas de detecção de comandos com o recurso de criação de texto

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

Essas ferramentas revolucionaram o meu trabalho — seja para gerenciar tarefas, fazer anotações, agendar reuniões ou se comunicar com a sua equipe, essas ferramentas de assistente executivo ajudam a otimizar o seu fluxo de trabalho e aumentar a sua produtividade.

Uma ferramenta que se destaca entre as demais é o ClickUp. Sua plataforma tudo-em-um oferece flexibilidade e personalização incomparáveis, permitindo que você gerencie tarefas, defina lembretes e colabore de maneira integrada. Com recursos como ferramentas de IA para assistentes virtuais, relatórios robustos e automação poderosa, o ClickUp é a solução definitiva para aumentar sua produtividade e manter seu trabalho organizado.

Pronto para levar sua produtividade para o próximo nível?

Experimente o ClickUp hoje mesmo e otimize suas tarefas como nunca antes!