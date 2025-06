10 modelos gratuitos de especificações funcionais para desenvolvimento de software

Imagine que você é responsável por uma equipe de gerenciamento de projetos encarregada de um projeto de desenvolvimento de software. Sua equipe de projeto será composta por designers, desenvolvedores de software e analistas.

Cada membro da sua equipe provavelmente terá sua própria compreensão das especificações funcionais do aplicativo, tais como: casos de uso, funções do usuário, interfaces externas, ações do usuário, comportamento do sistema, desempenho, requisitos do usuário e restrições.

Interpretações diversas do mesmo projeto podem levar a uma alta probabilidade de falhas de comunicação e confusão à medida que o projeto avança. É nesse ponto que as equipes de desenvolvimento de software contam com um documento de especificações funcionais.

Pense em um documento de especificações funcionais como um projeto para o desenvolvimento do software. Ele descreve os recursos essenciais, as interfaces de usuário e os requisitos funcionais de um sistema de software para evitar ambiguidades nas necessidades dos usuários.

Um documento de especificações funcionais bem preparado mantém as equipes alinhadas com os requisitos do projeto de software. Todos sabem o que precisa ser construído e como deve funcionar. No entanto, criar um documento de especificações funcionais do zero pode ser demorado.

Neste blog, selecionamos uma lista de 10 modelos de especificações funcionais que ajudam você a mapear as funcionalidades do seu software e otimizar o processo de desenvolvimento de software.

O que são modelos de especificação funcional?

Os modelos de especificações funcionais são estruturas abrangentes e padronizadas usadas para documentar os requisitos técnicos de um aplicativo de software.

Um documento de especificação funcional descreve informações essenciais sobre um projeto de desenvolvimento de software, garantindo que todas as partes interessadas no projeto, desde desenvolvedores até testadores, tenham uma compreensão clara das funções e recursos esperados do aplicativo.

Os principais componentes do modelo de especificação funcional incluem:

Descrições dos recursos : descrições detalhadas da funcionalidade de cada recurso e seu impacto na experiência do usuário

Histórias de usuários : Cenários realistas que descrevem como diferentes usuários irão interagir com o software

Casos de teste : condições específicas sob as quais o software será testado para garantir que ele atenda à funcionalidade exigida

Documentos de dados e design : Informações sobre as estruturas de dados, documentos de design, design de banco de dados e estruturas arquitetônicas

Critérios de teste: diretrizes e referências que o software deve atender antes de ser considerado completo

Um modelo de especificações funcionais possui campos e seções predefinidos. Insira as informações essenciais e você terá um documento completo com especificações funcionais e requisitos, pronto para uso. Essa abordagem simplificada economiza tempo e aumenta a consistência entre as diferentes partes do projeto de software.

O que torna um modelo de especificação funcional bom?

Um modelo de especificação funcional é essencial para otimizar os processos de desenvolvimento de software, mas nem todos os modelos são criados da mesma forma. Para ser realmente eficaz, ele deve ter certas características essenciais que o tornam prático e útil:

Formato estruturado : O modelo deve ter seções, subseções e campos organizados para capturar todos os detalhes essenciais relativos ao projeto de software. Isso inclui seções que descrevem a interface do usuário, especificações funcionais e cenários de testes de software e ágeis

Personalização : Os projetos evoluem devido às diferentes preferências dos usuários, requisitos regulatórios e preferências das partes interessadas. Seu modelo de documento de especificação funcional deve oferecer alguma flexibilidade para acomodar essas mudanças, garantindo que ele permaneça relevante ao longo do ciclo de vida do projeto

Colaboração : As partes interessadas e os membros da equipe devem poder colaborar, deixar comentários e adicionar feedback aos seus documentos de requisitos funcionais. Por exemplo, o documento de requisitos de software promove uma melhor comunicação e feedback coletivo entre os membros da equipe do projeto sobre aspectos como a documentação do usuário na equipe de desenvolvimento de software

Adaptabilidade : os documentos de especificações funcionais devem ser adaptáveis a diferentes tipos de : os documentos de especificações funcionais devem ser adaptáveis a diferentes tipos de metodologias de desenvolvimento ágil e tipos de projetos, tornando-os uma ferramenta confiável para qualquer equipe de desenvolvimento e fluxos de trabalho ágeis

Facilidade de uso: Os documentos de especificação funcional devem ser fáceis de entender e usar, com informações detalhadas sobre como preencher cada seção, garantindo que os membros da equipe possam contribuir efetivamente para o documento e os requisitos funcionais sem confusão.

Essas características podem tornar seu modelo de especificação funcional uma ferramenta poderosa para orientar o processo de desenvolvimento de software e melhorar o alinhamento da equipe e a eficiência do projeto.

10 modelos de especificações funcionais para usar

Estudamos alguns modelos de documentos de especificação funcional já disponíveis para equipes de desenvolvimento de software e compilamos uma lista dos 10 modelos de especificação funcional mais úteis.

Esses modelos são essenciais para reunir requisitos e especificações técnicas para projetos de desenvolvimento de software.

Mas antes de começarmos, aqui está uma explicação útil sobre como escrever não apenas especificações funcionais, mas TODOS os tipos de documentação técnica. Dê uma olhada!

Esperamos que tenha sido útil. Agora, vamos à lista de modelos! 👇🏽

1. Modelo de documento de especificação funcional ClickUp

Baixe este modelo Modelo de documento de especificação funcional ClickUp

Um documento de especificações funcionais descreve em detalhes como um produto ou recurso funcionará da perspectiva do usuário. Ele inclui diagramas de processos, designs de interface e outros detalhes técnicos essenciais para que desenvolvedores e partes interessadas entendam o que construir e como testá-lo.

Com o modelo de documento de especificações funcionais do ClickUp, você pode ter um espaço dedicado para compilar, organizar e capturar todas essas informações valiosas. Este modelo vem pré-preenchido com seções intuitivas, incluindo introdução do produto, requisitos do sistema, design do sistema, design do banco de dados e especificações do programa, entre outras.

A capacidade de colaborar perfeitamente com sua equipe dentro do documento garantirá que todos estejam em sintonia. Você pode adicionar comentários, atribuir tarefas, criar listas de verificação e até mesmo definir lembretes para garantir que todos os aspectos da funcionalidade do seu produto sejam abordados e estejam atualizados.

Este modelo de especificação funcional é essencialmente um plano para o sucesso do seu projeto. Sua precisão e rigor podem reduzir significativamente falhas de comunicação, retrabalho e atrasos, levando a um desenvolvimento de produto eficiente e bem-sucedido.

💡 Dica profissional: Quer escrever especificações funcionais mais rapidamente? Use o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, para fazer isso por você. Insira seus requisitos em um prompt simples e deixe o Brain gerar especificações personalizadas para você em segundos. Gere especificações funcionais para o seu produto instantaneamente com o ClickUp Brain

2. Modelo de requisitos do sistema ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de requisitos do sistema da ClickUp para adicionar a finalidade, o escopo do projeto e outras informações essenciais sobre seu projeto de desenvolvimento de software

Os requisitos de sistemas de software são bastante abrangentes e cobrem todos os detalhes essenciais das ações do usuário e as especificações funcionais e configurações necessárias para que um aplicativo de software funcione de maneira eficaz.

O modelo de requisitos de sistema do ClickUp é exatamente o que você precisa nessas situações. É um documento de especificações funcionais que organiza todos os seus requisitos de sistema em um formato fácil de usar e garante a consistência das informações compartilhadas.

Isso inclui ações do usuário e perspectiva do usuário, especificações funcionais, configurações, sistemas operacionais compatíveis, velocidade da CPU, requisitos de memória, conexões de rede, design da interface do usuário, requisitos não funcionais e dependências de software.

Este modelo é particularmente útil para equipes que buscam uma abordagem integrativa para gerenciar requisitos de sistema em um ambiente dinâmico de desenvolvimento de software — com requisitos funcionais e não funcionais.

💡 Dica profissional: Depois de fazer uma análise completa dos requisitos e reunir todas as informações essenciais, você pode criar um escopo detalhado do projeto no ClickUp Docs . Em seguida, converta o documento de requisitos de negócios em tarefas e atribua-as aos membros da sua equipe.

3. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Baixe este modelo Mantenha suas equipes de produto, design e engenharia alinhadas com o modelo de documento de requisitos de produto do ClickUp

O modelo de documento de requisitos do produto ClickUp é uma ferramenta totalmente personalizável para gerenciar os requisitos do produto em um único lugar.

Esses modelos de documentos de especificações funcionais podem capturar e documentar informações como critérios de lançamento, cronogramas de lançamento, detalhes do público-alvo, marcos, posicionamento do produto e até mesmo cenários de testes com usuários. O documento descreve informações críticas e as torna acessíveis a todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do produto.

A versão final do documento de requisitos do produto (PRD) será então usada como documento de referência para orientar a tomada de decisões e priorizar tarefas durante o desenvolvimento do produto.

Você pode usar este modelo para integrar novos membros da equipe, treinar equipes internas, registrar especificações técnicas e desenvolver soluções personalizadas.

Este modelo é uma ferramenta indispensável para equipes que desejam otimizar seus processos de desenvolvimento de produtos e aumentar a precisão de suas atividades de planejamento de produtos.

Leia mais: 10 modelos gratuitos de documentação técnica para descrever seus produtos

4. Modelo de requisitos de relatório ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de requisitos de relatório do ClickUp para capturar e compartilhar descrições detalhadas das solicitações de relatórios

A geração eficaz de relatórios é crucial no desenvolvimento de software para acompanhar o status do projeto, conformidade, auditoria, rastreamento de bugs, relatórios de erros e monitoramento de desempenho. Criar esses esboços pode ser difícil, por isso o modelo de requisitos de relatório do ClickUp é a melhor maneira de facilitar a coleta de relatórios.

Esses modelos de especificações funcionais permitem coletar e organizar relatórios, tipos de dados e informações em cada etapa do processo para que você possa usá-los posteriormente na documentação. Adicione campos personalizados para capturar informações específicas, como feedback do usuário, finalidade da solicitação, prioridade e impacto do recurso.

Este modelo é ideal para gerentes de projeto, desenvolvedores de software e analistas de controle de qualidade que precisam otimizar o processo de criação, gerenciamento e revisão de relatórios.

As equipes utilizam o modelo de requisitos de relatório do ClickUp para melhorar a colaboração, reduzir falhas de comunicação, lidar com erros e garantir que as partes interessadas tenham acesso oportuno a dados críticos, promovendo resultados de projetos mais eficientes e tomadas de decisão mais eficazes.

💡 Dica profissional: Depois de solicitar o relatório, use a Visualização do calendário do ClickUp para estabelecer um cronograma para compartilhá-lo e acompanhar o progresso de cada tarefa para manter a visibilidade e a responsabilidade.

5. Modelo de documento resumido do produto ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de resumo do produto ClickUp para resumir os principais detalhes e objetivos do produto de maneira eficiente

No desenvolvimento de produtos, é fundamental comunicar de forma eficaz o escopo e as expectativas do projeto.

O modelo de documento de resumo do produto ClickUp pode facilitar muito a criação de resumos de produtos. É um documento ClickUp pré-criado onde você pode adicionar esboços para seções como objetivos, especificações de design, recursos e planos de lançamento. Adicionar links para informações relevantes, imagens e vídeos pode tornar o documento de especificações funcionais mais contextualizado.

A melhor parte deste modelo é que você pode adicionar e organizar diferentes elementos dos recursos do seu produto em tempo real. Todos os envolvidos no processo de desenvolvimento podem visualizar as alterações, e você pode até adicionar comentários sempre que precisar editar ou deixar feedback no documento de requisitos funcionais.

Além desses modelos de resumo de produto, você pode usar o software de gerenciamento de produtos ClickUp para otimizar o gerenciamento de produtos.

Crie roteiros para ajudar as equipes de produto a visualizar o que estão trabalhando. O ClickUp também oferece mais de 15 visualizações que podem ajudar você a ficar por dentro de seus cronogramas, orçamentos, carga de trabalho da equipe e tempo associado ao desenvolvimento do produto.

💡 Dica profissional: A visualização da carga de trabalho do ClickUp permite definir a capacidade diária/semanal de cada membro da equipe. Os gerentes de projeto podem ver quem está adiantado ou atrasado e realocar tarefas com a funcionalidade de arrastar e soltar.

6. Modelo de relatório técnico ClickUp

Baixe este modelo O modelo de relatório técnico da ClickUp é perfeito para organizar e apresentar dados complexos com facilidade

O modelo de relatório técnico da ClickUp é essencial para sua equipe de projeto. Este modelo de especificações funcionais destaca todos os marcos críticos de um projeto e como sua equipe os alcançou.

Abrange resultados de pesquisas, requisitos de design e funcionais, documentos de especificações funcionais e descobertas experimentais relacionadas a um projeto. A maioria dos relatórios técnicos abrange três seções:

Metodologia : Descrição geral das especificações do software e dos requisitos técnicos utilizados em um estudo ou experimento específico

Resultados : Uma descrição de todos os resultados e conclusões decorrentes do projeto

Análise: Uma visão geral das implicações dos resultados e como eles podem ser usados para otimizar fluxos de trabalho e processos futuros

Um relatório técnico bem elaborado pode ajudar você a causar uma boa impressão aos seus gerentes de projeto. Mais importante ainda, ele oferece uma visão geral do objetivo e do escopo do projeto em um piscar de olhos.

Se você tiver dificuldade para escrever um relatório técnico, também pode usar o ClickUp Brain para ajudá-lo na redação. Ele funciona como um redator de IA e oferece sugestões e recomendações contextuais para ajudá-lo a concluir seus relatórios mais rapidamente.

7. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Baixe este modelo O modelo de requisitos do produto ClickUp facilita o acompanhamento do que e por que cada decisão de desenvolvimento é tomada pela sua equipe durante a criação de um novo produto ou recurso

Como gerente de produto, você sabe como é difícil reunir e consolidar requisitos de usuários, técnicos, não funcionais, comerciais e de design para desenvolver um produto.

Na maioria das vezes, as informações estão espalhadas por diferentes ferramentas, planilhas e documentos usados por suas equipes, dificultando a transmissão clara da sua visão a todos os envolvidos.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está prejudicando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e mudanças entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Use o modelo de requisitos de produto da ClickUp para colaborar com as partes interessadas, gerentes de produto e outras equipes e reunir informações importantes.

Este modelo permite registrar decisões de desenvolvimento e acompanhar o progresso das diferentes fases de desenvolvimento. Atribua status como "revisão necessária", "em espera" ou "pendente" para ter uma ideia clara de onde você está no processo de desenvolvimento do produto.

Considere utilizar uma ferramenta de gerenciamento de requisitos para otimizar seus processos de desenvolvimento de produtos e aumentar a precisão de suas atividades de planejamento de produtos. Isso garante que todos os detalhes do projeto sejam gerenciados com clareza e eficiência.

💡Dica profissional: Você também pode usar a Visualização em lista do ClickUp para obter uma visão geral das diferentes tarefas de acordo com sua prioridade, status e responsável, em um formato centralizado.

8. Modelo de projeto de software ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo personalizável do ClickUp Software Project para organizar tarefas e gerenciar fluxos de trabalho com eficiência

O modelo de projeto de software ClickUp é ideal para planejar e executar seu projeto de desenvolvimento de software do início ao fim. Ele organiza informações importantes, como requisitos funcionais e não funcionais, em um local centralizado e acessível.

Use a seção de recursos para adicionar arquivos e imagens para definir o contexto do projeto. A lista de desenvolvimento pode ser usada para adicionar um conjunto pré-definido de tarefas a serem concluídas durante o desenvolvimento do produto. Da mesma forma, use listas diferentes para adicionar tarefas para equipes diferentes, como design, marketing, vendas e produto, para que todos saibam no que trabalhar.

O software de gerenciamento de projetos ClickUp Software Team também pode ajudá-lo em projetos de desenvolvimento de software. Ele permite criar fluxos de trabalho ágeis, comunicar-se com sua equipe, definir metas e acompanhar o progresso, além de automatizar tarefas repetitivas.

💡Dica profissional: Quando você quiser transformar uma ideia de produto em um produto completo, use a Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp neste modelo para visualizar o projeto em relação ao cronograma planejado.

9. Modelo de especificações técnicas do Microsoft Loop

via Microsoft

Para equipes que desejam otimizar a documentação de requisitos e especificações técnicas, o modelo Microsoft Loop Tech Spec oferece uma solução robusta.

Este modelo abrangente e totalmente personalizável facilita a comunicação clara e concisa dos detalhes técnicos de um projeto, garantindo que todos os membros da equipe — desde a engenharia até o design e o desenvolvimento — estejam em sintonia.

O documento de especificação funcional abrange detalhes funcionais, o que o produto de software deve fazer, a aparência das interfaces do usuário, métricas de desempenho, estratégias de teste e detalhes de implantação.

O modelo de especificações técnicas do Microsoft Loop é uma ferramenta indispensável para equipes que desejam aumentar a precisão de seus requisitos técnicos e planejamento, além de melhorar os resultados dos projetos. Ele garante que todos os detalhes técnicos sejam meticulosamente planejados e comunicados, preparando o caminho para a execução bem-sucedida do projeto.

Leia mais: 10 modelos gratuitos de posicionamento de produtos para delinear os pontos fortes e fracos do seu produto

10. Modelo de especificação do produto Microsoft Loop

via Microsoft

O modelo de especificação de produto Microsoft Loop oferece às partes interessadas uma visão geral do produto, abrangendo aspectos como declaração de requisitos, recursos e características. Este documento de especificação funcional funciona como um roteiro para orientar o desenvolvimento do produto.

Ao fornecer uma declaração clara dos requisitos e descrições detalhadas dos recursos, o modelo garante que todas as partes interessadas estejam alinhadas com os objetivos do projeto.

Ao capturar antecipadamente as especificações do projeto funcional, o escopo do projeto e os requisitos, este modelo ajuda você a identificar riscos potenciais e gargalos no início do processo de desenvolvimento do produto e a tomar medidas corretivas antes que eles se agravem.

Como documento centralizado de design de software, também melhora a comunicação entre os membros da equipe e as partes interessadas, fornecendo informações consistentes e atualizadas sobre o status de desenvolvimento do produto.

Equipes que buscam otimizar seus processos de desenvolvimento de produtos utilizam o modelo de especificação de produto Loop da Microsoft para aumentar a precisão do planejamento de produtos e apoiar a mitigação de riscos e a comunicação com as partes interessadas.

Otimize seus projetos de desenvolvimento de software

Os modelos de especificação funcional fornecem uma estrutura padronizada para documentar seus requisitos de especificação funcional, orientar equipes de desenvolvimento de software e gerar relatórios de erros abrangentes.

As equipes de software os utilizam em diferentes estágios do ciclo de vida do desenvolvimento do produto para consolidar informações críticas, promover a colaboração, registrar requisitos funcionais e mitigar riscos.

Todos os modelos listados acima são adaptáveis a diferentes projetos com base em seu escopo, tamanho e requisitos. Ferramentas de gerenciamento de produtos como o ClickUp oferecem modelos que podem ser personalizados para atender aos requisitos e resultados exclusivos da sua empresa e criar um documento detalhado de especificações funcionais. Vários desses modelos são fáceis de usar para iniciantes e não exigem aprendizado.

Cadastre-se gratuitamente na ClickUp e eleve suas habilidades de documentação a um novo patamar com nossos modelos!