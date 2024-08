Exemplos de sinceridade radical: Como a confiança e a comunicação aberta podem transformar o trabalho

Como chefe, sua função é garantir que o trabalho esteja ocorrendo de acordo com o planejado. Você também deve cuidar de seus funcionários. Como encontrar um equilíbrio entre essas duas noções, muitas vezes conflitantes? ⚖️

É isso que o livro Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity tenta descobrir. Ele foi escrito por Kim Scott, que foi coach de CEOs de empresas conhecidas, como Dropbox e Twitter.

A franqueza radical é um estilo de comunicação que combina compaixão e franqueza. Seu objetivo é melhorar a cultura de trabalho e ajudar os líderes a se libertarem de padrões tóxicos que impedem o progresso de suas equipes.

Neste artigo, descreveremos os principais conceitos do livro, explorando seu impacto no local de trabalho. **Também compartilharemos alguns exemplos reais de sinceridade radical e daremos dicas de como implementar a sabedoria em sua função de liderança

O conceito de sinceridade radical

Via: Candura radical Para nos ajudar a entender o conceito de sinceridade radical, Kim Scott criou uma matriz 2×2. Os dois eixos da matriz são:

Cuidado pessoal: Essa característica é a base da decência humana básica. Ele gira em torno da compreensão, do reconhecimento e da valorização das outras pessoas e de seus sentimentos Desafiar diretamente: Essa característica permite que uma pessoa forneça feedback honesto aos outros, sendo o mais direto e específico possível

A seguir, exploraremos cada um dos quatro quadrantes da matriz.

1. Insinceridade manipuladora

A Insinceridade Manipuladora é o menos desejável de todos os quatro quadrantes. Implica comunicação desonesta - elogiar as pessoas na cara delas e falar mal pelas costas. Esse tipo de comportamento geralmente decorre do desejo de vencer o concurso de popularidade ou de obter uma vantagem política. De qualquer forma, é tóxico e representa o fim de uma cultura saudável no local de trabalho. ☠️

2. Agressão desagradável

Alguns líderes se concentram apenas nos resultados, sem considerar que estão falando com um ser humano vivo. Esses líderes exibem o que o autor do livro chama de Agressão Obnóxia ou "front-stabbing". Esse comportamento gira em torno de uma honestidade brutal que não mostra sinais de compaixão, o que, em última análise, é inútil. Isso faz com que a pessoa do outro lado se sinta atacada e sufoca sua motivação

3. Empatia ruinosa

Do outro lado da matriz, temos a Empatia Ruinosa. Esse comportamento sacrifica a honestidade pela cordialidade. Ele geralmente resulta do medo de ferir os sentimentos de alguém ou do desejo de ser considerado um "bom chefe" Uma pessoa com esse traço fornece feedback vago e açucarado ou o evita completamente. Embora reconfortante, esse comportamento dificulta a capacidade das pessoas de crescer e desenvolver suas habilidades. 🛑

4. Radical Candor

Quando você combina Cuidar Pessoalmente e Desafiar Diretamente, obtém Candura Radical. A palavra radical significa profundidade, impacto na natureza fundamental de algo, enquanto candor é outra palavra para honestidade.

A autora descreve Radical Candor como feedback que é gentil, claro, específico e sincero. Ela também destaca que desafiar as pessoas é uma excelente maneira de mostrar que você se importa com elas. 🙏

O impacto da sinceridade radical na cultura do local de trabalho

A sinceridade radical tem o potencial de transformar a cultura de uma empresa e, consequentemente, seus resultados. Aqui estão alguns benefícios que você pode esperar depois de mudar para esse modelo de comunicação:

Relacionamentos mais fortes: Ela promove a comunicação aberta e gera confiança entre os membros da equipe e os chefes. As pessoas se sentem mais à vontade para se abrir emais engajadas com a empresa *Orientação para o crescimento: Ela desvia o foco de apontar o dedo ou de mimar e o direciona para o crescimento, o que é do interesse de todos. Incentiva as pessoas a dar e receber feedback construtivo

Ela promove a comunicação aberta e gera confiança entre os membros da equipe e os chefes. As pessoas se sentem mais à vontade para se abrir emais engajadas com a empresa *Orientação para o crescimento: Ela desvia o foco de apontar o dedo ou de mimar e o direciona para o crescimento, o que é do interesse de todos. Incentiva as pessoas a dar e receber feedback construtivo Desempenho aprimorado: Uma cultura baseada no cuidado genuíno e na comunicação honesta permite que indivíduos, equipes, departamentos e empresas prosperem

Dica profissional: As ferramentas certas facilitam a comunicação eficiente e o desempenho aprimorado.

ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos completa que automatiza tarefas manuais, aumenta a visibilidade do trabalho e cultiva um trabalho em equipe transparente e eficaz.

Colaborar em qualquer trabalho é mais simples com o ClickUp

A seguir, compartilharemos duas histórias reais com o Radical Candor para demonstrar sua influência sobre indivíduos e empresas.

O impacto pessoal da Radical Candor: A história de Joe Joe Dunn, um evangelista, compartilhou uma história de quando ele era um jovem gerente de projetos. Como muitos fazem, ele estava discutindo com o arquiteto de software sobre uma tarefa - o arquiteto queria fazer isso de forma lenta e deliberada, enquanto Joe queria que ele entregasse o mais rápido possível. Depois de algum tempo de discussão, o arquiteto de software foi embora. Joe tinha certeza de que havia provado seu ponto de vista e conseguido o que queria, até que foi confrontado por seu chefe, Jim, que estava ouvindo a discussão.

Em vez de elogiar sua confiança e perseverança, como Joe esperava, Jim condenou sua abordagem. Ele explicou que, embora Joe conseguisse fazer as coisas, ele as fazia se comportando como um valentão e deixou claro que ele deveria abandonar essa abordagem. 💢

Jim já havia ajudado Joe em momentos de necessidade, por isso Joe tinha grande consideração por ele. Suas palavras deixaram uma grande marca no Joe e o acompanharam por muito tempo.

Ao apoiar Joe, Jim provou que se importa com ele. Sua resposta imediata e honesta foi sua maneira de desafiar Joe diretamente. **Essa situação demonstra como o feedback pode ser poderoso quando é direto e apoiado pela confiança

O impacto corporativo da sinceridade radical: A história da Zenhub

A Zenhub é uma empresa mais conhecida por sua ferramenta ágil de gerenciamento de projetos que mudou os padrões do desenvolvimento moderno de software. Em seu livro, Better Software & Stronger Teams, a Zenhub compartilhou sua experiência com o método Radical Candor .

A equipe de engenharia interna da empresa percebeu que estava presa em uma rotina. Todos se preocupavam muito com seu trabalho, mas não queriam entrar em conflitos, por isso só comentavam os aspectos positivos e nunca os problemas. Como resultado, eles estavam repetindo os mesmos erros, o que lhes custava muito dinheiro. 💸

Depois de conhecer o Radical Candor, eles perceberam que precisavam melhorar suas avaliações de desempenho. Eles atualizaram as reuniões de retrospectiva pós-Sprint existentes para incluir conversas francas sobre o que deu errado e o que deveriam melhorar no próximo Sprint. Eles usaram a estratégia de iniciar, parar ou continuar e a análise da causa raiz para examinar seus problemas e comportamentos.

Dica profissional: Se você quiser implementar essas técnicas por meio de modelos de avaliação de desempenho você pode gostar do Modelo ClickUp Start Stop Continue e o Modelo de análise de causa raiz do ClickUp .

Reflita sobre seu trabalho e determine o melhor caminho a seguir com o modelo Start Stop Continue do ClickUp

Ao praticar a sinceridade radical, a equipe do Zenhub conseguiu obter maior agilidade, resolver problemas mais rapidamente e melhorar seu processo de orientação. Os erros se tornaram oportunidades de aprender e ensinar. A mudança de mentalidade foi tão evidente que os estagiários estavam aprimorando o código dos membros seniores da equipe.

Faça o download deste modelo

Implementando a sinceridade radical no local de trabalho

A mudança para uma mentalidade de franqueza radical não pode acontecer da noite para o dia. Requer muita observação, autorreflexão e contenção. Também é necessário que ocorra em toda a equipe para obter um impacto significativo. Você deve começar por si mesmo e depois disseminar o conhecimento quando surgirem oportunidades para isso. 📣

Se quiser praticar essa metodologia com sua equipe, veja o que pode fazer:

Comece de dentro para fora: Agora que você sabe quais padrões inúteis devem ser observados, tente reconhecê-los em seu comportamento. Entenda de onde eles vêm e resolva os problemas que os originam. Mude seu comportamento em uma situação de cada vez. Dê a si mesmo tempo para escolher suas palavras e pensar nas consequências delas durante cada interação Verifique regularmente com os funcionários: Reúna-se com os membros da equipe individualmente a cada semana ou mês para discutir o progresso, compartilhar feedback construtivo mútuo e verificar se há algum problema com o qual eles precisam de ajuda Saiba quando dar feedback: Forneça feedback quando o indivíduo concluir uma tarefa ou projeto e durante as avaliações de desempenho. Identifique áreas específicas que merecem elogios ou críticas Recompense o esforço: O objetivo da franqueza radical é melhorar a colaboração em toda a organização. Isso só será possível se a maioria das pessoas adotar a abordagem. Elogie todas as tentativas de fornecer feedback honesto, por menores que sejam

A importância da sinceridade radical no Agile, DevOps e Scrum

As equipes de engenharia de software atuais precisam ser flexíveis para acompanhar a alta demanda, os prazos curtos e a cultura de trabalho remoto. É por isso que muitas delas adotam as metodologias Agile, Scrum e DevOps. **A franqueza radical pode ser um poderoso catalisador para muitos de seus princípios

No Agile, o aprimoramento iterativo ocorre por meio de feedback contínuo. A franqueza radical implica comunicação direta e honesta, permitindo que as equipes resolvam problemas rapidamente, adaptem-se às mudanças em andamento e produzam os melhores resultados possíveis. 🥇

A franqueza radical também se alinha com Valores do Scrum com a confiança no centro de ambas as abordagens:

Coragem: Equipes Scrum ousam fazer a coisa certa, e as críticas radicalmente sinceras as ajudam a transmitir seu ponto de vista de forma eficaz

Equipes Scrum ousam fazer a coisa certa, e as críticas radicalmente sinceras as ajudam a transmitir seu ponto de vista de forma eficaz Respeito: Os membros da equipe Scrum acreditam nas capacidades uns dos outros. Eles podem demonstrar isso ao se preocuparem pessoalmente e serem gentis ao oferecer feedback

Os membros da equipe Scrum acreditam nas capacidades uns dos outros. Eles podem demonstrar isso ao se preocuparem pessoalmente e serem gentis ao oferecer feedback Abertura: As equipes Scrum e outras partes interessadas são francas sobre seu trabalho e os desafios que surgem dele

A estrutura do DevOps visa a melhorar a colaboração durante todo o ciclo de vida do produto -do planejamento à implementação. Equipes específicas, como as de desenvolvimento e operações, geralmente trabalham em silos, o que leva a problemas graves no futuro. Elas podem romper essa barreira de comunicação com a ajuda da Radical Candor.

Como vimos no exemplo do Zenhub, esse modelo pode transformar a maneira como as equipes trabalham

Equipes ágeis e as empresas operam, ajudando seus funcionários a trabalhar de forma mais eficiente e independente.

Leitura de bônus: Explore o

DevOps vs. conceitos ágeis neste guia.

Candura radical e construção de confiança

De acordo com o relatório 2023 da Gallup,

apenas 23% dos funcionários dos EUA confiam na liderança das organizações em que trabalham. A baixa confiança na liderança e entre os membros da equipe geralmente resulta em um ambiente tenso, conflitos frequentes e alta rotatividade.

A confiança é a base do trabalho colaborativo. **Os membros da equipe que confiam uns nos outros sentem-se à vontade para expressar suas preocupações, compartilhar ideias e assumir riscos. 🥅

No entanto, a confiança precisa ser conquistada. Veja o que você pode fazer para criar confiança e fortalecer as relações de trabalho:

Mostre, não diga: Você precisa liderar pelo exemplo. Se quiser que os membros da equipe se importem pessoalmente e o desafiem diretamente, você deve mostrar a eles como fazer isso. Você também devepedir feedback antes de fornecê-lo

Você precisa liderar pelo exemplo. Se quiser que os membros da equipe se importem pessoalmente e o desafiem diretamente, você deve mostrar a eles como fazer isso. Você também devepedir feedback antes de fornecê-lo Não tenha medo de ser vulnerável: Você não deve tentar fugir das emoções - elas são uma parte inevitável da experiência humana. Embora não seja aconselhável compartilhar detalhes pessoais em excesso, você deve ser honesto sobre seus sentimentos e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo

Você não deve tentar fugir das emoções - elas são uma parte inevitável da experiência humana. Embora não seja aconselhável compartilhar detalhes pessoais em excesso, você deve ser honesto sobre seus sentimentos e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo Seja compreensivo: Todas as tentativas de ganhar confiança fracassarão se você não reconhecer que seus funcionários têm vidas fora da organização. Quando um evento pessoal, seja uma mudança para um novo local ou uma doença terminal, prejudicar a capacidade deles de se concentrarem no trabalho, você deve demonstrar sinceridade e compaixão

Todas as tentativas de ganhar confiança fracassarão se você não reconhecer que seus funcionários têm vidas fora da organização. Quando um evento pessoal, seja uma mudança para um novo local ou uma doença terminal, prejudicar a capacidade deles de se concentrarem no trabalho, você deve demonstrar sinceridade e compaixão Incentive o autodesenvolvimento: Você deve ajudar os funcionários a desenvolverem suas habilidades e a seguirem a carreira que desejam, independentemente de seus empregos atuais

Candura radical no feedback e na comunicação

De acordo com Kim Scott, o feedback deve ser HIIPP - acrônimo para:

Humilde: O feedback deve ser dado com gentileza. Você não deve parecer arrogante e poderoso, mas sim curioso e aberto a objeções Útil:Explique que sua intenção é oferecer apoio e incentivar o aprimoramento acima de tudo **Imediato:Embora você deva pensar antes de falar, fornecer feedback mais cedo do que tarde o tornará mais eficaz Pessoalmente: A comunicação não verbal pode lhe dar uma ideia mais clara sobre como a pessoa recebeu seu feedback. Se você trabalha remotamente, aproveite as chamadas de vídeo Privado/público: Elogiar publicamente despertará fortes emoções positivas no destinatário e incentivará outras pessoas a seguirem seu exemplo. Ao criticar, faça-o em particular para não deixar a pessoa desconfortável e constrangida Não pessoal: Quandoder feedback a um funcionárionão faça comentários sobre sua personalidade ou aptidão geral. Seja o mais específico e claro possível. Em vez de Você é incompetente em X, você poderia dizer Essa parte de X não foi satisfatória porque...

Dica profissional: Use o

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp para coletar e organizar suas ideias sobre o desempenho de longo prazo dos funcionários para que você possa fornecer um feedback eficaz.

Reúna informações, analise o desempenho e dê feedback eficaz com o modelo de relatório de avaliação do ClickUp

_ Faça o download deste modelo _

As possíveis armadilhas da sinceridade radical

**A desvantagem mais notável do modelo Radical Candor é a dificuldade de implementação

inteligência emocional que não pode ser ensinada facilmente. Isso também precisa acontecer em toda a equipe ou organização.

Você não pode esperar que as pessoas se tornem magicamente melhores comunicadores da noite para o dia. Você deve oferecer educação, treinamento e suporte para ajudar todos a se adaptarem à nova abordagem. Também é importante aumentar a conscientização sobre possíveis preconceitos e aprender a superá-los.

A franqueza radical não é uma solução única para todos. Nem todas as culturas, equipes e membros da equipe são iguais. Você deve ser flexível em sua implementação para não forçá-la a ninguém que não se sinta confortável com ela.

Quando você tenta ser direto, é possível que alguém interprete seus esforços como uma honestidade brutal e fique chateado. Nesses casos, é essencial ser sensível e esclarecer suas intenções. Algumas pessoas precisam de mais tempo e apoio para se adaptar ao feedback frequente e direto do que outras.

**A franqueza radical é um ato de equilíbrio constante. Você deve tentar mostrar que se importa pessoalmente sem cair na empatia ruinosa e desafiar diretamente sem recorrer à agressão detestável. Ao receber feedback, ajuste sua abordagem para obter o efeito desejado.

Ferramentas para ajudar sua equipe a se comunicar

A

ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp simplifica o gerenciamento de equipes, permitindo que você se concentre no desenvolvimento de seus relacionamentos e comunicação. Saiba como usar o ClickUp para colaborar perfeitamente com sua equipe.

Gerenciar o trabalho com o ClickUp Tasks

**O ClickUp funciona como um espaço de trabalho completo para você e sua equipe. Divida o trabalho em tarefas e subtarefas, atribua-as e defina as expectativas para cada uma nas descrições das tarefas. Mantenha todas as informações dos membros da sua equipe em um só lugar - desde detalhes de pagamento e documentação até

feedback 360° resultados.

Forneça todas as informações de que sua equipe precisa para concluir suas tarefas na visualização ClickUp Task

Visualize diferentes aspectos de seu trabalho com mais de 15 visualizações:

Avalie rapidamente o desempenho da equipe com seu ClickUp Dashboard personalizado

Compartilhe ideias com os quadros brancos ClickUp Quadros brancos ClickUp são uma excelente ferramenta para

mapeamento de processos , brainstorming e comunicação de grandes ideias para uma equipe. Por exemplo, você pode apresentar o conceito de Radical Candor aos seus funcionários ou criar documentação interna relevante ilustrando a matriz no quadro branco. ✏️

Use o ClickUp Whiteboards para explicar o conceito de Radical Candor com facilidade

Se quiser criar um wiki onde todos os membros da equipe possam aprender sobre métodos de comunicação adequados, use Documentos do ClickUp . Formate o texto de forma que ele possa ser lido rapidamente e revise-o com a ajuda de Cérebro ClickUp , o assistente de IA da plataforma.

Comunique-se com a visualização do ClickUp Chat

Embora o ideal seja fornecer feedback pessoalmente ou por chamada de vídeo, você pode usar o Visualização de bate-papo do ClickUp para uma comunicação cotidiana mais rápida. Crie Chats para qualquer finalidade, desde conversas casuais com toda a equipe até conversas pessoais pessoais, como check-ins individuais . Incorpore planilhas, páginas da Web e outros anexos para referência.📎

Use a visualização de bate-papo do ClickUp para ter discussões individuais ou em grupo com sua equipe

Coloque a sinceridade radical em prática com o ClickUp

Faça da implementação do Radical Candor um de seus próximos Metas de RH e deixe que ele transforme os processos de gerenciamento e feedback da sua equipe. Essa abordagem permite que você promova a comunicação aberta e crie confiança, estabelecendo as bases para uma colaboração bem-sucedida. Se você trabalha em um ambiente Agile, DevOps ou Scrum, o Radical Candor se encaixará perfeitamente em suas convenções existentes.

